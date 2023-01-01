佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第九

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即得如日。何等為十？一者、破無明暗；二者、開敷一切；三者、普遍十方咸得和暖；四者、起諸善法；五者、有漏滅沒；六者、作光明照；七者、制諸邪異；八者、高下開顯；九者、成諸事業；十者、善人樂欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即得如日。何等為十？一者、破無明暗；二者、開敷一切；三者、普遍十方咸得和暖；四者、起諸善法；五者、有漏滅沒；六者、作光明照；七者、制諸邪異；八者、高下開顯；九者、成諸事業；十者、善人樂欲。

「善男子！云何是菩薩破無明暗？如日初出，悉能除去一切昏暗，菩薩之日亦復如是，當初出時，能破一切無明黑暗，是為菩薩破無明暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩破無明暗？如日初出，悉能除去一切昏暗，菩薩之日亦復如是，當初出時，能破一切無明黑暗，是為菩薩破無明暗。

「云何是菩薩開敷一切？如日出時，悉能開敷淨蓮華等一切華卉，菩薩之日亦復如是，所應受化諸有情等而悉開覺，是為菩薩開敷一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩開敷一切？如日出時，悉能開敷淨蓮華等一切華卉，菩薩之日亦復如是，所應受化諸有情等而悉開覺，是為菩薩開敷一切。

「云何是菩薩普遍十方咸得和暖？如日出時，普遍十方咸得和暖；菩薩之日亦復如是，當初出時，智光普照十方一切咸悉和暖，而亦不嬈世間有情，是為菩薩普遍十方咸得和暖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩普遍十方咸得和暖？如日出時，普遍十方咸得和暖；菩薩之日亦復如是，當初出時，智光普照十方一切咸悉和暖，而亦不嬈世間有情，是為菩薩普遍十方咸得和暖。

「云何是菩薩起諸善法？如日將出，閻浮提內先現明相則知日出，菩薩之日亦復如是，將欲出時先現智光明相，有情則知菩薩出現，是為菩薩起諸善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩起諸善法？如日將出，閻浮提內先現明相則知日出，菩薩之日亦復如是，將欲出時先現智光明相，有情則知菩薩出現，是為菩薩起諸善法。

「云何是菩薩有漏滅沒？如閻浮提日光隱時則知日入，菩薩亦復如是，諸染煩惱隱不現時，則知菩薩諸漏已盡，是為菩薩有漏滅沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩有漏滅沒？如閻浮提日光隱時則知日入，菩薩亦復如是，諸染煩惱隱不現時，則知菩薩諸漏已盡，是為菩薩有漏滅沒。

「云何是菩薩作光明照？如日初出，閻浮提內諸有情類蒙光普照，菩薩之日亦復如是，當初出時，智光普照一切有情，除去一切癡冥暗蔽，是為菩薩作光明照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩作光明照？如日初出，閻浮提內諸有情類蒙光普照，菩薩之日亦復如是，當初出時，智光普照一切有情，除去一切癡冥暗蔽，是為菩薩作光明照。

「云何是菩薩制諸邪異？如日光現翳諸小明，而日不作是念：『我能翳彼諸小光明。』何以故？日光出時法爾如是故。菩薩之日亦復如是，智光出時，一切邪異外道小明皆悉映蔽，而此菩薩亦不作是念：『我能映蔽邪異諸小光明。』何以故？而諸小明法爾如是，映不現故。是為菩薩制諸邪異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩制諸邪異？如日光現翳諸小明，而日不作是念：『我能翳彼諸小光明。』何以故？日光出時法爾如是故。菩薩之日亦復如是，智光出時，一切邪異外道小明皆悉映蔽，而此菩薩亦不作是念：『我能映蔽邪異諸小光明。』何以故？而諸小明法爾如是，映不現故。是為菩薩制諸邪異。

「云何是菩薩高下開顯？如日出時，閻浮提內一切丘墟及平坦處，一切人眾悉能顯視，菩薩之日亦復如是，智光普照令諸有情顯觀一切丘墟平坦——平坦者謂八正道，丘墟者謂八邪道——是為菩薩高下開顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩高下開顯？如日出時，閻浮提內一切丘墟及平坦處，一切人眾悉能顯視，菩薩之日亦復如是，智光普照令諸有情顯觀一切丘墟平坦——平坦者謂八正道，丘墟者謂八邪道——是為菩薩高下開顯。

「云何是菩薩成諸事業？如日初出，一切農者耕稼事業而悉興作，菩薩日出亦復如是，有情一切善法事業而悉成辦，是為菩薩成諸事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩成諸事業？如日初出，一切農者耕稼事業而悉興作，菩薩日出亦復如是，有情一切善法事業而悉成辦，是為菩薩成諸事業。

「云何是菩薩善人樂欲？如日初出，善人愛樂惡人嫌惡，菩薩日出亦復如是，其智慧者悉生愛樂，趣向邪道姦惡之類、愚蒙無智樂著生死背涅槃者，悉生嫌惡，是為菩薩善人樂欲。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩善人樂欲？如日初出，善人愛樂惡人嫌惡，菩薩日出亦復如是，其智慧者悉生愛樂，趣向邪道姦惡之類、愚蒙無智樂著生死背涅槃者，悉生嫌惡，是為菩薩善人樂欲。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如日。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即如師子。何等為十？一者、自無恐怖；二者、不畏於他；三者、直進不還；四者、能師子吼；五者、無畏觀察；六者、常行林中；七者、樂居山巖；八者、無所結縛；九者、自具勇力摧伏他軍；十者、善作守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即如師子。何等為十？一者、自無恐怖；二者、不畏於他；三者、直進不還；四者、能師子吼；五者、無畏觀察；六者、常行林中；七者、樂居山巖；八者、無所結縛；九者、自具勇力摧伏他軍；十者、善作守護。

「善男子！云何是菩薩自無恐怖？譬如師子安詳行步無驚無怖。何以故？不見有能與己等故。菩薩亦復如是，周遍往復無驚無怖。何以故？不見有能與己等故。是為菩薩自無恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩自無恐怖？譬如師子安詳行步無驚無怖。何以故？不見有能與己等故。菩薩亦復如是，周遍往復無驚無怖。何以故？不見有能與己等故。是為菩薩自無恐怖。

「云何是菩薩不畏於他？如彼師子不畏於他一切邪惡呼叫之音，菩薩亦復如是，若與一切他宗外道論義之時，心無怯弱亦不卑下，是為菩薩不畏於他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩不畏於他？如彼師子不畏於他一切邪惡呼叫之音，菩薩亦復如是，若與一切他宗外道論義之時，心無怯弱亦不卑下，是為菩薩不畏於他。

「云何是菩薩直進不還？如彼師子直往不退，菩薩亦復如是，本性直進，不復退還邪異宗教，而復菩薩辯才無盡，是為菩薩直進不還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩直進不還？如彼師子直往不退，菩薩亦復如是，本性直進，不復退還邪異宗教，而復菩薩辯才無盡，是為菩薩直進不還。

「云何是菩薩能師子吼？譬如師子震吼之時，一切麞鹿野干之類，而悉驚怖奔走十方，菩薩亦復如是，若作無我師子吼時，所有一切著我執者，邪異外道，而悉驚怖馳走十方，菩薩亦不嬈惱於彼，但為破於著我見者，震發無我師子吼故，亦復為餘有情作調伏故，是為菩薩能師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩能師子吼？譬如師子震吼之時，一切麞鹿野干之類，而悉驚怖奔走十方，菩薩亦復如是，若作無我師子吼時，所有一切著我執者，邪異外道，而悉驚怖馳走十方，菩薩亦不嬈惱於彼，但為破於著我見者，震發無我師子吼故，亦復為餘有情作調伏故，是為菩薩能師子吼。

「云何是菩薩無畏觀察？如彼師子作無畏相普遍觀視，菩薩亦復如是，志行清淨作無畏相普遍觀察，是為菩薩無畏觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩無畏觀察？如彼師子作無畏相普遍觀視，菩薩亦復如是，志行清淨作無畏相普遍觀察，是為菩薩無畏觀察。

「云何是菩薩常行林中？如彼師子本性樂行林野之中，菩薩亦復如是，自性寂靜遠離憒閙樂行林中，是為菩薩常行林中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩常行林中？如彼師子本性樂行林野之中，菩薩亦復如是，自性寂靜遠離憒閙樂行林中，是為菩薩常行林中。

「云何是菩薩樂居山巖？如彼師子樂居山巖，菩薩亦復如是，樂居智慧禪定山巖，是為菩薩樂居山巖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩樂居山巖？如彼師子樂居山巖，菩薩亦復如是，樂居智慧禪定山巖，是為菩薩樂居山巖。

「云何是菩薩無所結縛？如彼師子無所結縛，菩薩亦復如是，去除一切煩惱重擔離諸結縛，是為菩薩無所結縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩無所結縛？如彼師子無所結縛，菩薩亦復如是，去除一切煩惱重擔離諸結縛，是為菩薩無所結縛。

「云何是菩薩自具力能摧伏他軍？如彼師子獨無伴侶能摧他眾，菩薩亦復如是，獨無伴侶坐道場時，以自力能摧伏魔軍，是為菩薩自具力能摧伏他軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩自具力能摧伏他軍？如彼師子獨無伴侶能摧他眾，菩薩亦復如是，獨無伴侶坐道場時，以自力能摧伏魔軍，是為菩薩自具力能摧伏他軍。

「云何是菩薩善作守護？如彼師子若或近於聚落而住，諸有麞鹿等類不損苗稼，菩薩亦復如是，所向國邑及諸方處，而彼一切邪異外道麞鹿等類，不損有情善法種子，是為菩薩善作守護。善男子！菩薩若修如是十種法者，即如師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩善作守護？如彼師子若或近於聚落而住，諸有麞鹿等類不損苗稼，菩薩亦復如是，所向國邑及諸方處，而彼一切邪異外道麞鹿等類，不損有情善法種子，是為菩薩善作守護。善男子！菩薩若修如是十種法者，即如師子。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即能調伏。何等為十？一者、堅固菩提心；二者、修治菩提行；三者、守護諸根；四者、趣向正道；五者、能荷重擔；六者、為有情故不生懈退；七者、正命自活；八者、離諸諂曲；九者、不起誑惑；十者、身心正直，是為十法。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即能調伏。何等為十？一者、堅固菩提心；二者、修治菩提行；三者、守護諸根；四者、趣向正道；五者、能荷重擔；六者、為有情故不生懈退；七者、正命自活；八者、離諸諂曲；九者、不起誑惑；十者、身心正直，是為十法。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能調伏。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即能善乘。何等為十？一者、雖修定行而常觀空；二者、雖盡諸障而常修善行；三者、雖離諸起作而善順佛教無所違背；四者、平等了知一切諸法而解法界理；五者、能於世間自卑其身如旃陀羅謙下其意；六者、遠離憍慢常於他人起智者想；七者、以現量智了知佛法離諸疑惑；八者、雖知諸法差別得決定相；九者、自取正道不隨他教；十者、善順世間為世福田。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能善乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即能善乘。何等為十？一者、雖修定行而常觀空；二者、雖盡諸障而常修善行；三者、雖離諸起作而善順佛教無所違背；四者、平等了知一切諸法而解法界理；五者、能於世間自卑其身如旃陀羅謙下其意；六者、遠離憍慢常於他人起智者想；七者、以現量智了知佛法離諸疑惑；八者、雖知諸法差別得決定相；九者、自取正道不隨他教；十者、善順世間為世福田。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能善乘。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即如蓮華。何等為十？一者、離諸染污；二者、不與少惡而俱；三者、戒香充滿；四者、本體清淨；五者、面相熙怡；六者、柔軟不澁；七者、見者皆吉；八者、開敷具足；九者、成熟清淨；十者、生已有想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即如蓮華。何等為十？一者、離諸染污；二者、不與少惡而俱；三者、戒香充滿；四者、本體清淨；五者、面相熙怡；六者、柔軟不澁；七者、見者皆吉；八者、開敷具足；九者、成熟清淨；十者、生已有想。

「善男子！云何是菩薩離諸染污？譬如蓮華出於水中而水不染。何以故？法爾如是故。菩薩亦復如是，雖處生死流中而不染著。何以故？由慧方便法爾如是故。菩薩以其善巧方便，處生死中不為生死過失所染，以方便慧所攝受故，是為菩薩離諸染污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩離諸染污？譬如蓮華出於水中而水不染。何以故？法爾如是故。菩薩亦復如是，雖處生死流中而不染著。何以故？由慧方便法爾如是故。菩薩以其善巧方便，處生死中不為生死過失所染，以方便慧所攝受故，是為菩薩離諸染污。

「云何是菩薩不與少惡而俱？譬如蓮華而不停留水之微滴，菩薩亦復如是，不與少惡而俱，是為菩薩不與少惡而俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩不與少惡而俱？譬如蓮華而不停留水之微滴，菩薩亦復如是，不與少惡而俱，是為菩薩不與少惡而俱。

「云何是菩薩戒香充滿？譬如蓮華生時隨處妙香廣布，菩薩亦復如是，所向國邑及諸方處，戒香芬馥廣布一切，是為菩薩戒香充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩戒香充滿？譬如蓮華生時隨處妙香廣布，菩薩亦復如是，所向國邑及諸方處，戒香芬馥廣布一切，是為菩薩戒香充滿。

「云何是菩薩本體清淨？譬如蓮華生時，自然潔白清淨，隨其方所，婆羅門、剎帝利、一切人民共所稱讚，菩薩亦復如是，隨諸方邑所生之處潔白清淨。何以故？戒清淨故。一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等咸共稱讚，諸佛菩薩之所攝受，是為菩薩本體清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩本體清淨？譬如蓮華生時，自然潔白清淨，隨其方所，婆羅門、剎帝利、一切人民共所稱讚，菩薩亦復如是，隨諸方邑所生之處潔白清淨。何以故？戒清淨故。一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等咸共稱讚，諸佛菩薩之所攝受，是為菩薩本體清淨。

「云何是菩薩面相熙怡？譬如蓮華當開敷時，令諸見者心意快然生適悅故，菩薩亦復如是，面相熙怡離諸顰蹙，諸根清淨見者歡喜，是為菩薩面相熙怡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩面相熙怡？譬如蓮華當開敷時，令諸見者心意快然生適悅故，菩薩亦復如是，面相熙怡離諸顰蹙，諸根清淨見者歡喜，是為菩薩面相熙怡。

「云何是菩薩柔軟不澁？譬如蓮華體性柔軟，菩薩亦復如是，自體清淨柔軟細妙，是為菩薩柔軟不澁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩柔軟不澁？譬如蓮華體性柔軟，菩薩亦復如是，自體清淨柔軟細妙，是為菩薩柔軟不澁。

「云何是菩薩見者皆吉？譬如蓮華乃至夢中於須臾頃見亦善吉。何以故？一切義成故。菩薩亦復如是，若於一切分位之中，見者咸得最上吉祥，是為菩薩見者皆吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩見者皆吉？譬如蓮華乃至夢中於須臾頃見亦善吉。何以故？一切義成故。菩薩亦復如是，若於一切分位之中，見者咸得最上吉祥，是為菩薩見者皆吉。

「云何是菩薩開敷具足？譬如蓮華若開敷已即名具足，菩薩亦復如是，若慧覺華開敷之時，即名具足，是為菩薩開敷具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩開敷具足？譬如蓮華若開敷已即名具足，菩薩亦復如是，若慧覺華開敷之時，即名具足，是為菩薩開敷具足。

「云何是成熟清淨？譬如蓮華若成熟已，眼所觀時眼根清淨，鼻所嗅時鼻根清淨，身覺觸時身根清淨，心歡喜時意根清淨。菩薩亦復如是，果成熟時慧光明相，一切有情，若眼見時眼根清淨，若耳聞時耳根清淨，菩薩戒功德香，若鼻嗅時鼻根清淨，身供養時身根清淨，思惟稱讚菩薩勝功德時意根清淨，是為菩薩成熟清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是成熟清淨？譬如蓮華若成熟已，眼所觀時眼根清淨，鼻所嗅時鼻根清淨，身覺觸時身根清淨，心歡喜時意根清淨。菩薩亦復如是，果成熟時慧光明相，一切有情，若眼見時眼根清淨，若耳聞時耳根清淨，菩薩戒功德香，若鼻嗅時鼻根清淨，身供養時身根清淨，思惟稱讚菩薩勝功德時意根清淨，是為菩薩成熟清淨。

「云何是菩薩生已有想？譬如蓮華所生之時，若人、非人生已有想，菩薩亦復如是，當初生時佛及菩薩，并餘帝釋、梵王、護世天等，咸樂護持生已有想，是為菩薩生已有想。善男子！菩薩若修如是十種法者，即如蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩生已有想？譬如蓮華所生之時，若人、非人生已有想，菩薩亦復如是，當初生時佛及菩薩，并餘帝釋、梵王、護世天等，咸樂護持生已有想，是為菩薩生已有想。善男子！菩薩若修如是十種法者，即如蓮華。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，得廣大心。何等為十？一者、為令有情圓滿諸波羅蜜多故，起廣大心；二者、為令圓滿一切佛法故；三者、為令化度諸有情故；四者、安坐道場成就阿耨多羅三藐三菩提故；五者、成正覺已，為諸沙門婆羅門天人魔梵一切世間，轉妙法輪故；六者、為令有情作利樂事，周行無量無邊世界施設化行故；七者、謂以智慧之船渡諸有情，越生死岸故；八者、世間一切無依無救無歸無趣無親屬者，為作依歸親屬故；九者、為令顯示佛、大牛王、妙師子吼，游戲諸佛神通法門，如大龍王審諦瞻視，普遍觀察沙門、婆羅門、天人魔梵、一切世間，普令同獲佛功德故；十者、為令化度有情，具佛威德無麁澁行，無難行行，無劣弱行，無卑下行，故發廣大心。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得廣大之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，得廣大心。何等為十？一者、為令有情圓滿諸波羅蜜多故，起廣大心；二者、為令圓滿一切佛法故；三者、為令化度諸有情故；四者、安坐道場成就阿耨多羅三藐三菩提故；五者、成正覺已，為諸沙門婆羅門天人魔梵一切世間，轉妙法輪故；六者、為令有情作利樂事，周行無量無邊世界施設化行故；七者、謂以智慧之船渡諸有情，越生死岸故；八者、世間一切無依無救無歸無趣無親屬者，為作依歸親屬故；九者、為令顯示佛、大牛王、妙師子吼，游戲諸佛神通法門，如大龍王審諦瞻視，普遍觀察沙門、婆羅門、天人魔梵、一切世間，普令同獲佛功德故；十者、為令化度有情，具佛威德無麁澁行，無難行行，無劣弱行，無卑下行，故發廣大心。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得廣大之心。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，得清淨心。何等為十？一者、深心具足，深心不動，深心安住，深心質直。二者、離不深固作意，不深固作意者，所謂發起聲聞之行，緣覺之行，及起諸小緣。三者、離諸垢染，諸垢染者謂煩惱垢。四者、離身過失，身過失者，謂離虛假諸威儀道。五者、離語過失，語過失者謂不如實開示正義。六者、離心過失，心過失者謂於身語心中復有所離，知身不和合故，常出少欲知足語故，心無求故。七者、知恩念報，受少恩惠尚不忘失況復廣多。八者、施恩於人，不現已德不譏彼短，乃至少恩亦不望報，歡喜教示稱讚彼德。九者、如說能行，而菩薩者不外發柔軟之語心生恚害，菩薩亦不外發稱讚之語內心思惟損惱方便，菩薩不外發愛語內固冤結，菩薩不外現善相內起惡意，菩薩不外現恭敬之相內起輕慢之心。菩薩無不真實亦無虛妄，復無慳嫉及無諂誑，不起鬪諍不破和合。何以故？菩薩於一切時，身起恭敬語宣實義，心念成辦一切善法。十者、於如來教中遠離毀謗，而菩薩者畢竟不於如來教中而生毀謗。何故菩薩於如來教中不毀謗邪？謂諸菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已，剃除鬚髮被袈裟衣，於如來教中清淨出家。不為王難故出家，不為賊難故出家，不為負債逼迫故出家，不為怖不活故出家，但以正信。求出家已尋求善法，近善知識親事恭敬，於其善知識所聽受正法，聽已修行，不起我慢貢高之心，由離慢故除顛倒執，無顛倒故得覺了正道，覺正道故得入法性，得入法性故決定當得阿耨多羅三藐三菩提，是故菩薩於如來教中不生毀謗。善男子！菩薩若修如是十種法者，得清淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，得清淨心。何等為十？一者、深心具足，深心不動，深心安住，深心質直。二者、離不深固作意，不深固作意者，所謂發起聲聞之行，緣覺之行，及起諸小緣。三者、離諸垢染，諸垢染者謂煩惱垢。四者、離身過失，身過失者，謂離虛假諸威儀道。五者、離語過失，語過失者謂不如實開示正義。六者、離心過失，心過失者謂於身語心中復有所離，知身不和合故，常出少欲知足語故，心無求故。七者、知恩念報，受少恩惠尚不忘失況復廣多。八者、施恩於人，不現已德不譏彼短，乃至少恩亦不望報，歡喜教示稱讚彼德。九者、如說能行，而菩薩者不外發柔軟之語心生恚害，菩薩亦不外發稱讚之語內心思惟損惱方便，菩薩不外發愛語內固冤結，菩薩不外現善相內起惡意，菩薩不外現恭敬之相內起輕慢之心。菩薩無不真實亦無虛妄，復無慳嫉及無諂誑，不起鬪諍不破和合。何以故？菩薩於一切時，身起恭敬語宣實義，心念成辦一切善法。十者、於如來教中遠離毀謗，而菩薩者畢竟不於如來教中而生毀謗。何故菩薩於如來教中不毀謗邪？謂諸菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已，剃除鬚髮被袈裟衣，於如來教中清淨出家。不為王難故出家，不為賊難故出家，不為負債逼迫故出家，不為怖不活故出家，但以正信。求出家已尋求善法，近善知識親事恭敬，於其善知識所聽受正法，聽已修行，不起我慢貢高之心，由離慢故除顛倒執，無顛倒故得覺了正道，覺正道故得入法性，得入法性故決定當得阿耨多羅三藐三菩提，是故菩薩於如來教中不生毀謗。善男子！菩薩若修如是十種法者，得清淨心。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得深信無疑惑心。何等為十？一者、信如來身密；二者、信如來語密；三者、信如來意密；四者、信諸菩薩所行；五者、信如來出生；六者、信菩提法；七者、信如來唯說一乘；八者、信如來說種種教；九者、信如來深遠音聲；十者、信如來隨其所應化度有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得深信無疑惑心。何等為十？一者、信如來身密；二者、信如來語密；三者、信如來意密；四者、信諸菩薩所行；五者、信如來出生；六者、信菩提法；七者、信如來唯說一乘；八者、信如來說種種教；九者、信如來深遠音聲；十者、信如來隨其所應化度有情。

「善男子！云何是菩薩信如來身密？謂若菩薩起如是念：『我聞如來法身，寂靜身，無等身，無等等身，無限量身，不共身，金剛身，如是真實無有虛妄，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信如來身密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩信如來身密？謂若菩薩起如是念：『我聞如來法身，寂靜身，無等身，無等等身，無限量身，不共身，金剛身，如是真實無有虛妄，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信如來身密。

「云何是菩薩信如來語密？菩薩作是念：『我聞如來語密，為諸有情現前授記，或為有情隱密授記，我知如來身無誤失語無卒暴。以是緣故，妄言過失無所從來。何以故？如來已斷諸過失故，離一切垢遠一切塵，息諸炎熾離諸煩惱，潔白自在清淨無染。若言如來身有過失語有卒暴諸過失者，無有是處，如是真實無有虛妄，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信如來語密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩信如來語密？菩薩作是念：『我聞如來語密，為諸有情現前授記，或為有情隱密授記，我知如來身無誤失語無卒暴。以是緣故，妄言過失無所從來。何以故？如來已斷諸過失故，離一切垢遠一切塵，息諸炎熾離諸煩惱，潔白自在清淨無染。若言如來身有過失語有卒暴諸過失者，無有是處，如是真實無有虛妄，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信如來語密。

「云何是菩薩信如來意密？菩薩作是念：『我聞如來意密者，如來諸有意樂悉與智慧心俱，依其心故，一切聲聞緣覺、一切菩薩及餘有情所不能知，唯除如來神力所加。何以故？如來智慧甚深無底不可伺察，過諸尋伺境界，無量廣大等虛空界，亦復超出世間一切度量境界，如是真實無有虛妄，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信如來意密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩信如來意密？菩薩作是念：『我聞如來意密者，如來諸有意樂悉與智慧心俱，依其心故，一切聲聞緣覺、一切菩薩及餘有情所不能知，唯除如來神力所加。何以故？如來智慧甚深無底不可伺察，過諸尋伺境界，無量廣大等虛空界，亦復超出世間一切度量境界，如是真實無有虛妄，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信如來意密。

「云何是菩薩信諸菩薩所行？菩薩作是念：『我聞諸菩薩為有情故，現前施作諸利益事，不生懈倦不起怖畏，荷負重擔，堅固志行，堅固精進，滿足諸波羅蜜多，次第成辦一切佛法。以無礙慧，無邊慧，無等慧，不共慧等，被堅固鎧，堅固精進，堅固誓願，不動誓願，不共誓願，所謂菩提因、菩提相、菩提緣等，如是次第圓滿廣大神通事業，如是真實無有虛妄，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信諸菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩信諸菩薩所行？菩薩作是念：『我聞諸菩薩為有情故，現前施作諸利益事，不生懈倦不起怖畏，荷負重擔，堅固志行，堅固精進，滿足諸波羅蜜多，次第成辦一切佛法。以無礙慧，無邊慧，無等慧，不共慧等，被堅固鎧，堅固精進，堅固誓願，不動誓願，不共誓願，所謂菩提因、菩提相、菩提緣等，如是次第圓滿廣大神通事業，如是真實無有虛妄，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信諸菩薩所行。

「云何是菩薩信如來出生？菩薩作是念：『我聞諸菩薩坐道場已，得無著無礙離障天眼智通、天耳智通、他心智通、宿住隨念智通、神境智通、漏盡智通，得如是等無著無礙離諸所緣三世同一相平等之智，能如實觀諸有情界，此類有情造身語意諸惡行業，毀謗賢聖起於邪見具邪見業，由此因緣，身壞命終，墮在惡趣受地獄報。又復見此一類有情造身語意諸善行業，不謗賢聖，起於正見具正見業，由此因緣，身壞命終，生於善趣受天勝報。』菩薩如是如實觀見諸有情界，如實能知善不善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩信如來出生？菩薩作是念：『我聞諸菩薩坐道場已，得無著無礙離障天眼智通、天耳智通、他心智通、宿住隨念智通、神境智通、漏盡智通，得如是等無著無礙離諸所緣三世同一相平等之智，能如實觀諸有情界，此類有情造身語意諸惡行業，毀謗賢聖起於邪見具邪見業，由此因緣，身壞命終，墮在惡趣受地獄報。又復見此一類有情造身語意諸善行業，不謗賢聖，起於正見具正見業，由此因緣，身壞命終，生於善趣受天勝報。』菩薩如是如實觀見諸有情界，如實能知善不善業。

「菩薩又作是念：『如我往昔所修菩薩行時，發大誓願，如是諸行自覺了已，令諸有情而悉覺了。如是我當得願圓滿，我望亦足，如是真實無有虛妄，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信如來出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩又作是念：『如我往昔所修菩薩行時，發大誓願，如是諸行自覺了已，令諸有情而悉覺了。如是我當得願圓滿，我望亦足，如是真實無有虛妄，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信如來出生。

「云何是菩薩信菩提法？謂若菩薩於佛菩提而能覺了：『以自智力成正覺果，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信菩提法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩信菩提法？謂若菩薩於佛菩提而能覺了：『以自智力成正覺果，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信菩提法。

「云何是菩薩信如來唯說一乘之法？菩薩作是念：『我聞一乘法者謂如來乘，如是真實無有虛妄，誠實無異諦無不實。何以故。謂從如來之乘出生諸乘，譬如閻浮提內所有各各諸小洲渚，皆閻浮提之所攝屬，而悉依止於閻浮提，是故同名閻浮提數。如來之乘亦復如是，諸乘悉於如來乘攝，從如來乘之所出生，而悉依止於如來乘，是故一乘即如來乘，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信如來唯說一乘之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩信如來唯說一乘之法？菩薩作是念：『我聞一乘法者謂如來乘，如是真實無有虛妄，誠實無異諦無不實。何以故。謂從如來之乘出生諸乘，譬如閻浮提內所有各各諸小洲渚，皆閻浮提之所攝屬，而悉依止於閻浮提，是故同名閻浮提數。如來之乘亦復如是，諸乘悉於如來乘攝，從如來乘之所出生，而悉依止於如來乘，是故一乘即如來乘，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信如來唯說一乘之法。

「云何是菩薩信如來說種種教？菩薩作是念：『我聞如來說種種教種種經典，如是真實無有虛妄。何以故？如來觀諸有情所應度者，隨彼信解為說法要，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信如來說種種之教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩信如來說種種教？菩薩作是念：『我聞如來說種種教種種經典，如是真實無有虛妄。何以故？如來觀諸有情所應度者，隨彼信解為說法要，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信如來說種種之教。

「云何是菩薩信如來具深遠音聲？菩薩作是念：『我聞如來具足深遠清淨音聲，如是真實無有虛妄。何以故？彼諸天子以修少分善根力故，尚得清淨深妙音聲，況復如來無量無數百千劫中積修勝行？我於是處信無疑惑。』是為菩薩信如來深遠音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩信如來具深遠音聲？菩薩作是念：『我聞如來具足深遠清淨音聲，如是真實無有虛妄。何以故？彼諸天子以修少分善根力故，尚得清淨深妙音聲，況復如來無量無數百千劫中積修勝行？我於是處信無疑惑。』是為菩薩信如來深遠音聲。

「云何是菩薩信如來隨其所應化度有情？菩薩作是念：『我聞如來隨有情心，如其有情所應信解，以種種方便而為化度，佛以一音斷諸疑惑，是諸有情根性成熟所應度者，皆謂如來為我說法而各解了，而佛如來無所分別，非無分別，如是真實無有虛妄，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信如來隨其所應化度有情。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得無疑惑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩信如來隨其所應化度有情？菩薩作是念：『我聞如來隨有情心，如其有情所應信解，以種種方便而為化度，佛以一音斷諸疑惑，是諸有情根性成熟所應度者，皆謂如來為我說法而各解了，而佛如來無所分別，非無分別，如是真實無有虛妄，我於是處信無疑惑。』是為菩薩信如來隨其所應化度有情。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得無疑惑心。