佛說隨勇尊者經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說隨勇尊者經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍，與苾芻眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍，與苾芻眾俱。

時有尊者名曰隨勇，在王舍城側尸陀林間，蛇聚孤峯之上大僧坊中，而獨經行。忽為毒蛇之所噬蠚，蛇之身形瘦細精光、猛惡可畏，如安惹那舍羅迦。即時，隨勇尊者呼苾芻眾謂言：「諸尊者！我為毒蛇之所噬蠚，膚體潰壞，今宜置我於僧坊外，無令延毒而復流散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有尊者名曰隨勇，在王舍城側尸陀林間，蛇聚孤峯之上大僧坊中，而獨經行。忽為毒蛇之所噬蠚，蛇之身形瘦細精光、猛惡可畏，如安惹那舍羅迦。即時，隨勇尊者呼苾芻眾謂言：「諸尊者！我為毒蛇之所噬蠚，膚體潰壞，今宜置我於僧坊外，無令延毒而復流散。」

是時，尊者舍利子去隨勇尊者所止不遠，在一樹下坐，聞彼隨勇發如是言，聞已即時往詣其所，到已謂言：「尊者隨勇！我向觀汝面及諸根，本無異相，何故今時乃發是聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者舍利子去隨勇尊者所止不遠，在一樹下坐，聞彼隨勇發如是言，聞已即時往詣其所，到已謂言：「尊者隨勇！我向觀汝面及諸根，本無異相，何故今時乃發是聲？」

隨勇答言：「尊者！我為毒蛇之所噬蠚，膚體潰壞，今宜置我於僧坊外，無令延毒而復流散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨勇答言：「尊者！我為毒蛇之所噬蠚，膚體潰壞，今宜置我於僧坊外，無令延毒而復流散。

「尊者舍利子！若我取著，眼是我眼是我所；耳鼻舌身意是我，意是我所；色是我，色是我所；聲香味觸法是我，法是我所；地界是我，地界是我所；水火風空識界是我，識界是我所；色蘊是我，色蘊是我所；受想行識蘊是我，識蘊是我所；我若取著如是等法，面及諸根可有異相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊者舍利子！若我取著，眼是我眼是我所；耳鼻舌身意是我，意是我所；色是我，色是我所；聲香味觸法是我，法是我所；地界是我，地界是我所；水火風空識界是我，識界是我所；色蘊是我，色蘊是我所；受想行識蘊是我，識蘊是我所；我若取著如是等法，面及諸根可有異相。

「尊者舍利子！我不如是取著諸法，謂眼是我，眼是我所；乃至識蘊是我，識蘊是我所；今此何故面及諸根有是異相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊者舍利子！我不如是取著諸法，謂眼是我，眼是我所；乃至識蘊是我，識蘊是我所；今此何故面及諸根有是異相？」

舍利子言：「尊者隨勇！若我、我所見及我慢等斷取著已，復能了知所斷根本永斷無餘，如破多羅樹心不復更生，證無生法者，彼復何有異相可得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「尊者隨勇！若我、我所見及我慢等斷取著已，復能了知所斷根本永斷無餘，如破多羅樹心不復更生，證無生法者，彼復何有異相可得？」

時尊者舍利子，以尊者隨勇置僧坊外，僵仆于地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者舍利子，以尊者隨勇置僧坊外，僵仆于地。

爾時尊者舍利子，即說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利子，即說伽陀曰：

「智者善行於梵行， 復常善修正道因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智者善行於梵行， 復常善修正道因，

臨捨壽時喜心生， 如重病人得輕差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨捨壽時喜心生， 如重病人得輕差。

智者善行於梵行， 復常善修正道因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者善行於梵行， 復常善修正道因，

臨捨壽時喜心生， 猶如棄置惡毒器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨捨壽時喜心生， 猶如棄置惡毒器。

智者善行於梵行， 復常善修正道因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者善行於梵行， 復常善修正道因，

能頴脫於捨報時， 如人出離於火宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能頴脫於捨報時， 如人出離於火宅。

智行梵行修正道， 悉觀世間如草木， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智行梵行修正道， 悉觀世間如草木，

都無義利無所成， 畢竟一切無繫著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 都無義利無所成， 畢竟一切無繫著。」

爾時，尊者舍利子為隨勇尊者安置事已，往詣佛所，到已頭面禮世尊足，具陳上事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子為隨勇尊者安置事已，往詣佛所，到已頭面禮世尊足，具陳上事。

佛言：「舍利子！彼隨勇善男子，若於爾時得聞我說勝妙伽陀及大明章句，彼定不為毒蛇所蠚，潰壞其身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！彼隨勇善男子，若於爾時得聞我說勝妙伽陀及大明章句，彼定不為毒蛇所蠚，潰壞其身。」

舍利子白佛言：「世尊！何等勝妙伽陀？何等大明章句？願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子白佛言：「世尊！何等勝妙伽陀？何等大明章句？願為我說。」

爾時，世尊即說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說伽陀曰：

「持國天王我行慈， 愛囉嚩尾龍亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持國天王我行慈， 愛囉嚩尾龍亦然，

阿說多哩劍末羅， 悉體埵子悉慈愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿說多哩劍末羅， 悉體埵子悉慈愛。

廣目天王我行慈， 黑瞿曇龍慈亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣目天王我行慈， 黑瞿曇龍慈亦然，

難陀烏波難陀龍， 彼二行慈亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難陀烏波難陀龍， 彼二行慈亦如是。

我於無足行慈愛， 二足四足亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於無足行慈愛， 二足四足亦復然，

及彼多足諸有情， 等行慈心悉無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼多足諸有情， 等行慈心悉無異。

一切龍等行慈愛， 彼龍棲止大海中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切龍等行慈愛， 彼龍棲止大海中，

於諸有情普慈心， 若情若器皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸有情普慈心， 若情若器皆如是。

所有一切有情類， 乃至蜎飛及蠕動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有一切有情類， 乃至蜎飛及蠕動，

普願銷除病惱因， 一切獲得安隱樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普願銷除病惱因， 一切獲得安隱樂；

所有一切有情類， 乃至蜎飛及蠕動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有一切有情類， 乃至蜎飛及蠕動，

普以賢善平等觀， 一切蠲除諸罪惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普以賢善平等觀， 一切蠲除諸罪惡。

蛇之為毒極猛熾， 其毒能壞人身命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蛇之為毒極猛熾， 其毒能壞人身命，

而彼蛇窟山峯中， 我常處之而遊上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼蛇窟山峯中， 我常處之而遊上。

我為無上世間師， 我常宣說真實語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為無上世間師， 我常宣說真實語，

以我真實語業因， 我身蛇毒不能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以我真實語業因， 我身蛇毒不能入。

所有貪瞋及癡法， 此三世間為大毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有貪瞋及癡法， 此三世間為大毒，

世尊大覺毒不侵， 佛真實力能破毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊大覺毒不侵， 佛真實力能破毒，

所有貪瞋及癡法， 此三世間為大毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有貪瞋及癡法， 此三世間為大毒，

世尊正法毒不侵， 法真實力能破毒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊正法毒不侵， 法真實力能破毒；

所有貪瞋及癡法， 此三世間為大毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有貪瞋及癡法， 此三世間為大毒，

世尊淨眾毒不侵， 僧真實力能破毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊淨眾毒不侵， 僧真實力能破毒，

世間所有諸毒中， 而彼貪毒最為上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有諸毒中， 而彼貪毒最為上，

唯佛能破能攝持， 由斯諸毒皆息滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛能破能攝持， 由斯諸毒皆息滅。」

爾時，世尊說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說大明曰：

「怛𭔞(切身)佗(一句) 唵(引)凍蜜里(引)(二) 凍蜜里(引)(三) 凍彌(引)(四) 鉢囉(二合)凍彌(引)(五) 那致(引)(六) 蘇那致(引)(七) 計(引)嚩致(引)(八) 母那曳(引)(九) 薩三摩曳(引)(十) 難帝(引)(十一) 難底里(引)(十二) 泥(引)里(引)(十三) 泥(引)羅計(引)尸(引)(十四) 嚩(引)里(引)(十五) 嚩(引)羅計(引)尸(引)(十六) 嗢里(引)(十七) 泥羊(二合)虞(引)里(引)莎(引)賀(引)(十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞(切身)佗(一句) 唵(引)凍蜜里(引)(二) 凍蜜里(引)(三) 凍彌(引)(四) 鉢囉(二合)凍彌(引)(五) 那致(引)(六) 蘇那致(引)(七) 計(引)嚩致(引)(八) 母那曳(引)(九) 薩三摩曳(引)(十) 難帝(引)(十一) 難底里(引)(十二) 泥(引)里(引)(十三) 泥(引)羅計(引)尸(引)(十四) 嚩(引)里(引)(十五) 嚩(引)羅計(引)尸(引)(十六) 嗢里(引)(十七) 泥羊(二合)虞(引)里(引)莎(引)賀(引)(十八)」

佛言：「舍利子！彼隨勇善男子！若於爾時得聞我說如是伽陀及大明章句，彼定不為蛇毒所蠚潰壞其身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！彼隨勇善男子！若於爾時得聞我說如是伽陀及大明章句，彼定不為蛇毒所蠚潰壞其身。」

舍利子白佛言：「世尊！如佛今說勝妙伽陀及此大明章句，彼隨勇苾芻蛇所蠚時，離於佛所，如是妙法其云何得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子白佛言：「世尊！如佛今說勝妙伽陀及此大明章句，彼隨勇苾芻蛇所蠚時，離於佛所，如是妙法其云何得？」

爾時，尊者舍利子說是語已，頭面著地禮世尊足，出於佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子說是語已，頭面著地禮世尊足，出於佛會。