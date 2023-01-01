如來示教勝軍王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來示教勝軍王經

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與其無量大苾芻眾、天人等俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與其無量大苾芻眾、天人等俱。

爾時，憍薩羅主勝軍大王，尊位威德皆悉成就，為欲瞻仰請問佛故，嚴駕出城往如來所。乘至下處步進入園，遙見世尊坐一樹下端嚴殊妙，諸根閑寂其心宴然，已能善得最上調順寂止究竟，已能善到第一調順寂止彼岸，善能密護降伏諸根，為丈夫龍、丈夫牛王、丈夫良馬，清淨無撓如澄泉池，威德熾盛光明照曜如大金山，有三十二大丈夫相圓滿莊嚴，八十隨好間飾支體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，憍薩羅主勝軍大王，尊位威德皆悉成就，為欲瞻仰請問佛故，嚴駕出城往如來所。乘至下處步進入園，遙見世尊坐一樹下端嚴殊妙，諸根閑寂其心宴然，已能善得最上調順寂止究竟，已能善到第一調順寂止彼岸，善能密護降伏諸根，為丈夫龍、丈夫牛王、丈夫良馬，清淨無撓如澄泉池，威德熾盛光明照曜如大金山，有三十二大丈夫相圓滿莊嚴，八十隨好間飾支體。

時，勝軍王遙見佛已，心喜踊躍不能自勝，便即脫去剎帝利種灌頂大王隨身所有五標尊飾：一者、頂上寶冠；二者、所執神劍；三者、眾寶傘蓋；四者、末尼扇拂；五者、織成寶履。既去是已詣如來所，到已頂禮世尊雙足，右繞三匝退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，勝軍王遙見佛已，心喜踊躍不能自勝，便即脫去剎帝利種灌頂大王隨身所有五標尊飾：一者、頂上寶冠；二者、所執神劍；三者、眾寶傘蓋；四者、末尼扇拂；五者、織成寶履。既去是已詣如來所，到已頂禮世尊雙足，右繞三匝退坐一面。

爾時，勝軍大王坐一面已，而白佛言：「大悲世尊！惟願如來哀愍教授，惟願善逝哀愍教誡，令我長夜證於大義利益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝軍大王坐一面已，而白佛言：「大悲世尊！惟願如來哀愍教授，惟願善逝哀愍教誡，令我長夜證於大義利益安樂。」

爾時，世尊告大王曰：「善哉，善哉！大王！汝今乃能請問如來如是大義。大王！汝今為大國主，應以正法勿以邪法，應隨法行勿隨非法。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告大王曰：「善哉，善哉！大王！汝今乃能請問如來如是大義。大王！汝今為大國主，應以正法勿以邪法，應隨法行勿隨非法。所以者何？

「大王當知！若有國王或諸王等，棄捨正法以諸邪法而作國王，彼於現在為諸聖賢之所訶毀，後致憂悔，身壞命終墮諸惡趣，生地獄中受諸劇苦；又若國王或諸王等，棄捨邪法以其正法而作國王，彼於現在為眾聖賢之所稱讚，後無憂悔，身壞命終超昇善趣，生諸天中受諸妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！若有國王或諸王等，棄捨正法以諸邪法而作國王，彼於現在為諸聖賢之所訶毀，後致憂悔，身壞命終墮諸惡趣，生地獄中受諸劇苦；又若國王或諸王等，棄捨邪法以其正法而作國王，彼於現在為眾聖賢之所稱讚，後無憂悔，身壞命終超昇善趣，生諸天中受諸妙樂。

「大王！譬如父母憐愍於子，心常欲令離苦得樂；王亦應爾，於諸國邑所有眾生，僮僕、作使、輔臣、僚佐，應以諸佛所說四攝而授受之。何等為四？一者、布施；二者、愛語；三者、利行；四者、同事。如是善攝國邑眾生，僮僕、作使、輔臣、僚佐，攝於二義同事同歸。何等二義？一者、現在；二者、未來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！譬如父母憐愍於子，心常欲令離苦得樂；王亦應爾，於諸國邑所有眾生，僮僕、作使、輔臣、僚佐，應以諸佛所說四攝而授受之。何等為四？一者、布施；二者、愛語；三者、利行；四者、同事。如是善攝國邑眾生，僮僕、作使、輔臣、僚佐，攝於二義同事同歸。何等二義？一者、現在；二者、未來。

「大王當知！譬如男子或諸女人，於其夢中夢心所見，可愛園林可愛山谷，可愛國邑并諸異類，彼夢覺已所見皆無。如是，大王！國祚身命虛偽無常，一切皆如夢之所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！譬如男子或諸女人，於其夢中夢心所見，可愛園林可愛山谷，可愛國邑并諸異類，彼夢覺已所見皆無。如是，大王！國祚身命虛偽無常，一切皆如夢之所見。

「大王當知！王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所受諸欲樂具，所謂象馬車步諸軍宮殿，后妃太子諸王，輔臣僚佐防衛士眾，父母兄弟姊妹妻妾，男女大小僮僕作使國邑眾生，金銀珍寶末尼真珠，衣服財穀庫藏等物，如是所有諸欲樂具，於命終時皆當棄捨，獨往後世無一相隨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所受諸欲樂具，所謂象馬車步諸軍宮殿，后妃太子諸王，輔臣僚佐防衛士眾，父母兄弟姊妹妻妾，男女大小僮僕作使國邑眾生，金銀珍寶末尼真珠，衣服財穀庫藏等物，如是所有諸欲樂具，於命終時皆當棄捨，獨往後世無一相隨。

「大王當知！如上所說一切樂具，非常非恒不可保信，皆變易法迅速不停，流轉移動終歸壞滅，念念遷謝後為灰燼，究竟同趣滅盡之門，是失壞法有諸怖畏、有諸災橫、多諸愁惱，皆是墜墮零落斷壞離散之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！如上所說一切樂具，非常非恒不可保信，皆變易法迅速不停，流轉移動終歸壞滅，念念遷謝後為灰燼，究竟同趣滅盡之門，是失壞法有諸怖畏、有諸災橫、多諸愁惱，皆是墜墮零落斷壞離散之法。

「大王當知！譬如樹林先見開華，尋復結果後還無果，先見其葉榮茂青翠，尋復萎黃後皆凋落。如是，大王！國祚身命，王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所愛諸欲樂具，所謂象馬車步軍等，廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！譬如樹林先見開華，尋復結果後還無果，先見其葉榮茂青翠，尋復萎黃後皆凋落。如是，大王！國祚身命，王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所愛諸欲樂具，所謂象馬車步軍等，廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法，亦復如是。

「大王當知！如大火聚，先見熾然復極熾然，轉遍熾然後皆洞然，雖久熾盛終歸滅盡。如是，大王！國祚身命，王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所受諸欲樂具，所謂象馬車步軍等，廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！如大火聚，先見熾然復極熾然，轉遍熾然後皆洞然，雖久熾盛終歸滅盡。如是，大王！國祚身命，王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所受諸欲樂具，所謂象馬車步軍等，廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法，亦復如是。

「大王當知！如日月輪，有大神用具大勢力，放大光明以自莊嚴，遍照世間終歸隱沒。如是，大王！國祚身命，王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所受諸欲樂具，所謂象馬車步軍等，廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！如日月輪，有大神用具大勢力，放大光明以自莊嚴，遍照世間終歸隱沒。如是，大王！國祚身命，王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所受諸欲樂具，所謂象馬車步軍等，廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法，亦復如是。

「大王當知！譬如大雲遍覆虛空，暴風疾雷掣電注雨，震動天地須臾散滅。如是，大王！國祚身命，王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所受諸欲樂具，所謂象馬車步軍等，廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法，亦復如是。是故，大王！應善勤修，隨無常觀、隨盡滅觀，於自命終常當驚懼，為大國王應以正法勿以非法，應隨法行勿隨非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！譬如大雲遍覆虛空，暴風疾雷掣電注雨，震動天地須臾散滅。如是，大王！國祚身命，王富貴樂、王自在樂、王愛欲樂，及餘所受諸欲樂具，所謂象馬車步軍等，廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法，亦復如是。是故，大王！應善勤修，隨無常觀、隨盡滅觀，於自命終常當驚懼，為大國王應以正法勿以非法，應隨法行勿隨非法。

「大王當知！如四大山從四方來，牢固堅密無有缺漏無諸間隙，周匝充遍總一合成，上盡虛空下窮地際，其中所有一切草木枝條花葉，及諸有情蠢動之類皆被磨滅，難以決勇而可逃避，難以勢力而能抗拒，難以呪術財貨藥物而可禁止。如是，大王！世有四種大怖畏事，各來磨滅一切眾生，難以決勇而可逃避，難以勢力而能抗拒，難以呪術財貨藥物而能禁止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！如四大山從四方來，牢固堅密無有缺漏無諸間隙，周匝充遍總一合成，上盡虛空下窮地際，其中所有一切草木枝條花葉，及諸有情蠢動之類皆被磨滅，難以決勇而可逃避，難以勢力而能抗拒，難以呪術財貨藥物而可禁止。如是，大王！世有四種大怖畏事，各來磨滅一切眾生，難以決勇而可逃避，難以勢力而能抗拒，難以呪術財貨藥物而能禁止。

「云何四種大怖畏事？大王當知！一者、老來逼害，磨滅眾生少壯；二者、病來逼害，磨滅眾生調適；三者、死來逼害，磨滅眾生壽命；四者、衰來逼害，磨滅眾生興盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何四種大怖畏事？大王當知！一者、老來逼害，磨滅眾生少壯；二者、病來逼害，磨滅眾生調適；三者、死來逼害，磨滅眾生壽命；四者、衰來逼害，磨滅眾生興盛。

「大王當知！譬如師子為眾獸王，入鹿群中搏取一鹿，若噉未噉自在無難。其鹿爾時先所騰勇，入師子口無復能為。如是，大王！一切眾生既入無常師子王口，所有勢力無復能為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！譬如師子為眾獸王，入鹿群中搏取一鹿，若噉未噉自在無難。其鹿爾時先所騰勇，入師子口無復能為。如是，大王！一切眾生既入無常師子王口，所有勢力無復能為。

「大王當知！譬如有人勇健多力毒箭所中，一切威猛皆悉摧滅。如是，大王！一切眾生剛強佷戾，死箭所中無復勢力、無復救護、無所歸依、無所投竄，臨欲捨命解支節時，血肉枯竭心胸熱惱，焦渴所逼張口大息，手足紛亂無所堪能，無有勢力涎涕交流，大小便利穢污身體，六根閉塞喉顙哽噎喘息逾急，良醫拱手棄諸妙藥。其所飲噉美味珍饌無不悉捨，偃臥床枕臨往異趣淪沒無際，生老病死無常瀑流，至臨終位餘命無幾，業有力故後有現前。甚大怖畏琰魔王使，廣大黑闇夜分所吞，出息入息最後將滅，唯獨一身無有第二及餘伴侶，奄背此生歸於後世。是大移轉趣大叢林，入大黑闇遊大曠野，泛大溟海業風所飄，往無標記冥寞方所，當於爾時無異救護、無異歸依、無異投竄，唯除正法。大王！彼於爾時，唯有正法能為救護、能為宮室、能作歸依，是所奔趣是所投竄，能拔眾生出生死苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！譬如有人勇健多力毒箭所中，一切威猛皆悉摧滅。如是，大王！一切眾生剛強佷戾，死箭所中無復勢力、無復救護、無所歸依、無所投竄，臨欲捨命解支節時，血肉枯竭心胸熱惱，焦渴所逼張口大息，手足紛亂無所堪能，無有勢力涎涕交流，大小便利穢污身體，六根閉塞喉顙哽噎喘息逾急，良醫拱手棄諸妙藥。其所飲噉美味珍饌無不悉捨，偃臥床枕臨往異趣淪沒無際，生老病死無常瀑流，至臨終位餘命無幾，業有力故後有現前。甚大怖畏琰魔王使，廣大黑闇夜分所吞，出息入息最後將滅，唯獨一身無有第二及餘伴侶，奄背此生歸於後世。是大移轉趣大叢林，入大黑闇遊大曠野，泛大溟海業風所飄，往無標記冥寞方所，當於爾時無異救護、無異歸依、無異投竄，唯除正法。大王！彼於爾時，唯有正法能為救護、能為宮室、能作歸依，是所奔趣是所投竄，能拔眾生出生死苦。

「大王當知！譬如有人寒苦所逼，唯有煖火日光衣等，所能止息而可獲安；熱苦所逼唯林泉等；若涉遠道唯清涼陰；若渴所逼唯清冷水；若飢所逼唯多美膳，若病所逼惟良醫藥及供侍者；若怖所逼惟強伴侶。如是，大王！一切眾生死箭所中，無復勢力、無復救護、無所歸依、無所投竄，臨欲捨命解支節時，血肉枯竭心胸熱惱，焦渴所逼張口太息，手足紛亂無所堪能，廣說乃至彼於爾時唯有正法，能為救護、能為宮室、能作歸依，是所奔趣是所投竄，能拔眾生出生死苦。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！譬如有人寒苦所逼，唯有煖火日光衣等，所能止息而可獲安；熱苦所逼唯林泉等；若涉遠道唯清涼陰；若渴所逼唯清冷水；若飢所逼唯多美膳，若病所逼惟良醫藥及供侍者；若怖所逼惟強伴侶。如是，大王！一切眾生死箭所中，無復勢力、無復救護、無所歸依、無所投竄，臨欲捨命解支節時，血肉枯竭心胸熱惱，焦渴所逼張口太息，手足紛亂無所堪能，廣說乃至彼於爾時唯有正法，能為救護、能為宮室、能作歸依，是所奔趣是所投竄，能拔眾生出生死苦。所以者何？

「大王當知！如是身者，雖加守護雖久洗飾，雖以眾多上妙飲食恣意飽滿，及至臨終，要當不免飢渴所逼而便捨命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！如是身者，雖加守護雖久洗飾，雖以眾多上妙飲食恣意飽滿，及至臨終，要當不免飢渴所逼而便捨命。

「大王當知！如是身者，雖常澡浴，塗香末香熏香花鬘隨意嚴飾，由此自體穢漏成故，臨捨命時，終必歸於不淨臭穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！如是身者，雖常澡浴，塗香末香熏香花鬘隨意嚴飾，由此自體穢漏成故，臨捨命時，終必歸於不淨臭穢。

「大王當知！如是身者，雖以種種上妙衣服覆蔽纏裹，由此自身諸不淨物所合成故，於命終時，要當不淨種種流出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！如是身者，雖以種種上妙衣服覆蔽纏裹，由此自身諸不淨物所合成故，於命終時，要當不淨種種流出。

「大王當知！如是身者，雖處宮室后妃婇女內官美人眷屬圍遶，作眾伎樂種種倡伎，以自娛樂歡喜快樂，臨命終時，自見惡相，要當驚怖憂悲苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！如是身者，雖處宮室后妃婇女內官美人眷屬圍遶，作眾伎樂種種倡伎，以自娛樂歡喜快樂，臨命終時，自見惡相，要當驚怖憂悲苦惱。

「大王當知！如是身者，雖處宮室綵飾圖畫殿閣樓臺，戶牖軒窓重關密掩，種種香花以自嚴飾，種種燈燭增光照明，施設珍奇屏障帷幄，燒眾名香散諸妙花，香花寶瓶處處陳列，安置種種金銀琉璃眾寶床座，敷設上妙氍氀錦繡文蓐花氈，床座兩頭俱置丹枕，覆以上妙綺帊錦衾，寤寐安寢歡娛耽著，於命終後無所覺知，或送屍骸置於葬所，烏鵲鵰鷲狐狼野干，餓狗鵄梟諸惡禽獸爭共食噉，骨肉膿血鬚髮糞穢，流溢地上臭處可惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！如是身者，雖處宮室綵飾圖畫殿閣樓臺，戶牖軒窓重關密掩，種種香花以自嚴飾，種種燈燭增光照明，施設珍奇屏障帷幄，燒眾名香散諸妙花，香花寶瓶處處陳列，安置種種金銀琉璃眾寶床座，敷設上妙氍氀錦繡文蓐花氈，床座兩頭俱置丹枕，覆以上妙綺帊錦衾，寤寐安寢歡娛耽著，於命終後無所覺知，或送屍骸置於葬所，烏鵲鵰鷲狐狼野干，餓狗鵄梟諸惡禽獸爭共食噉，骨肉膿血鬚髮糞穢，流溢地上臭處可惡。

「大王當知！如是身者，先常乘馭香象駿馬眾寶輦輿，擊鼓吹貝作大音樂，眾寶傘蓋隨侍於後，執持扇拂掩映搖動，無量勇健象軍馬軍車軍步軍導從前後，防衛左右百千臣僚竭誠敬奉，城邑士庶合掌驚歎。雖受如是勝妙果報自在榮華，不久要當瞑目辟手無復動搖，橫屍偃仰喪車輿上，眾人荷挽出大城門，父母妻子兄弟姊妹作使僮僕群僚輔佐，親屬內人隨從左右，心纏憂惱頭髮被散，舉手拍頭椎胸悲噎，哀感崩慟皆言：『苦哉！』城邑國人覩之號慕。隨送葬所，或有露屍施諸禽獸，鳥鵲餓狗鵰鷲鵄梟，狐狼野干及諸惡獸，楂掣食噉骨肉狼籍，風飃日曝雨漬霜封，支節解散零落異所；或有積薪以火焚葬，筋骨焦爛血肉消化，臭煙熢㶿四面充塞，火滅骨消灰飛塵散；或有掘地埋殯墳陵，經歷多時肉消骨腐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！如是身者，先常乘馭香象駿馬眾寶輦輿，擊鼓吹貝作大音樂，眾寶傘蓋隨侍於後，執持扇拂掩映搖動，無量勇健象軍馬軍車軍步軍導從前後，防衛左右百千臣僚竭誠敬奉，城邑士庶合掌驚歎。雖受如是勝妙果報自在榮華，不久要當瞑目辟手無復動搖，橫屍偃仰喪車輿上，眾人荷挽出大城門，父母妻子兄弟姊妹作使僮僕群僚輔佐，親屬內人隨從左右，心纏憂惱頭髮被散，舉手拍頭椎胸悲噎，哀感崩慟皆言：『苦哉！』城邑國人覩之號慕。隨送葬所，或有露屍施諸禽獸，鳥鵲餓狗鵰鷲鵄梟，狐狼野干及諸惡獸，楂掣食噉骨肉狼籍，風飃日曝雨漬霜封，支節解散零落異所；或有積薪以火焚葬，筋骨焦爛血肉消化，臭煙熢㶿四面充塞，火滅骨消灰飛塵散；或有掘地埋殯墳陵，經歷多時肉消骨腐。

「大王當知！此身如是變壞無常，一切眾生及以諸行皆悉如是，非常非恒不可保信，皆變易法迅速不停，流轉移動終歸壞滅，念念遷謝後為灰燼，究竟同趣滅盡之門，是失壞法，有諸怖畏有諸災橫多諸愁惱，皆是墜墮零落斷壞離散之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！此身如是變壞無常，一切眾生及以諸行皆悉如是，非常非恒不可保信，皆變易法迅速不停，流轉移動終歸壞滅，念念遷謝後為灰燼，究竟同趣滅盡之門，是失壞法，有諸怖畏有諸災橫多諸愁惱，皆是墜墮零落斷壞離散之法。

「是故，大王！應善勤修，隨無常觀、隨盡滅觀，勿為貪欲之所染污，勿為瞋恚之所鼓動，勿為愚癡之所覆蔽，勿復耽染王富貴樂，勿復耽染王自在樂，勿復耽染王愛欲樂，勿復耽染及餘所受諸欲樂具。應當滅除財命憍逸，應當驚懼無常死魔，不與人期奄忽而至。為大國主，應以正法勿以非法，應隨法行勿隨非法，應愍眾生皆如一子，應當至誠護持佛法，紹隆三寶勿復餘顧。所以者何？生死海中流轉無始，唯佛正法是大津梁，千萬億劫實難值故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，大王！應善勤修，隨無常觀、隨盡滅觀，勿為貪欲之所染污，勿為瞋恚之所鼓動，勿為愚癡之所覆蔽，勿復耽染王富貴樂，勿復耽染王自在樂，勿復耽染王愛欲樂，勿復耽染及餘所受諸欲樂具。應當滅除財命憍逸，應當驚懼無常死魔，不與人期奄忽而至。為大國主，應以正法勿以非法，應隨法行勿隨非法，應愍眾生皆如一子，應當至誠護持佛法，紹隆三寶勿復餘顧。所以者何？生死海中流轉無始，唯佛正法是大津梁，千萬億劫實難值故。

「大王當知！我終不說獲得世間諸欲樂具，積聚受用名富貴者，我說獲得諸佛正法聖慧財寶積聚受用，乃名圓滿真富貴者。是故，大王！應當厭離世間所有諸欲樂具，應當願求諸佛正法聖慧財寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！我終不說獲得世間諸欲樂具，積聚受用名富貴者，我說獲得諸佛正法聖慧財寶積聚受用，乃名圓滿真富貴者。是故，大王！應當厭離世間所有諸欲樂具，應當願求諸佛正法聖慧財寶。」

時薄伽梵說是經已，憍薩羅主勝軍大王，及諸世間天人等眾，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時薄伽梵說是經已，憍薩羅主勝軍大王，及諸世間天人等眾，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。