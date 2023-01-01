佛說八大菩薩經
宋 法賢譯1卷CBETA T0490少于一千字 7 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說八大菩薩經
佛說八大菩薩經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
如是我聞：
如是我聞：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，復有八大菩薩摩訶薩，其名曰：
一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，復有八大菩薩摩訶薩，其名曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
妙吉祥菩薩摩訶薩、聖觀自在菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、金剛手菩薩摩訶薩、除蓋障菩薩摩訶薩、地藏菩薩摩訶薩，以為上首。復有諸大菩薩摩訶薩，其名曰：
妙吉祥菩薩摩訶薩、聖觀自在菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、金剛手菩薩摩訶薩、除蓋障菩薩摩訶薩、地藏菩薩摩訶薩，以為上首。復有諸大菩薩摩訶薩，其名曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
無能勝菩薩摩訶薩、龍相菩薩摩訶薩、喜意菩薩摩訶薩、無垢藏菩薩摩訶薩、無垢稱菩薩摩訶薩、智王菩薩摩訶薩、無邊軍菩薩摩訶薩、智光菩薩摩訶薩、慧光菩薩摩訶薩、慧燈菩薩摩訶薩、智燈菩薩摩訶薩、梵授菩薩摩訶薩、天冠菩薩摩訶薩。如是等諸大菩薩，皆來會坐。
無能勝菩薩摩訶薩、龍相菩薩摩訶薩、喜意菩薩摩訶薩、無垢藏菩薩摩訶薩、無垢稱菩薩摩訶薩、智王菩薩摩訶薩、無邊軍菩薩摩訶薩、智光菩薩摩訶薩、慧光菩薩摩訶薩、慧燈菩薩摩訶薩、智燈菩薩摩訶薩、梵授菩薩摩訶薩、天冠菩薩摩訶薩。如是等諸大菩薩，皆來會坐。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時世尊告舍利弗：「汝今諦聽。過東方恒河沙數世界，有一佛剎名無能勝，彼土有佛，名善精進吉祥如來、應、正等覺，現為眾生說微妙法。
爾時世尊告舍利弗：「汝今諦聽。過東方恒河沙數世界，有一佛剎名無能勝，彼土有佛，名善精進吉祥如來、應、正等覺，現為眾生說微妙法。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！又過東方十恒河沙世界，有一佛剎名曰無我，彼土有佛，號普照如來、應供、正等覺，現為眾生說微妙法。
「復次，舍利弗！又過東方十恒河沙世界，有一佛剎名曰無我，彼土有佛，號普照如來、應供、正等覺，現為眾生說微妙法。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！又過東方三恒河沙數世界，有一佛剎名曰善愛，彼土有佛，號吉祥如來、應供、正等覺，現為眾生說微妙法。
「復次，舍利弗！又過東方三恒河沙數世界，有一佛剎名曰善愛，彼土有佛，號吉祥如來、應供、正等覺，現為眾生說微妙法。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！又過東方三十四恒河沙世界，有一佛剎名寂靜藏，彼土有佛，號印捺囉計覩特嚩惹王如來、應供、正等覺，現為眾生說微妙法。
「復次，舍利弗！又過東方三十四恒河沙世界，有一佛剎名寂靜藏，彼土有佛，號印捺囉計覩特嚩惹王如來、應供、正等覺，現為眾生說微妙法。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！又過東方五恒河沙世界，有一佛剎名曰離塵，彼土有佛，號喜功德光自在王如來、應供、正等覺，現為眾生說微妙法。」
「復次，舍利弗！又過東方五恒河沙世界，有一佛剎名曰離塵，彼土有佛，號喜功德光自在王如來、應供、正等覺，現為眾生說微妙法。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告舍利弗：「若有善男子、善女人等，於此經中聞是諸佛如來名號，一心諦聽，或自憶念，或書寫讀誦、為他解說，彼人命終不墮惡趣，不生邊地、邪見、諸惡律儀、下賤族中，亦不生於長壽天中，亦不生於五濁惡世、飢饉、疾病、刀兵劫中，亦無王難、水難、火難、賊盜、虎狼等難；常生佛剎及天上人間，身相端嚴，諸根具足，眷屬圓滿，得宿命智，具六波羅蜜，行四無量法，通達一切甚深法藏，成最上道。」
佛告舍利弗：「若有善男子、善女人等，於此經中聞是諸佛如來名號，一心諦聽，或自憶念，或書寫讀誦、為他解說，彼人命終不墮惡趣，不生邊地、邪見、諸惡律儀、下賤族中，亦不生於長壽天中，亦不生於五濁惡世、飢饉、疾病、刀兵劫中，亦無王難、水難、火難、賊盜、虎狼等難；常生佛剎及天上人間，身相端嚴，諸根具足，眷屬圓滿，得宿命智，具六波羅蜜，行四無量法，通達一切甚深法藏，成最上道。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛說此經已，諸大菩薩，舍利弗及諸苾芻，天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
佛說此經已，諸大菩薩，舍利弗及諸苾芻，天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛說八大菩薩經
佛說八大菩薩經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话