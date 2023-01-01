如來示教勝軍王經
唐 玄奘譯1卷CBETA T0515少于一万字 30 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
如來示教勝軍王經
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大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
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如是我聞：
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一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與其無量大苾芻眾、天人等俱。
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爾時，憍薩羅主勝軍大王，尊位威德皆悉成就，為欲瞻仰請問佛故，嚴駕出城往如來所。乘至下處步進入園，遙見世尊坐一樹下端嚴殊妙，諸根閑寂其心宴然，已能善得最上調順寂止究竟，已能善到第一調順寂止彼岸，善能密護降伏諸根，為丈夫龍、丈夫牛王、丈夫良馬，清淨無撓如澄泉池，威德熾盛光明照曜如大金山，有三十二大丈夫相圓滿莊嚴，八十隨好間飾支體。
爾時，憍薩羅主勝軍大王，尊位威德皆悉成就，為欲瞻仰請問佛故，嚴駕出城往如來所。乘至下處步進入園，遙見世尊坐一樹下端嚴殊妙，諸根閑寂其心宴然，已能善得最上調順寂止究竟，已能善到第一調順寂止彼岸，善能密護降伏諸根，為丈夫龍、丈夫牛王、丈夫良馬，清淨無撓如澄泉池，威德熾盛光明照曜如大金山，有三十二大丈夫相圓滿莊嚴，八十隨好間飾支體。
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時，勝軍王遙見佛已，心喜踊躍不能自勝，便即脫去剎帝利種灌頂大王隨身所有五標尊飾：一者、頂上寶冠；二者、所執神劍；三者、眾寶傘蓋；四者、末尼扇拂；五者、織成寶履。既去是已詣如來所，到已頂禮世尊雙足，右繞三匝退坐一面。
時，勝軍王遙見佛已，心喜踊躍不能自勝，便即脫去剎帝利種灌頂大王隨身所有五標尊飾：一者、頂上寶冠；二者、所執神劍；三者、眾寶傘蓋；四者、末尼扇拂；五者、織成寶履。既去是已詣如來所，到已頂禮世尊雙足，右繞三匝退坐一面。
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爾時，勝軍大王坐一面已，而白佛言：「大悲世尊！惟願如來哀愍教授，惟願善逝哀愍教誡，令我長夜證於大義利益安樂。」
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爾時，世尊告大王曰：「善哉，善哉！大王！汝今乃能請問如來如是大義。大王！汝今為大國主，應以正法勿以邪法，應隨法行勿隨非法。所以者何？
爾時，世尊告大王曰：「善哉，善哉！大王！汝今乃能請問如來如是大義。大王！汝今為大國主，應以正法勿以邪法，應隨法行勿隨非法。所以者何？
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「大王當知！若有國王或諸王等，棄捨正法以諸邪法而作國王，彼於現在為諸聖賢之所訶毀，後致憂悔，身壞命終墮諸惡趣，生地獄中受諸劇苦；又若國王或諸王等，棄捨邪法以其正法而作國王，彼於現在為眾聖賢之所稱讚，後無憂悔，身壞命終超昇善趣，生諸天中受諸妙樂。
「大王當知！若有國王或諸王等，棄捨正法以諸邪法而作國王，彼於現在為諸聖賢之所訶毀，後致憂悔，身壞命終墮諸惡趣，生地獄中受諸劇苦；又若國王或諸王等，棄捨邪法以其正法而作國王，彼於現在為眾聖賢之所稱讚，後無憂悔，身壞命終超昇善趣，生諸天中受諸妙樂。
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「大王！譬如父母憐愍於子，心常欲令離苦得樂；王亦應爾，於諸國邑所有眾生，僮僕、作使、輔臣、僚佐，應以諸佛所說四攝而授受之。何等為四？一者、布施；二者、愛語；三者、利行；四者、同事。如是善攝國邑眾生，僮僕、作使、輔臣、僚佐，攝於二義同事同歸。何等二義？一者、現在；二者、未來。
「大王！譬如父母憐愍於子，心常欲令離苦得樂；王亦應爾，於諸國邑所有眾生，僮僕、作使、輔臣、僚佐，應以諸佛所說四攝而授受之。何等為四？一者、布施；二者、愛語；三者、利行；四者、同事。如是善攝國邑眾生，僮僕、作使、輔臣、僚佐，攝於二義同事同歸。何等二義？一者、現在；二者、未來。
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「大王當知！譬如男子或諸女人，於其夢中夢心所見，可愛園林可愛山谷，可愛國邑并諸異類，彼夢覺已所見皆無。如是，大王！國祚身命虛偽無常，一切皆如夢之所見。
「大王當知！譬如男子或諸女人，於其夢中夢心所見，可愛園林可愛山谷，可愛國邑并諸異類，彼夢覺已所見皆無。如是，大王！國祚身命虛偽無常，一切皆如夢之所見。
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「大王當知！王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所受諸欲樂具，所謂象馬車步諸軍宮殿，后妃太子諸王，輔臣僚佐防衛士眾，父母兄弟姊妹妻妾，男女大小僮僕作使國邑眾生，金銀珍寶末尼真珠，衣服財穀庫藏等物，如是所有諸欲樂具，於命終時皆當棄捨，獨往後世無一相隨。
「大王當知！王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所受諸欲樂具，所謂象馬車步諸軍宮殿，后妃太子諸王，輔臣僚佐防衛士眾，父母兄弟姊妹妻妾，男女大小僮僕作使國邑眾生，金銀珍寶末尼真珠，衣服財穀庫藏等物，如是所有諸欲樂具，於命終時皆當棄捨，獨往後世無一相隨。
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「大王當知！如上所說一切樂具，非常非恒不可保信，皆變易法迅速不停，流轉移動終歸壞滅，念念遷謝後為灰燼，究竟同趣滅盡之門，是失壞法有諸怖畏、有諸災橫、多諸愁惱，皆是墜墮零落斷壞離散之法。
「大王當知！如上所說一切樂具，非常非恒不可保信，皆變易法迅速不停，流轉移動終歸壞滅，念念遷謝後為灰燼，究竟同趣滅盡之門，是失壞法有諸怖畏、有諸災橫、多諸愁惱，皆是墜墮零落斷壞離散之法。
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「大王當知！譬如樹林先見開華，尋復結果後還無果，先見其葉榮茂青翠，尋復萎黃後皆凋落。如是，大王！國祚身命，王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所愛諸欲樂具，所謂象馬車步軍等，廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法，亦復如是。
「大王當知！譬如樹林先見開華，尋復結果後還無果，先見其葉榮茂青翠，尋復萎黃後皆凋落。如是，大王！國祚身命，王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所愛諸欲樂具，所謂象馬車步軍等，廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法，亦復如是。
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「大王當知！如大火聚，先見熾然復極熾然，轉遍熾然後皆洞然，雖久熾盛終歸滅盡。如是，大王！國祚身命，王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所受諸欲樂具，所謂象馬車步軍等，廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法，亦復如是。
「大王當知！如大火聚，先見熾然復極熾然，轉遍熾然後皆洞然，雖久熾盛終歸滅盡。如是，大王！國祚身命，王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所受諸欲樂具，所謂象馬車步軍等，廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法，亦復如是。
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「大王當知！如日月輪，有大神用具大勢力，放大光明以自莊嚴，遍照世間終歸隱沒。如是，大王！國祚身命，王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所受諸欲樂具，所謂象馬車步軍等，廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法，亦復如是。
「大王當知！如日月輪，有大神用具大勢力，放大光明以自莊嚴，遍照世間終歸隱沒。如是，大王！國祚身命，王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所受諸欲樂具，所謂象馬車步軍等，廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法，亦復如是。
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「大王當知！譬如大雲遍覆虛空，暴風疾雷掣電注雨，震動天地須臾散滅。如是，大王！國祚身命，王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所受諸欲樂具，所謂象馬車步軍等，廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法，亦復如是。是故，大王！應善勤修，隨無常觀、隨盡滅觀，於自命終常當驚懼，為大國王應以正法勿以非法，應隨法行勿隨非法。
「大王當知！譬如大雲遍覆虛空，暴風疾雷掣電注雨，震動天地須臾散滅。如是，大王！國祚身命，王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所受諸欲樂具，所謂象馬車步軍等，廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法，亦復如是。是故，大王！應善勤修，隨無常觀、隨盡滅觀，於自命終常當驚懼，為大國王應以正法勿以非法，應隨法行勿隨非法。
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「大王當知！如四大山從四方來，牢固堅密無有缺漏無諸間隙，周匝充遍總一合成，上盡虛空下窮地際，其中所有一切草木枝條花葉，及諸有情蠢動之類皆被磨滅，難以決勇而可逃避，難以勢力而能抗拒，難以呪術財貨藥物而可禁止。如是，大王！世有四種大怖畏事，各來磨滅一切眾生，難以決勇而可逃避，難以勢力而能抗拒，難以呪術財貨藥物而能禁止。
「大王當知！如四大山從四方來，牢固堅密無有缺漏無諸間隙，周匝充遍總一合成，上盡虛空下窮地際，其中所有一切草木枝條花葉，及諸有情蠢動之類皆被磨滅，難以決勇而可逃避，難以勢力而能抗拒，難以呪術財貨藥物而可禁止。如是，大王！世有四種大怖畏事，各來磨滅一切眾生，難以決勇而可逃避，難以勢力而能抗拒，難以呪術財貨藥物而能禁止。
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「云何四種大怖畏事？大王當知！一者、老來逼害，磨滅眾生少壯；二者、病來逼害，磨滅眾生調適；三者、死來逼害，磨滅眾生壽命；四者、衰來逼害，磨滅眾生興盛。
「云何四種大怖畏事？大王當知！一者、老來逼害，磨滅眾生少壯；二者、病來逼害，磨滅眾生調適；三者、死來逼害，磨滅眾生壽命；四者、衰來逼害，磨滅眾生興盛。
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「大王當知！譬如師子為眾獸王，入鹿群中搏取一鹿，若噉未噉自在無難。其鹿爾時先所騰勇，入師子口無復能為。如是，大王！一切眾生既入無常師子王口，所有勢力無復能為。
「大王當知！譬如師子為眾獸王，入鹿群中搏取一鹿，若噉未噉自在無難。其鹿爾時先所騰勇，入師子口無復能為。如是，大王！一切眾生既入無常師子王口，所有勢力無復能為。
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「大王當知！譬如有人勇健多力毒箭所中，一切威猛皆悉摧滅。如是，大王！一切眾生剛強佷戾，死箭所中無復勢力、無復救護、無所歸依、無所投竄，臨欲捨命解支節時，血肉枯竭心胸熱惱，焦渴所逼張口大息，手足紛亂無所堪能，無有勢力涎涕交流，大小便利穢污身體，六根閉塞喉顙哽噎喘息逾急，良醫拱手棄諸妙藥。其所飲噉美味珍饌無不悉捨，偃臥床枕臨往異趣淪沒無際，生老病死無常瀑流，至臨終位餘命無幾，業有力故後有現前。甚大怖畏琰魔王使，廣大黑闇夜分所吞，出息入息最後將滅，唯獨一身無有第二及餘伴侶，奄背此生歸於後世。是大移轉趣大叢林，入大黑闇遊大曠野，泛大溟海業風所飄，往無標記冥寞方所，當於爾時無異救護、無異歸依、無異投竄，唯除正法。大王！彼於爾時，唯有正法能為救護、能為宮室、能作歸依，是所奔趣是所投竄，能拔眾生出生死苦。
「大王當知！譬如有人勇健多力毒箭所中，一切威猛皆悉摧滅。如是，大王！一切眾生剛強佷戾，死箭所中無復勢力、無復救護、無所歸依、無所投竄，臨欲捨命解支節時，血肉枯竭心胸熱惱，焦渴所逼張口大息，手足紛亂無所堪能，無有勢力涎涕交流，大小便利穢污身體，六根閉塞喉顙哽噎喘息逾急，良醫拱手棄諸妙藥。其所飲噉美味珍饌無不悉捨，偃臥床枕臨往異趣淪沒無際，生老病死無常瀑流，至臨終位餘命無幾，業有力故後有現前。甚大怖畏琰魔王使，廣大黑闇夜分所吞，出息入息最後將滅，唯獨一身無有第二及餘伴侶，奄背此生歸於後世。是大移轉趣大叢林，入大黑闇遊大曠野，泛大溟海業風所飄，往無標記冥寞方所，當於爾時無異救護、無異歸依、無異投竄，唯除正法。大王！彼於爾時，唯有正法能為救護、能為宮室、能作歸依，是所奔趣是所投竄，能拔眾生出生死苦。
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「大王當知！譬如有人寒苦所逼，唯有煖火日光衣等，所能止息而可獲安；熱苦所逼唯林泉等；若涉遠道唯清涼陰；若渴所逼唯清冷水；若飢所逼唯多美膳，若病所逼惟良醫藥及供侍者；若怖所逼惟強伴侶。如是，大王！一切眾生死箭所中，無復勢力、無復救護、無所歸依、無所投竄，臨欲捨命解支節時，血肉枯竭心胸熱惱，焦渴所逼張口太息，手足紛亂無所堪能，廣說乃至彼於爾時唯有正法，能為救護、能為宮室、能作歸依，是所奔趣是所投竄，能拔眾生出生死苦。所以者何？
「大王當知！譬如有人寒苦所逼，唯有煖火日光衣等，所能止息而可獲安；熱苦所逼唯林泉等；若涉遠道唯清涼陰；若渴所逼唯清冷水；若飢所逼唯多美膳，若病所逼惟良醫藥及供侍者；若怖所逼惟強伴侶。如是，大王！一切眾生死箭所中，無復勢力、無復救護、無所歸依、無所投竄，臨欲捨命解支節時，血肉枯竭心胸熱惱，焦渴所逼張口太息，手足紛亂無所堪能，廣說乃至彼於爾時唯有正法，能為救護、能為宮室、能作歸依，是所奔趣是所投竄，能拔眾生出生死苦。所以者何？
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「大王當知！如是身者，雖加守護雖久洗飾，雖以眾多上妙飲食恣意飽滿，及至臨終，要當不免飢渴所逼而便捨命。
「大王當知！如是身者，雖加守護雖久洗飾，雖以眾多上妙飲食恣意飽滿，及至臨終，要當不免飢渴所逼而便捨命。
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「大王當知！如是身者，雖常澡浴，塗香末香熏香花鬘隨意嚴飾，由此自體穢漏成故，臨捨命時，終必歸於不淨臭穢。
「大王當知！如是身者，雖常澡浴，塗香末香熏香花鬘隨意嚴飾，由此自體穢漏成故，臨捨命時，終必歸於不淨臭穢。
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「大王當知！如是身者，雖以種種上妙衣服覆蔽纏裹，由此自身諸不淨物所合成故，於命終時，要當不淨種種流出。
「大王當知！如是身者，雖以種種上妙衣服覆蔽纏裹，由此自身諸不淨物所合成故，於命終時，要當不淨種種流出。
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「大王當知！如是身者，雖處宮室后妃婇女內官美人眷屬圍遶，作眾伎樂種種倡伎，以自娛樂歡喜快樂，臨命終時，自見惡相，要當驚怖憂悲苦惱。
「大王當知！如是身者，雖處宮室后妃婇女內官美人眷屬圍遶，作眾伎樂種種倡伎，以自娛樂歡喜快樂，臨命終時，自見惡相，要當驚怖憂悲苦惱。
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「大王當知！如是身者，雖處宮室綵飾圖畫殿閣樓臺，戶牖軒窓重關密掩，種種香花以自嚴飾，種種燈燭增光照明，施設珍奇屏障帷幄，燒眾名香散諸妙花，香花寶瓶處處陳列，安置種種金銀琉璃眾寶床座，敷設上妙氍氀錦繡文蓐花氈，床座兩頭俱置丹枕，覆以上妙綺帊錦衾，寤寐安寢歡娛耽著，於命終後無所覺知，或送屍骸置於葬所，烏鵲鵰鷲狐狼野干，餓狗鵄梟諸惡禽獸爭共食噉，骨肉膿血鬚髮糞穢，流溢地上臭處可惡。
「大王當知！如是身者，雖處宮室綵飾圖畫殿閣樓臺，戶牖軒窓重關密掩，種種香花以自嚴飾，種種燈燭增光照明，施設珍奇屏障帷幄，燒眾名香散諸妙花，香花寶瓶處處陳列，安置種種金銀琉璃眾寶床座，敷設上妙氍氀錦繡文蓐花氈，床座兩頭俱置丹枕，覆以上妙綺帊錦衾，寤寐安寢歡娛耽著，於命終後無所覺知，或送屍骸置於葬所，烏鵲鵰鷲狐狼野干，餓狗鵄梟諸惡禽獸爭共食噉，骨肉膿血鬚髮糞穢，流溢地上臭處可惡。
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「大王當知！如是身者，先常乘馭香象駿馬眾寶輦輿，擊鼓吹貝作大音樂，眾寶傘蓋隨侍於後，執持扇拂掩映搖動，無量勇健象軍馬軍車軍步軍導從前後，防衛左右百千臣僚竭誠敬奉，城邑士庶合掌驚歎。雖受如是勝妙果報自在榮華，不久要當瞑目辟手無復動搖，橫屍偃仰喪車輿上，眾人荷挽出大城門，父母妻子兄弟姊妹作使僮僕群僚輔佐，親屬內人隨從左右，心纏憂惱頭髮被散，舉手拍頭椎胸悲噎，哀感崩慟皆言：『苦哉！』城邑國人覩之號慕。隨送葬所，或有露屍施諸禽獸，鳥鵲餓狗鵰鷲鵄梟，狐狼野干及諸惡獸，楂掣食噉骨肉狼籍，風飃日曝雨漬霜封，支節解散零落異所；或有積薪以火焚葬，筋骨焦爛血肉消化，臭煙熢㶿四面充塞，火滅骨消灰飛塵散；或有掘地埋殯墳陵，經歷多時肉消骨腐。
「大王當知！如是身者，先常乘馭香象駿馬眾寶輦輿，擊鼓吹貝作大音樂，眾寶傘蓋隨侍於後，執持扇拂掩映搖動，無量勇健象軍馬軍車軍步軍導從前後，防衛左右百千臣僚竭誠敬奉，城邑士庶合掌驚歎。雖受如是勝妙果報自在榮華，不久要當瞑目辟手無復動搖，橫屍偃仰喪車輿上，眾人荷挽出大城門，父母妻子兄弟姊妹作使僮僕群僚輔佐，親屬內人隨從左右，心纏憂惱頭髮被散，舉手拍頭椎胸悲噎，哀感崩慟皆言：『苦哉！』城邑國人覩之號慕。隨送葬所，或有露屍施諸禽獸，鳥鵲餓狗鵰鷲鵄梟，狐狼野干及諸惡獸，楂掣食噉骨肉狼籍，風飃日曝雨漬霜封，支節解散零落異所；或有積薪以火焚葬，筋骨焦爛血肉消化，臭煙熢㶿四面充塞，火滅骨消灰飛塵散；或有掘地埋殯墳陵，經歷多時肉消骨腐。
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「大王當知！此身如是變壞無常，一切眾生及以諸行皆悉如是，非常非恒不可保信，皆變易法迅速不停，流轉移動終歸壞滅，念念遷謝後為灰燼，究竟同趣滅盡之門，是失壞法，有諸怖畏有諸災橫多諸愁惱，皆是墜墮零落斷壞離散之法。
「大王當知！此身如是變壞無常，一切眾生及以諸行皆悉如是，非常非恒不可保信，皆變易法迅速不停，流轉移動終歸壞滅，念念遷謝後為灰燼，究竟同趣滅盡之門，是失壞法，有諸怖畏有諸災橫多諸愁惱，皆是墜墮零落斷壞離散之法。
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「是故，大王！應善勤修，隨無常觀、隨盡滅觀，勿為貪欲之所染污，勿為瞋恚之所鼓動，勿為愚癡之所覆蔽，勿復耽染王富貴樂，勿復耽染王自在樂，勿復耽染王愛欲樂，勿復耽染及餘所受諸欲樂具。應當滅除財命憍逸，應當驚懼無常死魔，不與人期奄忽而至。為大國主，應以正法勿以非法，應隨法行勿隨非法，應愍眾生皆如一子，應當至誠護持佛法，紹隆三寶勿復餘顧。所以者何？生死海中流轉無始，唯佛正法是大津梁，千萬億劫實難值故。
「是故，大王！應善勤修，隨無常觀、隨盡滅觀，勿為貪欲之所染污，勿為瞋恚之所鼓動，勿為愚癡之所覆蔽，勿復耽染王富貴樂，勿復耽染王自在樂，勿復耽染王愛欲樂，勿復耽染及餘所受諸欲樂具。應當滅除財命憍逸，應當驚懼無常死魔，不與人期奄忽而至。為大國主，應以正法勿以非法，應隨法行勿隨非法，應愍眾生皆如一子，應當至誠護持佛法，紹隆三寶勿復餘顧。所以者何？生死海中流轉無始，唯佛正法是大津梁，千萬億劫實難值故。
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「大王當知！我終不說獲得世間諸欲樂具，積聚受用名富貴者，我說獲得諸佛正法聖慧財寶積聚受用，乃名圓滿真富貴者。是故，大王！應當厭離世間所有諸欲樂具，應當願求諸佛正法聖慧財寶。」
「大王當知！我終不說獲得世間諸欲樂具，積聚受用名富貴者，我說獲得諸佛正法聖慧財寶積聚受用，乃名圓滿真富貴者。是故，大王！應當厭離世間所有諸欲樂具，應當願求諸佛正法聖慧財寶。」
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時薄伽梵說是經已，憍薩羅主勝軍大王，及諸世間天人等眾，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。
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如來示教勝軍王經
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