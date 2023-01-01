佛說初分說經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說初分說經卷下

西天譯經三藏傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

爾時，優樓頻螺耆年迦葉，與五百眷屬，還詣佛所。到已，偏袒右肩，右膝著地，合掌頂禮，而白佛言：「世尊！我今歸佛出家，奉持戒律，願佛攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優樓頻螺耆年迦葉，與五百眷屬，還詣佛所。到已，偏袒右肩，右膝著地，合掌頂禮，而白佛言：「世尊！我今歸佛出家，奉持戒律，願佛攝受。」

佛言：「善來，汝今於我法中，修持梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善來，汝今於我法中，修持梵行。」

時彼迦葉，鬚髮自落，袈裟被身，執持應器，成苾芻相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼迦葉，鬚髮自落，袈裟被身，執持應器，成苾芻相。

爾時，尊者優樓頻螺迦葉，即以其髮，奉上世尊，作如是言：「世尊！此我之髮，用拭佛足，願佛慈悲，受我所獻。」如是迦葉，既出家已，彼諸眷屬，亦各出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者優樓頻螺迦葉，即以其髮，奉上世尊，作如是言：「世尊！此我之髮，用拭佛足，願佛慈悲，受我所獻。」如是迦葉，既出家已，彼諸眷屬，亦各出家。

復次，迦葉即時取彼先事火具，所謂淨草、虎皮、牛皮、果樹皮、三杖、淨水瓶、珂哩哥潔淨器等，而悉棄擲泥連河中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，迦葉即時取彼先事火具，所謂淨草、虎皮、牛皮、果樹皮、三杖、淨水瓶、珂哩哥潔淨器等，而悉棄擲泥連河中。

爾時那提迦葉，在於彼河下流之側，與三百眷屬俱，見所棄擲事火之具流至彼已，乃作是念：「我兄優樓頻螺耆年迦葉，豈非為彼人或非人所惱害邪？若不然者，何故棄擲所用之物？」作是念已，即與眷屬，往詣其所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時那提迦葉，在於彼河下流之側，與三百眷屬俱，見所棄擲事火之具流至彼已，乃作是念：「我兄優樓頻螺耆年迦葉，豈非為彼人或非人所惱害邪？若不然者，何故棄擲所用之物？」作是念已，即與眷屬，往詣其所。

到已，乃見兄及五百眷屬，俱在佛邊，而為苾芻，修持梵行，即作是言：「我兄優樓頻螺，此摩伽陀國王及人民，尊重恭敬，供養於汝，汝於今時，何所見聞，乃於大沙門邊，而能出家，修持梵行？我觀是事，甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到已，乃見兄及五百眷屬，俱在佛邊，而為苾芻，修持梵行，即作是言：「我兄優樓頻螺，此摩伽陀國王及人民，尊重恭敬，供養於汝，汝於今時，何所見聞，乃於大沙門邊，而能出家，修持梵行？我觀是事，甚為希有。」

優樓頻螺迦葉言：「佛世尊者，具大神通，有大威力，能作種種神變等事，我見是相，乃發淨信，於佛法中，出家修道。汝今宜應亦發淨信，歸佛出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優樓頻螺迦葉言：「佛世尊者，具大神通，有大威力，能作種種神變等事，我見是相，乃發淨信，於佛法中，出家修道。汝今宜應亦發淨信，歸佛出家。」

是時，那提迦葉聞其語已，發出家心，即與眷屬，前詣佛所，偏袒右肩，右膝著地，合掌頂禮，而白佛言：「世尊！我等歸佛出家，奉持戒律，願佛攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，那提迦葉聞其語已，發出家心，即與眷屬，前詣佛所，偏袒右肩，右膝著地，合掌頂禮，而白佛言：「世尊！我等歸佛出家，奉持戒律，願佛攝受。」

佛言：「善來，汝今於我法中，修持梵行。」時彼那提迦葉，鬚髮自落，袈裟被身，執持應器成苾芻相。彼諸眷屬，亦各出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善來，汝今於我法中，修持梵行。」時彼那提迦葉，鬚髮自落，袈裟被身，執持應器成苾芻相。彼諸眷屬，亦各出家。

復次，那提迦葉即時取彼先事火具，所謂淨草、虎皮、牛皮、果樹皮、三杖、淨水瓶、珂哩哥潔淨器等，而悉棄擲泥連河中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，那提迦葉即時取彼先事火具，所謂淨草、虎皮、牛皮、果樹皮、三杖、淨水瓶、珂哩哥潔淨器等，而悉棄擲泥連河中。

爾時，伽耶迦葉亦在彼河下流之側，與二百眷屬俱，見所棄擲事火之具流至彼已，乃作是念：「我兄優樓頻螺迦葉、那提迦葉，豈非為彼人或非人所惱害耶？若不然者，何故棄擲所用之物？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，伽耶迦葉亦在彼河下流之側，與二百眷屬俱，見所棄擲事火之具流至彼已，乃作是念：「我兄優樓頻螺迦葉、那提迦葉，豈非為彼人或非人所惱害耶？若不然者，何故棄擲所用之物？」

作是念已，即與眷屬，漸次前詣，詢問其故。乃見二兄并諸眷屬，俱在佛邊，而為苾芻，修持梵行。即作是言：「我兄優樓頻螺，此摩伽陀國王及人民，尊重恭敬，供養於汝，汝於今時，何所見聞，乃於大沙門邊，而能出家，修持梵行？我觀是事，甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是念已，即與眷屬，漸次前詣，詢問其故。乃見二兄并諸眷屬，俱在佛邊，而為苾芻，修持梵行。即作是言：「我兄優樓頻螺，此摩伽陀國王及人民，尊重恭敬，供養於汝，汝於今時，何所見聞，乃於大沙門邊，而能出家，修持梵行？我觀是事，甚為希有。」

優樓頻螺迦葉言：「佛世尊者，具大神通，有大威力，能作種種神變等事，我見是相，乃發淨信，於佛法中，出家修道。汝今宜應亦發淨信，歸佛出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優樓頻螺迦葉言：「佛世尊者，具大神通，有大威力，能作種種神變等事，我見是相，乃發淨信，於佛法中，出家修道。汝今宜應亦發淨信，歸佛出家。」

是時，伽耶迦葉聞其語已，發出家心，即與眷屬，前詣佛所，偏袒右肩，右膝著地，合掌頂禮，而白佛言：「世尊！我等歸佛出家，奉持戒律，願佛攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，伽耶迦葉聞其語已，發出家心，即與眷屬，前詣佛所，偏袒右肩，右膝著地，合掌頂禮，而白佛言：「世尊！我等歸佛出家，奉持戒律，願佛攝受。」

佛言：「善來，汝今於我法中，修持梵行。」時彼伽耶迦葉，鬚髮自落，袈裟被身，執持應器，成苾芻相。彼諸眷屬，亦各出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善來，汝今於我法中，修持梵行。」時彼伽耶迦葉，鬚髮自落，袈裟被身，執持應器，成苾芻相。彼諸眷屬，亦各出家。

復次，伽耶迦葉即時取彼先事火具，所謂淨草、虎皮、牛皮、果樹皮、三杖、淨水瓶、珂哩歌潔淨器等，而悉棄擲泥連河中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，伽耶迦葉即時取彼先事火具，所謂淨草、虎皮、牛皮、果樹皮、三杖、淨水瓶、珂哩歌潔淨器等，而悉棄擲泥連河中。

如是三迦葉并諸眷屬，俱出家已。時尊者優樓頻螺迦葉於眷屬眾中，即謂一人言：「汝往頻婆娑羅王所，如我詞曰：『優樓頻螺迦葉告白王言，我今并弟眷屬俱，已隨佛出家修道，我先受王諸有信施，今日已還，願王止息。』」使人受命，即往白王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三迦葉并諸眷屬，俱出家已。時尊者優樓頻螺迦葉於眷屬眾中，即謂一人言：「汝往頻婆娑羅王所，如我詞曰：『優樓頻螺迦葉告白王言，我今并弟眷屬俱，已隨佛出家修道，我先受王諸有信施，今日已還，願王止息。』」使人受命，即往白王。

爾時，世尊化三迦葉已，與如是等苾芻眾俱，往詣象頭山。到已安止，即作是念：「迦葉眷屬，雖復耆舊先事火天宗信火法，而不能知諸法無常，我今為說。」世尊作是念已，即時踴身，於虛空中，現大火焰，光明熾盛如是現已。還復本座，告諸苾芻言：「汝等當知，眼根無常，色境無常，眼識無常，眼觸無常。眼觸為緣所生，苦樂捨受，皆悉無常。耳鼻舌身意根無常，聲香味觸法境無常，耳鼻舌身意識無常，耳鼻舌身意觸無常，耳鼻舌身意觸為緣所生諸受，皆悉無常。諸苾芻！貪火無常，瞋火無常，癡火無常，生老死憂悲苦惱，皆悉無常。諸苾芻！是故汝等應如是知諸法無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊化三迦葉已，與如是等苾芻眾俱，往詣象頭山。到已安止，即作是念：「迦葉眷屬，雖復耆舊先事火天宗信火法，而不能知諸法無常，我今為說。」世尊作是念已，即時踴身，於虛空中，現大火焰，光明熾盛如是現已。還復本座，告諸苾芻言：「汝等當知，眼根無常，色境無常，眼識無常，眼觸無常。眼觸為緣所生，苦樂捨受，皆悉無常。耳鼻舌身意根無常，聲香味觸法境無常，耳鼻舌身意識無常，耳鼻舌身意觸無常，耳鼻舌身意觸為緣所生諸受，皆悉無常。諸苾芻！貪火無常，瞋火無常，癡火無常，生老死憂悲苦惱，皆悉無常。諸苾芻！是故汝等應如是知諸法無常。

「復次，諸苾芻！汝等當知，眼根不受，色境不受，眼識不受，眼觸不受，眼觸為緣所生諸受，皆悉不受。耳鼻舌身意根不受，聲香味觸法境不受，耳鼻舌身意識不受，耳鼻舌身意觸不受，耳鼻舌身意觸為緣所，生諸受，皆悉不受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！汝等當知，眼根不受，色境不受，眼識不受，眼觸不受，眼觸為緣所生諸受，皆悉不受。耳鼻舌身意根不受，聲香味觸法境不受，耳鼻舌身意識不受，耳鼻舌身意觸不受，耳鼻舌身意觸為緣所，生諸受，皆悉不受。

「諸苾芻！由如是故，一切法不受，以不受故，即遠離塵垢，而得解脫。我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！由如是故，一切法不受，以不受故，即遠離塵垢，而得解脫。我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」

佛說是法時，會中有六十苾芻，不受諸法，得心解脫，餘諸苾芻，亦悉知法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是法時，會中有六十苾芻，不受諸法，得心解脫，餘諸苾芻，亦悉知法。

爾時，世尊說是法已，與苾芻眾，往詣杖林山，到已安止。世尊乃為諸苾芻，現三種神通，所謂神境通、說法通、教誡通，以如是神通，而示利喜。佛言：「諸苾芻！汝等應當如是作意，如是伺察，如是了知，當如是行，即獲利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是法已，與苾芻眾，往詣杖林山，到已安止。世尊乃為諸苾芻，現三種神通，所謂神境通、說法通、教誡通，以如是神通，而示利喜。佛言：「諸苾芻！汝等應當如是作意，如是伺察，如是了知，當如是行，即獲利樂。」

時，諸苾芻於是三種神通等事，而悉見聞，示利喜已，會中有得心解脫者，說是伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸苾芻於是三種神通等事，而悉見聞，示利喜已，會中有得心解脫者，說是伽陀曰：

「象頭山與杖林山， 世尊說法現神變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「象頭山與杖林山， 世尊說法現神變，

攝伏外道歸正真， 使彼邪心皆解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝伏外道歸正真， 使彼邪心皆解脫。」

爾時，世尊謂苾芻眾言：「我今欲入王舍大城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊謂苾芻眾言：「我今欲入王舍大城。」

時頻婆娑羅王，初聞有如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊十號具足，出興於世。於諸天人、梵魔、沙門、婆羅門、大眾中，以自智力，而成正覺，宣說諸法，初善、中善、後善文義深遠，純一無雜，圓滿清白，梵行之相。彼佛會中，有優樓頻螺迦葉、那提迦葉、伽耶迦葉，并諸眷屬，歸佛出家，修持梵行。是佛世尊今日欲入王舍大城，其王即勅修治王城內外，街巷道陌，悉令清淨，燒眾名香，散諸妙華，張設珠瓔，樹立幢蓋，如是普遍處處嚴麗。乃至城中，一切人民，發歡喜聲，互相得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時頻婆娑羅王，初聞有如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊十號具足，出興於世。於諸天人、梵魔、沙門、婆羅門、大眾中，以自智力，而成正覺，宣說諸法，初善、中善、後善文義深遠，純一無雜，圓滿清白，梵行之相。彼佛會中，有優樓頻螺迦葉、那提迦葉、伽耶迦葉，并諸眷屬，歸佛出家，修持梵行。是佛世尊今日欲入王舍大城，其王即勅修治王城內外，街巷道陌，悉令清淨，燒眾名香，散諸妙華，張設珠瓔，樹立幢蓋，如是普遍處處嚴麗。乃至城中，一切人民，發歡喜聲，互相得聞。

時頻婆娑羅王，被新妙衣，著眾寶履，嚴整四兵，與無數眷屬，前後導從，出王舍城，迎候世尊。其王與諸眷屬，出城向遠，漸近世尊，王乃下車，徒步而進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時頻婆娑羅王，被新妙衣，著眾寶履，嚴整四兵，與無數眷屬，前後導從，出王舍城，迎候世尊。其王與諸眷屬，出城向遠，漸近世尊，王乃下車，徒步而進。

爾時，世尊與諸苾芻，前後圍遶，諸王舍城。王及眷屬，見佛遠至，肅恭前迎，從佛入城。佛入城時，城中人民，異口同音，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與諸苾芻，前後圍遶，諸王舍城。王及眷屬，見佛遠至，肅恭前迎，從佛入城。佛入城時，城中人民，異口同音，說伽陀曰：

「世尊入此王舍城， 出現師子光明相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊入此王舍城， 出現師子光明相，

解脫耆年清淨眾， 彼彼恭敬而圍遶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫耆年清淨眾， 彼彼恭敬而圍遶。」

爾時，頻婆娑羅王前導，世尊往迦蘭陀竹林園中。到已，世尊周遍觀察，王乃為佛敷設其座，佛處座已諸苾芻眾，各居佛後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，頻婆娑羅王前導，世尊往迦蘭陀竹林園中。到已，世尊周遍觀察，王乃為佛敷設其座，佛處座已諸苾芻眾，各居佛後。

是時王及眷屬眾中，有禮佛足者，有但合掌頂禮者，有發歡喜心者，有隨發歡喜心即生愛樂者，如是各各伸敬已，退坐一面。王乃復從座起，偏袒右肩，右手執持上妙金瓶，出妙香水，灌世尊手，灌已白言：「我此園林，奉上世尊并四方僧，安止受用此，是最初園林布施，惟願世尊，為我納受。」佛即為受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時王及眷屬眾中，有禮佛足者，有但合掌頂禮者，有發歡喜心者，有隨發歡喜心即生愛樂者，如是各各伸敬已，退坐一面。王乃復從座起，偏袒右肩，右手執持上妙金瓶，出妙香水，灌世尊手，灌已白言：「我此園林，奉上世尊并四方僧，安止受用此，是最初園林布施，惟願世尊，為我納受。」佛即為受。

王禮佛足已，向尊者優樓頻螺迦葉前，歡喜合掌，作如是言：「迦葉此摩伽陀國中，一切人民，宗敬於汝，我亦常所尊重供養，汝今何所見聞，歸佛出家，修持梵行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王禮佛足已，向尊者優樓頻螺迦葉前，歡喜合掌，作如是言：「迦葉此摩伽陀國中，一切人民，宗敬於汝，我亦常所尊重供養，汝今何所見聞，歸佛出家，修持梵行？」

迦葉答言：「大王當知，今佛世尊，具大神通，有大威力，能作種種神變等事，以是緣故，我發淨信，歸佛出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉答言：「大王當知，今佛世尊，具大神通，有大威力，能作種種神變等事，以是緣故，我發淨信，歸佛出家。」

時眾會中，有生疑念：「此優樓頻螺迦葉，今在大沙門邊，修持梵行，何所求耶？此能歸心，佛能攝受，互見何相，致如是耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時眾會中，有生疑念：「此優樓頻螺迦葉，今在大沙門邊，修持梵行，何所求耶？此能歸心，佛能攝受，互見何相，致如是耶？」

又復眾中，有作是言：「此優樓頻螺迦葉，今在大沙門邊，修持梵行，不復能得頻婆娑羅王恭敬供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復眾中，有作是言：「此優樓頻螺迦葉，今在大沙門邊，修持梵行，不復能得頻婆娑羅王恭敬供養。」

爾時，世尊知眾疑已，即告尊者優樓頻螺迦葉言：「迦葉！汝今知時，宜現神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知眾疑已，即告尊者優樓頻螺迦葉言：「迦葉！汝今知時，宜現神通。」

是時，迦葉受佛勅已，隨其所應，即入三摩地，猶如鵝王，起現空中，以神通力，身上出火，身下出水；身下出火，身上出水；右邊出火，左邊出水；左邊出火，右邊出水；於其四方，現行坐臥相。現是神通已，從空而下，還住佛前，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，頂禮世尊，作是白言：「佛是我師，我是聲聞弟子，若我所知，若我不知，佛悉能知，如佛所了知，是為最上知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，迦葉受佛勅已，隨其所應，即入三摩地，猶如鵝王，起現空中，以神通力，身上出火，身下出水；身下出火，身上出水；右邊出火，左邊出水；左邊出火，右邊出水；於其四方，現行坐臥相。現是神通已，從空而下，還住佛前，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，頂禮世尊，作是白言：「佛是我師，我是聲聞弟子，若我所知，若我不知，佛悉能知，如佛所了知，是為最上知。」

佛言：「迦葉！汝先所作事火之法，汝見何義，為於其中得寂靜耶？能作染耶？如汝所作，皆不解脫，今問此義，汝隨應答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！汝先所作事火之法，汝見何義，為於其中得寂靜耶？能作染耶？如汝所作，皆不解脫，今問此義，汝隨應答。」

迦葉白佛言：「我無智故，先所不知，世尊大龍，善為救度，令我今時見無上句。世尊！我先所作，以飲食供設，然火祀天，實不解脫。而飲食者，設使美味種種具足，終不能離三欲之數，今蒙佛開導，我如是見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「我無智故，先所不知，世尊大龍，善為救度，令我今時見無上句。世尊！我先所作，以飲食供設，然火祀天，實不解脫。而飲食者，設使美味種種具足，終不能離三欲之數，今蒙佛開導，我如是見。」

佛言：「迦葉！又如汝所作事火等法，於天人世間，不可愛樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！又如汝所作事火等法，於天人世間，不可愛樂。」

迦葉白佛言：「我今於佛正法，見最上句，住寂靜意，畢竟不復墮於欲有，別異教中更不修習，是故棄捨事火等法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「我今於佛正法，見最上句，住寂靜意，畢竟不復墮於欲有，別異教中更不修習，是故棄捨事火等法。」

爾時，尊者那提迦葉白尊者優樓頻螺迦葉言：「佛世尊者，證涅槃法，離過無染，最上清淨，出世說法，廣大利益。而汝迦葉，亦能善說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者那提迦葉白尊者優樓頻螺迦葉言：「佛世尊者，證涅槃法，離過無染，最上清淨，出世說法，廣大利益。而汝迦葉，亦能善說。」

爾時，尊者伽耶迦葉為頻婆娑羅王說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者伽耶迦葉為頻婆娑羅王說伽陀曰：

「善來大王聽我說， 我大居止伽耶山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善來大王聽我說， 我大居止伽耶山，

正等正覺出世間， 說涅槃句我得利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正等正覺出世間， 說涅槃句我得利。

佛最勝者大象龍， 無上調伏最上尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛最勝者大象龍， 無上調伏最上尊，

無畏善御諸眾生， 三摩呬多心寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏善御諸眾生， 三摩呬多心寂靜。

我昔長夜心染污， 起諸邪見不解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔長夜心染污， 起諸邪見不解脫，

佛今破我邪見心， 一切纏結皆消散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛今破我邪見心， 一切纏結皆消散。」

是時，眾會疑念皆息，乃知尊者優樓頻螺迦葉，并諸眷屬，歸佛出家，修持梵行，甚為希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾會疑念皆息，乃知尊者優樓頻螺迦葉，并諸眷屬，歸佛出家，修持梵行，甚為希有。

爾時，世尊知彼眾會已息疑心，乃為頻婆娑羅王等，宣說法要，如先佛世尊所說法式，謂施論、戒論、生天之論，欲為染污，生諸過失，愛若不生心即離障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知彼眾會已息疑心，乃為頻婆娑羅王等，宣說法要，如先佛世尊所說法式，謂施論、戒論、生天之論，欲為染污，生諸過失，愛若不生心即離障。

時王并諸眷屬，聞是法已，咸發淨信，歸依佛法僧，受持學句。即於世尊，起安樂心、柔軟心、最上心、離障心、無著心、善順心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王并諸眷屬，聞是法已，咸發淨信，歸依佛法僧，受持學句。即於世尊，起安樂心、柔軟心、最上心、離障心、無著心、善順心。

是時，世尊知王及眾心開意解，如先佛世尊所說法式，以無數方便，復為宣說，苦集滅道四諦法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊知王及眾心開意解，如先佛世尊所說法式，以無數方便，復為宣說，苦集滅道四諦法門。

時王并眾不起于座，悉能了知苦集滅道四聖諦理，見法知法，得白淨法、平等法、堅固法、安住法、無恚法、無壞法、無墮法，猶如白衣易受染色，王等獲利，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王并眾不起于座，悉能了知苦集滅道四聖諦理，見法知法，得白淨法、平等法、堅固法、安住法、無恚法、無壞法、無墮法，猶如白衣易受染色，王等獲利，亦復如是。

時王并諸眷屬，蒙佛宣說法要，示利喜已，從座而起，頂禮佛足。是時有守空神、守種子神、守國界神、守事業神、守草神、守木神、守畜類神、守樹林神、守道路神，如是諸神，咸作人言，互相謂曰：「世尊具大神通，有大威力，能作種種神變等事。」即說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王并諸眷屬，蒙佛宣說法要，示利喜已，從座而起，頂禮佛足。是時有守空神、守種子神、守國界神、守事業神、守草神、守木神、守畜類神、守樹林神、守道路神，如是諸神，咸作人言，互相謂曰：「世尊具大神通，有大威力，能作種種神變等事。」即說伽陀曰：

「今日頻婆娑羅王， 并諸眷屬歸依佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今日頻婆娑羅王， 并諸眷屬歸依佛，

聞法獲利竹林中， 我等諸神亦歸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法獲利竹林中， 我等諸神亦歸佛。」

爾時，頻婆娑羅王并諸眷屬，右遶世尊，出離眾會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，頻婆娑羅王并諸眷屬，右遶世尊，出離眾會。

復次，王舍城有一外道，名刪闍夜，與自眷屬，居止其中。而刪闍夜，後亡歿已，彼二弟子，一名舍利子，一名大目乾連。是二弟子，棄捨彼眾已，互相謂言：「我等二人，若先有所證，必相告語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，王舍城有一外道，名刪闍夜，與自眷屬，居止其中。而刪闍夜，後亡歿已，彼二弟子，一名舍利子，一名大目乾連。是二弟子，棄捨彼眾已，互相謂言：「我等二人，若先有所證，必相告語。」

後於一時，有尊者烏波西那，食時著衣持鉢，入王舍城，次第乞食。時舍利子，見彼尊者自遠而來，諸根調寂，威儀整肅，即作是念：「今此尊者威儀進止，希有最上。」念已，前詣問言：「尊者！汝師何人？復說何法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後於一時，有尊者烏波西那，食時著衣持鉢，入王舍城，次第乞食。時舍利子，見彼尊者自遠而來，諸根調寂，威儀整肅，即作是念：「今此尊者威儀進止，希有最上。」念已，前詣問言：「尊者！汝師何人？復說何法。」

烏波西那答言：「我師是大沙門，於大眾中，決定宣說無屈伏力廣大法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏波西那答言：「我師是大沙門，於大眾中，決定宣說無屈伏力廣大法門。」

舍利子言：「汝今可能於彼法門，若少若多，為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「汝今可能於彼法門，若少若多，為我宣說。」

烏波西那言：「我師所說，緣生之法。緣生法者，謂一切法從因緣生、從因緣滅。」復以是義，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏波西那言：「我師所說，緣生之法。緣生法者，謂一切法從因緣生、從因緣滅。」復以是義，說伽陀曰：

「若法因緣生， 法亦因緣滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若法因緣生， 法亦因緣滅，

是生滅因緣， 佛大沙門說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是生滅因緣， 佛大沙門說。」

時，舍利子聞是法已，遠塵離垢，得法眼淨，即說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子聞是法已，遠塵離垢，得法眼淨，即說伽陀曰：

「如是緣生妙章句， 尊者為我善開示， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是緣生妙章句， 尊者為我善開示，

我於那庾多劫中， 不見不聞今得遇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於那庾多劫中， 不見不聞今得遇。」

說是伽陀已，又言：「尊者！世尊今在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是伽陀已，又言：「尊者！世尊今在何處？」

烏波西那答言：「世尊今在迦蘭陀竹林精舍。」又言：「我今得詣世尊處不？」彼答言：「汝當隨意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏波西那答言：「世尊今在迦蘭陀竹林精舍。」又言：「我今得詣世尊處不？」彼答言：「汝當隨意。」

時舍利子憶念大目乾連先所言約，今應往告，念已即往。時大目乾連見舍利子進止威儀勝彼先時，知必證法，乃謂舍利子言：「汝有所證耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利子憶念大目乾連先所言約，今應往告，念已即往。時大目乾連見舍利子進止威儀勝彼先時，知必證法，乃謂舍利子言：「汝有所證耶？」

舍利子言：「世尊所說緣生之法，烏波西那為我略說，我已證悟，如彼所說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「世尊所說緣生之法，烏波西那為我略說，我已證悟，如彼所說伽陀曰：

「『若法因緣生， 法亦因緣滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若法因緣生， 法亦因緣滅，

是生滅因緣， 佛大沙門說。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是生滅因緣， 佛大沙門說。』」

大目乾連聞是法已，遠塵離垢，得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大目乾連聞是法已，遠塵離垢，得法眼淨。

佛說此經已，迦葉等諸大聲聞，及一切世間天人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，歡喜信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，迦葉等諸大聲聞，及一切世間天人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，歡喜信受。