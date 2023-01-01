佛說除蓋障菩薩所問經
宋 法護等譯20卷CBETA T0489大于一万字 11 h
向佛经 GPT 提问
第 12 卷
佛說除蓋障菩薩所問經卷第十二
佛說除蓋障菩薩所問經卷第十二
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯
譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，能離八難。何等為十？一者、離不善業；二者、如來所立禁戒而不違越；三者、遠離慳悋；四者、於先佛所植眾德本；五者、勤修福行；六者、智慧具足；七者善解方便；八者、勝願具足；九者、多起厭患。十者、發勤精進。
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，能離八難。何等為十？一者、離不善業；二者、如來所立禁戒而不違越；三者、遠離慳悋；四者、於先佛所植眾德本；五者、勤修福行；六者、智慧具足；七者善解方便；八者、勝願具足；九者、多起厭患。十者、發勤精進。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善男子！菩薩不造不善業故不墮地獄，設或示現生地獄中，亦不受彼地獄極苦，復不久處地獄之中，又不於彼有情生瞋惱心。何以故？謂以菩薩本性具修十善業故，以是因緣，菩薩不墮地獄。
「善男子！菩薩不造不善業故不墮地獄，設或示現生地獄中，亦不受彼地獄極苦，復不久處地獄之中，又不於彼有情生瞋惱心。何以故？謂以菩薩本性具修十善業故，以是因緣，菩薩不墮地獄。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！菩薩於如來禁戒不違越故，不墮畜生之趣，設或示現生彼趣中，而亦不受畜生之苦。
「又，善男子！菩薩於如來禁戒不違越故，不墮畜生之趣，設或示現生彼趣中，而亦不受畜生之苦。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！菩薩不起慳悋，不以慳因緣故墮餓鬼趣，設或示現生彼趣中，而亦不受餓鬼之苦。
「又，善男子！菩薩不起慳悋，不以慳因緣故墮餓鬼趣，設或示現生彼趣中，而亦不受餓鬼之苦。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！菩薩不生邪見之家，設生於彼亦不壞淨信，而菩薩者，常得善知識共相會遇。何以故？菩薩久修善法，於先佛所植眾德本，而常於彼正見家生，於彼生已淨信具足，亦復廣大增長淨信。
「又，善男子！菩薩不生邪見之家，設生於彼亦不壞淨信，而菩薩者，常得善知識共相會遇。何以故？菩薩久修善法，於先佛所植眾德本，而常於彼正見家生，於彼生已淨信具足，亦復廣大增長淨信。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！菩薩諸根亦不缺壞，若復諸根有所缺壞，即於佛法中不能堪任法器。何以故？菩薩廣集福德勤修福行，常尊重供養如來塔廟若法若僧，常所親近作諸勝行，由勝行廣修於己，乃得諸根圓具。以圓具故，於佛法中即大法器。
「又，善男子！菩薩諸根亦不缺壞，若復諸根有所缺壞，即於佛法中不能堪任法器。何以故？菩薩廣集福德勤修福行，常尊重供養如來塔廟若法若僧，常所親近作諸勝行，由勝行廣修於己，乃得諸根圓具。以圓具故，於佛法中即大法器。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！菩薩不生邊國，其中有情愚騃聾瘂，色力不具無所堪任，善言惡言不曉其義，於佛法中非其法器，不識父母、沙門、婆羅門。是故菩薩常生中國，其中有情根性明利，多有智者，復為智者所許，是所堪任具有力能，善言惡言悉曉其義，於佛法中是大法器，深信沙門、婆羅門。何以故？先所修習智慧力故。
「又，善男子！菩薩不生邊國，其中有情愚騃聾瘂，色力不具無所堪任，善言惡言不曉其義，於佛法中非其法器，不識父母、沙門、婆羅門。是故菩薩常生中國，其中有情根性明利，多有智者，復為智者所許，是所堪任具有力能，善言惡言悉曉其義，於佛法中是大法器，深信沙門、婆羅門。何以故？先所修習智慧力故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！菩薩不生長壽天，若生其中，雖有無數諸佛出世，亦不值遇，利有情事不能成辦。是故菩薩生於欲界，此中有情值佛出世，愛樂親近而可化度。何以故？菩薩善具方便故。
「又，善男子！菩薩不生長壽天，若生其中，雖有無數諸佛出世，亦不值遇，利有情事不能成辦。是故菩薩生於欲界，此中有情值佛出世，愛樂親近而可化度。何以故？菩薩善具方便故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！菩薩不生無佛世界，若生其中，即不見佛、不聞法、不供僧，是故菩薩生於三寶具足佛剎之中。何以故？由昔所修勝願具故。
「又，善男子！菩薩不生無佛世界，若生其中，即不見佛、不聞法、不供僧，是故菩薩生於三寶具足佛剎之中。何以故？由昔所修勝願具故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！菩薩若聞諸可厭事，無有不生厭惡心者。何以故？菩薩纔聞是事，即起厭患之心，生厭患已發勤精進，修諸善法斷諸惡法。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能遠離八難。
「又，善男子！菩薩若聞諸可厭事，無有不生厭惡心者。何以故？菩薩纔聞是事，即起厭患之心，生厭患已發勤精進，修諸善法斷諸惡法。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能遠離八難。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得不忘失菩提心。何等為十？一者、遠離諂誑；二者、正而無曲清淨潔白，遠離追求猶豫分別；三者、受持佛法；四者、於法而不祕惜；五者、遠離法慳；六者、不作障法因緣；七者、無不實語；八者、攝受大乘之法如說能行，於彼受持大乘人所起尊重心；九者、於彼受持大乘人所，為漸入大乘故起親近想；十者、深入大乘故，於說法人起師尊想。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得不忘失菩提心。
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得不忘失菩提心。何等為十？一者、遠離諂誑；二者、正而無曲清淨潔白，遠離追求猶豫分別；三者、受持佛法；四者、於法而不祕惜；五者、遠離法慳；六者、不作障法因緣；七者、無不實語；八者、攝受大乘之法如說能行，於彼受持大乘人所起尊重心；九者、於彼受持大乘人所，為漸入大乘故起親近想；十者、深入大乘故，於說法人起師尊想。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得不忘失菩提心。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得宿命通。何等為十？一者、供養諸佛；二者、攝持正法；三者、修持淨戒；四者、除疑離障；五者、多生歡喜；六者、多作觀想；七者、常住定心；八者、生處清淨；九者、常受化生；十者、得明利識。
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得宿命通。何等為十？一者、供養諸佛；二者、攝持正法；三者、修持淨戒；四者、除疑離障；五者、多生歡喜；六者、多作觀想；七者、常住定心；八者、生處清淨；九者、常受化生；十者、得明利識。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善男子！菩薩由廣供養佛故，即能尊重正法，以重法故，乃於持法人所，以彼因緣能於正法受持讀誦，以所得法廣為他說，由是不惜身命，勤行修習受持正法，復能修持淨戒。戒有三種，謂身語心。由其三業戒清淨故，即能除疑離諸障染。何以故？先由戒行清淨，即能除疑離障；離疑障故多生歡喜，以心喜故多作觀想；由觀想故常住定心，心住定故生處清淨；處清淨故常受化生，以化生故得明利識；識明利故能知一生、二生、三、四、五生，若十、二十乃至百千無數生中宿命通事。善男子！菩薩若修如是十種法者，得宿命通。
「善男子！菩薩由廣供養佛故，即能尊重正法，以重法故，乃於持法人所，以彼因緣能於正法受持讀誦，以所得法廣為他說，由是不惜身命，勤行修習受持正法，復能修持淨戒。戒有三種，謂身語心。由其三業戒清淨故，即能除疑離諸障染。何以故？先由戒行清淨，即能除疑離障；離疑障故多生歡喜，以心喜故多作觀想；由觀想故常住定心，心住定故生處清淨；處清淨故常受化生，以化生故得明利識；識明利故能知一生、二生、三、四、五生，若十、二十乃至百千無數生中宿命通事。善男子！菩薩若修如是十種法者，得宿命通。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得不離善知識。何等為十？一者、不離見佛或聞或念；二者、不離聞法；三者、不離供僧；四者、不離於諸佛菩薩讚歎禮拜合掌恭敬或復頂禮；五者、不離於多聞人所聽受說法；六者、不離聽受波羅蜜多法；七者、不離聽受菩提分法；八者、不離聽受三解脫法；九者、不離聽受四梵行法；十者、不離聽受一切智法。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得不離善知識。
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得不離善知識。何等為十？一者、不離見佛或聞或念；二者、不離聞法；三者、不離供僧；四者、不離於諸佛菩薩讚歎禮拜合掌恭敬或復頂禮；五者、不離於多聞人所聽受說法；六者、不離聽受波羅蜜多法；七者、不離聽受菩提分法；八者、不離聽受三解脫法；九者、不離聽受四梵行法；十者、不離聽受一切智法。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得不離善知識。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得遠離惡知識。何等為十？一者、遠離破戒人故，即能離惡知識；二者、遠離壞正見人；三者、遠離壞軌範人；四者、遠離壞正命人；五者、遠離耽湎之人；六者、遠離懈怠之人；七者、遠離沈沒生死之人；八者、遠離背菩提人；九者、遠離習近白衣之人；十者遠離諸煩惱故，能離惡知識。善男子！菩薩雖於如是等處皆悉遠離，而亦不於彼等人所生恚惡心、生惱害心、生輕慢心，菩薩但起是心：『如佛所說，一切有情諸界緣成，性欲相染習相近故即有所壞，是故我今離所習性。』善男子！菩薩若修如是十種法者，即能遠離惡知識。
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得遠離惡知識。何等為十？一者、遠離破戒人故，即能離惡知識；二者、遠離壞正見人；三者、遠離壞軌範人；四者、遠離壞正命人；五者、遠離耽湎之人；六者、遠離懈怠之人；七者、遠離沈沒生死之人；八者、遠離背菩提人；九者、遠離習近白衣之人；十者遠離諸煩惱故，能離惡知識。善男子！菩薩雖於如是等處皆悉遠離，而亦不於彼等人所生恚惡心、生惱害心、生輕慢心，菩薩但起是心：『如佛所說，一切有情諸界緣成，性欲相染習相近故即有所壞，是故我今離所習性。』善男子！菩薩若修如是十種法者，即能遠離惡知識。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得如來法身。何等為十？一者、得平等身；二者、得清淨身；三者、得無盡身；四者、得積集善身；五者得法身；六者、得不可計度難測之身；七者、得不思議身；八者、得寂靜身；九者、得等虛空身；十者、得妙智身。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如來法身。」
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得如來法身。何等為十？一者、得平等身；二者、得清淨身；三者、得無盡身；四者、得積集善身；五者得法身；六者、得不可計度難測之身；七者、得不思議身；八者、得寂靜身；九者、得等虛空身；十者、得妙智身。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如來法身。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
除蓋障菩薩白佛言：「世尊！何等分位菩薩得如來法身？」
除蓋障菩薩白佛言：「世尊！何等分位菩薩得如來法身？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「善男子！初地菩薩得平等身。何以故？而此菩薩能離一切險惡之身，遍知一切菩薩地法；二地菩薩得清淨身，善具淨戒故；三地菩薩得無盡身，已離一切瞋恚故；四地菩薩得積集善身，積集諸佛法故；五地菩薩得法身，了知一切法故；六地菩薩得不可計度難測之身，積集一切不可計度甚深法故；七地菩薩得不思議身，積集善巧方便故；八地菩薩得寂靜身，遠離一切戲論及離諸煩惱故；九地菩薩得等虛空身，能現無量廣大身故；十地菩薩得妙智身，積集一切所知法故。」
佛言：「善男子！初地菩薩得平等身。何以故？而此菩薩能離一切險惡之身，遍知一切菩薩地法；二地菩薩得清淨身，善具淨戒故；三地菩薩得無盡身，已離一切瞋恚故；四地菩薩得積集善身，積集諸佛法故；五地菩薩得法身，了知一切法故；六地菩薩得不可計度難測之身，積集一切不可計度甚深法故；七地菩薩得不思議身，積集善巧方便故；八地菩薩得寂靜身，遠離一切戲論及離諸煩惱故；九地菩薩得等虛空身，能現無量廣大身故；十地菩薩得妙智身，積集一切所知法故。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
除蓋障菩薩白佛言：「世尊！如來法身與菩薩法身有別異不？」
除蓋障菩薩白佛言：「世尊！如來法身與菩薩法身有別異不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「善男子！身無有別，其功德相而各有異。」
佛言：「善男子！身無有別，其功德相而各有異。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何身無有別功德相異？」
除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何身無有別功德相異？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「善男子！身實無異。何以故？身者積集所成，同一相故，然功德相而各有異。」
佛言：「善男子！身實無異。何以故？身者積集所成，同一相故，然功德相而各有異。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
除蓋障菩薩白佛言：「世尊！功德相異者，其事云何？」
除蓋障菩薩白佛言：「世尊！功德相異者，其事云何？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「善男子！我今說喻以明斯義。譬如摩尼之寶，若不磨治與磨治者，二寶俱名摩尼之數。而彼已磨治者摩尼之寶，光明煥耀瑩潔可愛，與不磨治不可倫比。菩薩身摩尼寶，如來身摩尼寶，亦復如是，如實皆同。然菩薩身摩尼之寶，對如來身摩尼寶前，說其清淨光明之相不可倫比。何以故？以如來身摩尼之寶廣大無量，滿有情界及虛空界，光明顯煥照耀而住。所以者何？如來身摩尼寶者，磨治清淨離一切垢，不可以菩薩身摩尼之寶而為倫比。何以故？菩薩有餘垢故。
佛言：「善男子！我今說喻以明斯義。譬如摩尼之寶，若不磨治與磨治者，二寶俱名摩尼之數。而彼已磨治者摩尼之寶，光明煥耀瑩潔可愛，與不磨治不可倫比。菩薩身摩尼寶，如來身摩尼寶，亦復如是，如實皆同。然菩薩身摩尼之寶，對如來身摩尼寶前，說其清淨光明之相不可倫比。何以故？以如來身摩尼之寶廣大無量，滿有情界及虛空界，光明顯煥照耀而住。所以者何？如來身摩尼寶者，磨治清淨離一切垢，不可以菩薩身摩尼之寶而為倫比。何以故？菩薩有餘垢故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！如白分中初二夜月與彼望夕，圓明相遠體無殊異，法有差漸故。如來之身、菩薩之身亦復如是，俱名為身。然菩薩身光明照耀，對如來前不可倫比，其猶初二與十五月。善男子！是故當知，說如來身與菩薩身，雖同一相而功德異。
「又，善男子！如白分中初二夜月與彼望夕，圓明相遠體無殊異，法有差漸故。如來之身、菩薩之身亦復如是，俱名為身。然菩薩身光明照耀，對如來前不可倫比，其猶初二與十五月。善男子！是故當知，說如來身與菩薩身，雖同一相而功德異。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得金剛不壞身。何等為十？一者、不為貪瞋癡所壞；二者、不為忿惱疲倦驕慢顛倒見等所壞；三者、不為世間八法所壞；四者、不為惡趣之苦所壞；五者、不為一切苦所壞；六者、不為生老死苦所壞；七者、不為一切外道他論所壞；八者、不為諸魔及魔眷屬所壞；九者、不為聲聞緣覺所壞；十者、不為一切欲境所壞。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得金剛不壞之身。
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得金剛不壞身。何等為十？一者、不為貪瞋癡所壞；二者、不為忿惱疲倦驕慢顛倒見等所壞；三者、不為世間八法所壞；四者、不為惡趣之苦所壞；五者、不為一切苦所壞；六者、不為生老死苦所壞；七者、不為一切外道他論所壞；八者、不為諸魔及魔眷屬所壞；九者、不為聲聞緣覺所壞；十者、不為一切欲境所壞。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得金剛不壞之身。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，為大導師。何等為十？一者、得他信許；二者、為他所敬；三者、善作指引；四者、為他依止；五者、能為濟命；六者、善備資糧；七者、富有財寶；八者、無其止足；九者、為作先導；十者、善到一切智城。
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，為大導師。何等為十？一者、得他信許；二者、為他所敬；三者、善作指引；四者、為他依止；五者、能為濟命；六者、善備資糧；七者、富有財寶；八者、無其止足；九者、為作先導；十者、善到一切智城。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「云何是得他信許，乃至善到一切智城？善男子！如海導師，若王若王臣皆悉信許，菩薩大導師亦復如是，若諸佛、若佛之聲聞弟子皆悉信許。
「云何是得他信許，乃至善到一切智城？善男子！如海導師，若王若王臣皆悉信許，菩薩大導師亦復如是，若諸佛、若佛之聲聞弟子皆悉信許。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！如海導師，得婆羅門、剎帝利等一切人民恭敬供養，菩薩大導師亦復如是，得一切學無學眾，及餘天、龍、夜叉、乾闥婆等恭敬供養。
「又，善男子！如海導師，得婆羅門、剎帝利等一切人民恭敬供養，菩薩大導師亦復如是，得一切學無學眾，及餘天、龍、夜叉、乾闥婆等恭敬供養。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！如海導師能於曠野險難之中為作指引，令其安隱不生疲倦，菩薩大導師亦復如是，能於生死曠野險難之中，為諸有情指引其道，令知煩惱惡賊之處，使獲安隱不生疲倦。
「又，善男子！如海導師能於曠野險難之中為作指引，令其安隱不生疲倦，菩薩大導師亦復如是，能於生死曠野險難之中，為諸有情指引其道，令知煩惱惡賊之處，使獲安隱不生疲倦。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！如海導師為諸孤露困苦之者作其依止，使令得出曠野險路，菩薩大導師亦復如是，能為諸外道等而作依止，使令得出生死曠野大險惡道。
「又，善男子！如海導師為諸孤露困苦之者作其依止，使令得出曠野險路，菩薩大導師亦復如是，能為諸外道等而作依止，使令得出生死曠野大險惡道。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！如海導師能為王官及餘人眾設以所須作其濟命，菩薩大導師亦復如是，能為耽著生死諸有情類，設以方便作其濟命。
「又，善男子！如海導師能為王官及餘人眾設以所須作其濟命，菩薩大導師亦復如是，能為耽著生死諸有情類，設以方便作其濟命。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！如海導師隨諸方處若行若住，與諸商眾同涉曠野險惡道路期至城邑。是時，導師善備資糧，令諸商眾同出曠野險惡之道，乃至安隱得到城邑。菩薩大導師亦復如是，隨欲往詣親近佛所，欲為攝受廣多有情，過大生死險惡道中，欲令有情悉到一切智大城之所，是故菩薩善備福智諸行資糧。
「又，善男子！如海導師隨諸方處若行若住，與諸商眾同涉曠野險惡道路期至城邑。是時，導師善備資糧，令諸商眾同出曠野險惡之道，乃至安隱得到城邑。菩薩大導師亦復如是，隨欲往詣親近佛所，欲為攝受廣多有情，過大生死險惡道中，欲令有情悉到一切智大城之所，是故菩薩善備福智諸行資糧。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！如海導師欲止諸方富有財寶資生緣具，所謂金銀琉璃摩尼珊瑚車渠等寶，菩薩大導師亦復如是，欲止一切智大城故，廣集一切佛法勝行。
「又，善男子！如海導師欲止諸方富有財寶資生緣具，所謂金銀琉璃摩尼珊瑚車渠等寶，菩薩大導師亦復如是，欲止一切智大城故，廣集一切佛法勝行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！如海導師於其財寶希取無足，菩薩大導師亦復如是，於聖法財積集無足。
「又，善男子！如海導師於其財寶希取無足，菩薩大導師亦復如是，於聖法財積集無足。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！如海導師與諸商眾善為先導。何以故？為主宰故，善增益故，所作勝上故，能以愛語而攝受故。菩薩大導師亦復如是，能為一切有情而作先導。何以故？於功德法善增益故，分位勝上故，為勝主宰故，出實語故。
「又，善男子！如海導師與諸商眾善為先導。何以故？為主宰故，善增益故，所作勝上故，能以愛語而攝受故。菩薩大導師亦復如是，能為一切有情而作先導。何以故？於功德法善增益故，分位勝上故，為勝主宰故，出實語故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又，善男子！如海導師具力能故得到城邑，菩薩大導師亦復如是，具勝力能得到一切智大城。善男子！此等是為菩薩得他信許乃至善到一切智城。善男子！菩薩若修如是十種法者，為大導師。
「又，善男子！如海導師具力能故得到城邑，菩薩大導師亦復如是，具勝力能得到一切智大城。善男子！此等是為菩薩得他信許乃至善到一切智城。善男子！菩薩若修如是十種法者，為大導師。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，善知正道。何等為十？一者、善知道路平坦；二者、善知道路險惡；三者、善知道路安隱；四者、知其道善；五者、善知道路流潤枯涸；六者、善知道路處所；七者、善知道路之相；八者、善知道路正直；九者、善知道路詰曲；十者、善知道路出要。善男子！菩薩若修如是十種法者，善知正道。
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，善知正道。何等為十？一者、善知道路平坦；二者、善知道路險惡；三者、善知道路安隱；四者、知其道善；五者、善知道路流潤枯涸；六者、善知道路處所；七者、善知道路之相；八者、善知道路正直；九者、善知道路詰曲；十者、善知道路出要。善男子！菩薩若修如是十種法者，善知正道。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，善能說示無顛倒道。何等為十？一者、應以大乘所度有情，即為宣說菩薩道法，不說聲聞道法；二者、應以聲聞乘所度有情，即為宣說聲聞道法，不說菩薩道法；三者、應以一切智道所度有情，即為宣說一切智法，不說緣覺道法；四者、應以緣覺乘法所度有情，即為宣說緣覺道法，不說一切智道；五者、著於我執法執諸有情類，如應為說空無我法，不說我及有情、壽者、養育、補特伽羅道法；六者、依著二邊有情，即為宣說離二邊法，不說著二邊法；七者、散亂有情，即為宣說止觀道法，不說散亂之法；八者、愛著戲論有情，即為宣說真如道法，不說愚夫愛著戲論之法；九者、樂著生死有情，為說涅槃道法，不說生死之法；十者、住邪道有情，為說離其過失荊棘之法，不說煩惱荊棘之法。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能說示無顛倒道。
「復次，善男子！菩薩若修十種法者，善能說示無顛倒道。何等為十？一者、應以大乘所度有情，即為宣說菩薩道法，不說聲聞道法；二者、應以聲聞乘所度有情，即為宣說聲聞道法，不說菩薩道法；三者、應以一切智道所度有情，即為宣說一切智法，不說緣覺道法；四者、應以緣覺乘法所度有情，即為宣說緣覺道法，不說一切智道；五者、著於我執法執諸有情類，如應為說空無我法，不說我及有情、壽者、養育、補特伽羅道法；六者、依著二邊有情，即為宣說離二邊法，不說著二邊法；七者、散亂有情，即為宣說止觀道法，不說散亂之法；八者、愛著戲論有情，即為宣說真如道法，不說愚夫愛著戲論之法；九者、樂著生死有情，為說涅槃道法，不說生死之法；十者、住邪道有情，為說離其過失荊棘之法，不說煩惱荊棘之法。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能說示無顛倒道。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛說除蓋障菩薩所問經卷第十二
佛說除蓋障菩薩所問經卷第十二
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话