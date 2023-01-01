佛說除蓋障菩薩所問經
宋 法護等譯20卷CBETA T0489大于一万字 11 h
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
佛說除蓋障菩薩所問經卷第五
佛說除蓋障菩薩所問經卷第五
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譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯
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「復次，善男子！云何是善迴外道諸見方便？謂若菩薩於左囉迦、波哩沒羅惹迦、尼乾陀等諸外道處，作諸化事使其調伏，為欲成熟彼因緣故。菩薩作是思惟：『此等外道我慢貢高，我今不應先行師教，要先恭事現為弟子，然後使其調伏。』於彼法中而求出家，如其所行策勤修學，隨諸外道種種法式，多聞苦行咸悉究盡而復過勝。彼眾推許，有所言說悉皆聽受，如奉師尊不相違戾。由得親近諸外道故，乃呵毀言：『諸仁者！汝此所修非出離道，亦非離欲，又非寂滅。』由是漸能使彼調伏，而令安住如來法中。又復於彼具五神通諸外道所學修梵行，隨其所修而復勤行，令得彼法隨能成辦，外道所修禪定之法，即能勝過彼諸外道，勤勇進修難行之行，於外道中智者共許。菩薩知其根成熟時，於其所修禪定之法，乃呵毀言：『諸仁者！汝修定法非出離道，亦非離欲，又非寂滅。』由是漸次使令安住如來法中。是為菩薩善迴外道諸見方便。
「復次，善男子！云何是善迴外道諸見方便？謂若菩薩於左囉迦、波哩沒羅惹迦、尼乾陀等諸外道處，作諸化事使其調伏，為欲成熟彼因緣故。菩薩作是思惟：『此等外道我慢貢高，我今不應先行師教，要先恭事現為弟子，然後使其調伏。』於彼法中而求出家，如其所行策勤修學，隨諸外道種種法式，多聞苦行咸悉究盡而復過勝。彼眾推許，有所言說悉皆聽受，如奉師尊不相違戾。由得親近諸外道故，乃呵毀言：『諸仁者！汝此所修非出離道，亦非離欲，又非寂滅。』由是漸能使彼調伏，而令安住如來法中。又復於彼具五神通諸外道所學修梵行，隨其所修而復勤行，令得彼法隨能成辦，外道所修禪定之法，即能勝過彼諸外道，勤勇進修難行之行，於外道中智者共許。菩薩知其根成熟時，於其所修禪定之法，乃呵毀言：『諸仁者！汝修定法非出離道，亦非離欲，又非寂滅。』由是漸次使令安住如來法中。是為菩薩善迴外道諸見方便。
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「云何是善迴五塵境界方便？謂若菩薩或見有人極多貪愛，菩薩不以別異方便，但隨所樂而為調伏，乃以神力化現女身，端正殊妙勝諸女人，是人見已極生貪著。時化女身於剎那間，變成死屍爛壞臭穢，彼貪愛人見即驚怖，乃生厭患逼惱其心，作如是言：『云何速能離此臭穢？』爾時，菩薩即住其前如應說法，彼貪染人隨得離欲，是為菩薩善迴五塵境界方便。
「云何是善迴五塵境界方便？謂若菩薩或見有人極多貪愛，菩薩不以別異方便，但隨所樂而為調伏，乃以神力化現女身，端正殊妙勝諸女人，是人見已極生貪著。時化女身於剎那間，變成死屍爛壞臭穢，彼貪愛人見即驚怖，乃生厭患逼惱其心，作如是言：『云何速能離此臭穢？』爾時，菩薩即住其前如應說法，彼貪染人隨得離欲，是為菩薩善迴五塵境界方便。
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「云何是善除疑悔方便？謂若菩薩或見有人造五無間業，或諸不善業，即詣其所而語之言：『汝今何故愁不悅意？』是人答言：『善男子！我造五無間業，以是緣故，愁不悅意，將非我於長夜之中，無有利樂極大苦惱。』菩薩乃為其人說戒懺悔，又復如應說甚深法。是人未能捨疑悔心，菩薩即現神通，適其心念使令生信。是人即時於菩薩所，乃起信心清淨歡喜，由喜心故堪任受法，菩薩引之令入正道。於其人前，化現父母而加殺害，謂其人言：『我今與汝同造斯罪，勿生疑悔。』作是語已，復現神通。是人念言：『菩薩具有神通智慧，猶害父母，況復我邪？』爾時，乃為是人說種種法，使其罪業而得輕微猶如蚊翅，是為菩薩善除疑悔方便。
「云何是善除疑悔方便？謂若菩薩或見有人造五無間業，或諸不善業，即詣其所而語之言：『汝今何故愁不悅意？』是人答言：『善男子！我造五無間業，以是緣故，愁不悅意，將非我於長夜之中，無有利樂極大苦惱。』菩薩乃為其人說戒懺悔，又復如應說甚深法。是人未能捨疑悔心，菩薩即現神通，適其心念使令生信。是人即時於菩薩所，乃起信心清淨歡喜，由喜心故堪任受法，菩薩引之令入正道。於其人前，化現父母而加殺害，謂其人言：『我今與汝同造斯罪，勿生疑悔。』作是語已，復現神通。是人念言：『菩薩具有神通智慧，猶害父母，況復我邪？』爾時，乃為是人說種種法，使其罪業而得輕微猶如蚊翅，是為菩薩善除疑悔方便。
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「云何是善知救度有情方便？謂若菩薩或見有人堪任受法，然以是人造極惡業，菩薩為欲度斯等故隨應化現。若以王身得度者，即現王身。若以宰官身得度者，即現宰官身。若以剎帝利、婆羅門、庶民等身得度者，即現剎帝利婆羅門庶民等身。若以天身得度者，即現天身。若以金剛力士身得度者，即現金剛力士身。若以柔善可愛之身得度者，即現彼身。若以恐畏縶縛鞭打等身得度者，即皆現之。若復有人，欲造五無間業，或有人欲於菩薩所生觸嬈者，菩薩乃以種種方便悉令禁止，或置之異方使其不造無間業等，後於其前作諸化現，乃至或現地獄等相。又復諸有未得神通菩薩壽量色相，菩薩悉知，又諸有情欲成欲壞，菩薩起大悲心悉能思念。此有情欲壞，此有情已壞，菩薩一心如實了知，如觀掌中菴摩勒果。菩薩起厭離心，作是思惟：『若一有情造惡業已，將墮阿鼻大地獄中。彼之定業，我復無異方便能為救拔，我寧代受地獄之苦，乃至彼一有情安住無餘依涅槃界中。』是為菩薩善知救度有情方便。
「云何是善知救度有情方便？謂若菩薩或見有人堪任受法，然以是人造極惡業，菩薩為欲度斯等故隨應化現。若以王身得度者，即現王身。若以宰官身得度者，即現宰官身。若以剎帝利、婆羅門、庶民等身得度者，即現剎帝利婆羅門庶民等身。若以天身得度者，即現天身。若以金剛力士身得度者，即現金剛力士身。若以柔善可愛之身得度者，即現彼身。若以恐畏縶縛鞭打等身得度者，即皆現之。若復有人，欲造五無間業，或有人欲於菩薩所生觸嬈者，菩薩乃以種種方便悉令禁止，或置之異方使其不造無間業等，後於其前作諸化現，乃至或現地獄等相。又復諸有未得神通菩薩壽量色相，菩薩悉知，又諸有情欲成欲壞，菩薩起大悲心悉能思念。此有情欲壞，此有情已壞，菩薩一心如實了知，如觀掌中菴摩勒果。菩薩起厭離心，作是思惟：『若一有情造惡業已，將墮阿鼻大地獄中。彼之定業，我復無異方便能為救拔，我寧代受地獄之苦，乃至彼一有情安住無餘依涅槃界中。』是為菩薩善知救度有情方便。
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「云何是善知有情濟命方便？謂若菩薩或見有情無所堪任，復無力能不識正法，但貪飲食衣服而無餘求，菩薩乃為斯等，顯示書算伎術種種事業。如是善者，悉令學習，隨有所得使其濟命，是為菩薩善知有情濟命方便。
「云何是善知有情濟命方便？謂若菩薩或見有情無所堪任，復無力能不識正法，但貪飲食衣服而無餘求，菩薩乃為斯等，顯示書算伎術種種事業。如是善者，悉令學習，隨有所得使其濟命，是為菩薩善知有情濟命方便。
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「云何是善受供養方便？謂若菩薩或得寶聚如須彌山菩薩亦受，或得諸餘微毫之物菩薩亦受。何以故？菩薩作是思惟：『世間有情慳貪諂曲，以是緣故如水中魚，而常出沒生死大海。』菩薩深愍斯等有情，使令長夜利益安樂，是故受已，不攝於己不起貪心，周給於餘一切有情。而復施作佛法僧事，諸貧苦者遍行拯濟，令諸施主心生歡喜，是為菩薩善受供養方便。
「云何是善受供養方便？謂若菩薩或得寶聚如須彌山菩薩亦受，或得諸餘微毫之物菩薩亦受。何以故？菩薩作是思惟：『世間有情慳貪諂曲，以是緣故如水中魚，而常出沒生死大海。』菩薩深愍斯等有情，使令長夜利益安樂，是故受已，不攝於己不起貪心，周給於餘一切有情。而復施作佛法僧事，諸貧苦者遍行拯濟，令諸施主心生歡喜，是為菩薩善受供養方便。
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「云何是善迴二乘令入大乘方便？謂若菩薩或見二乘之人堪任阿耨多羅三藐三菩提器者，菩薩乃於聲聞緣覺乘中，以其方便迴轉彼心令住大乘，乃至彼之徒眾亦令轉捨二乘之心，是為菩薩善迴二乘令入大乘方便。
「云何是善迴二乘令入大乘方便？謂若菩薩或見二乘之人堪任阿耨多羅三藐三菩提器者，菩薩乃於聲聞緣覺乘中，以其方便迴轉彼心令住大乘，乃至彼之徒眾亦令轉捨二乘之心，是為菩薩善迴二乘令入大乘方便。
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「云何是善知示教利喜方便？謂若菩薩未發菩提心者，使令發心。若雖已發心而懈怠懶惰，以少戒行為喜足者，當為策勤進修諸行。若於戒學有少缺壞，以是緣故生障礙心，不起清淨歡喜心者，菩薩如應為說法要，以善方便使令發起清淨之心。是為菩薩善知示教利喜方便。
「云何是善知示教利喜方便？謂若菩薩未發菩提心者，使令發心。若雖已發心而懈怠懶惰，以少戒行為喜足者，當為策勤進修諸行。若於戒學有少缺壞，以是緣故生障礙心，不起清淨歡喜心者，菩薩如應為說法要，以善方便使令發起清淨之心。是為菩薩善知示教利喜方便。
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「云何是善知供養承事如來方便？謂若出家菩薩得少財利而生喜足，唯求法利，獨止一處寂靜而住，作是思惟：『我今何故不起想念供養如來？』即時運心想以種種供養諸佛，隨想念時便能圓滿六波羅蜜多。云何觀想能具六波羅蜜多？謂若想作供養事時，即具布施波羅蜜多。若於供養法中，令一切有情起所緣善心，即具持戒波羅蜜多。若於供養法中，發生歡喜愛樂之心，即具忍辱波羅蜜多。若於供養法中心不懈退，即具精進波羅蜜多。若於供養法中寂住其心，即具禪定波羅蜜多。若於供養法中莊嚴眾行，即具般若波羅蜜多。是為菩薩善知供養承事如來方便。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得方便具足。
「云何是善知供養承事如來方便？謂若出家菩薩得少財利而生喜足，唯求法利，獨止一處寂靜而住，作是思惟：『我今何故不起想念供養如來？』即時運心想以種種供養諸佛，隨想念時便能圓滿六波羅蜜多。云何觀想能具六波羅蜜多？謂若想作供養事時，即具布施波羅蜜多。若於供養法中，令一切有情起所緣善心，即具持戒波羅蜜多。若於供養法中，發生歡喜愛樂之心，即具忍辱波羅蜜多。若於供養法中心不懈退，即具精進波羅蜜多。若於供養法中寂住其心，即具禪定波羅蜜多。若於供養法中莊嚴眾行，即具般若波羅蜜多。是為菩薩善知供養承事如來方便。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得方便具足。
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「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得諸願具足。何等為十？一者、不卑下發願；二者、不畏生死發願；三者、出過一切有情發願；四者、諸佛稱讚發願；五者、善降諸魔發願；六者、不以他緣故發願；七者、無邊發願；八者、不恐怖發願；九者、不懈退發願；十者、善具圓滿發願。
「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得諸願具足。何等為十？一者、不卑下發願；二者、不畏生死發願；三者、出過一切有情發願；四者、諸佛稱讚發願；五者、善降諸魔發願；六者、不以他緣故發願；七者、無邊發願；八者、不恐怖發願；九者、不懈退發願；十者、善具圓滿發願。
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「云何是不卑下發願？謂若菩薩不於三有中欲受樂故而乃發願，是為菩薩不卑下發願。
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「云何是不畏生死發願？謂若菩薩不厭患三界、不求離欲、不趣寂滅故發願，是為菩薩不畏生死發願。
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「云何是出過一切有情發願？謂若菩薩發如是願：『乃至普盡諸有情界，願彼一切得大涅槃已，然後我當亦入涅槃。』是為菩薩出過一切有情發願。
「云何是出過一切有情發願？謂若菩薩發如是願：『乃至普盡諸有情界，願彼一切得大涅槃已，然後我當亦入涅槃。』是為菩薩出過一切有情發願。
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「云何是諸佛稱讚發願？謂若菩薩發如是願：『普盡有情界中，未發菩提心者，普願一切發菩提心；已發心者，次第修行菩薩行已坐菩提場。我皆一一恭敬供養，然後勸請轉妙法輪。若欲入涅槃時，亦悉勸請令久住世利益有情。』是為菩薩諸佛稱讚發願。
「云何是諸佛稱讚發願？謂若菩薩發如是願：『普盡有情界中，未發菩提心者，普願一切發菩提心；已發心者，次第修行菩薩行已坐菩提場。我皆一一恭敬供養，然後勸請轉妙法輪。若欲入涅槃時，亦悉勸請令久住世利益有情。』是為菩薩諸佛稱讚發願。
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「云何是善降諸魔發願？謂若菩薩發如是願：『如我所行，我及一切有情當成正覺時，其佛剎中不聞魔聲，況復魔眾？』是為菩薩善降諸魔發願。
「云何是善降諸魔發願？謂若菩薩發如是願：『如我所行，我及一切有情當成正覺時，其佛剎中不聞魔聲，況復魔眾？』是為菩薩善降諸魔發願。
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「云何是不以他緣故發願？謂若菩薩不由他緣故發阿耨多羅三藐三菩提願。何以故？菩薩以自勝慧觀察有情界中種種苦惱，為救度故乃發阿耨多羅三藐三菩提願，是為菩薩不以他緣故發願。
「云何是不以他緣故發願？謂若菩薩不由他緣故發阿耨多羅三藐三菩提願。何以故？菩薩以自勝慧觀察有情界中種種苦惱，為救度故乃發阿耨多羅三藐三菩提願，是為菩薩不以他緣故發願。
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「云何是無邊發願？謂若菩薩所發願者無限方分。何以故？謂菩提行廣大無量無有邊際。菩薩當發願時，偏袒一肩右膝著地，於諸世間心生厭患，發是願言：『普觀十方一切世界，諸菩薩眾現修苦行者，現坐菩提場成等正覺轉法輪者，願諸菩薩觀照我心乃至說法度脫，得度脫已我悉隨喜。以是隨喜善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是為菩薩無邊發願。
「云何是無邊發願？謂若菩薩所發願者無限方分。何以故？謂菩提行廣大無量無有邊際。菩薩當發願時，偏袒一肩右膝著地，於諸世間心生厭患，發是願言：『普觀十方一切世界，諸菩薩眾現修苦行者，現坐菩提場成等正覺轉法輪者，願諸菩薩觀照我心乃至說法度脫，得度脫已我悉隨喜。以是隨喜善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是為菩薩無邊發願。
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「云何是不恐怖發願？謂若菩薩從初發心聞甚深法，或聞諸佛有大甚深威德之力，或聞菩薩遊戲神通甚深法門，或聞諸佛善巧方便甚深之法，聞已皆悉不驚不怖。菩薩作是思惟：『佛菩提無邊，佛境界無邊，諸佛世尊成熟有情亦悉無邊，我之智力而不能知，唯佛與佛乃能究盡。』是為菩薩不恐怖發願。
「云何是不恐怖發願？謂若菩薩從初發心聞甚深法，或聞諸佛有大甚深威德之力，或聞菩薩遊戲神通甚深法門，或聞諸佛善巧方便甚深之法，聞已皆悉不驚不怖。菩薩作是思惟：『佛菩提無邊，佛境界無邊，諸佛世尊成熟有情亦悉無邊，我之智力而不能知，唯佛與佛乃能究盡。』是為菩薩不恐怖發願。
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「云何是不懈退發願？謂若菩薩或見有情𢤱戾難調，以斯等故，生棄捨心欲生淨土：『我不願聞此等有情諸惡名字。』菩薩雖以此緣，不應棄捨利有情事。何以故？菩薩具悲智故，起如是心：『遍有情界中，諸有少智起劣精進，癡盲瘖啞無涅槃分者，悉為諸佛菩薩呵毀棄捨，斯等有情普願於我剎中，悉令發起阿耨多羅三藐三菩提心，乃至坐菩提場成等正覺。』菩薩發是心時，一切魔宮皆悉震動，諸佛讚歎嚴淨佛土，速證阿耨多羅三藐三菩提果，是為菩薩不懈退發願。
「云何是不懈退發願？謂若菩薩或見有情𢤱戾難調，以斯等故，生棄捨心欲生淨土：『我不願聞此等有情諸惡名字。』菩薩雖以此緣，不應棄捨利有情事。何以故？菩薩具悲智故，起如是心：『遍有情界中，諸有少智起劣精進，癡盲瘖啞無涅槃分者，悉為諸佛菩薩呵毀棄捨，斯等有情普願於我剎中，悉令發起阿耨多羅三藐三菩提心，乃至坐菩提場成等正覺。』菩薩發是心時，一切魔宮皆悉震動，諸佛讚歎嚴淨佛土，速證阿耨多羅三藐三菩提果，是為菩薩不懈退發願。
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「云何是善具圓滿發願？謂若菩薩誓願坐於大菩提場，降伏魔軍證阿耨多羅三藐三菩提果，此上無復更求餘願。善男子！譬如鉢器盛酥或油，若平滿已無復更受一塵之滴；菩薩亦復如是，成正覺已無復減少一塵之願，是為菩薩善具圓滿發願。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得諸願具足。
「云何是善具圓滿發願？謂若菩薩誓願坐於大菩提場，降伏魔軍證阿耨多羅三藐三菩提果，此上無復更求餘願。善男子！譬如鉢器盛酥或油，若平滿已無復更受一塵之滴；菩薩亦復如是，成正覺已無復減少一塵之願，是為菩薩善具圓滿發願。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得諸願具足。
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「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得諸力具足。何等為十？一者、無能勝力；二者、無屈伏力；三者、福力；四者、慧力；五者、徒眾力；六者、神通力；七者、自在力；八者、陀羅尼力；九者、不動加持力；十者、不越教勅力。
「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得諸力具足。何等為十？一者、無能勝力；二者、無屈伏力；三者、福力；四者、慧力；五者、徒眾力；六者、神通力；七者、自在力；八者、陀羅尼力；九者、不動加持力；十者、不越教勅力。
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「云何是無能勝力？謂若菩薩力無能勝，一切外道二乘無與菩薩力齊等者，是為菩薩無能勝力。
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「云何是無屈伏力？謂若菩薩具勝力故，於有情聚中無能屈伏菩薩力者，是為菩薩無屈伏力。
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「云何是福力？謂若菩薩世出世間諸有福行無不積集，是為菩薩福力。
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「云何是慧力？謂若菩薩於佛法中正慧悉知，無有少法不見不證不覺了者，是為菩薩慧力。
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「云何是徒眾力？謂若菩薩所有徒眾，不缺戒行，不壞正見，不越法式，不染淨命。何以故？菩薩徒眾同其菩薩正直行故，是為菩薩徒眾力。
「云何是徒眾力？謂若菩薩所有徒眾，不缺戒行，不壞正見，不越法式，不染淨命。何以故？菩薩徒眾同其菩薩正直行故，是為菩薩徒眾力。
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「云何是神通力？謂若菩薩所有世間神通之力，尚能超勝一切聲聞緣覺神通境界，而此菩薩勝上神力，於一微塵中，而能容受閻浮提世界，及四大洲、小千世界、中千世界、大千世界，或一殑伽沙數世界，乃至不可說不可說殑伽沙數。是等世界，於一微塵中悉容受已，而微塵不增世界不減，其中有情不相觸礙，是為菩薩神通力。
「云何是神通力？謂若菩薩所有世間神通之力，尚能超勝一切聲聞緣覺神通境界，而此菩薩勝上神力，於一微塵中，而能容受閻浮提世界，及四大洲、小千世界、中千世界、大千世界，或一殑伽沙數世界，乃至不可說不可說殑伽沙數。是等世界，於一微塵中悉容受已，而微塵不增世界不減，其中有情不相觸礙，是為菩薩神通力。
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「云何是自在力？謂若菩薩力自在故，欲使三千大千世界七寶充滿，隨其所欲，乃至不可說不可說世界，悉能充滿種種珍寶，是為菩薩自在力。
「云何是自在力？謂若菩薩力自在故，欲使三千大千世界七寶充滿，隨其所欲，乃至不可說不可說世界，悉能充滿種種珍寶，是為菩薩自在力。
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「云何是陀羅尼力？謂若菩薩於不可說不可說佛剎中，諸佛世尊所說之法，諸名句文種種義理，於剎那間悉能受持解了修習，是為菩薩陀羅尼力。
「云何是陀羅尼力？謂若菩薩於不可說不可說佛剎中，諸佛世尊所說之法，諸名句文種種義理，於剎那間悉能受持解了修習，是為菩薩陀羅尼力。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「云何是不動加持力？謂若菩薩勝加持力所加持故，諸有情中無能虧動菩薩力者，唯除如來、應供、正等正覺，是為菩薩不動加持力。
「云何是不動加持力？謂若菩薩勝加持力所加持故，諸有情中無能虧動菩薩力者，唯除如來、應供、正等正覺，是為菩薩不動加持力。
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「云何是不越教勅力？謂若菩薩於有情中，而不見有敢違菩薩教勅之者，唯除善巧方便利益等事，是為菩薩不越教勅力。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得諸力具足。
「云何是不越教勅力？謂若菩薩於有情中，而不見有敢違菩薩教勅之者，唯除善巧方便利益等事，是為菩薩不越教勅力。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得諸力具足。
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佛說除蓋障菩薩所問經卷第五
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