佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第四

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即得禪定具足。何等為十？一者、廣集福德；二者、多生厭患；三者、發起精進；四者、具於多聞；五者、無顛倒教授勤行修習；六者、隨正法行；七者、根性明利；八者、具純善心；九者、善了止觀；十者、不著禪相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即得禪定具足。何等為十？一者、廣集福德；二者、多生厭患；三者、發起精進；四者、具於多聞；五者、無顛倒教授勤行修習；六者、隨正法行；七者、根性明利；八者、具純善心；九者、善了止觀；十者、不著禪相。

「云何是廣集福德？謂若菩薩於大乘法中久積善根，彼彼生中善修戒行，為善知識之所攝受，隨所生處常生婆羅門大族姓家，或剎帝利大族，或長者大族，皆具正信。於彼生中以其因緣，轉復廣大增長善根，而常不離於善知識——何者是善知識？所謂佛及菩薩——而能增長宿世善根，由慣習力故，作是思惟：『世間大苦，世間災患，世無暫停，久受縈纏癡暗所覆，彼等皆由貪欲為因、貪欲為緣。』了此因緣，是為菩薩廣集福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是廣集福德？謂若菩薩於大乘法中久積善根，彼彼生中善修戒行，為善知識之所攝受，隨所生處常生婆羅門大族姓家，或剎帝利大族，或長者大族，皆具正信。於彼生中以其因緣，轉復廣大增長善根，而常不離於善知識——何者是善知識？所謂佛及菩薩——而能增長宿世善根，由慣習力故，作是思惟：『世間大苦，世間災患，世無暫停，久受縈纏癡暗所覆，彼等皆由貪欲為因、貪欲為緣。』了此因緣，是為菩薩廣集福德。

「云何是多生厭患？謂若菩薩以是緣故，乃起思惟：『我今不應於此世間合會相中，染著親近諸欲境界，而諸欲者虛妄分別。如世尊言：「常以多種因緣毀呰貪欲，所謂欲如利叉，欲如利戟，欲如劍鋒，欲如刀鋒，欲如毒蛇，欲如聚沫，欲如癰疽，欲極臭穢。」』如是欲境心生厭惡，乃剃除鬚髮被袈裟衣，發正信心捨家出家。是為菩薩多生厭患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是多生厭患？謂若菩薩以是緣故，乃起思惟：『我今不應於此世間合會相中，染著親近諸欲境界，而諸欲者虛妄分別。如世尊言：「常以多種因緣毀呰貪欲，所謂欲如利叉，欲如利戟，欲如劍鋒，欲如刀鋒，欲如毒蛇，欲如聚沫，欲如癰疽，欲極臭穢。」』如是欲境心生厭惡，乃剃除鬚髮被袈裟衣，發正信心捨家出家。是為菩薩多生厭患。

「云何是發起精進？謂若菩薩由出家故發起精進，未得法者皆令得法，未悟者令悟，未證者令證，是為菩薩發起精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是發起精進？謂若菩薩由出家故發起精進，未得法者皆令得法，未悟者令悟，未證者令證，是為菩薩發起精進。

「云何是具於多聞？謂若菩薩由此因緣，能聽能受諸有所說世俗諦法及勝義諦法，是為菩薩具於多聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是具於多聞？謂若菩薩由此因緣，能聽能受諸有所說世俗諦法及勝義諦法，是為菩薩具於多聞。

「云何是無顛倒教授勤行修習？謂若菩薩於其世俗、勝義二種法中，能正教授、勤行修習無顛倒法，是為菩薩無顛倒教授勤行修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是無顛倒教授勤行修習？謂若菩薩於其世俗、勝義二種法中，能正教授、勤行修習無顛倒法，是為菩薩無顛倒教授勤行修習。

「云何是隨正法行？謂若菩薩於正見、正思惟、正語、正業、正命、正勤、正念、正定此等正法中，菩薩如是行即覺了正道，是為菩薩隨正法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是隨正法行？謂若菩薩於正見、正思惟、正語、正業、正命、正勤、正念、正定此等正法中，菩薩如是行即覺了正道，是為菩薩隨正法行。

「云何是根性明利？謂若菩薩由行正法故，辯慧明了利根轉勝，是為菩薩根性明利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是根性明利？謂若菩薩由行正法故，辯慧明了利根轉勝，是為菩薩根性明利。

「云何具純善心？謂若菩薩利根勝故多生厭患，遠離大眾一切憒閙，及世雜語欲覺瞋覺害滅等覺皆悉遠離，亦復不著知識親愛名聞利養所欲等事，身心寂靜得純善心，由善心故作是觀察：『今我此心於何法中行？若善、若不善、若無記邪？』若行善法，即得歡喜清淨心生。何者是善法？所謂三十七菩提分法。若行不善法者，當起厭患多種觀察，勤行斷除不善之法。何者是為不善之法？謂貪瞋癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何具純善心？謂若菩薩利根勝故多生厭患，遠離大眾一切憒閙，及世雜語欲覺瞋覺害滅等覺皆悉遠離，亦復不著知識親愛名聞利養所欲等事，身心寂靜得純善心，由善心故作是觀察：『今我此心於何法中行？若善、若不善、若無記邪？』若行善法，即得歡喜清淨心生。何者是善法？所謂三十七菩提分法。若行不善法者，當起厭患多種觀察，勤行斷除不善之法。何者是為不善之法？謂貪瞋癡。

「貪有三種上、中、下品。上品貪者，若身若心極其分位，而生染著無離貪心，由染著故於一切處不生慚愧。何者是無慚？謂獨止一處作是思惟，而起尋求諸所欲事，稱讚欲境自現有德，是為無慚。何者是無愧？由彼貪欲因緣，於父母等前違背很戾及生惱害，於餘師尊之所亦無恥忸，自現有德，是為無愧。以是因緣，命終之後墮惡趣中，此名上品貪。中品貪者，謂若親近諸欲境時，自初至末雖復暫有所成，旋起離貪之心即生變悔，此名中品貪。下品貪者，謂若親近諸欲境時，或身相觸或共語言，或瞻視間，旋起即滅，此名下品貪。總要而言，一切濟命受用資具，有所欲者皆名下品貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪有三種上、中、下品。上品貪者，若身若心極其分位，而生染著無離貪心，由染著故於一切處不生慚愧。何者是無慚？謂獨止一處作是思惟，而起尋求諸所欲事，稱讚欲境自現有德，是為無慚。何者是無愧？由彼貪欲因緣，於父母等前違背很戾及生惱害，於餘師尊之所亦無恥忸，自現有德，是為無愧。以是因緣，命終之後墮惡趣中，此名上品貪。中品貪者，謂若親近諸欲境時，自初至末雖復暫有所成，旋起離貪之心即生變悔，此名中品貪。下品貪者，謂若親近諸欲境時，或身相觸或共語言，或瞻視間，旋起即滅，此名下品貪。總要而言，一切濟命受用資具，有所欲者皆名下品貪。

「瞋有三種，上、中、下品。上品瞋者，隨於所起諸瞋境中，生極瞋恚而復暴惡，遍造五無間罪。或隨造一無間罪，或謗正法，凡如是等總聚五無間罪，算分數分及譬喻分，乃至烏波尼殺曇分，皆不能及，由此因緣，身壞命終墮大地獄。若或暫得生於人間，身相黑色其目赤惡，性多恚暴，此因緣故，還墮地獄，此名上品瞋。中品瞋者，隨於諸瞋境中若暫起已，或微分造不善罪業即速變悔，旋起對治而令止息，此名中品瞋。下品瞋者，謂於親愛和合境中，隨以瞋緣輒生輕謗，雖復暫起於剎那間即生變悔，旋起對治而令息滅此名下品瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瞋有三種，上、中、下品。上品瞋者，隨於所起諸瞋境中，生極瞋恚而復暴惡，遍造五無間罪。或隨造一無間罪，或謗正法，凡如是等總聚五無間罪，算分數分及譬喻分，乃至烏波尼殺曇分，皆不能及，由此因緣，身壞命終墮大地獄。若或暫得生於人間，身相黑色其目赤惡，性多恚暴，此因緣故，還墮地獄，此名上品瞋。中品瞋者，隨於諸瞋境中若暫起已，或微分造不善罪業即速變悔，旋起對治而令止息，此名中品瞋。下品瞋者，謂於親愛和合境中，隨以瞋緣輒生輕謗，雖復暫起於剎那間即生變悔，旋起對治而令息滅此名下品瞋。

「癡有三種，上、中、下品。上品癡者，謂一切處若行若止，悉無善作亦無憂戚，不生變悔，此名上品癡。中品癡者，若起少分不善之業，雖有所成即速變悔，於同梵行人所懺謝其罪，不現己德，此名中品癡。下品癡者，謂於如來所制戒中不越性罪，違犯初篇戒學之罪，此名下品癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「癡有三種，上、中、下品。上品癡者，謂一切處若行若止，悉無善作亦無憂戚，不生變悔，此名上品癡。中品癡者，若起少分不善之業，雖有所成即速變悔，於同梵行人所懺謝其罪，不現己德，此名中品癡。下品癡者，謂於如來所制戒中不越性罪，違犯初篇戒學之罪，此名下品癡。

「菩薩離是染法即得心善寂靜，由是善故能離欲愛欲貪諸欲染著。何以故？隨心善故。若行無記法者，謂即想念勤行伺察。何等是無記？若心不緣外亦不緣內，不緣善不緣不善，不住止法、不行觀法，其心沈下著於睡眠，如人睡覺目視不明。若無記心現前，心不明利亦復如是。是故菩薩若行善心，即得心生歡喜其心安住，是為菩薩具純善心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩離是染法即得心善寂靜，由是善故能離欲愛欲貪諸欲染著。何以故？隨心善故。若行無記法者，謂即想念勤行伺察。何等是無記？若心不緣外亦不緣內，不緣善不緣不善，不住止法、不行觀法，其心沈下著於睡眠，如人睡覺目視不明。若無記心現前，心不明利亦復如是。是故菩薩若行善心，即得心生歡喜其心安住，是為菩薩具純善心。

「云何是善了止觀？謂若菩薩由具如是純善心故能觀諸法，此法如幻此法如夢，此法不善此法是善，此法出離此法非出離。菩薩作是思惟：『彼一切法，心為依止心為先導，應當善攝其心，善調伏心，善覺了心，由此即能善攝諸法。』亦善調伏及善覺了，如是即能正觀諸法。此因緣故得心寂止，以心繫心，以心止心，以心住心，如是策勤心寂止故，即得心一境性。心一境故，即成三摩地，三摩呬多，由是現前得離生喜樂，由喜樂心故，即能遠離罪不善法，乃能成就有尋有伺離生喜樂初禪定法。次復於諸尋伺悉無對礙，於其喜樂不生味著，作無常觀已，還從初禪定心漸次而起，遠離尋伺有所著心，即能成就無尋無伺定生喜樂二禪定法。次復於樂觀苦，作苦觀已，即得捨行捨念行成，如聖所觀，能正覺了妙樂現前，即能成就離喜妙樂三禪定法。次復於三禪定中，作空觀已引四禪心。彼四禪中除去我執，我執離故苦樂悉斷，苦樂斷故如先所起悅意惱意亦悉捨離，即能成就捨念清淨四禪定法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是善了止觀？謂若菩薩由具如是純善心故能觀諸法，此法如幻此法如夢，此法不善此法是善，此法出離此法非出離。菩薩作是思惟：『彼一切法，心為依止心為先導，應當善攝其心，善調伏心，善覺了心，由此即能善攝諸法。』亦善調伏及善覺了，如是即能正觀諸法。此因緣故得心寂止，以心繫心，以心止心，以心住心，如是策勤心寂止故，即得心一境性。心一境故，即成三摩地，三摩呬多，由是現前得離生喜樂，由喜樂心故，即能遠離罪不善法，乃能成就有尋有伺離生喜樂初禪定法。次復於諸尋伺悉無對礙，於其喜樂不生味著，作無常觀已，還從初禪定心漸次而起，遠離尋伺有所著心，即能成就無尋無伺定生喜樂二禪定法。次復於樂觀苦，作苦觀已，即得捨行捨念行成，如聖所觀，能正覺了妙樂現前，即能成就離喜妙樂三禪定法。次復於三禪定中，作空觀已引四禪心。彼四禪中除去我執，我執離故苦樂悉斷，苦樂斷故如先所起悅意惱意亦悉捨離，即能成就捨念清淨四禪定法。

「次復於自身相與虛空相等作一解脫，觀如是解脫故，於一切處一切種類，過諸色想及離障礙，由過色想離障礙故，彼種種想悉無作意，緣無邊虛空而為行相，即能成就空無邊處定法。次復於空無邊處，俱時觀彼識無邊處而為行相，即能成就識無邊處定法。次復過彼識無邊處，緣無所有處而為行相，即能成就無所有處定法。次復過彼無所有處，緣非想非非想處而為行相，即能成就非想非非想處定法。次於上心無復行相，滅諸想受離諸發悟名滅盡定。如是等法，是為菩薩善了止觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復於自身相與虛空相等作一解脫，觀如是解脫故，於一切處一切種類，過諸色想及離障礙，由過色想離障礙故，彼種種想悉無作意，緣無邊虛空而為行相，即能成就空無邊處定法。次復於空無邊處，俱時觀彼識無邊處而為行相，即能成就識無邊處定法。次復過彼識無邊處，緣無所有處而為行相，即能成就無所有處定法。次復過彼無所有處，緣非想非非想處而為行相，即能成就非想非非想處定法。次於上心無復行相，滅諸想受離諸發悟名滅盡定。如是等法，是為菩薩善了止觀。

「云何是不著禪相？謂若菩薩雖入滅定，亦不樂著寂滅，即能俱時發起慈心，悉離怨親違順等境，運心廣大，先於一方起慈無量行，普遍觀察作解脫已，南西北方四維上下亦復如是。慈心起已，悲喜捨心亦悉如前，遠離怨親違順等境，運心廣大，周遍十方起悲喜捨無量之行，普遍觀察悉作解脫。菩薩如是即能起五神通，亦不以自足、不著禪相，而復進求上法圓滿菩提勝行，是為菩薩不著禪相。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得禪定具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是不著禪相？謂若菩薩雖入滅定，亦不樂著寂滅，即能俱時發起慈心，悉離怨親違順等境，運心廣大，先於一方起慈無量行，普遍觀察作解脫已，南西北方四維上下亦復如是。慈心起已，悲喜捨心亦悉如前，遠離怨親違順等境，運心廣大，周遍十方起悲喜捨無量之行，普遍觀察悉作解脫。菩薩如是即能起五神通，亦不以自足、不著禪相，而復進求上法圓滿菩提勝行，是為菩薩不著禪相。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得禪定具足。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得勝慧具足。何等為十？一者、善解無我；二者、善知業報；三者、善了有為之法；四者、善知輪迴流轉；五者、善解輪迴出要之法；六者、善解聲聞緣覺乘法；七者、善解大乘之法；八者、善能遮止魔業；九者、具無顛倒慧；十者、具無等慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得勝慧具足。何等為十？一者、善解無我；二者、善知業報；三者、善了有為之法；四者、善知輪迴流轉；五者、善解輪迴出要之法；六者、善解聲聞緣覺乘法；七者、善解大乘之法；八者、善能遮止魔業；九者、具無顛倒慧；十者、具無等慧。

「善男子！云何是善解無我？謂若菩薩以正慧觀察色受想行識，觀彼色時色生不可得，集亦不可得，滅亦不可得；受想行識生不可得，集不可得，滅不可得。彼勝義諦不離世俗諦，若勝義諦、若世俗諦，彼二自性但有言說假名而無實體。菩薩雖如是觀，亦不以此緣棄捨諸行發勤精進，為諸有情成利益事，如救頭然及如燒衣，是為菩薩善解無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是善解無我？謂若菩薩以正慧觀察色受想行識，觀彼色時色生不可得，集亦不可得，滅亦不可得；受想行識生不可得，集不可得，滅不可得。彼勝義諦不離世俗諦，若勝義諦、若世俗諦，彼二自性但有言說假名而無實體。菩薩雖如是觀，亦不以此緣棄捨諸行發勤精進，為諸有情成利益事，如救頭然及如燒衣，是為菩薩善解無我。

「云何是善知業報？謂若菩薩作是伺察：『今此世間合會之相，猶如幻化及如乾闥婆城自性皆空。若於情非情中著於我執，彼等有情由是不能覺了正道，而彼有情作如是念：「若無我、無有情，無壽命、蠕動、養者、士夫、補特伽羅、意生、摩拏嚩迦等，即無善、不善業而可表示。誰為受者？無實有情業報可得。」』菩薩雖復如實了知無實有情，而亦顯彰善惡業報。菩薩以其正慧如實了者，是為菩薩善知業報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是善知業報？謂若菩薩作是伺察：『今此世間合會之相，猶如幻化及如乾闥婆城自性皆空。若於情非情中著於我執，彼等有情由是不能覺了正道，而彼有情作如是念：「若無我、無有情，無壽命、蠕動、養者、士夫、補特伽羅、意生、摩拏嚩迦等，即無善、不善業而可表示。誰為受者？無實有情業報可得。」』菩薩雖復如實了知無實有情，而亦顯彰善惡業報。菩薩以其正慧如實了者，是為菩薩善知業報。

「云何是善了有為法？謂若菩薩於有為法中，以其正慧能善覺已，乃作是念：『此有為法，而無暫停念念流動，猶如露滴及如㵎水迅流不住。豈有智者於此等法中，而生取著及起愛樂？若樂境謝時或生憂戚。』由此因緣，是故深生厭離，樂求寂滅。是為菩薩善了有為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是善了有為法？謂若菩薩於有為法中，以其正慧能善覺已，乃作是念：『此有為法，而無暫停念念流動，猶如露滴及如㵎水迅流不住。豈有智者於此等法中，而生取著及起愛樂？若樂境謝時或生憂戚。』由此因緣，是故深生厭離，樂求寂滅。是為菩薩善了有為法。

「云何是善知輪迴流轉？謂若菩薩作是伺察：『今此世間合會之相，無明暗蔽輪迴相續，皆由愛繩所繫縛故。愛故生取，由取因故，善不善業諸行造作，以彼善不善業行起作故，有有相續，有故有生，生故老死，由死法故，憂悲苦惱隨起纏縛，如是即一大苦蘊集。而生死輪相續流轉，猶汲水輪宛轉上下。』菩薩以其正慧於此等法如實了知，是為菩薩善知輪迴流轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是善知輪迴流轉？謂若菩薩作是伺察：『今此世間合會之相，無明暗蔽輪迴相續，皆由愛繩所繫縛故。愛故生取，由取因故，善不善業諸行造作，以彼善不善業行起作故，有有相續，有故有生，生故老死，由死法故，憂悲苦惱隨起纏縛，如是即一大苦蘊集。而生死輪相續流轉，猶汲水輪宛轉上下。』菩薩以其正慧於此等法如實了知，是為菩薩善知輪迴流轉。

「云何是善解輪迴出要之法？謂若菩薩作是伺察：『若無無明即無行，無行即無識，無識即無名色、六處、觸、受、愛、取、有、生，無生即老死憂悲苦惱等法，皆悉斷滅。』菩薩以其正慧，於此等法如實覺了，是為菩薩善解輪迴出要之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是善解輪迴出要之法？謂若菩薩作是伺察：『若無無明即無行，無行即無識，無識即無名色、六處、觸、受、愛、取、有、生，無生即老死憂悲苦惱等法，皆悉斷滅。』菩薩以其正慧，於此等法如實覺了，是為菩薩善解輪迴出要之法。

「云何是善解聲聞緣覺乘法？謂若菩薩作是伺察：『此法得須陀洹果，此法得斯陀含果，此法得阿那含果，此法盡漏斷諸有結、不受後有究竟涅槃、得阿羅漢果，此法得緣覺果如犀一角。』菩薩於如是等果，以其正慧如實了已，然亦不於彼法之中而為取證。何以故？菩薩作是思惟：『我攝受一切有情作師子吼，我應為彼一切有情，於生死曠野險難之中與作救拔，我今不應獨出生死。』菩薩起是行願堅固，是為菩薩善解聲聞緣覺乘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是善解聲聞緣覺乘法？謂若菩薩作是伺察：『此法得須陀洹果，此法得斯陀含果，此法得阿那含果，此法盡漏斷諸有結、不受後有究竟涅槃、得阿羅漢果，此法得緣覺果如犀一角。』菩薩於如是等果，以其正慧如實了已，然亦不於彼法之中而為取證。何以故？菩薩作是思惟：『我攝受一切有情作師子吼，我應為彼一切有情，於生死曠野險難之中與作救拔，我今不應獨出生死。』菩薩起是行願堅固，是為菩薩善解聲聞緣覺乘法。

「云何是善解大乘？謂若菩薩於諸學門能善修學，然於學時而不可得，於所學道亦不可得。菩薩雖於彼相不可得故，亦不以彼因緣墮於斷見，是為菩薩善解大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是善解大乘？謂若菩薩於諸學門能善修學，然於學時而不可得，於所學道亦不可得。菩薩雖於彼相不可得故，亦不以彼因緣墮於斷見，是為菩薩善解大乘。

「云何是善能遮止魔業？謂若菩薩於一切處，常離惡知識亦不至惡國，復不親近修習外道典籍，於一切處而常遠離世間利養供給等事，及餘煩惱等障菩提道者而悉除遣，即起對治破壞之法，是為菩薩善能遮止魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是善能遮止魔業？謂若菩薩於一切處，常離惡知識亦不至惡國，復不親近修習外道典籍，於一切處而常遠離世間利養供給等事，及餘煩惱等障菩提道者而悉除遣，即起對治破壞之法，是為菩薩善能遮止魔業。

「云何是具無顛倒慧？謂若菩薩於世間一切文論典章諸事業中，悉以勝慧引入修學。菩薩學者，但為成熟諸有情故，不為知識名稱所欲等事，不顯己德，謂以如來法律，是為最上最勝言說具大威德。由顯如是勝功德故，精勤修學，終不墮於外道邪見，是為菩薩具無顛倒慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是具無顛倒慧？謂若菩薩於世間一切文論典章諸事業中，悉以勝慧引入修學。菩薩學者，但為成熟諸有情故，不為知識名稱所欲等事，不顯己德，謂以如來法律，是為最上最勝言說具大威德。由顯如是勝功德故，精勤修學，終不墮於外道邪見，是為菩薩具無顛倒慧。

「云何是具無等慧？謂若菩薩於世間天人、魔梵、沙門、婆羅門諸有情中，無與菩薩智慧等者。而菩薩慧中唯除如來、應供、正等正覺智慧最勝。世間、天人、魔梵眾中無復過上，是為菩薩具無等慧。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得勝慧具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是具無等慧？謂若菩薩於世間天人、魔梵、沙門、婆羅門諸有情中，無與菩薩智慧等者。而菩薩慧中唯除如來、應供、正等正覺智慧最勝。世間、天人、魔梵眾中無復過上，是為菩薩具無等慧。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得勝慧具足。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得方便具足。何等為十？一者、善解迴向方便；二者、善迴外道諸見方便；三者、善迴五塵境界方便；四者、善除疑悔方便；五者、善知救度有情方便；六者、善解有情濟命方便；七者、善知受施方便；八者、善迴二乘趣入大乘方便；九者、善知示教利喜方便；十者、善知供養承事如來方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得方便具足。何等為十？一者、善解迴向方便；二者、善迴外道諸見方便；三者、善迴五塵境界方便；四者、善除疑悔方便；五者、善知救度有情方便；六者、善解有情濟命方便；七者、善知受施方便；八者、善迴二乘趣入大乘方便；九者、善知示教利喜方便；十者、善知供養承事如來方便。

「善男子！云何是善解迴向方便？謂若菩薩於其一切非己所有無攝屬者，若華、若果、若眾香樹、若妙香樹、若諸寶樹、若㲲樹、若華樹、若果樹，非己所有無攝屬者，常當晝三時中、夜三時中，想作供養諸佛菩薩，以彼善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。又於佛說廣大甚深經中，諸供養法聽已深心而生信樂，以此善根迴向諸佛菩薩。又於十方世界一切菩薩及諸有情所作一切善業圓滿菩提行者，菩薩深心而悉隨喜，以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。又於如來塔廟，或於如來像前，以華香塗香布施供養，當願一切有情蠲除破戒穢惡之香，普願一切有情獲得戒香清淨。又若掃塔塗地之時，當願一切有情離諸惡相，獲得相好端嚴具善威儀。又以華蓋供養佛時，當願一切有情離諸煩惱燒然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是善解迴向方便？謂若菩薩於其一切非己所有無攝屬者，若華、若果、若眾香樹、若妙香樹、若諸寶樹、若㲲樹、若華樹、若果樹，非己所有無攝屬者，常當晝三時中、夜三時中，想作供養諸佛菩薩，以彼善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。又於佛說廣大甚深經中，諸供養法聽已深心而生信樂，以此善根迴向諸佛菩薩。又於十方世界一切菩薩及諸有情所作一切善業圓滿菩提行者，菩薩深心而悉隨喜，以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。又於如來塔廟，或於如來像前，以華香塗香布施供養，當願一切有情蠲除破戒穢惡之香，普願一切有情獲得戒香清淨。又若掃塔塗地之時，當願一切有情離諸惡相，獲得相好端嚴具善威儀。又以華蓋供養佛時，當願一切有情離諸煩惱燒然。

「又若入塔寺時，即起是念：『當願一切有情入涅槃城。』出塔寺時，即起是念：『當願一切有情出離生死。』又於所止若開戶時，即起是念：『當願開諸善趣出世智門。』若閉戶時，即起是念：『當願扃閉諸惡趣門。』若隨坐時，即起是念：『當願一切有情坐菩提場。』若右脇臥時，即起是念：『當願一切有情悉作如是右脇涅槃。』若或起時，即作是念：『當願一切有情超出煩惱淤泥。』若動止時，即作是念：『當願一切有情獲得大人所行所止。』若安住時，即起是念：『當願一切有情離諸憂惱。』若大小便利時，即起是念：『當願一切有情滌除煩惱垢染過失。』若盥手時，即起是念：『當願一切有情蠲除煩惱穢氣。』若濯足時，即起是念：『當願一切有情除去種種煩惱塵坌。』若嚼齒木時，即起是念：『當願一切有情離諸垢染，乃至身諸分位。』若運用時：『皆願一切有情悉得利益安樂。』若於如來塔廟作禮奉時，即起是念：『當願一切有情悉得天人尊重禮奉。』是為菩薩善解迴向方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若入塔寺時，即起是念：『當願一切有情入涅槃城。』出塔寺時，即起是念：『當願一切有情出離生死。』又於所止若開戶時，即起是念：『當願開諸善趣出世智門。』若閉戶時，即起是念：『當願扃閉諸惡趣門。』若隨坐時，即起是念：『當願一切有情坐菩提場。』若右脇臥時，即起是念：『當願一切有情悉作如是右脇涅槃。』若或起時，即作是念：『當願一切有情超出煩惱淤泥。』若動止時，即作是念：『當願一切有情獲得大人所行所止。』若安住時，即起是念：『當願一切有情離諸憂惱。』若大小便利時，即起是念：『當願一切有情滌除煩惱垢染過失。』若盥手時，即起是念：『當願一切有情蠲除煩惱穢氣。』若濯足時，即起是念：『當願一切有情除去種種煩惱塵坌。』若嚼齒木時，即起是念：『當願一切有情離諸垢染，乃至身諸分位。』若運用時：『皆願一切有情悉得利益安樂。』若於如來塔廟作禮奉時，即起是念：『當願一切有情悉得天人尊重禮奉。』是為菩薩善解迴向方便。