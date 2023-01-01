佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第十六

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！所有如來廣大威德，願佛、世尊為說少分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！所有如來廣大威德，願佛、世尊為說少分。」

佛言：「善男子！汝當諦聽！我今為汝，略說如來廣大威德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝當諦聽！我今為汝，略說如來廣大威德。」

除蓋障菩薩白佛言：「善哉！世尊！願樂欲聞。」於是除蓋障菩薩受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「善哉！世尊！願樂欲聞。」於是除蓋障菩薩受教而聽。

佛言：「善男子！如來成就大慈無量平等，普及一切有情。如來於一有情行其慈已，於餘一切盡有情界，普遍行慈亦復如是，乃至等虛空界所行亦然，而實不能得知如來大慈邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如來成就大慈無量平等，普及一切有情。如來於一有情行其慈已，於餘一切盡有情界，普遍行慈亦復如是，乃至等虛空界所行亦然，而實不能得知如來大慈邊際。

「又，善男子！如來成就大悲功德，不與一切聲聞菩薩同等。如來於一有情行大悲已，於餘普遍盡有情界所行亦然，為彼有情廣作利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如來成就大悲功德，不與一切聲聞菩薩同等。如來於一有情行大悲已，於餘普遍盡有情界所行亦然，為彼有情廣作利益。

「又，善男子！如來成就說法無盡。如所成就，若或一劫、百劫、千劫，乃至無量無數劫中，爾所有情若干種類，名言各異理趣不同，如來同時能為說法，然實不能得知如來說法邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如來成就說法無盡。如所成就，若或一劫、百劫、千劫，乃至無量無數劫中，爾所有情若干種類，名言各異理趣不同，如來同時能為說法，然實不能得知如來說法邊際。

「又，善男子！如來成就無量問答。若諸有情乃至在於有情數者，同時各以種種差別名句文義問佛、世尊，如來於一剎那、一臘縛、一牟呼栗多中皆悉能答。然實不能得知如來應答辯才究盡之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如來成就無量問答。若諸有情乃至在於有情數者，同時各以種種差別名句文義問佛、世尊，如來於一剎那、一臘縛、一牟呼栗多中皆悉能答。然實不能得知如來應答辯才究盡之相。

「又，善男子！如來成就禪定無礙境界。正使一切有情悉住十地，彼等有情同時俱入無數百千三摩地門，如是入時，經于無數億百千劫，所入三摩地各各別異，然亦不能得知如來所有三摩地門及三摩地境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如來成就禪定無礙境界。正使一切有情悉住十地，彼等有情同時俱入無數百千三摩地門，如是入時，經于無數億百千劫，所入三摩地各各別異，然亦不能得知如來所有三摩地門及三摩地境界。

「又，善男子！如來成就無量色身化門。若諸有情應以如來色相而得度者，如來於一剎那、一臘縛、一牟呼栗多中，各各能於彼彼之前現如來身。若諸有情應以別異色相而得度者，如來於剎那中，悉現種種別異之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如來成就無量色身化門。若諸有情應以如來色相而得度者，如來於一剎那、一臘縛、一牟呼栗多中，各各能於彼彼之前現如來身。若諸有情應以別異色相而得度者，如來於剎那中，悉現種種別異之身。

「又，善男子！如來成就無量天眼境界。若有有情具天眼光明非肉眼者盡有情界，彼如是等諸有情類，超過算數思惟較計。是等世界，如來悉能一一觀見，如觀掌中菴摩勒果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如來成就無量天眼境界。若有有情具天眼光明非肉眼者盡有情界，彼如是等諸有情類，超過算數思惟較計。是等世界，如來悉能一一觀見，如觀掌中菴摩勒果。

「又，善男子！如來成就無量天耳境界。若無邊世界充滿其中，如前所說一切有情，彼如是等諸有情類，同於一剎那中俱時發聲，音韻詰曲各各差別，如來悉能同時聞彼一一音聲各各解了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如來成就無量天耳境界。若無邊世界充滿其中，如前所說一切有情，彼如是等諸有情類，同於一剎那中俱時發聲，音韻詰曲各各差別，如來悉能同時聞彼一一音聲各各解了。

「又，善男子！如來成就無量勝智。假使無量無邊盡有情界等虛空界諸有情類，各各思惟，各各計度。隨其種種思惟計度，各各造業差別不同。如來於一剎那、一臘縛、一牟呼栗多中，悉能了知此類有情，如是思惟：『此類有情如是計度，此類有情造如是業得如是果。』如來以其三世無礙清淨智力，而悉能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如來成就無量勝智。假使無量無邊盡有情界等虛空界諸有情類，各各思惟，各各計度。隨其種種思惟計度，各各造業差別不同。如來於一剎那、一臘縛、一牟呼栗多中，悉能了知此類有情，如是思惟：『此類有情如是計度，此類有情造如是業得如是果。』如來以其三世無礙清淨智力，而悉能知。

「善男子！如來常住三摩呬多，不離三摩呬多。何以故？如來無失念故，諸根不散亂故，無異思惟故，已斷一切煩惱故，如來寂靜極寂靜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來常住三摩呬多，不離三摩呬多。何以故？如來無失念故，諸根不散亂故，無異思惟故，已斷一切煩惱故，如來寂靜極寂靜故。

「善男子！若有煩惱心即散亂，心散亂故，不能積集一切善法。是故如來已斷煩惱，離諸塵染得諸漏盡，獲一切法平等自在，成辦三摩地三摩鉢底境界勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有煩惱心即散亂，心散亂故，不能積集一切善法。是故如來已斷煩惱，離諸塵染得諸漏盡，獲一切法平等自在，成辦三摩地三摩鉢底境界勝行。

「善男子！如來於一一威儀道、一一三摩地常所修行，乃至入涅槃時所行無失，況復一三摩呬多？善男子！如來如是於無數劫積集功德，是故如來所有功德不可量、不可稱、不可思、不可計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來於一一威儀道、一一三摩地常所修行，乃至入涅槃時所行無失，況復一三摩呬多？善男子！如來如是於無數劫積集功德，是故如來所有功德不可量、不可稱、不可思、不可計。」

爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！豈非如來於三阿僧祇劫積集功德耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！豈非如來於三阿僧祇劫積集功德耶？」

佛言：「不也。善男子！如來境界不思議故，若住不可思議菩薩方能積集，非三阿僧祇劫所能積集。何以故？若菩薩得入一切法平等者，方入劫數，非初發心者之所能入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。善男子！如來境界不思議故，若住不可思議菩薩方能積集，非三阿僧祇劫所能積集。何以故？若菩薩得入一切法平等者，方入劫數，非初發心者之所能入。」

除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！如是所說如來廣大威德，若人聞已，能生淨信歡喜適悅，當知是人具大福德者，作諸善業者，斷諸業障者，廣多信解者，是人得近菩提，況復有能於是法中，聞已受持讀誦通利，復能廣為他人說者，必知是人不久應當得如是等如來廣大威德出生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！如是所說如來廣大威德，若人聞已，能生淨信歡喜適悅，當知是人具大福德者，作諸善業者，斷諸業障者，廣多信解者，是人得近菩提，況復有能於是法中，聞已受持讀誦通利，復能廣為他人說者，必知是人不久應當得如是等如來廣大威德出生。」

佛言：「如是，如是。善男子！如汝所說，彼人當得諸佛攝護深種善根，於多佛所尊重恭敬。是故，若善男子、善女人聞說如來大威德已，勿生疑惑勿起猶豫。若彼善男子、善女人，能於七晝夜中，專注繫念心不散亂，思惟如來廣大威德。隨所思惟，深固作意深固信解，隨其悟入過七晝夜已，應當嚴潔敷設種種供養之具，著新淨衣起清淨心現前諦想，即於是夜得見如來。若復不能依其法式或有所減，但能專注一心者，是人臨命終時，亦得如來為現其前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。善男子！如汝所說，彼人當得諸佛攝護深種善根，於多佛所尊重恭敬。是故，若善男子、善女人聞說如來大威德已，勿生疑惑勿起猶豫。若彼善男子、善女人，能於七晝夜中，專注繫念心不散亂，思惟如來廣大威德。隨所思惟，深固作意深固信解，隨其悟入過七晝夜已，應當嚴潔敷設種種供養之具，著新淨衣起清淨心現前諦想，即於是夜得見如來。若復不能依其法式或有所減，但能專注一心者，是人臨命終時，亦得如來為現其前。」

除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！或有人聞宣說如來大威德時，生不信不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！或有人聞宣說如來大威德時，生不信不？」

佛言：「善男子！亦有有情聞說如來大威德已，起麁惡意極損害心，於其說法師所起惡友想。以是緣故，身壞命終墮地獄中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！亦有有情聞說如來大威德已，起麁惡意極損害心，於其說法師所起惡友想。以是緣故，身壞命終墮地獄中。

「善男子！若復有人聞說如來大威德時生淨信心，於彼說法師所起善知識想，起師尊想。如是之人，決定於先世中，曾聞如來如是廣大威德之法，世世已來至于今生，而此眾會之中，亦復得聞如來功德。善男子！如佛所說，若人得聞此正法者，是人先世已曾聞故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若復有人聞說如來大威德時生淨信心，於彼說法師所起善知識想，起師尊想。如是之人，決定於先世中，曾聞如來如是廣大威德之法，世世已來至于今生，而此眾會之中，亦復得聞如來功德。善男子！如佛所說，若人得聞此正法者，是人先世已曾聞故。」

爾時，世尊即乃舒其清淨舌相遍覆面輪，覆面輪已次覆頂輪，覆頂輪已旋覆身輪，覆身輪已周匝覆於師子之座。次第覆於菩薩眾會及聲聞眾，乃至帝釋、梵王、護世天等一切大會。如是次第周廣遍覆，攝其舌相旋復如故，普告眾會而作是言：「諸善男子！汝觀如來如是舌相，表佛如來言無虛妄，汝等應當各起增上清淨信心，當令汝等於長夜中得大利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即乃舒其清淨舌相遍覆面輪，覆面輪已次覆頂輪，覆頂輪已旋覆身輪，覆身輪已周匝覆於師子之座。次第覆於菩薩眾會及聲聞眾，乃至帝釋、梵王、護世天等一切大會。如是次第周廣遍覆，攝其舌相旋復如故，普告眾會而作是言：「諸善男子！汝觀如來如是舌相，表佛如來言無虛妄，汝等應當各起增上清淨信心，當令汝等於長夜中得大利樂。」

說是法時，會中八萬四千菩薩得無生法忍，無數百千有情，遠塵離垢得法眼淨。復有無數有情，先未曾發菩提心者，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，會中八萬四千菩薩得無生法忍，無數百千有情，遠塵離垢得法眼淨。復有無數有情，先未曾發菩提心者，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，世尊復告除蓋障菩薩言：「善男子！菩薩若修十種法者，善知世俗。何等為十？一者、雖復施設色蘊，於勝義諦中色蘊不可得亦無取著，雖復施設受想行識等蘊，於勝義諦中識蘊不可得亦無取著；二者、雖復施設地界，於勝義諦中地界不可得亦無取著，雖復施設水火風空識界，於勝義諦中識界不可得亦無取著；三者、雖復施設眼處，於勝義諦中眼處不可得亦無取著。雖復施設耳鼻舌身意處，於勝義諦中意處不可得亦無取著；四者雖復施設於我，而勝義諦中我不可得亦無取著；五者、雖復施設有情，於勝義諦中，有情不可得亦無取著；六者、雖復施設壽者、養者、士夫、補特伽羅、摩拏嚩迦，於勝義諦中皆不可得亦無取著；七者、雖復施設世間，於勝義諦中世間不可得亦無取著；八者、雖復施設世間法，於勝義諦中世間法不可得亦無取著；九者、雖復施設佛法，於勝義諦中佛法不可得亦無取著；十者、雖復施設菩提，於勝義諦中菩提不可得亦無取著，復無得菩提者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告除蓋障菩薩言：「善男子！菩薩若修十種法者，善知世俗。何等為十？一者、雖復施設色蘊，於勝義諦中色蘊不可得亦無取著，雖復施設受想行識等蘊，於勝義諦中識蘊不可得亦無取著；二者、雖復施設地界，於勝義諦中地界不可得亦無取著，雖復施設水火風空識界，於勝義諦中識界不可得亦無取著；三者、雖復施設眼處，於勝義諦中眼處不可得亦無取著。雖復施設耳鼻舌身意處，於勝義諦中意處不可得亦無取著；四者雖復施設於我，而勝義諦中我不可得亦無取著；五者、雖復施設有情，於勝義諦中，有情不可得亦無取著；六者、雖復施設壽者、養者、士夫、補特伽羅、摩拏嚩迦，於勝義諦中皆不可得亦無取著；七者、雖復施設世間，於勝義諦中世間不可得亦無取著；八者、雖復施設世間法，於勝義諦中世間法不可得亦無取著；九者、雖復施設佛法，於勝義諦中佛法不可得亦無取著；十者、雖復施設菩提，於勝義諦中菩提不可得亦無取著，復無得菩提者。

「善男子！名相施設此說是為世俗之法，而勝義諦亦不離世俗法有。若無世俗之法，即不能得彼勝義諦。若菩薩於如是處了知世俗，是即名為善解世俗之法。善男子！菩薩若修如是十種法者，善知世俗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！名相施設此說是為世俗之法，而勝義諦亦不離世俗法有。若無世俗之法，即不能得彼勝義諦。若菩薩於如是處了知世俗，是即名為善解世俗之法。善男子！菩薩若修如是十種法者，善知世俗。