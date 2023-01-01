佛說沙曷比丘功德經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說沙曷比丘功德經

西晉沙門法炬譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉沙門法炬譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時與千二百五十比丘、菩薩萬人。時須耶國有貧人，行賃剃小兒頭，所剃者皆約：「到麥熟，當各雇麥一斛。」適別未遠，道逢故人，將其還。求麥，欲以取酒飲之。遍求，無以麥還者。於是便起恚意言：「願我壽終後，作大神龍，當陷此國。」後壽終，魂神遂還作龍，其國中歷年風雨不時，五穀毀敗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時與千二百五十比丘、菩薩萬人。時須耶國有貧人，行賃剃小兒頭，所剃者皆約：「到麥熟，當各雇麥一斛。」適別未遠，道逢故人，將其還。求麥，欲以取酒飲之。遍求，無以麥還者。於是便起恚意言：「願我壽終後，作大神龍，當陷此國。」後壽終，魂神遂還作龍，其國中歷年風雨不時，五穀毀敗。

佛念此國人民飢饉，即遣沙曷比丘往化之。龍見比丘往，即興惡意，欲敗國及殺沙曷比丘。沙曷便變化鉢，覆蓋一國。龍雨之，謂國已沒。比丘以佛威神，令龍見人民安隱如故。龍復興恚意下雪，比丘以鉢受之。雪極，比丘以手掃之，著一處如山。比丘乃入龍室，龍即出，比丘復出；龍入，比丘復入。如是若干輩，龍極乃止，長跪問言：「卿何等神，惱我如此？」比丘言：「吾是佛弟子。」龍言：「我欲自歸於卿。」比丘答言：「吾有大師，佛三界最尊，卿當自歸之。」龍言：「佛在何所？」報言：「佛在舍衛國。」龍言：「乞逐道人去。」比丘言：「欲去者善！」便內龍著笥中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛念此國人民飢饉，即遣沙曷比丘往化之。龍見比丘往，即興惡意，欲敗國及殺沙曷比丘。沙曷便變化鉢，覆蓋一國。龍雨之，謂國已沒。比丘以佛威神，令龍見人民安隱如故。龍復興恚意下雪，比丘以鉢受之。雪極，比丘以手掃之，著一處如山。比丘乃入龍室，龍即出，比丘復出；龍入，比丘復入。如是若干輩，龍極乃止，長跪問言：「卿何等神，惱我如此？」比丘言：「吾是佛弟子。」龍言：「我欲自歸於卿。」比丘答言：「吾有大師，佛三界最尊，卿當自歸之。」龍言：「佛在何所？」報言：「佛在舍衛國。」龍言：「乞逐道人去。」比丘言：「欲去者善！」便內龍著笥中。

人民見比丘取龍如是，皆歡喜問言：「道人是何等大神，降伏國患？」告言：「吾是佛弟子。」人民問言：「佛可得見不？」答言：「欲得見佛，且待吾還。」時日向中，道遇分衛，人民或與飯者、與酒者，比丘受而食飲之，致酒醉，遇樹下臥，龍鉢、袈裟各在一處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人民見比丘取龍如是，皆歡喜問言：「道人是何等大神，降伏國患？」告言：「吾是佛弟子。」人民問言：「佛可得見不？」答言：「欲得見佛，且待吾還。」時日向中，道遇分衛，人民或與飯者、與酒者，比丘受而食飲之，致酒醉，遇樹下臥，龍鉢、袈裟各在一處。

佛時笑，五色光出，阿難正衣服，叉手白佛言：「佛不妄笑，笑必有意！」佛告阿難：「汝為見沙曷比丘不？」阿難言：「不見。」佛言：「今在彼樹下醉臥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時笑，五色光出，阿難正衣服，叉手白佛言：「佛不妄笑，笑必有意！」佛告阿難：「汝為見沙曷比丘不？」阿難言：「不見。」佛言：「今在彼樹下醉臥。」

時千二百五十比丘、菩薩萬人，各相與語言：「沙曷比丘已得阿羅漢，何以復醉臥？」佛知諸人意有疑，因說四事：「一者，阿羅漢不三昧不得知；二者，不得便現神足；三者，不得強勸人分衛；四者，身中尚有蟲。阿羅漢以是四事不及佛。」時萬菩薩皆迴意欲向羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時千二百五十比丘、菩薩萬人，各相與語言：「沙曷比丘已得阿羅漢，何以復醉臥？」佛知諸人意有疑，因說四事：「一者，阿羅漢不三昧不得知；二者，不得便現神足；三者，不得強勸人分衛；四者，身中尚有蟲。阿羅漢以是四事不及佛。」時萬菩薩皆迴意欲向羅漢。

佛遣目犍連往到沙曷比丘所，勅之攝龍來。龍以頭面為佛作禮，佛便為說宿命本末，龍心即解，受五戒，奉行十善，即得須陀洹道，為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛遣目犍連往到沙曷比丘所，勅之攝龍來。龍以頭面為佛作禮，佛便為說宿命本末，龍心即解，受五戒，奉行十善，即得須陀洹道，為佛作禮而去。

佛時說沙曷比丘功德微妙。阿難叉手啟佛言：「沙曷比丘飲酒醉臥，而佛說其功德微妙乃爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時說沙曷比丘功德微妙。阿難叉手啟佛言：「沙曷比丘飲酒醉臥，而佛說其功德微妙乃爾？」

佛告阿難：「阿羅漢不復飢渴，用三事故，現醉臥耳：一者，佛欲開化菩薩意；二者，不欲逆布施家意；三者，恐諸弟子未得道者，飲酒多失故。以此至戒撿之，沙曷比丘雖飲酒，是為不醉。」諸菩薩、四輩弟子，聞佛說是，皆起整衣服，為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「阿羅漢不復飢渴，用三事故，現醉臥耳：一者，佛欲開化菩薩意；二者，不欲逆布施家意；三者，恐諸弟子未得道者，飲酒多失故。以此至戒撿之，沙曷比丘雖飲酒，是為不醉。」諸菩薩、四輩弟子，聞佛說是，皆起整衣服，為佛作禮。

沙曷比丘更前長跪白佛言：「須耶越國王、人民欲見。」佛默然受之。沙曷比丘即承佛教，如彈指頃，還到須耶越國。國王、人民見比丘，皆歡喜，有作禮者、有跪者、但叉手者。沙曷比丘告言：「佛明日當來到。」此王聞佛當來，大歡喜豫，於四衢道掃灑，廣施帳幔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙曷比丘更前長跪白佛言：「須耶越國王、人民欲見。」佛默然受之。沙曷比丘即承佛教，如彈指頃，還到須耶越國。國王、人民見比丘，皆歡喜，有作禮者、有跪者、但叉手者。沙曷比丘告言：「佛明日當來到。」此王聞佛當來，大歡喜豫，於四衢道掃灑，廣施帳幔。

佛明日與千二百五十比丘俱，豫行空中，皆有自然蓮華，奉佛足下。王及臣民，皆以華香，出城迎佛，五體投地，稽首為禮。佛及比丘到宮即有自然師子座，布以綩綖，七寶華蓋，五色交絡，王施設供養，手自斟酌。飯畢，行盥水，祝願。佛為王及人民說龍本末，王與人民心解，即受五戒，行十善，或得須陀洹者、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，不可稱數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛明日與千二百五十比丘俱，豫行空中，皆有自然蓮華，奉佛足下。王及臣民，皆以華香，出城迎佛，五體投地，稽首為禮。佛及比丘到宮即有自然師子座，布以綩綖，七寶華蓋，五色交絡，王施設供養，手自斟酌。飯畢，行盥水，祝願。佛為王及人民說龍本末，王與人民心解，即受五戒，行十善，或得須陀洹者、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，不可稱數。

佛說經竟，四輩弟子、天龍鬼神，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經竟，四輩弟子、天龍鬼神，歡喜奉行。