佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第二十

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

爾時，復有無數百千夜叉之眾，雨諸蓮華而伸供養，又復吹擊和風觸者安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有無數百千夜叉之眾，雨諸蓮華而伸供養，又復吹擊和風觸者安樂。

復有無數諸佛剎中彼彼如來，為供養世尊釋迦牟尼佛及正法故，各從眉間放大光明。其光具有青、黃、赤、白、紅頗胝迦，及翡翠等種種之色及種種相，種種光明右繞於此三千大千世界，普遍照耀，而悉除破一切暗冥，光復旋還繞象頭山，後從世尊頂門而入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數諸佛剎中彼彼如來，為供養世尊釋迦牟尼佛及正法故，各從眉間放大光明。其光具有青、黃、赤、白、紅頗胝迦，及翡翠等種種之色及種種相，種種光明右繞於此三千大千世界，普遍照耀，而悉除破一切暗冥，光復旋還繞象頭山，後從世尊頂門而入。

復有無數百千婆羅門、剎帝利、士庶人民，各持香花塗香末香，眾妙花鬘衣服幢幡及諸寶蓋，置於佛前以伸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數百千婆羅門、剎帝利、士庶人民，各持香花塗香末香，眾妙花鬘衣服幢幡及諸寶蓋，置於佛前以伸供養。

當佛宣說如是正法，及諸天龍神獻供養時，有七十二那庾多菩薩得無生法忍。無數百千俱胝那庾多有情，遠塵離垢得法眼淨。無數百千俱胝那庾多有情，先未曾發菩提心者，皆發無上大菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛宣說如是正法，及諸天龍神獻供養時，有七十二那庾多菩薩得無生法忍。無數百千俱胝那庾多有情，遠塵離垢得法眼淨。無數百千俱胝那庾多有情，先未曾發菩提心者，皆發無上大菩提心。

爾時，有一天女名曰長壽，久住於此象頭山中，與自眷屬先在佛會。即從座起，為供養佛故往自宮中，取諸供養還來詣佛，到佛所已尊重恭敬，專諦一心獻諸供養。如是至誠作供養已。前白佛言：「世尊！我知過去久久生中，有七萬二千諸佛、如來。悉曾於此象頭山中說此正法。亦如是義、亦如是理、亦如是文。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有一天女名曰長壽，久住於此象頭山中，與自眷屬先在佛會。即從座起，為供養佛故往自宮中，取諸供養還來詣佛，到佛所已尊重恭敬，專諦一心獻諸供養。如是至誠作供養已。前白佛言：「世尊！我知過去久久生中，有七萬二千諸佛、如來。悉曾於此象頭山中說此正法。亦如是義、亦如是理、亦如是文。」

佛言：「長壽天女！汝快得善利，值遇如是法寶出世，一一親聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長壽天女！汝快得善利，值遇如是法寶出世，一一親聞。」

爾時，會中有諸天子咸作是念：「今此天女，久已曾聞如是正法，復曾親近多佛、如來，何故不能轉此女身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有諸天子咸作是念：「今此天女，久已曾聞如是正法，復曾親近多佛、如來，何故不能轉此女身？」

時，除蓋障菩薩知諸天子心所念已，白佛言：「世尊！何因何緣，此長壽天女具大威德，久已曾聞如是正法，復曾親近多佛如來，何故不轉此女人身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，除蓋障菩薩知諸天子心所念已，白佛言：「世尊！何因何緣，此長壽天女具大威德，久已曾聞如是正法，復曾親近多佛如來，何故不轉此女人身？」

佛言：「善男子！不轉女身者，廣為利樂一切有情大因緣故。所以者何？善男子！今此天女已住不可思議解脫菩薩之位。我知此長壽天女，曾於超過算數諸如來所，勸請發菩提心，乃至入大涅槃。以是緣故，而此天女獲是廣大神通威德。善男子！此長壽天女，即於賢劫中供養諸佛已，此佛剎中當得成佛，號曰長壽如來、應供、正等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！不轉女身者，廣為利樂一切有情大因緣故。所以者何？善男子！今此天女已住不可思議解脫菩薩之位。我知此長壽天女，曾於超過算數諸如來所，勸請發菩提心，乃至入大涅槃。以是緣故，而此天女獲是廣大神通威德。善男子！此長壽天女，即於賢劫中供養諸佛已，此佛剎中當得成佛，號曰長壽如來、應供、正等正覺。」

爾時，世尊復告長壽天女言：「汝今應現自佛國土莊嚴之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告長壽天女言：「汝今應現自佛國土莊嚴之事。」

時，長壽天女即入現一切色相三摩地。於是三摩地中，現此三千大千世界地平如掌，除去黑山土石山等，及餘一切本有樹木，清淨可愛琉璃所成。處處皆有妙劫波樹，處處皆有清淨嚴好泉源池沼，八功德水充滿其中，除去一切凡常人類，亦復不聞女人之聲。處處皆現廣大蓮花，其一一花量如車輪，諸蓮花中有菩薩像加趺而坐。復現世尊長壽如來、應供、正等正覺，與諸菩薩共會說法。有無數百千俱胝那庾多帝釋、梵王、護世天等之所圍繞，又有無數百千俱胝那庾多菩薩之眾圍繞聽法，所謂亦說如是法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，長壽天女即入現一切色相三摩地。於是三摩地中，現此三千大千世界地平如掌，除去黑山土石山等，及餘一切本有樹木，清淨可愛琉璃所成。處處皆有妙劫波樹，處處皆有清淨嚴好泉源池沼，八功德水充滿其中，除去一切凡常人類，亦復不聞女人之聲。處處皆現廣大蓮花，其一一花量如車輪，諸蓮花中有菩薩像加趺而坐。復現世尊長壽如來、應供、正等正覺，與諸菩薩共會說法。有無數百千俱胝那庾多帝釋、梵王、護世天等之所圍繞，又有無數百千俱胝那庾多菩薩之眾圍繞聽法，所謂亦說如是法門。

爾時，長壽天女如是現已，即從三摩地起，於世尊前，右繞三匝隱而不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長壽天女如是現已，即從三摩地起，於世尊前，右繞三匝隱而不現。

爾時，除蓋障菩薩前白佛言：「世尊！若有善男子、善女人於此正法，聽聞受持讀誦記念解釋其義，復為他人廣大說者，是人得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩前白佛言：「世尊！若有善男子、善女人於此正法，聽聞受持讀誦記念解釋其義，復為他人廣大說者，是人得幾所福？」

佛言：「善男子！正使三千大千世界，滿中有情悉行布施，經無量時相續不斷。若有善男子、善女人，於此正法發清淨心，如法書寫復善詳校，又以淨心轉施於他，是人所獲福德倍勝於前。何以故？善男子！夫財施者不出生死，而法施者最上最勝。所以者何？一切有情在生死中，貪受種種財利事故，不能受彼最上法味出於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！正使三千大千世界，滿中有情悉行布施，經無量時相續不斷。若有善男子、善女人，於此正法發清淨心，如法書寫復善詳校，又以淨心轉施於他，是人所獲福德倍勝於前。何以故？善男子！夫財施者不出生死，而法施者最上最勝。所以者何？一切有情在生死中，貪受種種財利事故，不能受彼最上法味出於世間。

「又，善男子！正使有人，以此三千大千世界滿中有情，悉令安住十善業道。若復有人，於此正法，聽聞受持讀誦記念解釋其義，復為他人廣大說者，是人所獲福德倍勝於前。何以故？善男子！十善業道，從是正法所出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！正使有人，以此三千大千世界滿中有情，悉令安住十善業道。若復有人，於此正法，聽聞受持讀誦記念解釋其義，復為他人廣大說者，是人所獲福德倍勝於前。何以故？善男子！十善業道，從是正法所出生故。

「又，善男子！正使三千大千世界滿中有情，悉令證得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。若復有人於此正法，聽聞受持讀誦記念解釋其義，復為他人廣大說者，是人所獲福德倍勝於前。何以故？善男子！當知一切聲聞緣覺，皆悉從是法性中來；諸菩薩者，亦悉從是法性中來；如來亦得是法性故出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！正使三千大千世界滿中有情，悉令證得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。若復有人於此正法，聽聞受持讀誦記念解釋其義，復為他人廣大說者，是人所獲福德倍勝於前。何以故？善男子！當知一切聲聞緣覺，皆悉從是法性中來；諸菩薩者，亦悉從是法性中來；如來亦得是法性故出現世間。

「又，善男子！若人能於如是正法，受持讀誦解其義者，是人即同於諸經中受持讀誦解釋義趣。何以故？此法性者是諸法母。善男子！而諸菩薩若不得此正法性者，即不能得廣大法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！若人能於如是正法，受持讀誦解其義者，是人即同於諸經中受持讀誦解釋義趣。何以故？此法性者是諸法母。善男子！而諸菩薩若不得此正法性者，即不能得廣大法性。」

爾時，會中諸大聲聞，各從座起偏袒右肩，右膝著地，俱白佛言：「世尊！我等獲得此法性已，而能普盡廣大生死邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中諸大聲聞，各從座起偏袒右肩，右膝著地，俱白佛言：「世尊！我等獲得此法性已，而能普盡廣大生死邪？」

佛言：「諸苾芻！如是，如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸苾芻！如是，如是。」

爾時，世尊普告在會諸大眾言：「善男子！若諸地方有能宣說如是正法之處，而彼地方當知即是大菩提場，即是轉法輪處，即是大靈塔處，當起是念：『是我大師所遊止處。』何以故？善男子！法性即是菩提，即是轉法輪，法輪即是如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊普告在會諸大眾言：「善男子！若諸地方有能宣說如是正法之處，而彼地方當知即是大菩提場，即是轉法輪處，即是大靈塔處，當起是念：『是我大師所遊止處。』何以故？善男子！法性即是菩提，即是轉法輪，法輪即是如來。

「善男子！若供養法者，是即供養諸佛如來。若諸地方有說法師所遊止處，當於彼地起靈塔想，於說法師起大師想。又復當起善知識想，又應當起善導師想。由如是故，若時見彼說法師已，當起淨信歡喜之心，尊重恭敬承迎於前，稱揚讚嘆白言：『善哉！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若供養法者，是即供養諸佛如來。若諸地方有說法師所遊止處，當於彼地起靈塔想，於說法師起大師想。又復當起善知識想，又應當起善導師想。由如是故，若時見彼說法師已，當起淨信歡喜之心，尊重恭敬承迎於前，稱揚讚嘆白言：『善哉！』

「復次，善男子！我若讚說尊重恭敬法師功德，及說報其法師大恩，如是等事，若經一劫，若過一劫，我亦不能說其少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！我若讚說尊重恭敬法師功德，及說報其法師大恩，如是等事，若經一劫，若過一劫，我亦不能說其少分。

「善男子！若有愛樂法者，諸善男子及善女人，於說法師所履道中，以自身血散灑其地，亦不能報彼說法師少分恩德。何以故？說法師者，以能任持如來法眼，極難行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有愛樂法者，諸善男子及善女人，於說法師所履道中，以自身血散灑其地，亦不能報彼說法師少分恩德。何以故？說法師者，以能任持如來法眼，極難行故。

「善男子！是故諸說法師，當說如是正法之時，應現無畏，不應沈下生障礙心，著新淨衣起清淨心。當說法時，若人讚嘆不起高心，不現我相不生慢執，不自稱譽不凌毀他，亦復不生染著之心，應當恭敬尊重說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是故諸說法師，當說如是正法之時，應現無畏，不應沈下生障礙心，著新淨衣起清淨心。當說法時，若人讚嘆不起高心，不現我相不生慢執，不自稱譽不凌毀他，亦復不生染著之心，應當恭敬尊重說法。」

爾時，帝釋天主前白佛言：「世尊！若諸地方有說如是正法之處，我當率諸宮屬往詣彼所，聽受如是甚深正法，及為護助彼說法師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主前白佛言：「世尊！若諸地方有說如是正法之處，我當率諸宮屬往詣彼所，聽受如是甚深正法，及為護助彼說法師。」

佛言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝善守護如來正法，如汝所作今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝善守護如來正法，如汝所作今正是時。」

爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！此經何名？我等云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！此經何名？我等云何奉持？」

佛言：「善男子！是經名曰『除蓋障菩薩所問』，亦名『寶雲』，亦名『寶積功德』，亦名『智燈』，如是名字汝當受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！是經名曰『除蓋障菩薩所問』，亦名『寶雲』，亦名『寶積功德』，亦名『智燈』，如是名字汝當受持。」

佛說此經已，除蓋障菩薩等，彼諸菩薩摩訶薩眾，并在會菩薩聲聞之眾，帝釋、梵王、護世諸天、大自在天子等，無數百千諸天子眾，及餘無數百千天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等一切大眾，聞佛所說歡喜信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，除蓋障菩薩等，彼諸菩薩摩訶薩眾，并在會菩薩聲聞之眾，帝釋、梵王、護世諸天、大自在天子等，無數百千諸天子眾，及餘無數百千天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等一切大眾，聞佛所說歡喜信受。