佛為阿支羅迦葉自化作苦經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為阿支羅迦葉自化作苦經

失譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛住王舍城耆闍崛山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛住王舍城耆闍崛山。

爾時，世尊晨朝著衣持鉢，出耆闍崛山，入王舍城乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊晨朝著衣持鉢，出耆闍崛山，入王舍城乞食。

時有阿支羅迦葉，為營小事，出王舍城，向耆闍崛山。遙見世尊，見已詣佛所，白佛言：「瞿曇！欲有所問，寧有閑暇見答與不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有阿支羅迦葉，為營小事，出王舍城，向耆闍崛山。遙見世尊，見已詣佛所，白佛言：「瞿曇！欲有所問，寧有閑暇見答與不？」

佛告迦葉：「今非論時，我今入城乞食，來還則是其時，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「今非論時，我今入城乞食，來還則是其時，當為汝說。」

第二亦如是說，第三復問：「瞿曇！何為我作留難？瞿曇！云何有異？我今欲有所問，為我解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二亦如是說，第三復問：「瞿曇！何為我作留難？瞿曇！云何有異？我今欲有所問，為我解說。」

佛告阿支羅迦葉：「隨汝所問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿支羅迦葉：「隨汝所問。」

阿支羅迦葉白佛言：「云何——瞿曇！——苦自作耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿支羅迦葉白佛言：「云何——瞿曇！——苦自作耶？」

佛告迦葉：「苦自作者，此是無記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「苦自作者，此是無記。」

迦葉復問：「云何——瞿曇！——苦他作耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉復問：「云何——瞿曇！——苦他作耶？」

佛告迦葉：「苦他作者，此亦無記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「苦他作者，此亦無記。」

迦葉復問：「苦自、他作耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉復問：「苦自、他作耶？」

佛告迦葉：「苦自、他作，此亦無記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「苦自、他作，此亦無記。」

迦葉復問：「云何——瞿曇！——苦非自非他、無因作耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉復問：「云何——瞿曇！——苦非自非他、無因作耶？」

佛告迦葉：「苦非自非他、無因作者，此亦無記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「苦非自非他、無因作者，此亦無記。」

迦葉復問：「瞿曇！所問苦自作耶？答言無記。他作耶？自、他作耶？非自非他、無因作耶？答言無記。今無此苦耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉復問：「瞿曇！所問苦自作耶？答言無記。他作耶？自、他作耶？非自非他、無因作耶？答言無記。今無此苦耶？」

佛告迦葉：「非無此苦，然有此苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「非無此苦，然有此苦。」

迦葉白佛言：「善哉！瞿曇！說有此苦，為我說法，令我知苦見苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「善哉！瞿曇！說有此苦，為我說法，令我知苦見苦。」

佛告迦葉：「若受即自受者，我應說苦自作；若他受他即受者，是則他作；若受自受、受他受復與苦者，如是者自他作，我亦不說；若不因自、他，無因而生苦者，我亦不說。離此諸邊，說其中道。如來說法此有故彼有，此起故彼起；謂緣無明行乃至純大苦聚集，無明滅則行滅，乃至純大苦聚滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「若受即自受者，我應說苦自作；若他受他即受者，是則他作；若受自受、受他受復與苦者，如是者自他作，我亦不說；若不因自、他，無因而生苦者，我亦不說。離此諸邊，說其中道。如來說法此有故彼有，此起故彼起；謂緣無明行乃至純大苦聚集，無明滅則行滅，乃至純大苦聚滅。」

佛說此經已，阿支羅迦葉遠塵離垢，得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，阿支羅迦葉遠塵離垢，得法眼淨。

時，阿支羅迦葉見法得法，知法入法，度諸狐疑，不由他知，不因他度，於正法律，心得無畏，合掌白佛言：「世尊！我今已度，我從今日歸依佛、歸依法、歸依僧，盡形壽作優婆塞，證知我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿支羅迦葉見法得法，知法入法，度諸狐疑，不由他知，不因他度，於正法律，心得無畏，合掌白佛言：「世尊！我今已度，我從今日歸依佛、歸依法、歸依僧，盡形壽作優婆塞，證知我。」

阿支羅迦葉聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿支羅迦葉聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

時，阿支羅迦葉辭世尊去，不久為護犢牸牛所觸殺，於命終時，諸根清淨，顏色鮮白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿支羅迦葉辭世尊去，不久為護犢牸牛所觸殺，於命終時，諸根清淨，顏色鮮白。

爾時，世尊入城乞食。時有眾多比丘，亦入王舍城乞食，聞有傳說阿支羅迦葉從世尊聞法，辭去不久，為牛所觸殺，於命終時，諸根清淨，顏色鮮白。諸比丘乞食已還出，舉衣鉢洗足，詣世尊所，稽首禮足，退座一面，白佛言：「世尊！我今晨朝眾多比丘，入城乞食，聞阿支羅迦葉從世尊聞法律，辭去不久，為護犢牛所觸殺，於命終時，諸根清淨，顏色鮮白。世尊！彼生何趣？何處受生？彼何所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊入城乞食。時有眾多比丘，亦入王舍城乞食，聞有傳說阿支羅迦葉從世尊聞法，辭去不久，為牛所觸殺，於命終時，諸根清淨，顏色鮮白。諸比丘乞食已還出，舉衣鉢洗足，詣世尊所，稽首禮足，退座一面，白佛言：「世尊！我今晨朝眾多比丘，入城乞食，聞阿支羅迦葉從世尊聞法律，辭去不久，為護犢牛所觸殺，於命終時，諸根清淨，顏色鮮白。世尊！彼生何趣？何處受生？彼何所得？」

佛告諸比丘：「彼已見法知法，次法不受於法，已般涅槃，汝等當往供養其身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「彼已見法知法，次法不受於法，已般涅槃，汝等當往供養其身。」

爾時，世尊為阿支羅迦葉受第一記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為阿支羅迦葉受第一記。