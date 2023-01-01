阿闍世王授決經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世王授決經

西晉沙門釋法炬譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉沙門釋法炬譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在羅閱祇國耆闍崛山中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在羅閱祇國耆闍崛山中。

時阿闍世王請佛，飯食已訖，佛還祇洹。王與祇婆議曰：「今日請佛，佛飯已竟，更復所宜？」祇婆言：「惟多然燈也。」於是王乃勅具百斛麻油膏，從宮門至祇洹精舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿闍世王請佛，飯食已訖，佛還祇洹。王與祇婆議曰：「今日請佛，佛飯已竟，更復所宜？」祇婆言：「惟多然燈也。」於是王乃勅具百斛麻油膏，從宮門至祇洹精舍。

時有貧窮老母，常有至心欲供養佛而無資財，見王作此功德乃更感激，行乞得兩錢，以至麻油家買膏。膏主曰：「母人大貧窮，乞得兩錢，何不買食以自連繼，用此膏為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有貧窮老母，常有至心欲供養佛而無資財，見王作此功德乃更感激，行乞得兩錢，以至麻油家買膏。膏主曰：「母人大貧窮，乞得兩錢，何不買食以自連繼，用此膏為？」

母曰：「我聞佛生難值，百劫一遇。我幸逢佛世而無供養，今日見王作大功德，巍巍無量，激起我意，雖實貧窮故欲然一燈，為後世根本者也。」於是膏主知其至意，與兩錢膏應得二合，特益三合凡得五合。母則往，當佛前然之。心計此膏不足半夕，乃自誓言：「若我後世得道如佛，膏當通夕光明不消。」作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母曰：「我聞佛生難值，百劫一遇。我幸逢佛世而無供養，今日見王作大功德，巍巍無量，激起我意，雖實貧窮故欲然一燈，為後世根本者也。」於是膏主知其至意，與兩錢膏應得二合，特益三合凡得五合。母則往，當佛前然之。心計此膏不足半夕，乃自誓言：「若我後世得道如佛，膏當通夕光明不消。」作禮而去。

王所然燈或滅，或盡，雖有人侍，恒不周匝；老母所然一燈，光明特朗殊勝諸燈，通夕不滅膏又不盡。至明朝旦，母復來前頭面作禮，叉手却住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王所然燈或滅，或盡，雖有人侍，恒不周匝；老母所然一燈，光明特朗殊勝諸燈，通夕不滅膏又不盡。至明朝旦，母復來前頭面作禮，叉手却住。

佛告目連：「天今已曉，可滅諸燈。」目連承教，以次滅諸燈，燈皆已滅，惟此母一燈三滅不滅，便舉袈裟以扇之，燈光益明；乃以威神引隨藍風以次吹燈，老母燈更盛猛，乃上照梵天，傍照三千世界，悉見其光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「天今已曉，可滅諸燈。」目連承教，以次滅諸燈，燈皆已滅，惟此母一燈三滅不滅，便舉袈裟以扇之，燈光益明；乃以威神引隨藍風以次吹燈，老母燈更盛猛，乃上照梵天，傍照三千世界，悉見其光。

佛告目連：「止！止！此當來佛之光明功德，非汝威神所毀滅。此母宿命供養百八十億佛已，從前佛受決，務以經法教授開化人民，未暇修檀，故今貧窮無有財寶。却後三十劫，功德成滿當得作佛，號曰須彌燈光如來，至真，世界無有日月，人民身中皆有大光，宮室眾寶光明相照，如忉利天上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「止！止！此當來佛之光明功德，非汝威神所毀滅。此母宿命供養百八十億佛已，從前佛受決，務以經法教授開化人民，未暇修檀，故今貧窮無有財寶。却後三十劫，功德成滿當得作佛，號曰須彌燈光如來，至真，世界無有日月，人民身中皆有大光，宮室眾寶光明相照，如忉利天上。」

老母聞決歡喜，即時輕舉身昇虛空，去地百八十丈，來下頭面作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老母聞決歡喜，即時輕舉身昇虛空，去地百八十丈，來下頭面作禮而去。

王聞之，問祇婆曰：「我作功德巍巍如此，而佛不與我決；此母然一燈，便受決。何以爾也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞之，問祇婆曰：「我作功德巍巍如此，而佛不與我決；此母然一燈，便受決。何以爾也？」

祇婆曰：「王所作雖多，心不專一，不如此母注心於佛也。」乃更往請佛。宿勅諸園監，各令晨採好華，早送入宮至中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇婆曰：「王所作雖多，心不專一，不如此母注心於佛也。」乃更往請佛。宿勅諸園監，各令晨採好華，早送入宮至中。

佛便晨出祇洹，徐徐緩行，隨道為人民說法，投日中至宮。有一園監持華適出園巷，正與佛會於大道之衢，聞佛說經一心歡喜，即以所持華悉散佛上，花皆住於空中當佛頭上。佛即授決曰：「汝已供養九十億佛，却後百四十劫汝當為佛，號曰覺華如來。」其人歡喜，即時輕舉身昇虛空，來下作禮畢，即更自念：「我王為人性大嚴急，故宿勅我齋戒，將華當以供佛，而我悉自以上佛，空手而往，必當殺我。」便徑歸家，置空華箱於戶外，入告婦言：「我朝來未食，王今當殺我，急為具食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便晨出祇洹，徐徐緩行，隨道為人民說法，投日中至宮。有一園監持華適出園巷，正與佛會於大道之衢，聞佛說經一心歡喜，即以所持華悉散佛上，花皆住於空中當佛頭上。佛即授決曰：「汝已供養九十億佛，却後百四十劫汝當為佛，號曰覺華如來。」其人歡喜，即時輕舉身昇虛空，來下作禮畢，即更自念：「我王為人性大嚴急，故宿勅我齋戒，將華當以供佛，而我悉自以上佛，空手而往，必當殺我。」便徑歸家，置空華箱於戶外，入告婦言：「我朝來未食，王今當殺我，急為具食。」

婦聞大惶，懅曰：「王何故相殺？」便為婦本末說之。婦即出，至竈下具食，天帝釋便以天華滿空箱中。婦持食還，見戶外箱中華滿如故，光色非凡，即以告夫。夫出戶視，知是天花，心大歡喜，止不復食便持華入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婦聞大惶，懅曰：「王何故相殺？」便為婦本末說之。婦即出，至竈下具食，天帝釋便以天華滿空箱中。婦持食還，見戶外箱中華滿如故，光色非凡，即以告夫。夫出戶視，知是天花，心大歡喜，止不復食便持華入。

王適出迎佛，道與王相逢。王見華大好，世間希有，即問監曰：「我園中大有此好華乃爾，而汝前後不送上，汝罪應死，寧知之不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王適出迎佛，道與王相逢。王見華大好，世間希有，即問監曰：「我園中大有此好華乃爾，而汝前後不送上，汝罪應死，寧知之不？」

監曰：「大王！園中無有此華。臣朝早將園華道路逢佛，不勝歡喜，盡以上佛，即授與我決。知當殺故，過家索食，比其頃出視空箱中，復見此華。必是天華，非園所有。今我生既卑賤，為王守園，拘制縣官不得行道；一已授決，正爾而死，必生天上，十方佛前無所拘制，可得恣意行道。王若相殺，我無所在也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 監曰：「大王！園中無有此華。臣朝早將園華道路逢佛，不勝歡喜，盡以上佛，即授與我決。知當殺故，過家索食，比其頃出視空箱中，復見此華。必是天華，非園所有。今我生既卑賤，為王守園，拘制縣官不得行道；一已授決，正爾而死，必生天上，十方佛前無所拘制，可得恣意行道。王若相殺，我無所在也。」

王聞授決，便生慚怖，肅然毛竪，即起作禮，長跪懺悔。佛至宮，飯食已訖，呪願而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞授決，便生慚怖，肅然毛竪，即起作禮，長跪懺悔。佛至宮，飯食已訖，呪願而去。

王復問祇婆曰：「我前請佛，而老母受決；今日設福，而園監受決；我獨何故初無所獲？心甚於悒，當復宜作何等功德耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問祇婆曰：「我前請佛，而老母受決；今日設福，而園監受決；我獨何故初無所獲？心甚於悒，當復宜作何等功德耶？」

祇婆曰：「王雖頻日設福，但用國藏之財，使人民之力，心或貢高，意或瞋恚，故未得決。今宜割損身中自供之具，并脫瓔珞七寶珠環以作寶華，當與夫人，太子併力合掌，自就功勤一心上佛，佛照王至誠必得決也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇婆曰：「王雖頻日設福，但用國藏之財，使人民之力，心或貢高，意或瞋恚，故未得決。今宜割損身中自供之具，并脫瓔珞七寶珠環以作寶華，當與夫人，太子併力合掌，自就功勤一心上佛，佛照王至誠必得決也。」

於是王減徹廚膳，晝夜齋戒，脫身上諸寶，合聚諸師曰前作華，王及夫人，太子皆自著手，至九十日所作悉成，勅外駕當往上佛。傍臣白言：「聞佛前到鳩夷那竭國，已般泥洹也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是王減徹廚膳，晝夜齋戒，脫身上諸寶，合聚諸師曰前作華，王及夫人，太子皆自著手，至九十日所作悉成，勅外駕當往上佛。傍臣白言：「聞佛前到鳩夷那竭國，已般泥洹也。」

王聞心大悲號，涕淚哽咽曰：「我故至心手作此華，佛雖般泥洹，我故當齎詣耆闍崛山，以上佛坐處，展馳我意也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞心大悲號，涕淚哽咽曰：「我故至心手作此華，佛雖般泥洹，我故當齎詣耆闍崛山，以上佛坐處，展馳我意也。」

祇婆曰：「佛者，無身亦無泥洹，亦不常住無滅無在；惟至心者為得見佛，佛雖在世間，無至心者為不見佛。大王至誠乃爾，佛雖般泥洹，往必見佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇婆曰：「佛者，無身亦無泥洹，亦不常住無滅無在；惟至心者為得見佛，佛雖在世間，無至心者為不見佛。大王至誠乃爾，佛雖般泥洹，往必見佛。」

便至耆闍崛山中，見佛且悲且喜，垂淚而進，頭面作禮，以七寶華前散佛上，華皆住空中，化成寶蓋正當佛上，佛便授與王決曰：「却後八萬劫，劫名喜觀，王當為佛，佛號淨其所部如來，剎土名華王，時人民壽四十小劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便至耆闍崛山中，見佛且悲且喜，垂淚而進，頭面作禮，以七寶華前散佛上，華皆住空中，化成寶蓋正當佛上，佛便授與王決曰：「却後八萬劫，劫名喜觀，王當為佛，佛號淨其所部如來，剎土名華王，時人民壽四十小劫。」

阿闍世王太子，名旃陀和利，時年八歲，見父授決甚大歡喜，即脫身上眾寶以散佛上曰：「願淨其所部作佛時，我作金輪聖王得供養佛，佛般泥洹後，我當承續為佛。」其所散寶，化為交露帳，正覆佛上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世王太子，名旃陀和利，時年八歲，見父授決甚大歡喜，即脫身上眾寶以散佛上曰：「願淨其所部作佛時，我作金輪聖王得供養佛，佛般泥洹後，我當承續為佛。」其所散寶，化為交露帳，正覆佛上。

佛言：「必如汝願，王為佛時，必當作金輪聖王，壽終便上生兜率，天上壽盡便下作佛，在藥王剎土教授，佛號栴檀，人民壽命、國土所有，皆如淨其所部。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「必如汝願，王為佛時，必當作金輪聖王，壽終便上生兜率，天上壽盡便下作佛，在藥王剎土教授，佛號栴檀，人民壽命、國土所有，皆如淨其所部。」

佛時授決適竟，王及旃陀和利前為佛作禮，便㸌然不見佛所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時授決適竟，王及旃陀和利前為佛作禮，便㸌然不見佛所在。