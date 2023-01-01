阿闍世王授決經
西晉 法炬譯1卷CBETA T0509少于一万字 16 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
阿闍世王授決經
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西晉沙門釋法炬譯
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聞如是：
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一時，佛在羅閱祇國耆闍崛山中。
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時阿闍世王請佛，飯食已訖，佛還祇洹。王與祇婆議曰：「今日請佛，佛飯已竟，更復所宜？」祇婆言：「惟多然燈也。」於是王乃勅具百斛麻油膏，從宮門至祇洹精舍。
時阿闍世王請佛，飯食已訖，佛還祇洹。王與祇婆議曰：「今日請佛，佛飯已竟，更復所宜？」祇婆言：「惟多然燈也。」於是王乃勅具百斛麻油膏，從宮門至祇洹精舍。
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時有貧窮老母，常有至心欲供養佛而無資財，見王作此功德乃更感激，行乞得兩錢，以至麻油家買膏。膏主曰：「母人大貧窮，乞得兩錢，何不買食以自連繼，用此膏為？」
時有貧窮老母，常有至心欲供養佛而無資財，見王作此功德乃更感激，行乞得兩錢，以至麻油家買膏。膏主曰：「母人大貧窮，乞得兩錢，何不買食以自連繼，用此膏為？」
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母曰：「我聞佛生難值，百劫一遇。我幸逢佛世而無供養，今日見王作大功德，巍巍無量，激起我意，雖實貧窮故欲然一燈，為後世根本者也。」於是膏主知其至意，與兩錢膏應得二合，特益三合凡得五合。母則往，當佛前然之。心計此膏不足半夕，乃自誓言：「若我後世得道如佛，膏當通夕光明不消。」作禮而去。
母曰：「我聞佛生難值，百劫一遇。我幸逢佛世而無供養，今日見王作大功德，巍巍無量，激起我意，雖實貧窮故欲然一燈，為後世根本者也。」於是膏主知其至意，與兩錢膏應得二合，特益三合凡得五合。母則往，當佛前然之。心計此膏不足半夕，乃自誓言：「若我後世得道如佛，膏當通夕光明不消。」作禮而去。
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王所然燈或滅，或盡，雖有人侍，恒不周匝；老母所然一燈，光明特朗殊勝諸燈，通夕不滅膏又不盡。至明朝旦，母復來前頭面作禮，叉手却住。
王所然燈或滅，或盡，雖有人侍，恒不周匝；老母所然一燈，光明特朗殊勝諸燈，通夕不滅膏又不盡。至明朝旦，母復來前頭面作禮，叉手却住。
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佛告目連：「天今已曉，可滅諸燈。」目連承教，以次滅諸燈，燈皆已滅，惟此母一燈三滅不滅，便舉袈裟以扇之，燈光益明；乃以威神引隨藍風以次吹燈，老母燈更盛猛，乃上照梵天，傍照三千世界，悉見其光。
佛告目連：「天今已曉，可滅諸燈。」目連承教，以次滅諸燈，燈皆已滅，惟此母一燈三滅不滅，便舉袈裟以扇之，燈光益明；乃以威神引隨藍風以次吹燈，老母燈更盛猛，乃上照梵天，傍照三千世界，悉見其光。
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佛告目連：「止！止！此當來佛之光明功德，非汝威神所毀滅。此母宿命供養百八十億佛已，從前佛受決，務以經法教授開化人民，未暇修檀，故今貧窮無有財寶。却後三十劫，功德成滿當得作佛，號曰須彌燈光如來，至真，世界無有日月，人民身中皆有大光，宮室眾寶光明相照，如忉利天上。」
佛告目連：「止！止！此當來佛之光明功德，非汝威神所毀滅。此母宿命供養百八十億佛已，從前佛受決，務以經法教授開化人民，未暇修檀，故今貧窮無有財寶。却後三十劫，功德成滿當得作佛，號曰須彌燈光如來，至真，世界無有日月，人民身中皆有大光，宮室眾寶光明相照，如忉利天上。」
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老母聞決歡喜，即時輕舉身昇虛空，去地百八十丈，來下頭面作禮而去。
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王聞之，問祇婆曰：「我作功德巍巍如此，而佛不與我決；此母然一燈，便受決。何以爾也？」
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祇婆曰：「王所作雖多，心不專一，不如此母注心於佛也。」乃更往請佛。宿勅諸園監，各令晨採好華，早送入宮至中。
祇婆曰：「王所作雖多，心不專一，不如此母注心於佛也。」乃更往請佛。宿勅諸園監，各令晨採好華，早送入宮至中。
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佛便晨出祇洹，徐徐緩行，隨道為人民說法，投日中至宮。有一園監持華適出園巷，正與佛會於大道之衢，聞佛說經一心歡喜，即以所持華悉散佛上，花皆住於空中當佛頭上。佛即授決曰：「汝已供養九十億佛，却後百四十劫汝當為佛，號曰覺華如來。」其人歡喜，即時輕舉身昇虛空，來下作禮畢，即更自念：「我王為人性大嚴急，故宿勅我齋戒，將華當以供佛，而我悉自以上佛，空手而往，必當殺我。」便徑歸家，置空華箱於戶外，入告婦言：「我朝來未食，王今當殺我，急為具食。」
佛便晨出祇洹，徐徐緩行，隨道為人民說法，投日中至宮。有一園監持華適出園巷，正與佛會於大道之衢，聞佛說經一心歡喜，即以所持華悉散佛上，花皆住於空中當佛頭上。佛即授決曰：「汝已供養九十億佛，却後百四十劫汝當為佛，號曰覺華如來。」其人歡喜，即時輕舉身昇虛空，來下作禮畢，即更自念：「我王為人性大嚴急，故宿勅我齋戒，將華當以供佛，而我悉自以上佛，空手而往，必當殺我。」便徑歸家，置空華箱於戶外，入告婦言：「我朝來未食，王今當殺我，急為具食。」
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婦聞大惶，懅曰：「王何故相殺？」便為婦本末說之。婦即出，至竈下具食，天帝釋便以天華滿空箱中。婦持食還，見戶外箱中華滿如故，光色非凡，即以告夫。夫出戶視，知是天花，心大歡喜，止不復食便持華入。
婦聞大惶，懅曰：「王何故相殺？」便為婦本末說之。婦即出，至竈下具食，天帝釋便以天華滿空箱中。婦持食還，見戶外箱中華滿如故，光色非凡，即以告夫。夫出戶視，知是天花，心大歡喜，止不復食便持華入。
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王適出迎佛，道與王相逢。王見華大好，世間希有，即問監曰：「我園中大有此好華乃爾，而汝前後不送上，汝罪應死，寧知之不？」
王適出迎佛，道與王相逢。王見華大好，世間希有，即問監曰：「我園中大有此好華乃爾，而汝前後不送上，汝罪應死，寧知之不？」
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監曰：「大王！園中無有此華。臣朝早將園華道路逢佛，不勝歡喜，盡以上佛，即授與我決。知當殺故，過家索食，比其頃出視空箱中，復見此華。必是天華，非園所有。今我生既卑賤，為王守園，拘制縣官不得行道；一已授決，正爾而死，必生天上，十方佛前無所拘制，可得恣意行道。王若相殺，我無所在也。」
監曰：「大王！園中無有此華。臣朝早將園華道路逢佛，不勝歡喜，盡以上佛，即授與我決。知當殺故，過家索食，比其頃出視空箱中，復見此華。必是天華，非園所有。今我生既卑賤，為王守園，拘制縣官不得行道；一已授決，正爾而死，必生天上，十方佛前無所拘制，可得恣意行道。王若相殺，我無所在也。」
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王聞授決，便生慚怖，肅然毛竪，即起作禮，長跪懺悔。佛至宮，飯食已訖，呪願而去。
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王復問祇婆曰：「我前請佛，而老母受決；今日設福，而園監受決；我獨何故初無所獲？心甚於悒，當復宜作何等功德耶？」
王復問祇婆曰：「我前請佛，而老母受決；今日設福，而園監受決；我獨何故初無所獲？心甚於悒，當復宜作何等功德耶？」
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祇婆曰：「王雖頻日設福，但用國藏之財，使人民之力，心或貢高，意或瞋恚，故未得決。今宜割損身中自供之具，并脫瓔珞七寶珠環以作寶華，當與夫人，太子併力合掌，自就功勤一心上佛，佛照王至誠必得決也。」
祇婆曰：「王雖頻日設福，但用國藏之財，使人民之力，心或貢高，意或瞋恚，故未得決。今宜割損身中自供之具，并脫瓔珞七寶珠環以作寶華，當與夫人，太子併力合掌，自就功勤一心上佛，佛照王至誠必得決也。」
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於是王減徹廚膳，晝夜齋戒，脫身上諸寶，合聚諸師曰前作華，王及夫人，太子皆自著手，至九十日所作悉成，勅外駕當往上佛。傍臣白言：「聞佛前到鳩夷那竭國，已般泥洹也。」
於是王減徹廚膳，晝夜齋戒，脫身上諸寶，合聚諸師曰前作華，王及夫人，太子皆自著手，至九十日所作悉成，勅外駕當往上佛。傍臣白言：「聞佛前到鳩夷那竭國，已般泥洹也。」
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王聞心大悲號，涕淚哽咽曰：「我故至心手作此華，佛雖般泥洹，我故當齎詣耆闍崛山，以上佛坐處，展馳我意也。」
王聞心大悲號，涕淚哽咽曰：「我故至心手作此華，佛雖般泥洹，我故當齎詣耆闍崛山，以上佛坐處，展馳我意也。」
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祇婆曰：「佛者，無身亦無泥洹，亦不常住無滅無在；惟至心者為得見佛，佛雖在世間，無至心者為不見佛。大王至誠乃爾，佛雖般泥洹，往必見佛。」
祇婆曰：「佛者，無身亦無泥洹，亦不常住無滅無在；惟至心者為得見佛，佛雖在世間，無至心者為不見佛。大王至誠乃爾，佛雖般泥洹，往必見佛。」
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便至耆闍崛山中，見佛且悲且喜，垂淚而進，頭面作禮，以七寶華前散佛上，華皆住空中，化成寶蓋正當佛上，佛便授與王決曰：「却後八萬劫，劫名喜觀，王當為佛，佛號淨其所部如來，剎土名華王，時人民壽四十小劫。」
便至耆闍崛山中，見佛且悲且喜，垂淚而進，頭面作禮，以七寶華前散佛上，華皆住空中，化成寶蓋正當佛上，佛便授與王決曰：「却後八萬劫，劫名喜觀，王當為佛，佛號淨其所部如來，剎土名華王，時人民壽四十小劫。」
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阿闍世王太子，名旃陀和利，時年八歲，見父授決甚大歡喜，即脫身上眾寶以散佛上曰：「願淨其所部作佛時，我作金輪聖王得供養佛，佛般泥洹後，我當承續為佛。」其所散寶，化為交露帳，正覆佛上。
阿闍世王太子，名旃陀和利，時年八歲，見父授決甚大歡喜，即脫身上眾寶以散佛上曰：「願淨其所部作佛時，我作金輪聖王得供養佛，佛般泥洹後，我當承續為佛。」其所散寶，化為交露帳，正覆佛上。
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佛言：「必如汝願，王為佛時，必當作金輪聖王，壽終便上生兜率，天上壽盡便下作佛，在藥王剎土教授，佛號栴檀，人民壽命、國土所有，皆如淨其所部。」
佛言：「必如汝願，王為佛時，必當作金輪聖王，壽終便上生兜率，天上壽盡便下作佛，在藥王剎土教授，佛號栴檀，人民壽命、國土所有，皆如淨其所部。」
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佛時授決適竟，王及旃陀和利前為佛作禮，便㸌然不見佛所在。
佛時授決適竟，王及旃陀和利前為佛作禮，便㸌然不見佛所在。
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阿闍世王授決經
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