犍陀國王經
後漢 安世高譯1卷CBETA T0506少于一千字 6 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
犍陀國王經
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後漢安息國三藏安世高譯
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聞如是：
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一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。
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時有國王，號名犍陀，奉事婆羅門。婆羅門居在山中，多種果樹。時有採樵人，毀敗其果樹，婆羅門時見之，便將詣王所，言：「是人無狀，殘敗我果樹，王當治殺之。」王敬事婆羅門，不敢違之，即為殺敗樹者。
時有國王，號名犍陀，奉事婆羅門。婆羅門居在山中，多種果樹。時有採樵人，毀敗其果樹，婆羅門時見之，便將詣王所，言：「是人無狀，殘敗我果樹，王當治殺之。」王敬事婆羅門，不敢違之，即為殺敗樹者。
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自後未久，有牛食人稻，其主逐捶牛，折其一角，血流被面，痛不可忍。牛徑到王所白言：「我實無狀，食此人少稻，今為其見捶、折我角。」稻主亦追到王所。王曉鳥獸語，告牛言：「我當為汝治殺之。」牛即報言：「今雖殺此人，亦不能令我不痛，但當約勅，後莫取人如我耳。」
自後未久，有牛食人稻，其主逐捶牛，折其一角，血流被面，痛不可忍。牛徑到王所白言：「我實無狀，食此人少稻，今為其見捶、折我角。」稻主亦追到王所。王曉鳥獸語，告牛言：「我當為汝治殺之。」牛即報言：「今雖殺此人，亦不能令我不痛，但當約勅，後莫取人如我耳。」
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王便感念言：「我事婆羅門，但坐果樹，令我殺人，不如此牛也。」便呼婆羅門問言：「今事此道，有何福乎？」
王便感念言：「我事婆羅門，但坐果樹，令我殺人，不如此牛也。」便呼婆羅門問言：「今事此道，有何福乎？」
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婆羅門報言：「可得攘災致福、富貴長壽。」
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王復問言：「可得免於生死不？」
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報言：「不得免於生死也。」
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王獨念言：「當用此道為事？」便勅群臣嚴駕。往到佛所，五體投地，為佛作禮，白言：「我聞佛道至尊，巍巍教化，天下所度無數。願受法言，以自改操。」佛即授王五戒十善，為說一切天地人物無生不死者。
王獨念言：「當用此道為事？」便勅群臣嚴駕。往到佛所，五體投地，為佛作禮，白言：「我聞佛道至尊，巍巍教化，天下所度無數。願受法言，以自改操。」佛即授王五戒十善，為說一切天地人物無生不死者。
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王以頭面著地為禮，白佛言：「今奉尊法戒，當得何福？」
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佛言：「布施持戒，現世得福；忍辱、精進、一心、智慧者，其德無量，後上天上，亦可得作遮迦越王，亦可得無為度世之道。」佛即為王現相好、威神光耀，王即歡喜意解，便得須陀洹道。
佛言：「布施持戒，現世得福；忍辱、精進、一心、智慧者，其德無量，後上天上，亦可得作遮迦越王，亦可得無為度世之道。」佛即為王現相好、威神光耀，王即歡喜意解，便得須陀洹道。
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阿難正衣服，頭面著地，為佛作禮，白佛言：「此王與牛本何因緣？牛語，意便解，捨婆羅門而事佛道，見佛聞法即得道迹。」
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佛言：「乃昔拘那含牟尼佛時，王與牛為兄弟，作優婆塞，俱持齋一日一夜。王守法精進不懈怠，壽終昇天上，壽盡下為國王；牛時犯齋夜食，後受其罪，罪畢復作牛，百世尚有宿識，故來開悟王意。牛後七日，壽終上生天上。」
佛言：「乃昔拘那含牟尼佛時，王與牛為兄弟，作優婆塞，俱持齋一日一夜。王守法精進不懈怠，壽終昇天上，壽盡下為國王；牛時犯齋夜食，後受其罪，罪畢復作牛，百世尚有宿識，故來開悟王意。牛後七日，壽終上生天上。」
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佛言：「四輩弟子！受持齋戒，不可犯也。」
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諸比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、鬼神，聞經歡喜，前為佛作禮而去。
諸比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、鬼神，聞經歡喜，前為佛作禮而去。
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