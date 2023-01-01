佛說諫王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說諫王經

宋安陽侯沮渠京聲譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋安陽侯沮渠京聲譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時，國王名不離先尼，出行國界，道過佛所，身蒙塵土，解劍退蓋為佛作禮。天尊曰：「就坐。」王即坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時，國王名不離先尼，出行國界，道過佛所，身蒙塵土，解劍退蓋為佛作禮。天尊曰：「就坐。」王即坐。

佛問王：「王所從來，身蒙塵土。」王即退坐，稽首對：「諾！屬行國界有災異者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問王：「王所從來，身蒙塵土。」王即退坐，稽首對：「諾！屬行國界有災異者。」

佛告王曰：「王治當以正法，無失節度，常以慈心養育人民，所以得霸治。為國王者，皆由宿命行善所致，統理民事不可偏枉。諸公卿群寮下逮凡民皆有怨辭，王治行不平海內皆忿，身死魂神常入太山地獄，後雖悔之無所復及。王治國平正常以節度，臣民歎德四海歸心，天、龍、鬼神皆聞王善，死得上天後亦無悔。王無好婬妷以自荒壞，無以忿意有所殘賊，當受忠臣剛直之諫，夫與人言，常以寬詳無灼熱之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「王治當以正法，無失節度，常以慈心養育人民，所以得霸治。為國王者，皆由宿命行善所致，統理民事不可偏枉。諸公卿群寮下逮凡民皆有怨辭，王治行不平海內皆忿，身死魂神常入太山地獄，後雖悔之無所復及。王治國平正常以節度，臣民歎德四海歸心，天、龍、鬼神皆聞王善，死得上天後亦無悔。王無好婬妷以自荒壞，無以忿意有所殘賊，當受忠臣剛直之諫，夫與人言，常以寬詳無灼熱之。

「當以四意待於國民。何謂為四？隨時廩與，和意與語，所有珍寶與民共之，占視老病及諸鰥寡。王如是者，國中和平即得其福，壽終上天所願自然。王不可以常得自在，人皆敬畏以之為樂，名象、好馬、寶車、賢臣，群寮百官導從前後，內藏珍寶倉庫百物，皆當腐壞無長存者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當以四意待於國民。何謂為四？隨時廩與，和意與語，所有珍寶與民共之，占視老病及諸鰥寡。王如是者，國中和平即得其福，壽終上天所願自然。王不可以常得自在，人皆敬畏以之為樂，名象、好馬、寶車、賢臣，群寮百官導從前後，內藏珍寶倉庫百物，皆當腐壞無長存者。

「年少會老強健必病，含血之類皆當歸死，珍寶、妻子、家室內外不可常得，如人夢見殿舍、好園、樹木、花果、池水、流泉，遊戲其中快樂無極，寤則霍然莫知所在，覩世所有皆如人夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「年少會老強健必病，含血之類皆當歸死，珍寶、妻子、家室內外不可常得，如人夢見殿舍、好園、樹木、花果、池水、流泉，遊戲其中快樂無極，寤則霍然莫知所在，覩世所有皆如人夢。

「王寧見樹有華果，華果不能常著樹，青青之葉會有萎落；天冠、巾幘、黼黻、名服不能常好，流水不能常滿；放火曠野，火盛焰赫不久則滅；暴風、疾雨、雷電霹靂，斯臾之間霍然不見，日欲出時星無精光，日之盛明照於天下不久則冥，世間無常亦復如是。喻如四面有大石山，上下皆有六山俱到同時共合，其中人物含血之類，無有豪賤皆當糜碎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王寧見樹有華果，華果不能常著樹，青青之葉會有萎落；天冠、巾幘、黼黻、名服不能常好，流水不能常滿；放火曠野，火盛焰赫不久則滅；暴風、疾雨、雷電霹靂，斯臾之間霍然不見，日欲出時星無精光，日之盛明照於天下不久則冥，世間無常亦復如是。喻如四面有大石山，上下皆有六山俱到同時共合，其中人物含血之類，無有豪賤皆當糜碎。

「人有四事不可得止：老至體枯、病來心惱、身死神去、所有珍寶皆當棄捐不可得保，此四一至不可得離無避逃處，非口所能守請陳謝，不可財許求哀得解。是時，所有名象、良馬、珍寶、壯士、群臣、百官護導前後，孰能為王排却之者？王寧見師子，獸中最猛，遙見群鹿意欲所取，便前搏撮裂食其肉，如斯之痛安可言乎？命如師子取群鹿時，人命欲終身體不寧，血脈為消面色為變，命日欲促，五藏不治不思飲食，雖有神呪、良醫、善藥不能使愈。口為妄語，其所索者家室恣之，身體皆痛如被掠治，手足抂攘骨節欲解，口乾息極羸瘦困劣，不能起居坐臥須人；若得良藥糜粥甘食人當含之，必復苦極筋脈欲絕，但有出氣無復報入，脣燥乾焦，正氣竭盡邪氣在處；舌稍却縮面目無色，耳鼻閉塞不聞聲香，手足拘攣筋急，口噤欲言不能，手或把空莫索邊傍，白汗目淚流出相續，心意著痛識轉消滅無所復知，熅去身冷魂神去矣。所有珍寶、父母、兄弟、妻子，內外知識、奴婢皆當棄捐，隨行獨去不知所到，世間雖樂不得久留。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人有四事不可得止：老至體枯、病來心惱、身死神去、所有珍寶皆當棄捐不可得保，此四一至不可得離無避逃處，非口所能守請陳謝，不可財許求哀得解。是時，所有名象、良馬、珍寶、壯士、群臣、百官護導前後，孰能為王排却之者？王寧見師子，獸中最猛，遙見群鹿意欲所取，便前搏撮裂食其肉，如斯之痛安可言乎？命如師子取群鹿時，人命欲終身體不寧，血脈為消面色為變，命日欲促，五藏不治不思飲食，雖有神呪、良醫、善藥不能使愈。口為妄語，其所索者家室恣之，身體皆痛如被掠治，手足抂攘骨節欲解，口乾息極羸瘦困劣，不能起居坐臥須人；若得良藥糜粥甘食人當含之，必復苦極筋脈欲絕，但有出氣無復報入，脣燥乾焦，正氣竭盡邪氣在處；舌稍却縮面目無色，耳鼻閉塞不聞聲香，手足拘攣筋急，口噤欲言不能，手或把空莫索邊傍，白汗目淚流出相續，心意著痛識轉消滅無所復知，熅去身冷魂神去矣。所有珍寶、父母、兄弟、妻子，內外知識、奴婢皆當棄捐，隨行獨去不知所到，世間雖樂不得久留。

「王當是時當何恃怙？唯有孝順慈養二親，供事高行清潔沙門，見凡老人當尊敬之，所有財寶與民同歡，當以慈心施惠於民，無以讒言殘害民命，為王之法當宣聖道，教民為善，唯守一心，心存三尊。王者如斯，諸聖諮嗟，天、龍、鬼神擁護其國，生有榮譽死得上天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王當是時當何恃怙？唯有孝順慈養二親，供事高行清潔沙門，見凡老人當尊敬之，所有財寶與民同歡，當以慈心施惠於民，無以讒言殘害民命，為王之法當宣聖道，教民為善，唯守一心，心存三尊。王者如斯，諸聖諮嗟，天、龍、鬼神擁護其國，生有榮譽死得上天。

「身死神去，當何所恃？惟恃善耳。火盛煒煒恃水滅之，飢渴之人惟恃水穀，老恃机杖，盲恃有目，冥恃燈火，疾病困篤恃良醫藥，船行巨海風浪盛猛恃彼榜櫓，道有盜賊恃藏匿處。身死神去惟恃修善，猶逢彼難各恃其事，以自拔濟宗室獲安。王無以為樂飲食極味，遊居自在不可常得，飽滿皆當消散不可常得，好香塗身苾芬括鼻，珠璣瓔珞奕奕曜目，水陸好華以為校飾，金縷織成以為名服：白毳衣、文繡衣、雜綵衣、無極衣、細疊衣、細緻衣、錦綾衣，此皆無常不可久保。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身死神去，當何所恃？惟恃善耳。火盛煒煒恃水滅之，飢渴之人惟恃水穀，老恃机杖，盲恃有目，冥恃燈火，疾病困篤恃良醫藥，船行巨海風浪盛猛恃彼榜櫓，道有盜賊恃藏匿處。身死神去惟恃修善，猶逢彼難各恃其事，以自拔濟宗室獲安。王無以為樂飲食極味，遊居自在不可常得，飽滿皆當消散不可常得，好香塗身苾芬括鼻，珠璣瓔珞奕奕曜目，水陸好華以為校飾，金縷織成以為名服：白毳衣、文繡衣、雜綵衣、無極衣、細疊衣、細緻衣、錦綾衣，此皆無常不可久保。

「宮觀高臺華闕殿舍，黃金、白銀、七寶床㯓，氍毹𣰅㲪綩綖細軟以藉身體，七寶織成文繡綾綺以為幃帳，柱梁殿戶彫文刻鏤，燒眾雜香遊戲其中，斯皆無常不可久保。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「宮觀高臺華闕殿舍，黃金、白銀、七寶床㯓，氍毹𣰅㲪綩綖細軟以藉身體，七寶織成文繡綾綺以為幃帳，柱梁殿戶彫文刻鏤，燒眾雜香遊戲其中，斯皆無常不可久保。

「琴瑟、箏笛眾音集聚，歌舞倡伎眾音盈耳快樂可言，斯亦無常，如幻如夢不得久保。象馬寶車光目之觀，王一出時椎鐘鳴鼓驛導前後，王乘羽蓋之車侍者持幢，翠毛䳰羽彫文其柄以拂塵土，治填道路丹畫欄楯，眾民所觀無不敬畏，好華名香皆以迎王，稱壽萬歲斯亦難保。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「琴瑟、箏笛眾音集聚，歌舞倡伎眾音盈耳快樂可言，斯亦無常，如幻如夢不得久保。象馬寶車光目之觀，王一出時椎鐘鳴鼓驛導前後，王乘羽蓋之車侍者持幢，翠毛䳰羽彫文其柄以拂塵土，治填道路丹畫欄楯，眾民所觀無不敬畏，好華名香皆以迎王，稱壽萬歲斯亦難保。

「王寧見人欲死時不？諸家內外聚會其邊，椎胸呼天皆云奈何，喐吚哽咽淚下交流，嗚呼痛哉神靈獨逝：『捨吾如之乎！』聞之者莫不傷心，覩之者莫不助哀。載之出城捐於曠野，飛鳥走獸摑𭠧食之，身中有蟲還食其肉，日炙風飄骨皆為乾，往昔諸王尊榮豪貴，隱隱闐闐亦如大王，今日霍然不復見之。此皆無常之明驗也。古常如此況於今日，王熟思之無念婬妷，無受侫言證人入罪，當受忠諫治以節度，當畏地獄酷治之痛，諸含血之蟲皆貪生活不當殺之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王寧見人欲死時不？諸家內外聚會其邊，椎胸呼天皆云奈何，喐吚哽咽淚下交流，嗚呼痛哉神靈獨逝：『捨吾如之乎！』聞之者莫不傷心，覩之者莫不助哀。載之出城捐於曠野，飛鳥走獸摑𭠧食之，身中有蟲還食其肉，日炙風飄骨皆為乾，往昔諸王尊榮豪貴，隱隱闐闐亦如大王，今日霍然不復見之。此皆無常之明驗也。古常如此況於今日，王熟思之無念婬妷，無受侫言證人入罪，當受忠諫治以節度，當畏地獄酷治之痛，諸含血之蟲皆貪生活不當殺之。」

佛說經竟，王意即解，願為弟子。即受五戒，頭面著地，為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經竟，王意即解，願為弟子。即受五戒，頭面著地，為佛作禮。