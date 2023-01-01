佛說未生冤經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說未生冤經

吳月支國居士支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支國居士支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在王舍國雞山中。諸天，龍，鬼神，帝王，臣民，皆詣佛所，稽首，承風，供養之儀靡不盡禮。調達覩之，其嫉無量，還告太子未生冤曰：「汝父輦國眾寶以貢佛，諸沙門，國藏空竭。可早圖之，即位為王，吾當興師往征佛也。子可為王，吾當為佛，兩得其所，不亦善乎！子必成之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍國雞山中。諸天，龍，鬼神，帝王，臣民，皆詣佛所，稽首，承風，供養之儀靡不盡禮。調達覩之，其嫉無量，還告太子未生冤曰：「汝父輦國眾寶以貢佛，諸沙門，國藏空竭。可早圖之，即位為王，吾當興師往征佛也。子可為王，吾當為佛，兩得其所，不亦善乎！子必成之。」

未生冤與調達結斯陰謀已，則勅秉勢臣，令勒兵：「王還，奪其印綬以付獄。」王還，臣即如命，以王付獄。王意恬然，照之宿殃，心無恐懼，重信佛言。王曰：「吾有何過而罪我乎？」皇后、貴人率土巨細，莫不哀慟。王顧謂哭者曰：「佛說天地、日月、須彌山海有成必敗，盛者即衰，合會有離，生者必死。由之憂悲輪轉無際，以致重苦。尋其原，察其始，因緣合會即有，謂之生；因緣離散即滅，謂之空。夫身者四大耳，眾生魂靈寄處其中，死還其本，魂靈空去，謂之非身。身尚不保，何國之常守乎？佛初入國，吾未有子也。問吾：『寧知當來王不乎？』吾對曰：『不知。』世尊重曰：『一切無常，汝諦思之。』佛之誡我，正為今也。各努力建志，懷存佛誡矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未生冤與調達結斯陰謀已，則勅秉勢臣，令勒兵：「王還，奪其印綬以付獄。」王還，臣即如命，以王付獄。王意恬然，照之宿殃，心無恐懼，重信佛言。王曰：「吾有何過而罪我乎？」皇后、貴人率土巨細，莫不哀慟。王顧謂哭者曰：「佛說天地、日月、須彌山海有成必敗，盛者即衰，合會有離，生者必死。由之憂悲輪轉無際，以致重苦。尋其原，察其始，因緣合會即有，謂之生；因緣離散即滅，謂之空。夫身者四大耳，眾生魂靈寄處其中，死還其本，魂靈空去，謂之非身。身尚不保，何國之常守乎？佛初入國，吾未有子也。問吾：『寧知當來王不乎？』吾對曰：『不知。』世尊重曰：『一切無常，汝諦思之。』佛之誡我，正為今也。各努力建志，懷存佛誡矣。」

王謂太子曰：「汝每有疾，吾為燋心，欲以身命救危代汝。親之仁恩，唯天為上。汝懷何心，忍為逆惡乎？夫殺親者，死入太山，不中止息，汝將當之也。吾是汝尊，重親尊孝尚恐名不稱，豈況殺父乎？以國惠汝，吾欲至佛所作沙門。吾觀婬妷猶火燒身，女類之好以為虛空，無目之徒靡不惑焉！唯覩佛經，照女偽之尤惡，知榮利之害身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王謂太子曰：「汝每有疾，吾為燋心，欲以身命救危代汝。親之仁恩，唯天為上。汝懷何心，忍為逆惡乎？夫殺親者，死入太山，不中止息，汝將當之也。吾是汝尊，重親尊孝尚恐名不稱，豈況殺父乎？以國惠汝，吾欲至佛所作沙門。吾觀婬妷猶火燒身，女類之好以為虛空，無目之徒靡不惑焉！唯覩佛經，照女偽之尤惡，知榮利之害身。」

太子曰：「汝莫多云。吾獲宿願，豈有赦哉？」勅獄吏曰：「絕其餉食，以餓殺之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子曰：「汝莫多云。吾獲宿願，豈有赦哉？」勅獄吏曰：「絕其餉食，以餓殺之。」

有司將入獄，洴沙王向佛所在，稽首重拜曰：「子有天地之惡，吾無絲髮之忿心矣。唯存佛教：世無常樂，其苦有長。」入獄被髮，仰天呼曰：「痛乎！天豈有斯道哉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有司將入獄，洴沙王向佛所在，稽首重拜曰：「子有天地之惡，吾無絲髮之忿心矣。唯存佛教：世無常樂，其苦有長。」入獄被髮，仰天呼曰：「痛乎！天豈有斯道哉？」

后、妃、貴人舉國巨細，靡不哀慟。后謂太子曰：「大王掠桎梏，處牢獄，坐臥須人，其痛難言。自汝生來，大王赤心，懸情于汝，食息不忘，四大盈縮，枕伏臨汝，涕泗交并，心燋體枯，欲以身命代爾殞矣。當存天人之育，無為逆也。佛說經云：『夫善之極者，莫大於孝；惡之大者，其唯害親乎！』長幼相事，天當祐之，豈況親哉？汝順凶虐，為斯重惡，必入太山——世間六十億年為太山一日一夕——所更諸毒每處有年。汝其畢之，不亦難乎？夫快心之士，無不後悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 后、妃、貴人舉國巨細，靡不哀慟。后謂太子曰：「大王掠桎梏，處牢獄，坐臥須人，其痛難言。自汝生來，大王赤心，懸情于汝，食息不忘，四大盈縮，枕伏臨汝，涕泗交并，心燋體枯，欲以身命代爾殞矣。當存天人之育，無為逆也。佛說經云：『夫善之極者，莫大於孝；惡之大者，其唯害親乎！』長幼相事，天當祐之，豈況親哉？汝順凶虐，為斯重惡，必入太山——世間六十億年為太山一日一夕——所更諸毒每處有年。汝其畢之，不亦難乎？夫快心之士，無不後悔。」

太子曰：「吾少小有志殺父為王，今日獲願，何諫之云乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子曰：「吾少小有志殺父為王，今日獲願，何諫之云乎？」

后曰：「夫不用諫者，亡國之基矣！吾欲見大王，寧可不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 后曰：「夫不用諫者，亡國之基矣！吾欲見大王，寧可不乎？」

太子曰：「可。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子曰：「可。」

后淨身澡浴，以蜜麨塗身，入見大王，面顏瘦痟不識。舉哀，聞之者莫不揮淚，后曰：「佛說榮樂無常，罪苦有恒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 后淨身澡浴，以蜜麨塗身，入見大王，面顏瘦痟不識。舉哀，聞之者莫不揮淚，后曰：「佛說榮樂無常，罪苦有恒。」

王曰：「獄吏絕餉食，飢渴日久。身八萬戶，戶有數百種蟲，擾吾腹中。血肉消盡，壽命且窮矣！」言之哽咽，息絕復連。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「獄吏絕餉食，飢渴日久。身八萬戶，戶有數百種蟲，擾吾腹中。血肉消盡，壽命且窮矣！」言之哽咽，息絕復連。

后曰：「具照斯艱。妾以麨蜜塗身，可就食之。當惟佛誡，無忽也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 后曰：「具照斯艱。妾以麨蜜塗身，可就食之。當惟佛誡，無忽也。」

王食畢，向佛所在，哽咽稽首曰：「佛說榮福難保，如幻如夢，誠如尊教！」謂后曰：「吾為王時，國土廣大，衣食從好；而今處獄，當就餓死。子所從得桀逆之師，違佛仁教。吾不懼死，唯恨不面稟佛清化，與鶖鷺子，目連，大迦葉講尊道奧耳！」王重謂后曰：「佛說恩愛猶若眾鳥會栖于樹，晨各離散，隨其殃福。目連眾垢已除，諸惡已滅，得于六通，四達，尚為貪嫉梵志所捶，豈況吾哉？為殃惡追人，猶影尋身，響之應聲。佛時難遇，神化難聞，賢眾行高，儀式無量，非世儒所能履行。懷佛經典，以仁化民；獲供養之福，稟其清化，誠亦難值哉！吾今死矣，遷神遠逝。夫欲建志，莫尚佛教也。汝慎守之，防來禍矣！」后聞王誡，重又哀慟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王食畢，向佛所在，哽咽稽首曰：「佛說榮福難保，如幻如夢，誠如尊教！」謂后曰：「吾為王時，國土廣大，衣食從好；而今處獄，當就餓死。子所從得桀逆之師，違佛仁教。吾不懼死，唯恨不面稟佛清化，與鶖鷺子，目連，大迦葉講尊道奧耳！」王重謂后曰：「佛說恩愛猶若眾鳥會栖于樹，晨各離散，隨其殃福。目連眾垢已除，諸惡已滅，得于六通，四達，尚為貪嫉梵志所捶，豈況吾哉？為殃惡追人，猶影尋身，響之應聲。佛時難遇，神化難聞，賢眾行高，儀式無量，非世儒所能履行。懷佛經典，以仁化民；獲供養之福，稟其清化，誠亦難值哉！吾今死矣，遷神遠逝。夫欲建志，莫尚佛教也。汝慎守之，防來禍矣！」后聞王誡，重又哀慟。

太子詰獄吏曰：「絕王食有日，不死何為？」對曰：「皇后入獄，有麨蜜之貢，以延王命。」太子曰：「自今莫令后見王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子詰獄吏曰：「絕王食有日，不死何為？」對曰：「皇后入獄，有麨蜜之貢，以延王命。」太子曰：「自今莫令后見王。」

王飢，勢起向佛所在稽首，即為不飢，夜時為明。太子聞之，令塞窓牖，削其足底，無令得起而覩佛明。有司即削足底。其痛無量，念佛不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王飢，勢起向佛所在稽首，即為不飢，夜時為明。太子聞之，令塞窓牖，削其足底，無令得起而覩佛明。有司即削足底。其痛無量，念佛不忘。

佛遙為說經曰：「夫善惡行，殃福歸身，可不慎矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛遙為說經曰：「夫善惡行，殃福歸身，可不慎矣！」

瓶沙王對曰：「若當支解寸斬於體，終不念惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瓶沙王對曰：「若當支解寸斬於體，終不念惡。」

世尊重曰：「吾今為如來、無所著、正真道、最正覺、道法御、天人師，三千大千日月天神、鬼龍靡不稽首，宿之餘殃于今不釋，豈況凡庶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊重曰：「吾今為如來、無所著、正真道、最正覺、道法御、天人師，三千大千日月天神、鬼龍靡不稽首，宿之餘殃于今不釋，豈況凡庶？」

王受天中天恩，具照宿殃，不敢慍望，不懼大山燒煮之罪，中心在佛及諸弟子，坐臥敢忽，即叉手稽首：「今日命絕，永替神化。」喐咿哽咽，斯須息絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王受天中天恩，具照宿殃，不敢慍望，不懼大山燒煮之罪，中心在佛及諸弟子，坐臥敢忽，即叉手稽首：「今日命絕，永替神化。」喐咿哽咽，斯須息絕。

舉國臣民靡不躃踊，呼天奈何。瓶沙王即得道迹，上生天上，三道門塞，諸苦都滅矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉國臣民靡不躃踊，呼天奈何。瓶沙王即得道迹，上生天上，三道門塞，諸苦都滅矣！