佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第十一

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！此法云何能證？云何能解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！此法云何能證？云何能解？」

佛言：「善男子！出世間慧，乃能證入內自明解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！出世間慧，乃能證入內自明解。」

除蓋障菩薩言：「豈非慧證，即是自心內解入邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩言：「豈非慧證，即是自心內解入邪？」

佛言：「不也。善男子！何以故？慧但如實能觀諸法，由身作證故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。善男子！何以故？慧但如實能觀諸法，由身作證故。」

除蓋障菩薩言：「若諸善男子！豈非以彼聞思修慧能證法時，便能內自得解入邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩言：「若諸善男子！豈非以彼聞思修慧能證法時，便能內自得解入邪？」

佛言：「不也。善男子！非彼聞思修慧纔得聞時，便能內自解入。我今當以譬喻略明斯義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。善男子！非彼聞思修慧纔得聞時，便能內自解入。我今當以譬喻略明斯義。

「善男子！譬如大曠野中夏盛熱時，或有一人自東而西，復有一人自西而東，當其炎毒渴乏所逼，時西至人謂東來者：『我今極熱為渴所逼，汝所從來善履途道，何處當有流泉池沼清冷之水？願為我說，令我飲之除其渴惱。』其東來者，善知東方所有道路，亦復悉知有水之處，其味甘美及深淺等，即告之云：『汝今前去，當觀一處有二道路，出於左者不應當詣，由於右者汝可往之。彼有園林蒼翠滋茂，中有池沼，清流甘美衍漾彌滿。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如大曠野中夏盛熱時，或有一人自東而西，復有一人自西而東，當其炎毒渴乏所逼，時西至人謂東來者：『我今極熱為渴所逼，汝所從來善履途道，何處當有流泉池沼清冷之水？願為我說，令我飲之除其渴惱。』其東來者，善知東方所有道路，亦復悉知有水之處，其味甘美及深淺等，即告之云：『汝今前去，當觀一處有二道路，出於左者不應當詣，由於右者汝可往之。彼有園林蒼翠滋茂，中有池沼，清流甘美衍漾彌滿。』

「善男子！於汝意云何？彼渴乏人纔聞說示有妙池沼起思念時，便能除去渴惱之患，即能內自得清涼邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於汝意云何？彼渴乏人纔聞說示有妙池沼起思念時，便能除去渴惱之患，即能內自得清涼邪？」

除蓋障菩薩言：「不也。世尊！而炎渴人，若親詣彼有水之處，於其池中飲其水已，是人乃能除去炎渴內自清涼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩言：「不也。世尊！而炎渴人，若親詣彼有水之處，於其池中飲其水已，是人乃能除去炎渴內自清涼。」

佛言：「善男子！聞思修慧非纔得聞便能內自解入法性，亦復如是。汝今當知，大曠野者是生死境；夏盛熱時受炎渴人，即是一切諸有情類；極炎熾者，即是煩惱六塵愛境；善知路人，即諸菩薩善能知於一切智道；其飲水者即是內自入證解者，得法勝味輕清甘美，第一義諦諸法實性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！聞思修慧非纔得聞便能內自解入法性，亦復如是。汝今當知，大曠野者是生死境；夏盛熱時受炎渴人，即是一切諸有情類；極炎熾者，即是煩惱六塵愛境；善知路人，即諸菩薩善能知於一切智道；其飲水者即是內自入證解者，得法勝味輕清甘美，第一義諦諸法實性。

「善男子！汝今當聽，復說譬喻。假使如來住壽一劫，於閻浮提一切人前，稱讚天蘇陀妙色妙香，最上清淨精美之味，其所飲者得妙樂觸。善男子！閻浮提人聞如是說，於色香等內了知邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝今當聽，復說譬喻。假使如來住壽一劫，於閻浮提一切人前，稱讚天蘇陀妙色妙香，最上清淨精美之味，其所飲者得妙樂觸。善男子！閻浮提人聞如是說，於色香等內了知邪？」

除蓋障菩薩言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩言：「不也。世尊！」

佛言：「善男子！由是之故，當知聞思修慧非纔聞時便能內自解入法性。汝今復聽，譬若有人於果實中知一果名，自先食已，與未食人說其果味及色香等。善男子！於汝意云何？彼未食人而能了知其果味邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！由是之故，當知聞思修慧非纔聞時便能內自解入法性。汝今復聽，譬若有人於果實中知一果名，自先食已，與未食人說其果味及色香等。善男子！於汝意云何？彼未食人而能了知其果味邪？」

除蓋障菩薩言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩言：「不也。世尊！」

佛言：「善男子！由是之故，當知聞思修慧非纔聞時便能內自解入法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！由是之故，當知聞思修慧非纔聞時便能內自解入法性。」

爾時，除蓋障菩薩前白佛言：「善說世尊！善說善逝！如是內證理法，若有善男子能一歷耳，當知是人即能具足聞思修法。何以故？是人已具不顛倒因，故得此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩前白佛言：「善說世尊！善說善逝！如是內證理法，若有善男子能一歷耳，當知是人即能具足聞思修法。何以故？是人已具不顛倒因，故得此法。」

佛言：「如是，如是。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得善解法界之理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得善解法界之理。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，善知空境界。何等為十？一者、知力空；二者、知無畏空；三者、知不共佛法空；四者、知戒蘊空；五者、知定蘊空；六者、知慧蘊空；七者、知解脫蘊空；八者、知解脫知見蘊空；九者、知空空；十者、知勝義空。雖知是空，亦不以其空因緣故，而於彼空有所得相，亦不執空，不起空見，不依止空，復不以其空因緣故，墮於斷見。善男子！菩薩若修如是十種法者，即善知空境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，善知空境界。何等為十？一者、知力空；二者、知無畏空；三者、知不共佛法空；四者、知戒蘊空；五者、知定蘊空；六者、知慧蘊空；七者、知解脫蘊空；八者、知解脫知見蘊空；九者、知空空；十者、知勝義空。雖知是空，亦不以其空因緣故，而於彼空有所得相，亦不執空，不起空見，不依止空，復不以其空因緣故，墮於斷見。善男子！菩薩若修如是十種法者，即善知空境界。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即能善修無相之行。何等為十？一者、離外相；二者、離內相；三者、離戲論相；四者、離一切遍計相；五者、離一切有所得相；六者、離一切舉動相；七者、離一切虛假相；八者、離一切所緣相；九者、離識有得相；十者、離識所知境相。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能善修無相之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即能善修無相之行。何等為十？一者、離外相；二者、離內相；三者、離戲論相；四者、離一切遍計相；五者、離一切有所得相；六者、離一切舉動相；七者、離一切虛假相；八者、離一切所緣相；九者、離識有得相；十者、離識所知境相。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能善修無相之行。」

爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！如是行相是菩薩修無相之行。云何復見如來所修？」佛言：「善男子！當知此是不思議處。何以故？離心境界故。一切有情若謂如來有所思者，彼即狂亂。所有如來，若此岸事、若彼岸事，乃至疲極終不可見，亦不可得。所以者何？如來之法不可思議，甚深難測，莫究其際，與虛空等，超出一切尋伺境界，超出一切有所得相，非諸惟忖較計度量之所能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩白佛言：「世尊！如是行相是菩薩修無相之行。云何復見如來所修？」佛言：「善男子！當知此是不思議處。何以故？離心境界故。一切有情若謂如來有所思者，彼即狂亂。所有如來，若此岸事、若彼岸事，乃至疲極終不可見，亦不可得。所以者何？如來之法不可思議，甚深難測，莫究其際，與虛空等，超出一切尋伺境界，超出一切有所得相，非諸惟忖較計度量之所能及。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！我有少疑欲伸請問，若如來、應供、正等正覺，見聽我問，願為略說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！我有少疑欲伸請問，若如來、應供、正等正覺，見聽我問，願為略說。」

佛言：「除蓋障！汝今當問斯為常事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「除蓋障！汝今當問斯為常事。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！諸有自高之者乃非正士，如何世尊為大法王，今自讚說，得非自高邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！諸有自高之者乃非正士，如何世尊為大法王，今自讚說，得非自高邪？」

佛言：「善哉！善哉！善男子！而汝心志深固能發是問，汝應諦聽，極善作意，今為汝說。」時除蓋障菩薩受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！善男子！而汝心志深固能發是問，汝應諦聽，極善作意，今為汝說。」時除蓋障菩薩受教而聽。

佛言：「善男子！如來無我慢心亦不自高，不為利養名稱所欲生於我慢，亦不為求人所知故，亦不起於諂誑心故生於我慢，但以己所得法，廣為利益安樂一切有情。何以故？欲令有情於如來所發生清淨歡喜之心，堪任法器者令彼獲得一切善法，使其長夜得大利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如來無我慢心亦不自高，不為利養名稱所欲生於我慢，亦不為求人所知故，亦不起於諂誑心故生於我慢，但以己所得法，廣為利益安樂一切有情。何以故？欲令有情於如來所發生清淨歡喜之心，堪任法器者令彼獲得一切善法，使其長夜得大利樂。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何有情而不能知如來勝德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！云何有情而不能知如來勝德？」

佛言：「善男子！彼實不知。何以故？此佛剎中諸有情類，信解狹劣志著麁弊，少慧少信善根微尠，而不能知如來勝德，是故如來乃自讚說所有功德，意欲令諸有情發生淨信，能成如來諸勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！彼實不知。何以故？此佛剎中諸有情類，信解狹劣志著麁弊，少慧少信善根微尠，而不能知如來勝德，是故如來乃自讚說所有功德，意欲令諸有情發生淨信，能成如來諸勝功德。

「善男子！譬如有人為大醫師，善療眾病，國中第一無有倫比，然其國中不知是人，明善方藥具醫勝德。時彼醫師，見有疾苦所逼惱者即起是念：『是人疾苦不善方藥，我今應當為其治療。』是時，醫師詣病人所語其人言：『我是醫師，明練方術，善知眾病及病所因，汝之病惱善為治療。』時彼病人聞是言已，即於醫師起信重心而作依仗。醫師即時為其治療，病得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人為大醫師，善療眾病，國中第一無有倫比，然其國中不知是人，明善方藥具醫勝德。時彼醫師，見有疾苦所逼惱者即起是念：『是人疾苦不善方藥，我今應當為其治療。』是時，醫師詣病人所語其人言：『我是醫師，明練方術，善知眾病及病所因，汝之病惱善為治療。』時彼病人聞是言已，即於醫師起信重心而作依仗。醫師即時為其治療，病得除愈。

「善男子！於汝意云何？而彼醫師於病人前說已能解，為自讚邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於汝意云何？而彼醫師於病人前說已能解，為自讚邪？」

除蓋障菩薩白佛言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「不也。世尊！」

佛言：「善男子！如來亦復如是，為大醫王，善療有情諸煩惱病，知病所因施大法藥，而諸有情為無明等諸煩惱病之所逼迫，如來見已即詣其前，稱說如來具勝功德。令諸有情為其病苦所逼惱者，聞說如來勝功德已，能生清淨信重之心，以佛如來而為依仗。是故如來勝大醫王，為彼病者施大法藥，使諸有情煩惱重病咸得銷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如來亦復如是，為大醫王，善療有情諸煩惱病，知病所因施大法藥，而諸有情為無明等諸煩惱病之所逼迫，如來見已即詣其前，稱說如來具勝功德。令諸有情為其病苦所逼惱者，聞說如來勝功德已，能生清淨信重之心，以佛如來而為依仗。是故如來勝大醫王，為彼病者施大法藥，使諸有情煩惱重病咸得銷滅。

「善男子！何等是大法藥？所謂多貪有情作不淨觀，多瞋有情作慈悲觀，愚癡有情作緣生觀。以是緣故，乃見如來自讚勝德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何等是大法藥？所謂多貪有情作不淨觀，多瞋有情作慈悲觀，愚癡有情作緣生觀。以是緣故，乃見如來自讚勝德。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得諸願離著。何等為十？一者、雖行布施而有願求，亦不著於布施；二者、雖持禁戒，亦不著於持戒；三者、雖行忍辱，亦不著於忍辱；四者、雖起精進，亦不著於精進；五者、雖習禪定，亦不著於禪定；六者、雖修智慧，亦不著於智慧；七者、雖依三界，亦不著於三界；八者、雖求菩提，亦不著於菩提；九者、雖行正道，亦不著於正道；十者、雖入涅槃，亦不著於涅槃。何以故？菩薩離諸所著，雖於世間一切所行而悉無著。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得諸願離著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得諸願離著。何等為十？一者、雖行布施而有願求，亦不著於布施；二者、雖持禁戒，亦不著於持戒；三者、雖行忍辱，亦不著於忍辱；四者、雖起精進，亦不著於精進；五者、雖習禪定，亦不著於禪定；六者、雖修智慧，亦不著於智慧；七者、雖依三界，亦不著於三界；八者、雖求菩提，亦不著於菩提；九者、雖行正道，亦不著於正道；十者、雖入涅槃，亦不著於涅槃。何以故？菩薩離諸所著，雖於世間一切所行而悉無著。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得諸願離著。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得慈身具足。何等為十？一者、無方分慈；二者、無種類慈；三者、法慈；四者、定慈；五者、不害慈；六者、利益慈；七者、於一切有情平等心慈；八者、等心無瞋恚慈；九者、周遍十方廣大慈；十者、出世間慈。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得慈身具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得慈身具足。何等為十？一者、無方分慈；二者、無種類慈；三者、法慈；四者、定慈；五者、不害慈；六者、利益慈；七者、於一切有情平等心慈；八者、等心無瞋恚慈；九者、周遍十方廣大慈；十者、出世間慈。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得慈身具足。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得悲身具足。何等為十？一者、見諸苦惱無救無依無歸趣者，菩薩見已發起菩提心；二者、發菩提心已求所得法；三者、歷苦勤求得法成已，普為有情作大利益；四者、慳貪有情令行布施；五者、毀戒有情令持淨戒；六者、瞋心有情令修忍行；七者、懈怠有情令發精進；八者、散亂有情令住定心；九者、無智有情令修智慧；十者、菩薩為利有情故，不以艱苦壞失退轉菩提勝行。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得悲身具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得悲身具足。何等為十？一者、見諸苦惱無救無依無歸趣者，菩薩見已發起菩提心；二者、發菩提心已求所得法；三者、歷苦勤求得法成已，普為有情作大利益；四者、慳貪有情令行布施；五者、毀戒有情令持淨戒；六者、瞋心有情令修忍行；七者、懈怠有情令發精進；八者、散亂有情令住定心；九者、無智有情令修智慧；十者、菩薩為利有情故，不以艱苦壞失退轉菩提勝行。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得悲身具足。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，善修喜行。何等為十？一者、菩薩自得出離三有熾然，故生歡喜；二者、為斷長時輪迴往來繫縛之索，故生歡喜；三者、菩薩遠離種種尋求，自已得渡生死海中諸惡雜類，故生歡喜；四者、菩薩自已摧折久遠以來高慢之幢，故生歡喜；五者、菩薩以智金剛，自已摧碎煩惱高峯細無塵末，故生歡喜；六者、菩薩自得安隱亦復令他悉得安隱，故生歡喜；七者、菩薩於其世間，貪愛執縛暗瞑所覆不得自在，長眠境中自能醒然睡眼明已，亦復令他悉能開覺，故生歡喜；八者、菩薩自能解脫出離惡趣，亦復令他悉得解脫出離惡趣，故生歡喜；九者、有情久處生死曠野險難之中，獨行無侶周旋往返，不知其道不識方所，菩薩自能超出遠離，而悉為他指導開示，故生歡喜；十者、菩薩得近一切智城，故生歡喜。善男子！菩薩若修如是十種法者，即善修喜行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，善修喜行。何等為十？一者、菩薩自得出離三有熾然，故生歡喜；二者、為斷長時輪迴往來繫縛之索，故生歡喜；三者、菩薩遠離種種尋求，自已得渡生死海中諸惡雜類，故生歡喜；四者、菩薩自已摧折久遠以來高慢之幢，故生歡喜；五者、菩薩以智金剛，自已摧碎煩惱高峯細無塵末，故生歡喜；六者、菩薩自得安隱亦復令他悉得安隱，故生歡喜；七者、菩薩於其世間，貪愛執縛暗瞑所覆不得自在，長眠境中自能醒然睡眼明已，亦復令他悉能開覺，故生歡喜；八者、菩薩自能解脫出離惡趣，亦復令他悉得解脫出離惡趣，故生歡喜；九者、有情久處生死曠野險難之中，獨行無侶周旋往返，不知其道不識方所，菩薩自能超出遠離，而悉為他指導開示，故生歡喜；十者、菩薩得近一切智城，故生歡喜。善男子！菩薩若修如是十種法者，即善修喜行。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即善修捨行。何等為十？一者、眼雖觀色而行捨行，亦不見眼識色境，若增若減，若成若壞；二者、耳雖聽聲，三者、鼻雖嗅香，四者、舌雖了味，五者、身雖覺觸，六者、意雖知法而行捨行，亦復不見耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法諸塵，若增若減，若成若壞；七者、雖觀行苦而行捨行，亦不見行苦，若增若減，若成若壞；八者、雖觀苦苦而行捨行，亦不見苦苦，若增若減，若成若壞；九者、雖觀壞苦而行捨行，亦不見壞苦，若增若減，若成若壞；十者、觀所作已辦有情，菩薩於彼生歡喜心，乃起是念：『我欲度彼，彼已自度。』故修捨行。善男子！菩薩若修如是十種法者，即善修捨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即善修捨行。何等為十？一者、眼雖觀色而行捨行，亦不見眼識色境，若增若減，若成若壞；二者、耳雖聽聲，三者、鼻雖嗅香，四者、舌雖了味，五者、身雖覺觸，六者、意雖知法而行捨行，亦復不見耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法諸塵，若增若減，若成若壞；七者、雖觀行苦而行捨行，亦不見行苦，若增若減，若成若壞；八者、雖觀苦苦而行捨行，亦不見苦苦，若增若減，若成若壞；九者、雖觀壞苦而行捨行，亦不見壞苦，若增若減，若成若壞；十者、觀所作已辦有情，菩薩於彼生歡喜心，乃起是念：『我欲度彼，彼已自度。』故修捨行。善男子！菩薩若修如是十種法者，即善修捨行。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即得神通游戲。何等為十？一者、示現捨壽；二者、入胎受生；三者、現童子相宮中游戲；四者、出家；五者、苦行；六者、詣菩提場；七者、成等正覺降伏魔軍；八者、現寂靜相；九者、轉妙法輪；十者、入大涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即得神通游戲。何等為十？一者、示現捨壽；二者、入胎受生；三者、現童子相宮中游戲；四者、出家；五者、苦行；六者、詣菩提場；七者、成等正覺降伏魔軍；八者、現寂靜相；九者、轉妙法輪；十者、入大涅槃。」

爾時，除蓋障菩薩前白佛言：「世尊！何因緣故，菩薩示現兜率陀天捨壽，乃至示現入大涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩前白佛言：「世尊！何因緣故，菩薩示現兜率陀天捨壽，乃至示現入大涅槃？」

佛言：「善男子！兜率陀天諸有情等多生常想，而彼有情見菩薩——於一切世間最上、最勝，而復高顯，觀者無厭，不為五欲境界所染——能起捨壽，而彼有情見已，轉於常想，生無常想，由依止無常故，即起不放逸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！兜率陀天諸有情等多生常想，而彼有情見菩薩——於一切世間最上、最勝，而復高顯，觀者無厭，不為五欲境界所染——能起捨壽，而彼有情見已，轉於常想，生無常想，由依止無常故，即起不放逸行。

「又復有情起放逸心者，於菩薩所雖有愛樂信重之心，然於諸境生愛著故，於菩薩所不來親近恭敬承事，而彼有情乃起是念：『菩薩久住於此，我亦久住。』生放逸心。菩薩為欲令彼有情起於厭離得不放逸，由能不起放逸心故，即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，菩薩以是緣故，於兜率陀天示現捨壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復有情起放逸心者，於菩薩所雖有愛樂信重之心，然於諸境生愛著故，於菩薩所不來親近恭敬承事，而彼有情乃起是念：『菩薩久住於此，我亦久住。』生放逸心。菩薩為欲令彼有情起於厭離得不放逸，由能不起放逸心故，即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，菩薩以是緣故，於兜率陀天示現捨壽。

「善男子！若有有情應以入胎受生而可度者，菩薩即現入胎受生之相，令其見已生希有心。菩薩處母胎中，為彼彼有情如應說法，令得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，菩薩以是緣故，示現受生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有有情應以入胎受生而可度者，菩薩即現入胎受生之相，令其見已生希有心。菩薩處母胎中，為彼彼有情如應說法，令得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，菩薩以是緣故，示現受生。

「善男子！若有有情應以童子宮中游戲之相而可度者，又以下劣信解諸有情類，菩薩為成熟故為護持故，乃現童子宮中游戲之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有有情應以童子宮中游戲之相而可度者，又以下劣信解諸有情類，菩薩為成熟故為護持故，乃現童子宮中游戲之相。

「善男子！若有有情應以出家之相而可度者，菩薩為成熟故，乃現出家之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有有情應以出家之相而可度者，菩薩為成熟故，乃現出家之相。

「善男子！若有志著麁弊天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅等，應以苦行之相而可度者，菩薩為欲成熟彼故，及為降伏諸外道故，乃現苦行之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有志著麁弊天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅等，應以苦行之相而可度者，菩薩為欲成熟彼故，及為降伏諸外道故，乃現苦行之相。

「善男子！若有有情於長時中，念求菩薩當於何時詣菩提場，我當隨應作供養事。菩薩為欲成熟彼有情故，即為示現詣菩提場。至菩提場已，令諸有情隨應供養，作供養已，而彼有情即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有有情於長時中，念求菩薩當於何時詣菩提場，我當隨應作供養事。菩薩為欲成熟彼有情故，即為示現詣菩提場。至菩提場已，令諸有情隨應供養，作供養已，而彼有情即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！若有有情自恃我慢貢高，菩薩為欲令彼轉於我慢心故，現坐道場成等正覺降伏魔軍。復為有情樂寂靜者，便謂獲得勝上所證，菩薩乃為示現成等正覺。菩薩成正覺時，三千大千世界種種音聲皆悉寂然，而彼樂寂有情見是三千大千世界皆寂然已，俱發願言：『願我亦復如是，得成阿耨多羅三藐三菩提果。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有有情自恃我慢貢高，菩薩為欲令彼轉於我慢心故，現坐道場成等正覺降伏魔軍。復為有情樂寂靜者，便謂獲得勝上所證，菩薩乃為示現成等正覺。菩薩成正覺時，三千大千世界種種音聲皆悉寂然，而彼樂寂有情見是三千大千世界皆寂然已，俱發願言：『願我亦復如是，得成阿耨多羅三藐三菩提果。』

「善男子！若有有情樂為師尊專志願求，然不能知出離之法，亦復不知後世因果。菩薩為彼有情成熟善根，令其堪任法器，乃為開示正道故，成正覺已，詣迦尸國三轉十二行相聖妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有有情樂為師尊專志願求，然不能知出離之法，亦復不知後世因果。菩薩為彼有情成熟善根，令其堪任法器，乃為開示正道故，成正覺已，詣迦尸國三轉十二行相聖妙法輪。

「善男子！若有有情應以入涅槃相而可度者，菩薩乃為示現入大涅槃。善男子！菩薩以是因緣，示現兜率陀天捨壽乃至入大涅槃。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得神通游戲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有有情應以入涅槃相而可度者，菩薩乃為示現入大涅槃。善男子！菩薩以是因緣，示現兜率陀天捨壽乃至入大涅槃。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得神通游戲。