佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第六

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即得諸智具足。何等為十？一者、人無我智；二者、法無我智；三者、無方分智；四者、知定境界智；五者、加持智；六者、不壞智；七者、善觀一切有情諸行智；八者、無發悟智；九者、善解一切法相智；十者出世間智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即得諸智具足。何等為十？一者、人無我智；二者、法無我智；三者、無方分智；四者、知定境界智；五者、加持智；六者、不壞智；七者、善觀一切有情諸行智；八者、無發悟智；九者、善解一切法相智；十者出世間智。

「云何是人無我智？謂若菩薩觀諸蘊生及諸蘊滅，若蘊生時，觀法無實虛妄不堅；若蘊滅時，觀法離散亦無所至。菩薩作是思惟：『此諸蘊中，無我人有情壽者養者，而愚夫異生執著於我，乃起是念：「蘊中有我邪？我中有蘊邪？我不是蘊邪？蘊不是我邪？」由是計執不了真實，由不了故如旋火輪展轉生死。』菩薩於如是法悉如實知，是為菩薩人無我智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是人無我智？謂若菩薩觀諸蘊生及諸蘊滅，若蘊生時，觀法無實虛妄不堅；若蘊滅時，觀法離散亦無所至。菩薩作是思惟：『此諸蘊中，無我人有情壽者養者，而愚夫異生執著於我，乃起是念：「蘊中有我邪？我中有蘊邪？我不是蘊邪？蘊不是我邪？」由是計執不了真實，由不了故如旋火輪展轉生死。』菩薩於如是法悉如實知，是為菩薩人無我智。

「云何是法無我智？謂若菩薩若諸法成、若諸法壞悉如實知。菩薩作是思惟：『此於假法之中分別建立，而彼諸法無實自性，乃至文字亦無自性，但唯憶想分別，世俗所行，不應於彼而生取著，然其世俗假借諸法而亦非無，謂以諸法藉緣而有，法從緣生法從緣滅，如是等法菩薩悉知。』是為菩薩法無我智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是法無我智？謂若菩薩若諸法成、若諸法壞悉如實知。菩薩作是思惟：『此於假法之中分別建立，而彼諸法無實自性，乃至文字亦無自性，但唯憶想分別，世俗所行，不應於彼而生取著，然其世俗假借諸法而亦非無，謂以諸法藉緣而有，法從緣生法從緣滅，如是等法菩薩悉知。』是為菩薩法無我智。

「云何是無方分智？所謂菩薩之智無局方分，非但一剎那中智能隨轉、第二剎那智不隨轉。何以故？菩薩之智於剎那中，普遍一切隨轉隨現，是為菩薩無方分智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是無方分智？所謂菩薩之智無局方分，非但一剎那中智能隨轉、第二剎那智不隨轉。何以故？菩薩之智於剎那中，普遍一切隨轉隨現，是為菩薩無方分智。

「云何是知定境界智？謂若菩薩能知聲聞所修之定，知緣覺定，知菩薩定，知如來定。若聲聞所修禪定境界菩薩隨知，若緣覺所修禪定境界菩薩隨知，若菩薩所修禪定境界菩薩隨知，若如來所行禪定境界菩薩亦知，然非宿報所成己之智力而能了知。但以如來威神力故，乃能知之，餘諸定法以自智力悉可了知，是為菩薩知定境界智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是知定境界智？謂若菩薩能知聲聞所修之定，知緣覺定，知菩薩定，知如來定。若聲聞所修禪定境界菩薩隨知，若緣覺所修禪定境界菩薩隨知，若菩薩所修禪定境界菩薩隨知，若如來所行禪定境界菩薩亦知，然非宿報所成己之智力而能了知。但以如來威神力故，乃能知之，餘諸定法以自智力悉可了知，是為菩薩知定境界智。

「云何是加持之智？謂若菩薩於聲聞所有加持之法如說能知，緣覺加持如說能知，菩薩加持如說能知，況復於餘諸有情邪？是為菩薩加持之智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是加持之智？謂若菩薩於聲聞所有加持之法如說能知，緣覺加持如說能知，菩薩加持如說能知，況復於餘諸有情邪？是為菩薩加持之智。

「云何是不壞智？謂若菩薩得不壞智已，諸魔外道及一切聲聞緣覺無能沮壞，是為菩薩不壞智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是不壞智？謂若菩薩得不壞智已，諸魔外道及一切聲聞緣覺無能沮壞，是為菩薩不壞智。

「云何是能觀一切有情諸行智？謂若菩薩以其無著無斷清淨之智，普觀一切有情界中而悉能見，或有有情發菩提心者，或有不發菩提心者，或有滿足菩提行者，或有不滿足菩提行者，或有住初地者，或有乃至住十地者，或有現成正覺者，或有成正覺已轉法輪者，或有廣作一切化利事已入大涅槃者，或有入聲聞乘涅槃者，或有入緣覺乘涅槃者，或有生於善趣之者，或有生於惡趣之者。此如是等，菩薩之智悉能觀察，是為菩薩觀一切有情諸行智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是能觀一切有情諸行智？謂若菩薩以其無著無斷清淨之智，普觀一切有情界中而悉能見，或有有情發菩提心者，或有不發菩提心者，或有滿足菩提行者，或有不滿足菩提行者，或有住初地者，或有乃至住十地者，或有現成正覺者，或有成正覺已轉法輪者，或有廣作一切化利事已入大涅槃者，或有入聲聞乘涅槃者，或有入緣覺乘涅槃者，或有生於善趣之者，或有生於惡趣之者。此如是等，菩薩之智悉能觀察，是為菩薩觀一切有情諸行智。

「云何是無發悟智？所謂菩薩於行住坐臥四威儀中悉無發悟，而菩薩之智自然常轉。譬如人睡俱無動作，而出入息自然常轉；菩薩之智亦復如是，於一切處無礙而轉。是為菩薩無發悟智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是無發悟智？所謂菩薩於行住坐臥四威儀中悉無發悟，而菩薩之智自然常轉。譬如人睡俱無動作，而出入息自然常轉；菩薩之智亦復如是，於一切處無礙而轉。是為菩薩無發悟智。

「云何是知一切法智？謂若菩薩善知一切法平等之相、一相、種種相、如幻相、虛妄分別等相，悉如實知，是為菩薩知一切法相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是知一切法智？謂若菩薩善知一切法平等之相、一相、種種相、如幻相、虛妄分別等相，悉如實知，是為菩薩知一切法相智。

「云何是出世間智？謂若菩薩具無漏智，出過一切世間之智，是為菩薩出世間智。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得諸智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是出世間智？謂若菩薩具無漏智，出過一切世間之智，是為菩薩出世間智。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得諸智具足。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得勝行如地。何等為十？一者、如地廣大無量；二者存濟一切有情；三者、遠離損惱饒益等育有情；四者、普能容受大法雲雨；五者、為諸有情共所依止；六者、能生善法種子；七者、為大寶器；八者、為大妙藥；九者、不可傾動；十者、不生驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得勝行如地。何等為十？一者、如地廣大無量；二者存濟一切有情；三者、遠離損惱饒益等育有情；四者、普能容受大法雲雨；五者、為諸有情共所依止；六者、能生善法種子；七者、為大寶器；八者、為大妙藥；九者、不可傾動；十者、不生驚怖。

「善男子！云何是如地廣大無量？譬如大地周遍廣大無其限量，菩薩亦復如是，福智勝行周遍廣大無其限量，是為菩薩如地廣大無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是如地廣大無量？譬如大地周遍廣大無其限量，菩薩亦復如是，福智勝行周遍廣大無其限量，是為菩薩如地廣大無量。

「云何是存濟一切有情？譬如大地周給一切有情，彼彼所須受用之物，菩薩亦復如是，以施戒忍精進禪慧等法，及無數種菩提行法，隨其所應普能攝受化度有情，是為菩薩存濟一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是存濟一切有情？譬如大地周給一切有情，彼彼所須受用之物，菩薩亦復如是，以施戒忍精進禪慧等法，及無數種菩提行法，隨其所應普能攝受化度有情，是為菩薩存濟一切有情。

「云何是遠離損惱饒益等育有情？譬如大地損惱無戚、饒益無忻，無此二想，菩薩亦復如是，於諸有情損惱無戚、饒益無忻，平等利樂，於一切處不生忻戚，是為菩薩遠離損惱饒益等育有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是遠離損惱饒益等育有情？譬如大地損惱無戚、饒益無忻，無此二想，菩薩亦復如是，於諸有情損惱無戚、饒益無忻，平等利樂，於一切處不生忻戚，是為菩薩遠離損惱饒益等育有情。

「云何是普能容受大法雲雨？譬如大地大雲含潤一切悉能容受任持，菩薩亦復如是，如來興大密雲注大法雨，如其所說悉能容受亦悉任持，是為菩薩普能容受大法雲雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是普能容受大法雲雨？譬如大地大雲含潤一切悉能容受任持，菩薩亦復如是，如來興大密雲注大法雨，如其所說悉能容受亦悉任持，是為菩薩普能容受大法雲雨。

「云何是為諸有情共所依止？譬如大地一切有情，若行若止悉依於地，菩薩亦復如是，一切有情依止菩薩故，生於善趣向涅槃道，是為菩薩為諸有情共所依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是為諸有情共所依止？譬如大地一切有情，若行若止悉依於地，菩薩亦復如是，一切有情依止菩薩故，生於善趣向涅槃道，是為菩薩為諸有情共所依止。

「云何是能生善法種子？譬如大地一切種子依地而植依地而生，菩薩亦復如是，一切有情善法種子，悉依菩薩種植生長，是為菩薩能生善法種子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是能生善法種子？譬如大地一切種子依地而植依地而生，菩薩亦復如是，一切有情善法種子，悉依菩薩種植生長，是為菩薩能生善法種子。

「云何是為大寶器？譬如大地種種珍寶由地而生，是故地者即大寶器，菩薩亦復如是，種種功德智寶皆由菩薩所現，是故菩薩即大寶器，是為菩薩為大寶器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是為大寶器？譬如大地種種珍寶由地而生，是故地者即大寶器，菩薩亦復如是，種種功德智寶皆由菩薩所現，是故菩薩即大寶器，是為菩薩為大寶器。

「云何是為大妙藥？譬如大地世間所有一切藥草，悉依地生而能治療種種病苦，菩薩亦復如是，現大法藥普療世間一切有情諸煩惱病，是為菩薩為大法藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是為大妙藥？譬如大地世間所有一切藥草，悉依地生而能治療種種病苦，菩薩亦復如是，現大法藥普療世間一切有情諸煩惱病，是為菩薩為大法藥。

「云何是不傾動？譬如大地一切蚊蚋虻蟲濕生等類，及彼大風不能傾動，菩薩亦復如是，一切有情所起內外諸緣苦惱等事悉不能動，是為菩薩不可傾動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是不傾動？譬如大地一切蚊蚋虻蟲濕生等類，及彼大風不能傾動，菩薩亦復如是，一切有情所起內外諸緣苦惱等事悉不能動，是為菩薩不可傾動。

「云何是不生驚怖？譬如大地一切龍王鹿王哮吼震響，聞已皆悉不生驚怖，菩薩亦復如是，聞諸魔外道聲已不生驚怖，是為菩薩不生驚怖。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是不生驚怖？譬如大地一切龍王鹿王哮吼震響，聞已皆悉不生驚怖，菩薩亦復如是，聞諸魔外道聲已不生驚怖，是為菩薩不生驚怖。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如地。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得如水。何等為十？一者、善法如水流潤赴下；二者、種植諸善法種；三者、信樂歡喜；四者、漬壞諸煩惱根；五者、自體無雜清淨；六者、息除煩惱炎熾；七者、能止諸欲渴愛；八者、深廣無涯；九者、高下充滿；十者、息諸煩惱塵坌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得如水。何等為十？一者、善法如水流潤赴下；二者、種植諸善法種；三者、信樂歡喜；四者、漬壞諸煩惱根；五者、自體無雜清淨；六者、息除煩惱炎熾；七者、能止諸欲渴愛；八者、深廣無涯；九者、高下充滿；十者、息諸煩惱塵坌。

「云何是善法流潤赴下？譬如大水奔流赴下潤澤滋長，菩薩亦復如是，所修善法流潤赴下滋長有情，是為菩薩善法如水流潤赴下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是善法流潤赴下？譬如大水奔流赴下潤澤滋長，菩薩亦復如是，所修善法流潤赴下滋長有情，是為菩薩善法如水流潤赴下。

「云何是種植諸善法種？譬如大地種植一切樹林藥草，由水滋溉增長成結，菩薩亦復如是，廣植一切菩提分法種子，定水滋溉數數增長，乃至得成一切智樹，以其一切智樹獲成立故，種種佛法果實繁茂，普為一切有情存濟慧命，是為菩薩種植諸善法種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是種植諸善法種？譬如大地種植一切樹林藥草，由水滋溉增長成結，菩薩亦復如是，廣植一切菩提分法種子，定水滋溉數數增長，乃至得成一切智樹，以其一切智樹獲成立故，種種佛法果實繁茂，普為一切有情存濟慧命，是為菩薩種植諸善法種。

「云何是信樂歡喜？譬如大水自性流潤復潤於他，菩薩亦復如是，自性愛樂淨信歡喜，復能令他一切有情愛樂淨信歡喜——愛樂者，所謂樂求出世間法；淨信者，信佛法僧；歡喜者，心得清淨——是為菩薩信樂歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是信樂歡喜？譬如大水自性流潤復潤於他，菩薩亦復如是，自性愛樂淨信歡喜，復能令他一切有情愛樂淨信歡喜——愛樂者，所謂樂求出世間法；淨信者，信佛法僧；歡喜者，心得清淨——是為菩薩信樂歡喜。

「云何是漬壞諸煩惱根？譬如大地樹林草木為水浸漬而悉潰壞，菩薩亦復如是，以其所修禪定之水，浸漬一切有情煩惱根種，以潰壞故煩惱根種不相續生，穢惡習氣亦悉除滅，是為菩薩漬壞諸煩惱根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是漬壞諸煩惱根？譬如大地樹林草木為水浸漬而悉潰壞，菩薩亦復如是，以其所修禪定之水，浸漬一切有情煩惱根種，以潰壞故煩惱根種不相續生，穢惡習氣亦悉除滅，是為菩薩漬壞諸煩惱根。

「云何是自體無雜清淨？譬如大水自體無雜而復清淨，菩薩亦復如是，自體無雜本性清淨——自體者，為離所起隨煩惱等；無雜者，不雜貪瞋癡法；清淨者，守護諸根極善清淨——是為菩薩自體無雜清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是自體無雜清淨？譬如大水自體無雜而復清淨，菩薩亦復如是，自體無雜本性清淨——自體者，為離所起隨煩惱等；無雜者，不雜貪瞋癡法；清淨者，守護諸根極善清淨——是為菩薩自體無雜清淨。

「云何是息除煩惱炎熾？譬如夏月地極炎熾人亦煩熱，水能除解悉得清涼，菩薩亦復如是，以其法水息除一切有情界中煩惱炎熾逼迫之苦，是為菩薩息除煩惱炎熾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是息除煩惱炎熾？譬如夏月地極炎熾人亦煩熱，水能除解悉得清涼，菩薩亦復如是，以其法水息除一切有情界中煩惱炎熾逼迫之苦，是為菩薩息除煩惱炎熾。

「云何是能止諸欲渴愛？如世間人渴愛所逼水能解除，菩薩亦復如是，一切有情為諸塵境渴愛所逼，菩薩雨大法雨，悉為解除離諸渴愛，是為菩薩能止諸欲渴愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是能止諸欲渴愛？如世間人渴愛所逼水能解除，菩薩亦復如是，一切有情為諸塵境渴愛所逼，菩薩雨大法雨，悉為解除離諸渴愛，是為菩薩能止諸欲渴愛。

「云何是深廣無涯？譬如大水眾流合會深廣無涯，菩薩亦復如是，勝智積集深廣無涯，諸魔外道而悉不能得其涯涘，是為菩薩深廣無涯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是深廣無涯？譬如大水眾流合會深廣無涯，菩薩亦復如是，勝智積集深廣無涯，諸魔外道而悉不能得其涯涘，是為菩薩深廣無涯。

「云何是高下充滿？譬如大水無礙流注一切地方而悉充滿，雖復滿已亦不損惱一切有情，菩薩亦復如是，注大法雨普潤一切有情界中高下充滿，雖復滿已亦不損惱一切有情。何以故？菩薩大悲心故，是為菩薩法雨流注高下充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是高下充滿？譬如大水無礙流注一切地方而悉充滿，雖復滿已亦不損惱一切有情，菩薩亦復如是，注大法雨普潤一切有情界中高下充滿，雖復滿已亦不損惱一切有情。何以故？菩薩大悲心故，是為菩薩法雨流注高下充滿。

「云何是息諸塵坌？譬如大水流潤一切塵坌所覆澁惡地方，悉使潤澤息諸塵坌，菩薩亦復如是，普為一切麁惡心者，悉令發起柔軟之心，乃以勝慧所依定愛之水，流潤一切有情息諸塵坌，是為菩薩息諸煩惱塵坌。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是息諸塵坌？譬如大水流潤一切塵坌所覆澁惡地方，悉使潤澤息諸塵坌，菩薩亦復如是，普為一切麁惡心者，悉令發起柔軟之心，乃以勝慧所依定愛之水，流潤一切有情息諸塵坌，是為菩薩息諸煩惱塵坌。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如水。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得如火。何等為十？一者、能燒煩惱之薪；二者、成熟佛法；三者、能乾一切煩惱淤泥；四者、如大火聚；五者、作光明照；六者、能使驚怖；七者、能作安慰；八者、隨所得利與諸有情共之；九者、人所供養；十者、人不輕慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得如火。何等為十？一者、能燒煩惱之薪；二者、成熟佛法；三者、能乾一切煩惱淤泥；四者、如大火聚；五者、作光明照；六者、能使驚怖；七者、能作安慰；八者、隨所得利與諸有情共之；九者、人所供養；十者、人不輕慢。

「善男子！云何是能燒煩惱之薪？譬如大火能燒大地藥草叢林雜類等物，菩薩亦復如是，以智慧火能燒所起貪瞋癡等及隨煩惱，是為菩薩能燒煩惱之薪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是能燒煩惱之薪？譬如大火能燒大地藥草叢林雜類等物，菩薩亦復如是，以智慧火能燒所起貪瞋癡等及隨煩惱，是為菩薩能燒煩惱之薪。

「云何是成熟佛法？譬如大火依地所生一切種子及諸藥等悉能成熟，菩薩亦復如是，以智慧火內能成熟一切佛法，如所成熟隨得不壞，是為菩薩成熟佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是成熟佛法？譬如大火依地所生一切種子及諸藥等悉能成熟，菩薩亦復如是，以智慧火內能成熟一切佛法，如所成熟隨得不壞，是為菩薩成熟佛法。

「云何是能乾一切煩惱淤泥？譬如大火能乾一切濕物及淤泥等，菩薩亦復如是，以智慧火能乾一切有漏淤泥，是為菩薩能乾一切煩惱淤泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是能乾一切煩惱淤泥？譬如大火能乾一切濕物及淤泥等，菩薩亦復如是，以智慧火能乾一切有漏淤泥，是為菩薩能乾一切煩惱淤泥。

「云何是如大火聚？譬如寒苦諸有情類得大火聚而能溫煖，菩薩亦復如是，以智慧火悉能溫煖煩惱寒病所逼有情，是為菩薩如大火聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是如大火聚？譬如寒苦諸有情類得大火聚而能溫煖，菩薩亦復如是，以智慧火悉能溫煖煩惱寒病所逼有情，是為菩薩如大火聚。

「云何是作光明照？譬如有人於雪山頂或民陀山頂燃大火聚，其火光明，周一由旬，或二、三由旬，普遍照耀，菩薩亦復如是，以智光明周遍照耀，廣一由旬或百或千，乃至無量無數世界，智光普照一切有情，智光照故，而諸有情無智暗冥悉得破散，是為菩薩作光明照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是作光明照？譬如有人於雪山頂或民陀山頂燃大火聚，其火光明，周一由旬，或二、三由旬，普遍照耀，菩薩亦復如是，以智光明周遍照耀，廣一由旬或百或千，乃至無量無數世界，智光普照一切有情，智光照故，而諸有情無智暗冥悉得破散，是為菩薩作光明照。

「云何是能使驚怖？譬如大火所有惡獸或惡獸王，見彼火聚而悉驚怖四散馳走離其窟穴，菩薩大智威德亦復如是，若魔、若天見菩薩已悉生驚怖，棄自所有劣弱威光，離彼地方遠遠而去，永不得聞菩薩名字，況復見身？是為菩薩能使驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是能使驚怖？譬如大火所有惡獸或惡獸王，見彼火聚而悉驚怖四散馳走離其窟穴，菩薩大智威德亦復如是，若魔、若天見菩薩已悉生驚怖，棄自所有劣弱威光，離彼地方遠遠而去，永不得聞菩薩名字，況復見身？是為菩薩能使驚怖。

「云何是能作安慰？譬如有人或於曠野險難之中迷失方所，若見火聚知有聚落或牧放處，即詣其所，心得安慰離諸驚怖，菩薩亦復如是，一切有情，處於生死曠野險難之中，見菩薩已心得安慰，悉離一切煩惱恐怖，是為菩薩能作安慰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是能作安慰？譬如有人或於曠野險難之中迷失方所，若見火聚知有聚落或牧放處，即詣其所，心得安慰離諸驚怖，菩薩亦復如是，一切有情，處於生死曠野險難之中，見菩薩已心得安慰，悉離一切煩惱恐怖，是為菩薩能作安慰。

「云何是隨所得利與一切有情共之？譬如大火一切有情共所受用，若王若旃陀羅童子等無有差，菩薩亦復如是。隨得利養受用資具，悉與一切有情共之，若王若旃陀羅童子等無有差，是為菩薩隨所得利悉與一切有情共之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是隨所得利與一切有情共之？譬如大火一切有情共所受用，若王若旃陀羅童子等無有差，菩薩亦復如是。隨得利養受用資具，悉與一切有情共之，若王若旃陀羅童子等無有差，是為菩薩隨所得利悉與一切有情共之。

「云何是人所供養？如世間火，諸婆羅門、剎帝利或民庶等，皆悉奉事而為供養，菩薩亦復如是，世間一切天人、阿修羅等皆悉奉事，作諸供養如諸佛想，是為菩薩人所供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是人所供養？如世間火，諸婆羅門、剎帝利或民庶等，皆悉奉事而為供養，菩薩亦復如是，世間一切天人、阿修羅等皆悉奉事，作諸供養如諸佛想，是為菩薩人所供養。

「云何是人不輕慢？如微小火，人不敢輕。何以故？以能燒故。菩薩亦復如是，若信解行住，菩薩於大乘中初始發心，雖未具力能，世間天人、阿修羅等不敢輕慢。何以故？是諸天、人、阿修羅等，知彼菩薩不久當坐道場證阿耨多羅三藐三菩提果，是為菩薩人不輕慢。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是人不輕慢？如微小火，人不敢輕。何以故？以能燒故。菩薩亦復如是，若信解行住，菩薩於大乘中初始發心，雖未具力能，世間天人、阿修羅等不敢輕慢。何以故？是諸天、人、阿修羅等，知彼菩薩不久當坐道場證阿耨多羅三藐三菩提果，是為菩薩人不輕慢。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得如火。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得如風。何等為十？一者、如風無礙行故；二者、所行境界無邊際故；三者、如風破散墜墮有情高慢山故；四者、吹布廣大法雲雨故；五者、息除一切世間煩惱炎熾故；六者、不動一切有情善法濟命長養故；七者、無量法雲含潤任持大法雨故；八者、大法種種莊嚴樓閣布飾妙好故；九者、一切眾會劫樹莊嚴決定常出正妙法音雨華悅意故；十者、阿僧祇劫潔白聖會建立積集三摩地解脫總持門海，布妙高山日月光明法教叢林、善妙宮殿輪圍山等，及一切有情成熟調伏莊嚴，善住無上無身依止，隨轉智風曼拏羅解脫因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得如風。何等為十？一者、如風無礙行故；二者、所行境界無邊際故；三者、如風破散墜墮有情高慢山故；四者、吹布廣大法雲雨故；五者、息除一切世間煩惱炎熾故；六者、不動一切有情善法濟命長養故；七者、無量法雲含潤任持大法雨故；八者、大法種種莊嚴樓閣布飾妙好故；九者、一切眾會劫樹莊嚴決定常出正妙法音雨華悅意故；十者、阿僧祇劫潔白聖會建立積集三摩地解脫總持門海，布妙高山日月光明法教叢林、善妙宮殿輪圍山等，及一切有情成熟調伏莊嚴，善住無上無身依止，隨轉智風曼拏羅解脫因故。