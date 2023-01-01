佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第十七

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，善知勝義諦。何等為十？一者、成就不生法故；二者、成就不滅法故；三者、成就不壞法故；四者、成就不出不入法故；五者、成就超言境界故；六者、成就無言詮法故；七者、成就無戲論法故；八者、成就不可說法故；九者、成就寂靜法故；十者、成就聖者法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，善知勝義諦。何等為十？一者、成就不生法故；二者、成就不滅法故；三者、成就不壞法故；四者、成就不出不入法故；五者、成就超言境界故；六者、成就無言詮法故；七者、成就無戲論法故；八者、成就不可說法故；九者、成就寂靜法故；十者、成就聖者法故。

「何以故？善男子！勝義諦理本無壞故。若佛出世、若不出世，本自如是，不生不滅，不出不入，非文字所說，非文字詮表，離諸戲論取證。善男子！此勝義諦，湛然寂靜不可言說，唯諸聖者自內所證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善男子！勝義諦理本無壞故。若佛出世、若不出世，本自如是，不生不滅，不出不入，非文字所說，非文字詮表，離諸戲論取證。善男子！此勝義諦，湛然寂靜不可言說，唯諸聖者自內所證。

「又，善男子！此勝義諦，若佛出世、若不出世，本無所壞。以是義故，有善男子發正信心，清淨出家，剃除鬚髮，被服袈裟；既出家已，發勤精進，修諸善行，如頭覆繒帛，救其火然——求法亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！此勝義諦，若佛出世、若不出世，本無所壞。以是義故，有善男子發正信心，清淨出家，剃除鬚髮，被服袈裟；既出家已，發勤精進，修諸善行，如頭覆繒帛，救其火然——求法亦爾。

「善男子！若不得勝義諦法，即所修梵行虛無果利，如來出世亦無果利。是故，善男子！若有勝義諦可說，名為菩薩了知勝義。善男子！菩薩若修如是十種法者，即善知勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若不得勝義諦法，即所修梵行虛無果利，如來出世亦無果利。是故，善男子！若有勝義諦可說，名為菩薩了知勝義。善男子！菩薩若修如是十種法者，即善知勝義。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，善知緣生。何等為十？一者、知諸法空；二者、知法無所有；三者知法不真實；四者、知法如像；五者、知法如影；六者、知法如響；七者、知法如幻；八者、知法不久停；九者、知法動搖；十者、知法皆從緣生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，善知緣生。何等為十？一者、知諸法空；二者、知法無所有；三者知法不真實；四者、知法如像；五者、知法如影；六者、知法如響；七者、知法如幻；八者、知法不久停；九者、知法動搖；十者、知法皆從緣生。

「菩薩作是思惟：『此法如是空，如是無所有，如是不真實，如是如像如影如響如幻，如是不久停，如是動搖，如是緣生。雖復了知諸有生法，決定不住速趣破壞，而亦建立生法滅法及彼住法。』又復惟忖：『如是諸法，從何緣生？從何緣滅？』作是思惟已，乃知是法從無明生，因無明有，以其無明而為先導依止無明，依無明已諸行乃生，依諸行已而有諸識。由有識故乃立名色，立名色故乃有六處，六處有故諸觸隨生，以有觸故乃起於受，由其受因愚夫生愛，愛逼迫故而起於取，以有取故纏縛於有，由有故生，生故有老，有老法故，補特伽羅士夫皆死，依死法故，而起憂悲苦惱愁歎，如是乃得一大苦蘊集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩作是思惟：『此法如是空，如是無所有，如是不真實，如是如像如影如響如幻，如是不久停，如是動搖，如是緣生。雖復了知諸有生法，決定不住速趣破壞，而亦建立生法滅法及彼住法。』又復惟忖：『如是諸法，從何緣生？從何緣滅？』作是思惟已，乃知是法從無明生，因無明有，以其無明而為先導依止無明，依無明已諸行乃生，依諸行已而有諸識。由有識故乃立名色，立名色故乃有六處，六處有故諸觸隨生，以有觸故乃起於受，由其受因愚夫生愛，愛逼迫故而起於取，以有取故纏縛於有，由有故生，生故有老，有老法故，補特伽羅士夫皆死，依死法故，而起憂悲苦惱愁歎，如是乃得一大苦蘊集。

「是故智者應當勤力斷除無明，破壞無明，拔無明根滅無明法，由無明滅故，即能除滅無智之者所依止法。譬如命根滅已餘根皆滅，無明滅已，無智所依諸法皆滅，亦復如是。何以故？無無智故乃無積集，一切煩惱不轉諸趣，以無煩惱轉諸趣故，即能斷滅生死之因，近於涅槃。善男子！菩薩若修如是十種法者，善知緣生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故智者應當勤力斷除無明，破壞無明，拔無明根滅無明法，由無明滅故，即能除滅無智之者所依止法。譬如命根滅已餘根皆滅，無明滅已，無智所依諸法皆滅，亦復如是。何以故？無無智故乃無積集，一切煩惱不轉諸趣，以無煩惱轉諸趣故，即能斷滅生死之因，近於涅槃。善男子！菩薩若修如是十種法者，善知緣生。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，能自了知。何等為十？一者、菩薩善自觀察：『今我此身何族中生？婆羅門族邪？剎帝利族邪？長者族邪？而或高尚富貴族邪？其或卑賤下種族邪？若在高尚富貴族生，我當不恃此緣而生憍倨，設使於其卑賤族生。』當起是念：『由我宿昔造雜業故生如是族。』即以此緣厭離於世，生厭離故而求出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，能自了知。何等為十？一者、菩薩善自觀察：『今我此身何族中生？婆羅門族邪？剎帝利族邪？長者族邪？而或高尚富貴族邪？其或卑賤下種族邪？若在高尚富貴族生，我當不恃此緣而生憍倨，設使於其卑賤族生。』當起是念：『由我宿昔造雜業故生如是族。』即以此緣厭離於世，生厭離故而求出家。

「二者、菩薩既出家已，即當觀察：『我今為何義故而求出家？』乃自思忖：『我今出家，自得度已令他亦度，自解脫已亦令他人悉得解脫。』以是緣故，終不生於懶墮懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者、菩薩既出家已，即當觀察：『我今為何義故而求出家？』乃自思忖：『我今出家，自得度已令他亦度，自解脫已亦令他人悉得解脫。』以是緣故，終不生於懶墮懈怠。

「三者、菩薩如是觀察：『我今出家，應斷一切罪不善法滅盡無餘。我若已斷諸不善法，生大歡喜適悅慶快；我若未斷諸不善法，應當策勤速令除斷。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者、菩薩如是觀察：『我今出家，應斷一切罪不善法滅盡無餘。我若已斷諸不善法，生大歡喜適悅慶快；我若未斷諸不善法，應當策勤速令除斷。』

「四者、菩薩如是觀察：『我今出家宜應廣大增長修習一切善法。我若已能廣大增長一切善法，心生歡喜適悅慶快；我若曾未增修善法，應當策勤速令增長。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者、菩薩如是觀察：『我今出家宜應廣大增長修習一切善法。我若已能廣大增長一切善法，心生歡喜適悅慶快；我若曾未增修善法，應當策勤速令增長。』

「五者、菩薩如是觀察：『我若依止於師尊已，即能增長一切善法，壞滅一切不善之法。』由此因緣，於其親教師所，不以尠聞、多聞、有智、無智、持戒、毀戒，應當悉起佛大師想。於彼師尊之所，愛樂信重恭敬承事，亦於軌範師所，同彼親教之師尊重恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者、菩薩如是觀察：『我若依止於師尊已，即能增長一切善法，壞滅一切不善之法。』由此因緣，於其親教師所，不以尠聞、多聞、有智、無智、持戒、毀戒，應當悉起佛大師想。於彼師尊之所，愛樂信重恭敬承事，亦於軌範師所，同彼親教之師尊重恭敬。

「六者、菩薩如是觀察：『我若依止軌範師已，當於菩提分法，未圓滿者而能圓滿，諸有未斷一切煩惱而悉能斷。』是故，於彼軌範師所，恭敬承事如親教師想心大歡喜。而彼師尊，能以正道一切善法攝受於我，不以邪道不善之法而為攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者、菩薩如是觀察：『我若依止軌範師已，當於菩提分法，未圓滿者而能圓滿，諸有未斷一切煩惱而悉能斷。』是故，於彼軌範師所，恭敬承事如親教師想心大歡喜。而彼師尊，能以正道一切善法攝受於我，不以邪道不善之法而為攝受。

「七者、菩薩如是觀察：『誰是我師？』乃審思惟：『一切智者，是我大師，彼一切明了悲愍世間，起大悲心，作大福田，能為天人、阿修羅、世間等師。』以是緣故，生大歡喜適悅慶快。又復思惟：『若佛、世尊為我大師，我實得大善利。如佛、世尊施設學道，我當盡其壽命奉教修學，如聞隨轉終不違越。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者、菩薩如是觀察：『誰是我師？』乃審思惟：『一切智者，是我大師，彼一切明了悲愍世間，起大悲心，作大福田，能為天人、阿修羅、世間等師。』以是緣故，生大歡喜適悅慶快。又復思惟：『若佛、世尊為我大師，我實得大善利。如佛、世尊施設學道，我當盡其壽命奉教修學，如聞隨轉終不違越。』

「八者、菩薩作是思惟：『我當從誰而行乞食？』徧伺察已：『我應於彼婆羅門、剎帝利、庶民之家周行求乞，令彼施食獲大果報，成大義利具大威德。我以此緣，令彼得果故從乞食。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者、菩薩作是思惟：『我當從誰而行乞食？』徧伺察已：『我應於彼婆羅門、剎帝利、庶民之家周行求乞，令彼施食獲大果報，成大義利具大威德。我以此緣，令彼得果故從乞食。』

「九者、菩薩作是思惟：『彼婆羅門、剎帝利等，為起何想而施我食？』如是審察：『彼婆羅門、剎帝利等，必應於我起沙門想、起苾芻想、起福田想，故施我食。我今宜應積集修行沙門功德、苾芻功德、福田功德。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者、菩薩作是思惟：『彼婆羅門、剎帝利等，為起何想而施我食？』如是審察：『彼婆羅門、剎帝利等，必應於我起沙門想、起苾芻想、起福田想，故施我食。我今宜應積集修行沙門功德、苾芻功德、福田功德。』

「十者、菩薩作是思惟：『我當云何而能出離無始生死？』如是審察：『一者、我得成苾芻相，斯為第一出離生死；二者、我得成就苾芻所有功德，斯為第二出離生死；三者、我能發起精進捨離懈怠，修諸善行證得法性，斯為第三出離生死；四者、遍修諸行，乃至成佛化度有情，斯為第四出離生死。』菩薩若能如是審諦常所觀察，是即名為善自了知。善男子！菩薩若修如是十種法者，善自了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者、菩薩作是思惟：『我當云何而能出離無始生死？』如是審察：『一者、我得成苾芻相，斯為第一出離生死；二者、我得成就苾芻所有功德，斯為第二出離生死；三者、我能發起精進捨離懈怠，修諸善行證得法性，斯為第三出離生死；四者、遍修諸行，乃至成佛化度有情，斯為第四出離生死。』菩薩若能如是審諦常所觀察，是即名為善自了知。善男子！菩薩若修如是十種法者，善自了知。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，善知世間。何等為十？一者、見高倨人能自卑下；二者、見我慢人能離憍慢；三者、見諂曲人能立正直；四者見妄語人為說實語；五者、見惡語人為說愛語；六者、見麁猛人起柔軟相；七者、見恚惡人能多忍辱；八者、見毒害人為起慈心；九者、見苦惱人為生悲愍；十者、見慳悋人為行布施。善男子！菩薩若修如是十種法者，善知世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，善知世間。何等為十？一者、見高倨人能自卑下；二者、見我慢人能離憍慢；三者、見諂曲人能立正直；四者見妄語人為說實語；五者、見惡語人為說愛語；六者、見麁猛人起柔軟相；七者、見恚惡人能多忍辱；八者、見毒害人為起慈心；九者、見苦惱人為生悲愍；十者、見慳悋人為行布施。善男子！菩薩若修如是十種法者，善知世間。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，得生清淨諸佛剎土。何等為十？一者、具戒清淨不斷不雜，復無染污戒行成就；二者、行平等心，為一切有情設平等方便；三者、成就廣大善根非尠少故；四者、遠離世間名聞利養等事復不染著；五者、具於淨信無疑惑心；六者、發勤精進捨離懈怠；七者、具修禪定無散亂心；八者、修習多聞而無惡慧；九者、利根利慧無暗鈍性；十者、廣行慈行無損害心。善男子！菩薩若修如是十種法者，即生清淨諸佛剎土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，得生清淨諸佛剎土。何等為十？一者、具戒清淨不斷不雜，復無染污戒行成就；二者、行平等心，為一切有情設平等方便；三者、成就廣大善根非尠少故；四者、遠離世間名聞利養等事復不染著；五者、具於淨信無疑惑心；六者、發勤精進捨離懈怠；七者、具修禪定無散亂心；八者、修習多聞而無惡慧；九者、利根利慧無暗鈍性；十者、廣行慈行無損害心。善男子！菩薩若修如是十種法者，即生清淨諸佛剎土。」

爾時，除蓋障菩薩白佛言：「云何世尊為具修十法乃得生邪？為隨修一法無所缺壞亦得生邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩白佛言：「云何世尊為具修十法乃得生邪？為隨修一法無所缺壞亦得生邪？」

佛言：「善男子！若隨修一法不斷不壞，無雜無染清淨潔白，即能成就餘諸法行。善男子！此中意者，若能具修諸法無所缺減，生淨佛剎決定無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若隨修一法不斷不壞，無雜無染清淨潔白，即能成就餘諸法行。善男子！此中意者，若能具修諸法無所缺減，生淨佛剎決定無疑。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，不染胎藏垢穢而生。何等為十？一者、修治如來形像；二者、嚴飾破故塔廟；三者、妙香塗治如來寶塔；四者以妙香水洗沐佛像；五者、泥飾塗補掃除濺灑如來塔地；六者、恭事父母；七者、恭事軌範之師及親教師、同梵行等；八者、雖復如是無所悕望；九者、即以如是所有善根而用迴向，願以此善普令一切有情不染胎藏垢穢而生；十者、深心志固。善男子！菩薩若修如是十種法者，得不染胎藏垢穢而生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，不染胎藏垢穢而生。何等為十？一者、修治如來形像；二者、嚴飾破故塔廟；三者、妙香塗治如來寶塔；四者以妙香水洗沐佛像；五者、泥飾塗補掃除濺灑如來塔地；六者、恭事父母；七者、恭事軌範之師及親教師、同梵行等；八者、雖復如是無所悕望；九者、即以如是所有善根而用迴向，願以此善普令一切有情不染胎藏垢穢而生；十者、深心志固。善男子！菩薩若修如是十種法者，得不染胎藏垢穢而生。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即能在家出家。何等為十？一者、得無所取；二者、不雜亂住；三者、棄背諸境；四者、遠離諸境一切愛著；五者、不染諸境所有過失；六者、能於如來所設學門恭敬修習，加復勤力而無厭足；七者、雖復少分得其飲食衣服臥具病緣醫藥，心常喜足；八者、隨得應器衣服離諸取著；九者、厭離諸境常生怖畏；十者、常勤修習現前寂靜。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能在家出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即能在家出家。何等為十？一者、得無所取；二者、不雜亂住；三者、棄背諸境；四者、遠離諸境一切愛著；五者、不染諸境所有過失；六者、能於如來所設學門恭敬修習，加復勤力而無厭足；七者、雖復少分得其飲食衣服臥具病緣醫藥，心常喜足；八者、隨得應器衣服離諸取著；九者、厭離諸境常生怖畏；十者、常勤修習現前寂靜。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能在家出家。