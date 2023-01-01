犍陀國王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 犍陀國王經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。

時有國王，號名犍陀，奉事婆羅門。婆羅門居在山中，多種果樹。時有採樵人，毀敗其果樹，婆羅門時見之，便將詣王所，言：「是人無狀，殘敗我果樹，王當治殺之。」王敬事婆羅門，不敢違之，即為殺敗樹者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有國王，號名犍陀，奉事婆羅門。婆羅門居在山中，多種果樹。時有採樵人，毀敗其果樹，婆羅門時見之，便將詣王所，言：「是人無狀，殘敗我果樹，王當治殺之。」王敬事婆羅門，不敢違之，即為殺敗樹者。

自後未久，有牛食人稻，其主逐捶牛，折其一角，血流被面，痛不可忍。牛徑到王所白言：「我實無狀，食此人少稻，今為其見捶、折我角。」稻主亦追到王所。王曉鳥獸語，告牛言：「我當為汝治殺之。」牛即報言：「今雖殺此人，亦不能令我不痛，但當約勅，後莫取人如我耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自後未久，有牛食人稻，其主逐捶牛，折其一角，血流被面，痛不可忍。牛徑到王所白言：「我實無狀，食此人少稻，今為其見捶、折我角。」稻主亦追到王所。王曉鳥獸語，告牛言：「我當為汝治殺之。」牛即報言：「今雖殺此人，亦不能令我不痛，但當約勅，後莫取人如我耳。」

王便感念言：「我事婆羅門，但坐果樹，令我殺人，不如此牛也。」便呼婆羅門問言：「今事此道，有何福乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王便感念言：「我事婆羅門，但坐果樹，令我殺人，不如此牛也。」便呼婆羅門問言：「今事此道，有何福乎？」

婆羅門報言：「可得攘災致福、富貴長壽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門報言：「可得攘災致福、富貴長壽。」

王復問言：「可得免於生死不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問言：「可得免於生死不？」

報言：「不得免於生死也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報言：「不得免於生死也。」

王獨念言：「當用此道為事？」便勅群臣嚴駕。往到佛所，五體投地，為佛作禮，白言：「我聞佛道至尊，巍巍教化，天下所度無數。願受法言，以自改操。」佛即授王五戒十善，為說一切天地人物無生不死者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王獨念言：「當用此道為事？」便勅群臣嚴駕。往到佛所，五體投地，為佛作禮，白言：「我聞佛道至尊，巍巍教化，天下所度無數。願受法言，以自改操。」佛即授王五戒十善，為說一切天地人物無生不死者。

王以頭面著地為禮，白佛言：「今奉尊法戒，當得何福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王以頭面著地為禮，白佛言：「今奉尊法戒，當得何福？」

佛言：「布施持戒，現世得福；忍辱、精進、一心、智慧者，其德無量，後上天上，亦可得作遮迦越王，亦可得無為度世之道。」佛即為王現相好、威神光耀，王即歡喜意解，便得須陀洹道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「布施持戒，現世得福；忍辱、精進、一心、智慧者，其德無量，後上天上，亦可得作遮迦越王，亦可得無為度世之道。」佛即為王現相好、威神光耀，王即歡喜意解，便得須陀洹道。

阿難正衣服，頭面著地，為佛作禮，白佛言：「此王與牛本何因緣？牛語，意便解，捨婆羅門而事佛道，見佛聞法即得道迹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難正衣服，頭面著地，為佛作禮，白佛言：「此王與牛本何因緣？牛語，意便解，捨婆羅門而事佛道，見佛聞法即得道迹。」

佛言：「乃昔拘那含牟尼佛時，王與牛為兄弟，作優婆塞，俱持齋一日一夜。王守法精進不懈怠，壽終昇天上，壽盡下為國王；牛時犯齋夜食，後受其罪，罪畢復作牛，百世尚有宿識，故來開悟王意。牛後七日，壽終上生天上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「乃昔拘那含牟尼佛時，王與牛為兄弟，作優婆塞，俱持齋一日一夜。王守法精進不懈怠，壽終昇天上，壽盡下為國王；牛時犯齋夜食，後受其罪，罪畢復作牛，百世尚有宿識，故來開悟王意。牛後七日，壽終上生天上。」

佛言：「四輩弟子！受持齋戒，不可犯也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「四輩弟子！受持齋戒，不可犯也。」

諸比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、鬼神，聞經歡喜，前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、鬼神，聞經歡喜，前為佛作禮而去。