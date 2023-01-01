佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第十八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即得淨命。何等為十？一者、遠離諂求利養；二者、遠離『為利養故，矯現其相』；三者、遠離『為利養故，虛言激誘』；四者、遠離惡求利養；五者、遠離非法利養；六者、遠離不淨利養；七者、不耽著利養；八者、不染愛利養；九者、不為利養故心生熱惱；十者、得如法利養而生喜足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即得淨命。何等為十？一者、遠離諂求利養；二者、遠離『為利養故，矯現其相』；三者、遠離『為利養故，虛言激誘』；四者、遠離惡求利養；五者、遠離非法利養；六者、遠離不淨利養；七者、不耽著利養；八者、不染愛利養；九者、不為利養故心生熱惱；十者、得如法利養而生喜足。

「善男子！云何是菩薩善能遠離諂求利養？謂若菩薩不以利養因緣故，而身、語、心行於諂曲。身不行諂者，菩薩若見施主及助施者，而不故意『策發威儀，徐緩安詳舉足進步，端審前視；或復起於厭惡而視；或作寂住，無發悟視』，此即名為身不行諂。語不行諂者，菩薩不以利養因緣故，發徐緩語，及柔軟語、愛樂之語或隨順語，此即名為語不行諂。心不行諂者，菩薩若見施主及助施者，以其利養召命之時，而不『語現少欲，心起貪愛，內懷熱惱』，此即名為心不行諂。如是等名為菩薩善能遠離諂求利養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩善能遠離諂求利養？謂若菩薩不以利養因緣故，而身、語、心行於諂曲。身不行諂者，菩薩若見施主及助施者，而不故意『策發威儀，徐緩安詳舉足進步，端審前視；或復起於厭惡而視；或作寂住，無發悟視』，此即名為身不行諂。語不行諂者，菩薩不以利養因緣故，發徐緩語，及柔軟語、愛樂之語或隨順語，此即名為語不行諂。心不行諂者，菩薩若見施主及助施者，以其利養召命之時，而不『語現少欲，心起貪愛，內懷熱惱』，此即名為心不行諂。如是等名為菩薩善能遠離諂求利養。

「云何是善能遠離『為利養故，矯現其相』？謂若菩薩雖為衣服、應器、病緣醫藥，及餘資具之所逼迫，以虛矯故，終不發言求彼施主及助施者，是為菩薩善能遠離『為利養故，矯現其相』。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是善能遠離『為利養故，矯現其相』？謂若菩薩雖為衣服、應器、病緣醫藥，及餘資具之所逼迫，以虛矯故，終不發言求彼施主及助施者，是為菩薩善能遠離『為利養故，矯現其相』。

「云何是善能遠離『為利養故，虛言激誘』？謂若菩薩或見施主及助施者，不發是言：『某甲施主持如是物惠施於我，而彼以我持戒、多聞、少欲知足，是故以種種物而特見施，我亦為其起悲愍心、作饒益事，攝受於彼，而乃受之。』是為菩薩善能遠離『為利養故，虛言激誘』。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是善能遠離『為利養故，虛言激誘』？謂若菩薩或見施主及助施者，不發是言：『某甲施主持如是物惠施於我，而彼以我持戒、多聞、少欲知足，是故以種種物而特見施，我亦為其起悲愍心、作饒益事，攝受於彼，而乃受之。』是為菩薩善能遠離『為利養故，虛言激誘』。

「云何是善能遠離惡求利養？謂若菩薩不為求利養故，身心行惡。身行惡者：所謂往來馳走奔競，歷諸艱苦，破毀淨戒；心行惡者：為利養故，見餘同梵行者得利養已，而於彼所生損害心——是為菩薩善能遠離惡求利養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是善能遠離惡求利養？謂若菩薩不為求利養故，身心行惡。身行惡者：所謂往來馳走奔競，歷諸艱苦，破毀淨戒；心行惡者：為利養故，見餘同梵行者得利養已，而於彼所生損害心——是為菩薩善能遠離惡求利養。

「云何是善能遠離非法利養？謂若菩薩不以斗秤而行欺誑，他所委信亦不侵取，復無奸惡積蓄財利，是為菩薩善能遠離非法利養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是善能遠離非法利養？謂若菩薩不以斗秤而行欺誑，他所委信亦不侵取，復無奸惡積蓄財利，是為菩薩善能遠離非法利養。

「云何是善能遠離不淨利養？謂若菩薩於利養中，若窣覩波物，若法、若僧所有諸物，不與不許，菩薩知已，悉不受之，是為菩薩善能遠離不淨利養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是善能遠離不淨利養？謂若菩薩於利養中，若窣覩波物，若法、若僧所有諸物，不與不許，菩薩知已，悉不受之，是為菩薩善能遠離不淨利養。

「云何是不耽著利養？謂若菩薩雖得利養，不為自己之所攝屬，亦不自謂我所富足，復無積聚。時能普施諸餘沙門、婆羅門等，及父母、親屬、朋友、知識，或復以時己所受用，是為菩薩不耽著利養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是不耽著利養？謂若菩薩雖得利養，不為自己之所攝屬，亦不自謂我所富足，復無積聚。時能普施諸餘沙門、婆羅門等，及父母、親屬、朋友、知識，或復以時己所受用，是為菩薩不耽著利養。

「云何是不染愛利養？謂若菩薩雖所受用，不生種種染愛之心，是為菩薩不染愛利養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是不染愛利養？謂若菩薩雖所受用，不生種種染愛之心，是為菩薩不染愛利養。

「云何是不為利養故心生熱惱？謂若菩薩或於不得利養之時，心不生苦，亦無熱惱，而復於彼施主及助施者，不起嫌惡棄捨之心，是為菩薩不為利養故心生熱惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是不為利養故心生熱惱？謂若菩薩或於不得利養之時，心不生苦，亦無熱惱，而復於彼施主及助施者，不起嫌惡棄捨之心，是為菩薩不為利養故心生熱惱。

「云何是得如法利養而生喜足？謂若菩薩或隨僧次得其如法利養之時，如來許可，諸菩薩眾復不呵責，聖賢稱讚，同梵行者亦不譏毀，如是受已，生喜足心，是為菩薩得如法利養而生喜足。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得淨命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是得如法利養而生喜足？謂若菩薩或隨僧次得其如法利養之時，如來許可，諸菩薩眾復不呵責，聖賢稱讚，同梵行者亦不譏毀，如是受已，生喜足心，是為菩薩得如法利養而生喜足。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得淨命。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，心無懈倦。何等為十？一者、為利諸有情故久處生死而無懈倦；二者、為利諸有情故受生死苦而無懈倦；三者、為諸有情作利益故而無懈倦；四者、施作有情諸善事業而無懈倦；五者、為於有情諸所作事而無懈倦；六者、為求聲聞乘人說彼道法而無懈倦；七者、不於聲聞人前言不信彼法；八者、成辦菩提分法而無懈倦；九者、圓滿菩提資糧而無懈倦；十者、不取證涅槃不起趣向涅槃意樂。菩薩以是緣故，即能趣向菩提，漸近菩提取證菩提。善男子！菩薩若修如是十種法者，心無懈倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，心無懈倦。何等為十？一者、為利諸有情故久處生死而無懈倦；二者、為利諸有情故受生死苦而無懈倦；三者、為諸有情作利益故而無懈倦；四者、施作有情諸善事業而無懈倦；五者、為於有情諸所作事而無懈倦；六者、為求聲聞乘人說彼道法而無懈倦；七者、不於聲聞人前言不信彼法；八者、成辦菩提分法而無懈倦；九者、圓滿菩提資糧而無懈倦；十者、不取證涅槃不起趣向涅槃意樂。菩薩以是緣故，即能趣向菩提，漸近菩提取證菩提。善男子！菩薩若修如是十種法者，心無懈倦。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，能行一切如來教勅。何等為十？一者、勤修不放逸行，離諸放逸故；二者、具善律儀，身不行惡故；三者、具善律儀，語不行惡故；四者、具善律儀，意不行惡故；五者、恐畏他世，盡斷諸惡故；六者、說如理語，離非理語故；七者、宣正法語，離非法語故；八者、離不善業，修善業故；九者、常於如來教中不說過惡，離諸煩惱穢惡毒故；十者、隨順守護如來正法，防禦一切不善法故。善男子！菩薩若修如是十種法者，能行一切如來教勅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，能行一切如來教勅。何等為十？一者、勤修不放逸行，離諸放逸故；二者、具善律儀，身不行惡故；三者、具善律儀，語不行惡故；四者、具善律儀，意不行惡故；五者、恐畏他世，盡斷諸惡故；六者、說如理語，離非理語故；七者、宣正法語，離非法語故；八者、離不善業，修善業故；九者、常於如來教中不說過惡，離諸煩惱穢惡毒故；十者、隨順守護如來正法，防禦一切不善法故。善男子！菩薩若修如是十種法者，能行一切如來教勅。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，得面相熙怡離諸顰蹙。何等為十？一者、諸根勝妙；二者、諸根清淨；三者、諸根無缺；四者、諸根無垢；五者、諸根潔白；六者、遠離瞋恚；七者、遠離隨眠；八者、遠離纏縛；九者、遠離結恨；十者、遠離忿怒。善男子！菩薩若修如是十種法者，得面相熙怡離諸顰蹙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，得面相熙怡離諸顰蹙。何等為十？一者、諸根勝妙；二者、諸根清淨；三者、諸根無缺；四者、諸根無垢；五者、諸根潔白；六者、遠離瞋恚；七者、遠離隨眠；八者、遠離纏縛；九者、遠離結恨；十者、遠離忿怒。善男子！菩薩若修如是十種法者，得面相熙怡離諸顰蹙。」

爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！如我解佛所說之義，由諸根清淨故，菩薩即得面相熙怡，由斷諸煩惱故，得離顰蹙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！如我解佛所說之義，由諸根清淨故，菩薩即得面相熙怡，由斷諸煩惱故，得離顰蹙。」

佛言：「如是，如是。善男子！由諸根清淨故，菩薩即得面相熙怡，由斷諸煩惱故得離顰蹙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。善男子！由諸根清淨故，菩薩即得面相熙怡，由斷諸煩惱故得離顰蹙。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得多聞。何等為十？一者、如實了知於生死中貪火熾然；二者、如實了知瞋火增盛；三者、如實了知癡火昏亂；四者、如實了知有為之法皆悉無常；五者、如實了知諸行是苦；六者、如實了知世間悉空；七者、如實了知諸法無我；八者、能離世間戲論；九者、如實了知彼一切法皆從緣生；十者、如實了知涅槃寂靜。此等諸法要以聞思修所成慧方能證悟，不可但以音聲言說而能解入。菩薩如是知已，即起堅固悲愍之心發勤精進，為諸有情作利益事。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得多聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得多聞。何等為十？一者、如實了知於生死中貪火熾然；二者、如實了知瞋火增盛；三者、如實了知癡火昏亂；四者、如實了知有為之法皆悉無常；五者、如實了知諸行是苦；六者、如實了知世間悉空；七者、如實了知諸法無我；八者、能離世間戲論；九者、如實了知彼一切法皆從緣生；十者、如實了知涅槃寂靜。此等諸法要以聞思修所成慧方能證悟，不可但以音聲言說而能解入。菩薩如是知已，即起堅固悲愍之心發勤精進，為諸有情作利益事。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得多聞。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即能攝受正法。何等為十？一者、於後時後分後五百歲正法減沒時分轉易，諸有情等於佛教中安立邪道，智燈隱滅。當如是時，有能宣演如來所說廣大經典，作大利益，具大威德，如諸法母能受持讀誦、恭敬承事者，即能攝受正法；二者、為他宣說，令彼聽受開曉其義；三者、於彼修行正法人所，愛樂信重歡喜適悅，為彼攝受；四者、為他宣說正法，無所希望；五者、於說法師所起師尊想；六者、於其正法如甘露想；七者、如聖藥想；八者、如良藥想；九者、為求正法不惜身命；十者、求得法已修行圓滿。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能攝受正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即能攝受正法。何等為十？一者、於後時後分後五百歲正法減沒時分轉易，諸有情等於佛教中安立邪道，智燈隱滅。當如是時，有能宣演如來所說廣大經典，作大利益，具大威德，如諸法母能受持讀誦、恭敬承事者，即能攝受正法；二者、為他宣說，令彼聽受開曉其義；三者、於彼修行正法人所，愛樂信重歡喜適悅，為彼攝受；四者、為他宣說正法，無所希望；五者、於說法師所起師尊想；六者、於其正法如甘露想；七者、如聖藥想；八者、如良藥想；九者、為求正法不惜身命；十者、求得法已修行圓滿。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能攝受正法。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，為法王子。何等為十？一者、具足諸相莊嚴；二者、身得諸隨形好；三者、眾相具足諸根圓滿；四者、於佛如來所親近處隨順親近；五者、於佛如來所行正道隨順而行；六者、於佛如來所覺悟法隨覺悟之；七者、救度世間一切苦惱；八者、善能修學一切聖行；九者、善能修習成諸梵行；十者、善住如來所住一切智城。善男子！菩薩若修如是十種法者，為法王子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，為法王子。何等為十？一者、具足諸相莊嚴；二者、身得諸隨形好；三者、眾相具足諸根圓滿；四者、於佛如來所親近處隨順親近；五者、於佛如來所行正道隨順而行；六者、於佛如來所覺悟法隨覺悟之；七者、救度世間一切苦惱；八者、善能修學一切聖行；九者、善能修習成諸梵行；十者、善住如來所住一切智城。善男子！菩薩若修如是十種法者，為法王子。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即能超勝帝釋、梵王、護世天等。何等為十？一者、於佛菩提得不退轉；二者、不為諸魔所動；三者、不離一切佛法；四者、隨能解入諸法正理；五者、通達諸法平等；六者、不起他信；七者、於佛法中得善覺智；八者、不共一切聲聞緣覺同等；九者、出過一切世間；十者、證得無生法忍。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能超勝帝釋、梵王、護世天等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即能超勝帝釋、梵王、護世天等。何等為十？一者、於佛菩提得不退轉；二者、不為諸魔所動；三者、不離一切佛法；四者、隨能解入諸法正理；五者、通達諸法平等；六者、不起他信；七者、於佛法中得善覺智；八者、不共一切聲聞緣覺同等；九者、出過一切世間；十者、證得無生法忍。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能超勝帝釋、梵王、護世天等。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，能知有情意樂隨眠。何等為十？一者、如實了知一切有情貪欲意樂；二者、了知瞋恚意樂；三者、了知愚癡意樂；四者、了知上品意樂；五者、了知中品意樂；六者、了知下品意樂；七者、了知諸善意樂；八者、了知堅固意樂；九者、了知常起隨眠；十者、了知暴惡隨眠。如是等法，於一有情如實知已，乃至盡於諸有情界所知亦然。善男子！菩薩若修如是十種法者，能知有情意樂隨眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，能知有情意樂隨眠。何等為十？一者、如實了知一切有情貪欲意樂；二者、了知瞋恚意樂；三者、了知愚癡意樂；四者、了知上品意樂；五者、了知中品意樂；六者、了知下品意樂；七者、了知諸善意樂；八者、了知堅固意樂；九者、了知常起隨眠；十者、了知暴惡隨眠。如是等法，於一有情如實知已，乃至盡於諸有情界所知亦然。善男子！菩薩若修如是十種法者，能知有情意樂隨眠。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，善知成熟有情之法。何等為十？一者、應以諸佛色相而調伏者，即現佛相；二者、應以菩薩色相而調伏者，即現菩薩之相；三者、應以緣覺色相而調伏者，即現緣覺之相；四者、應以聲聞色相而調伏者，即現聲聞之相；五者、應以帝釋色相而調伏者，即現帝釋之相；六者、應以魔王色相而調伏者，即現魔王之相；七者、應以梵王色相而調伏者，即現梵王之相；八者、應以婆羅門色相而調伏者，即現婆羅門之相；九者、應以剎帝利色相而調伏者，即現剎帝利之相；十者、應以長者色相而調伏者，即現長者之相。善男子！諸有情等應以如是種種色相而調伏者，菩薩即能隨所應現別異之相。善男子！菩薩若修如是十種法者，善知成熟有情之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，善知成熟有情之法。何等為十？一者、應以諸佛色相而調伏者，即現佛相；二者、應以菩薩色相而調伏者，即現菩薩之相；三者、應以緣覺色相而調伏者，即現緣覺之相；四者、應以聲聞色相而調伏者，即現聲聞之相；五者、應以帝釋色相而調伏者，即現帝釋之相；六者、應以魔王色相而調伏者，即現魔王之相；七者、應以梵王色相而調伏者，即現梵王之相；八者、應以婆羅門色相而調伏者，即現婆羅門之相；九者、應以剎帝利色相而調伏者，即現剎帝利之相；十者、應以長者色相而調伏者，即現長者之相。善男子！諸有情等應以如是種種色相而調伏者，菩薩即能隨所應現別異之相。善男子！菩薩若修如是十種法者，善知成熟有情之法。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，得勝樂住。何等為十？一者、正直；二者、柔軟；三者、無諂曲心；四者、無瞋恚心；五者、無染污心；六者、具清淨心；七者、無麁獷語；八者、斷穢惡語；九者、常行忍辱；十者、具善愛樂。善男子！菩薩若修如是十種法者，得勝樂住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，得勝樂住。何等為十？一者、正直；二者、柔軟；三者、無諂曲心；四者、無瞋恚心；五者、無染污心；六者、具清淨心；七者、無麁獷語；八者、斷穢惡語；九者、常行忍辱；十者、具善愛樂。善男子！菩薩若修如是十種法者，得勝樂住。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，得安樂住。何等為十？一者、正見具足；二者、具見清淨戒行圓滿；三者、儀範清淨；四者、隨順所行境界；五者、不雜諸煩惱住；六者、得無過失；七者、具修梵行；八者、得其同類；九者、住一乘道；十者、不事餘師。善男子！菩薩若修如是十種法者，得安樂住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，得安樂住。何等為十？一者、正見具足；二者、具見清淨戒行圓滿；三者、儀範清淨；四者、隨順所行境界；五者、不雜諸煩惱住；六者、得無過失；七者、具修梵行；八者、得其同類；九者、住一乘道；十者、不事餘師。善男子！菩薩若修如是十種法者，得安樂住。