佛說八大菩薩經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說八大菩薩經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，復有八大菩薩摩訶薩，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，復有八大菩薩摩訶薩，其名曰：

妙吉祥菩薩摩訶薩、聖觀自在菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、金剛手菩薩摩訶薩、除蓋障菩薩摩訶薩、地藏菩薩摩訶薩，以為上首。復有諸大菩薩摩訶薩，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩摩訶薩、聖觀自在菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、金剛手菩薩摩訶薩、除蓋障菩薩摩訶薩、地藏菩薩摩訶薩，以為上首。復有諸大菩薩摩訶薩，其名曰：

無能勝菩薩摩訶薩、龍相菩薩摩訶薩、喜意菩薩摩訶薩、無垢藏菩薩摩訶薩、無垢稱菩薩摩訶薩、智王菩薩摩訶薩、無邊軍菩薩摩訶薩、智光菩薩摩訶薩、慧光菩薩摩訶薩、慧燈菩薩摩訶薩、智燈菩薩摩訶薩、梵授菩薩摩訶薩、天冠菩薩摩訶薩。如是等諸大菩薩，皆來會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能勝菩薩摩訶薩、龍相菩薩摩訶薩、喜意菩薩摩訶薩、無垢藏菩薩摩訶薩、無垢稱菩薩摩訶薩、智王菩薩摩訶薩、無邊軍菩薩摩訶薩、智光菩薩摩訶薩、慧光菩薩摩訶薩、慧燈菩薩摩訶薩、智燈菩薩摩訶薩、梵授菩薩摩訶薩、天冠菩薩摩訶薩。如是等諸大菩薩，皆來會坐。

爾時世尊告舍利弗：「汝今諦聽。過東方恒河沙數世界，有一佛剎名無能勝，彼土有佛，名善精進吉祥如來、應、正等覺，現為眾生說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告舍利弗：「汝今諦聽。過東方恒河沙數世界，有一佛剎名無能勝，彼土有佛，名善精進吉祥如來、應、正等覺，現為眾生說微妙法。

「復次，舍利弗！又過東方十恒河沙世界，有一佛剎名曰無我，彼土有佛，號普照如來、應供、正等覺，現為眾生說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！又過東方十恒河沙世界，有一佛剎名曰無我，彼土有佛，號普照如來、應供、正等覺，現為眾生說微妙法。

「復次，舍利弗！又過東方三恒河沙數世界，有一佛剎名曰善愛，彼土有佛，號吉祥如來、應供、正等覺，現為眾生說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！又過東方三恒河沙數世界，有一佛剎名曰善愛，彼土有佛，號吉祥如來、應供、正等覺，現為眾生說微妙法。

「復次，舍利弗！又過東方三十四恒河沙世界，有一佛剎名寂靜藏，彼土有佛，號印捺囉計覩特嚩惹王如來、應供、正等覺，現為眾生說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！又過東方三十四恒河沙世界，有一佛剎名寂靜藏，彼土有佛，號印捺囉計覩特嚩惹王如來、應供、正等覺，現為眾生說微妙法。

「復次，舍利弗！又過東方五恒河沙世界，有一佛剎名曰離塵，彼土有佛，號喜功德光自在王如來、應供、正等覺，現為眾生說微妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！又過東方五恒河沙世界，有一佛剎名曰離塵，彼土有佛，號喜功德光自在王如來、應供、正等覺，現為眾生說微妙法。」

佛告舍利弗：「若有善男子、善女人等，於此經中聞是諸佛如來名號，一心諦聽，或自憶念，或書寫讀誦、為他解說，彼人命終不墮惡趣，不生邊地、邪見、諸惡律儀、下賤族中，亦不生於長壽天中，亦不生於五濁惡世、飢饉、疾病、刀兵劫中，亦無王難、水難、火難、賊盜、虎狼等難；常生佛剎及天上人間，身相端嚴，諸根具足，眷屬圓滿，得宿命智，具六波羅蜜，行四無量法，通達一切甚深法藏，成最上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若有善男子、善女人等，於此經中聞是諸佛如來名號，一心諦聽，或自憶念，或書寫讀誦、為他解說，彼人命終不墮惡趣，不生邊地、邪見、諸惡律儀、下賤族中，亦不生於長壽天中，亦不生於五濁惡世、飢饉、疾病、刀兵劫中，亦無王難、水難、火難、賊盜、虎狼等難；常生佛剎及天上人間，身相端嚴，諸根具足，眷屬圓滿，得宿命智，具六波羅蜜，行四無量法，通達一切甚深法藏，成最上道。」

佛說此經已，諸大菩薩，舍利弗及諸苾芻，天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，諸大菩薩，舍利弗及諸苾芻，天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。