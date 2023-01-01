阿難七夢經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難七夢經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

阿難在舍衛國，有七種夢，來問於佛：一者、陂池火炎滔天；二者、夢日月沒，星宿亦沒；三者、夢出家比丘轉在於不淨坑塹之中，在家白衣登頭而出；四者、夢群猪來觝揬栴檀林怪之；五者、夢頭戴須彌山，不以為重；六者、夢大象棄小象；七者、夢師子王名華撒，頭上有七毫毛，在地而死，一切禽獸見故怖畏，後見身中蟲出，然後食之。以此惡夢來問於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難在舍衛國，有七種夢，來問於佛：一者、陂池火炎滔天；二者、夢日月沒，星宿亦沒；三者、夢出家比丘轉在於不淨坑塹之中，在家白衣登頭而出；四者、夢群猪來觝揬栴檀林怪之；五者、夢頭戴須彌山，不以為重；六者、夢大象棄小象；七者、夢師子王名華撒，頭上有七毫毛，在地而死，一切禽獸見故怖畏，後見身中蟲出，然後食之。以此惡夢來問於佛。

佛時在舍衛國普會講堂上，與波斯匿王說法：苦、習、滅、得道為樂。見阿難憂色愁苦叵言，佛告阿難：「汝於夢者，皆為當來五濁惡世，不損汝也，何為憂色？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時在舍衛國普會講堂上，與波斯匿王說法：苦、習、滅、得道為樂。見阿難憂色愁苦叵言，佛告阿難：「汝於夢者，皆為當來五濁惡世，不損汝也，何為憂色？

「第一夢：陂池火炎滔天者。當來比丘善心轉少，惡逆熾盛，共相殺害，不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一夢：陂池火炎滔天者。當來比丘善心轉少，惡逆熾盛，共相殺害，不可稱計。

「第二夢者：日月沒，星宿亦沒。佛泥洹後，一切聲聞隨佛泥洹不在世，眾生眼滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二夢者：日月沒，星宿亦沒。佛泥洹後，一切聲聞隨佛泥洹不在世，眾生眼滅。

「第三夢：出家比丘轉在於不淨坑塹之中，在家白衣登頭出者。當來比丘懷毒嫉妬，至相殺害，道士斬頭，白衣視之，諫訶不從，死入地獄；白衣精進，死生天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三夢：出家比丘轉在於不淨坑塹之中，在家白衣登頭出者。當來比丘懷毒嫉妬，至相殺害，道士斬頭，白衣視之，諫訶不從，死入地獄；白衣精進，死生天上。

「第四夢者：群猪來觝揬栴檀林怪之者。當來白衣來入塔寺，誹謗眾僧，求其長短，破塔害僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四夢者：群猪來觝揬栴檀林怪之者。當來白衣來入塔寺，誹謗眾僧，求其長短，破塔害僧。

「第五夢者：頭戴須彌山，不以為重者。佛泥洹後，阿難當為千阿羅漢出經之師，一句不忘，受悟亦多，不以為重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五夢者：頭戴須彌山，不以為重者。佛泥洹後，阿難當為千阿羅漢出經之師，一句不忘，受悟亦多，不以為重。

「第六夢者：大象棄小象。將來邪見熾盛，壞我佛法，有德之人皆隱不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六夢者：大象棄小象。將來邪見熾盛，壞我佛法，有德之人皆隱不現。

「第七夢：師子死者。佛泥洹後一千四百七十歲，我諸弟子修德之心，一切惡魔不得嬈亂；七毫者，七百歲後事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七夢：師子死者。佛泥洹後一千四百七十歲，我諸弟子修德之心，一切惡魔不得嬈亂；七毫者，七百歲後事。」