佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第十二

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，能離八難。何等為十？一者、離不善業；二者、如來所立禁戒而不違越；三者、遠離慳悋；四者、於先佛所植眾德本；五者、勤修福行；六者、智慧具足；七者善解方便；八者、勝願具足；九者、多起厭患。十者、發勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，能離八難。何等為十？一者、離不善業；二者、如來所立禁戒而不違越；三者、遠離慳悋；四者、於先佛所植眾德本；五者、勤修福行；六者、智慧具足；七者善解方便；八者、勝願具足；九者、多起厭患。十者、發勤精進。

「善男子！菩薩不造不善業故不墮地獄，設或示現生地獄中，亦不受彼地獄極苦，復不久處地獄之中，又不於彼有情生瞋惱心。何以故？謂以菩薩本性具修十善業故，以是因緣，菩薩不墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩不造不善業故不墮地獄，設或示現生地獄中，亦不受彼地獄極苦，復不久處地獄之中，又不於彼有情生瞋惱心。何以故？謂以菩薩本性具修十善業故，以是因緣，菩薩不墮地獄。

「又，善男子！菩薩於如來禁戒不違越故，不墮畜生之趣，設或示現生彼趣中，而亦不受畜生之苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩於如來禁戒不違越故，不墮畜生之趣，設或示現生彼趣中，而亦不受畜生之苦。

「又，善男子！菩薩不起慳悋，不以慳因緣故墮餓鬼趣，設或示現生彼趣中，而亦不受餓鬼之苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩不起慳悋，不以慳因緣故墮餓鬼趣，設或示現生彼趣中，而亦不受餓鬼之苦。

「又，善男子！菩薩不生邪見之家，設生於彼亦不壞淨信，而菩薩者，常得善知識共相會遇。何以故？菩薩久修善法，於先佛所植眾德本，而常於彼正見家生，於彼生已淨信具足，亦復廣大增長淨信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩不生邪見之家，設生於彼亦不壞淨信，而菩薩者，常得善知識共相會遇。何以故？菩薩久修善法，於先佛所植眾德本，而常於彼正見家生，於彼生已淨信具足，亦復廣大增長淨信。

「又，善男子！菩薩諸根亦不缺壞，若復諸根有所缺壞，即於佛法中不能堪任法器。何以故？菩薩廣集福德勤修福行，常尊重供養如來塔廟若法若僧，常所親近作諸勝行，由勝行廣修於己，乃得諸根圓具。以圓具故，於佛法中即大法器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩諸根亦不缺壞，若復諸根有所缺壞，即於佛法中不能堪任法器。何以故？菩薩廣集福德勤修福行，常尊重供養如來塔廟若法若僧，常所親近作諸勝行，由勝行廣修於己，乃得諸根圓具。以圓具故，於佛法中即大法器。

「又，善男子！菩薩不生邊國，其中有情愚騃聾瘂，色力不具無所堪任，善言惡言不曉其義，於佛法中非其法器，不識父母、沙門、婆羅門。是故菩薩常生中國，其中有情根性明利，多有智者，復為智者所許，是所堪任具有力能，善言惡言悉曉其義，於佛法中是大法器，深信沙門、婆羅門。何以故？先所修習智慧力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩不生邊國，其中有情愚騃聾瘂，色力不具無所堪任，善言惡言不曉其義，於佛法中非其法器，不識父母、沙門、婆羅門。是故菩薩常生中國，其中有情根性明利，多有智者，復為智者所許，是所堪任具有力能，善言惡言悉曉其義，於佛法中是大法器，深信沙門、婆羅門。何以故？先所修習智慧力故。

「又，善男子！菩薩不生長壽天，若生其中，雖有無數諸佛出世，亦不值遇，利有情事不能成辦。是故菩薩生於欲界，此中有情值佛出世，愛樂親近而可化度。何以故？菩薩善具方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩不生長壽天，若生其中，雖有無數諸佛出世，亦不值遇，利有情事不能成辦。是故菩薩生於欲界，此中有情值佛出世，愛樂親近而可化度。何以故？菩薩善具方便故。

「又，善男子！菩薩不生無佛世界，若生其中，即不見佛、不聞法、不供僧，是故菩薩生於三寶具足佛剎之中。何以故？由昔所修勝願具故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩不生無佛世界，若生其中，即不見佛、不聞法、不供僧，是故菩薩生於三寶具足佛剎之中。何以故？由昔所修勝願具故。

「又，善男子！菩薩若聞諸可厭事，無有不生厭惡心者。何以故？菩薩纔聞是事，即起厭患之心，生厭患已發勤精進，修諸善法斷諸惡法。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能遠離八難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若聞諸可厭事，無有不生厭惡心者。何以故？菩薩纔聞是事，即起厭患之心，生厭患已發勤精進，修諸善法斷諸惡法。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能遠離八難。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得不忘失菩提心。何等為十？一者、遠離諂誑；二者、正而無曲清淨潔白，遠離追求猶豫分別；三者、受持佛法；四者、於法而不祕惜；五者、遠離法慳；六者、不作障法因緣；七者、無不實語；八者、攝受大乘之法如說能行，於彼受持大乘人所起尊重心；九者、於彼受持大乘人所，為漸入大乘故起親近想；十者、深入大乘故，於說法人起師尊想。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得不忘失菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得不忘失菩提心。何等為十？一者、遠離諂誑；二者、正而無曲清淨潔白，遠離追求猶豫分別；三者、受持佛法；四者、於法而不祕惜；五者、遠離法慳；六者、不作障法因緣；七者、無不實語；八者、攝受大乘之法如說能行，於彼受持大乘人所起尊重心；九者、於彼受持大乘人所，為漸入大乘故起親近想；十者、深入大乘故，於說法人起師尊想。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得不忘失菩提心。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得宿命通。何等為十？一者、供養諸佛；二者、攝持正法；三者、修持淨戒；四者、除疑離障；五者、多生歡喜；六者、多作觀想；七者、常住定心；八者、生處清淨；九者、常受化生；十者、得明利識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得宿命通。何等為十？一者、供養諸佛；二者、攝持正法；三者、修持淨戒；四者、除疑離障；五者、多生歡喜；六者、多作觀想；七者、常住定心；八者、生處清淨；九者、常受化生；十者、得明利識。

「善男子！菩薩由廣供養佛故，即能尊重正法，以重法故，乃於持法人所，以彼因緣能於正法受持讀誦，以所得法廣為他說，由是不惜身命，勤行修習受持正法，復能修持淨戒。戒有三種，謂身語心。由其三業戒清淨故，即能除疑離諸障染。何以故？先由戒行清淨，即能除疑離障；離疑障故多生歡喜，以心喜故多作觀想；由觀想故常住定心，心住定故生處清淨；處清淨故常受化生，以化生故得明利識；識明利故能知一生、二生、三、四、五生，若十、二十乃至百千無數生中宿命通事。善男子！菩薩若修如是十種法者，得宿命通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩由廣供養佛故，即能尊重正法，以重法故，乃於持法人所，以彼因緣能於正法受持讀誦，以所得法廣為他說，由是不惜身命，勤行修習受持正法，復能修持淨戒。戒有三種，謂身語心。由其三業戒清淨故，即能除疑離諸障染。何以故？先由戒行清淨，即能除疑離障；離疑障故多生歡喜，以心喜故多作觀想；由觀想故常住定心，心住定故生處清淨；處清淨故常受化生，以化生故得明利識；識明利故能知一生、二生、三、四、五生，若十、二十乃至百千無數生中宿命通事。善男子！菩薩若修如是十種法者，得宿命通。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得不離善知識。何等為十？一者、不離見佛或聞或念；二者、不離聞法；三者、不離供僧；四者、不離於諸佛菩薩讚歎禮拜合掌恭敬或復頂禮；五者、不離於多聞人所聽受說法；六者、不離聽受波羅蜜多法；七者、不離聽受菩提分法；八者、不離聽受三解脫法；九者、不離聽受四梵行法；十者、不離聽受一切智法。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得不離善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得不離善知識。何等為十？一者、不離見佛或聞或念；二者、不離聞法；三者、不離供僧；四者、不離於諸佛菩薩讚歎禮拜合掌恭敬或復頂禮；五者、不離於多聞人所聽受說法；六者、不離聽受波羅蜜多法；七者、不離聽受菩提分法；八者、不離聽受三解脫法；九者、不離聽受四梵行法；十者、不離聽受一切智法。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得不離善知識。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得遠離惡知識。何等為十？一者、遠離破戒人故，即能離惡知識；二者、遠離壞正見人；三者、遠離壞軌範人；四者、遠離壞正命人；五者、遠離耽湎之人；六者、遠離懈怠之人；七者、遠離沈沒生死之人；八者、遠離背菩提人；九者、遠離習近白衣之人；十者遠離諸煩惱故，能離惡知識。善男子！菩薩雖於如是等處皆悉遠離，而亦不於彼等人所生恚惡心、生惱害心、生輕慢心，菩薩但起是心：『如佛所說，一切有情諸界緣成，性欲相染習相近故即有所壞，是故我今離所習性。』善男子！菩薩若修如是十種法者，即能遠離惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得遠離惡知識。何等為十？一者、遠離破戒人故，即能離惡知識；二者、遠離壞正見人；三者、遠離壞軌範人；四者、遠離壞正命人；五者、遠離耽湎之人；六者、遠離懈怠之人；七者、遠離沈沒生死之人；八者、遠離背菩提人；九者、遠離習近白衣之人；十者遠離諸煩惱故，能離惡知識。善男子！菩薩雖於如是等處皆悉遠離，而亦不於彼等人所生恚惡心、生惱害心、生輕慢心，菩薩但起是心：『如佛所說，一切有情諸界緣成，性欲相染習相近故即有所壞，是故我今離所習性。』善男子！菩薩若修如是十種法者，即能遠離惡知識。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得如來法身。何等為十？一者、得平等身；二者、得清淨身；三者、得無盡身；四者、得積集善身；五者得法身；六者、得不可計度難測之身；七者、得不思議身；八者、得寂靜身；九者、得等虛空身；十者、得妙智身。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如來法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得如來法身。何等為十？一者、得平等身；二者、得清淨身；三者、得無盡身；四者、得積集善身；五者得法身；六者、得不可計度難測之身；七者、得不思議身；八者、得寂靜身；九者、得等虛空身；十者、得妙智身。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如來法身。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！何等分位菩薩得如來法身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！何等分位菩薩得如來法身？」

佛言：「善男子！初地菩薩得平等身。何以故？而此菩薩能離一切險惡之身，遍知一切菩薩地法；二地菩薩得清淨身，善具淨戒故；三地菩薩得無盡身，已離一切瞋恚故；四地菩薩得積集善身，積集諸佛法故；五地菩薩得法身，了知一切法故；六地菩薩得不可計度難測之身，積集一切不可計度甚深法故；七地菩薩得不思議身，積集善巧方便故；八地菩薩得寂靜身，遠離一切戲論及離諸煩惱故；九地菩薩得等虛空身，能現無量廣大身故；十地菩薩得妙智身，積集一切所知法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！初地菩薩得平等身。何以故？而此菩薩能離一切險惡之身，遍知一切菩薩地法；二地菩薩得清淨身，善具淨戒故；三地菩薩得無盡身，已離一切瞋恚故；四地菩薩得積集善身，積集諸佛法故；五地菩薩得法身，了知一切法故；六地菩薩得不可計度難測之身，積集一切不可計度甚深法故；七地菩薩得不思議身，積集善巧方便故；八地菩薩得寂靜身，遠離一切戲論及離諸煩惱故；九地菩薩得等虛空身，能現無量廣大身故；十地菩薩得妙智身，積集一切所知法故。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！如來法身與菩薩法身有別異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！如來法身與菩薩法身有別異不？」

佛言：「善男子！身無有別，其功德相而各有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！身無有別，其功德相而各有異。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何身無有別功德相異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何身無有別功德相異？」

佛言：「善男子！身實無異。何以故？身者積集所成，同一相故，然功德相而各有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！身實無異。何以故？身者積集所成，同一相故，然功德相而各有異。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！功德相異者，其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！功德相異者，其事云何？」

佛言：「善男子！我今說喻以明斯義。譬如摩尼之寶，若不磨治與磨治者，二寶俱名摩尼之數。而彼已磨治者摩尼之寶，光明煥耀瑩潔可愛，與不磨治不可倫比。菩薩身摩尼寶，如來身摩尼寶，亦復如是，如實皆同。然菩薩身摩尼之寶，對如來身摩尼寶前，說其清淨光明之相不可倫比。何以故？以如來身摩尼之寶廣大無量，滿有情界及虛空界，光明顯煥照耀而住。所以者何？如來身摩尼寶者，磨治清淨離一切垢，不可以菩薩身摩尼之寶而為倫比。何以故？菩薩有餘垢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我今說喻以明斯義。譬如摩尼之寶，若不磨治與磨治者，二寶俱名摩尼之數。而彼已磨治者摩尼之寶，光明煥耀瑩潔可愛，與不磨治不可倫比。菩薩身摩尼寶，如來身摩尼寶，亦復如是，如實皆同。然菩薩身摩尼之寶，對如來身摩尼寶前，說其清淨光明之相不可倫比。何以故？以如來身摩尼之寶廣大無量，滿有情界及虛空界，光明顯煥照耀而住。所以者何？如來身摩尼寶者，磨治清淨離一切垢，不可以菩薩身摩尼之寶而為倫比。何以故？菩薩有餘垢故。

「又，善男子！如白分中初二夜月與彼望夕，圓明相遠體無殊異，法有差漸故。如來之身、菩薩之身亦復如是，俱名為身。然菩薩身光明照耀，對如來前不可倫比，其猶初二與十五月。善男子！是故當知，說如來身與菩薩身，雖同一相而功德異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如白分中初二夜月與彼望夕，圓明相遠體無殊異，法有差漸故。如來之身、菩薩之身亦復如是，俱名為身。然菩薩身光明照耀，對如來前不可倫比，其猶初二與十五月。善男子！是故當知，說如來身與菩薩身，雖同一相而功德異。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得金剛不壞身。何等為十？一者、不為貪瞋癡所壞；二者、不為忿惱疲倦驕慢顛倒見等所壞；三者、不為世間八法所壞；四者、不為惡趣之苦所壞；五者、不為一切苦所壞；六者、不為生老死苦所壞；七者、不為一切外道他論所壞；八者、不為諸魔及魔眷屬所壞；九者、不為聲聞緣覺所壞；十者、不為一切欲境所壞。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得金剛不壞之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得金剛不壞身。何等為十？一者、不為貪瞋癡所壞；二者、不為忿惱疲倦驕慢顛倒見等所壞；三者、不為世間八法所壞；四者、不為惡趣之苦所壞；五者、不為一切苦所壞；六者、不為生老死苦所壞；七者、不為一切外道他論所壞；八者、不為諸魔及魔眷屬所壞；九者、不為聲聞緣覺所壞；十者、不為一切欲境所壞。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得金剛不壞之身。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，為大導師。何等為十？一者、得他信許；二者、為他所敬；三者、善作指引；四者、為他依止；五者、能為濟命；六者、善備資糧；七者、富有財寶；八者、無其止足；九者、為作先導；十者、善到一切智城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，為大導師。何等為十？一者、得他信許；二者、為他所敬；三者、善作指引；四者、為他依止；五者、能為濟命；六者、善備資糧；七者、富有財寶；八者、無其止足；九者、為作先導；十者、善到一切智城。

「云何是得他信許，乃至善到一切智城？善男子！如海導師，若王若王臣皆悉信許，菩薩大導師亦復如是，若諸佛、若佛之聲聞弟子皆悉信許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是得他信許，乃至善到一切智城？善男子！如海導師，若王若王臣皆悉信許，菩薩大導師亦復如是，若諸佛、若佛之聲聞弟子皆悉信許。

「又，善男子！如海導師，得婆羅門、剎帝利等一切人民恭敬供養，菩薩大導師亦復如是，得一切學無學眾，及餘天、龍、夜叉、乾闥婆等恭敬供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如海導師，得婆羅門、剎帝利等一切人民恭敬供養，菩薩大導師亦復如是，得一切學無學眾，及餘天、龍、夜叉、乾闥婆等恭敬供養。

「又，善男子！如海導師能於曠野險難之中為作指引，令其安隱不生疲倦，菩薩大導師亦復如是，能於生死曠野險難之中，為諸有情指引其道，令知煩惱惡賊之處，使獲安隱不生疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如海導師能於曠野險難之中為作指引，令其安隱不生疲倦，菩薩大導師亦復如是，能於生死曠野險難之中，為諸有情指引其道，令知煩惱惡賊之處，使獲安隱不生疲倦。

「又，善男子！如海導師為諸孤露困苦之者作其依止，使令得出曠野險路，菩薩大導師亦復如是，能為諸外道等而作依止，使令得出生死曠野大險惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如海導師為諸孤露困苦之者作其依止，使令得出曠野險路，菩薩大導師亦復如是，能為諸外道等而作依止，使令得出生死曠野大險惡道。

「又，善男子！如海導師能為王官及餘人眾設以所須作其濟命，菩薩大導師亦復如是，能為耽著生死諸有情類，設以方便作其濟命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如海導師能為王官及餘人眾設以所須作其濟命，菩薩大導師亦復如是，能為耽著生死諸有情類，設以方便作其濟命。

「又，善男子！如海導師隨諸方處若行若住，與諸商眾同涉曠野險惡道路期至城邑。是時，導師善備資糧，令諸商眾同出曠野險惡之道，乃至安隱得到城邑。菩薩大導師亦復如是，隨欲往詣親近佛所，欲為攝受廣多有情，過大生死險惡道中，欲令有情悉到一切智大城之所，是故菩薩善備福智諸行資糧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如海導師隨諸方處若行若住，與諸商眾同涉曠野險惡道路期至城邑。是時，導師善備資糧，令諸商眾同出曠野險惡之道，乃至安隱得到城邑。菩薩大導師亦復如是，隨欲往詣親近佛所，欲為攝受廣多有情，過大生死險惡道中，欲令有情悉到一切智大城之所，是故菩薩善備福智諸行資糧。

「又，善男子！如海導師欲止諸方富有財寶資生緣具，所謂金銀琉璃摩尼珊瑚車渠等寶，菩薩大導師亦復如是，欲止一切智大城故，廣集一切佛法勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如海導師欲止諸方富有財寶資生緣具，所謂金銀琉璃摩尼珊瑚車渠等寶，菩薩大導師亦復如是，欲止一切智大城故，廣集一切佛法勝行。

「又，善男子！如海導師於其財寶希取無足，菩薩大導師亦復如是，於聖法財積集無足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如海導師於其財寶希取無足，菩薩大導師亦復如是，於聖法財積集無足。

「又，善男子！如海導師與諸商眾善為先導。何以故？為主宰故，善增益故，所作勝上故，能以愛語而攝受故。菩薩大導師亦復如是，能為一切有情而作先導。何以故？於功德法善增益故，分位勝上故，為勝主宰故，出實語故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如海導師與諸商眾善為先導。何以故？為主宰故，善增益故，所作勝上故，能以愛語而攝受故。菩薩大導師亦復如是，能為一切有情而作先導。何以故？於功德法善增益故，分位勝上故，為勝主宰故，出實語故。

「又，善男子！如海導師具力能故得到城邑，菩薩大導師亦復如是，具勝力能得到一切智大城。善男子！此等是為菩薩得他信許乃至善到一切智城。善男子！菩薩若修如是十種法者，為大導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如海導師具力能故得到城邑，菩薩大導師亦復如是，具勝力能得到一切智大城。善男子！此等是為菩薩得他信許乃至善到一切智城。善男子！菩薩若修如是十種法者，為大導師。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，善知正道。何等為十？一者、善知道路平坦；二者、善知道路險惡；三者、善知道路安隱；四者、知其道善；五者、善知道路流潤枯涸；六者、善知道路處所；七者、善知道路之相；八者、善知道路正直；九者、善知道路詰曲；十者、善知道路出要。善男子！菩薩若修如是十種法者，善知正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，善知正道。何等為十？一者、善知道路平坦；二者、善知道路險惡；三者、善知道路安隱；四者、知其道善；五者、善知道路流潤枯涸；六者、善知道路處所；七者、善知道路之相；八者、善知道路正直；九者、善知道路詰曲；十者、善知道路出要。善男子！菩薩若修如是十種法者，善知正道。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，善能說示無顛倒道。何等為十？一者、應以大乘所度有情，即為宣說菩薩道法，不說聲聞道法；二者、應以聲聞乘所度有情，即為宣說聲聞道法，不說菩薩道法；三者、應以一切智道所度有情，即為宣說一切智法，不說緣覺道法；四者、應以緣覺乘法所度有情，即為宣說緣覺道法，不說一切智道；五者、著於我執法執諸有情類，如應為說空無我法，不說我及有情、壽者、養育、補特伽羅道法；六者、依著二邊有情，即為宣說離二邊法，不說著二邊法；七者、散亂有情，即為宣說止觀道法，不說散亂之法；八者、愛著戲論有情，即為宣說真如道法，不說愚夫愛著戲論之法；九者、樂著生死有情，為說涅槃道法，不說生死之法；十者、住邪道有情，為說離其過失荊棘之法，不說煩惱荊棘之法。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能說示無顛倒道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，善能說示無顛倒道。何等為十？一者、應以大乘所度有情，即為宣說菩薩道法，不說聲聞道法；二者、應以聲聞乘所度有情，即為宣說聲聞道法，不說菩薩道法；三者、應以一切智道所度有情，即為宣說一切智法，不說緣覺道法；四者、應以緣覺乘法所度有情，即為宣說緣覺道法，不說一切智道；五者、著於我執法執諸有情類，如應為說空無我法，不說我及有情、壽者、養育、補特伽羅道法；六者、依著二邊有情，即為宣說離二邊法，不說著二邊法；七者、散亂有情，即為宣說止觀道法，不說散亂之法；八者、愛著戲論有情，即為宣說真如道法，不說愚夫愛著戲論之法；九者、樂著生死有情，為說涅槃道法，不說生死之法；十者、住邪道有情，為說離其過失荊棘之法，不說煩惱荊棘之法。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能說示無顛倒道。