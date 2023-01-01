佛說除蓋障菩薩所問經
宋 法護等譯20卷CBETA T0489大于一万字 11 h
向佛经 GPT 提问
第 16 卷
佛說除蓋障菩薩所問經卷第十六
佛說除蓋障菩薩所問經卷第十六
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯
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爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！所有如來廣大威德，願佛、世尊為說少分。」
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佛言：「善男子！汝當諦聽！我今為汝，略說如來廣大威德。」
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除蓋障菩薩白佛言：「善哉！世尊！願樂欲聞。」於是除蓋障菩薩受教而聽。
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佛言：「善男子！如來成就大慈無量平等，普及一切有情。如來於一有情行其慈已，於餘一切盡有情界，普遍行慈亦復如是，乃至等虛空界所行亦然，而實不能得知如來大慈邊際。
佛言：「善男子！如來成就大慈無量平等，普及一切有情。如來於一有情行其慈已，於餘一切盡有情界，普遍行慈亦復如是，乃至等虛空界所行亦然，而實不能得知如來大慈邊際。
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「又，善男子！如來成就大悲功德，不與一切聲聞菩薩同等。如來於一有情行大悲已，於餘普遍盡有情界所行亦然，為彼有情廣作利益。
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「又，善男子！如來成就說法無盡。如所成就，若或一劫、百劫、千劫，乃至無量無數劫中，爾所有情若干種類，名言各異理趣不同，如來同時能為說法，然實不能得知如來說法邊際。
「又，善男子！如來成就說法無盡。如所成就，若或一劫、百劫、千劫，乃至無量無數劫中，爾所有情若干種類，名言各異理趣不同，如來同時能為說法，然實不能得知如來說法邊際。
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「又，善男子！如來成就無量問答。若諸有情乃至在於有情數者，同時各以種種差別名句文義問佛、世尊，如來於一剎那、一臘縛、一牟呼栗多中皆悉能答。然實不能得知如來應答辯才究盡之相。
「又，善男子！如來成就無量問答。若諸有情乃至在於有情數者，同時各以種種差別名句文義問佛、世尊，如來於一剎那、一臘縛、一牟呼栗多中皆悉能答。然實不能得知如來應答辯才究盡之相。
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「又，善男子！如來成就禪定無礙境界。正使一切有情悉住十地，彼等有情同時俱入無數百千三摩地門，如是入時，經于無數億百千劫，所入三摩地各各別異，然亦不能得知如來所有三摩地門及三摩地境界。
「又，善男子！如來成就禪定無礙境界。正使一切有情悉住十地，彼等有情同時俱入無數百千三摩地門，如是入時，經于無數億百千劫，所入三摩地各各別異，然亦不能得知如來所有三摩地門及三摩地境界。
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「又，善男子！如來成就無量色身化門。若諸有情應以如來色相而得度者，如來於一剎那、一臘縛、一牟呼栗多中，各各能於彼彼之前現如來身。若諸有情應以別異色相而得度者，如來於剎那中，悉現種種別異之身。
「又，善男子！如來成就無量色身化門。若諸有情應以如來色相而得度者，如來於一剎那、一臘縛、一牟呼栗多中，各各能於彼彼之前現如來身。若諸有情應以別異色相而得度者，如來於剎那中，悉現種種別異之身。
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「又，善男子！如來成就無量天眼境界。若有有情具天眼光明非肉眼者盡有情界，彼如是等諸有情類，超過算數思惟較計。是等世界，如來悉能一一觀見，如觀掌中菴摩勒果。
「又，善男子！如來成就無量天眼境界。若有有情具天眼光明非肉眼者盡有情界，彼如是等諸有情類，超過算數思惟較計。是等世界，如來悉能一一觀見，如觀掌中菴摩勒果。
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「又，善男子！如來成就無量天耳境界。若無邊世界充滿其中，如前所說一切有情，彼如是等諸有情類，同於一剎那中俱時發聲，音韻詰曲各各差別，如來悉能同時聞彼一一音聲各各解了。
「又，善男子！如來成就無量天耳境界。若無邊世界充滿其中，如前所說一切有情，彼如是等諸有情類，同於一剎那中俱時發聲，音韻詰曲各各差別，如來悉能同時聞彼一一音聲各各解了。
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「又，善男子！如來成就無量勝智。假使無量無邊盡有情界等虛空界諸有情類，各各思惟，各各計度。隨其種種思惟計度，各各造業差別不同。如來於一剎那、一臘縛、一牟呼栗多中，悉能了知此類有情，如是思惟：『此類有情如是計度，此類有情造如是業得如是果。』如來以其三世無礙清淨智力，而悉能知。
「又，善男子！如來成就無量勝智。假使無量無邊盡有情界等虛空界諸有情類，各各思惟，各各計度。隨其種種思惟計度，各各造業差別不同。如來於一剎那、一臘縛、一牟呼栗多中，悉能了知此類有情，如是思惟：『此類有情如是計度，此類有情造如是業得如是果。』如來以其三世無礙清淨智力，而悉能知。
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「善男子！如來常住三摩呬多，不離三摩呬多。何以故？如來無失念故，諸根不散亂故，無異思惟故，已斷一切煩惱故，如來寂靜極寂靜故。
「善男子！如來常住三摩呬多，不離三摩呬多。何以故？如來無失念故，諸根不散亂故，無異思惟故，已斷一切煩惱故，如來寂靜極寂靜故。
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「善男子！若有煩惱心即散亂，心散亂故，不能積集一切善法。是故如來已斷煩惱，離諸塵染得諸漏盡，獲一切法平等自在，成辦三摩地三摩鉢底境界勝行。
「善男子！若有煩惱心即散亂，心散亂故，不能積集一切善法。是故如來已斷煩惱，離諸塵染得諸漏盡，獲一切法平等自在，成辦三摩地三摩鉢底境界勝行。
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「善男子！如來於一一威儀道、一一三摩地常所修行，乃至入涅槃時所行無失，況復一三摩呬多？善男子！如來如是於無數劫積集功德，是故如來所有功德不可量、不可稱、不可思、不可計。」
「善男子！如來於一一威儀道、一一三摩地常所修行，乃至入涅槃時所行無失，況復一三摩呬多？善男子！如來如是於無數劫積集功德，是故如來所有功德不可量、不可稱、不可思、不可計。」
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爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！豈非如來於三阿僧祇劫積集功德耶？」
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佛言：「不也。善男子！如來境界不思議故，若住不可思議菩薩方能積集，非三阿僧祇劫所能積集。何以故？若菩薩得入一切法平等者，方入劫數，非初發心者之所能入。」
佛言：「不也。善男子！如來境界不思議故，若住不可思議菩薩方能積集，非三阿僧祇劫所能積集。何以故？若菩薩得入一切法平等者，方入劫數，非初發心者之所能入。」
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除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！如是所說如來廣大威德，若人聞已，能生淨信歡喜適悅，當知是人具大福德者，作諸善業者，斷諸業障者，廣多信解者，是人得近菩提，況復有能於是法中，聞已受持讀誦通利，復能廣為他人說者，必知是人不久應當得如是等如來廣大威德出生。」
除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！如是所說如來廣大威德，若人聞已，能生淨信歡喜適悅，當知是人具大福德者，作諸善業者，斷諸業障者，廣多信解者，是人得近菩提，況復有能於是法中，聞已受持讀誦通利，復能廣為他人說者，必知是人不久應當得如是等如來廣大威德出生。」
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佛言：「如是，如是。善男子！如汝所說，彼人當得諸佛攝護深種善根，於多佛所尊重恭敬。是故，若善男子、善女人聞說如來大威德已，勿生疑惑勿起猶豫。若彼善男子、善女人，能於七晝夜中，專注繫念心不散亂，思惟如來廣大威德。隨所思惟，深固作意深固信解，隨其悟入過七晝夜已，應當嚴潔敷設種種供養之具，著新淨衣起清淨心現前諦想，即於是夜得見如來。若復不能依其法式或有所減，但能專注一心者，是人臨命終時，亦得如來為現其前。」
佛言：「如是，如是。善男子！如汝所說，彼人當得諸佛攝護深種善根，於多佛所尊重恭敬。是故，若善男子、善女人聞說如來大威德已，勿生疑惑勿起猶豫。若彼善男子、善女人，能於七晝夜中，專注繫念心不散亂，思惟如來廣大威德。隨所思惟，深固作意深固信解，隨其悟入過七晝夜已，應當嚴潔敷設種種供養之具，著新淨衣起清淨心現前諦想，即於是夜得見如來。若復不能依其法式或有所減，但能專注一心者，是人臨命終時，亦得如來為現其前。」
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除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！或有人聞宣說如來大威德時，生不信不？」
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佛言：「善男子！亦有有情聞說如來大威德已，起麁惡意極損害心，於其說法師所起惡友想。以是緣故，身壞命終墮地獄中。
佛言：「善男子！亦有有情聞說如來大威德已，起麁惡意極損害心，於其說法師所起惡友想。以是緣故，身壞命終墮地獄中。
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「善男子！若復有人聞說如來大威德時生淨信心，於彼說法師所起善知識想，起師尊想。如是之人，決定於先世中，曾聞如來如是廣大威德之法，世世已來至于今生，而此眾會之中，亦復得聞如來功德。善男子！如佛所說，若人得聞此正法者，是人先世已曾聞故。」
「善男子！若復有人聞說如來大威德時生淨信心，於彼說法師所起善知識想，起師尊想。如是之人，決定於先世中，曾聞如來如是廣大威德之法，世世已來至于今生，而此眾會之中，亦復得聞如來功德。善男子！如佛所說，若人得聞此正法者，是人先世已曾聞故。」
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爾時，世尊即乃舒其清淨舌相遍覆面輪，覆面輪已次覆頂輪，覆頂輪已旋覆身輪，覆身輪已周匝覆於師子之座。次第覆於菩薩眾會及聲聞眾，乃至帝釋、梵王、護世天等一切大會。如是次第周廣遍覆，攝其舌相旋復如故，普告眾會而作是言：「諸善男子！汝觀如來如是舌相，表佛如來言無虛妄，汝等應當各起增上清淨信心，當令汝等於長夜中得大利樂。」
爾時，世尊即乃舒其清淨舌相遍覆面輪，覆面輪已次覆頂輪，覆頂輪已旋覆身輪，覆身輪已周匝覆於師子之座。次第覆於菩薩眾會及聲聞眾，乃至帝釋、梵王、護世天等一切大會。如是次第周廣遍覆，攝其舌相旋復如故，普告眾會而作是言：「諸善男子！汝觀如來如是舌相，表佛如來言無虛妄，汝等應當各起增上清淨信心，當令汝等於長夜中得大利樂。」
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說是法時，會中八萬四千菩薩得無生法忍，無數百千有情，遠塵離垢得法眼淨。復有無數有情，先未曾發菩提心者，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。
說是法時，會中八萬四千菩薩得無生法忍，無數百千有情，遠塵離垢得法眼淨。復有無數有情，先未曾發菩提心者，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。
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爾時，世尊復告除蓋障菩薩言：「善男子！菩薩若修十種法者，善知世俗。何等為十？一者、雖復施設色蘊，於勝義諦中色蘊不可得亦無取著，雖復施設受想行識等蘊，於勝義諦中識蘊不可得亦無取著；二者、雖復施設地界，於勝義諦中地界不可得亦無取著，雖復施設水火風空識界，於勝義諦中識界不可得亦無取著；三者、雖復施設眼處，於勝義諦中眼處不可得亦無取著。雖復施設耳鼻舌身意處，於勝義諦中意處不可得亦無取著；四者雖復施設於我，而勝義諦中我不可得亦無取著；五者、雖復施設有情，於勝義諦中，有情不可得亦無取著；六者、雖復施設壽者、養者、士夫、補特伽羅、摩拏嚩迦，於勝義諦中皆不可得亦無取著；七者、雖復施設世間，於勝義諦中世間不可得亦無取著；八者、雖復施設世間法，於勝義諦中世間法不可得亦無取著；九者、雖復施設佛法，於勝義諦中佛法不可得亦無取著；十者、雖復施設菩提，於勝義諦中菩提不可得亦無取著，復無得菩提者。
爾時，世尊復告除蓋障菩薩言：「善男子！菩薩若修十種法者，善知世俗。何等為十？一者、雖復施設色蘊，於勝義諦中色蘊不可得亦無取著，雖復施設受想行識等蘊，於勝義諦中識蘊不可得亦無取著；二者、雖復施設地界，於勝義諦中地界不可得亦無取著，雖復施設水火風空識界，於勝義諦中識界不可得亦無取著；三者、雖復施設眼處，於勝義諦中眼處不可得亦無取著。雖復施設耳鼻舌身意處，於勝義諦中意處不可得亦無取著；四者雖復施設於我，而勝義諦中我不可得亦無取著；五者、雖復施設有情，於勝義諦中，有情不可得亦無取著；六者、雖復施設壽者、養者、士夫、補特伽羅、摩拏嚩迦，於勝義諦中皆不可得亦無取著；七者、雖復施設世間，於勝義諦中世間不可得亦無取著；八者、雖復施設世間法，於勝義諦中世間法不可得亦無取著；九者、雖復施設佛法，於勝義諦中佛法不可得亦無取著；十者、雖復施設菩提，於勝義諦中菩提不可得亦無取著，復無得菩提者。
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「善男子！名相施設此說是為世俗之法，而勝義諦亦不離世俗法有。若無世俗之法，即不能得彼勝義諦。若菩薩於如是處了知世俗，是即名為善解世俗之法。善男子！菩薩若修如是十種法者，善知世俗。
「善男子！名相施設此說是為世俗之法，而勝義諦亦不離世俗法有。若無世俗之法，即不能得彼勝義諦。若菩薩於如是處了知世俗，是即名為善解世俗之法。善男子！菩薩若修如是十種法者，善知世俗。
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