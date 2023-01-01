佛說阿難四事經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說阿難四事經

吳月支國居士支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支國居士支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在拘夷那竭國，欲滅度。時阿難白佛言：「我念天龍、鬼神、帝王、人民與佛相見，聞佛教誡，無不歡喜。在志所願，或作沙門，得應真者；或有居家，奉行五戒，死得上天者。今佛去世，天龍、鬼神、帝王、人民及四輩弟子，當何恃賴得福得度？將當復從誰得之乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在拘夷那竭國，欲滅度。時阿難白佛言：「我念天龍、鬼神、帝王、人民與佛相見，聞佛教誡，無不歡喜。在志所願，或作沙門，得應真者；或有居家，奉行五戒，死得上天者。今佛去世，天龍、鬼神、帝王、人民及四輩弟子，當何恃賴得福得度？將當復從誰得之乎？」

佛言：「善哉，善哉！阿難！慈心多愍。天人雜類，無不由汝得度脫者。吾去之後，世名五濁，人心憒憒，穢垢自亂，世多顛倒，賤善尊惡，此實可憂。世雖然者，吾有經籍、懇惻之戒，盡心遵行，福自歸身，汝莫憂也。吾雖去世，典籍續存，六度大法，不持之去，行者得度，非神授與。汝等不解吾之所言耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！阿難！慈心多愍。天人雜類，無不由汝得度脫者。吾去之後，世名五濁，人心憒憒，穢垢自亂，世多顛倒，賤善尊惡，此實可憂。世雖然者，吾有經籍、懇惻之戒，盡心遵行，福自歸身，汝莫憂也。吾雖去世，典籍續存，六度大法，不持之去，行者得度，非神授與。汝等不解吾之所言耶？」

阿難即白：「願重說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難即白：「願重說之。」

佛言：「大法有四，可從得福，亦可得道，與得佛身、其福正等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大法有四，可從得福，亦可得道，與得佛身、其福正等。」

阿難又言：「願佛為我解釋四事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難又言：「願佛為我解釋四事。」

世尊曰：「當以慈心育養幼弱，見禽獸、蟲蛾下賤仰人活者，常當愍念，隨其所食，令得穌息，莫得加刀杖傷絕其命，惻愴慈心，當如慈母。天龍、鬼神、帝王、人民，有行此慈者，其得大福，與侍佛身功德正等。此謂一事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊曰：「當以慈心育養幼弱，見禽獸、蟲蛾下賤仰人活者，常當愍念，隨其所食，令得穌息，莫得加刀杖傷絕其命，惻愴慈心，當如慈母。天龍、鬼神、帝王、人民，有行此慈者，其得大福，與侍佛身功德正等。此謂一事也。

「世有災異，水旱不調，五穀不豐，人民飢饉，不安本土，志欲叛亡；王及臣民，富有倉穀，當惟無常，身命難保，勿愛寶穀，知愛人命，當起悲心，出穀廩假，賙諸窮乏，以濟其命，安居本土。若意慳貪，不欲布施，當諦計念：『人初來生，魂神空來，依因二親情欲之氣，以成己體。在母腹中，十月乃生，得親喜悅，可得全命。愁忿之日，即切絕之，困極乃終，魂神不滅，復更求身。豪貴貧賤，皆由宿行。官爵俸祿、國土珍寶，無為迷惑，以亂高德，至其壽終，身及珍寶，故留世間，不隨己去。常當慈心，練行經道，以佛明教，觀視人物，如幻如化，如夢如響，一切皆空，不可久保，觀世皆爾，此為真諦。世人愚惑，心存顛倒，自欺自誤，猶以金價，買鍮銅也，身死神去，當墮三塗。』諦思如此；急當布施，與身命競，貧窮乞匃、羸老疾病，隨所當與，莫令命絕。執心如此，十方諸佛、開士大人、天龍鬼神，無不愍之。至於壽終，魂神所生，輒受豪貴，身意俱安，災害不生，具獲上願，如佛在時，供養佛身，正等無異。此謂二事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世有災異，水旱不調，五穀不豐，人民飢饉，不安本土，志欲叛亡；王及臣民，富有倉穀，當惟無常，身命難保，勿愛寶穀，知愛人命，當起悲心，出穀廩假，賙諸窮乏，以濟其命，安居本土。若意慳貪，不欲布施，當諦計念：『人初來生，魂神空來，依因二親情欲之氣，以成己體。在母腹中，十月乃生，得親喜悅，可得全命。愁忿之日，即切絕之，困極乃終，魂神不滅，復更求身。豪貴貧賤，皆由宿行。官爵俸祿、國土珍寶，無為迷惑，以亂高德，至其壽終，身及珍寶，故留世間，不隨己去。常當慈心，練行經道，以佛明教，觀視人物，如幻如化，如夢如響，一切皆空，不可久保，觀世皆爾，此為真諦。世人愚惑，心存顛倒，自欺自誤，猶以金價，買鍮銅也，身死神去，當墮三塗。』諦思如此；急當布施，與身命競，貧窮乞匃、羸老疾病，隨所當與，莫令命絕。執心如此，十方諸佛、開士大人、天龍鬼神，無不愍之。至於壽終，魂神所生，輒受豪貴，身意俱安，災害不生，具獲上願，如佛在時，供養佛身，正等無異。此謂二事也。

「國中多有盜賊水火，災異變生，毒氣流布，疾病縱橫，悉是海中龍神鬼王之所為也，故得此毒，重病憂惱。此諸鬼神龍者，皆是世人所為射獵、屠殺、漁網中毒死者。其魂神或墮海中為龍，或為有力太神化生之類，皆知宿命，忿怒宿怨，因作霧露，吐惡毒氣，雨其國中。其時人民，或中毒死者，或但得病者，有相塗污者，皆由世人所作不仁，殘殺物命，展轉相怨。手自殺者，中毒即死；助其喜者，皆更困病；或相塗污、不相塗污者，皆由食肉有相分者、不相分者。聽聰之士，覺知殺罪追人不置，以己度彼，正等無異。如此奉行，佛之弘道，行四等心——慈、悲、喜、護——福自歸身。若彼殺家，以肉與己，慎莫食之。不食之者，雖處惡世、盜賊災變、毒氣之時，雖處其中，不相塗染。其帝王、人民富有盈穀，孤獨鰥寡，衣食不充，疾病困篤，無以自濟，當給醫藥、糜粥消息，令其得愈，命不橫盡。當明此人宿命行惡，不信三尊，背真向偽，慳貪所致，罪福分明，慎莫為惡；亦當慈心，以佛經法，教訓愚癡，令持經道。若活一人，使病得愈，示之善道，令持五戒，終身清潔，與侍佛身，其福正等。是謂三事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「國中多有盜賊水火，災異變生，毒氣流布，疾病縱橫，悉是海中龍神鬼王之所為也，故得此毒，重病憂惱。此諸鬼神龍者，皆是世人所為射獵、屠殺、漁網中毒死者。其魂神或墮海中為龍，或為有力太神化生之類，皆知宿命，忿怒宿怨，因作霧露，吐惡毒氣，雨其國中。其時人民，或中毒死者，或但得病者，有相塗污者，皆由世人所作不仁，殘殺物命，展轉相怨。手自殺者，中毒即死；助其喜者，皆更困病；或相塗污、不相塗污者，皆由食肉有相分者、不相分者。聽聰之士，覺知殺罪追人不置，以己度彼，正等無異。如此奉行，佛之弘道，行四等心——慈、悲、喜、護——福自歸身。若彼殺家，以肉與己，慎莫食之。不食之者，雖處惡世、盜賊災變、毒氣之時，雖處其中，不相塗染。其帝王、人民富有盈穀，孤獨鰥寡，衣食不充，疾病困篤，無以自濟，當給醫藥、糜粥消息，令其得愈，命不橫盡。當明此人宿命行惡，不信三尊，背真向偽，慳貪所致，罪福分明，慎莫為惡；亦當慈心，以佛經法，教訓愚癡，令持經道。若活一人，使病得愈，示之善道，令持五戒，終身清潔，與侍佛身，其福正等。是謂三事也。

「世有高節，清潔無欲，沙門梵志，懷抱經典，言輒法律。帝王臣民，心當恭肅，詣稟律行。此曹高士口之所陳，皆是諸佛之遺典也，令人去惡就善，恩倍於親百有餘分，使人壽終不墮三塗，常當慈心恭肅向之。寧洋銅灌口，利刀截舌，慎莫謗毀此清潔之人；寧自斷手，莫加之痛；寧自剖腹，出心燒之，無怒此人。設使愚者見佛經道，明知去就，由遠頑闇之群，馳就賢者之眾，講受聖典以成高德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世有高節，清潔無欲，沙門梵志，懷抱經典，言輒法律。帝王臣民，心當恭肅，詣稟律行。此曹高士口之所陳，皆是諸佛之遺典也，令人去惡就善，恩倍於親百有餘分，使人壽終不墮三塗，常當慈心恭肅向之。寧洋銅灌口，利刀截舌，慎莫謗毀此清潔之人；寧自斷手，莫加之痛；寧自剖腹，出心燒之，無怒此人。設使愚者見佛經道，明知去就，由遠頑闇之群，馳就賢者之眾，講受聖典以成高德。

「沙門梵志，無以貿買求利為身穢垢，心清行淨，猶明月珠；護持應器，勞身乞食，供口即止，不畜遺餘；或居寺舍，或處山澤、樹下、塚間，皆知宿命；分別真偽制作經籍，為世橋梁，慈心多愍；坐起咒願帝王、臣民，令國平夷。如此高士，德訓諸天、龍、鬼惻心，不務世俗故，不為情欲之失，所見歎述耳。國王臣民，若有智者，當尋求之，供所當得衣食床臥疾病醫藥，使其安隱，得講經戒，敷演訓導，坐禪念定，或從得道，或死得上天；衣食一國穢濁之人，不如盡心供養清淨道士一人，其福弘大，如佛在時，供養佛身正等無異。此謂四事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沙門梵志，無以貿買求利為身穢垢，心清行淨，猶明月珠；護持應器，勞身乞食，供口即止，不畜遺餘；或居寺舍，或處山澤、樹下、塚間，皆知宿命；分別真偽制作經籍，為世橋梁，慈心多愍；坐起咒願帝王、臣民，令國平夷。如此高士，德訓諸天、龍、鬼惻心，不務世俗故，不為情欲之失，所見歎述耳。國王臣民，若有智者，當尋求之，供所當得衣食床臥疾病醫藥，使其安隱，得講經戒，敷演訓導，坐禪念定，或從得道，或死得上天；衣食一國穢濁之人，不如盡心供養清淨道士一人，其福弘大，如佛在時，供養佛身正等無異。此謂四事也。

「帝王臣民，視此輩人，天龍、鬼神，無不擁護助之歡喜者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「帝王臣民，視此輩人，天龍、鬼神，無不擁護助之歡喜者也。」

佛告阿難：「吾前世時，行此四事，展轉受福，自致得佛。吾以是故，重說四事。阿難！汝當廣為諸天、帝王、臣民說之，所作善行，自得其福，終不唐捐。吾將滅度，四事累汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「吾前世時，行此四事，展轉受福，自致得佛。吾以是故，重說四事。阿難！汝當廣為諸天、帝王、臣民說之，所作善行，自得其福，終不唐捐。吾將滅度，四事累汝。」

阿難聞經，且悲且喜，前以頭面，為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難聞經，且悲且喜，前以頭面，為佛作禮。