佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第十四

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得一坐法。何等為十？一者、一坐菩提場中，諸魔驚怖而永不動；二者、證出世定而永不動；三者、具出世慧而永不動；四者、得出世智而永不動；五者、證悟空性而永不動；六者、如實覺了諸法而永不動；七者、得聖道法而永不動；八者、住於實際而永不動；九者、證真如性而永不動；十者、成一切智智而永不動。善男子！此一坐者是謂一切智座，亦名法座，是故菩薩一登其座而永不動，是即名為一坐之法。善男子！菩薩若修如是十種法者，得一坐法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得一坐法。何等為十？一者、一坐菩提場中，諸魔驚怖而永不動；二者、證出世定而永不動；三者、具出世慧而永不動；四者、得出世智而永不動；五者、證悟空性而永不動；六者、如實覺了諸法而永不動；七者、得聖道法而永不動；八者、住於實際而永不動；九者、證真如性而永不動；十者、成一切智智而永不動。善男子！此一坐者是謂一切智座，亦名法座，是故菩薩一登其座而永不動，是即名為一坐之法。善男子！菩薩若修如是十種法者，得一坐法。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，常受一食。何等為十？一者、不生貪恣；二者、不起染著，所謂一受食已，若時非時餘諸所有資身之食，不應受者不復受之，謂蘇油、石蜜、根莖華果，種種美味而悉不受；三者、若見他人受蘇油等諸美味時，不生恚害之心；四者、不生嫉妬之心；五者、菩薩若於非時嬰纏重病，所應食者為療治故而當受之；六者、菩薩若命有難，所應食者而當受之；七者、菩薩若於善法有障難時，所應食者而當受之；八者、菩薩受已不悔；九者、菩薩受已不疑；十者、菩薩隨所受時當作藥想。善男子！菩薩若修如是十種法者，即常受一食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，常受一食。何等為十？一者、不生貪恣；二者、不起染著，所謂一受食已，若時非時餘諸所有資身之食，不應受者不復受之，謂蘇油、石蜜、根莖華果，種種美味而悉不受；三者、若見他人受蘇油等諸美味時，不生恚害之心；四者、不生嫉妬之心；五者、菩薩若於非時嬰纏重病，所應食者為療治故而當受之；六者、菩薩若命有難，所應食者而當受之；七者、菩薩若於善法有障難時，所應食者而當受之；八者、菩薩受已不悔；九者、菩薩受已不疑；十者、菩薩隨所受時當作藥想。善男子！菩薩若修如是十種法者，即常受一食。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，善住阿蘭若處。何等為十？一者、久修梵行；二者、善解律儀；三者、諸根圓滿；四者、具於多聞；五者、有大力能；六者、離於我執；七者、猶如野獸；八者、身得遠住；九者、寂靜現前；十者、無所厭離亦無愛著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，善住阿蘭若處。何等為十？一者、久修梵行；二者、善解律儀；三者、諸根圓滿；四者、具於多聞；五者、有大力能；六者、離於我執；七者、猶如野獸；八者、身得遠住；九者、寂靜現前；十者、無所厭離亦無愛著。

「善男子！云何是菩薩久修梵行，乃至無所厭離亦無愛著？謂若菩薩於佛最上法律之中，捨家出家三輪清淨，戒行具足體性善巧，妙解律儀進止軌範，於佛所說上中下法諸有修學，不假他緣善自解了，謂即教義及出離法。又知諸罪及罪所有出要之法，於如是處所應遠離，於如是處所應恭敬而悉能知。又於其罪可譏毀者，廣陳懺悔亦不覆藏。又知是處有罪、是處無罪，若輕若重上中下罪而悉能知。又知世間所造業因感異熟果，如實成辦悉了知故，如是菩薩諸根不減身分圓滿，身圓滿故即能棲止阿蘭若處。依彼住故是處寂靜無諸嬈惱，非近非遠乞食易得，甘泉清潔取不為勞是處可樂，樹林青翠華果茂盛而悉具足，離諸蟲獸龕巖安隱雖高而平，快樂調適閴然無侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩久修梵行，乃至無所厭離亦無愛著？謂若菩薩於佛最上法律之中，捨家出家三輪清淨，戒行具足體性善巧，妙解律儀進止軌範，於佛所說上中下法諸有修學，不假他緣善自解了，謂即教義及出離法。又知諸罪及罪所有出要之法，於如是處所應遠離，於如是處所應恭敬而悉能知。又於其罪可譏毀者，廣陳懺悔亦不覆藏。又知是處有罪、是處無罪，若輕若重上中下罪而悉能知。又知世間所造業因感異熟果，如實成辦悉了知故，如是菩薩諸根不減身分圓滿，身圓滿故即能棲止阿蘭若處。依彼住故是處寂靜無諸嬈惱，非近非遠乞食易得，甘泉清潔取不為勞是處可樂，樹林青翠華果茂盛而悉具足，離諸蟲獸龕巖安隱雖高而平，快樂調適閴然無侶。

「菩薩依止如是寂靜阿蘭若處，得安住已，以所習誦及先所聞諸有典教，晝夜持誦六時無間，音韻調暢不高不低，容止寂然心不外緣，而悉清淨息諸境界，思惟教義離於睡眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩依止如是寂靜阿蘭若處，得安住已，以所習誦及先所聞諸有典教，晝夜持誦六時無間，音韻調暢不高不低，容止寂然心不外緣，而悉清淨息諸境界，思惟教義離於睡眠。

「若時住彼阿蘭若處，或有國王及諸王臣，并餘沙門婆羅門等，諸剎帝利、一切人眾來菩薩所。即時應起恭敬前迎，作如是言：『善來大王！今可就坐。』乃為隨宜敷設其座。若王坐時已即當坐，若王不坐隨所應立。又復觀王，若見諸根有所動亂，即時讚言：『快哉大王！王得善利統大國界，王之境內多有持戒具大德者，復有多聞沙門婆羅門等而共棲止，亦無盜賊王官等事而為嬈亂。』又復觀王諸根善寂，舉止安詳堪所授法，即為宣說種種之法。王若不樂種種法時，即當為說諸可厭離隨順之法。若復不樂厭離法時，即當為說如來其有廣大威德殊勝之法，或餘婆羅門、剎帝利等，一切人眾諸有來者，隨其所應皆悉如是。菩薩由此具多聞故，有大勢力能善說法，令其聞者生大歡喜，發起清淨愛樂之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若時住彼阿蘭若處，或有國王及諸王臣，并餘沙門婆羅門等，諸剎帝利、一切人眾來菩薩所。即時應起恭敬前迎，作如是言：『善來大王！今可就坐。』乃為隨宜敷設其座。若王坐時已即當坐，若王不坐隨所應立。又復觀王，若見諸根有所動亂，即時讚言：『快哉大王！王得善利統大國界，王之境內多有持戒具大德者，復有多聞沙門婆羅門等而共棲止，亦無盜賊王官等事而為嬈亂。』又復觀王諸根善寂，舉止安詳堪所授法，即為宣說種種之法。王若不樂種種法時，即當為說諸可厭離隨順之法。若復不樂厭離法時，即當為說如來其有廣大威德殊勝之法，或餘婆羅門、剎帝利等，一切人眾諸有來者，隨其所應皆悉如是。菩薩由此具多聞故，有大勢力能善說法，令其聞者生大歡喜，發起清淨愛樂之心。

「菩薩由是具勢力故，即能發起，為諸有情對治煩惱，獲得多聞及大勢力，是故即能離於我執，離我執故住阿蘭若，自在無畏不生驚怖，乃於是處現前寂靜，離於憒閙猶如野獸。然其菩薩不同野獸常生驚怖及有過失。何以故？而諸野獸遠離於人及人所居，避走遠去以護命故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩由是具勢力故，即能發起，為諸有情對治煩惱，獲得多聞及大勢力，是故即能離於我執，離我執故住阿蘭若，自在無畏不生驚怖，乃於是處現前寂靜，離於憒閙猶如野獸。然其菩薩不同野獸常生驚怖及有過失。何以故？而諸野獸遠離於人及人所居，避走遠去以護命故。

「菩薩遠離憒閙之處，但為不雜一切世間，若男、若女、童男、童女，憒閙等事慮其散亂，於誓願心有所障難。以是緣故，修止息行已得現前寂靜，由寂靜故，即能見於阿蘭若處有勝功德。由見功德住寂靜故，即無厭離亦無染著。是故能成無所厭離無染著法，是為菩薩久修梵行，乃至無所厭離亦無染著。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得善住阿蘭若處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩遠離憒閙之處，但為不雜一切世間，若男、若女、童男、童女，憒閙等事慮其散亂，於誓願心有所障難。以是緣故，修止息行已得現前寂靜，由寂靜故，即能見於阿蘭若處有勝功德。由見功德住寂靜故，即無厭離亦無染著。是故能成無所厭離無染著法，是為菩薩久修梵行，乃至無所厭離亦無染著。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得善住阿蘭若處。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，常樹下坐。何等為十？一者、不得極近聚落依樹下坐；二者、不得極遠聚落依樹下坐；三者、不於棘刺叢林樹下而坐；四者、不於藤蔓纏縛樹下而坐；五者、不於枯葉樹下而坐；六者、不於有獼猴處樹下而坐；七者、不於有飛鳥處樹下而坐；八者、不於惡犬住處樹下而坐；九者、不於近道路處樹下而坐；十者、不於惡人住處樹下而坐。何以故？菩薩若能離如是處依樹下坐，即身得輕安心生適悅。善男子！菩薩若修如是十種法者，常樹下坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，常樹下坐。何等為十？一者、不得極近聚落依樹下坐；二者、不得極遠聚落依樹下坐；三者、不於棘刺叢林樹下而坐；四者、不於藤蔓纏縛樹下而坐；五者、不於枯葉樹下而坐；六者、不於有獼猴處樹下而坐；七者、不於有飛鳥處樹下而坐；八者、不於惡犬住處樹下而坐；九者、不於近道路處樹下而坐；十者、不於惡人住處樹下而坐。何以故？菩薩若能離如是處依樹下坐，即身得輕安心生適悅。善男子！菩薩若修如是十種法者，常樹下坐。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，常露地坐。何等為十？一者、於春夏秋冬不依牆壁而坐；二者、不依樹林下坐；三者、不依草積處坐；四者、不依山腹間坐；五者、不依河岸坎側處坐；六者、不置禦寒之具；七者、不置障風之具；八者、不置却雨之具；九者、不置辟熱之具；十者、不置承露之具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，常露地坐。何等為十？一者、於春夏秋冬不依牆壁而坐；二者、不依樹林下坐；三者、不依草積處坐；四者、不依山腹間坐；五者、不依河岸坎側處坐；六者、不置禦寒之具；七者、不置障風之具；八者、不置却雨之具；九者、不置辟熱之具；十者、不置承露之具。

「善男子！菩薩雖常露地而坐，或時身為重病所嬰胑體羸弱，應當於彼僧坊中住。菩薩爾時，乃作是念：『如佛所說，為令對治煩惱不起及離取著故，佛讚說頭陀功德；我今亦然，雖處僧坊，但為斷除煩惱離愛著故，復為攝受諸施主故，又雖處僧坊，而常起彼露地之想。』善男子！菩薩若修如是十種法者，常露地坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩雖常露地而坐，或時身為重病所嬰胑體羸弱，應當於彼僧坊中住。菩薩爾時，乃作是念：『如佛所說，為令對治煩惱不起及離取著故，佛讚說頭陀功德；我今亦然，雖處僧坊，但為斷除煩惱離愛著故，復為攝受諸施主故，又雖處僧坊，而常起彼露地之想。』善男子！菩薩若修如是十種法者，常露地坐。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，能塚間住。何等為十？一者、菩薩隨於處處得好住止皆生厭離；二者、於一切時常起死想；三者、常起殘餘之想；四者、遍觀赤色之想；五者、遍觀青瘀之想；六者、遍觀膿血之想；七者、遍觀膖脹之想；八者、觀於乾燋之想；九者、觀於離散之想；十者、常觀骨鎖之想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，能塚間住。何等為十？一者、菩薩隨於處處得好住止皆生厭離；二者、於一切時常起死想；三者、常起殘餘之想；四者、遍觀赤色之想；五者、遍觀青瘀之想；六者、遍觀膿血之想；七者、遍觀膖脹之想；八者、觀於乾燋之想；九者、觀於離散之想；十者、常觀骨鎖之想。

「善男子！塚間住者，諸菩薩等常起慈心，廣利益心，悲愍一切有情之心，戒行清淨修持具足而不食肉。何以故？而諸塚間周匝多有非人鬼神依止而住，或見菩薩若食肉時，不起清淨愛樂之心返生嬈惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！塚間住者，諸菩薩等常起慈心，廣利益心，悲愍一切有情之心，戒行清淨修持具足而不食肉。何以故？而諸塚間周匝多有非人鬼神依止而住，或見菩薩若食肉時，不起清淨愛樂之心返生嬈惱。

「又，善男子！塚間菩薩若入僧坊，先當詣於如來塔前恭敬禮拜，次當禮奉耆年尊者，後應問訊少年苾芻，不坐眾僧床敷坐具。何以故？菩薩為護世間相故。又復住於塚間菩薩隨順聖者，違背世間諸愚夫等。若有苾芻獨居之者，以己床座而來奉彼塚間菩薩請就于座。菩薩爾時堅辭不坐，然復審察斯苾芻意後無變悔，乃至觀於餘苾芻眾不生毀謗，而可就坐。即時亦當卑下其心，與旃陀羅童子等無有異。善男子！菩薩若修如是十種法者，能塚間住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！塚間菩薩若入僧坊，先當詣於如來塔前恭敬禮拜，次當禮奉耆年尊者，後應問訊少年苾芻，不坐眾僧床敷坐具。何以故？菩薩為護世間相故。又復住於塚間菩薩隨順聖者，違背世間諸愚夫等。若有苾芻獨居之者，以己床座而來奉彼塚間菩薩請就于座。菩薩爾時堅辭不坐，然復審察斯苾芻意後無變悔，乃至觀於餘苾芻眾不生毀謗，而可就坐。即時亦當卑下其心，與旃陀羅童子等無有異。善男子！菩薩若修如是十種法者，能塚間住。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即能常坐。何等為十？一者、不為逼惱身故常坐；二者、不為逼惱心故常坐；三者、不為離睡眠故常坐；四者、不為身疲倦故常坐；五者、菩薩為欲圓滿菩提行故常坐；六者、為住心一境性故常坐；七者、為令聖道得現前故常坐；八者、為登菩提場故常坐；九者、為利諸有情故常坐；十者、為斷諸煩惱故常坐。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能常坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即能常坐。何等為十？一者、不為逼惱身故常坐；二者、不為逼惱心故常坐；三者、不為離睡眠故常坐；四者、不為身疲倦故常坐；五者、菩薩為欲圓滿菩提行故常坐；六者、為住心一境性故常坐；七者、為令聖道得現前故常坐；八者、為登菩提場故常坐；九者、為利諸有情故常坐；十者、為斷諸煩惱故常坐。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能常坐。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即隨宜敷座。何等為十？一者、不耽著床座；二者、不自敷設床座；三者、不令他人敷設床座；四者、不作相故敷設床座；五者、或於他處若草若葉隨得便坐；六者、於諸方處，若有毒蟲蚊虻等類所居窟穴，當遠避之不應敷座；七者、菩薩臥時右脇著床，累足而臥以衣覆身，正念正知專作明想專念起想；八者、不著睡眠樂味；九者、右臥疲倦不左迴轉，而更求於睡眠之樂，但為資養諸大種故；十者、常念諸善品法而得現前。善男子！菩薩若修如是十種法者，即隨宜敷座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即隨宜敷座。何等為十？一者、不耽著床座；二者、不自敷設床座；三者、不令他人敷設床座；四者、不作相故敷設床座；五者、或於他處若草若葉隨得便坐；六者、於諸方處，若有毒蟲蚊虻等類所居窟穴，當遠避之不應敷座；七者、菩薩臥時右脇著床，累足而臥以衣覆身，正念正知專作明想專念起想；八者、不著睡眠樂味；九者、右臥疲倦不左迴轉，而更求於睡眠之樂，但為資養諸大種故；十者、常念諸善品法而得現前。善男子！菩薩若修如是十種法者，即隨宜敷座。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，成瑜伽行。何等為十？一者、多修不淨觀行；二者、多修慈心觀行；三者、多修緣生觀行；四者、於諸過患善能除斷；五者、多修空觀；六者、多修無相觀行；七者、多修瑜伽觀行；八者、常能勤加修習；九者、心不變悔；十者、戒行具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，成瑜伽行。何等為十？一者、多修不淨觀行；二者、多修慈心觀行；三者、多修緣生觀行；四者、於諸過患善能除斷；五者、多修空觀；六者、多修無相觀行；七者、多修瑜伽觀行；八者、常能勤加修習；九者、心不變悔；十者、戒行具足。

「善男子！云何是菩薩修不淨觀行？謂若菩薩獨居異處，現前寂靜端身詳緩，起明了意加趺而坐，安住正念心不外緣，作是思惟：『人間所有一切飲食，若清淨味若最上味，妙香具足或麁糲味，是諸飲食身火所觸，皆成不淨臭穢可惡。世間愚夫執見違背，於其味中耽染愛著；我等聖者依正法律，宜以正慧如實伺察，於斯等身不應愛染而生耽著。』以是緣故，常當發起厭離之心，是為菩薩修不淨觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩修不淨觀行？謂若菩薩獨居異處，現前寂靜端身詳緩，起明了意加趺而坐，安住正念心不外緣，作是思惟：『人間所有一切飲食，若清淨味若最上味，妙香具足或麁糲味，是諸飲食身火所觸，皆成不淨臭穢可惡。世間愚夫執見違背，於其味中耽染愛著；我等聖者依正法律，宜以正慧如實伺察，於斯等身不應愛染而生耽著。』以是緣故，常當發起厭離之心，是為菩薩修不淨觀。

「云何是菩薩修慈心觀？謂若菩薩獨居異處端身詳緩，起明了意加趺而坐，安住正念心不外緣，作是思惟：『若諸有情多生恚害造不善業，於我無狀而起怨害。若過去、若未來、若現在，三世之中一切有情，於我所起一切恚害皆令斷滅，使彼悉當坐菩提場。』此是菩薩甚深意樂常所思惟，非但語說皆悉如實，是為菩薩修慈心觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩修慈心觀？謂若菩薩獨居異處端身詳緩，起明了意加趺而坐，安住正念心不外緣，作是思惟：『若諸有情多生恚害造不善業，於我無狀而起怨害。若過去、若未來、若現在，三世之中一切有情，於我所起一切恚害皆令斷滅，使彼悉當坐菩提場。』此是菩薩甚深意樂常所思惟，非但語說皆悉如實，是為菩薩修慈心觀。

「云何是菩薩修緣生觀？謂若菩薩於已生貪，及已生瞋、已生害心此等法中，作是思惟：『若法有生皆從緣起，即此緣法亦從緣生，能生之緣既屬緣法，豈諸智者於此緣生空法之中計有我想？』是為菩薩修緣生觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩修緣生觀？謂若菩薩於已生貪，及已生瞋、已生害心此等法中，作是思惟：『若法有生皆從緣起，即此緣法亦從緣生，能生之緣既屬緣法，豈諸智者於此緣生空法之中計有我想？』是為菩薩修緣生觀。