佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

「復次，善男子！云何是離諸煩惱燒然戒行？謂若菩薩或貪火燒然，或瞋火燒然，或癡火燒然，或餘煩惱之火燒然，或餘諸受用侵害火燒然。若欲不燒然者，當起貪之對治，及應遠離貪所起緣。何謂貪之對治？即不淨觀是貪對治。不淨觀者，謂自身中諸不淨物，髮毛爪齒涎淚涕唾，淡廕垢汗大小便利，皮膚血肉骨髓肪膏，腦膜筋脈脾腎心肺，肝膽腸胃胞及肚胘，凡如是等諸不淨物，菩薩應當作此觀想起是思惟：『世間所有彼愚癡者，不明解者，造不善者，尚能了知諸如是等不淨物已，不處貪心；況智者乎？』此為菩薩多種不淨之觀是貪對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！云何是離諸煩惱燒然戒行？謂若菩薩或貪火燒然，或瞋火燒然，或癡火燒然，或餘煩惱之火燒然，或餘諸受用侵害火燒然。若欲不燒然者，當起貪之對治，及應遠離貪所起緣。何謂貪之對治？即不淨觀是貪對治。不淨觀者，謂自身中諸不淨物，髮毛爪齒涎淚涕唾，淡廕垢汗大小便利，皮膚血肉骨髓肪膏，腦膜筋脈脾腎心肺，肝膽腸胃胞及肚胘，凡如是等諸不淨物，菩薩應當作此觀想起是思惟：『世間所有彼愚癡者，不明解者，造不善者，尚能了知諸如是等不淨物已，不處貪心；況智者乎？』此為菩薩多種不淨之觀是貪對治。

「何者是貪所起緣？謂著諸欲染，或見女人端嚴妙色，起可愛心而生希取。爾時見已當作是觀：『如佛所說夢境無實。何故智者於此如夢境界之中，而起貪心？』是名菩薩遠離貪所起緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者是貪所起緣？謂著諸欲染，或見女人端嚴妙色，起可愛心而生希取。爾時見已當作是觀：『如佛所說夢境無實。何故智者於此如夢境界之中，而起貪心？』是名菩薩遠離貪所起緣。

「何謂菩薩瞋之對治及遠離彼瞋所起緣？所謂菩薩於諸有情所多起慈心，以此慈心及此因緣，而彼忿恚瞋怒有情心意皆能攝伏，瞋恚因緣悉得遠離，是名菩薩瞋之對治，及遠離彼瞋所起緣。當作如是觀察之時即離癡法，由離癡故，彼諸所欲及諸受用，不為侵害之火燒然，此等是為菩薩離諸煩惱燒然戒行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩瞋之對治及遠離彼瞋所起緣？所謂菩薩於諸有情所多起慈心，以此慈心及此因緣，而彼忿恚瞋怒有情心意皆能攝伏，瞋恚因緣悉得遠離，是名菩薩瞋之對治，及遠離彼瞋所起緣。當作如是觀察之時即離癡法，由離癡故，彼諸所欲及諸受用，不為侵害之火燒然，此等是為菩薩離諸煩惱燒然戒行。

「云何是離不深固作意戒行？謂若菩薩獨處一方寂靜而住，不起是心：『我不雜亂所行，我寂靜住，我復能行如來法律，餘諸沙門或婆羅門，彼等皆是雜亂所行，多諸闠閙，而悉墜失如來法律。』若能不起如是心者，是為菩薩離不深固作意戒行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是離不深固作意戒行？謂若菩薩獨處一方寂靜而住，不起是心：『我不雜亂所行，我寂靜住，我復能行如來法律，餘諸沙門或婆羅門，彼等皆是雜亂所行，多諸闠閙，而悉墜失如來法律。』若能不起如是心者，是為菩薩離不深固作意戒行。

「云何是菩薩攝善法戒行？謂若菩薩作是伺察：『如佛所說，諸苾芻應當尊敬修福、尊敬護戒、尊敬修慧。何以故？尊敬福者，福是現受可愛精光悅意果報。』如是信者而能遠離諸不善業，是為菩薩攝善法戒行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是菩薩攝善法戒行？謂若菩薩作是伺察：『如佛所說，諸苾芻應當尊敬修福、尊敬護戒、尊敬修慧。何以故？尊敬福者，福是現受可愛精光悅意果報。』如是信者而能遠離諸不善業，是為菩薩攝善法戒行。

「云何是怖罪戒行？謂若菩薩或有如微塵罪，見悉生怖不順所作，乃至少罪亦不生輕，作是思惟：『如佛所說，諸苾芻譬如有人中於少毒亦趣命終，若中多毒亦趣命終，諸有罪者，若少若多皆墮惡趣。』若作如是伺察之時，菩薩於罪乃生恐怖，是為菩薩怖罪戒行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是怖罪戒行？謂若菩薩或有如微塵罪，見悉生怖不順所作，乃至少罪亦不生輕，作是思惟：『如佛所說，諸苾芻譬如有人中於少毒亦趣命終，若中多毒亦趣命終，諸有罪者，若少若多皆墮惡趣。』若作如是伺察之時，菩薩於罪乃生恐怖，是為菩薩怖罪戒行。

「云何是怖非所取戒行？謂若菩薩或有具信沙門婆羅門及餘人眾，信菩薩故，或以金銀摩尼真珠珊瑚瑠璃螺貝珍寶財物及餘受用之具，於菩薩所囑累寄託，雖或單己，而菩薩心不起貪著輒生希取。又復於諸塔寺之物及眾僧物，設使有人勸令掌執，菩薩於中亦不希取為自資養，作是思惟：『如佛所說，菩薩寧自割其身肉而噉食之，終不以他不與不許若飲若食，及餘物等而懷希取。』是為菩薩怖非所取戒行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是怖非所取戒行？謂若菩薩或有具信沙門婆羅門及餘人眾，信菩薩故，或以金銀摩尼真珠珊瑚瑠璃螺貝珍寶財物及餘受用之具，於菩薩所囑累寄託，雖或單己，而菩薩心不起貪著輒生希取。又復於諸塔寺之物及眾僧物，設使有人勸令掌執，菩薩於中亦不希取為自資養，作是思惟：『如佛所說，菩薩寧自割其身肉而噉食之，終不以他不與不許若飲若食，及餘物等而懷希取。』是為菩薩怖非所取戒行。

「云何是堅固志意戒行？謂若菩薩，或為魔王或諸魔眾及餘天等，或現女相，或以餘緣來作魔事之所嬈惱欲破壞時，而菩薩不動不搖亦無減失，是為菩薩堅固志意戒行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是堅固志意戒行？謂若菩薩，或為魔王或諸魔眾及餘天等，或現女相，或以餘緣來作魔事之所嬈惱欲破壞時，而菩薩不動不搖亦無減失，是為菩薩堅固志意戒行。

「云何是無依著戒行？謂若菩薩持戒行時，不起是念：『我所持戒為求天報或天之餘，為求王報或王之餘。』是為菩薩無依著戒行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是無依著戒行？謂若菩薩持戒行時，不起是念：『我所持戒為求天報或天之餘，為求王報或王之餘。』是為菩薩無依著戒行。

「云何是三輪清淨戒行？謂若菩薩身業清淨、語業清淨、意業清淨。身業清淨者，謂遠離身三不善業：一殺生、二偷盜、三邪染，如是名為身不善業。語業清淨者，謂遠離語四不善業：一妄言、二兩舌、三惡口、四綺語，是名語不善業。意業清淨者，謂遠離意三不善業：一貪、二瞋、三邪見，是名意不善業。由能遠離諸不善業，是故即得三輪清淨，是為菩薩三輪清淨戒行。善男子！菩薩若行如是十法，即得戒行具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是三輪清淨戒行？謂若菩薩身業清淨、語業清淨、意業清淨。身業清淨者，謂遠離身三不善業：一殺生、二偷盜、三邪染，如是名為身不善業。語業清淨者，謂遠離語四不善業：一妄言、二兩舌、三惡口、四綺語，是名語不善業。意業清淨者，謂遠離意三不善業：一貪、二瞋、三邪見，是名意不善業。由能遠離諸不善業，是故即得三輪清淨，是為菩薩三輪清淨戒行。善男子！菩薩若行如是十法，即得戒行具足。

「善男子！菩薩若修十種法者，即得忍辱具足。何等為十？一者、安受苦忍；二者、外忍；三者、諦察法忍；四者、佛許可忍；五者、無定方忍；六者、無差別忍；七者、不以事因故忍；八者、耐怨害忍；九者、悲心忍；十者、願力救拔忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩若修十種法者，即得忍辱具足。何等為十？一者、安受苦忍；二者、外忍；三者、諦察法忍；四者、佛許可忍；五者、無定方忍；六者、無差別忍；七者、不以事因故忍；八者、耐怨害忍；九者、悲心忍；十者、願力救拔忍。

「善男子！云何是安受苦忍？謂若菩薩或自心有憂悲苦惱，隨生起時，菩薩安然悉能忍受不起瞋心，是為菩薩安受苦忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是安受苦忍？謂若菩薩或自心有憂悲苦惱，隨生起時，菩薩安然悉能忍受不起瞋心，是為菩薩安受苦忍。

「云何是外忍？謂若菩薩親聞他人所出惡言，或展轉聞，因其毀謗父母師長親友知識，或有惡言謗佛法僧。菩薩聞已不生瞋恨，是中安然悉能忍受，是為菩薩外忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是外忍？謂若菩薩親聞他人所出惡言，或展轉聞，因其毀謗父母師長親友知識，或有惡言謗佛法僧。菩薩聞已不生瞋恨，是中安然悉能忍受，是為菩薩外忍。

「云何是諦察法忍？謂若菩薩若聞如來所說最極甚深經中，有法能斷輪迴種子、脫諸結縛、壞相續者，謂一切法本來寂靜，及一切法自性涅槃。菩薩得聞如是法已，不生驚怖，作是思惟：『若不了知此法，及不得此法者，豈能證得阿耨多羅三藐三菩提果邪？由此因緣故，應於如是甚深法中，受持思惟修習伺察及生勝解。』是為菩薩諦察法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是諦察法忍？謂若菩薩若聞如來所說最極甚深經中，有法能斷輪迴種子、脫諸結縛、壞相續者，謂一切法本來寂靜，及一切法自性涅槃。菩薩得聞如是法已，不生驚怖，作是思惟：『若不了知此法，及不得此法者，豈能證得阿耨多羅三藐三菩提果邪？由此因緣故，應於如是甚深法中，受持思惟修習伺察及生勝解。』是為菩薩諦察法忍。

「云何是佛許可忍？謂若菩薩設起忿恚瞋害心已，即當伺察：『此恚害心，從何所起，復何處滅？何因故生，生復何住？』作是觀時，都不見有恚害之法若生若滅二法可得，隨生即滅，若因若緣亦不可得，以是緣故，菩薩於中安然忍受無復生起，佛所許可，是為菩薩佛許可忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是佛許可忍？謂若菩薩設起忿恚瞋害心已，即當伺察：『此恚害心，從何所起，復何處滅？何因故生，生復何住？』作是觀時，都不見有恚害之法若生若滅二法可得，隨生即滅，若因若緣亦不可得，以是緣故，菩薩於中安然忍受無復生起，佛所許可，是為菩薩佛許可忍。

「云何是無定方忍？謂若菩薩非於晝分能忍，夜不能忍，或夜能忍，晝不能忍，自國能忍，他國不能忍，或他國能忍，自國不能忍，慣習者能忍，不慣習者不能忍。菩薩不然，於一切國、一切處、一切時、一切種皆悉能忍，是為菩薩無定方忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是無定方忍？謂若菩薩非於晝分能忍，夜不能忍，或夜能忍，晝不能忍，自國能忍，他國不能忍，或他國能忍，自國不能忍，慣習者能忍，不慣習者不能忍。菩薩不然，於一切國、一切處、一切時、一切種皆悉能忍，是為菩薩無定方忍。

「云何是無差別忍？謂若菩薩不於己之父母、師長、眷屬、親友、知識等處能忍，餘諸人所而不能忍。何以故？菩薩乃至於旃陀羅眷屬等處，有所侵惱而悉能忍，是為菩薩無差別忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是無差別忍？謂若菩薩不於己之父母、師長、眷屬、親友、知識等處能忍，餘諸人所而不能忍。何以故？菩薩乃至於旃陀羅眷屬等處，有所侵惱而悉能忍，是為菩薩無差別忍。

「云何是不以事因故忍？謂若菩薩所起忍行，不以財利因故，不以怖畏故，不為資養故，不以世間近事故，不為隱覆慚恥等故忍。何以故？菩薩常行忍辱心故，是為菩薩不以事因故忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是不以事因故忍？謂若菩薩所起忍行，不以財利因故，不以怖畏故，不為資養故，不以世間近事故，不為隱覆慚恥等故忍。何以故？菩薩常行忍辱心故，是為菩薩不以事因故忍。

「云何是耐怨害忍？謂若菩薩或無他緣來加其惡，菩薩爾時即無所忍；或時怨對若執刀杖，若復持拳，起瞋怒心而來打擊，或復期剋，惡語罵詈，菩薩見如是等他怨對來打擊罵詈之時，堅固其心，深自伏忍，作是思惟：『此等怨對皆是我之自業所感，業成熟已來相逼惱，誠非父母眷屬親友所造，皆是自業造作所成熟故，而亦非外地界水界火界風界之所成熟，又亦非內四大成熟。』菩薩作是思惟時，由此因緣故，於有怨害及無怨害，平等其心皆悉能忍受，是為菩薩耐怨害忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是耐怨害忍？謂若菩薩或無他緣來加其惡，菩薩爾時即無所忍；或時怨對若執刀杖，若復持拳，起瞋怒心而來打擊，或復期剋，惡語罵詈，菩薩見如是等他怨對來打擊罵詈之時，堅固其心，深自伏忍，作是思惟：『此等怨對皆是我之自業所感，業成熟已來相逼惱，誠非父母眷屬親友所造，皆是自業造作所成熟故，而亦非外地界水界火界風界之所成熟，又亦非內四大成熟。』菩薩作是思惟時，由此因緣故，於有怨害及無怨害，平等其心皆悉能忍受，是為菩薩耐怨害忍。

「云何是悲心忍？謂若菩薩設得王位，或為臣佐，大富自在威德特尊，見諸有情多苦惱者，而彼有情，於其王所生忿恚心，而來毀罵及諸嬈亂。其王爾時，不生瞋恚，不恃尊豪而行凌逼，作是思惟：『此諸有情我之向化，我應為彼作其救護，是故我今不恃王之威相，但為彼等作其衛護使不破壞。』以是因緣，悲心起故安然忍受，是為菩薩悲心忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是悲心忍？謂若菩薩設得王位，或為臣佐，大富自在威德特尊，見諸有情多苦惱者，而彼有情，於其王所生忿恚心，而來毀罵及諸嬈亂。其王爾時，不生瞋恚，不恃尊豪而行凌逼，作是思惟：『此諸有情我之向化，我應為彼作其救護，是故我今不恃王之威相，但為彼等作其衛護使不破壞。』以是因緣，悲心起故安然忍受，是為菩薩悲心忍。

「云何是願力救拔忍？謂若菩薩作是思惟：『我於如來、應供、正等正覺所，作師子吼發是願言：「願我得成阿耨多羅三藐三菩提果已，普為救拔一切有情出生死海。」我所勤行救拔一切有情不取其相，但為令諸有情悉得解脫，令諸有情其心調伏住奢摩他。』菩薩爾時，若自心生瞋恚，不能忍者，如佛所說：『善男子！譬若有人善療眼疾，能除患者昏翳暗障。時醫眼師，作是思惟：「我欲普令除去患者所有昏翳。」醫師忽然自喪其目。善男子！於汝意云何？而彼醫師能療眼不？』答言：『不也。』佛言：『善男子！菩薩亦復如是，欲以慧眼開導世間一切有情愚癡暗瞑，而菩薩若自為彼癡暗所覆，即不能與一切有情除去暗瞑。』是故菩薩於諸損惱，不生瞋恚安然忍受，是為菩薩願力救拔忍。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得忍辱具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是願力救拔忍？謂若菩薩作是思惟：『我於如來、應供、正等正覺所，作師子吼發是願言：「願我得成阿耨多羅三藐三菩提果已，普為救拔一切有情出生死海。」我所勤行救拔一切有情不取其相，但為令諸有情悉得解脫，令諸有情其心調伏住奢摩他。』菩薩爾時，若自心生瞋恚，不能忍者，如佛所說：『善男子！譬若有人善療眼疾，能除患者昏翳暗障。時醫眼師，作是思惟：「我欲普令除去患者所有昏翳。」醫師忽然自喪其目。善男子！於汝意云何？而彼醫師能療眼不？』答言：『不也。』佛言：『善男子！菩薩亦復如是，欲以慧眼開導世間一切有情愚癡暗瞑，而菩薩若自為彼癡暗所覆，即不能與一切有情除去暗瞑。』是故菩薩於諸損惱，不生瞋恚安然忍受，是為菩薩願力救拔忍。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得忍辱具足。

「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得精進具足。何等為十？一者、被甲精進；二者、無能勝精進；三者、離二邊精進；四者、利樂精進；五者、加行精進；六者、相續精進；七者、清淨精進；八者、不共精進；九者、不隨他教精進；十者、無高心精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩若修十種法者，即得精進具足。何等為十？一者、被甲精進；二者、無能勝精進；三者、離二邊精進；四者、利樂精進；五者、加行精進；六者、相續精進；七者、清淨精進；八者、不共精進；九者、不隨他教精進；十者、無高心精進。

「善男子！云何是被甲精進？謂若菩薩發大精進，普為一切有情，未得涅槃者令得涅槃，未得度者悉令得度，未解脫者普令解脫，未安隱者而令安隱，未成正覺者當使成正覺。菩薩發行是精進時，或有魔來欲令斷壞菩薩勝行及生嬈惱。魔作是言：『善男子！汝今宜應止此精進。何以故？我亦曾發此之精進，普為一切有情，未得涅槃者令得涅槃，未得度者悉令得度，未解脫者普令解脫，未安隱者而令安隱，未成正覺者當使成正覺；此等皆是不實妄失之法，愚人諍論之語。善男子！我不曾見有人發如是精進，能令一有情得阿耨多羅三藐三菩提者，我但知彼無數俱胝有情，趣證聲聞緣覺涅槃。善男子！以是緣故，應須退轉於阿耨多羅三藐三菩提心。若不然者，汝所發精進，徒增煩惱唐捐其功。』魔作是言已，菩薩乃自思惟：『此諸惡魔伺求其便欲來嬈我。』菩薩知是事已，乃謂魔言：『汝今勿應逼迫於我，汝於世間但勿有慮。如佛所說，世間一切從自業種子所生長故，自所造作彼彼之業是所歸趣。今汝亦然，自業種子所生長故，自所造業是所歸趣。汝今速應從所來道還歸本處勿復嬈我，嬈亂我故使汝長夜於諸有情苦惱逼迫作不饒益。』時彼惡魔潛伏退屈，即於是處隱而不現。菩薩於是諸惡魔眾，或魔天等來嬈亂時，而菩薩心不驚不怖亦不怯弱，是為菩薩被甲精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是被甲精進？謂若菩薩發大精進，普為一切有情，未得涅槃者令得涅槃，未得度者悉令得度，未解脫者普令解脫，未安隱者而令安隱，未成正覺者當使成正覺。菩薩發行是精進時，或有魔來欲令斷壞菩薩勝行及生嬈惱。魔作是言：『善男子！汝今宜應止此精進。何以故？我亦曾發此之精進，普為一切有情，未得涅槃者令得涅槃，未得度者悉令得度，未解脫者普令解脫，未安隱者而令安隱，未成正覺者當使成正覺；此等皆是不實妄失之法，愚人諍論之語。善男子！我不曾見有人發如是精進，能令一有情得阿耨多羅三藐三菩提者，我但知彼無數俱胝有情，趣證聲聞緣覺涅槃。善男子！以是緣故，應須退轉於阿耨多羅三藐三菩提心。若不然者，汝所發精進，徒增煩惱唐捐其功。』魔作是言已，菩薩乃自思惟：『此諸惡魔伺求其便欲來嬈我。』菩薩知是事已，乃謂魔言：『汝今勿應逼迫於我，汝於世間但勿有慮。如佛所說，世間一切從自業種子所生長故，自所造作彼彼之業是所歸趣。今汝亦然，自業種子所生長故，自所造業是所歸趣。汝今速應從所來道還歸本處勿復嬈我，嬈亂我故使汝長夜於諸有情苦惱逼迫作不饒益。』時彼惡魔潛伏退屈，即於是處隱而不現。菩薩於是諸惡魔眾，或魔天等來嬈亂時，而菩薩心不驚不怖亦不怯弱，是為菩薩被甲精進。

「云何是無能勝精進？謂若菩薩隨其諸相發起精進，如所起時而為最勝，正使餘諸久修道行菩薩，比此菩薩精進勝行，數分算分乃至烏波尼殺曇分皆不及一，何況聲聞緣覺？何以故？菩薩隨起一念精進之心，具諸勝力即能普攝一切佛法，斷諸惡法故，是為菩薩無能勝精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是無能勝精進？謂若菩薩隨其諸相發起精進，如所起時而為最勝，正使餘諸久修道行菩薩，比此菩薩精進勝行，數分算分乃至烏波尼殺曇分皆不及一，何況聲聞緣覺？何以故？菩薩隨起一念精進之心，具諸勝力即能普攝一切佛法，斷諸惡法故，是為菩薩無能勝精進。

「云何是離二邊精進？謂若菩薩所起精進，不應增劇不應沈下。何以故？若增劇時其心高倨，若沈下時即生掉舉，離此二者，乃名菩薩精進勝行，是為菩薩離二邊精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是離二邊精進？謂若菩薩所起精進，不應增劇不應沈下。何以故？若增劇時其心高倨，若沈下時即生掉舉，離此二者，乃名菩薩精進勝行，是為菩薩離二邊精進。

「云何是利樂精進？謂若菩薩發是精進，願我此身得與佛身而相等比，願我得佛無見頂相，及佛圓光相好具足，及無能勝無邊勝智，佛大威德，佛勝自在。菩薩為是等故發起精進，是為菩薩利樂精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是利樂精進？謂若菩薩發是精進，願我此身得與佛身而相等比，願我得佛無見頂相，及佛圓光相好具足，及無能勝無邊勝智，佛大威德，佛勝自在。菩薩為是等故發起精進，是為菩薩利樂精進。

「云何是加行精進？此加行者，譬如有人取摩尼寶，或真金等，磨瑩治鍊去諸瑕垢，悉使其寶明淨精潔光色赫奕。爾時，方見摩尼真金煥然有異。菩薩亦復如是，於諸精進中加行修治，使去垢染即離過失。精進垢者，所謂懈怠是精進垢，沈下是精進垢，飲食不知節量是精進垢，妄執主宰是精進垢，不依正法是精進垢，不深固作意是精進垢，諸精進中有是垢染乃名過失。是故菩薩若離此者，即得潔白清淨自性明亮，是為菩薩加行精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是加行精進？此加行者，譬如有人取摩尼寶，或真金等，磨瑩治鍊去諸瑕垢，悉使其寶明淨精潔光色赫奕。爾時，方見摩尼真金煥然有異。菩薩亦復如是，於諸精進中加行修治，使去垢染即離過失。精進垢者，所謂懈怠是精進垢，沈下是精進垢，飲食不知節量是精進垢，妄執主宰是精進垢，不依正法是精進垢，不深固作意是精進垢，諸精進中有是垢染乃名過失。是故菩薩若離此者，即得潔白清淨自性明亮，是為菩薩加行精進。

「云何是相續精進？謂若菩薩於諸威儀道中所起精進，隨所起時若身若心而不懈倦相續無間，是為菩薩相續精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是相續精進？謂若菩薩於諸威儀道中所起精進，隨所起時若身若心而不懈倦相續無間，是為菩薩相續精進。

「云何是清淨精進？謂若菩薩即彼所起相續精進行中，所有諸不善業，及於障礙菩提道法無利義事常當除斷。若諸善法，謂隨順涅槃順正道行，趣向菩提菩提分法，使諸善法悉令廣大而復增長，乃至於一念間尚不起於極微不善之法，何況麁重等諸過失？是為菩薩清淨精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是清淨精進？謂若菩薩即彼所起相續精進行中，所有諸不善業，及於障礙菩提道法無利義事常當除斷。若諸善法，謂隨順涅槃順正道行，趣向菩提菩提分法，使諸善法悉令廣大而復增長，乃至於一念間尚不起於極微不善之法，何況麁重等諸過失？是為菩薩清淨精進。

「云何是不共精進？謂若菩薩作是思惟：『假使普遍十方殑伽沙數等世界，從於阿鼻大地獄中出大火聚，充滿是等世界都為一聚，過是世界之外，若一有情受極苦惱，無主無救無依歸者，我寧忍受其苦，履踐是等世界越其火聚，至彼有情所而為救度，何況微小之苦不能忍受？』菩薩所發如是精進，不與一切聲聞緣覺、邪外等輩之所共有，是為菩薩不共精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是不共精進？謂若菩薩作是思惟：『假使普遍十方殑伽沙數等世界，從於阿鼻大地獄中出大火聚，充滿是等世界都為一聚，過是世界之外，若一有情受極苦惱，無主無救無依歸者，我寧忍受其苦，履踐是等世界越其火聚，至彼有情所而為救度，何況微小之苦不能忍受？』菩薩所發如是精進，不與一切聲聞緣覺、邪外等輩之所共有，是為菩薩不共精進。

「云何是不隨他教精進？謂若菩薩不同聲聞之人起如是心：『凡夫位中求佛菩提極為難得，我所發精進而甚微少懈怠劣弱。我若為求菩提，假使頂上然火經多百千俱胝劫數，如是勤行亦不能成，故我不能堪忍其苦，亦復不能荷斯重檐。』菩薩應起是心：『所有過去諸佛已成正覺者，現在諸佛現成正覺者，未來諸佛當成正覺者，諸佛世尊皆為求菩提故勤行精進。彼彼如是修諸勝行，而諸佛如來，亦不但為己故求成正覺。今我亦然，勤行精進成諸勝行，亦不但為己故，所有善根普與一切有情共之。為有情故發起精進，我所求成阿耨多羅三藐三菩提果，普為利樂一切有情，亦不自利取證涅槃，為有情故我寧常處大地獄中，乃為勝上。』是為菩薩不隨他教精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是不隨他教精進？謂若菩薩不同聲聞之人起如是心：『凡夫位中求佛菩提極為難得，我所發精進而甚微少懈怠劣弱。我若為求菩提，假使頂上然火經多百千俱胝劫數，如是勤行亦不能成，故我不能堪忍其苦，亦復不能荷斯重檐。』菩薩應起是心：『所有過去諸佛已成正覺者，現在諸佛現成正覺者，未來諸佛當成正覺者，諸佛世尊皆為求菩提故勤行精進。彼彼如是修諸勝行，而諸佛如來，亦不但為己故求成正覺。今我亦然，勤行精進成諸勝行，亦不但為己故，所有善根普與一切有情共之。為有情故發起精進，我所求成阿耨多羅三藐三菩提果，普為利樂一切有情，亦不自利取證涅槃，為有情故我寧常處大地獄中，乃為勝上。』是為菩薩不隨他教精進。

「云何是不高心精進？謂若菩薩所發精進時，亦不於中而生味著，不毀謗他不自稱讚。菩薩作是思惟：『若不勤行自事警策於他，何名智者？』是故菩薩所起勝行而不高心。是為菩薩無高心精進。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得精進具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是不高心精進？謂若菩薩所發精進時，亦不於中而生味著，不毀謗他不自稱讚。菩薩作是思惟：『若不勤行自事警策於他，何名智者？』是故菩薩所起勝行而不高心。是為菩薩無高心精進。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得精進具足。