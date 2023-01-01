佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第七

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

「復次，善男子！云何是菩薩如風無礙而行？善男子！如世間風於一切處無依無著，亦無色相，而能於彼一切宮殿樓閣及須彌山大海等處，如所作事而悉能作。菩薩智風亦復如是，於一切處亦無所著，而能施設蘊處界等彼一切法——蘊者所謂色受想行識；界謂眼界、色界、眼識界，耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界；處謂眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處；乃至世間法、出世間法，及天人、轉輪聖王、梵王、帝釋、護世諸天、大自在天、聲聞緣覺、諸菩薩地一切智等——雖有所作悉無住著。彼一切處無住著故，若有性若無性，若一性若異性，真如性等，雖無數心意而無種異，及無造作復無所緣，悉是無障解脫境界。是故梵王帝釋護世天等如理而作，十方無邊際諸世界中，一切有情及有情事悉令獲得，於一切處皆成辦已，乃至最後邊際劫中隱而不現，而法身者不可分別非不可分別，是為菩薩如風無礙而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！云何是菩薩如風無礙而行？善男子！如世間風於一切處無依無著，亦無色相，而能於彼一切宮殿樓閣及須彌山大海等處，如所作事而悉能作。菩薩智風亦復如是，於一切處亦無所著，而能施設蘊處界等彼一切法——蘊者所謂色受想行識；界謂眼界、色界、眼識界，耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界；處謂眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處；乃至世間法、出世間法，及天人、轉輪聖王、梵王、帝釋、護世諸天、大自在天、聲聞緣覺、諸菩薩地一切智等——雖有所作悉無住著。彼一切處無住著故，若有性若無性，若一性若異性，真如性等，雖無數心意而無種異，及無造作復無所緣，悉是無障解脫境界。是故梵王帝釋護世天等如理而作，十方無邊際諸世界中，一切有情及有情事悉令獲得，於一切處皆成辦已，乃至最後邊際劫中隱而不現，而法身者不可分別非不可分別，是為菩薩如風無礙而行。

「云何是菩薩所行境界而無邊際？如世間風能於十方無量世界，開發成辦一切種子，菩薩智風亦復如是，於普遍無邊世俗勝義一切法中，廣大顯現開覺安布，及廣宣說如來眾會、菩薩眾會、世間一切眾會，隨思隨行，以無礙心於諸方處一切通達而無邊際，是為菩薩所行境界而無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩所行境界而無邊際？如世間風能於十方無量世界，開發成辦一切種子，菩薩智風亦復如是，於普遍無邊世俗勝義一切法中，廣大顯現開覺安布，及廣宣說如來眾會、菩薩眾會、世間一切眾會，隨思隨行，以無礙心於諸方處一切通達而無邊際，是為菩薩所行境界而無邊際。

「云何是菩薩如風破散墜墮有情高慢山峯？如世間風一切山石叢林宮殿，悉能吹擊破散墜墮及隱覆等，菩薩智風亦復如是，所有憍慢耽迷執有身見高倨有情，恃於色相盛年豪貴、身力長壽無病輕安，及伎藝多聞聰利眷屬富有辯才，以是等事恃著憍醉，此諸有情，由是緣故起我相心違背正道，菩薩能為宣示勝法破彼慢心，使令善得離染清淨，是為菩薩如風破散墜墮有情高慢山峯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩如風破散墜墮有情高慢山峯？如世間風一切山石叢林宮殿，悉能吹擊破散墜墮及隱覆等，菩薩智風亦復如是，所有憍慢耽迷執有身見高倨有情，恃於色相盛年豪貴、身力長壽無病輕安，及伎藝多聞聰利眷屬富有辯才，以是等事恃著憍醉，此諸有情，由是緣故起我相心違背正道，菩薩能為宣示勝法破彼慢心，使令善得離染清淨，是為菩薩如風破散墜墮有情高慢山峯。

「云何是菩薩吹布大法雲雨？如世間風吹發大雲從四方起，眾色雲輪震吼甚深軟美音聲、海潮之聲，及其種種歌詠之聲，響亮無間清妙悅意，電鬘莊嚴普遍彌覆，俱胝那庾多百千世界，悉能吹發，一切世間所可愛樂，苗稼種子及諸林樹，而常降澍種種寶雨；菩薩智風亦復如是，出現種種妙身相雲，光明遍照十方世界，一切有情所可愛樂，最上色相光明電鬘而為莊嚴，出如實法音及六十千勝妙音聲。菩薩大悲之風，普高法界普攝一切世間，廣覆一切世界，拯拔一切惡趣難處諸有情類，現一切相好光明輪，清淨光明加持照耀，一切有情悉成正行壞滅邪行，雨大法雨眾莊嚴具而為莊嚴，建立一切世界最上喜悅，令諸天人悉置最上喜樂之處，所有一切世出世間善法種子藥草叢林而悉種殖，一切吉祥時分授法灌頂，是為菩薩吹布大法雲雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩吹布大法雲雨？如世間風吹發大雲從四方起，眾色雲輪震吼甚深軟美音聲、海潮之聲，及其種種歌詠之聲，響亮無間清妙悅意，電鬘莊嚴普遍彌覆，俱胝那庾多百千世界，悉能吹發，一切世間所可愛樂，苗稼種子及諸林樹，而常降澍種種寶雨；菩薩智風亦復如是，出現種種妙身相雲，光明遍照十方世界，一切有情所可愛樂，最上色相光明電鬘而為莊嚴，出如實法音及六十千勝妙音聲。菩薩大悲之風，普高法界普攝一切世間，廣覆一切世界，拯拔一切惡趣難處諸有情類，現一切相好光明輪，清淨光明加持照耀，一切有情悉成正行壞滅邪行，雨大法雨眾莊嚴具而為莊嚴，建立一切世界最上喜悅，令諸天人悉置最上喜樂之處，所有一切世出世間善法種子藥草叢林而悉種殖，一切吉祥時分授法灌頂，是為菩薩吹布大法雲雨。

「云何是菩薩息除一切世間煩惱炎熾？如世間風颺激善妙清涼之水，普息有情炎熱之苦，使諸有情清涼適悅，菩薩智風亦復如是，一切有情貪瞋癡等，惡趣惡見惡作邪行，極惡貧窮耽愛境界，冤憎會苦，愛別離苦，眾病逼惱及法愛等，此諸炎熾皆能息滅，法水灌注得最上清涼，以不空願力，若見若覺悉無障礙，是為菩薩息除一切世間煩惱炎熾置諸有情處無憂地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩息除一切世間煩惱炎熾？如世間風颺激善妙清涼之水，普息有情炎熱之苦，使諸有情清涼適悅，菩薩智風亦復如是，一切有情貪瞋癡等，惡趣惡見惡作邪行，極惡貧窮耽愛境界，冤憎會苦，愛別離苦，眾病逼惱及法愛等，此諸炎熾皆能息滅，法水灌注得最上清涼，以不空願力，若見若覺悉無障礙，是為菩薩息除一切世間煩惱炎熾置諸有情處無憂地。

「云何是菩薩不動一切有情善法而能濟命長養？如世間人出息入息風力持故而得活命，菩薩亦復如是，以其智風成辦有情一切善法，使諸有情悉得具足皆生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩不動一切有情善法而能濟命長養？如世間人出息入息風力持故而得活命，菩薩亦復如是，以其智風成辦有情一切善法，使諸有情悉得具足皆生歡喜。

「復次，善男子！如世間風悉能成立一切世界，種種莊嚴殊妙可愛，所謂金剛輪圍，小鐵圍山、大鐵圍山及四大洲，金輪所持大海諸寶，須彌山、大須彌山及餘寶山，乃至雪山、香醉山等。諸宮殿樓閣，閻浮提四大洲，小千世界、中千世界、三千大千世界。菩薩智風亦復如是，悉能發起成辦一切有情廣大福蘊，次第安布如成雪山，應作是見，即是所成世間福蘊。如成四大洲須彌山，應知即是所成聲聞。如成小千世界，應知即是所成緣覺。如成中千世界，應知即是所成菩薩廣大之相。如成三千大千世界，應知即是所成如來百福身相，高出一切世間，普盡虛空一切世界，極妙清淨最上稱讚，布設一切最勝供養所緣事相。如是一切現前成已，常住三摩呬多。如成大海，應知即是所成三摩地海。如成大洲中洲及餘山石四大洲等，應知即是諸陀羅尼，化度有情諸學眾等。如成宮殿樓閣及諸叢林，應知即是清淨佛剎功德莊嚴。如成劫樹種種變化，應知即是十地十波羅蜜多十三摩地諸陀羅尼，六通三明諸智光明十自在等，菩薩及佛力無畏不共法大悲等，最上自在廣大之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如世間風悉能成立一切世界，種種莊嚴殊妙可愛，所謂金剛輪圍，小鐵圍山、大鐵圍山及四大洲，金輪所持大海諸寶，須彌山、大須彌山及餘寶山，乃至雪山、香醉山等。諸宮殿樓閣，閻浮提四大洲，小千世界、中千世界、三千大千世界。菩薩智風亦復如是，悉能發起成辦一切有情廣大福蘊，次第安布如成雪山，應作是見，即是所成世間福蘊。如成四大洲須彌山，應知即是所成聲聞。如成小千世界，應知即是所成緣覺。如成中千世界，應知即是所成菩薩廣大之相。如成三千大千世界，應知即是所成如來百福身相，高出一切世間，普盡虛空一切世界，極妙清淨最上稱讚，布設一切最勝供養所緣事相。如是一切現前成已，常住三摩呬多。如成大海，應知即是所成三摩地海。如成大洲中洲及餘山石四大洲等，應知即是諸陀羅尼，化度有情諸學眾等。如成宮殿樓閣及諸叢林，應知即是清淨佛剎功德莊嚴。如成劫樹種種變化，應知即是十地十波羅蜜多十三摩地諸陀羅尼，六通三明諸智光明十自在等，菩薩及佛力無畏不共法大悲等，最上自在廣大之法。

「善男子！此中何等是諸佛世尊百福之相？善男子！譬如滿一劫中積集十方，而一一方各有阿僧祇殑伽沙數等世界，是諸世界中所有有情，一切皆具十三千大千世界之數小轉輪王所有福蘊，以如是等具小轉輪王福蘊之者，諸有情類彼彼福蘊總聚較計，與一大轉輪王福蘊相等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此中何等是諸佛世尊百福之相？善男子！譬如滿一劫中積集十方，而一一方各有阿僧祇殑伽沙數等世界，是諸世界中所有有情，一切皆具十三千大千世界之數小轉輪王所有福蘊，以如是等具小轉輪王福蘊之者，諸有情類彼彼福蘊總聚較計，與一大轉輪王福蘊相等。

「又過東方一切世界，是等世界中所有有情，各各皆具一大轉輪王福蘊如前所說，乃至十方盡虛空界一切世界中一切有情，各各皆具大轉輪王所有福蘊，以此之數較計，如是有情福蘊，與一帝釋福蘊相等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又過東方一切世界，是等世界中所有有情，各各皆具一大轉輪王福蘊如前所說，乃至十方盡虛空界一切世界中一切有情，各各皆具大轉輪王所有福蘊，以此之數較計，如是有情福蘊，與一帝釋福蘊相等。

「又若十方，彼一一方各有阿僧祇殑伽沙數等世界，一一世界有情皆具帝釋福蘊。是諸帝釋，總而聚之為一帝釋，即以如是之數，盡虛空遍法界一切世界有情，皆具如上帝釋福蘊。以此之數較計，如是有情福蘊，與一大梵天王福蘊相等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若十方，彼一一方各有阿僧祇殑伽沙數等世界，一一世界有情皆具帝釋福蘊。是諸帝釋，總而聚之為一帝釋，即以如是之數，盡虛空遍法界一切世界有情，皆具如上帝釋福蘊。以此之數較計，如是有情福蘊，與一大梵天王福蘊相等。

「又若十方，彼一一方各有阿僧祇殑伽沙數等世界，彼彼世界有情，皆具大梵天王福蘊。是諸大梵天王，總而聚之為一大梵天王，即以如是之數，盡虛空遍法界一切世界有情，皆具如上大梵天王福蘊。以此之數較計，如是有情福蘊，即同聲聞緣覺菩薩所證，大地大光明雲授法灌頂，得十自在所有功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若十方，彼一一方各有阿僧祇殑伽沙數等世界，彼彼世界有情，皆具大梵天王福蘊。是諸大梵天王，總而聚之為一大梵天王，即以如是之數，盡虛空遍法界一切世界有情，皆具如上大梵天王福蘊。以此之數較計，如是有情福蘊，即同聲聞緣覺菩薩所證，大地大光明雲授法灌頂，得十自在所有功德。

「善男子！即以是事，所有一切有情，於十方無邊際世界盡虛空界，積集三世所有福蘊。以彼三世福蘊，盡虛空界一切世界極微塵量，百倍倍之即成如來一一毛孔；而彼一一毛孔之中所入福蘊，以十阿僧祇百千倍數倍之，即成如來八十種好；而彼一一隨形好中所入一切福蘊，以十不可說倍數倍之，即成如來三十種相；而彼一一所成之相，以十不可說倍數倍之，即成如來眉間圓滿無垢月輪勝餘千光殊妙最上白毫之相。即如是相，以十不可說不可說千俱胝倍數倍之，即成如來一切世間高顯不可覩見烏瑟膩沙莊嚴頂相。即如是相，以十不可說不可說俱胝那庾多百千倍數倍之，即成如來六十千種一切所緣無邊音聲，流出殊妙無所發悟，普令有情生大歡喜，開示一切世界清淨語言佛大辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！即以是事，所有一切有情，於十方無邊際世界盡虛空界，積集三世所有福蘊。以彼三世福蘊，盡虛空界一切世界極微塵量，百倍倍之即成如來一一毛孔；而彼一一毛孔之中所入福蘊，以十阿僧祇百千倍數倍之，即成如來八十種好；而彼一一隨形好中所入一切福蘊，以十不可說倍數倍之，即成如來三十種相；而彼一一所成之相，以十不可說倍數倍之，即成如來眉間圓滿無垢月輪勝餘千光殊妙最上白毫之相。即如是相，以十不可說不可說千俱胝倍數倍之，即成如來一切世間高顯不可覩見烏瑟膩沙莊嚴頂相。即如是相，以十不可說不可說俱胝那庾多百千倍數倍之，即成如來六十千種一切所緣無邊音聲，流出殊妙無所發悟，普令有情生大歡喜，開示一切世界清淨語言佛大辯才。

「善男子！此說是為諸佛世尊百福之相，如來以是無盡福智勝行普遍莊嚴，廣為一切有情長養濟命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此說是為諸佛世尊百福之相，如來以是無盡福智勝行普遍莊嚴，廣為一切有情長養濟命。

「善男子！正使十方盡虛空遍法界，一切世界中所有有情，滿一劫中悉住第十法雲地菩薩之位具諸勝相，謂身語意所莊嚴，具諸陀羅尼及十自在。是等菩薩以閻浮檀金所成之器，量等虛空如殑伽沙數，而一一器盛種種寶，經爾所時乃至最後邊際圓滿劫中，剎那剎那來而復往，各各持入如來一毛孔中，而佛世尊一毛孔中，所有福蘊不增不減。善男子！此是如來不可思議百福之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！正使十方盡虛空遍法界，一切世界中所有有情，滿一劫中悉住第十法雲地菩薩之位具諸勝相，謂身語意所莊嚴，具諸陀羅尼及十自在。是等菩薩以閻浮檀金所成之器，量等虛空如殑伽沙數，而一一器盛種種寶，經爾所時乃至最後邊際圓滿劫中，剎那剎那來而復往，各各持入如來一毛孔中，而佛世尊一毛孔中，所有福蘊不增不減。善男子！此是如來不可思議百福之相。

「復次，何等是十二地？所謂未發菩提心地、歡喜地、離垢地、發光地、焰慧地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地、普遍光明佛地，是為十二地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，何等是十二地？所謂未發菩提心地、歡喜地、離垢地、發光地、焰慧地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地、普遍光明佛地，是為十二地。

「此中何等是未發菩提心地？謂此菩薩超越一切愚夫所行邪行，及一切三世梵王、帝釋、護世諸天、聲聞緣覺，最勝出過一切世間，一切行相吉祥，身語意業而為莊嚴，於十方無邊世界普遍照耀具大光明輪，得無障礙力行陀羅尼，於阿僧祇世界，一一相中縱任無方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中何等是未發菩提心地？謂此菩薩超越一切愚夫所行邪行，及一切三世梵王、帝釋、護世諸天、聲聞緣覺，最勝出過一切世間，一切行相吉祥，身語意業而為莊嚴，於十方無邊世界普遍照耀具大光明輪，得無障礙力行陀羅尼，於阿僧祇世界，一一相中縱任無方。

「於四大洲世界，出現普遍香光明網廣大莊嚴，蓮華承足，處大千世界邊際之量妙莊嚴座，得一切法善調順，善觀察成就無礙可意所緣事相，現十種大相及阿僧祇相，顯示不退轉法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於四大洲世界，出現普遍香光明網廣大莊嚴，蓮華承足，處大千世界邊際之量妙莊嚴座，得一切法善調順，善觀察成就無礙可意所緣事相，現十種大相及阿僧祇相，顯示不退轉法。

「於無邊際一切方所，隨所行時放不可思議大光明網，無量剎土種種莊嚴現身影像，於不可說無量世界中，能為諸世界主，勸受灌頂增上加持，能於一切世出世間，常雨無量大法寶雨，妙光明門悉無遮礙，周廣普遍而作最上大施福行。隨順一切世間，普能圓滿一切有情不空意願。見者咸生善妙可愛清淨之心，普振一切世界，隨所思念諸惡趣等無邊有情悉為救度，普能攝受無邊諸佛供養法門，遊戲一切阿僧祇數三摩地陀羅尼解脫通明等法，嬉樂無邊勝妙法園而無愛著，得無邊俱胝劫數無發悟無疑惑喜行光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於無邊際一切方所，隨所行時放不可思議大光明網，無量剎土種種莊嚴現身影像，於不可說無量世界中，能為諸世界主，勸受灌頂增上加持，能於一切世出世間，常雨無量大法寶雨，妙光明門悉無遮礙，周廣普遍而作最上大施福行。隨順一切世間，普能圓滿一切有情不空意願。見者咸生善妙可愛清淨之心，普振一切世界，隨所思念諸惡趣等無邊有情悉為救度，普能攝受無邊諸佛供養法門，遊戲一切阿僧祇數三摩地陀羅尼解脫通明等法，嬉樂無邊勝妙法園而無愛著，得無邊俱胝劫數無發悟無疑惑喜行光明。

「無數俱胝那庾多百千劫，於清淨大乘分位中修習圓滿，種種利他所行事業成辦，福智勝行多百千種，廣大先行究竟圓滿。若具最極信解行法故，乃得初地，今以次第分位故，而此菩薩是未發菩提心地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無數俱胝那庾多百千劫，於清淨大乘分位中修習圓滿，種種利他所行事業成辦，福智勝行多百千種，廣大先行究竟圓滿。若具最極信解行法故，乃得初地，今以次第分位故，而此菩薩是未發菩提心地。

「善男子！譬如轉輪聖王，雖已超越人之色相，然未獲得天之色相，而此菩薩亦復如是，雖已超越一切世間聲聞緣覺之地，然未獲得最上菩薩地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如轉輪聖王，雖已超越人之色相，然未獲得天之色相，而此菩薩亦復如是，雖已超越一切世間聲聞緣覺之地，然未獲得最上菩薩地故。

「復次，普遍光明佛地者，無中無邊無復遺餘一切清淨，於一切法自在，普能善觀無數種相，普令一切有情獲得利樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，普遍光明佛地者，無中無邊無復遺餘一切清淨，於一切法自在，普能善觀無數種相，普令一切有情獲得利樂。

「何等是諸菩薩所行十種三摩地？所謂一者、寶高；二者、善住；三者、無動；四者、不退轉；五者、寶積；六者、日光焰；七者、一切義成；八者、智光明；九者、安住現在佛前；十者、首楞嚴，如是等無邊菩薩所行三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等是諸菩薩所行十種三摩地？所謂一者、寶高；二者、善住；三者、無動；四者、不退轉；五者、寶積；六者、日光焰；七者、一切義成；八者、智光明；九者、安住現在佛前；十者、首楞嚴，如是等無邊菩薩所行三摩地。

「復次，十二種陀羅尼。何等十二？所謂一者、灌頂；二者、大智；三者、清淨音聲；四者無盡藏；五者、無邊轉；六者、海印；七者、蓮華莊嚴；八者、趣無礙門；九者、決定出生諸無礙解；十者、住佛莊嚴；十一者、無邊色相；十二者、佛身色相成辦圓滿，是為十二種陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，十二種陀羅尼。何等十二？所謂一者、灌頂；二者、大智；三者、清淨音聲；四者無盡藏；五者、無邊轉；六者、海印；七者、蓮華莊嚴；八者、趣無礙門；九者、決定出生諸無礙解；十者、住佛莊嚴；十一者、無邊色相；十二者、佛身色相成辦圓滿，是為十二種陀羅尼。

「復次，六通。何等為六？一者、天眼通；二者、天耳通；三者、他心智通；四者、宿住隨念智通；五者、神境智通；六者、漏盡智通，是為六通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，六通。何等為六？一者、天眼通；二者、天耳通；三者、他心智通；四者、宿住隨念智通；五者、神境智通；六者、漏盡智通，是為六通。

「復次，諸菩薩十種自在。何等為十？一者、無量阿僧祇劫具壽量力故，即壽自在；二者、不可說不可說三摩地門，相續趣入勝相應故，即心自在；三者、一切世界無數莊嚴具莊嚴加持顯示相應，即受用自在；四者、隨其時分諸業報力悉顯示故，即業自在；五者、於一切世界示現受生故，即生自在；六者、於一切世界見佛圓滿示現故，即信解自在；七者、隨樂欲時於諸剎中現成菩提，即願自在；八者、於一切世界出現無邊神通事故，即神通自在；九者、無邊無中法門光明常顯發故，即法自在；十者、於如來十力四無所畏、四無礙解十八不共法、三十二相八十種好，及現證最上菩提，充滿三世一切佛剎，微塵阿僧祇等數中，了知一相具諸勝相，乃至現證一切智悉能顯示故，即智自在；是為菩薩十種自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸菩薩十種自在。何等為十？一者、無量阿僧祇劫具壽量力故，即壽自在；二者、不可說不可說三摩地門，相續趣入勝相應故，即心自在；三者、一切世界無數莊嚴具莊嚴加持顯示相應，即受用自在；四者、隨其時分諸業報力悉顯示故，即業自在；五者、於一切世界示現受生故，即生自在；六者、於一切世界見佛圓滿示現故，即信解自在；七者、隨樂欲時於諸剎中現成菩提，即願自在；八者、於一切世界出現無邊神通事故，即神通自在；九者、無邊無中法門光明常顯發故，即法自在；十者、於如來十力四無所畏、四無礙解十八不共法、三十二相八十種好，及現證最上菩提，充滿三世一切佛剎，微塵阿僧祇等數中，了知一相具諸勝相，乃至現證一切智悉能顯示故，即智自在；是為菩薩十種自在。

「復次，何等是菩薩十力？所謂一者、意樂力；二者、深固力；三者、方便力；四者、慧力；五者、願力；六者、行力；七者乘力；八者、神變力；九者、菩提力；十者、轉法輪力；是為菩薩十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，何等是菩薩十力？所謂一者、意樂力；二者、深固力；三者、方便力；四者、慧力；五者、願力；六者、行力；七者乘力；八者、神變力；九者、菩提力；十者、轉法輪力；是為菩薩十力。

「何等是菩薩四無所畏？所謂一者、於諸陀羅尼隨聞能受，宣說義理無畏；二者、了無我法不嬈於他，積集無相本習威儀而無缺失，三業清淨成就廣大護持無畏；三者、常持正法而不忘失，畢竟安住智慧方便，救度有情無放逸心，開示善法得離障難無畏；四者、不忘失一切智心，亦於餘乘諸出離道圓滿自在，得一切種一切事成就無畏，是為菩薩四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等是菩薩四無所畏？所謂一者、於諸陀羅尼隨聞能受，宣說義理無畏；二者、了無我法不嬈於他，積集無相本習威儀而無缺失，三業清淨成就廣大護持無畏；三者、常持正法而不忘失，畢竟安住智慧方便，救度有情無放逸心，開示善法得離障難無畏；四者、不忘失一切智心，亦於餘乘諸出離道圓滿自在，得一切種一切事成就無畏，是為菩薩四無所畏。

「何等是菩薩十八不共法？所謂一者、菩薩無著布施；二者、無著持戒；三者、無著忍辱；四者、無著精進；五者無著禪定；六者、無著智慧；七者、以四攝法攝諸有情；八者、善了諸迴向法；九者、善巧方便成諸有情增上所行；十者、開示上乘出離之道；十一者、於大乘法而不退轉；十二者、表示生死及涅槃門；十三者、於諸典章不減文句；十四者、所作行中智為先導；十五者、於諸生中離眾過失；十六者、於身口意具十善業；十七者、堪忍諸苦不捨一切有情；十八者、一切世間所可愛樂皆悉顯示，普遍一切世間愚夫及聲聞緣覺，善以眾寶及劫樹莊嚴，堅固一切智心永不忘失，得一切法依法灌頂，常所樂求見佛法僧；是為菩薩十八不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等是菩薩十八不共法？所謂一者、菩薩無著布施；二者、無著持戒；三者、無著忍辱；四者、無著精進；五者無著禪定；六者、無著智慧；七者、以四攝法攝諸有情；八者、善了諸迴向法；九者、善巧方便成諸有情增上所行；十者、開示上乘出離之道；十一者、於大乘法而不退轉；十二者、表示生死及涅槃門；十三者、於諸典章不減文句；十四者、所作行中智為先導；十五者、於諸生中離眾過失；十六者、於身口意具十善業；十七者、堪忍諸苦不捨一切有情；十八者、一切世間所可愛樂皆悉顯示，普遍一切世間愚夫及聲聞緣覺，善以眾寶及劫樹莊嚴，堅固一切智心永不忘失，得一切法依法灌頂，常所樂求見佛法僧；是為菩薩十八不共法。

「云何是如來十力？所謂一者、處非處智力；二者、教示過去未來現在業因果報智力；三者、種種信解智力；四者、種種界智力；五者、了別自他根智力；六者、至處道智力；七者、發起一切禪定解脫三摩地三摩鉢底染淨等智力；八者、宿住隨念智力；九者、生死智力；十者、漏盡智力；是為如來十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是如來十力？所謂一者、處非處智力；二者、教示過去未來現在業因果報智力；三者、種種信解智力；四者、種種界智力；五者、了別自他根智力；六者、至處道智力；七者、發起一切禪定解脫三摩地三摩鉢底染淨等智力；八者、宿住隨念智力；九者、生死智力；十者、漏盡智力；是為如來十力。

「云何是如來四無所畏？所謂一者、一切法現證智無畏；二者、一切漏盡智無畏；三者、決定說障道無畏；四者、出盡苦道無畏；是為如來四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是如來四無所畏？所謂一者、一切法現證智無畏；二者、一切漏盡智無畏；三者、決定說障道無畏；四者、出盡苦道無畏；是為如來四無所畏。