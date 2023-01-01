佛為年少比丘說正事經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為年少比丘說正事經

西晉沙門法炬譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉沙門法炬譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園夏安居。爾時眾多上座聲聞，於世尊左右樹下窟中安居。時有眾多年少比丘詣佛所，稽首佛足，退坐一面，佛為諸年少比丘，種種說法，示教照喜。示教照喜已，默然住。諸年少比丘聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園夏安居。爾時眾多上座聲聞，於世尊左右樹下窟中安居。時有眾多年少比丘詣佛所，稽首佛足，退坐一面，佛為諸年少比丘，種種說法，示教照喜。示教照喜已，默然住。諸年少比丘聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。

諸年少比丘往詣上座比丘所，禮諸上座足已，於一面坐。時諸上座比丘作是念：「我等當攝受此諸年少比丘，或一人受一人，或一人受二、三多人。」作是念已，即便攝受，或一人受一人，或受二、三多人，或有上座乃至受六十人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸年少比丘往詣上座比丘所，禮諸上座足已，於一面坐。時諸上座比丘作是念：「我等當攝受此諸年少比丘，或一人受一人，或一人受二、三多人。」作是念已，即便攝受，或一人受一人，或受二、三多人，或有上座乃至受六十人。

爾時世尊十五日布薩時，於大眾前敷座而坐。爾時世尊觀察諸比丘已，告比丘：「善哉，善哉！我今喜諸比丘行諸正事，是故比丘！當勤精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊十五日布薩時，於大眾前敷座而坐。爾時世尊觀察諸比丘已，告比丘：「善哉，善哉！我今喜諸比丘行諸正事，是故比丘！當勤精進。」

於此舍衛國滿迦提月諸處人間比丘，聞世尊於舍衛國安居滿迦提月已，作衣竟，持衣鉢，於舍衛國人間遊行。漸至舍衛國，舉衣鉢，洗足已，詣世尊所，稽首禮足已，退坐一面。爾時世尊為人間比丘種種說法。示教照喜已，默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此舍衛國滿迦提月諸處人間比丘，聞世尊於舍衛國安居滿迦提月已，作衣竟，持衣鉢，於舍衛國人間遊行。漸至舍衛國，舉衣鉢，洗足已，詣世尊所，稽首禮足已，退坐一面。爾時世尊為人間比丘種種說法。示教照喜已，默然。

爾時人間比丘聞佛說法，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。往詣上座比丘所，稽首禮足，退坐一面。時諸上座，作是念：「我等當受此人間比丘，或一人受一人，或二、三乃至多人，即便受之。」或一人受一人，或二、三乃至有受六十人者。彼上座比丘受諸人間比丘，教戒教授，善知先後次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時人間比丘聞佛說法，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。往詣上座比丘所，稽首禮足，退坐一面。時諸上座，作是念：「我等當受此人間比丘，或一人受一人，或二、三乃至多人，即便受之。」或一人受一人，或二、三乃至有受六十人者。彼上座比丘受諸人間比丘，教戒教授，善知先後次第。

爾時世尊月十五日布薩時，於大眾前敷座而坐。觀察諸比丘，告諸比丘：「善哉，善哉！諸比丘，我欣汝等所行正事，樂法等所行正事。諸比丘！過去諸佛亦有比丘眾，所行正事，如今此眾；未來諸佛所有諸眾，亦當如是，所行正事，如今此眾。所以者何？今此眾中，諸長老比丘，有得初禪、第二禪、第三禪、第四禪、慈悲喜捨、空入處、識入處、無所有入處、非想非非想處，具足住；有比丘三結盡得須陀洹，不墮惡趣，法決定向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊；有比丘三結盡，貪恚癡薄，得斯陀含；有比丘五下分結盡，得阿那含，生般涅槃，不復還生此世；有比丘得無量神通境界，天耳、他心智、宿命智、生死智、漏盡智；有比丘修不淨觀斷貪欲，修慈心斷瞋恚，修無常想斷我慢，修安那般那念斷覺想。云何比丘修安那般那念斷覺想？是比丘依止聚落，乃至觀滅出息，如觀滅出息覺，是名修安那般那念斷覺想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊月十五日布薩時，於大眾前敷座而坐。觀察諸比丘，告諸比丘：「善哉，善哉！諸比丘，我欣汝等所行正事，樂法等所行正事。諸比丘！過去諸佛亦有比丘眾，所行正事，如今此眾；未來諸佛所有諸眾，亦當如是，所行正事，如今此眾。所以者何？今此眾中，諸長老比丘，有得初禪、第二禪、第三禪、第四禪、慈悲喜捨、空入處、識入處、無所有入處、非想非非想處，具足住；有比丘三結盡得須陀洹，不墮惡趣，法決定向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊；有比丘三結盡，貪恚癡薄，得斯陀含；有比丘五下分結盡，得阿那含，生般涅槃，不復還生此世；有比丘得無量神通境界，天耳、他心智、宿命智、生死智、漏盡智；有比丘修不淨觀斷貪欲，修慈心斷瞋恚，修無常想斷我慢，修安那般那念斷覺想。云何比丘修安那般那念斷覺想？是比丘依止聚落，乃至觀滅出息，如觀滅出息覺，是名修安那般那念斷覺想。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。