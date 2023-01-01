比丘聽施經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘聽施經

東晉天竺三藏曇無蘭譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏曇無蘭譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

時有一比丘，到講堂諸比丘所言：「諸賢者！今我不可經法，大著睡眠，不樂道行，疑諸經法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有一比丘，到講堂諸比丘所言：「諸賢者！今我不可經法，大著睡眠，不樂道行，疑諸經法。」

座中有一比丘，即行白佛：「有一比丘，字聽施，來到講堂，謂諸比丘言：『今我不可經法，大著睡眠，不樂道行，疑諸經法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 座中有一比丘，即行白佛：「有一比丘，字聽施，來到講堂，謂諸比丘言：『今我不可經法，大著睡眠，不樂道行，疑諸經法。』」

佛便報言：「是比丘癡，不守諸根門，不少食，不上夜、後夜警順行，不觀諸善法，如是，當那可經法，離睡眠，樂道行，不疑諸經法？聽施終不從此得是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便報言：「是比丘癡，不守諸根門，不少食，不上夜、後夜警順行，不觀諸善法，如是，當那可經法，離睡眠，樂道行，不疑諸經法？聽施終不從此得是。」

佛言比丘：「以不守諸根門，不少食，不上夜、後夜警順行，不觀諸善法，彼當那可經法，離睡眠，樂道行，不疑諸經法，終不從此得是。若比丘守諸根門，少食，上夜、後夜警順行，觀諸善法，便可經法，離睡眠，樂道行，不疑諸經法，從是可得此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言比丘：「以不守諸根門，不少食，不上夜、後夜警順行，不觀諸善法，彼當那可經法，離睡眠，樂道行，不疑諸經法，終不從此得是。若比丘守諸根門，少食，上夜、後夜警順行，觀諸善法，便可經法，離睡眠，樂道行，不疑諸經法，從是可得此。」

佛告比丘：「便呼聽施來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「便呼聽施來。」

比丘便起，頭面禮佛足，往呼聽施。聽施即至佛所，頭面禮佛足已就座，佛便言：「聽施！汝所欲，便說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘便起，頭面禮佛足，往呼聽施。聽施即至佛所，頭面禮佛足已就座，佛便言：「聽施！汝所欲，便說之。」

聽施言：「今身不可經法，大著睡眠，不樂道行，疑諸經法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽施言：「今身不可經法，大著睡眠，不樂道行，疑諸經法。」

佛語聽施：「我欲問若事，隨若所以知事說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語聽施：「我欲問若事，隨若所以知事說之。」

佛言：「若寧知，貪色不離、欲不離、戀慕不離、慷慨不離、愛不離，以彼色別離時，便生他變——憂愁、悲哀、痛亂、意殟——殟有是無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若寧知，貪色不離、欲不離、戀慕不離、慷慨不離、愛不離，以彼色別離時，便生他變——憂愁、悲哀、痛亂、意殟——殟有是無？」

聽施言：「如是若干從彼有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽施言：「如是若干從彼有。」

佛言：「善哉！善哉！賢者如是應。聽施！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！賢者如是應。聽施！」

佛言：「如彼不離，若寧知痛痒、思想、作行、識，若人貪識不離、欲不離、戀慕不離、慷慨不離、愛不離，以彼識別離時，便生他變——憂愁、悲哀、痛亂、意殟——殟有是不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如彼不離，若寧知痛痒、思想、作行、識，若人貪識不離、欲不離、戀慕不離、慷慨不離、愛不離，以彼識別離時，便生他變——憂愁、悲哀、痛亂、意殟——殟有是不？」

聽施言：「彼有是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽施言：「彼有是。」

佛言：「善哉！善哉！賢者如是應。聽施！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！賢者如是應。聽施！」

佛言：「如彼不離，若寧知離貪色、離欲、離戀慕、離慷慨、離愛，以彼色別離時，不生他變——憂愁、悲哀、痛亂、意殟——殟彼有是無有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如彼不離，若寧知離貪色、離欲、離戀慕、離慷慨、離愛，以彼色別離時，不生他變——憂愁、悲哀、痛亂、意殟——殟彼有是無有？」

聽施言：「彼有是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽施言：「彼有是。」

佛言：「善哉！善哉！賢者如是應。聽施！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！賢者如是應。聽施！」

佛言：「如彼離痛痒、思想、生死行、識，若不貪識，無有欲、無戀慕、無有慷慨、無有愛，以彼識別離時，不生他變——憂愁、悲哀、痛亂、意殟——殟寧彼有是無有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如彼離痛痒、思想、生死行、識，若不貪識，無有欲、無戀慕、無有慷慨、無有愛，以彼識別離時，不生他變——憂愁、悲哀、痛亂、意殟——殟寧彼有是無有？」

聽施言：「彼有是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽施言：「彼有是。」

佛言：「善哉！善哉！如是應。聽施！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！如是應。聽施！」

佛便告聽施：「我欲為若說經法，上亦善，中亦善，至竟亦善；具為若現道行至竟，但諸善善好，當聽之，持著意中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便告聽施：「我欲為若說經法，上亦善，中亦善，至竟亦善；具為若現道行至竟，但諸善善好，當聽之，持著意中。」

聽施言：「唯諾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽施言：「唯諾。」

佛言：「曾有二人，俱出在道，其一人曉道徑，其一人不曉道徑。不曉道徑者，便往問曉道徑者言：『我欲至某聚鄉郡縣國，願語我道所由。』曉道徑者便言：『汝從是道，直右行前，當有兩道，捨左道上右道，直右行須臾前當見溪谷；溪谷上亦當復有兩道，捨左道上右道，直右行須臾當見叢樹；叢樹上亦當復有兩道，捨左道上右道，直右行須臾稍稍便得若所欲至聚鄉郡縣國。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曾有二人，俱出在道，其一人曉道徑，其一人不曉道徑。不曉道徑者，便往問曉道徑者言：『我欲至某聚鄉郡縣國，願語我道所由。』曉道徑者便言：『汝從是道，直右行前，當有兩道，捨左道上右道，直右行須臾前當見溪谷；溪谷上亦當復有兩道，捨左道上右道，直右行須臾當見叢樹；叢樹上亦當復有兩道，捨左道上右道，直右行須臾稍稍便得若所欲至聚鄉郡縣國。』」

佛言：「我上頭所譬喻說，當知是一切所說亦當諦觀此所說。上頭所說不曉道徑者，謂世間邪道，亦復謂諸所受邪者所說；上頭曉道徑者，謂如來不著正覺，亦復謂諸所受正覺者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我上頭所譬喻說，當知是一切所說亦當諦觀此所說。上頭所說不曉道徑者，謂世間邪道，亦復謂諸所受邪者所說；上頭曉道徑者，謂如來不著正覺，亦復謂諸所受正覺者。

「所說左道者，謂諸惡人三惡念——一者、欲念；二者、亂念；三者、賊害念——亦復謂邪見、邪念、邪說、邪意、邪行、邪方便、邪志、邪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所說左道者，謂諸惡人三惡念——一者、欲念；二者、亂念；三者、賊害念——亦復謂邪見、邪念、邪說、邪意、邪行、邪方便、邪志、邪定。

「亦說右道者，謂三善念——一者、出家念；二者、不亂念；三者、不賊害念——亦復謂正見、正念、正說、正意、正行、正方便、正志、正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦說右道者，謂三善念——一者、出家念；二者、不亂念；三者、不賊害念——亦復謂正見、正念、正說、正意、正行、正方便、正志、正定。

「所謂兩道者，謂人所疑；所說溪谷者，謂瞋恚；所說叢樹者，謂五樂：一者、眼樂色，愛欲可以好色貪著；二者、耳樂聲；三者、鼻樂香；四者、舌樂味；五者、身樂細軟，愛欲可以好色貪著。所說聚鄉郡縣國者，謂無為德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂兩道者，謂人所疑；所說溪谷者，謂瞋恚；所說叢樹者，謂五樂：一者、眼樂色，愛欲可以好色貪著；二者、耳樂聲；三者、鼻樂香；四者、舌樂味；五者、身樂細軟，愛欲可以好色貪著。所說聚鄉郡縣國者，謂無為德。」

佛告聽施：「是諸佛事，我以悲心故說是，其欲度脫者，我已愍傷之。今彼是若事，當以寂靜樹下空閑一處，一心體行；若山澤塚間，當以果蓏為食。比丘莫貪欲，於世間居後悔之。是諸佛行，亦諸佛教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聽施：「是諸佛事，我以悲心故說是，其欲度脫者，我已愍傷之。今彼是若事，當以寂靜樹下空閑一處，一心體行；若山澤塚間，當以果蓏為食。比丘莫貪欲，於世間居後悔之。是諸佛行，亦諸佛教。」

今佛已說，是賢者聽施便歡喜，思惟佛所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今佛已說，是賢者聽施便歡喜，思惟佛所說。