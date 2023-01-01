佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第十三

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即得常住妙等引心。何等為十？一者、善行身念處；二者、善行受念處；三者、善行心念處；四者、善行法念處；五者、善行境界念處；六者、善行阿蘭若念處；七者、善行王都國城聚落念處；八者、善行名聞利養等事念處；九者、善行如來施設學門念處；十者、善斷煩惱及隨煩惱雜染念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即得常住妙等引心。何等為十？一者、善行身念處；二者、善行受念處；三者、善行心念處；四者、善行法念處；五者、善行境界念處；六者、善行阿蘭若念處；七者、善行王都國城聚落念處；八者、善行名聞利養等事念處；九者、善行如來施設學門念處；十者、善斷煩惱及隨煩惱雜染念處。

「善男子！云何是菩薩善行身念處？謂若菩薩所有身中從我所起罪不善法，以其勝慧審細思擇，皆悉遠離。又復觀察身諸過失，下從足心上至頂門，筋脈纏縛，遍觀其身，而悉無我，不得暫停敗壞之法，是身不淨，諸不成熟臭穢可惡，眾惡色相共所積集。菩薩作是觀時，若身中身貪愛諸欲，身計我想身所執著，是等諸法悉不可得。以是緣故，與身俱者諸不善法不得自在，餘與身俱一切善法而得自在。如是名為善行身念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩善行身念處？謂若菩薩所有身中從我所起罪不善法，以其勝慧審細思擇，皆悉遠離。又復觀察身諸過失，下從足心上至頂門，筋脈纏縛，遍觀其身，而悉無我，不得暫停敗壞之法，是身不淨，諸不成熟臭穢可惡，眾惡色相共所積集。菩薩作是觀時，若身中身貪愛諸欲，身計我想身所執著，是等諸法悉不可得。以是緣故，與身俱者諸不善法不得自在，餘與身俱一切善法而得自在。如是名為善行身念處。

「云何是菩薩善行受念處？謂若菩薩作是思惟：『所有諸受皆悉是苦。云何愚人，於中顛倒計以為樂？諸愚癡者不識苦樂，唯諸聖人悉知是苦，菩薩自能勤行斷苦受已，復教他人亦悉同己如是修學。』菩薩作是觀時，又於彼受不生染愛，不起瞋恚，自勤行已，復令他人亦如是學，如是名為善行受念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩善行受念處？謂若菩薩作是思惟：『所有諸受皆悉是苦。云何愚人，於中顛倒計以為樂？諸愚癡者不識苦樂，唯諸聖人悉知是苦，菩薩自能勤行斷苦受已，復教他人亦悉同己如是修學。』菩薩作是觀時，又於彼受不生染愛，不起瞋恚，自勤行已，復令他人亦如是學，如是名為善行受念處。

「云何是菩薩善行心念處？謂若菩薩作是思惟：『心實無常計執為常，以苦為樂，無我謂我，不淨謂淨，是心動搖不得暫停，如風輕轉，而為煩惱最初根本，亦復為諸隨煩惱緣，開惡趣門破壞善趣。又復為緣生貪瞋癡，與一切法為勝主宰，一切法中心為先導，若心有知，即一切法亦有所知。心如畫師畫諸物像，心不見心，心能積集善不善業，是心循環如旋火輪，是心迅轉其猶奔馬，心如野火熾焰燒然，心如大水滋長眾物。』菩薩作是觀時，而實其心不得自在，諸菩薩者自能調伏，心若調伏，即一切法悉得調伏，如是名為善行心念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩善行心念處？謂若菩薩作是思惟：『心實無常計執為常，以苦為樂，無我謂我，不淨謂淨，是心動搖不得暫停，如風輕轉，而為煩惱最初根本，亦復為諸隨煩惱緣，開惡趣門破壞善趣。又復為緣生貪瞋癡，與一切法為勝主宰，一切法中心為先導，若心有知，即一切法亦有所知。心如畫師畫諸物像，心不見心，心能積集善不善業，是心循環如旋火輪，是心迅轉其猶奔馬，心如野火熾焰燒然，心如大水滋長眾物。』菩薩作是觀時，而實其心不得自在，諸菩薩者自能調伏，心若調伏，即一切法悉得調伏，如是名為善行心念處。

「云何是菩薩善行法念處？謂若菩薩於不善法如實了知，所謂貪瞋癡等及所依止，貪之對治餘不善法，瞋癡對治諸不善法。菩薩於是不善法中，勤斷除已，即能了知一切善法。於善法中，起心愛樂住正念處，而於彼法求所成辦，自能行已，復教他人如是修學，如是名為善行法念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩善行法念處？謂若菩薩於不善法如實了知，所謂貪瞋癡等及所依止，貪之對治餘不善法，瞋癡對治諸不善法。菩薩於是不善法中，勤斷除已，即能了知一切善法。於善法中，起心愛樂住正念處，而於彼法求所成辦，自能行已，復教他人如是修學，如是名為善行法念處。

「云何是菩薩善行境界念處？謂若菩薩於諸可意及不可意色聲香味觸諸境界中，不生貪著、不起恚心。菩薩作是思惟：『我今不應於此無體相法中而生貪著，若生貪者即是愚人，具愚癡性是不明了性，是不善性。如佛所說，若生貪者，即起染著愚癡計執，不能分別善不善法，以是緣故墮惡趣中。』菩薩又作是念：『我今不應於此空法之中而起恚心，起恚心者，即不能忍發生瞋恚，為諸聖人之所譏毀，同梵行者而共厭棄。』菩薩作是觀時，不為境壞不著所得，菩薩自能行已，復教他人亦如是學，如是名為善行境界念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩善行境界念處？謂若菩薩於諸可意及不可意色聲香味觸諸境界中，不生貪著、不起恚心。菩薩作是思惟：『我今不應於此無體相法中而生貪著，若生貪者即是愚人，具愚癡性是不明了性，是不善性。如佛所說，若生貪者，即起染著愚癡計執，不能分別善不善法，以是緣故墮惡趣中。』菩薩又作是念：『我今不應於此空法之中而起恚心，起恚心者，即不能忍發生瞋恚，為諸聖人之所譏毀，同梵行者而共厭棄。』菩薩作是觀時，不為境壞不著所得，菩薩自能行已，復教他人亦如是學，如是名為善行境界念處。

「云何是菩薩善行阿蘭若念處？謂若菩薩作是思惟：『修無諍行及寂靜行，是即名為住阿蘭若處。有諸天、龍、夜叉、乾闥婆等他心通者，能知我心及心所法。是故我今應當遠離不如理作意及異思惟，於一切處亦復常離不如理作意，於如理法中，起心愛樂增廣修習。』如是名為善行阿蘭若念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩善行阿蘭若念處？謂若菩薩作是思惟：『修無諍行及寂靜行，是即名為住阿蘭若處。有諸天、龍、夜叉、乾闥婆等他心通者，能知我心及心所法。是故我今應當遠離不如理作意及異思惟，於一切處亦復常離不如理作意，於如理法中，起心愛樂增廣修習。』如是名為善行阿蘭若念處。

「云何是菩薩善行王都國城聚落念處？謂若菩薩入於王都國城聚落之時，當起菩薩所行之行，於諸非處皆悉捨離，非出家人所應行處，亦悉捨離。何等是非出家人所應行處？所謂王官之舍、博弈之會、酒肆歡宴、歌舞倡伎所住之處，及餘一切非出家人所應行處，當遠離之而悉不往。如是名為善行王都國城聚落念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩善行王都國城聚落念處？謂若菩薩入於王都國城聚落之時，當起菩薩所行之行，於諸非處皆悉捨離，非出家人所應行處，亦悉捨離。何等是非出家人所應行處？所謂王官之舍、博弈之會、酒肆歡宴、歌舞倡伎所住之處，及餘一切非出家人所應行處，當遠離之而悉不往。如是名為善行王都國城聚落念處。

「云何是菩薩善行名聞利養等事念處？謂若菩薩於諸名聞利養等事，但為施主作福田故，隨所起心而乃受之。然其所受，不起貪愛，不生取著，復不計執，不作己有之想，不起我所之相，隨其所得即與一切有情共之，諸苦惱者濟其資養。以是緣故，乃於名聞利養等事，不生高舉，不起我慢，不恣驕逸。菩薩作是思惟：『諸有名聞利養等事，若自若他，暫時所起而不久停，以暫起故，於一切時及一切處悉無所得。誰諸智者，於此無常不久不堅不安隱法中，生染愛心及生高舉我慢驕逸。』如是名為善行名聞利養等事念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩善行名聞利養等事念處？謂若菩薩於諸名聞利養等事，但為施主作福田故，隨所起心而乃受之。然其所受，不起貪愛，不生取著，復不計執，不作己有之想，不起我所之相，隨其所得即與一切有情共之，諸苦惱者濟其資養。以是緣故，乃於名聞利養等事，不生高舉，不起我慢，不恣驕逸。菩薩作是思惟：『諸有名聞利養等事，若自若他，暫時所起而不久停，以暫起故，於一切時及一切處悉無所得。誰諸智者，於此無常不久不堅不安隱法中，生染愛心及生高舉我慢驕逸。』如是名為善行名聞利養等事念處。

「云何是菩薩善行如來施設學門念處？謂若菩薩作是思惟：『所有過去一切如來皆如是學，如是學故，已成正覺入大涅槃；未來世中一切如來皆如是學，如是學故，當成正覺入大涅槃；及現在世一切如來亦如是學，如是學故，現成正覺入大涅槃。以是緣故，於此學門起清淨心，而生尊敬勤勇修習。』如是名為善行如來施設學門念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩善行如來施設學門念處？謂若菩薩作是思惟：『所有過去一切如來皆如是學，如是學故，已成正覺入大涅槃；未來世中一切如來皆如是學，如是學故，當成正覺入大涅槃；及現在世一切如來亦如是學，如是學故，現成正覺入大涅槃。以是緣故，於此學門起清淨心，而生尊敬勤勇修習。』如是名為善行如來施設學門念處。

「云何是菩薩善斷煩惱及隨煩惱雜染念處？謂若菩薩以正念故，善能了知一切煩惱及隨煩惱、雜染等法。何因所起，何緣所生？菩薩悉知如是因起、如是緣生，以了知故而悉遠離，如是名為善斷煩惱及隨煩惱雜染念處。善男子！菩薩若修如是十種法者，常住妙等引心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩善斷煩惱及隨煩惱雜染念處？謂若菩薩以正念故，善能了知一切煩惱及隨煩惱、雜染等法。何因所起，何緣所生？菩薩悉知如是因起、如是緣生，以了知故而悉遠離，如是名為善斷煩惱及隨煩惱雜染念處。善男子！菩薩若修如是十種法者，常住妙等引心。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，常著糞掃衣。何等為十？一者、堅固誓願；二者、謙下其心；三者、不生疲倦；四者、離諸有著；五者、不觀過失；六者、唯觀功德；七者、不自讚譽；八者、不毀謗他；九者、戒行具足；十者、聖賢親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，常著糞掃衣。何等為十？一者、堅固誓願；二者、謙下其心；三者、不生疲倦；四者、離諸有著；五者、不觀過失；六者、唯觀功德；七者、不自讚譽；八者、不毀謗他；九者、戒行具足；十者、聖賢親近。

「善男子！云何是菩薩誓願堅固，乃至聖賢親近？謂若菩薩自有淨信志意具足，為諸如來之所信許，設或遇於護命因緣，亦不破毀所發誓願，能於誓願無所改轉。由能堅固彼誓願故，即能謙下其心不生我慢。心謙下故，能以一切人所嫌棄糞掃之物而悉取之。取已洗滌治染縫綴，不生厭惡而不疲倦。不疲倦故，隨所作已離諸有著，乃至勝業修進得成，而能於此糞掃之衣不觀過失。雖云此衣壞爛故弊復多蚤虱，若被於身而生垢污，菩薩終不觀其過失。何故此衣唯觀功德？謂此糞掃衣者仙人所服，離欲聖者亦悉隨順，順聖種故，佛讚吉祥，佛所稱歎。以是緣故，不自讚譽不毀謗他，由離自讚不謗他故，即得戒行具足。清淨戒具足故，一切聖賢之所親近，諸佛稱讚，及諸菩薩之所守護，人、非人等而共佑助，諸婆羅門及剎帝利，一切人民咸來禮敬，同梵行者而悉咨嗟。善男子！菩薩若修如是十種法者，常著糞掃衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩誓願堅固，乃至聖賢親近？謂若菩薩自有淨信志意具足，為諸如來之所信許，設或遇於護命因緣，亦不破毀所發誓願，能於誓願無所改轉。由能堅固彼誓願故，即能謙下其心不生我慢。心謙下故，能以一切人所嫌棄糞掃之物而悉取之。取已洗滌治染縫綴，不生厭惡而不疲倦。不疲倦故，隨所作已離諸有著，乃至勝業修進得成，而能於此糞掃之衣不觀過失。雖云此衣壞爛故弊復多蚤虱，若被於身而生垢污，菩薩終不觀其過失。何故此衣唯觀功德？謂此糞掃衣者仙人所服，離欲聖者亦悉隨順，順聖種故，佛讚吉祥，佛所稱歎。以是緣故，不自讚譽不毀謗他，由離自讚不謗他故，即得戒行具足。清淨戒具足故，一切聖賢之所親近，諸佛稱讚，及諸菩薩之所守護，人、非人等而共佑助，諸婆羅門及剎帝利，一切人民咸來禮敬，同梵行者而悉咨嗟。善男子！菩薩若修如是十種法者，常著糞掃衣。」

爾時，除蓋障菩薩前白佛言：「世尊！諸菩薩者具廣大心，何故行斯麁劣行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩前白佛言：「世尊！諸菩薩者具廣大心，何故行斯麁劣行耶？」

佛言：「善男子！菩薩為護世間隨順轉故，乃行斯行。善男子！菩薩有具大勢力者、有不具者，為彼不具大勢力者，令起對治未生煩惱，故行斯行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩為護世間隨順轉故，乃行斯行。善男子！菩薩有具大勢力者、有不具者，為彼不具大勢力者，令起對治未生煩惱，故行斯行。

「又，善男子！於汝意云何？汝謂如來行解為廣大邪？為淺劣邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！於汝意云何？汝謂如來行解為廣大邪？為淺劣邪？」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！我無此辯不堪酬對。所以者何？無能測度如來行解之者，以如來無法可證、無法可見，是故如來無有少法可為行解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！我無此辯不堪酬對。所以者何？無能測度如來行解之者，以如來無法可證、無法可見，是故如來無有少法可為行解。」

佛言：「善男子！於汝意云何？汝謂如來以何緣故，於四大洲中諸人、非人，及餘劣信解者，天、龍、夜叉、乾闥婆等眾中，現斯麁劣之行，及於彼前稱讚頭陀功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！於汝意云何？汝謂如來以何緣故，於四大洲中諸人、非人，及餘劣信解者，天、龍、夜叉、乾闥婆等眾中，現斯麁劣之行，及於彼前稱讚頭陀功德？」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！如來為欲化度諸有情故，及為初住大乘菩薩令起對治未生諸煩惱故，乃行斯行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！如來為欲化度諸有情故，及為初住大乘菩薩令起對治未生諸煩惱故，乃行斯行。」

佛言：「善男子！如是，如是。諸有大力菩薩為欲成就化度有情，故著糞掃衣，斯亦非為下劣麁行。以是緣故，菩薩常著糞掃之衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是，如是。諸有大力菩薩為欲成就化度有情，故著糞掃衣，斯亦非為下劣麁行。以是緣故，菩薩常著糞掃之衣。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，但受三衣。何等為十？一者、喜足；二者、少欲；三者、遠離希求；四者、離所積聚；五者、離積聚故無所壞失；六者、無壞失故離諸苦惱；七者、離不悅意；八者、遠離愁歎；九者、無所受；十者、勤修習故而得漏盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，但受三衣。何等為十？一者、喜足；二者、少欲；三者、遠離希求；四者、離所積聚；五者、離積聚故無所壞失；六者、無壞失故離諸苦惱；七者、離不悅意；八者、遠離愁歎；九者、無所受；十者、勤修習故而得漏盡。

「善男子！云何是菩薩喜足，乃至勤修習故而得漏盡？謂若菩薩隨所得衣便生喜足，由喜足故而能少欲，以少欲故無所希求離諸積聚，無積聚故而無壞失；無壞失故，即離壞失所生苦惱；離苦惱故無不悅意，離不悅意故乃無愁歎；無愁歎故而無所受，無所受故勤行修習，乃得漏盡。善男子！菩薩若修如是十種法者，但受三衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩喜足，乃至勤修習故而得漏盡？謂若菩薩隨所得衣便生喜足，由喜足故而能少欲，以少欲故無所希求離諸積聚，無積聚故而無壞失；無壞失故，即離壞失所生苦惱；離苦惱故無不悅意，離不悅意故乃無愁歎；無愁歎故而無所受，無所受故勤行修習，乃得漏盡。善男子！菩薩若修如是十種法者，但受三衣。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，不隨他行。何等為十？一者、不隨貪行；二者、不隨瞋行；三者、不隨癡行；四者、不隨恚害行；五者、不隨慳嫉行；六者不隨我慢行；七者、不隨求他知識名稱事行；八者、不隨希取利養事行；九者、不隨恭敬天魔而行；十者、不隨高舉染愛而行；如是名為不隨他行。善男子！菩薩若修如是十種法者，即不隨他行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，不隨他行。何等為十？一者、不隨貪行；二者、不隨瞋行；三者、不隨癡行；四者、不隨恚害行；五者、不隨慳嫉行；六者不隨我慢行；七者、不隨求他知識名稱事行；八者、不隨希取利養事行；九者、不隨恭敬天魔而行；十者、不隨高舉染愛而行；如是名為不隨他行。善男子！菩薩若修如是十種法者，即不隨他行。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，常行乞食。何等為十？一者、為欲攝受有情故行乞食；二者、次第而行乞食；三者、不生疲倦而行乞食；四者、喜足而行乞食；五者、為欲分布而行乞食；六者、不耽著故而行乞食；七者、善知量故而行乞食；八者、為令善品得現前故而行乞食；九者、令得圓滿諸善根故而行乞食；十者、離身想故而行乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，常行乞食。何等為十？一者、為欲攝受有情故行乞食；二者、次第而行乞食；三者、不生疲倦而行乞食；四者、喜足而行乞食；五者、為欲分布而行乞食；六者、不耽著故而行乞食；七者、善知量故而行乞食；八者、為令善品得現前故而行乞食；九者、令得圓滿諸善根故而行乞食；十者、離身想故而行乞食。

「善男子！云何是菩薩攝受有情，乃至離身想故而行乞食？謂若菩薩見諸有情受苦惱者善根微少，為欲攝受令其具足諸善根故，而行乞食。菩薩若入城邑聚落行乞食時，當住正念端直其身，進止可觀威儀有則，諸根寂靜如理瞻視繫念善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩攝受有情，乃至離身想故而行乞食？謂若菩薩見諸有情受苦惱者善根微少，為欲攝受令其具足諸善根故，而行乞食。菩薩若入城邑聚落行乞食時，當住正念端直其身，進止可觀威儀有則，諸根寂靜如理瞻視繫念善法。

「所行乞食依其次第，終不棄捨貧窶之舍而從富乞，謂於婆羅門、剎帝利、長者、居士、諸大族舍，從一至一，次第行乞，所獲飲食，知量止足，唯除異處，而悉不往。謂異處者——惡犬畜家及有新生犢子之舍，破壞淨戒，墮畜生中，能起嬈亂之者，若男、若女、童男、童女共所嫌棄，如是等處皆悉遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所行乞食依其次第，終不棄捨貧窶之舍而從富乞，謂於婆羅門、剎帝利、長者、居士、諸大族舍，從一至一，次第行乞，所獲飲食，知量止足，唯除異處，而悉不往。謂異處者——惡犬畜家及有新生犢子之舍，破壞淨戒，墮畜生中，能起嬈亂之者，若男、若女、童男、童女共所嫌棄，如是等處皆悉遠離。

「由其次第行乞食故，不生疲倦亦無譏毀，於彼有情不生染愛不起瞋恚，亦不厭棄。所得之食，隨應而受便生喜足，受已還復所居僧坊，收其衣鉢盥手濯足，於如來像前或如來塔前，尊重恭敬作供養已，入自舍中以所乞食而為四分：一分授彼同梵行者、一分施於貧苦有情、一分當施墮惡趣者、一分自食。菩薩雖受其食不生染愛，不起驕逸亦不取著，其所受食但為資養身故，亦不令其身極羸瘦亦不沈重。何以故？若極羸瘦妨修善法，若極沈重增長睡眠。菩薩為令善品得現前故，隨受食已發起精進離諸懈怠，漸當修進菩提分法令得圓滿，以其修進菩提分法得圓滿故不起我執，無我執故，乃至能以身肉施諸有情。善男子！菩薩若修如是十種法者，即常行乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由其次第行乞食故，不生疲倦亦無譏毀，於彼有情不生染愛不起瞋恚，亦不厭棄。所得之食，隨應而受便生喜足，受已還復所居僧坊，收其衣鉢盥手濯足，於如來像前或如來塔前，尊重恭敬作供養已，入自舍中以所乞食而為四分：一分授彼同梵行者、一分施於貧苦有情、一分當施墮惡趣者、一分自食。菩薩雖受其食不生染愛，不起驕逸亦不取著，其所受食但為資養身故，亦不令其身極羸瘦亦不沈重。何以故？若極羸瘦妨修善法，若極沈重增長睡眠。菩薩為令善品得現前故，隨受食已發起精進離諸懈怠，漸當修進菩提分法令得圓滿，以其修進菩提分法得圓滿故不起我執，無我執故，乃至能以身肉施諸有情。善男子！菩薩若修如是十種法者，即常行乞食。