採花違王上佛授決號妙花經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 採花違王上佛授決號妙花經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

昔者世尊遊羅閱祇，說經散慧，初語亦善、中語亦善、竟語亦善，其義微妙，淨修梵行，所講廣普。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔者世尊遊羅閱祇，說經散慧，初語亦善、中語亦善、竟語亦善，其義微妙，淨修梵行，所講廣普。

時，王便給使數十餘人，常採好花以給王家。後宮貴人婇女大小，一日俱出城外採華，欲還入城，路逕遇佛，遙見世尊相好威光巍巍無量，猶星中月；若日初出照于天下，與聖眾俱弟子、菩薩前後圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，王便給使數十餘人，常採好花以給王家。後宮貴人婇女大小，一日俱出城外採華，欲還入城，路逕遇佛，遙見世尊相好威光巍巍無量，猶星中月；若日初出照于天下，與聖眾俱弟子、菩薩前後圍繞。

往詣佛所稽首為禮，心自念言：「人命難保，佛世難遇，經法難值。今遭大聖，猶病者得良醫，身既貧賤加屬縣官，䩭役之患恒不自從，國王嚴急，主給採花常以早進，設失時節或能見誅。日不再中，聖眾難遇，億世時有；寧棄身命，以花上佛并散聖眾，因受經戒聽省深法無窮之慧。我於無數劫，為人所害不可稱載，未曾為法而惜身命，今供世尊三寶之業，縱使見害，不墮苦痛必生安處。」便以華散佛及聖眾上，却自歸命一心重禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往詣佛所稽首為禮，心自念言：「人命難保，佛世難遇，經法難值。今遭大聖，猶病者得良醫，身既貧賤加屬縣官，䩭役之患恒不自從，國王嚴急，主給採花常以早進，設失時節或能見誅。日不再中，聖眾難遇，億世時有；寧棄身命，以花上佛并散聖眾，因受經戒聽省深法無窮之慧。我於無數劫，為人所害不可稱載，未曾為法而惜身命，今供世尊三寶之業，縱使見害，不墮苦痛必生安處。」便以華散佛及聖眾上，却自歸命一心重禮。

佛知其念發大道意，甚慈愍之，具為散講大乘之法、六度無極、四等四恩、三脫菩薩。時，諸採華人皆發無上正真道意，心解佛慧，至不退轉無所從生。佛即授決：「後當得佛，號曰妙華如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。」其邊人聞，莫不怡悅，啟受大法供奉三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其念發大道意，甚慈愍之，具為散講大乘之法、六度無極、四等四恩、三脫菩薩。時，諸採華人皆發無上正真道意，心解佛慧，至不退轉無所從生。佛即授決：「後當得佛，號曰妙華如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。」其邊人聞，莫不怡悅，啟受大法供奉三寶。

時採華夫供養受決，稽首佛足還歸家中，與家二親妻子辭別：「我今命盡為王見殺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時採華夫供養受決，稽首佛足還歸家中，與家二親妻子辭別：「我今命盡為王見殺。」

父母愕然問：「何罪咎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母愕然問：「何罪咎？」

諸子答曰：「為王所使行採諸華，中遙見佛以華貢上，王大嚴急，既違失時，復無有華，必見危命。故辭別耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸子答曰：「為王所使行採諸華，中遙見佛以華貢上，王大嚴急，既違失時，復無有華，必見危命。故辭別耳。」

二親聞之益以愁慼，當奈之何！發篋視之，滿中好華須曼雜香，香薰欝欝遠徹四面，父母告曰：「可以進王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二親聞之益以愁慼，當奈之何！發篋視之，滿中好華須曼雜香，香薰欝欝遠徹四面，父母告曰：「可以進王。」

諸子各曰：「眾人見之，必傳至王，又復違時，恐不得安。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸子各曰：「眾人見之，必傳至王，又復違時，恐不得安。」

時王大瞋，見不時來復散眾華，遣邊大臣多將人兵收取將來。則受王教，反縛入宮，罪當棄市。諸人不恐，面色不變。王怪問之：「汝等罪過命在不測，縛來當殺。何故不懅，面色不改？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王大瞋，見不時來復散眾華，遣邊大臣多將人兵收取將來。則受王教，反縛入宮，罪當棄市。諸人不恐，面色不變。王怪問之：「汝等罪過命在不測，縛來當殺。何故不懅，面色不改？」

即白王曰：「人生有死，物成有敗，我從無數劫每以非法不惜身命，朝早採華值遇世尊，以華供上稽首歸命。爾時以知違令當死，寧以有德而死，不以無德而存。還視華篋續滿如故，皆是如來恩仁所覆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即白王曰：「人生有死，物成有敗，我從無數劫每以非法不惜身命，朝早採華值遇世尊，以華供上稽首歸命。爾時以知違令當死，寧以有德而死，不以無德而存。還視華篋續滿如故，皆是如來恩仁所覆。」

王甚怪之，心不信然，故往詣佛，稽首足下，却坐一面，叉手問佛：「有是意不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王甚怪之，心不信然，故往詣佛，稽首足下，却坐一面，叉手問佛：「有是意不？」

佛言：「然，王！此人至心欲度十方，不惜身命，故取眾華以散上佛，意無想報以得受決，將來成佛號曰妙華至真、等正覺，用發大意受決之故，慈心之香華滿篋器莫不聞知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「然，王！此人至心欲度十方，不惜身命，故取眾華以散上佛，意無想報以得受決，將來成佛號曰妙華至真、等正覺，用發大意受決之故，慈心之香華滿篋器莫不聞知。」

王大歡喜，疾解眾縛悔過自責：「愚意不及，繫縛菩薩，惟原其罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王大歡喜，疾解眾縛悔過自責：「愚意不及，繫縛菩薩，惟原其罪。」

佛言：「善哉！善哉！能自改者與無過同。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！能自改者與無過同。」

佛說如是，王及臣民莫不悅豫，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，王及臣民莫不悅豫，作禮而去。