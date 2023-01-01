師子莊嚴王菩薩請問經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子莊嚴王菩薩請問經序

終南山豐德寺律師道宣撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終南山豐德寺律師道宣撰

觀夫法王利見，權巧殊途，或聲光動人、或開智攝物，立儀列相興像，設之機緣，聚砂塗香表乘，時之淨養。斯德有歸，可略言也。有師子莊嚴王菩薩者，學周八藏、智越五乘，藉勝報而開教端，寄善權而行圖範。故使方壇外啟、圓場內羅，列八座而延八聖，陳四報而成四德。空有兩業自此脩明，大小諸乘因茲增長，可謂總攝六度之玄略，統陳願行之明規。其道易而可修，其儀約而難隱。智有通塞，道涉窊隆。時運所歸，近聞東夏。逮龍朔三年冬十月，有天竺三藏厥號那提，挾道開萌來遊天府。皇上重法，降禮真人，厚供駢羅，祈誠甘露。南海諸蕃，遠陳貢職，備述神藥，惟提能致。具表上聞，霈然下遣，將事道途，出斯奧典。文旨既顯，冀由來之所傳，道場不昧，起機緣之淨業。輒以所聞序之。云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀夫法王利見，權巧殊途，或聲光動人、或開智攝物，立儀列相興像，設之機緣，聚砂塗香表乘，時之淨養。斯德有歸，可略言也。有師子莊嚴王菩薩者，學周八藏、智越五乘，藉勝報而開教端，寄善權而行圖範。故使方壇外啟、圓場內羅，列八座而延八聖，陳四報而成四德。空有兩業自此脩明，大小諸乘因茲增長，可謂總攝六度之玄略，統陳願行之明規。其道易而可修，其儀約而難隱。智有通塞，道涉窊隆。時運所歸，近聞東夏。逮龍朔三年冬十月，有天竺三藏厥號那提，挾道開萌來遊天府。皇上重法，降禮真人，厚供駢羅，祈誠甘露。南海諸蕃，遠陳貢職，備述神藥，惟提能致。具表上聞，霈然下遣，將事道途，出斯奧典。文旨既顯，冀由來之所傳，道場不昧，起機緣之淨業。輒以所聞序之。云爾。

師子莊嚴王菩薩請問經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子莊嚴王菩薩請問經

大唐中印度三藏那提譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐中印度三藏那提譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，菩薩摩訶薩五百人，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，無量八部前後圍遶聽佛說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，菩薩摩訶薩五百人，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，無量八部前後圍遶聽佛說法。

爾時眾中有菩薩摩訶薩，名師子莊嚴王，從座而起來詣佛所，頂禮雙足遶無數匝，而白佛言：「世尊！我於過去億百千那由他諸佛所廣預大會，然未曾覩如今所見。欲有請問，唯願聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有菩薩摩訶薩，名師子莊嚴王，從座而起來詣佛所，頂禮雙足遶無數匝，而白佛言：「世尊！我於過去億百千那由他諸佛所廣預大會，然未曾覩如今所見。欲有請問，唯願聽許。」

佛言：「隨汝所問，當為解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「隨汝所問，當為解說。」

爾時師子莊嚴王菩薩白佛言：「世尊！如來往昔修何勝行，今獲如是人天中尊，為諸菩薩大聲聞眾天龍八部之所圍遶，供養恭敬尊重讚歎？願為演說往昔因緣，令諸眾生獲大善利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時師子莊嚴王菩薩白佛言：「世尊！如來往昔修何勝行，今獲如是人天中尊，為諸菩薩大聲聞眾天龍八部之所圍遶，供養恭敬尊重讚歎？願為演說往昔因緣，令諸眾生獲大善利。」

佛告師子莊嚴王菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！汝今乃能安樂眾生故作是問。諦聽諦聽！善思念之。當為汝說。善男子！我憶過去無量世時，有佛出興，名不可思議光明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。時有長者名曰上施，自恃豪富不信正法，而於佛所無歸敬心。有一比丘名毘闍耶三皤(蒱我反)婆，見是長者生憐愍心，起大方便，要令此人發心修行得成正覺。作是念已，往長者家。爾時上施覩見比丘，顏貌殊勝威德備足，諸根寂定容光熾盛，肅然敬重即起奉迎。頂禮既訖設座令坐，合掌白言：『自顧薄德，忽蒙臨降。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告師子莊嚴王菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！汝今乃能安樂眾生故作是問。諦聽諦聽！善思念之。當為汝說。善男子！我憶過去無量世時，有佛出興，名不可思議光明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。時有長者名曰上施，自恃豪富不信正法，而於佛所無歸敬心。有一比丘名毘闍耶三皤(蒱我反)婆，見是長者生憐愍心，起大方便，要令此人發心修行得成正覺。作是念已，往長者家。爾時上施覩見比丘，顏貌殊勝威德備足，諸根寂定容光熾盛，肅然敬重即起奉迎。頂禮既訖設座令坐，合掌白言：『自顧薄德，忽蒙臨降。』

「爾時比丘告長者曰：『有大法門，名八曼茶羅，功德無量。今為汝說，廣欲慧利諸天人故。若有眾生聞此法門能修行者，在所生處獲四勝報：一者、與善知識諸大菩薩同處受生，有大眷屬，資財豐足；二者、眷屬既多自在無礙；三者、身相圓備無有疾病；四者、眾具自然隨念而至，縱被山壓身無痛苦，能知眾生心之所念，慈悲憐愍將護拯濟。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時比丘告長者曰：『有大法門，名八曼茶羅，功德無量。今為汝說，廣欲慧利諸天人故。若有眾生聞此法門能修行者，在所生處獲四勝報：一者、與善知識諸大菩薩同處受生，有大眷屬，資財豐足；二者、眷屬既多自在無礙；三者、身相圓備無有疾病；四者、眾具自然隨念而至，縱被山壓身無痛苦，能知眾生心之所念，慈悲憐愍將護拯濟。』

「爾時上施聞是法已，歡喜踊躍重加頂禮，讚言：『善哉！願為廣說八曼茶羅最勝法門，我當修學。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時上施聞是法已，歡喜踊躍重加頂禮，讚言：『善哉！願為廣說八曼茶羅最勝法門，我當修學。』

「比丘告曰：『汝欲知此最勝法者，先發是願：「我欲供養三世諸佛、大菩薩眾、聲聞、緣覺。」作是語已，道場之處當作方壇，名曼茶羅。廣狹隨時，其最小者縱廣四指、或一搩手，用種種香及以餘物，或地上作。方院之內列八圓場，為欲供養八菩薩故。何等為八？觀世音菩薩、彌勒菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩、執金剛主菩薩、文殊師利菩薩、止諸障菩薩、地藏菩薩。如是，長者！此八曼茶羅最勝法門，是彼不可思議光明如來所說，我親受持，今為汝說，應當修學廣令流布；用此善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘告曰：『汝欲知此最勝法者，先發是願：「我欲供養三世諸佛、大菩薩眾、聲聞、緣覺。」作是語已，道場之處當作方壇，名曼茶羅。廣狹隨時，其最小者縱廣四指、或一搩手，用種種香及以餘物，或地上作。方院之內列八圓場，為欲供養八菩薩故。何等為八？觀世音菩薩、彌勒菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩、執金剛主菩薩、文殊師利菩薩、止諸障菩薩、地藏菩薩。如是，長者！此八曼茶羅最勝法門，是彼不可思議光明如來所說，我親受持，今為汝說，應當修學廣令流布；用此善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「『長者當知，若有修行此八法者，則為供養三世諸佛、大菩薩眾、緣覺、聲聞；斯人常為諸天擁護。若諸國王能自修學、若使人作，使王國內諸惡皆滅。諸善男子及善女人，有能修學八法門者，命終之後不墮惡趣、邊地、邪見、不善律儀、貧窮家生。是故當知，欲得現在未來勝上報者，當學如上八種法門；欲得受身端正聰明利智，若欲上生四天王處，亦應修學八曼茶羅。如是欲生三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，乃至帝釋、梵王、魔王、轉輪聖王所生處者，皆當修學如上八法。欲得天上人中大姓家生，眷屬成就財寶盈溢，身心安樂名稱遠聞，所出教命無不信受，於諸眾中最尊最勝，皆應修學如上八法。若欲修成須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、入菩薩位，乃至阿耨多羅三藐三菩提，皆當修學八曼茶羅供養法門。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『長者當知，若有修行此八法者，則為供養三世諸佛、大菩薩眾、緣覺、聲聞；斯人常為諸天擁護。若諸國王能自修學、若使人作，使王國內諸惡皆滅。諸善男子及善女人，有能修學八法門者，命終之後不墮惡趣、邊地、邪見、不善律儀、貧窮家生。是故當知，欲得現在未來勝上報者，當學如上八種法門；欲得受身端正聰明利智，若欲上生四天王處，亦應修學八曼茶羅。如是欲生三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，乃至帝釋、梵王、魔王、轉輪聖王所生處者，皆當修學如上八法。欲得天上人中大姓家生，眷屬成就財寶盈溢，身心安樂名稱遠聞，所出教命無不信受，於諸眾中最尊最勝，皆應修學如上八法。若欲修成須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、入菩薩位，乃至阿耨多羅三藐三菩提，皆當修學八曼茶羅供養法門。』」

佛告師子莊嚴王菩薩摩訶薩言：「爾時比丘毘闍耶三皤婆者，豈異人乎？今文殊師利菩薩是。爾時長者上施者，即我釋迦牟尼佛是。我從是來經於多劫，修行供養此八法門，具獲如上功德利益；餘有眾生隨能修學，亦皆同獲如我所得。善男子！我行菩薩道來經三阿僧祇劫，修滿六度利益眾生，成等正覺，所有光明威德勢力破魔兵眾。斯誰力乎？皆由供養八曼茶羅道場功德。是故眾生聞說如上八種法門，無宜不學。若以華香燈明，若以飲食幡蓋、衣服音樂，讚歎禮拜發願懺悔，隨其力能皆蒙福祐。或行六波羅蜜時，修立道場，以諸香水若香塗地，若水若土作方圓壇，斯即名為檀波羅蜜。修供養時，身口意業不惱眾生，斯即名為尸波羅蜜。修供養時，若有蟲螘來入道場，驅去還來，爾時安忍，斯即名為羼提波羅蜜。修供養時，善心相續，斯即名為毘梨耶波羅蜜。心不散亂一心供養，斯即名為禪波羅蜜。作業之時，方壇圓場無有偏斜，善能通曉廢立機候，斯即名為般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告師子莊嚴王菩薩摩訶薩言：「爾時比丘毘闍耶三皤婆者，豈異人乎？今文殊師利菩薩是。爾時長者上施者，即我釋迦牟尼佛是。我從是來經於多劫，修行供養此八法門，具獲如上功德利益；餘有眾生隨能修學，亦皆同獲如我所得。善男子！我行菩薩道來經三阿僧祇劫，修滿六度利益眾生，成等正覺，所有光明威德勢力破魔兵眾。斯誰力乎？皆由供養八曼茶羅道場功德。是故眾生聞說如上八種法門，無宜不學。若以華香燈明，若以飲食幡蓋、衣服音樂，讚歎禮拜發願懺悔，隨其力能皆蒙福祐。或行六波羅蜜時，修立道場，以諸香水若香塗地，若水若土作方圓壇，斯即名為檀波羅蜜。修供養時，身口意業不惱眾生，斯即名為尸波羅蜜。修供養時，若有蟲螘來入道場，驅去還來，爾時安忍，斯即名為羼提波羅蜜。修供養時，善心相續，斯即名為毘梨耶波羅蜜。心不散亂一心供養，斯即名為禪波羅蜜。作業之時，方壇圓場無有偏斜，善能通曉廢立機候，斯即名為般若波羅蜜。

「善男子！如是一法隨心變現，即能具足六波羅蜜。應當廣說教化眾生，為大利益乃至成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是一法隨心變現，即能具足六波羅蜜。應當廣說教化眾生，為大利益乃至成佛。」

說此經已，師子莊嚴王菩薩摩訶薩，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此經已，師子莊嚴王菩薩摩訶薩，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆大歡喜，信受奉行。