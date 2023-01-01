佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第十五

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

「復次，善男子！云何是菩薩於諸過患善能除斷？謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷，若他身中有諸過患教令斷滅，不堪任者即當捨離。何等是過患？所謂於佛法僧不生尊重，及於戒學并諸聖人，同梵行者上中下位，於是等處不生尊重，自生我慢輕易於他，順諸愛境逆背涅槃，起於我見，有情、壽者、士夫、養者、補特伽羅等見，執空斷見執常無常。不樂諸聖親附愚人，遠離清淨持戒之者，尊重供養破戒之者，隨逐惡友棄捨善友，毀謗如來甚深經典。復於深經而生驚怖，懶墮懈怠輕賤己身，志性下劣無有威光，亦無辯才非處造惡，不應疑處乃生疑惑，所應疑處而不能疑，蓋障纏縛諂誑隨逐，惛沈睡眠之所覆蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！云何是菩薩於諸過患善能除斷？謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷，若他身中有諸過患教令斷滅，不堪任者即當捨離。何等是過患？所謂於佛法僧不生尊重，及於戒學并諸聖人，同梵行者上中下位，於是等處不生尊重，自生我慢輕易於他，順諸愛境逆背涅槃，起於我見，有情、壽者、士夫、養者、補特伽羅等見，執空斷見執常無常。不樂諸聖親附愚人，遠離清淨持戒之者，尊重供養破戒之者，隨逐惡友棄捨善友，毀謗如來甚深經典。復於深經而生驚怖，懶墮懈怠輕賤己身，志性下劣無有威光，亦無辯才非處造惡，不應疑處乃生疑惑，所應疑處而不能疑，蓋障纏縛諂誑隨逐，惛沈睡眠之所覆蔽。

「樂著利養貪愛種族眷屬國土，起諸愛見貪愛眾會，復常習近外道典籍，厭離正法破毀誓願。慣習修作不善之法，於諸善法而不慣習，親洽於彼非出家人，又復親洽男子、女人、童男、童女及諸外道。不樂阿蘭若處，食不知量，而不親附師尊長宿，凡所習誦亦不知時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樂著利養貪愛種族眷屬國土，起諸愛見貪愛眾會，復常習近外道典籍，厭離正法破毀誓願。慣習修作不善之法，於諸善法而不慣習，親洽於彼非出家人，又復親洽男子、女人、童男、童女及諸外道。不樂阿蘭若處，食不知量，而不親附師尊長宿，凡所習誦亦不知時。

「又復，不知所行方處，微細戒學亦不尊敬，觀其小罪不生怖畏，於其癡暗根性之者計為寂靜，於其高勝利根之者，倨傲而行起諸邪執，常出惡言。於諸可愛及不可愛色相之中隨順執著，見瞋恚者不起慈心，見苦惱者不生悲慜，見疾病者不起厭離，見彼死者不懷驚怖。於火宅中不求出離，不能審細伺察其身，不觀戒行。何者已作？何者當作？何者現作？而悉不能審細伺察。不應思惟而起思惟，不應計度而起計度，不應追求而起追求，非出離中計出離想，非道之中計正道想，未得所證計已得想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，不知所行方處，微細戒學亦不尊敬，觀其小罪不生怖畏，於其癡暗根性之者計為寂靜，於其高勝利根之者，倨傲而行起諸邪執，常出惡言。於諸可愛及不可愛色相之中隨順執著，見瞋恚者不起慈心，見苦惱者不生悲慜，見疾病者不起厭離，見彼死者不懷驚怖。於火宅中不求出離，不能審細伺察其身，不觀戒行。何者已作？何者當作？何者現作？而悉不能審細伺察。不應思惟而起思惟，不應計度而起計度，不應追求而起追求，非出離中計出離想，非道之中計正道想，未得所證計已得想。

「世俗所作專一其心，非所作中而生勤勇，廣大善法常所遠離，毀謗大乘之法，稱讚聲聞乘法，毀謗深信大乘之人，稱讚修行聲聞道人，常與他人而共言訟，常興鬪諍惡口麁言。為性高倨自恃胸臆，磣毒暴惡恣其貪婪，語無誠信輕毀他人，非說而說言多虛妄，愛樂計著諸有戲論。此等是為種種過患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世俗所作專一其心，非所作中而生勤勇，廣大善法常所遠離，毀謗大乘之法，稱讚聲聞乘法，毀謗深信大乘之人，稱讚修行聲聞道人，常與他人而共言訟，常興鬪諍惡口麁言。為性高倨自恃胸臆，磣毒暴惡恣其貪婪，語無誠信輕毀他人，非說而說言多虛妄，愛樂計著諸有戲論。此等是為種種過患。

「菩薩善斷如是過患已，離諸戲論勤修空觀。菩薩雖復多修空觀，然於處處其心流散有所樂住。菩薩即時於諸境處遍求自性，皆悉是空了不可得。由境空故，觀察彼心亦悉是空，心境空故能觀察智，而亦是空了不可得。菩薩又復勤行觀察諸相皆空，菩薩雖觀無相，猶有彼彼諸相現前而為對礙，是故乃觀無有內相，無內相故身不可得，及身念住亦不可得，亦不繫心於身亦無外相可得，亦無外相念住可得，心不繫著，外相離故身相亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩善斷如是過患已，離諸戲論勤修空觀。菩薩雖復多修空觀，然於處處其心流散有所樂住。菩薩即時於諸境處遍求自性，皆悉是空了不可得。由境空故，觀察彼心亦悉是空，心境空故能觀察智，而亦是空了不可得。菩薩又復勤行觀察諸相皆空，菩薩雖觀無相，猶有彼彼諸相現前而為對礙，是故乃觀無有內相，無內相故身不可得，及身念住亦不可得，亦不繫心於身亦無外相可得，亦無外相念住可得，心不繫著，外相離故身相亦離。

「由內諸相得斷滅已，勤行發起修習意樂，由多修習諸觀行故，能常勤修於奢摩他毘鉢舍那，所修之行中無間斷。所謂心一境性是奢摩他，如實觀察諸法自性是毘鉢舍那。由心一境性住奢摩他故，即於三摩呬多心歡喜無悔。何以故？若戒清淨及戒具足，是即菩薩瑜伽之行。以戒具足故增長瑜伽，戒具足故修習瑜伽，此說名為修瑜伽行。善男子！菩薩若修如是十種法者，善修瑜伽之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由內諸相得斷滅已，勤行發起修習意樂，由多修習諸觀行故，能常勤修於奢摩他毘鉢舍那，所修之行中無間斷。所謂心一境性是奢摩他，如實觀察諸法自性是毘鉢舍那。由心一境性住奢摩他故，即於三摩呬多心歡喜無悔。何以故？若戒清淨及戒具足，是即菩薩瑜伽之行。以戒具足故增長瑜伽，戒具足故修習瑜伽，此說名為修瑜伽行。善男子！菩薩若修如是十種法者，善修瑜伽之行。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，能持如來修多羅教。何等為十？一者、為護正法故聽聞受持，不為資財；二者、為守護教故聽聞受持，不為利養；三者、令三寶種得不斷故聽聞受持，不為求他恭敬；四者、為欲攝受安住大乘諸有情故聽聞受持，不為名稱；五者、為利益無依無救諸有情故聽聞受持；六者、為令苦惱有情得安樂故聽聞受持；七者、為令無慧眼者得慧眼故聽聞受持；八者、為彼住聲聞乘者說示聲聞道故聽聞受持；九者、為彼住大乘者說示大乘法故聽聞受持；十者、為自取證無上智故聽聞受持，不為求彼下劣乘故。善男子！菩薩若修如是十種法者，能持如來修多羅教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，能持如來修多羅教。何等為十？一者、為護正法故聽聞受持，不為資財；二者、為守護教故聽聞受持，不為利養；三者、令三寶種得不斷故聽聞受持，不為求他恭敬；四者、為欲攝受安住大乘諸有情故聽聞受持，不為名稱；五者、為利益無依無救諸有情故聽聞受持；六者、為令苦惱有情得安樂故聽聞受持；七者、為令無慧眼者得慧眼故聽聞受持；八者、為彼住聲聞乘者說示聲聞道故聽聞受持；九者、為彼住大乘者說示大乘法故聽聞受持；十者、為自取證無上智故聽聞受持，不為求彼下劣乘故。善男子！菩薩若修如是十種法者，能持如來修多羅教。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，能持律教。何等為十？一者、善知於律；二者、善知律之儀範；三者、善知律甚深義；四者、善知律微細相；五者、善知應作不應作；六者、善知自性違犯；七者、善知施設違犯；八者、善知波羅提木叉所起因緣；九者、善知聲聞律法；十者、善知菩薩律法。善男子！菩薩若修如是十種法者，善持律教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，能持律教。何等為十？一者、善知於律；二者、善知律之儀範；三者、善知律甚深義；四者、善知律微細相；五者、善知應作不應作；六者、善知自性違犯；七者、善知施設違犯；八者、善知波羅提木叉所起因緣；九者、善知聲聞律法；十者、善知菩薩律法。善男子！菩薩若修如是十種法者，善持律教。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，善解軌則所行境界威儀具足。何等為十？一者、善學聲聞學處；二者、善學緣覺學處；三者、善學菩薩學處；四者、於彼一切學處修習具足；五者、於所行軌則得具足已，而能遠離非沙門行；六者、以是因緣故，菩薩不於非處非方非時所行；七者、於其沙門軌則所行得具足已，不為諸沙門或婆羅門非理譏毀；八者、令他亦如是學；九者、所行軌則得具足故，容相端嚴威儀寂靜；十者、具足威儀而無詐異。善男子！菩薩若修如是十種法者，善解軌則所行境界威儀具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，善解軌則所行境界威儀具足。何等為十？一者、善學聲聞學處；二者、善學緣覺學處；三者、善學菩薩學處；四者、於彼一切學處修習具足；五者、於所行軌則得具足已，而能遠離非沙門行；六者、以是因緣故，菩薩不於非處非方非時所行；七者、於其沙門軌則所行得具足已，不為諸沙門或婆羅門非理譏毀；八者、令他亦如是學；九者、所行軌則得具足故，容相端嚴威儀寂靜；十者、具足威儀而無詐異。善男子！菩薩若修如是十種法者，善解軌則所行境界威儀具足。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，能離慳嫉。何等為十？一者、自為施主；二者、教他行施；三者、讚歎布施；四者、見他施時心生隨喜；五者、令餘施主慶快利喜；六者、見施他時，不應生念：『此應施我勿施於他，我族應得他族非得。』七者、菩薩發如是心，令諸有情一切皆得濟命資具悉獲安樂；八者、令諸有情悉能成就勝出世間最上安樂；九者、菩薩作如是念：『我常勤修利有情事。』十者、菩薩作如是念：『我終不起慳嫉之心。』善男子！菩薩若修如是十種法者，能離慳嫉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，能離慳嫉。何等為十？一者、自為施主；二者、教他行施；三者、讚歎布施；四者、見他施時心生隨喜；五者、令餘施主慶快利喜；六者、見施他時，不應生念：『此應施我勿施於他，我族應得他族非得。』七者、菩薩發如是心，令諸有情一切皆得濟命資具悉獲安樂；八者、令諸有情悉能成就勝出世間最上安樂；九者、菩薩作如是念：『我常勤修利有情事。』十者、菩薩作如是念：『我終不起慳嫉之心。』善男子！菩薩若修如是十種法者，能離慳嫉。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，能於一切有情住平等心。何等為十？一者、於一切有情起平等方便；二者、於一切有情起無障礙心；三者、於一切有情起無瞋惱心；四者、為一切有情廣行布施；五者、守護戒行；六者、修持忍辱；七者、發勤精進；八者、安住禪定；九者、修習勝慧；十者、積集彼一切智，菩薩如是依無二心之所積集。何以故？菩薩於一切有情平等積集故，以一切有情為所緣境而積集故，如是速能普令一切證得法性，菩薩自能出離大火宅已，復令他人亦悉出離，以其安住平等心故心無高下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，能於一切有情住平等心。何等為十？一者、於一切有情起平等方便；二者、於一切有情起無障礙心；三者、於一切有情起無瞋惱心；四者、為一切有情廣行布施；五者、守護戒行；六者、修持忍辱；七者、發勤精進；八者、安住禪定；九者、修習勝慧；十者、積集彼一切智，菩薩如是依無二心之所積集。何以故？菩薩於一切有情平等積集故，以一切有情為所緣境而積集故，如是速能普令一切證得法性，菩薩自能出離大火宅已，復令他人亦悉出離，以其安住平等心故心無高下。

「善男子！譬如長者有其六子，而一一子稱可父意，慈愛怜惜而悉同等，是等諸子幼無所識復不明了，其父同以方便訓育。一時父舍欻然火起，而彼諸子各各異處。善男子！於汝意云何？時彼長者可作是念：『此諸子等令同出邪？前後出邪？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如長者有其六子，而一一子稱可父意，慈愛怜惜而悉同等，是等諸子幼無所識復不明了，其父同以方便訓育。一時父舍欻然火起，而彼諸子各各異處。善男子！於汝意云何？時彼長者可作是念：『此諸子等令同出邪？前後出邪？』」

除蓋障菩薩白佛言：「不也。世尊！何以故？而彼長者以平等心怜愛無異，是時諸子雖各異處，以等愛心俱時令出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「不也。世尊！何以故？而彼長者以平等心怜愛無異，是時諸子雖各異處，以等愛心俱時令出。」

佛言：「善男子！菩薩亦復如是，一切有情悉是愚夫而非聖者。久處生死大火宅中，愚癡無識復不明了，各各散在諸趣之中。菩薩為救度故，隨以方便俱時令出彼大火宅，出火宅已，普令安住寂靜界中。善男子！菩薩若修如是十種法者，能於一切有情住平等心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩亦復如是，一切有情悉是愚夫而非聖者。久處生死大火宅中，愚癡無識復不明了，各各散在諸趣之中。菩薩為救度故，隨以方便俱時令出彼大火宅，出火宅已，普令安住寂靜界中。善男子！菩薩若修如是十種法者，能於一切有情住平等心。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，善能承事供養如來。何等為十？一者、以法供養是為承事供養如來非財供養；二者、如說修行，是為供養；三者、為諸有情作利樂事，是為供養；四者、攝受有情，是為供養；五者、為諸有情隨順所行，是為供養；六者、不捨誓願，是為供養；七者、不捨菩薩事業，是為供養；八者、如說能行，是為供養；九者、諸有所作不生懈倦，是為供養；十者不捨菩提心，是為承事供養如來非財供養。何以故？善男子！法身即是如來，是故以法供養即為供養如來。又積集如來所說，是即如說修行；發起諸利樂事，是即利樂有情；施作有情事業，是即攝受有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，善能承事供養如來。何等為十？一者、以法供養是為承事供養如來非財供養；二者、如說修行，是為供養；三者、為諸有情作利樂事，是為供養；四者、攝受有情，是為供養；五者、為諸有情隨順所行，是為供養；六者、不捨誓願，是為供養；七者、不捨菩薩事業，是為供養；八者、如說能行，是為供養；九者、諸有所作不生懈倦，是為供養；十者不捨菩提心，是為承事供養如來非財供養。何以故？善男子！法身即是如來，是故以法供養即為供養如來。又積集如來所說，是即如說修行；發起諸利樂事，是即利樂有情；施作有情事業，是即攝受有情。

「善男子！若不能作利有情事，誓願微劣棄捨菩薩事業之者，即不能順有情行增長誓願，堅固菩薩事業。又若起虛妄語志意缺減，即不能如說能行。又若生其懈倦，即不能於諸所作不生懈倦。又若於菩提心有所退失而無所證，即不能不捨菩提之心。何以故？善男子！菩薩於阿耨多羅三藐三菩提，本無所得亦無所證，是故汝今應如是知，以法供養，是為承事供養如來非財供養。善男子！菩薩若修如是十種法者，善能承事供養如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若不能作利有情事，誓願微劣棄捨菩薩事業之者，即不能順有情行增長誓願，堅固菩薩事業。又若起虛妄語志意缺減，即不能如說能行。又若生其懈倦，即不能於諸所作不生懈倦。又若於菩提心有所退失而無所證，即不能不捨菩提之心。何以故？善男子！菩薩於阿耨多羅三藐三菩提，本無所得亦無所證，是故汝今應如是知，以法供養，是為承事供養如來非財供養。善男子！菩薩若修如是十種法者，善能承事供養如來。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，能摧伏我慢。何等為十？一者、菩薩捨家出家，離諸親友、眷屬、知識，猶如死故摧伏我慢；二者、毀己形好被服壞色，隨順正法故摧我慢；三者、剃除鬚髮執持應器，巡家行乞故摧我慢；四者、為乞食因緣卑下其心，與旃陀羅童子而無有異故摧我慢；五者、常作是念：『我從他乞，我之身命繫屬於他。』故摧我慢；六者、我所受食以清淨故，諸佛所許故摧我慢；七者、為欲親近阿闍梨、師長、聖眾故摧我慢；八者、我具威儀軌則所行如法，欲令同梵行者見皆歡喜，故摧我慢；九者、於諸未具佛法之者願當得具，故摧我慢；十者、於彼忿恚惱害諸有情中，我當常行忍辱之行故摧我慢。善男子！菩薩若修如是十種法者，能摧我慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，能摧伏我慢。何等為十？一者、菩薩捨家出家，離諸親友、眷屬、知識，猶如死故摧伏我慢；二者、毀己形好被服壞色，隨順正法故摧我慢；三者、剃除鬚髮執持應器，巡家行乞故摧我慢；四者、為乞食因緣卑下其心，與旃陀羅童子而無有異故摧我慢；五者、常作是念：『我從他乞，我之身命繫屬於他。』故摧我慢；六者、我所受食以清淨故，諸佛所許故摧我慢；七者、為欲親近阿闍梨、師長、聖眾故摧我慢；八者、我具威儀軌則所行如法，欲令同梵行者見皆歡喜，故摧我慢；九者、於諸未具佛法之者願當得具，故摧我慢；十者、於彼忿恚惱害諸有情中，我當常行忍辱之行故摧我慢。善男子！菩薩若修如是十種法者，能摧我慢。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，能生淨信。何等為十？一者、福行成辦；二者、具正因故得宿世善根圓滿；三者、不起邪信故而具正見；四者、不依邪師故得意樂具足；五者、離諂誑故得正行無曲；六者、根性利故而得勝慧；七者、相續清淨故得離諸障；八者、遠離惡知識故常得親近諸善知識；九者、常求諸善說故而能除彼增上慢心；十者、於佛所說法中具大信故而能離諸邪執，了知如來廣大威德。善男子！菩薩若修如是十種法者，能生淨信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，能生淨信。何等為十？一者、福行成辦；二者、具正因故得宿世善根圓滿；三者、不起邪信故而具正見；四者、不依邪師故得意樂具足；五者、離諂誑故得正行無曲；六者、根性利故而得勝慧；七者、相續清淨故得離諸障；八者、遠離惡知識故常得親近諸善知識；九者、常求諸善說故而能除彼增上慢心；十者、於佛所說法中具大信故而能離諸邪執，了知如來廣大威德。善男子！菩薩若修如是十種法者，能生淨信。」