佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在象頭山中，與大苾芻眾七萬二千人俱，皆是阿羅漢——諸漏已盡無復煩惱，心善解脫慧善解脫，如大龍王諸有所作悉已成辦，釋諸重擔逮得己利，盡諸有結，正智妙心俱得解脫，諸心自在到勝彼岸，善入法界建立法幢，心能棄捨一切利養，正善出家極善具圓，滿足諸願住涅槃道——唯一補特伽羅現居學地，所謂尊者阿難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在象頭山中，與大苾芻眾七萬二千人俱，皆是阿羅漢——諸漏已盡無復煩惱，心善解脫慧善解脫，如大龍王諸有所作悉已成辦，釋諸重擔逮得己利，盡諸有結，正智妙心俱得解脫，諸心自在到勝彼岸，善入法界建立法幢，心能棄捨一切利養，正善出家極善具圓，滿足諸願住涅槃道——唯一補特伽羅現居學地，所謂尊者阿難。

諸菩薩摩訶薩八萬四千人，皆是一生補處——獲諸總持得一切智，現前趣向一切智，漸入一切智，增廣一切智，得無礙總持諸三摩地；復能安住首楞嚴王妙三摩地，具大神通遊戲自在，履輕安道，離諸所起一切障累，大慈大悲廣遍十方一切世界，超越無邊一切佛剎，通達空行及無相行諸願離著，勤劬發起一切有情利益勝行，善入一切佛之境界；心如虛空具無邊智，心如大海深無涯底，心如須彌山王堅固不動，心如蓮華離諸染著，心如妙寶極善清淨，心如真金精鍊瑩潔——其名曰寶星菩薩摩訶薩、寶手菩薩摩訶薩、寶印手菩薩摩訶薩、寶冠菩薩摩訶薩、寶髻菩薩摩訶薩、寶峯菩薩摩訶薩、寶積菩薩摩訶薩、寶頂菩薩摩訶薩、寶幢菩薩摩訶薩、金剛藏菩薩摩訶薩、金藏菩薩摩訶薩、寶藏菩薩摩訶薩、吉祥藏菩薩摩訶薩、淨藏菩薩摩訶薩、淨無垢藏菩薩摩訶薩、如來藏菩薩摩訶薩、智藏菩薩摩訶薩、日藏菩薩摩訶薩、等持藏菩薩摩訶薩、蓮華藏菩薩摩訶薩、解脫月菩薩摩訶薩、普月菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、得大勢菩薩摩訶薩、普光菩薩摩訶薩、普眼菩薩摩訶薩、蓮華眼菩薩摩訶薩、廣眼菩薩摩訶薩、普威儀道菩薩摩訶薩、普嚴相菩薩摩訶薩、普戒慧菩薩摩訶薩、智慧菩薩摩訶薩、法慧菩薩摩訶薩、勝慧菩薩摩訶薩、上慧菩薩摩訶薩、金剛慧菩薩摩訶薩、最勝慧菩薩摩訶薩、師子慧菩薩摩訶薩、師子遊戲菩薩摩訶薩、大音聲王菩薩摩訶薩、師子吼聲菩薩摩訶薩、震吼深妙音聲菩薩摩訶薩、無染著菩薩摩訶薩、離諸垢菩薩摩訶薩、月光菩薩摩訶薩、日光菩薩摩訶薩、智光菩薩摩訶薩、智吉祥菩薩摩訶薩、賢吉祥菩薩摩訶薩、月吉祥菩薩摩訶薩、蓮華吉祥菩薩摩訶薩、寶吉祥菩薩摩訶薩、妙吉祥童真菩薩摩訶薩，如是等諸菩薩眾而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩摩訶薩八萬四千人，皆是一生補處——獲諸總持得一切智，現前趣向一切智，漸入一切智，增廣一切智，得無礙總持諸三摩地；復能安住首楞嚴王妙三摩地，具大神通遊戲自在，履輕安道，離諸所起一切障累，大慈大悲廣遍十方一切世界，超越無邊一切佛剎，通達空行及無相行諸願離著，勤劬發起一切有情利益勝行，善入一切佛之境界；心如虛空具無邊智，心如大海深無涯底，心如須彌山王堅固不動，心如蓮華離諸染著，心如妙寶極善清淨，心如真金精鍊瑩潔——其名曰寶星菩薩摩訶薩、寶手菩薩摩訶薩、寶印手菩薩摩訶薩、寶冠菩薩摩訶薩、寶髻菩薩摩訶薩、寶峯菩薩摩訶薩、寶積菩薩摩訶薩、寶頂菩薩摩訶薩、寶幢菩薩摩訶薩、金剛藏菩薩摩訶薩、金藏菩薩摩訶薩、寶藏菩薩摩訶薩、吉祥藏菩薩摩訶薩、淨藏菩薩摩訶薩、淨無垢藏菩薩摩訶薩、如來藏菩薩摩訶薩、智藏菩薩摩訶薩、日藏菩薩摩訶薩、等持藏菩薩摩訶薩、蓮華藏菩薩摩訶薩、解脫月菩薩摩訶薩、普月菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、得大勢菩薩摩訶薩、普光菩薩摩訶薩、普眼菩薩摩訶薩、蓮華眼菩薩摩訶薩、廣眼菩薩摩訶薩、普威儀道菩薩摩訶薩、普嚴相菩薩摩訶薩、普戒慧菩薩摩訶薩、智慧菩薩摩訶薩、法慧菩薩摩訶薩、勝慧菩薩摩訶薩、上慧菩薩摩訶薩、金剛慧菩薩摩訶薩、最勝慧菩薩摩訶薩、師子慧菩薩摩訶薩、師子遊戲菩薩摩訶薩、大音聲王菩薩摩訶薩、師子吼聲菩薩摩訶薩、震吼深妙音聲菩薩摩訶薩、無染著菩薩摩訶薩、離諸垢菩薩摩訶薩、月光菩薩摩訶薩、日光菩薩摩訶薩、智光菩薩摩訶薩、智吉祥菩薩摩訶薩、賢吉祥菩薩摩訶薩、月吉祥菩薩摩訶薩、蓮華吉祥菩薩摩訶薩、寶吉祥菩薩摩訶薩、妙吉祥童真菩薩摩訶薩，如是等諸菩薩眾而為上首。

復有賢護等十六大士，慈氏等賢劫中一切菩薩摩訶薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有賢護等十六大士，慈氏等賢劫中一切菩薩摩訶薩眾。

四大王天主等四大王天諸天子眾、帝釋天主等忉利天中諸天子眾、須夜摩天主等夜摩天中諸天子眾、兜率陀天主等兜率陀天諸天子眾、善變化天主等化樂天中諸天子眾、他化自在天主等他化自在天中諸天子眾、導師等善分魔王子眾、大梵天主等梵眾天中諸天子眾、大自在天主等五淨居天諸天子眾，毘摩質多羅阿修羅王、大力阿修羅王、羅睺阿修羅王等無數百千阿修羅眾，阿那婆達多大龍王、摩那斯大龍王、娑伽羅大龍王、阿難多大龍王、嚩蘇枳大龍王等無數百千龍王之眾，吉祥威光龍王子等、無數百千龍王之子并諸龍女，及餘無數百千天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等大眾集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大王天主等四大王天諸天子眾、帝釋天主等忉利天中諸天子眾、須夜摩天主等夜摩天中諸天子眾、兜率陀天主等兜率陀天諸天子眾、善變化天主等化樂天中諸天子眾、他化自在天主等他化自在天中諸天子眾、導師等善分魔王子眾、大梵天主等梵眾天中諸天子眾、大自在天主等五淨居天諸天子眾，毘摩質多羅阿修羅王、大力阿修羅王、羅睺阿修羅王等無數百千阿修羅眾，阿那婆達多大龍王、摩那斯大龍王、娑伽羅大龍王、阿難多大龍王、嚩蘇枳大龍王等無數百千龍王之眾，吉祥威光龍王子等、無數百千龍王之子并諸龍女，及餘無數百千天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等大眾集會。

時，象頭山遍四方面四由旬內，天人大眾充滿虛空，乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺。於如是等天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等眾會中間，敷佛所坐妙師子座。其座高一由旬，縱廣正等各半由旬，嚴設無數百千天妙寶衣，寶鈴寶網張設幰蓋彌覆其上。復有無數百千天妙繒帛，周匝垂掛，散真珠華及諸妙華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，象頭山遍四方面四由旬內，天人大眾充滿虛空，乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺。於如是等天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等眾會中間，敷佛所坐妙師子座。其座高一由旬，縱廣正等各半由旬，嚴設無數百千天妙寶衣，寶鈴寶網張設幰蓋彌覆其上。復有無數百千天妙繒帛，周匝垂掛，散真珠華及諸妙華。

又師子座周匝地方皆是金剛所成，嚴飾殊妙地平如掌，柔軟清淨妙香芬馥，無數百千天妙寶華散布其地。復有蓮華大若車輪，無數百千黃金為葉，瑠璃為莖，帝青為臺，馬腦為鬚，妙香可愛適悅快樂，如是莊嚴佛所受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又師子座周匝地方皆是金剛所成，嚴飾殊妙地平如掌，柔軟清淨妙香芬馥，無數百千天妙寶華散布其地。復有蓮華大若車輪，無數百千黃金為葉，瑠璃為莖，帝青為臺，馬腦為鬚，妙香可愛適悅快樂，如是莊嚴佛所受用。

又復師子之座，於其四隅不近不遠，有四寶樹而極聳拔，高半由旬，周廣盤欝三俱盧舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復師子之座，於其四隅不近不遠，有四寶樹而極聳拔，高半由旬，周廣盤欝三俱盧舍。

爾時，世尊在大眾中處師子座，以極淨慧轉妙法輪，摧伏魔軍不染世法，作師子吼明煥無畏。猶如大池清淨無雜，又如大海廣積妙寶深無涯底，如須彌山王高出眾山，如日光明威耀赫奕，如滿月輪人所愛樂，如大龍王能雨法雨，如大梵王世間最上。而佛世尊與無數百千俱胝那庾多梵王、護世等無邊善調伏者弟子眾俱，是時大眾一心誠諦瞻仰世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊在大眾中處師子座，以極淨慧轉妙法輪，摧伏魔軍不染世法，作師子吼明煥無畏。猶如大池清淨無雜，又如大海廣積妙寶深無涯底，如須彌山王高出眾山，如日光明威耀赫奕，如滿月輪人所愛樂，如大龍王能雨法雨，如大梵王世間最上。而佛世尊與無數百千俱胝那庾多梵王、護世等無邊善調伏者弟子眾俱，是時大眾一心誠諦瞻仰世尊。

爾時，世尊先以常光照諸大眾，於常光中復從頂上放大光明，其名普照，是光復有無數百千光明眷屬，其光即於十方一切世界普照耀已，旋環佛所右繞三匝，復從世尊口門而入。而佛世尊口門之相悉無動靜，譬如日月光明悉從虛空界入，而虛空界亦無動靜；佛之光明口門入時，無動靜相亦復如是。又如積以乾沙投之酥油，或投以水，彼等入時悉無動靜；佛之光明口門入時，無動靜相亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊先以常光照諸大眾，於常光中復從頂上放大光明，其名普照，是光復有無數百千光明眷屬，其光即於十方一切世界普照耀已，旋環佛所右繞三匝，復從世尊口門而入。而佛世尊口門之相悉無動靜，譬如日月光明悉從虛空界入，而虛空界亦無動靜；佛之光明口門入時，無動靜相亦復如是。又如積以乾沙投之酥油，或投以水，彼等入時悉無動靜；佛之光明口門入時，無動靜相亦復如是。

爾時，東方去此佛剎過殑伽沙數等世界，有世界名大蓮華，其中有佛號蓮華眼如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，為諸菩薩宣說法要。彼所說法唯以一乘發起利益，彼佛剎中無有聲聞緣覺名字，況復聲聞緣覺乘法？又彼世界有情皆修菩薩行法，得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。又彼世界，不以飲食而為資養，彼諸菩薩悉以等持靜慮法喜為食。又彼世界，不以日月星宿而為照明，皆彼如來身光普照而悉清淨。又復其土，無諸草木沙礫土石山等，地平如掌。彼有菩薩摩訶薩名除蓋障，獨止一處，若諸有情聞是菩薩名者，一切障累悉得蠲除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方去此佛剎過殑伽沙數等世界，有世界名大蓮華，其中有佛號蓮華眼如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，為諸菩薩宣說法要。彼所說法唯以一乘發起利益，彼佛剎中無有聲聞緣覺名字，況復聲聞緣覺乘法？又彼世界有情皆修菩薩行法，得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。又彼世界，不以飲食而為資養，彼諸菩薩悉以等持靜慮法喜為食。又彼世界，不以日月星宿而為照明，皆彼如來身光普照而悉清淨。又復其土，無諸草木沙礫土石山等，地平如掌。彼有菩薩摩訶薩名除蓋障，獨止一處，若諸有情聞是菩薩名者，一切障累悉得蠲除。

是時，除蓋障菩薩摩訶薩蒙佛光明之所照觸，離自所止詣彼佛所，到已頭面禮佛雙足退住一面；并餘菩薩各各蒙光所照觸已悉離所止，咸來詣彼世尊蓮華眼如來所，到已，頭面各禮佛足，退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，除蓋障菩薩摩訶薩蒙佛光明之所照觸，離自所止詣彼佛所，到已頭面禮佛雙足退住一面；并餘菩薩各各蒙光所照觸已悉離所止，咸來詣彼世尊蓮華眼如來所，到已，頭面各禮佛足，退住一面。

爾時，除蓋障菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩，右膝著於蓮華臺上，合掌頂禮，白其佛言：「世尊！何故有是光明，極善無垢清淨悅意，使諸有情蒙光照者身心調暢？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩，右膝著於蓮華臺上，合掌頂禮，白其佛言：「世尊！何故有是光明，極善無垢清淨悅意，使諸有情蒙光照者身心調暢？」

爾時，蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言：「善男子！西方去此佛剎過殑伽沙數等世界，有世界名娑婆，其中有佛，號釋迦牟尼如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。若諸有情聞彼如來名字之者，悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，是彼如來所現此光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言：「善男子！西方去此佛剎過殑伽沙數等世界，有世界名娑婆，其中有佛，號釋迦牟尼如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。若諸有情聞彼如來名字之者，悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，是彼如來所現此光明。」

即時除蓋障菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！何因何緣而諸有情聞彼如來名字之者，悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時除蓋障菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！何因何緣而諸有情聞彼如來名字之者，悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提？」

蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言：「善男子！彼佛如來往昔修行菩薩道時，發是願言：『願我當來成正覺已，一切有情聞我名者，悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言：「善男子！彼佛如來往昔修行菩薩道時，發是願言：『願我當來成正覺已，一切有情聞我名者，悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。』」

除蓋障菩薩言：「云何？世尊！彼世界中一切有情悉得不退轉邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩言：「云何？世尊！彼世界中一切有情悉得不退轉邪？」

佛言：「不也。善男子！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。善男子！」

除蓋障菩薩言：「云何？世尊！若然者，亦有有情不聞彼佛名邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩言：「云何？世尊！若然者，亦有有情不聞彼佛名邪？」

佛言：「善男子！一切皆聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！一切皆聞。」

除蓋障菩薩言：「若皆聞者，何故乃有不得不退轉者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩言：「若皆聞者，何故乃有不得不退轉者？」

佛言：「善男子！所言一切不退轉，亦非一切不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！所言一切不退轉，亦非一切不退轉。」

除蓋障菩薩言：「如佛所說，一切不退轉，亦非一切不退轉。其義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩言：「如佛所說，一切不退轉，亦非一切不退轉。其義云何？」

佛言：「善男子！若有有情得聞如來名字，生起不退轉種子者，我說斯等有情得不退轉；非是得聞如來名字，俱時皆得不退轉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若有有情得聞如來名字，生起不退轉種子者，我說斯等有情得不退轉；非是得聞如來名字，俱時皆得不退轉地。

「善男子！我今復說譬喻以成斯義。譬如有樹初植種子，而其種子離諸過失，後以諸緣得生牙莖，乃至滋長果實成結。善男子！彼樹何故但說種子？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今復說譬喻以成斯義。譬如有樹初植種子，而其種子離諸過失，後以諸緣得生牙莖，乃至滋長果實成結。善男子！彼樹何故但說種子？」

除蓋障菩薩言：「世尊！由其種子離諸過失，乃至果實成辦，故說種子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩言：「世尊！由其種子離諸過失，乃至果實成辦，故說種子。」

佛言：「善男子！得不退轉有情亦復如是，由彼纔聞如來名字之時，不退轉種子生起具足，而其有情即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！得不退轉有情亦復如是，由彼纔聞如來名字之時，不退轉種子生起具足，而其有情即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」

爾時，除蓋障菩薩摩訶薩白蓮華眼如來言：「世尊！我今欲往娑婆世界，瞻覩世尊釋迦牟尼如來、應供、正等正覺，禮奉親近尊重供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩摩訶薩白蓮華眼如來言：「世尊！我今欲往娑婆世界，瞻覩世尊釋迦牟尼如來、應供、正等正覺，禮奉親近尊重供養。」

於是蓮華眼如來告除蓋障菩薩言：「善男子！汝當可往，今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是蓮華眼如來告除蓋障菩薩言：「善男子！汝當可往，今正是時。」

餘諸菩薩俱白蓮華眼如來言：「世尊！我等亦欲往詣娑婆世界，瞻覩世尊釋迦牟尼如來、應供、正等正覺，禮奉親近尊重供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘諸菩薩俱白蓮華眼如來言：「世尊！我等亦欲往詣娑婆世界，瞻覩世尊釋迦牟尼如來、應供、正等正覺，禮奉親近尊重供養。」

時彼世尊告諸菩薩言：「善男子！汝等可往，今正是時。然汝往彼世界，勿生放逸。何以故？彼世界中諸有情類極貪瞋癡，無沙門婆羅門父母之想，非法欲行，暴惡麁獷，口出惡言，高倨輕慢，染著懈怠，破戒造惡，慳嫉增盛，如是多種煩惱隨煩惱等。彼佛世尊，於如是等惡有情中而為說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼世尊告諸菩薩言：「善男子！汝等可往，今正是時。然汝往彼世界，勿生放逸。何以故？彼世界中諸有情類極貪瞋癡，無沙門婆羅門父母之想，非法欲行，暴惡麁獷，口出惡言，高倨輕慢，染著懈怠，破戒造惡，慳嫉增盛，如是多種煩惱隨煩惱等。彼佛世尊，於如是等惡有情中而為說法。」

彼諸菩薩白其佛言：「世尊！彼佛如來難行能行，於如是等惡有情中能為說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩白其佛言：「世尊！彼佛如來難行能行，於如是等惡有情中能為說法。」

佛言：「諸善男子！如是，如是。彼佛如來難行能行，惡有情中能為說法。又，善男子！彼諸有情亦復如是，難行能行，於彼雜染世界之中，能起一善心者斯為極難。何以故？若清淨世界中，清淨有情發起善心豈為希有？雜染世界之中能起善行者極為希有，能於一彈指頃發淨信心，一彈指頃能歸依佛及法僧寶，一彈指頃修持淨戒，一彈指頃離貪著心，一彈指頃起悲愍意發阿耨多羅三藐三菩提心，極為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸善男子！如是，如是。彼佛如來難行能行，惡有情中能為說法。又，善男子！彼諸有情亦復如是，難行能行，於彼雜染世界之中，能起一善心者斯為極難。何以故？若清淨世界中，清淨有情發起善心豈為希有？雜染世界之中能起善行者極為希有，能於一彈指頃發淨信心，一彈指頃能歸依佛及法僧寶，一彈指頃修持淨戒，一彈指頃離貪著心，一彈指頃起悲愍意發阿耨多羅三藐三菩提心，極為希有。」

諸菩薩言：「希有世界！希有善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「希有世界！希有善逝！」

爾時，除蓋障菩薩摩訶薩等諸菩薩眾，咸歎：「善哉！於彼佛所，如其行相，聞佛所言，順佛教勅。」各各頭面禮佛足已，從佛會出，俱時往詣娑婆世界。於世尊釋迦牟尼佛所，作供養事，或有化現諸寶樹者，枝幹𦟛圓色相榮茂，華果具足。或現瑠璃寶樹，或現頗胝迦樹，或現劫樹，或真金樹，或眾華樹，或眾果樹，或現妙寶衣雲，或莊嚴雲，或塗香雲，或寶鬘雲，或妙蓋雲，或末香雲，或鼓樂雲，如其所應各化現已，咸悉萃集前導除蓋障菩薩摩訶薩等諸菩薩眾，來詣娑婆世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩摩訶薩等諸菩薩眾，咸歎：「善哉！於彼佛所，如其行相，聞佛所言，順佛教勅。」各各頭面禮佛足已，從佛會出，俱時往詣娑婆世界。於世尊釋迦牟尼佛所，作供養事，或有化現諸寶樹者，枝幹𦟛圓色相榮茂，華果具足。或現瑠璃寶樹，或現頗胝迦樹，或現劫樹，或真金樹，或眾華樹，或眾果樹，或現妙寶衣雲，或莊嚴雲，或塗香雲，或寶鬘雲，或妙蓋雲，或末香雲，或鼓樂雲，如其所應各化現已，咸悉萃集前導除蓋障菩薩摩訶薩等諸菩薩眾，來詣娑婆世界。

爾時，除蓋障菩薩摩訶薩告諸菩薩言：「仁者！彼娑婆世界諸有情等苦之深重，仁等宜應隨其神力善化而往，使彼有情得勝妙樂。」時諸菩薩聞是語已，如教而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩摩訶薩告諸菩薩言：「仁者！彼娑婆世界諸有情等苦之深重，仁等宜應隨其神力善化而往，使彼有情得勝妙樂。」時諸菩薩聞是語已，如教而行。

爾時，除蓋障菩薩摩訶薩如其色相，以自神力作諸化事，即從身中放大光明，善妙無垢清淨適悅，使諸有情蒙光照者身心調暢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，除蓋障菩薩摩訶薩如其色相，以自神力作諸化事，即從身中放大光明，善妙無垢清淨適悅，使諸有情蒙光照者身心調暢。

是光普遍廣照於此三千大千世界，而此三千大千世界之中，所有地獄餓鬼畜生等趣，諸有情類蒙光照觸，皆得離苦息恚害心，互相皆起父母之想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是光普遍廣照於此三千大千世界，而此三千大千世界之中，所有地獄餓鬼畜生等趣，諸有情類蒙光照觸，皆得離苦息恚害心，互相皆起父母之想。

又此三千大千世界之中，幽隱暗暝，日月光明所不照處是光普照，所有日月具大神力，有大威德自在照耀，為此光明映蔽不現，悉無焰赫光耀之用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此三千大千世界之中，幽隱暗暝，日月光明所不照處是光普照，所有日月具大神力，有大威德自在照耀，為此光明映蔽不現，悉無焰赫光耀之用。

又此三千大千世界光明普照，其中所生諸有情類互得相見。又此三千大千世界，諸鐵圍山、大鐵圍山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、寶山、黑山及諸山等，其光普照，上至梵世下至阿鼻大地獄，於其中間一切方分而無光明所不照處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此三千大千世界光明普照，其中所生諸有情類互得相見。又此三千大千世界，諸鐵圍山、大鐵圍山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、寶山、黑山及諸山等，其光普照，上至梵世下至阿鼻大地獄，於其中間一切方分而無光明所不照處。

爾時，諸菩薩眾隨彼色相如其所應，亦以神力作諸化事，令諸有情須食者得食，須飲者得飲，須衣者得衣，須輦輿者得輦輿，須財者得財，盲者能視，聾者能聽，裸者得覆，迷亂之者還得正念，苦者得樂，諸懷妊者產生無難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸菩薩眾隨彼色相如其所應，亦以神力作諸化事，令諸有情須食者得食，須飲者得飲，須衣者得衣，須輦輿者得輦輿，須財者得財，盲者能視，聾者能聽，裸者得覆，迷亂之者還得正念，苦者得樂，諸懷妊者產生無難。