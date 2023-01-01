寶授菩薩菩提行經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶授菩薩菩提行經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住廣嚴城大林樓閣中，與大苾芻眾千二百五十人俱，皆是大阿羅漢——諸漏已盡無復煩惱，逮得己利盡諸有結，除諸重擔所作已辦，如大龍王，心善解脫慧善解脫，得深解脫心達正道，調伏諸根威儀詳審——唯一補特伽羅尊者阿難，受於佛記奉持法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住廣嚴城大林樓閣中，與大苾芻眾千二百五十人俱，皆是大阿羅漢——諸漏已盡無復煩惱，逮得己利盡諸有結，除諸重擔所作已辦，如大龍王，心善解脫慧善解脫，得深解脫心達正道，調伏諸根威儀詳審——唯一補特伽羅尊者阿難，受於佛記奉持法藏。

復有大菩薩眾一千人俱，皆得不退轉地，總持法門平等法忍，是大智者具大信重，言行相應斷諸疑惑，面相圓滿亦無顰蹙，常大歡喜具大精進；是法王子，知法自性說法無倦，所說之法離諸戲論，化度眾生發起佛智，凡所導利功不唐棄；得大忍辱，離諸顛倒境界之法，滿足十地善知三時，明了自性不生不滅，永斷纏縛威儀具足，證得空三摩地、無相三摩地、無願三摩地，雖出生死常行輪迴，不樂聲聞緣覺之行，唯以發起大菩提心應根說法。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有大菩薩眾一千人俱，皆得不退轉地，總持法門平等法忍，是大智者具大信重，言行相應斷諸疑惑，面相圓滿亦無顰蹙，常大歡喜具大精進；是法王子，知法自性說法無倦，所說之法離諸戲論，化度眾生發起佛智，凡所導利功不唐棄；得大忍辱，離諸顛倒境界之法，滿足十地善知三時，明了自性不生不滅，永斷纏縛威儀具足，證得空三摩地、無相三摩地、無願三摩地，雖出生死常行輪迴，不樂聲聞緣覺之行，唯以發起大菩提心應根說法。其名曰：

慈氏菩薩、妙吉祥菩薩、辯積菩薩、寶手菩薩、香光菩薩、無邊光菩薩、除蓋障菩薩、勝義心菩薩、得光王菩薩、斷一切憂暗菩薩、薩哩嚩尾沙摩那哩尸菩薩、內行菩薩、無邊意菩薩、具大精進步意菩薩、寶海菩薩、裝嚴王菩薩、具大神通王菩薩、無差步菩薩、勝意菩薩、普滿菩薩、阿那嚩囉拏那哩尸菩薩、常喜菩薩、上金光菩薩、觀一切法意菩薩、阿秫巘馱那羅拘酥彌多菩薩、首積菩薩、無憂吉祥菩薩、須彌藏菩薩、觀自在菩薩、香自在王菩薩、歡喜王菩薩、無邊慧藏菩薩、持一切妙法藏菩薩、師子吼音菩薩。如是等大菩薩摩訶薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩、妙吉祥菩薩、辯積菩薩、寶手菩薩、香光菩薩、無邊光菩薩、除蓋障菩薩、勝義心菩薩、得光王菩薩、斷一切憂暗菩薩、薩哩嚩尾沙摩那哩尸菩薩、內行菩薩、無邊意菩薩、具大精進步意菩薩、寶海菩薩、裝嚴王菩薩、具大神通王菩薩、無差步菩薩、勝意菩薩、普滿菩薩、阿那嚩囉拏那哩尸菩薩、常喜菩薩、上金光菩薩、觀一切法意菩薩、阿秫巘馱那羅拘酥彌多菩薩、首積菩薩、無憂吉祥菩薩、須彌藏菩薩、觀自在菩薩、香自在王菩薩、歡喜王菩薩、無邊慧藏菩薩、持一切妙法藏菩薩、師子吼音菩薩。如是等大菩薩摩訶薩而為上首。

爾時世尊，食時著衣持鉢，與二千苾芻眾而共圍繞，入廣嚴城乞食。是時世尊入城門時，以大慈悲現神通力，放大光明照耀一切，變廣嚴城而為瑠璃，令四衢道皆悉清淨。其有眾生蒙光所照，盲者得視、聾者得聽、瘖瘂之者皆悉能言、迷惑之者咸得正念。天花如雨降滿城中，天樂自鳴妙音清亮。下至阿鼻地獄，上至阿迦膩吒天，其中眾生唯受大樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，食時著衣持鉢，與二千苾芻眾而共圍繞，入廣嚴城乞食。是時世尊入城門時，以大慈悲現神通力，放大光明照耀一切，變廣嚴城而為瑠璃，令四衢道皆悉清淨。其有眾生蒙光所照，盲者得視、聾者得聽、瘖瘂之者皆悉能言、迷惑之者咸得正念。天花如雨降滿城中，天樂自鳴妙音清亮。下至阿鼻地獄，上至阿迦膩吒天，其中眾生唯受大樂。

是時廣嚴城星賀里蹉尾王，有子名曰寶授，年始三歲，乳母抱持在於殿上。時彼寶授忽見光明希瑞之相，又聞城中種種異事，從其懷抱速下於地，向乳母前端然而立，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時廣嚴城星賀里蹉尾王，有子名曰寶授，年始三歲，乳母抱持在於殿上。時彼寶授忽見光明希瑞之相，又聞城中種種異事，從其懷抱速下於地，向乳母前端然而立，說伽陀曰：

「何人威德力， 現此希有相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何人威德力， 現此希有相，

如俱胝日光， 照耀三千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如俱胝日光， 照耀三千界，

其中諸惡趣， 一切得清淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中諸惡趣， 一切得清淨？

如是之神通， 母速為我說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之神通， 母速為我說。

天雨眾妙花， 遍散於佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天雨眾妙花， 遍散於佛剎，

復成妙傘蓋， 懸覆於空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復成妙傘蓋， 懸覆於空中。

十方有異鳥， 翔鳴而萃集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方有異鳥， 翔鳴而萃集，

男女皆大喜， 異常而嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男女皆大喜， 異常而嚴飾。

盲者復瞻見， 聾者還聽聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盲者復瞻見， 聾者還聽聞，

瘖瘂者得語， 迷惑得正念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瘖瘂者得語， 迷惑得正念；

諸醜陋麁惡， 變成妙色相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸醜陋麁惡， 變成妙色相，

一切不善人， 皆發慈悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切不善人， 皆發慈悲心。

何人行世間， 發起神通力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何人行世間， 發起神通力？

此為最上事， 母速為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此為最上事， 母速為我說。」

爾時乳母答寶授童子，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時乳母答寶授童子，說伽陀曰：

「功德寶出現， 清淨難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「功德寶出現， 清淨難思議，

清淨最上行， 無垢無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨最上行， 無垢無增減。

世尊為眼目， 視生如的親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊為眼目， 視生如的親，

化行於世間， 無親踈分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化行於世間， 無親踈分別。

為現乞食來， 不住世間相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為現乞食來， 不住世間相，

不染世間法， 如蓮花在水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不染世間法， 如蓮花在水。

能斷眾生疑， 慈悲常利物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷眾生疑， 慈悲常利物，

眾生所有苦， 唯佛悉能除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所有苦， 唯佛悉能除。

稱讚不生喜， 譏謗亦不瞋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱讚不生喜， 譏謗亦不瞋，

無障復無礙， 行世如清風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無障復無礙， 行世如清風。

來者世間師、 最上大法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來者世間師、 最上大法王，

善解甚深法， 明了第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解甚深法， 明了第一義。

常說中道法， 言離於取捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常說中道法， 言離於取捨，

法句最寂靜， 遠離一切處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句最寂靜， 遠離一切處。

智積無我相， 最上大福聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智積無我相， 最上大福聚，

善逝、世間解， 來者無邊相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝、世間解， 來者無邊相。

佛身如須彌， 高顯無倫匹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身如須彌， 高顯無倫匹，

亦如尼俱陀， 上下皆相稱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如尼俱陀， 上下皆相稱；

其色如真金， 晃耀而璨鑭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其色如真金， 晃耀而璨鑭，

清淨若玻𭹳， 又如秋滿月； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨若玻𭹳， 又如秋滿月；

頭頂圓如蓋， 髮鬒而紺青； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭頂圓如蓋， 髮鬒而紺青；

髻相若螺紋， 一一皆右旋； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 髻相若螺紋， 一一皆右旋；

面相如滿月， 湛然而清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面相如滿月， 湛然而清淨；

眉間之白毫， 右旋而宛轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眉間之白毫， 右旋而宛轉；

兩目如青蓮， 光瑩善觀察； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩目如青蓮， 光瑩善觀察；

脣妙頻婆果， 齒白正齊密； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脣妙頻婆果， 齒白正齊密；

舌相如蓮葉， 長廣覆面門； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舌相如蓮葉， 長廣覆面門；

鼻高而修直， 額廣而平正； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻高而修直， 額廣而平正；

兩眉色紺青， 延袤及於耳； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩眉色紺青， 延袤及於耳；

兩耳極端正， 輪朵垂至肩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩耳極端正， 輪朵垂至肩；

如來梵音聲， 清亮如頻伽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來梵音聲， 清亮如頻伽，

美妙復柔軟， 眾生聞者喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 美妙復柔軟， 眾生聞者喜。

所有緊那羅， 孔雀、鵝、鸚鵡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有緊那羅， 孔雀、鵝、鸚鵡，

鴝鵒、拘枳羅， 拘那羅、鴛鴦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鴝鵒、拘枳羅， 拘那羅、鴛鴦，

𡁠母多、命命， 如是等音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𡁠母多、命命， 如是等音聲，

及彼諸天樂， 一切美妙聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼諸天樂， 一切美妙聲，

皆不及如來， 於十六分中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆不及如來， 於十六分中，

不及於一分。 項細復圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不及於一分。 項細復圓滿，

兩臂而𦟛直； 二手指纖長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩臂而𦟛直； 二手指纖長，

具輪螺等相， 軟如兜羅綿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具輪螺等相， 軟如兜羅綿，

甲妙赤銅色； 胸臆廣平正， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲妙赤銅色； 胸臆廣平正，

臍輪而深密； 陰藏若馬王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臍輪而深密； 陰藏若馬王，

藏覆而不現； 乃至二足下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藏覆而不現； 乃至二足下，

其色如紅蓮， 平滿復柔軟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其色如紅蓮， 平滿復柔軟，

具千輻輪紋， 及與鈎幢等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具千輻輪紋， 及與鈎幢等。

如是諸相備， 百福悉裝嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸相備， 百福悉裝嚴。

具力大丈夫， 一切世間師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具力大丈夫， 一切世間師，

常作師子吼， 說於不二法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常作師子吼， 說於不二法。

所出諸言辭， 真實無差忒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所出諸言辭， 真實無差忒，

愛語復柔順， 眾生聞者喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛語復柔順， 眾生聞者喜。

覺悟諸眾生， 應根而啟發， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟諸眾生， 應根而啟發，

有義利功德， 為最上第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有義利功德， 為最上第一。

具如是裝嚴， 名為佛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具如是裝嚴， 名為佛世尊，

十方世界中， 凡聖無有比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界中， 凡聖無有比。」

爾時寶授童子，得聞乳母說是伽陀讚歎佛已，即白母言：「云何令我得見於佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寶授童子，得聞乳母說是伽陀讚歎佛已，即白母言：「云何令我得見於佛？」

佛知其意，速往宮門現身而立。乳母指言：「斯即是佛。」寶授童子乃於殿上遙見世尊，舉手頂禮即作是念： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其意，速往宮門現身而立。乳母指言：「斯即是佛。」寶授童子乃於殿上遙見世尊，舉手頂禮即作是念：

「若有眾生覩見如來如是具足功德之相，不發大菩提心者難得己利。」又復思惟：「經於百千俱胝劫中難遇於佛，我今值遇甚為希有。當捨此身而為供養。」是時童子手持千葉金蓮，即於殿上投身而下。時彼童子佛力所持，住於空中，捧以金蓮用獻於佛。是時金蓮離童子手，乃於佛上虛空之中變成花蓋，眾寶嚴飾殊妙第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生覩見如來如是具足功德之相，不發大菩提心者難得己利。」又復思惟：「經於百千俱胝劫中難遇於佛，我今值遇甚為希有。當捨此身而為供養。」是時童子手持千葉金蓮，即於殿上投身而下。時彼童子佛力所持，住於空中，捧以金蓮用獻於佛。是時金蓮離童子手，乃於佛上虛空之中變成花蓋，眾寶嚴飾殊妙第一。

爾時寶授童子即於空中向佛合掌，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寶授童子即於空中向佛合掌，說伽陀曰：

「我所獻蓮花， 不為斷煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我所獻蓮花， 不為斷煩惱，

及於一切法， 唯為佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及於一切法， 唯為佛菩提。

如菩提不生， 非有亦非無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如菩提不生， 非有亦非無，

非取亦非捨， 我從佛現化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非取亦非捨， 我從佛現化。

非愚迷所著， 相與無相等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非愚迷所著， 相與無相等，

我離一切相， 供養佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我離一切相， 供養佛世尊。

所獲諸功德， 亦離一切相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所獲諸功德， 亦離一切相，

今奉獻此花， 不願證二乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今奉獻此花， 不願證二乘，

以彼第一乘， 常轉於佛剎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼第一乘， 常轉於佛剎。」

爾時尊者大目乾連侍佛之右，見是事已，即說伽陀問寶授童子曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者大目乾連侍佛之右，見是事已，即說伽陀問寶授童子曰：

「如是釋迦佛， 汝信重供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是釋迦佛， 汝信重供養，

汝何心顛倒， 云菩提不生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝何心顛倒， 云菩提不生？」

爾時寶授答尊者大目乾連，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寶授答尊者大目乾連，說伽陀曰：

「諸法本不生， 所施空無為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法本不生， 所施空無為，

法性本如是， 云何有所生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性本如是， 云何有所生？

圓頂被袈裟， 住於羅漢相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓頂被袈裟， 住於羅漢相，

如不能知空， 佛智何能了？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如不能知空， 佛智何能了？

汝若有妄想， 供養俱胝佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝若有妄想， 供養俱胝佛，

雖供如是佛， 實為非供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖供如是佛， 實為非供養。

尊者至於今， 猶不斷妄想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者至於今， 猶不斷妄想，

汝心當云何， 無相稱有相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝心當云何， 無相稱有相？」

爾時尊者大目乾連復謂童子曰：「如來不證無上正等正覺耶？亦不說法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者大目乾連復謂童子曰：「如來不證無上正等正覺耶？亦不說法耶？」

寶授童子曰：「夫大智者不住菩提相、不住如來相，諸法性無為，法本無有生。若如是了知，是即知法性。不驚不怖，捨離親疎，無來無去，無行無相；不住佛法，不住緣覺法，不住聲聞法，亦不住貪法，不住瞋法，不住癡法，乃至不住愚迷眾生無明煩惱等法；亦復不住有色無色、有想無想、有相無相、清淨不清淨，及身口意、平等不平等，一切諸法皆無所住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶授童子曰：「夫大智者不住菩提相、不住如來相，諸法性無為，法本無有生。若如是了知，是即知法性。不驚不怖，捨離親疎，無來無去，無行無相；不住佛法，不住緣覺法，不住聲聞法，亦不住貪法，不住瞋法，不住癡法，乃至不住愚迷眾生無明煩惱等法；亦復不住有色無色、有想無想、有相無相、清淨不清淨，及身口意、平等不平等，一切諸法皆無所住。」

爾時尊者大目乾連又復問言：「寶授童子！如來於阿耨多羅三藐三菩提莫有所證耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者大目乾連又復問言：「寶授童子！如來於阿耨多羅三藐三菩提莫有所證耶？」

童子言：「不也。若有所證，即住如來相、住菩提相、住解脫相。若住是相，即為愚迷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童子言：「不也。若有所證，即住如來相、住菩提相、住解脫相。若住是相，即為愚迷。」

大目乾連言：「童子！我亦無相，汝謂有相。」大目乾連又復告言：「童子！我前所問為俗諦故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大目乾連言：「童子！我亦無相，汝謂有相。」大目乾連又復告言：「童子！我前所問為俗諦故。」

童子言：「大目乾連！一切眾生愚迷虛妄，乃生諸根不能調適。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童子言：「大目乾連！一切眾生愚迷虛妄，乃生諸根不能調適。」

大目乾連言：「若眾生具足虛妄者，法亦虛妄。若虛妄者，汝云何說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大目乾連言：「若眾生具足虛妄者，法亦虛妄。若虛妄者，汝云何說？」

童子言：「大目乾連！說法無相，是名說法。如是說者，無有所至亦無所證，亦無所知亦無所見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童子言：「大目乾連！說法無相，是名說法。如是說者，無有所至亦無所證，亦無所知亦無所見。」

大目乾連言：「童子！若如是者，汝今何故供養如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大目乾連言：「童子！若如是者，汝今何故供養如來？」

童子言：「大目乾連！汝若如是，見如來相、見施者相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童子言：「大目乾連！汝若如是，見如來相、見施者相。」

時大目乾連聞童子言已，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大目乾連聞童子言已，默然而住。

爾時童子又復告言：「大目乾連！若復眾生見有是相者，不能解脫、不得己利，遠離如來寂靜涅槃，必當發趣聲聞乘也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時童子又復告言：「大目乾連！若復眾生見有是相者，不能解脫、不得己利，遠離如來寂靜涅槃，必當發趣聲聞乘也。」

爾時大目乾連說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大目乾連說伽陀曰：

「童子雖年幼， 智慧如大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子雖年幼， 智慧如大海，

經於幾多時， 學成無生法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經於幾多時， 學成無生法？」

爾時寶授童子答大目乾連，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寶授童子答大目乾連，說伽陀曰：

「所學即非學， 一切學無性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所學即非學， 一切學無性，

大智如是學， 我學亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智如是學， 我學亦如是。

汝之所問我， 著於眾生相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝之所問我， 著於眾生相，

眾生本無相， 諸法不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生本無相， 諸法不可得。

說有菩提相， 愚迷非正見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說有菩提相， 愚迷非正見，

尊者今云何， 猶住於諸見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者今云何， 猶住於諸見？

智者於諸見， 一切悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者於諸見， 一切悉清淨，

佛法愚迷法， 及彼種種法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法愚迷法， 及彼種種法，

如是觀皆空， 是知諸法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觀皆空， 是知諸法性。

若住有無相， 求證菩提者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住有無相， 求證菩提者，

法本非有無， 菩提云何得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法本非有無， 菩提云何得？

說法無邊際， 眾生亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法無邊際， 眾生亦如是，

不住差別相， 斯即名涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住差別相， 斯即名涅槃。

如是行輪迴， 師資無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行輪迴， 師資無所有，

此無相法中， 智者不迷惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無相法中， 智者不迷惑。

愚迷言得證， 彼皆住輪迴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚迷言得證， 彼皆住輪迴，

無明轉增長， 是即為魔著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明轉增長， 是即為魔著。

安坐菩提場， 為示俗諦故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安坐菩提場， 為示俗諦故，

諸佛之所證， 非俗非寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛之所證， 非俗非寂靜。

菩提不可說， 遠離見非見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提不可說， 遠離見非見，

若見如是實， 彼能解妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見如是實， 彼能解妙法。」

爾時尊者舍利弗白佛言：「世尊！此寶授童子，從於何時於法修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利弗白佛言：「世尊！此寶授童子，從於何時於法修行？」

佛言：「舍利弗！我初發阿耨多羅三藐三菩提心時，此寶授童子已證無生法忍經三百千劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！我初發阿耨多羅三藐三菩提心時，此寶授童子已證無生法忍經三百千劫。

「又，舍利弗！我於往昔燃燈佛處得授記時，我初證得無生法忍；寶授童子於彼法中為大菩薩，解空第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！我於往昔燃燈佛處得授記時，我初證得無生法忍；寶授童子於彼法中為大菩薩，解空第一。」

舍利弗復白佛言：「世尊！寶授菩薩何因何緣，經如是時不證阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗復白佛言：「世尊！寶授菩薩何因何緣，經如是時不證阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告舍利弗：「汝將此義自問寶授菩薩，必為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝將此義自問寶授菩薩，必為汝說。」

時舍利弗承佛聖旨，即伸問言寶授菩薩言：「今云何不成佛耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗承佛聖旨，即伸問言寶授菩薩言：「今云何不成佛耶？」

寶授菩薩言：「尊者！阿耨多羅三藐三菩提不可得故，由是我不成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶授菩薩言：「尊者！阿耨多羅三藐三菩提不可得故，由是我不成佛。」

舍利弗言：「寶授菩薩！於意云何？如來成佛，莫有相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「寶授菩薩！於意云何？如來成佛，莫有相耶？」

寶授菩薩言：「如來若於菩提有所證者即是取相，若取相者即是妄想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶授菩薩言：「如來若於菩提有所證者即是取相，若取相者即是妄想。」

舍利弗言：「寶授菩薩！汝從爾來住何忍何行，復以何法化度平等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「寶授菩薩！汝從爾來住何忍何行，復以何法化度平等？」

寶授菩薩言：「我於一法而尚不住，何況有四？舍利弗！汝勿謂我有法說耶、證菩提耶、是如來耶、得解脫耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶授菩薩言：「我於一法而尚不住，何況有四？舍利弗！汝勿謂我有法說耶、證菩提耶、是如來耶、得解脫耶。」

舍利弗言：「希有善男子！若能於法如是了知，汝向於佛宜可出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「希有善男子！若能於法如是了知，汝向於佛宜可出家。」

爾時寶授菩薩說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寶授菩薩說伽陀曰：

「諸有出家者， 多著出家相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有出家者， 多著出家相，

心妄想迷惑， 稱謂有所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心妄想迷惑， 稱謂有所得。

執見於事法， 修行布施因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執見於事法， 修行布施因，

欲求無為果， 所證即有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求無為果， 所證即有為。

不了無相地， 見有生不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不了無相地， 見有生不生，

得與無得相， 謂得甘露味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得與無得相， 謂得甘露味。

是人於佛法， 乃名破法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人於佛法， 乃名破法者，

如來釋師子， 說法寂無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來釋師子， 說法寂無相。

不住心非心， 不住性無性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住心非心， 不住性無性，

若見如是說， 是即見佛說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見如是說， 是即見佛說。

若見有相者， 斯人眼非淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見有相者， 斯人眼非淨，

我見非解脫， 智者不應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見非解脫， 智者不應行。

我見即愚迷， 執見有常相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見即愚迷， 執見有常相，

以自有相見， 謂得於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以自有相見， 謂得於涅槃。

不識夢幻性， 及背空無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不識夢幻性， 及背空無相，

佛說如是人， 是大無智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是人， 是大無智慧。

又復調諸根， 持戒著禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復調諸根， 持戒著禪定，

起於妄想心， 住相迷求果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起於妄想心， 住相迷求果。

此則法中賊， 智者應當知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此則法中賊， 智者應當知，

以斯種種法， 我出家何益？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以斯種種法， 我出家何益？

法界本湛然， 諸法無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界本湛然， 諸法無分別，

譬如山響等， 智者不見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如山響等， 智者不見相。

當住於如如， 無別有性相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當住於如如， 無別有性相，

若了如是法， 何住出家相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若了如是法， 何住出家相？」

爾時妙吉祥菩薩告寶授菩薩言：「云何說為菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙吉祥菩薩告寶授菩薩言：「云何說為菩提？」

寶授菩薩言：「離諸語言，名為菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶授菩薩言：「離諸語言，名為菩提。」

妙吉祥言：「汝當云何作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「汝當云何作如是說？」

寶授菩薩言：「法本無言，故作是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶授菩薩言：「法本無言，故作是說。」

妙吉祥言：「為初地菩薩當何所說？令云何學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「為初地菩薩當何所說？令云何學？」

寶授菩薩言：「當如是說：不斷貪慾、瞋恚，不捨愚癡，不斷煩惱乃至五蘊六處等；又復於智慧愚癡不生疑惑，不心念佛、不思惟法、不供養眾亦不持戒；不於朋友而求寂靜，乃至諸難亦不越度。妙吉祥！當為初地菩薩說如是法，令如是學。於意云何？亦復不應於是諸法而有住相，若住相者是為住法，彼即愚迷起生滅法。若於是法說無疑惑，即於法界知其性也。若能如是了法性者，是得名為說菩提也。妙吉祥！若有菩薩聞斯法已不驚不怖，當知是為得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶授菩薩言：「當如是說：不斷貪慾、瞋恚，不捨愚癡，不斷煩惱乃至五蘊六處等；又復於智慧愚癡不生疑惑，不心念佛、不思惟法、不供養眾亦不持戒；不於朋友而求寂靜，乃至諸難亦不越度。妙吉祥！當為初地菩薩說如是法，令如是學。於意云何？亦復不應於是諸法而有住相，若住相者是為住法，彼即愚迷起生滅法。若於是法說無疑惑，即於法界知其性也。若能如是了法性者，是得名為說菩提也。妙吉祥！若有菩薩聞斯法已不驚不怖，當知是為得不退轉。」

爾時會中有八苾芻，忽聞說此無相正法，心不愛樂，出於法會，吐血命終，皆墮阿鼻大地獄中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有八苾芻，忽聞說此無相正法，心不愛樂，出於法會，吐血命終，皆墮阿鼻大地獄中。

爾時妙吉祥菩薩白佛言：「世尊！云何此八苾芻聞此正法乃有如是大惡相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙吉祥菩薩白佛言：「世尊！云何此八苾芻聞此正法乃有如是大惡相耶？」

佛言：「妙吉祥！莫作是說。然此苾芻經十千劫，不曾聞法、不近善友，是故今日聞此正法心不愛樂。妙吉祥！此八苾芻當來之世，於阿鼻獄中忽思正法，尋便命終，生兜率陀天為彼天子，或生人間為轉輪王。經六十八劫當得承事十那由他佛，於彼劫後有佛出世，號無垢光如來、應供、正等正覺。彼無垢光佛，如我今日住廣嚴城，廣為人天說法授記。時彼天子，天耳遙聞說法授記，即與八萬天子同詣佛所。到佛所已，散眾天花遍廣嚴城，供養瞻禮却坐一面，白佛言：『世尊！我等隨喜樂聞正法，願佛為說菩提之行。』時無垢光如來為說正法，便令發起大菩提心。彼諸天子纔發心已，應時皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。是時廣嚴城中有八萬四千人，亦於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；復有千二百人遠塵離垢得法眼淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「妙吉祥！莫作是說。然此苾芻經十千劫，不曾聞法、不近善友，是故今日聞此正法心不愛樂。妙吉祥！此八苾芻當來之世，於阿鼻獄中忽思正法，尋便命終，生兜率陀天為彼天子，或生人間為轉輪王。經六十八劫當得承事十那由他佛，於彼劫後有佛出世，號無垢光如來、應供、正等正覺。彼無垢光佛，如我今日住廣嚴城，廣為人天說法授記。時彼天子，天耳遙聞說法授記，即與八萬天子同詣佛所。到佛所已，散眾天花遍廣嚴城，供養瞻禮却坐一面，白佛言：『世尊！我等隨喜樂聞正法，願佛為說菩提之行。』時無垢光如來為說正法，便令發起大菩提心。彼諸天子纔發心已，應時皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。是時廣嚴城中有八萬四千人，亦於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；復有千二百人遠塵離垢得法眼淨。」

爾時世尊告妙吉祥言：「假使菩薩於百千劫修行六波羅蜜無方便慧，不如暫時聞此正法。何以故？聞此正法功德無量，何況愛樂聽受，乃至書寫、受持、讀誦、為他廣說。妙吉祥！若復有人樂求阿羅漢果，及樂求辟支佛者，於此法中不應修學；若樂求阿耨多羅三藐三菩提者，當學此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告妙吉祥言：「假使菩薩於百千劫修行六波羅蜜無方便慧，不如暫時聞此正法。何以故？聞此正法功德無量，何況愛樂聽受，乃至書寫、受持、讀誦、為他廣說。妙吉祥！若復有人樂求阿羅漢果，及樂求辟支佛者，於此法中不應修學；若樂求阿耨多羅三藐三菩提者，當學此法。」

爾時，寶授菩薩知佛世尊及苾芻眾未有食處，乃告乳母：「可於宮中速取食來，用施佛、僧。」於是乳母速取百味飲食盛滿一器，授與寶授菩薩。菩薩得食即於佛前發誓願言：「如來之所說，一切法無盡，斯言真實者，此食亦無盡，乃至苾芻眾，悉令得飽足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶授菩薩知佛世尊及苾芻眾未有食處，乃告乳母：「可於宮中速取食來，用施佛、僧。」於是乳母速取百味飲食盛滿一器，授與寶授菩薩。菩薩得食即於佛前發誓願言：「如來之所說，一切法無盡，斯言真實者，此食亦無盡，乃至苾芻眾，悉令得飽足。」

爾時寶授菩薩即以飲食盛滿一鉢，奉獻佛已，告諸苾芻言：「尊者！慈愍我故各各受食。」又復告言：「我所施者，不以身施、不以心施，離於三業、不求福果，不住有為法、不住無為法，亦不著世法，亦復不住聲聞、緣覺及佛菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寶授菩薩即以飲食盛滿一鉢，奉獻佛已，告諸苾芻言：「尊者！慈愍我故各各受食。」又復告言：「我所施者，不以身施、不以心施，離於三業、不求福果，不住有為法、不住無為法，亦不著世法，亦復不住聲聞、緣覺及佛菩提。」

時，彼苾芻眾無有一人伸鉢受食者。寶授菩薩言：「諸尊者當受此食。尊者樂乞，我今樂施，我於尊者亦無所求。」時寶授菩薩復發願言：「佛語真實，如妙吉祥及百千俱胝菩薩，當來之世於功德裝嚴王佛剎，皆得成佛，同一名號。若真實者，今此器中所有飲食，令諸苾芻所持之鉢悉皆充滿，此器中食願得無盡。」以願力故，諸苾芻眾各各鉢中自然食滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼苾芻眾無有一人伸鉢受食者。寶授菩薩言：「諸尊者當受此食。尊者樂乞，我今樂施，我於尊者亦無所求。」時寶授菩薩復發願言：「佛語真實，如妙吉祥及百千俱胝菩薩，當來之世於功德裝嚴王佛剎，皆得成佛，同一名號。若真實者，今此器中所有飲食，令諸苾芻所持之鉢悉皆充滿，此器中食願得無盡。」以願力故，諸苾芻眾各各鉢中自然食滿。

時寶授菩薩復以器中餘食，施廣嚴城中一切人民，悉令飽滿，器中飲食猶尚不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時寶授菩薩復以器中餘食，施廣嚴城中一切人民，悉令飽滿，器中飲食猶尚不盡。

爾時世尊告寶授菩薩曰：「有五種寶，於菩薩行施，能令清淨。何等為五？一者、行施無有希望，二者、於施心無所著，三者、所施不起於相，四者、不見施之果報，五者、不令受者有所還報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告寶授菩薩曰：「有五種寶，於菩薩行施，能令清淨。何等為五？一者、行施無有希望，二者、於施心無所著，三者、所施不起於相，四者、不見施之果報，五者、不令受者有所還報。」

佛言：「復有四種寶，行施菩薩應常思念。何等為四？一者、常念空三摩地，二者、常念於佛，三者、常念大悲，四者、常念於己不求果報。菩薩若如是行施，是為淨施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「復有四種寶，行施菩薩應常思念。何等為四？一者、常念空三摩地，二者、常念於佛，三者、常念大悲，四者、常念於己不求果報。菩薩若如是行施，是為淨施。」

佛告妙吉祥言：「此寶授菩薩，於當來世過三十劫，得成阿耨多羅三藐三菩提，號不空力稱如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出興於世。彼佛眾會有無邊菩薩，是諸菩薩皆住不退轉地，威力無邊壽亦無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙吉祥言：「此寶授菩薩，於當來世過三十劫，得成阿耨多羅三藐三菩提，號不空力稱如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出興於世。彼佛眾會有無邊菩薩，是諸菩薩皆住不退轉地，威力無邊壽亦無量。」

爾時世尊及大苾芻眾受彼食已，還歸本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊及大苾芻眾受彼食已，還歸本處。

爾時妙吉祥菩薩白佛言：「世尊！當何名此經？我等云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙吉祥菩薩白佛言：「世尊！當何名此經？我等云何受持？」

佛言：「此經名為『菩提行』，亦名『一切法為首』，如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此經名為『菩提行』，亦名『一切法為首』，如是受持。」

佛說此經已，寶授菩薩并諸大眾，天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，寶授菩薩并諸大眾，天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。