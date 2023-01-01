佛說大迦葉本經
西晉 竺法護譯1卷CBETA T0496少于一万字 21 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說大迦葉本經
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西晉三藏竺法護譯
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聞如是：
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一時，佛遊王舍城靈鷲山。
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爾時，城中有勢富梵志，名曰尼拘類(晉曰無恚)，財富無數，金銀七寶，田宅牛馬，不可稱計。梵志有子，名曰畢撥學志，捨六十佉梨金寶好物及千具犁牛，捐仁賢妻——天下第一光顏，微妙面色為最——心自念言：「當趣世間阿羅漢，學淨修梵行。」詣多子神祠藥樹之下，噉食其果。於是，世尊轉大法輪，轉法輪竟與比丘眾退，至多子神祠，止其精舍。
爾時，城中有勢富梵志，名曰尼拘類(晉曰無恚)，財富無數，金銀七寶，田宅牛馬，不可稱計。梵志有子，名曰畢撥學志，捨六十佉梨金寶好物及千具犁牛，捐仁賢妻——天下第一光顏，微妙面色為最——心自念言：「當趣世間阿羅漢，學淨修梵行。」詣多子神祠藥樹之下，噉食其果。於是，世尊轉大法輪，轉法輪竟與比丘眾退，至多子神祠，止其精舍。
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於時，畢撥學志夜欲向明，住立遙見世尊在叢樹間，光明遠照，威曜普達，志即念言：「今此叢樹，天已向明，威神普照，光明無量，殊妙巍巍。於此樹間，必有鹿王、大雄師子，若有天神及大神通神足大變，必爾不疑。我當往觀。」
於時，畢撥學志夜欲向明，住立遙見世尊在叢樹間，光明遠照，威曜普達，志即念言：「今此叢樹，天已向明，威神普照，光明無量，殊妙巍巍。於此樹間，必有鹿王、大雄師子，若有天神及大神通神足大變，必爾不疑。我當往觀。」
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時畢撥學志即從坐起，往詣叢樹，遙見世尊光明百千，足底相文，眾好具足，即時歎曰：「吾等先古神仙所遺經典，說有瑞應三十二大人之相分別具足，當趣二處：設在家者為轉輪聖王，主四天下，選擇要教，治以正法，刀杖兵甲，制而不施；假使出家，棄國捐王，當為如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛世尊。寧可親覲。」
時畢撥學志即從坐起，往詣叢樹，遙見世尊光明百千，足底相文，眾好具足，即時歎曰：「吾等先古神仙所遺經典，說有瑞應三十二大人之相分別具足，當趣二處：設在家者為轉輪聖王，主四天下，選擇要教，治以正法，刀杖兵甲，制而不施；假使出家，棄國捐王，當為如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛世尊。寧可親覲。」
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畢撥學志往詣佛所，覩世尊在於樹間端嚴而坐，猶大形象，七寶合成，威德巍巍，諸根寂定，道心靜然，逮最憺怕，忽然清淨，度于彼岸，猶若金山，若須彌王，猶如夜分坐於幽冥然大炬火，譬龍在深淵其水清涼；相三十二莊嚴其身，如大山王頂有大火然、如日出山岡光曜普照、如月盛滿眾星獨明、如轉輪王眷屬圍繞；八十種好遍布其體，猶若干華，各各開擺億百千光，從聖體出。畢撥學志見佛如是，心懷欣然，如冥見光，尋趣世尊，揖讓談語，自達姓名，却坐一面。
畢撥學志往詣佛所，覩世尊在於樹間端嚴而坐，猶大形象，七寶合成，威德巍巍，諸根寂定，道心靜然，逮最憺怕，忽然清淨，度于彼岸，猶若金山，若須彌王，猶如夜分坐於幽冥然大炬火，譬龍在深淵其水清涼；相三十二莊嚴其身，如大山王頂有大火然、如日出山岡光曜普照、如月盛滿眾星獨明、如轉輪王眷屬圍繞；八十種好遍布其體，猶若干華，各各開擺億百千光，從聖體出。畢撥學志見佛如是，心懷欣然，如冥見光，尋趣世尊，揖讓談語，自達姓名，却坐一面。
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佛為說經，解若干義，分別其慧；論佛世尊有誨悅辭，布施持戒，愛欲之病，挑塵勞心，出家為上，憒擾諸品，應病授藥。尊見其心應時柔心——狐疑蓋心，悅信之心，罪福之心，若平等心——應心與合而為說法，如諸佛法，察其根源，而分別說苦、習、盡、道。即於坐上，遠塵離垢，諸法眼生，現在獲度；覩見法源，分別經典，拔于狐疑，得立果證。受教誨慧，致勇猛法，即從座起，更整衣服，右膝著地，稽首佛足：「我初來時，觀尊足心，自說名字，觀佛相好，心懷踊躍，而失禮敬。」
佛為說經，解若干義，分別其慧；論佛世尊有誨悅辭，布施持戒，愛欲之病，挑塵勞心，出家為上，憒擾諸品，應病授藥。尊見其心應時柔心——狐疑蓋心，悅信之心，罪福之心，若平等心——應心與合而為說法，如諸佛法，察其根源，而分別說苦、習、盡、道。即於坐上，遠塵離垢，諸法眼生，現在獲度；覩見法源，分別經典，拔于狐疑，得立果證。受教誨慧，致勇猛法，即從座起，更整衣服，右膝著地，稽首佛足：「我初來時，觀尊足心，自說名字，觀佛相好，心懷踊躍，而失禮敬。」
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爾時，世尊告大迦葉：「是故賢者，從今以往，若族姓子！有所至到，心念猶月，如月光照。種姓光明威曜，如是族姓子開目而行。如是，迦葉！從今日始，若族姓子！制心修行，如月盛滿遊行空時。是故，迦葉！從今日始，族姓子所遊至處，制心修行，猶如日光照於天下。其族姓子未曾閉目，制心修行，猶如日光，亦當如是。」
爾時，世尊告大迦葉：「是故賢者，從今以往，若族姓子！有所至到，心念猶月，如月光照。種姓光明威曜，如是族姓子開目而行。如是，迦葉！從今日始，若族姓子！制心修行，如月盛滿遊行空時。是故，迦葉！從今日始，族姓子所遊至處，制心修行，猶如日光照於天下。其族姓子未曾閉目，制心修行，猶如日光，亦當如是。」
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佛告迦葉：「從今日始，制心修行，猶如蜜蜂，所至到處，多所發起，猶如蜜蜂採諸花味，不萎色香。若族姓子！制心修行，從今日始，造行如是。」
佛告迦葉：「從今日始，制心修行，猶如蜜蜂，所至到處，多所發起，猶如蜜蜂採諸花味，不萎色香。若族姓子！制心修行，從今日始，造行如是。」
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佛告迦葉：「從今已往，制心修行，當如地、水、火、風，得淨不喜，得諸不淨——屎、尿、膿血、死蛇、死人污露——不以愁憂；若得華香、金銀、七寶、五種彩色，不以喜悅，無增無減。族姓子制心修行，亦當如是：嗟歎稱譽，安樂歡豫，不以為悅；若遇誹謗、眾苦、惱患，不以愁憂。」
佛告迦葉：「從今已往，制心修行，當如地、水、火、風，得淨不喜，得諸不淨——屎、尿、膿血、死蛇、死人污露——不以愁憂；若得華香、金銀、七寶、五種彩色，不以喜悅，無增無減。族姓子制心修行，亦當如是：嗟歎稱譽，安樂歡豫，不以為悅；若遇誹謗、眾苦、惱患，不以愁憂。」
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佛告迦葉：「從今日始，族姓子制心修行，當如拂淨物，亦拂不淨，亦拂屎、尿、涕、唾、膿血、死狗、死蛇、死人污露，不以淨悅，不淨不憂。若族姓子！制心修行，亦當如是。」
佛告迦葉：「從今日始，族姓子制心修行，當如拂淨物，亦拂不淨，亦拂屎、尿、涕、唾、膿血、死狗、死蛇、死人污露，不以淨悅，不淨不憂。若族姓子！制心修行，亦當如是。」
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佛告迦葉：「從今以往，制心修行，當如掃箒，淨亦掃，不淨亦掃。」
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佛告迦葉：「從今以往，族姓子制心修行，當如𣧑祝子，常低頭行，在所至到，常內其手，若裸形人，羞身不蔽，在於世間，趣欲活命，不說本姓，若可不可，不以自宣。若族姓子！制心修行，亦當如是。」
佛告迦葉：「從今以往，族姓子制心修行，當如𣧑祝子，常低頭行，在所至到，常內其手，若裸形人，羞身不蔽，在於世間，趣欲活命，不說本姓，若可不可，不以自宣。若族姓子！制心修行，亦當如是。」
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佛告迦葉：「從今以往，族姓子制心修行，如截角牛，如牛截角，賢善柔順，不貪四事，詣於四衢，於四衢道，無有門戶，而危其命。若族姓子！制心修行，亦當如是。」
佛告迦葉：「從今以往，族姓子制心修行，如截角牛，如牛截角，賢善柔順，不貪四事，詣於四衢，於四衢道，無有門戶，而危其命。若族姓子！制心修行，亦當如是。」
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佛告迦葉：「從今以往，制心修行，當如鐵釜，又如諸燈，如釜、燈穿，多有孔漏滿中油脂；如明眼人從一邊觀，釜、燈諸孔脂油漏出，各各墮地。若族姓子！察身非常，四大合成，九孔穿漏，皆出不淨，不貪樂身，不以為奇。」
佛告迦葉：「從今以往，制心修行，當如鐵釜，又如諸燈，如釜、燈穿，多有孔漏滿中油脂；如明眼人從一邊觀，釜、燈諸孔脂油漏出，各各墮地。若族姓子！察身非常，四大合成，九孔穿漏，皆出不淨，不貪樂身，不以為奇。」
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於是，大迦葉從佛世尊聞月喻行，即受諷誦觀八脫門。佛告迦葉：「詣光曜樹。」迦葉應曰：「唯然，世尊！」即從坐起，在佛後住。
於是，大迦葉從佛世尊聞月喻行，即受諷誦觀八脫門。佛告迦葉：「詣光曜樹。」迦葉應曰：「唯然，世尊！」即從坐起，在佛後住。
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時，佛與大迦葉出其叢樹，詣異叢樹。尋復出去，坐異樹下，告大迦葉：「於此樹下，為如來敷座，吾身疲弊，其背甚痛。」迦葉受教，促疾促疾為佛敷座，令其方正。敷座已竟，前白大聖：「敷座已訖，唯願就席。」
時，佛與大迦葉出其叢樹，詣異叢樹。尋復出去，坐異樹下，告大迦葉：「於此樹下，為如來敷座，吾身疲弊，其背甚痛。」迦葉受教，促疾促疾為佛敷座，令其方正。敷座已竟，前白大聖：「敷座已訖，唯願就席。」
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佛尋坐竟，告迦葉曰：「是地柔軟，細滑妙好。」
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迦葉曰：「唯然，世尊！彼地此地，今者人身，會歸此地。唯然，世尊！歸於盡滅，持心忍辱，當如是地。今我法衣亦猶柔好，願佛愍傷，加哀受之。」
迦葉曰：「唯然，世尊！彼地此地，今者人身，會歸此地。唯然，世尊！歸於盡滅，持心忍辱，當如是地。今我法衣亦猶柔好，願佛愍傷，加哀受之。」
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佛告迦葉：「假使我受柔軟絳衣，汝服何等？」
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迦葉白佛：「往古諸世尊讚譽：『若族姓子！著塚間死人弊衣及五納衣，為安諸天及世間人。』」
迦葉白佛：「往古諸世尊讚譽：『若族姓子！著塚間死人弊衣及五納衣，為安諸天及世間人。』」
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佛言：「善哉，善哉！迦葉！多所哀愍，多所安隱，著弊納衣，往古諸佛所稱歎者。迦葉！汝起，促取水來，吾甚飢渴，意欲飲水。」
佛言：「善哉，善哉！迦葉！多所哀愍，多所安隱，著弊納衣，往古諸佛所稱歎者。迦葉！汝起，促取水來，吾甚飢渴，意欲飲水。」
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「唯然，世尊！」即受教起，稽首足下，繞佛三匝，促疾促疾欲行取水。
「唯然，世尊！」即受教起，稽首足下，繞佛三匝，促疾促疾欲行取水。
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諸比丘見，尋時問之：「仁為耆年，不以貢高，亦不憂慼，寂除凶欲入無所處，何因為沙門欲受具戒，今所至？」
諸比丘見，尋時問之：「仁為耆年，不以貢高，亦不憂慼，寂除凶欲入無所處，何因為沙門欲受具戒，今所至？」
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迦葉報曰：「汝等詣佛，以持此事自問大聖，悉當為汝分別說之。」
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於時，賢者大迦葉即取水來，往奉上佛。佛尋受之，飲水竟，便殘水持與迦葉。即受，以著一面，長跪叉手，右膝著地，更整衣服，白世尊曰：「我行取水，見諸弟子及諸比丘，問我曰：『仁為耆年，不以貢高，不以憂慼，亦不癡妄，寂諸四事眾欲之凶。』我自捨六十佉犁金妙珍寶、犁牛千具，棄妻玉女天下第一，其有世間能成羅漢，吾當從受。今者弟子諸比丘眾，悉來問吾。我時前在多子神祠，在藥樹下，噉其果蓏，於是世尊未受具戒。爾時，世尊遊於王舍城，我時在竹樹間迦蘭園。明旦，著衣持鉢，入城分衛，見日大殿有千光出。時佛世尊在王舍城迦蘭竹樹間。時見世尊，吾自憶念，謂日更出，若大天神，夜忽如晝。時佛晡時從宴坐起，如月宮殿振大光明，則以覆蔽諸日月光，譬如大炬照於闇冥。佛在弟子眾中，威神光明，亦復如是。為諸比丘，講說經法，如轉輪王與諸子眷屬俱，與無央數眾比丘俱。吾爾時觀死不覩見諸比丘眾，無能受者，無能為師，唯獨如來，將出世間，興隆道化，而取滅度，今諸比丘，故來問我。」
於時，賢者大迦葉即取水來，往奉上佛。佛尋受之，飲水竟，便殘水持與迦葉。即受，以著一面，長跪叉手，右膝著地，更整衣服，白世尊曰：「我行取水，見諸弟子及諸比丘，問我曰：『仁為耆年，不以貢高，不以憂慼，亦不癡妄，寂諸四事眾欲之凶。』我自捨六十佉犁金妙珍寶、犁牛千具，棄妻玉女天下第一，其有世間能成羅漢，吾當從受。今者弟子諸比丘眾，悉來問吾。我時前在多子神祠，在藥樹下，噉其果蓏，於是世尊未受具戒。爾時，世尊遊於王舍城，我時在竹樹間迦蘭園。明旦，著衣持鉢，入城分衛，見日大殿有千光出。時佛世尊在王舍城迦蘭竹樹間。時見世尊，吾自憶念，謂日更出，若大天神，夜忽如晝。時佛晡時從宴坐起，如月宮殿振大光明，則以覆蔽諸日月光，譬如大炬照於闇冥。佛在弟子眾中，威神光明，亦復如是。為諸比丘，講說經法，如轉輪王與諸子眷屬俱，與無央數眾比丘俱。吾爾時觀死不覩見諸比丘眾，無能受者，無能為師，唯獨如來，將出世間，興隆道化，而取滅度，今諸比丘，故來問我。」
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爾時，世尊告迦葉曰：「多有比丘不了善惡、覺與不覺，不解福田。諸法之處多有義理，是說第一。迦葉最尊，不以貢高，平等無憂，寂諸四事諸欲之凶，第一成就，受具足戒。」
爾時，世尊告迦葉曰：「多有比丘不了善惡、覺與不覺，不解福田。諸法之處多有義理，是說第一。迦葉最尊，不以貢高，平等無憂，寂諸四事諸欲之凶，第一成就，受具足戒。」
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佛說如是，賢者迦葉及諸比丘莫不歡喜。
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佛說大迦葉本經
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