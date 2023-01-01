佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第十九

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即能善知四攝法行。何等為十？一者、行利益施攝化有情；二者、行安樂施；三者、行無盡施；四者、利益語；五者、如義語；六者、如法語；七者、如理語；八者、利益行；九者、同財而行利益；十者、同其濟命受用等事，而行利益攝化有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即能善知四攝法行。何等為十？一者、行利益施攝化有情；二者、行安樂施；三者、行無盡施；四者、利益語；五者、如義語；六者、如法語；七者、如理語；八者、利益行；九者、同財而行利益；十者、同其濟命受用等事，而行利益攝化有情。

「善男子！利益施者，是謂法施。安樂施者，是謂財施。無盡施者，謂與他人宣示正道。利益語者，所謂宣說諸善品法。如義語者，所謂宣說真實之理。如法語者，所謂隨順如來正教宣說諸法。如理語者，所謂不壞真實之義。利益行者，謂令有情不善不起、善法安立。同財利益者，謂同飲食財物平等受用，同其濟命受用等事。行利益者，所謂金銀摩尼真珠瑠璃，螺貝璧玉象馬車乘等，同其受用而行利益。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能善知四攝法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！利益施者，是謂法施。安樂施者，是謂財施。無盡施者，謂與他人宣示正道。利益語者，所謂宣說諸善品法。如義語者，所謂宣說真實之理。如法語者，所謂隨順如來正教宣說諸法。如理語者，所謂不壞真實之義。利益行者，謂令有情不善不起、善法安立。同財利益者，謂同飲食財物平等受用，同其濟命受用等事。行利益者，所謂金銀摩尼真珠瑠璃，螺貝璧玉象馬車乘等，同其受用而行利益。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能善知四攝法行。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，得妙相具足。何等為十？一者、常修寂靜威儀；二者、常修無矯詐威儀；三者、常修清淨威儀；四者、見者皆生愛樂；五者、見者皆生善相；六者、見者無厭；七者、見者悅意；八者、一切有情見者無礙；九者、一切有情見者皆生歡喜之心；十者、一切有情見者皆生清淨之心。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得妙相具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，得妙相具足。何等為十？一者、常修寂靜威儀；二者、常修無矯詐威儀；三者、常修清淨威儀；四者、見者皆生愛樂；五者、見者皆生善相；六者、見者無厭；七者、見者悅意；八者、一切有情見者無礙；九者、一切有情見者皆生歡喜之心；十者、一切有情見者皆生清淨之心。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得妙相具足。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，為他所依。何等為十？一者、有情久處生死怖畏中者，為作守護；二者、有情久在生死曠野險難者，為作善導；三者、有情沒溺生死大海中者，而為濟渡；四者、有情無親屬者，為作主宰；五者、有情久嬰煩惱重病苦者，為作醫師；六者、有情無救護者，為作救護；七者、有情無棲託者，為作舍宅；八者、有情無歸投者，為作歸投；九者、有情無安止者，為作洲渚；十者、有情無趣向者，為作趣向。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能為他所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，為他所依。何等為十？一者、有情久處生死怖畏中者，為作守護；二者、有情久在生死曠野險難者，為作善導；三者、有情沒溺生死大海中者，而為濟渡；四者、有情無親屬者，為作主宰；五者、有情久嬰煩惱重病苦者，為作醫師；六者、有情無救護者，為作救護；七者、有情無棲託者，為作舍宅；八者、有情無歸投者，為作歸投；九者、有情無安止者，為作洲渚；十者、有情無趣向者，為作趣向。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能為他所依。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，如大藥樹。善男子！譬如世間有大藥樹，其名善見，若彼有情嬰纏一切病苦之者，隨取受用悉愈其疾。何等為十？一者、受用其根；二者、受用其莖；三者、受用其枝；四者、受用其葉；五者、受用其花；六者、受用其果；七者、見時受用其色；八者、嗅時受用其香；九者、甞時受用其味；十者、舉動受用其觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，如大藥樹。善男子！譬如世間有大藥樹，其名善見，若彼有情嬰纏一切病苦之者，隨取受用悉愈其疾。何等為十？一者、受用其根；二者、受用其莖；三者、受用其枝；四者、受用其葉；五者、受用其花；六者、受用其果；七者、見時受用其色；八者、嗅時受用其香；九者、甞時受用其味；十者、舉動受用其觸。

「善男子！菩薩亦復如是，從初發心已來，善能治療一切有情諸煩惱病，而諸有情隨所修作悉愈其疾。一者、受用菩薩布施波羅蜜多；二者、受用菩薩持戒波羅蜜多；三者、受用菩薩忍辱波羅蜜多；四者、受用菩薩精進波羅蜜多；五者、受用菩薩禪定波羅蜜多；六者、受用菩薩般若波羅蜜多；七者、見菩薩身受用其色；八者、聞菩薩名受用其聲；九者、嘗於菩薩清淨功德法味；十者、親近菩薩恭敬供養。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如大藥樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩亦復如是，從初發心已來，善能治療一切有情諸煩惱病，而諸有情隨所修作悉愈其疾。一者、受用菩薩布施波羅蜜多；二者、受用菩薩持戒波羅蜜多；三者、受用菩薩忍辱波羅蜜多；四者、受用菩薩精進波羅蜜多；五者、受用菩薩禪定波羅蜜多；六者、受用菩薩般若波羅蜜多；七者、見菩薩身受用其色；八者、聞菩薩名受用其聲；九者、嘗於菩薩清淨功德法味；十者、親近菩薩恭敬供養。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如大藥樹。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，而能勤修福行。何等為十？一者、隨力供養三寶；二者、病苦有情為施妙藥；三者、飢渴有情為施飲食；四者、諸有情類若為寒熱所逼惱者，施其覆護；五者、常當尊重恭敬軌範之師及親教師；六者、見諸同梵行人，應起承迎合掌恭敬禮拜問訊；七者、修治園林精舍；八者、於時時中出諸庫藏財穀等物而行給施；九者、於諸奴婢及傭作人，平等養育而為護持；十者、於時時中常行供養持戒沙門及婆羅門。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能勤修福行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，而能勤修福行。何等為十？一者、隨力供養三寶；二者、病苦有情為施妙藥；三者、飢渴有情為施飲食；四者、諸有情類若為寒熱所逼惱者，施其覆護；五者、常當尊重恭敬軌範之師及親教師；六者、見諸同梵行人，應起承迎合掌恭敬禮拜問訊；七者、修治園林精舍；八者、於時時中出諸庫藏財穀等物而行給施；九者、於諸奴婢及傭作人，平等養育而為護持；十者、於時時中常行供養持戒沙門及婆羅門。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能勤修福行。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，善能施作諸變化事。何等為十？一者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎諸如來所請問深義；二者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎諸如來所聽受深法；三者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎諸如來所承事供養；四者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎之中，而悉圓滿菩提資糧；五者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎之中，有諸菩薩成正覺時，悉皆尊重作供養事；六者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎之中，自身示現成等正覺；七者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎之中，示現往詣菩提道場；八者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎之中轉妙法輪；九者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎之中示現涅槃；十者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎之中，乃至有情所可化者，隨其所應而悉為作諸變化事，菩薩雖復作諸化事，而不分別能化所化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，善能施作諸變化事。何等為十？一者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎諸如來所請問深義；二者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎諸如來所聽受深法；三者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎諸如來所承事供養；四者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎之中，而悉圓滿菩提資糧；五者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎之中，有諸菩薩成正覺時，悉皆尊重作供養事；六者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎之中，自身示現成等正覺；七者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎之中，示現往詣菩提道場；八者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎之中轉妙法輪；九者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎之中示現涅槃；十者、於一佛剎不動身相，能於無數佛剎之中，乃至有情所可化者，隨其所應而悉為作諸變化事，菩薩雖復作諸化事，而不分別能化所化。」

爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩作諸化事而不分別能化所化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩作諸化事而不分別能化所化？」

佛言：「善男子！我今喻說，汝應諦聽。譬如日月照四大洲，隨攝世間一切有情普遍照曜，而彼日月亦不分別，我為能照，一切有情是為所照。何以故？彼之日月，皆由往昔所修業報故能照曜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我今喻說，汝應諦聽。譬如日月照四大洲，隨攝世間一切有情普遍照曜，而彼日月亦不分別，我為能照，一切有情是為所照。何以故？彼之日月，皆由往昔所修業報故能照曜。

「善男子！菩薩亦復如是，雖復作諸化事，亦不分別能化所化，都無發悟亦無造作。何以故？謂由菩薩往昔勝善業報所成，菩薩往昔修菩薩行時，隨其願力隨其行業，故能今時作諸化事無所分別。善男子！菩薩若修如是十種法者，善能施作諸變化事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩亦復如是，雖復作諸化事，亦不分別能化所化，都無發悟亦無造作。何以故？謂由菩薩往昔勝善業報所成，菩薩往昔修菩薩行時，隨其願力隨其行業，故能今時作諸化事無所分別。善男子！菩薩若修如是十種法者，善能施作諸變化事。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即能速證阿耨多羅三藐三菩提果。何等為十？一者、能善具足，及善積集布施之行；二者、善具足戒，善積集戒，無缺漏戒，不雜染戒，出過一切聲聞緣覺，清淨潔白戒蘊具足；三者、善具忍辱；四者、善具精進；五者、善具禪定；六者、善具勝慧；七者、善具方便；八者、善具諸願；九者、善具諸力；十者、善具正智善積集智，以菩薩成就不共智故，而能出過一切聲聞緣覺之智，超越菩薩初地，乃至超越菩薩九地之智。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能速證阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即能速證阿耨多羅三藐三菩提果。何等為十？一者、能善具足，及善積集布施之行；二者、善具足戒，善積集戒，無缺漏戒，不雜染戒，出過一切聲聞緣覺，清淨潔白戒蘊具足；三者、善具忍辱；四者、善具精進；五者、善具禪定；六者、善具勝慧；七者、善具方便；八者、善具諸願；九者、善具諸力；十者、善具正智善積集智，以菩薩成就不共智故，而能出過一切聲聞緣覺之智，超越菩薩初地，乃至超越菩薩九地之智。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能速證阿耨多羅三藐三菩提果。」

世尊宣說如是諸正法時，即此三千大千世界六種震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊宣說如是諸正法時，即此三千大千世界六種震動。

又此三千大千世界所有須彌山王、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、小鐵圍山、大鐵圍山，及餘寶山、黑山、諸小山等峯岫，自然皆悉低屈向象頭山，而伸供養佛及正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此三千大千世界所有須彌山王、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、小鐵圍山、大鐵圍山，及餘寶山、黑山、諸小山等峯岫，自然皆悉低屈向象頭山，而伸供養佛及正法。

又此三千大千世界，一切花樹、一切果樹，皆悉低垂向象頭山，供養世尊及其正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此三千大千世界，一切花樹、一切果樹，皆悉低垂向象頭山，供養世尊及其正法。

是時，復有無數百千俱胝那庾多菩薩，化現種種衣服莊嚴，其積量如須彌山王，供養世尊及其正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，復有無數百千俱胝那庾多菩薩，化現種種衣服莊嚴，其積量如須彌山王，供養世尊及其正法。

復有無數百千帝釋、梵王、護世天等，皆悉合掌頂禮世尊，雨天曼陀羅花、摩訶曼陀羅花，散於佛上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數百千帝釋、梵王、護世天等，皆悉合掌頂禮世尊，雨天曼陀羅花、摩訶曼陀羅花，散於佛上。

復有無數百千諸天子眾各持天衣，住虛空中舉身旋轉，作百千種清妙之聲而伸供養。復以天花散於佛上，咸作是言：「我等今日見佛、世尊，於第二時出現世間，於第二時轉正法輪。世尊！若諸有情，具大福德修諸善業，於先佛所植眾德本者，是人方得聞此正法，何況有能聞已發生清淨心者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數百千諸天子眾各持天衣，住虛空中舉身旋轉，作百千種清妙之聲而伸供養。復以天花散於佛上，咸作是言：「我等今日見佛、世尊，於第二時出現世間，於第二時轉正法輪。世尊！若諸有情，具大福德修諸善業，於先佛所植眾德本者，是人方得聞此正法，何況有能聞已發生清淨心者？」

復有無數百千摩睺羅伽，咸悉震發大雲雷音。又復化現種種大雲，遍覆於此三千大千世界及象頭山，雨眾香水皆悉充滿，是中有情亦不嬈惱，如是施作而伸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數百千摩睺羅伽，咸悉震發大雲雷音。又復化現種種大雲，遍覆於此三千大千世界及象頭山，雨眾香水皆悉充滿，是中有情亦不嬈惱，如是施作而伸供養。

復有無數百千龍女，於世尊前出歌詠聲而伸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數百千龍女，於世尊前出歌詠聲而伸供養。

復有無數百千乾闥婆眾、緊那羅眾，右繞於此三千大千世界及象頭山，出美妙聲歌詠供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數百千乾闥婆眾、緊那羅眾，右繞於此三千大千世界及象頭山，出美妙聲歌詠供養。