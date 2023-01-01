採花違王上佛授決號妙花經
東晉 竺曇無蘭譯1卷CBETA T0510少于一千字 9 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
採花違王上佛授決號妙花經
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東晉天竺三藏竺曇無蘭譯
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昔者世尊遊羅閱祇，說經散慧，初語亦善、中語亦善、竟語亦善，其義微妙，淨修梵行，所講廣普。
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時，王便給使數十餘人，常採好花以給王家。後宮貴人婇女大小，一日俱出城外採華，欲還入城，路逕遇佛，遙見世尊相好威光巍巍無量，猶星中月；若日初出照于天下，與聖眾俱弟子、菩薩前後圍繞。
時，王便給使數十餘人，常採好花以給王家。後宮貴人婇女大小，一日俱出城外採華，欲還入城，路逕遇佛，遙見世尊相好威光巍巍無量，猶星中月；若日初出照于天下，與聖眾俱弟子、菩薩前後圍繞。
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往詣佛所稽首為禮，心自念言：「人命難保，佛世難遇，經法難值。今遭大聖，猶病者得良醫，身既貧賤加屬縣官，䩭役之患恒不自從，國王嚴急，主給採花常以早進，設失時節或能見誅。日不再中，聖眾難遇，億世時有；寧棄身命，以花上佛并散聖眾，因受經戒聽省深法無窮之慧。我於無數劫，為人所害不可稱載，未曾為法而惜身命，今供世尊三寶之業，縱使見害，不墮苦痛必生安處。」便以華散佛及聖眾上，却自歸命一心重禮。
往詣佛所稽首為禮，心自念言：「人命難保，佛世難遇，經法難值。今遭大聖，猶病者得良醫，身既貧賤加屬縣官，䩭役之患恒不自從，國王嚴急，主給採花常以早進，設失時節或能見誅。日不再中，聖眾難遇，億世時有；寧棄身命，以花上佛并散聖眾，因受經戒聽省深法無窮之慧。我於無數劫，為人所害不可稱載，未曾為法而惜身命，今供世尊三寶之業，縱使見害，不墮苦痛必生安處。」便以華散佛及聖眾上，却自歸命一心重禮。
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佛知其念發大道意，甚慈愍之，具為散講大乘之法、六度無極、四等四恩、三脫菩薩。時，諸採華人皆發無上正真道意，心解佛慧，至不退轉無所從生。佛即授決：「後當得佛，號曰妙華如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。」其邊人聞，莫不怡悅，啟受大法供奉三寶。
佛知其念發大道意，甚慈愍之，具為散講大乘之法、六度無極、四等四恩、三脫菩薩。時，諸採華人皆發無上正真道意，心解佛慧，至不退轉無所從生。佛即授決：「後當得佛，號曰妙華如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。」其邊人聞，莫不怡悅，啟受大法供奉三寶。
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時採華夫供養受決，稽首佛足還歸家中，與家二親妻子辭別：「我今命盡為王見殺。」
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父母愕然問：「何罪咎？」
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諸子答曰：「為王所使行採諸華，中遙見佛以華貢上，王大嚴急，既違失時，復無有華，必見危命。故辭別耳。」
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二親聞之益以愁慼，當奈之何！發篋視之，滿中好華須曼雜香，香薰欝欝遠徹四面，父母告曰：「可以進王。」
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諸子各曰：「眾人見之，必傳至王，又復違時，恐不得安。」
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時王大瞋，見不時來復散眾華，遣邊大臣多將人兵收取將來。則受王教，反縛入宮，罪當棄市。諸人不恐，面色不變。王怪問之：「汝等罪過命在不測，縛來當殺。何故不懅，面色不改？」
時王大瞋，見不時來復散眾華，遣邊大臣多將人兵收取將來。則受王教，反縛入宮，罪當棄市。諸人不恐，面色不變。王怪問之：「汝等罪過命在不測，縛來當殺。何故不懅，面色不改？」
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即白王曰：「人生有死，物成有敗，我從無數劫每以非法不惜身命，朝早採華值遇世尊，以華供上稽首歸命。爾時以知違令當死，寧以有德而死，不以無德而存。還視華篋續滿如故，皆是如來恩仁所覆。」
即白王曰：「人生有死，物成有敗，我從無數劫每以非法不惜身命，朝早採華值遇世尊，以華供上稽首歸命。爾時以知違令當死，寧以有德而死，不以無德而存。還視華篋續滿如故，皆是如來恩仁所覆。」
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王甚怪之，心不信然，故往詣佛，稽首足下，却坐一面，叉手問佛：「有是意不？」
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佛言：「然，王！此人至心欲度十方，不惜身命，故取眾華以散上佛，意無想報以得受決，將來成佛號曰妙華至真、等正覺，用發大意受決之故，慈心之香華滿篋器莫不聞知。」
佛言：「然，王！此人至心欲度十方，不惜身命，故取眾華以散上佛，意無想報以得受決，將來成佛號曰妙華至真、等正覺，用發大意受決之故，慈心之香華滿篋器莫不聞知。」
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王大歡喜，疾解眾縛悔過自責：「愚意不及，繫縛菩薩，惟原其罪。」
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佛言：「善哉！善哉！能自改者與無過同。」
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佛說如是，王及臣民莫不悅豫，作禮而去。
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