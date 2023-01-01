佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

「復次，何等是為如來十八不共法？所謂一者、如來身無懈倦；二者、語無卒暴；三者、無失念；四者無不定心；五者、無種種想；六者、無不知捨心；七者、欲無減；八者、精進無減；九者、念無減；十者、定無減；十一者、慧無減；十二者、解脫解脫知見無減；十三者、於過去世無著無礙知見隨轉；十四者、於未來世無著無礙知見隨轉；十五者、於現在世無著無礙知見隨轉；十六者、於諸身業智為先導隨智而轉；十七者、於諸語業智為先導隨智而轉；十八者、於諸意業智為先導隨智而轉；此等是為如來十八不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，何等是為如來十八不共法？所謂一者、如來身無懈倦；二者、語無卒暴；三者、無失念；四者無不定心；五者、無種種想；六者、無不知捨心；七者、欲無減；八者、精進無減；九者、念無減；十者、定無減；十一者、慧無減；十二者、解脫解脫知見無減；十三者、於過去世無著無礙知見隨轉；十四者、於未來世無著無礙知見隨轉；十五者、於現在世無著無礙知見隨轉；十六者、於諸身業智為先導隨智而轉；十七者、於諸語業智為先導隨智而轉；十八者、於諸意業智為先導隨智而轉；此等是為如來十八不共法。

「何等是如來大悲？善男子！勤行三十二種相故，乃起如來大悲之心，於十方無邊世界，廣現不思議相，皆從如來大悲心轉。何等三十二相？所謂一者、一切法無我，而諸有情於無我理不能信解，是故如來為諸有情發起大悲；二者、一切法無有情，而諸有情執以為有，是故如來發起大悲；三者、一切法無壽者，而諸有情執以為有，是故如來發起大悲；四者、一切法無補特伽羅，而諸有情生其取著，是故如來發起大悲；五者、一切法無性，而諸有情起有性見，是故如來發起大悲；六者、一切法無礙，而諸有情著於所礙，是故如來發起大悲；七者、一切法無含藏，而諸有情生其樂著，是故如來發起大悲；八者、一切法無主宰，而諸有情著於我相，是故如來發起大悲；九者、一切法無攝屬，而諸有情起於執取，是故如來發起大悲；十者、一切法無物像，而諸有情著於境物，是故如來發起大悲；十一者、一切法無種姓，而諸有情生其取著，是故如來發起大悲；十二者、一切法無生無滅，而諸有情著於生滅，是故如來發起大悲；十三者、一切法無染污，而諸有情自生染污，是故如來發起大悲；十四者、一切法離貪，而諸有情生其貪愛，是故如來發起大悲；十五者、一切法離瞋，而諸有情生其瞋恚，是故如來發起大悲；十六者、一切法離癡，而諸有情起於愚癡，是故如來發起大悲；十七者、一切法無來，而諸有情取著諸趣，是故如來發起大悲；十八者、一切法無去，而諸有情著於有生，是故如來發起大悲；十九者、一切法無行，而諸有情諸行中行，是故如來發起大悲；二十者、一切法無戲論，而諸有情樂著戲論，是故如來發起大悲；二十一者、一切法空，而諸有情起於有見，是故如來發起大悲；二十二者、一切法無相，而諸有情著境界相，是故如來發起大悲；二十三者、一切法無願，而諸有情運行諸願，是故如來發起大悲；二十四者、世間有情所共集會，互相諍訟起貪瞋等一切過失，如來觀已，為說法要，使令斷除彼貪瞋等一切過失，是故如來發起大悲；二十五者、世間有情所共集會，勤行顛倒履險惡道居邪異處，為令彼等入如實道，是故如來發起大悲；二十六者、世間有情所共集會，慳貪增盛侵取他財而無厭足，為令彼等具戒聞捨慧諸聖法財，是故如來發起大悲；二十七者、世間有情於諸舍宅、財物、妻子生貪愛故，卑賤其身猶如僕使，於不真實中計真實想，佛為彼等宣說法要，令知畢竟無常之法，是故如來發起大悲；二十八者、世間有情以其艱苦求活命故互相欺誑，佛為彼等宣說法要，咸使有情淨命自資，是故如來發起大悲；二十九者、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等是如來大悲？善男子！勤行三十二種相故，乃起如來大悲之心，於十方無邊世界，廣現不思議相，皆從如來大悲心轉。何等三十二相？所謂一者、一切法無我，而諸有情於無我理不能信解，是故如來為諸有情發起大悲；二者、一切法無有情，而諸有情執以為有，是故如來發起大悲；三者、一切法無壽者，而諸有情執以為有，是故如來發起大悲；四者、一切法無補特伽羅，而諸有情生其取著，是故如來發起大悲；五者、一切法無性，而諸有情起有性見，是故如來發起大悲；六者、一切法無礙，而諸有情著於所礙，是故如來發起大悲；七者、一切法無含藏，而諸有情生其樂著，是故如來發起大悲；八者、一切法無主宰，而諸有情著於我相，是故如來發起大悲；九者、一切法無攝屬，而諸有情起於執取，是故如來發起大悲；十者、一切法無物像，而諸有情著於境物，是故如來發起大悲；十一者、一切法無種姓，而諸有情生其取著，是故如來發起大悲；十二者、一切法無生無滅，而諸有情著於生滅，是故如來發起大悲；十三者、一切法無染污，而諸有情自生染污，是故如來發起大悲；十四者、一切法離貪，而諸有情生其貪愛，是故如來發起大悲；十五者、一切法離瞋，而諸有情生其瞋恚，是故如來發起大悲；十六者、一切法離癡，而諸有情起於愚癡，是故如來發起大悲；十七者、一切法無來，而諸有情取著諸趣，是故如來發起大悲；十八者、一切法無去，而諸有情著於有生，是故如來發起大悲；十九者、一切法無行，而諸有情諸行中行，是故如來發起大悲；二十者、一切法無戲論，而諸有情樂著戲論，是故如來發起大悲；二十一者、一切法空，而諸有情起於有見，是故如來發起大悲；二十二者、一切法無相，而諸有情著境界相，是故如來發起大悲；二十三者、一切法無願，而諸有情運行諸願，是故如來發起大悲；二十四者、世間有情所共集會，互相諍訟起貪瞋等一切過失，如來觀已，為說法要，使令斷除彼貪瞋等一切過失，是故如來發起大悲；二十五者、世間有情所共集會，勤行顛倒履險惡道居邪異處，為令彼等入如實道，是故如來發起大悲；二十六者、世間有情所共集會，慳貪增盛侵取他財而無厭足，為令彼等具戒聞捨慧諸聖法財，是故如來發起大悲；二十七者、世間有情於諸舍宅、財物、妻子生貪愛故，卑賤其身猶如僕使，於不真實中計真實想，佛為彼等宣說法要，令知畢竟無常之法，是故如來發起大悲；二十八者、世間有情以其艱苦求活命故互相欺誑，佛為彼等宣說法要，咸使有情淨命自資，是故如來發起大悲；二十九者、

世間有情於名聞利養，固起追求不生厭足，為令彼等如實了知而生厭足，究竟息苦獲涅槃樂，是故如來發起大悲；三十者、世間有情常生貪愛，居苦器中一向染污，佛為彼等宣說法要，令其出離超越三界，是故如來發起大悲；三十一者、以一切法離因緣故，世間有情生懈怠心，乃於聖法解脫門中而起障礙，佛為彼等宣說解脫真實之法，令諸有情行於精進，是故如來發起大悲；三十二者、世間有情，棄捨最上無著妙智殊勝涅槃，樂求聲聞緣覺下乘涅槃，為令彼等愛樂廣大趣求佛智，是故如來發起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間有情於名聞利養，固起追求不生厭足，為令彼等如實了知而生厭足，究竟息苦獲涅槃樂，是故如來發起大悲；三十者、世間有情常生貪愛，居苦器中一向染污，佛為彼等宣說法要，令其出離超越三界，是故如來發起大悲；三十一者、以一切法離因緣故，世間有情生懈怠心，乃於聖法解脫門中而起障礙，佛為彼等宣說解脫真實之法，令諸有情行於精進，是故如來發起大悲；三十二者、世間有情，棄捨最上無著妙智殊勝涅槃，樂求聲聞緣覺下乘涅槃，為令彼等愛樂廣大趣求佛智，是故如來發起大悲。

「善男子！勤行如是三十二種相故，如來乃起大悲之心。如是所說如來大悲之行，若有菩薩勤行如是三十二種之相，發起大悲心者，而此菩薩摩訶薩於福功德剎中，而能圓滿廣大威光，利樂有情相應事業得不退轉。是故當知，如是等無量無數自在之法所有分位，若諸如來若諸菩薩乃至住後邊際劫中廣宣說者，而悉不能得其邊際。今此所說而極少分，但為令諸有情發生最上淨信歡喜，是為菩薩不動一切有情善法濟命長養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！勤行如是三十二種相故，如來乃起大悲之心。如是所說如來大悲之行，若有菩薩勤行如是三十二種之相，發起大悲心者，而此菩薩摩訶薩於福功德剎中，而能圓滿廣大威光，利樂有情相應事業得不退轉。是故當知，如是等無量無數自在之法所有分位，若諸如來若諸菩薩乃至住後邊際劫中廣宣說者，而悉不能得其邊際。今此所說而極少分，但為令諸有情發生最上淨信歡喜，是為菩薩不動一切有情善法濟命長養。

「善男子！云何是菩薩無量法雲含潤任持廣大法雨？如世間風無其邊際，而彼風輪廣大安固，普遍任持一切世界，若成時若壞時，及其水雲，并于大海與四大洲、須彌山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、雪山、鐵圍山、大鐵圍山、香醉山，樹林宮殿諸樓閣等，菩薩摩訶薩無邊陀羅尼風輪亦復如是，悉能任持一切正等正覺之雲，流注廣大無礙法雨，於一切世界悉能成辦佛功德法，如其所說須彌山等世間差別之相，即是百福勝相、十地、十波羅蜜多、十三摩地、十二陀羅尼、六通、十自在、十力、四無所畏、四無礙解、十八不共法，大悲心等一切佛菩薩法，悉能任持具足。又復常持一切世出世間百千法蘊而悉成就，是為菩薩無量法雲含潤任持廣大法雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩無量法雲含潤任持廣大法雨？如世間風無其邊際，而彼風輪廣大安固，普遍任持一切世界，若成時若壞時，及其水雲，并于大海與四大洲、須彌山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、雪山、鐵圍山、大鐵圍山、香醉山，樹林宮殿諸樓閣等，菩薩摩訶薩無邊陀羅尼風輪亦復如是，悉能任持一切正等正覺之雲，流注廣大無礙法雨，於一切世界悉能成辦佛功德法，如其所說須彌山等世間差別之相，即是百福勝相、十地、十波羅蜜多、十三摩地、十二陀羅尼、六通、十自在、十力、四無所畏、四無礙解、十八不共法，大悲心等一切佛菩薩法，悉能任持具足。又復常持一切世出世間百千法蘊而悉成就，是為菩薩無量法雲含潤任持廣大法雨。

「善男子！云何是菩薩大法種種莊嚴樓閣布飾妙好？如世間風悉能普遍吹布一切莊嚴樓閣，種種安置殊妙可愛，及一切樹林枝葉牙莖華果蕊等，及一切有情身諸分位，悉由風力常所吹布。菩薩之風亦復如是，以無邊無礙無著解力辯才之智，悉能施設一切世出世間種種法門，行列具足照明開示最勝殊妙種種法者，所謂此相是惡趣所成之法，此是善趣所成之法，此是增上所成之法，此是地獄，此是餓鬼，此是畜生，此是人，此是天，此是轉輪聖王，此是帝釋、梵王、護世諸天，此是色相眷屬聰利福力，此是明慧善計，此是藝能，此是善解種種諸教典籍，此是聲聞乘法成聲聞果，此是緣覺乘法成緣覺果，此是大乘之法具諸勝相，自利利他事業圓滿，成就普賢一切勝智，乃至此是十地、十波羅蜜多、十三摩地、十二陀羅尼、六通、三明、十自在、八解脫、十力、四無所畏、四無礙解、十八不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩大法種種莊嚴樓閣布飾妙好？如世間風悉能普遍吹布一切莊嚴樓閣，種種安置殊妙可愛，及一切樹林枝葉牙莖華果蕊等，及一切有情身諸分位，悉由風力常所吹布。菩薩之風亦復如是，以無邊無礙無著解力辯才之智，悉能施設一切世出世間種種法門，行列具足照明開示最勝殊妙種種法者，所謂此相是惡趣所成之法，此是善趣所成之法，此是增上所成之法，此是地獄，此是餓鬼，此是畜生，此是人，此是天，此是轉輪聖王，此是帝釋、梵王、護世諸天，此是色相眷屬聰利福力，此是明慧善計，此是藝能，此是善解種種諸教典籍，此是聲聞乘法成聲聞果，此是緣覺乘法成緣覺果，此是大乘之法具諸勝相，自利利他事業圓滿，成就普賢一切勝智，乃至此是十地、十波羅蜜多、十三摩地、十二陀羅尼、六通、三明、十自在、八解脫、十力、四無所畏、四無礙解、十八不共法。

「善男子！菩薩善能施設此如是等無量種法，蓮華莊嚴等陀羅尼門，為法莊嚴妙巧安布，是為菩薩大法種種莊嚴樓閣布飾妙好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩善能施設此如是等無量種法，蓮華莊嚴等陀羅尼門，為法莊嚴妙巧安布，是為菩薩大法種種莊嚴樓閣布飾妙好。

「善男子！云何是菩薩一切眾會劫樹莊嚴，決定常出正妙法音雨華悅意？如劫樹林為風吹擊，常雨種種香華、妙寶、衣服、鼓樂等莊嚴具而悉具足。是諸嚴具相續流出，令諸天人咸生最上適悅歡喜無憂自在，嬉戲娛樂常具色相，力勢勤勇悅樂無減。菩薩智風亦復如是，菩薩常於如來清淨世界大法會中，為諸有情宣說契經、應頌、記別、諷頌、譬喻、緣起、自說、本事、本生、方廣、希法、論義十二分教，常雨如是正法寶華，為諸有情，於其順違慣習事中，從初次第宣說教授，及一切世間諸所緣事，引發示誨無我寂滅清淨法性，開示普遍一切法門，總攝法性，引示令入不可思議如幻法中，顯發大智如幻法門。復令有情增長游戲一切法樂，諸有問答無中無邊，能善起發普使歡喜，常令於其正法園林，以無過身語意業，適悅戲樂不生懈退，令諸天人受用具足，善法無減慧光明照，常住最勝清淨法中。是為菩薩一切眾會劫樹莊嚴，決定常出正妙法音雨華悅意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩一切眾會劫樹莊嚴，決定常出正妙法音雨華悅意？如劫樹林為風吹擊，常雨種種香華、妙寶、衣服、鼓樂等莊嚴具而悉具足。是諸嚴具相續流出，令諸天人咸生最上適悅歡喜無憂自在，嬉戲娛樂常具色相，力勢勤勇悅樂無減。菩薩智風亦復如是，菩薩常於如來清淨世界大法會中，為諸有情宣說契經、應頌、記別、諷頌、譬喻、緣起、自說、本事、本生、方廣、希法、論義十二分教，常雨如是正法寶華，為諸有情，於其順違慣習事中，從初次第宣說教授，及一切世間諸所緣事，引發示誨無我寂滅清淨法性，開示普遍一切法門，總攝法性，引示令入不可思議如幻法中，顯發大智如幻法門。復令有情增長游戲一切法樂，諸有問答無中無邊，能善起發普使歡喜，常令於其正法園林，以無過身語意業，適悅戲樂不生懈退，令諸天人受用具足，善法無減慧光明照，常住最勝清淨法中。是為菩薩一切眾會劫樹莊嚴，決定常出正妙法音雨華悅意。

「善男子！云何是菩薩阿僧祇劫潔白聖會，建立積集三摩地解脫總持門海，布妙高山日月光明法教叢林、善妙宮殿輪圍山等，及一切有情成熟調伏莊嚴，善住無上無身依止，隨轉智風曼拏羅解脫因故？譬如劫風，世界壞時其風無礙，力勢迅猛普遍吹擊三千大千世界俱胝那庾多百千諸鐵圍山、須彌山、大海等，皆悉破散磨滅無餘同太虛空。菩薩之風亦復如是，於多百千劫中，積集種種福智莊嚴，菩薩以廣大力勢，能現種種神通變化，善轉無礙清淨法輪，出妙音聲，普遍調伏一切眾會。由如是故，從智風輪出諸法蘊，彼所調伏觀察最上妙法光明無著諸行，勝力具足深固作意，內心正住成三摩地，想蘊處界及三有身所作諸行而悉破散，無身所作了知皆是虛妄分別，超越一切世間，然後乃現不可思議無相出世勝福圓滿，依止隨轉獲勝清淨，住後邊際離諸憂惱。是為菩薩阿僧祇劫潔白聖會，建立積集三摩地解脫總持門海，布妙高山日月光明法教叢林、善妙宮殿輪圍山等，及一切有情成熟調伏莊嚴，善住無上無身依止，隨轉智風曼拏羅解脫因故。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如風。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩阿僧祇劫潔白聖會，建立積集三摩地解脫總持門海，布妙高山日月光明法教叢林、善妙宮殿輪圍山等，及一切有情成熟調伏莊嚴，善住無上無身依止，隨轉智風曼拏羅解脫因故？譬如劫風，世界壞時其風無礙，力勢迅猛普遍吹擊三千大千世界俱胝那庾多百千諸鐵圍山、須彌山、大海等，皆悉破散磨滅無餘同太虛空。菩薩之風亦復如是，於多百千劫中，積集種種福智莊嚴，菩薩以廣大力勢，能現種種神通變化，善轉無礙清淨法輪，出妙音聲，普遍調伏一切眾會。由如是故，從智風輪出諸法蘊，彼所調伏觀察最上妙法光明無著諸行，勝力具足深固作意，內心正住成三摩地，想蘊處界及三有身所作諸行而悉破散，無身所作了知皆是虛妄分別，超越一切世間，然後乃現不可思議無相出世勝福圓滿，依止隨轉獲勝清淨，住後邊際離諸憂惱。是為菩薩阿僧祇劫潔白聖會，建立積集三摩地解脫總持門海，布妙高山日月光明法教叢林、善妙宮殿輪圍山等，及一切有情成熟調伏莊嚴，善住無上無身依止，隨轉智風曼拏羅解脫因故。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如風。」

爾時，除蓋障菩薩摩訶薩前白佛言：「希有世尊！希有善逝！善說如是廣大之法，乃至具足一切勝相，而能令諸菩薩大士咸生歡喜。世尊！若天及人，能於如是法中信解修行者，如佛所說，是人即得一切具足受勝妙樂，適悅自在，乃同梵王帝釋護世天等。所有此世他生，得一切圓滿利他勝行，今此不說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩摩訶薩前白佛言：「希有世尊！希有善逝！善說如是廣大之法，乃至具足一切勝相，而能令諸菩薩大士咸生歡喜。世尊！若天及人，能於如是法中信解修行者，如佛所說，是人即得一切具足受勝妙樂，適悅自在，乃同梵王帝釋護世天等。所有此世他生，得一切圓滿利他勝行，今此不說。」

佛言：「善男子！如是，如是。如汝所說，彼之有情出過一切世間，普為多人所共瞻仰，斷諸惡法具諸善法，一切世間之所歸向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是，如是。如汝所說，彼之有情出過一切世間，普為多人所共瞻仰，斷諸惡法具諸善法，一切世間之所歸向。

「善男子！若諸有情，於此法中能修行者，或復有人返生輕謗，我說彼人是愚癡者，當墮黑暗大地獄中受諸苦惱，世間、天人、阿修羅等所共悲愍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸有情，於此法中能修行者，或復有人返生輕謗，我說彼人是愚癡者，當墮黑暗大地獄中受諸苦惱，世間、天人、阿修羅等所共悲愍。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即如虛空。何等為十？所謂一者、無垢；二者、無礙；三者、寂靜；四者、無相；五者、無邊智；六者、平等隨知一切法；七者、了一切法如虛空自性解脫；八者、無住；九者、出過諸境界相；十者、出過尋伺。菩薩若修如是十種法者，即如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即如虛空。何等為十？所謂一者、無垢；二者、無礙；三者、寂靜；四者、無相；五者、無邊智；六者、平等隨知一切法；七者、了一切法如虛空自性解脫；八者、無住；九者、出過諸境界相；十者、出過尋伺。菩薩若修如是十種法者，即如虛空。

「善男子！復有十法，菩薩若修即如虛空。何等為十？所謂一者、於可意不可意一切色中不愛不惡；二者、於可意不可意一切聲中不愛不惡；三者、於可意不可意一切香中不愛不惡；四者、於可意不可意一切味中不愛不惡；五者、於可意不可意一切觸中不愛不惡；六者、於可意不可意一切法中不愛不惡；七者、於利衰法中不愛不惡；八者、於樂苦法中不愛不惡；九者、於稱譏法中不愛不惡；十者、於譽毀法中不愛不惡。菩薩若修如是十種法者，即如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復有十法，菩薩若修即如虛空。何等為十？所謂一者、於可意不可意一切色中不愛不惡；二者、於可意不可意一切聲中不愛不惡；三者、於可意不可意一切香中不愛不惡；四者、於可意不可意一切味中不愛不惡；五者、於可意不可意一切觸中不愛不惡；六者、於可意不可意一切法中不愛不惡；七者、於利衰法中不愛不惡；八者、於樂苦法中不愛不惡；九者、於稱譏法中不愛不惡；十者、於譽毀法中不愛不惡。菩薩若修如是十種法者，即如虛空。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得如月。何等為十？所謂一者、令諸有情皆生歡喜；二者、眾所樂見；三者善法增長；四者、惡法損減；五者、咸皆稱讚；六者、體相清淨；七者、乘最上乘；八者、常自莊嚴；九者、游戲法樂；十者、具大神通威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得如月。何等為十？所謂一者、令諸有情皆生歡喜；二者、眾所樂見；三者善法增長；四者、惡法損減；五者、咸皆稱讚；六者、體相清淨；七者、乘最上乘；八者、常自莊嚴；九者、游戲法樂；十者、具大神通威德。

「善男子！云何是菩薩令諸有情皆生歡喜？如月初出，一切有情皆得清涼，及悅意故咸生歡喜，菩薩之月亦復如是，當初出時，一切有情悉得遠離煩惱炎熾生喜樂故，是為菩薩令諸有情皆生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩令諸有情皆生歡喜？如月初出，一切有情皆得清涼，及悅意故咸生歡喜，菩薩之月亦復如是，當初出時，一切有情悉得遠離煩惱炎熾生喜樂故，是為菩薩令諸有情皆生歡喜。

「云何是菩薩眾所樂見？如月初出，一切有情悉樂瞻覩，所謂善妙潔白令諸有情心生喜故。菩薩之月亦復如是，當初出時，一切有情愛樂悅意，所謂諸根清淨種子潔白，於諸所行威儀具足，是為菩薩眾所樂見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩眾所樂見？如月初出，一切有情悉樂瞻覩，所謂善妙潔白令諸有情心生喜故。菩薩之月亦復如是，當初出時，一切有情愛樂悅意，所謂諸根清淨種子潔白，於諸所行威儀具足，是為菩薩眾所樂見。

「云何是菩薩善法增長？如白分月從初出已，日日漸增，至十五日其月盛滿諸相圓具。菩薩之月亦復如是，從初發心乃至坐於道場，日日善法漸漸增長，至坐道場已一切勝相皆悉圓滿，是為菩薩善法增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩善法增長？如白分月從初出已，日日漸增，至十五日其月盛滿諸相圓具。菩薩之月亦復如是，從初發心乃至坐於道場，日日善法漸漸增長，至坐道場已一切勝相皆悉圓滿，是為菩薩善法增長。

「云何是菩薩惡法損減？如至黑分月時，其月輪相光明漸減，如其所減，至月盡日一切不現。菩薩之月亦復如是，至具出世智時惡法漸減，如其所減，乃至坐於道場，一切滅盡無復遺餘，是為菩薩惡法損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩惡法損減？如至黑分月時，其月輪相光明漸減，如其所減，至月盡日一切不現。菩薩之月亦復如是，至具出世智時惡法漸減，如其所減，乃至坐於道場，一切滅盡無復遺餘，是為菩薩惡法損減。

「云何是菩薩咸皆稱讚？如月初出時，諸婆羅門、剎帝利、男女大小、一切人民咸悉稱讚，菩薩之月亦復如是，當初出時，一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等咸悉稱讚，是為菩薩咸皆稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩咸皆稱讚？如月初出時，諸婆羅門、剎帝利、男女大小、一切人民咸悉稱讚，菩薩之月亦復如是，當初出時，一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等咸悉稱讚，是為菩薩咸皆稱讚。

「云何是菩薩體相清淨？如月天子體相清淨潔白無染，謂勝業報之所成故，菩薩體相亦復如是，本來無染潔白所成清淨化生，非從父母羯邏藍等不淨所生，是為菩薩體相清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩體相清淨？如月天子體相清淨潔白無染，謂勝業報之所成故，菩薩體相亦復如是，本來無染潔白所成清淨化生，非從父母羯邏藍等不淨所生，是為菩薩體相清淨。

「云何是菩薩乘最上乘？如月天子乘清淨乘照四天下，菩薩之月亦復如是，乘于最上菩薩之乘，廣照無邊一切世界，是為菩薩乘最上乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩乘最上乘？如月天子乘清淨乘照四天下，菩薩之月亦復如是，乘于最上菩薩之乘，廣照無邊一切世界，是為菩薩乘最上乘。

「云何是菩薩常自莊嚴？如月天子本相清淨常自莊嚴，不以澡沐所莊嚴故，菩薩之月亦復如是，諸勝功德常自莊嚴，是為菩薩常自莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩常自莊嚴？如月天子本相清淨常自莊嚴，不以澡沐所莊嚴故，菩薩之月亦復如是，諸勝功德常自莊嚴，是為菩薩常自莊嚴。

「云何是菩薩游戲法樂？如月天子常受天樂，菩薩之月亦復如是，常所遊戲勝妙法樂，不染世間諸欲境界，是為菩薩游戲法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩游戲法樂？如月天子常受天樂，菩薩之月亦復如是，常所遊戲勝妙法樂，不染世間諸欲境界，是為菩薩游戲法樂。

「云何是菩薩具大神通威德？如月天子具大神通有大威德廣照一切，菩薩之月亦復如是，具大福智勝功德故，是為菩薩具大神通威德。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩具大神通威德？如月天子具大神通有大威德廣照一切，菩薩之月亦復如是，具大福智勝功德故，是為菩薩具大神通威德。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如月。