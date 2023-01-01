無所有菩薩經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所有菩薩經卷第四

隋天竺三藏闍那崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多等譯

爾時王舍城中，頻婆娑羅王而有一女，欲出遊時，頻婆娑羅王勅諸侍女其數一千：「汝等已為我女眷屬，共相圍遶於彼之處。王所飲食，汝等常食，汝等常飲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王舍城中，頻婆娑羅王而有一女，欲出遊時，頻婆娑羅王勅諸侍女其數一千：「汝等已為我女眷屬，共相圍遶於彼之處。王所飲食，汝等常食，汝等常飲。」

彼王舍城，多有婦女其數一千，聞此語已，種種瓔珞莊嚴自身。彼諸婦女，見是希有可喜諸花，身心喜悅不能自勝，欲取彼華遂不能取不能遠離，申手欲取，去華一尺而不能及，見彼諸華皆悉向於毘福羅山去而不住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼王舍城，多有婦女其數一千，聞此語已，種種瓔珞莊嚴自身。彼諸婦女，見是希有可喜諸花，身心喜悅不能自勝，欲取彼華遂不能取不能遠離，申手欲取，去華一尺而不能及，見彼諸華皆悉向於毘福羅山去而不住。

爾時，眾人及千婦女，及與頻婆羅王女，從王舍城次第而出。彼諸華等在眾人前微行而進，眾亦不知行與不行，彼諸人眾作如是念：「此華近手而不能取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾人及千婦女，及與頻婆羅王女，從王舍城次第而出。彼諸華等在眾人前微行而進，眾亦不知行與不行，彼諸人眾作如是念：「此華近手而不能取。」

時彼諸華一切皆上毘福羅山，彼諸男女亦上彼山。既上山已，見於如來、阿羅訶、三藐三佛陀，無量百千大眾圍遶而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼諸華一切皆上毘福羅山，彼諸男女亦上彼山。既上山已，見於如來、阿羅訶、三藐三佛陀，無量百千大眾圍遶而為說法。

爾時，二十八女姊妹，合掌佛前勸請世尊。時頻婆娑羅王女，及見彼等一切諸女，亦見彼等諸女姊妹勸請世尊。作如是言：「此諸婦女，何故合掌在世尊前？何所求請？欲求何願？」即聞空聲，而語之曰：「此等欲見無所有菩薩身，唯除佛身於三界中無能勝者。」彼等同聲咸作是言：「我等願見彼菩薩身。」說是語已，彼諸華等，即便在彼眾人手中，即以此華散如來上，作如是言：「唯願，世尊！示於我等無所有菩薩身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，二十八女姊妹，合掌佛前勸請世尊。時頻婆娑羅王女，及見彼等一切諸女，亦見彼等諸女姊妹勸請世尊。作如是言：「此諸婦女，何故合掌在世尊前？何所求請？欲求何願？」即聞空聲，而語之曰：「此等欲見無所有菩薩身，唯除佛身於三界中無能勝者。」彼等同聲咸作是言：「我等願見彼菩薩身。」說是語已，彼諸華等，即便在彼眾人手中，即以此華散如來上，作如是言：「唯願，世尊！示於我等無所有菩薩身。」

爾時，世尊告無所有菩薩言：「善男子！汝可示現圓滿自身，令多眾生見汝身已種菩提因，亦當如汝於多百千諸如來所當種善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告無所有菩薩言：「善男子！汝可示現圓滿自身，令多眾生見汝身已種菩提因，亦當如汝於多百千諸如來所當種善根。」

爾時，無所有菩薩即現其身。爾時，大地皆悉震動，安隱潤澤，無有眾生恐怖毛豎，一切音樂不鼓自鳴，於虛空中雨眾天華，於一切處天香人香皆自然燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所有菩薩即現其身。爾時，大地皆悉震動，安隱潤澤，無有眾生恐怖毛豎，一切音樂不鼓自鳴，於虛空中雨眾天華，於一切處天香人香皆自然燒。

爾時，無所有菩薩示現如是具足色身。彼現身時，諸女人眾皆生愛樂，一一婦人皆作是念：「是無所有菩薩！唯與於我共相娛樂。」各現於前，亦復不知彼神通化，各稱其願，於毘福羅山叢林樹下。「我於此處歡喜受樂，我等未曾得聞如是諸妙音聲諸色香等，我等今者荷世尊恩。」彼諸女等各一樹下，七寶輦輿一切果報，皆悉具足歡喜受樂，一切所須悉皆備足，不復更念歸還之想，彼等如是受歡喜樂七日七夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所有菩薩示現如是具足色身。彼現身時，諸女人眾皆生愛樂，一一婦人皆作是念：「是無所有菩薩！唯與於我共相娛樂。」各現於前，亦復不知彼神通化，各稱其願，於毘福羅山叢林樹下。「我於此處歡喜受樂，我等未曾得聞如是諸妙音聲諸色香等，我等今者荷世尊恩。」彼諸女等各一樹下，七寶輦輿一切果報，皆悉具足歡喜受樂，一切所須悉皆備足，不復更念歸還之想，彼等如是受歡喜樂七日七夜。

爾時，世尊為諸眾生更說法要：「若有不見彼菩薩身，皆由善根未得成熟，雖望欲見終不可得，莫知何事。」彼等見者過七日已，見彼菩薩身漸毀壞無有精光，受用果報皆沒不現唯見一樹，彼等菩薩漸漸不現亦無住處。彼即聞於空中聲言：「諸善男子！此是諸行真實體性，汝等不應起常有想，汝等可捨女人身想，應當願求丈夫之身、無等等身、諸佛之身。汝等可發阿耨多羅三藐三菩提心受丈夫身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為諸眾生更說法要：「若有不見彼菩薩身，皆由善根未得成熟，雖望欲見終不可得，莫知何事。」彼等見者過七日已，見彼菩薩身漸毀壞無有精光，受用果報皆沒不現唯見一樹，彼等菩薩漸漸不現亦無住處。彼即聞於空中聲言：「諸善男子！此是諸行真實體性，汝等不應起常有想，汝等可捨女人身想，應當願求丈夫之身、無等等身、諸佛之身。汝等可發阿耨多羅三藐三菩提心受丈夫身。」

彼諸女人聞是聲已，於剎那時心住寂靜，見如來像具三十二大人之相。彼等見已，皆作是言：「願我當得如是妙身，無有染著無染著處，如此佛身寂靜無惱。」彼諸女人說是語時，彼諸女人悉轉女身得丈夫身，唯除往昔發願供養是無所有菩薩等者，乃至道場，然後我當轉於女身，以如是故不轉女身。所有轉身得男身者端正可憙，世間天人皆悉愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸女人聞是聲已，於剎那時心住寂靜，見如來像具三十二大人之相。彼等見已，皆作是言：「願我當得如是妙身，無有染著無染著處，如此佛身寂靜無惱。」彼諸女人說是語時，彼諸女人悉轉女身得丈夫身，唯除往昔發願供養是無所有菩薩等者，乃至道場，然後我當轉於女身，以如是故不轉女身。所有轉身得男身者端正可憙，世間天人皆悉愛敬。

爾時，佛像忽然不現，唯見世尊釋迦牟尼。爾時，諸女得男身者而白佛言：「希有世尊！甚奇！甚特！乃有如是幻化戲者，昔未曾聞。諸凡夫等心意迷惑，未曾安定如壓油輪，彼不能住近善知識。世尊！若有親近於善知識供養承事，以善知識威神力故，我於今者轉離女身得五神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛像忽然不現，唯見世尊釋迦牟尼。爾時，諸女得男身者而白佛言：「希有世尊！甚奇！甚特！乃有如是幻化戲者，昔未曾聞。諸凡夫等心意迷惑，未曾安定如壓油輪，彼不能住近善知識。世尊！若有親近於善知識供養承事，以善知識威神力故，我於今者轉離女身得五神通。

「世尊！我今憶念往昔多千佛所，與善知識同種善根自捨身命，為令我等生諸善根，復示彼等諸佛世尊，為說在家諸過患事，方便讚歎出家功德，諸勝妙事。我等已經爾許多時近善知識，從爾已來未曾復生諸惡趣中，我於過去未逢教師教示我故，恒常流轉人天馳逐受諸苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我今憶念往昔多千佛所，與善知識同種善根自捨身命，為令我等生諸善根，復示彼等諸佛世尊，為說在家諸過患事，方便讚歎出家功德，諸勝妙事。我等已經爾許多時近善知識，從爾已來未曾復生諸惡趣中，我於過去未逢教師教示我故，恒常流轉人天馳逐受諸苦惱。

「世尊！我今假使能以恒河沙等諸世界中用滿七寶，或已自身具足滿已施善知識。雖作是事猶不能報善知識恩。所以者何？由是神力而令我等，當於世間而得作佛，開現成就我等佛剎，皆因此等善知識故，教示我等詣諸佛所種諸善根，教行種種疾利方便，教我等入深法行中。或出愛語，或示訶責，或言清涼，或說熱惱，或有逼迫，如是教示，一切樂具一切利養皆悉捨已，彼等眾生難得值遇，彼等眾生未有所辯。若不得是善知識者，唯除如來，我等無有別善知識，如無所有菩薩摩訶薩者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我今假使能以恒河沙等諸世界中用滿七寶，或已自身具足滿已施善知識。雖作是事猶不能報善知識恩。所以者何？由是神力而令我等，當於世間而得作佛，開現成就我等佛剎，皆因此等善知識故，教示我等詣諸佛所種諸善根，教行種種疾利方便，教我等入深法行中。或出愛語，或示訶責，或言清涼，或說熱惱，或有逼迫，如是教示，一切樂具一切利養皆悉捨已，彼等眾生難得值遇，彼等眾生未有所辯。若不得是善知識者，唯除如來，我等無有別善知識，如無所有菩薩摩訶薩者。」

爾時，無所有菩薩摩訶薩告諸女人轉男身者：「善男子等！我今非但獨為汝等作善知識，我亦為於一切眾生作善知識。善男子等！若有眾生能知無所有菩薩，為眾生作利益成就，彼等眾生更不承事諸餘師友，彼等眾生即忘飲食，不生疑退無有愛欲，而於我所晝夜親近。所以者何？我今教於一切眾生和合善根，令住一切世間出世具足事中，令入無量波羅蜜中，令入一切諸功德中，令住無濁無障淨處無顛倒處，不現一切諸有相中住無行處，樂修一切身心薰習具足法中。我已曾令無量眾生，住如是法善巧智中，我今實語無有異言，佛自證知，諸天世人而作證明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所有菩薩摩訶薩告諸女人轉男身者：「善男子等！我今非但獨為汝等作善知識，我亦為於一切眾生作善知識。善男子等！若有眾生能知無所有菩薩，為眾生作利益成就，彼等眾生更不承事諸餘師友，彼等眾生即忘飲食，不生疑退無有愛欲，而於我所晝夜親近。所以者何？我今教於一切眾生和合善根，令住一切世間出世具足事中，令入無量波羅蜜中，令入一切諸功德中，令住無濁無障淨處無顛倒處，不現一切諸有相中住無行處，樂修一切身心薰習具足法中。我已曾令無量眾生，住如是法善巧智中，我今實語無有異言，佛自證知，諸天世人而作證明。」

佛言：「善男子！如是如是，如汝所言。」爾時大眾，佛神力故即見東方，南西北方，有千諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是如是，如汝所言。」爾時大眾，佛神力故即見東方，南西北方，有千諸佛。

爾時，世尊告諸大眾作如是言：「諸善男子！汝今見此諸佛已不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸大眾作如是言：「諸善男子！汝今見此諸佛已不？」

彼言：「世尊！我等皆見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼言：「世尊！我等皆見。」

佛復告言：「此等已令此善男子，成熟如是阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告言：「此等已令此善男子，成熟如是阿耨多羅三藐三菩提。」

彼等更復歡喜踊躍，作如是言：「世尊！我等今世現轉女身已得男身。世尊！是故我今深信此事，解知此事念持此事無有疑惑。世尊！我今已得入於佛大神通，漸次少分，皆由於是無所有菩薩神通力故。願我當得諸佛神通皆悉開現，願當共此於諸佛所種諸善根，當得一切功德具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等更復歡喜踊躍，作如是言：「世尊！我等今世現轉女身已得男身。世尊！是故我今深信此事，解知此事念持此事無有疑惑。世尊！我今已得入於佛大神通，漸次少分，皆由於是無所有菩薩神通力故。願我當得諸佛神通皆悉開現，願當共此於諸佛所種諸善根，當得一切功德具足。」

爾時，彼諸菩薩摩訶薩，心作是念：「所有身者，五陰聚合不可得，以名字所說而有可聞。我等云何而能共彼種於善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼諸菩薩摩訶薩，心作是念：「所有身者，五陰聚合不可得，以名字所說而有可聞。我等云何而能共彼種於善根？」

爾時，世尊知彼菩薩心之所念，告無所有菩薩摩訶薩言：「善男子！汝今應為此諸菩薩摩訶薩等說五陰聚和合身事，汝今應為此等菩薩顯示五陰和合之身，此等聞已當壞我見，更復當近於佛菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知彼菩薩心之所念，告無所有菩薩摩訶薩言：「善男子！汝今應為此諸菩薩摩訶薩等說五陰聚和合身事，汝今應為此等菩薩顯示五陰和合之身，此等聞已當壞我見，更復當近於佛菩提。」

爾時，眾中有一菩薩名曰愛語，而白佛言：「世尊！今者見何事故，如來阿羅訶三藐三佛陀，自不解釋，而當勸彼無所有菩薩解釋？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一菩薩名曰愛語，而白佛言：「世尊！今者見何事故，如來阿羅訶三藐三佛陀，自不解釋，而當勸彼無所有菩薩解釋？」

佛言：「善男子！此眾如是於無所有，長夜隨順流注歸向，是故我今勸此菩薩摩訶薩說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！此眾如是於無所有，長夜隨順流注歸向，是故我今勸此菩薩摩訶薩說。」

爾時，無所有菩薩白佛言：「世尊！我今欲說，如我所見，如佛色空，我色亦爾；如佛色，一切眾生色亦爾；如眾生色，一切樹林藥草色亦爾；如一切樹林藥草色，彼一切界和合聚色亦爾。所有空色及我色、如來色、一切眾生色、一切樹林藥草等色、一切界和合聚色，無有二相。無知無動無生，無等無有等等，無行無說，非法非非法，非法界非不法界所攝，非空非非空。眾生愚癡不知不覺，虛妄貪著慳悋嫉妬，不能拔出虛妄毒箭，於慳妬中忘失恩義，無明網覆遠善知識多有疑惑。於如此法不能聽受當作障礙，不能受持讀誦修行而有觸證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所有菩薩白佛言：「世尊！我今欲說，如我所見，如佛色空，我色亦爾；如佛色，一切眾生色亦爾；如眾生色，一切樹林藥草色亦爾；如一切樹林藥草色，彼一切界和合聚色亦爾。所有空色及我色、如來色、一切眾生色、一切樹林藥草等色、一切界和合聚色，無有二相。無知無動無生，無等無有等等，無行無說，非法非非法，非法界非不法界所攝，非空非非空。眾生愚癡不知不覺，虛妄貪著慳悋嫉妬，不能拔出虛妄毒箭，於慳妬中忘失恩義，無明網覆遠善知識多有疑惑。於如此法不能聽受當作障礙，不能受持讀誦修行而有觸證。

「有諸菩薩智慧善巧，猶如虛空無所著者，於諸世間所有法中不得法想，況復餘想？彼等能入於此法行。諸少智者於無色中或作是想，悕望欲入此法行中，於無色中妄起行想，略說乃至受想行識中，如是作如色所作，如虛空識，我識亦爾；如彼識，如來識亦爾；如如來識，彼識一切眾生識亦爾；如一切眾生識，彼識一切樹林藥草識亦爾；如一切樹林藥草識，一切界和合識亦爾。其虛空識及以我識、如來識、一切眾生識、一切樹林藥草識、一切界和合識，無二相。不可知，不可分別，不生，無等等，無行，不可作名字，非法非非法，非法界非非法界所攝，非虛空非非虛空。眾生愚癡不覺不知，無智少智少聞，嫉妬慳貪或著，妬嫉結縛無明網覆，為惡知識之所攝者各自迷惑，欲聞是法而作障礙，不能受持讀誦修行而有解證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有諸菩薩智慧善巧，猶如虛空無所著者，於諸世間所有法中不得法想，況復餘想？彼等能入於此法行。諸少智者於無色中或作是想，悕望欲入此法行中，於無色中妄起行想，略說乃至受想行識中，如是作如色所作，如虛空識，我識亦爾；如彼識，如來識亦爾；如如來識，彼識一切眾生識亦爾；如一切眾生識，彼識一切樹林藥草識亦爾；如一切樹林藥草識，一切界和合識亦爾。其虛空識及以我識、如來識、一切眾生識、一切樹林藥草識、一切界和合識，無二相。不可知，不可分別，不生，無等等，無行，不可作名字，非法非非法，非法界非非法界所攝，非虛空非非虛空。眾生愚癡不覺不知，無智少智少聞，嫉妬慳貪或著，妬嫉結縛無明網覆，為惡知識之所攝者各自迷惑，欲聞是法而作障礙，不能受持讀誦修行而有解證。

「有諸菩薩善巧智慧無所住著，於一切法不得法想，何況餘想？彼等能於此行中行。諸小智等，於此法行所不能知。」說此五種色等平等出離諸行無有壞散無別法時，大地震動虛空雨華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有諸菩薩善巧智慧無所住著，於一切法不得法想，何況餘想？彼等能於此行中行。諸小智等，於此法行所不能知。」說此五種色等平等出離諸行無有壞散無別法時，大地震動虛空雨華。

爾時，難調菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！何因何緣大地震動虛空雨華？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，難調菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！何因何緣大地震動虛空雨華？」

佛告難調菩薩摩訶薩言：「善男子！此是由彼說五陰空，無二無別，無有所住，無可言說，無有藏積，無有散壞，無有邊量，不樂顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告難調菩薩摩訶薩言：「善男子！此是由彼說五陰空，無二無別，無有所住，無可言說，無有藏積，無有散壞，無有邊量，不樂顛倒。」

說是諸佛自在處時，有百千億那由他數諸天，皆得無生法忍。於此眾中，諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷五千人等，皆亦得於無生法忍，於未來世當得作佛，號曰不可說陰聚所生如來、應供、正遍知，當出於世，劫名無住，以此因緣大地震動而雨眾華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是諸佛自在處時，有百千億那由他數諸天，皆得無生法忍。於此眾中，諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷五千人等，皆亦得於無生法忍，於未來世當得作佛，號曰不可說陰聚所生如來、應供、正遍知，當出於世，劫名無住，以此因緣大地震動而雨眾華。

爾時，女人得男身者皆共同聲，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，女人得男身者皆共同聲，而說偈言：

「虛妄非虛妄， 虛妄虛妄愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛妄非虛妄， 虛妄虛妄愛，

如實知此等， 是故皆授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實知此等， 是故皆授記。

我等知如是， 一切皆虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等知如是， 一切皆虛妄，

今得丈夫身， 我等皆具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今得丈夫身， 我等皆具足。

我聞虛妄已， 知解不生疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞虛妄已， 知解不生疑，

如是還虛妄， 實無有知說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是還虛妄， 實無有知說。

無實無實中， 誘誑諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無實無實中， 誘誑諸眾生，

不知無實故， 無所有教說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知無實故， 無所有教說。

於中無所減， 亦無有增益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中無所減， 亦無有增益，

於中無示現， 但以假名說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中無示現， 但以假名說。

平等無危險， 說無有散處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等無危險， 說無有散處，

既無有等等， 何況有勝者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既無有等等， 何況有勝者？

其色似色形， 其色色色故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其色似色形， 其色色色故，

若知色虛妄， 無有可實者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知色虛妄， 無有可實者。

受似於觸形， 以受故為受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受似於觸形， 以受故為受，

知受虛妄已， 彼無有可實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知受虛妄已， 彼無有可實。

想為欲想者， 其識以想現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想為欲想者， 其識以想現，

知想虛妄已， 彼無真實處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知想虛妄已， 彼無真實處。

諸行無自在， 假名示現行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸行無自在， 假名示現行，

知諸行虛妄， 彼無有真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸行虛妄， 彼無有真實。

識以了知義， 是故示現識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識以了知義， 是故示現識，

若知識虛妄， 恒常如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知識虛妄， 恒常如虛空。

如是皆虛妄， 所有世憂愁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是皆虛妄， 所有世憂愁，

彼愚輩不知， 以住我見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼愚輩不知， 以住我見故。

彼等無所安， 彼等無所遣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等無所安， 彼等無所遣，

彼無有住處， 愚輩而不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無有住處， 愚輩而不知。

此法不易知， 寂滅句難解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法不易知， 寂滅句難解，

住懈怠我想， 為惡作所覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住懈怠我想， 為惡作所覆，

不見無所有， 不聞彼所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見無所有， 不聞彼所說，

無所可說處， 於中無所置。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所可說處， 於中無所置。」

爾時，諸女轉男身者說此偈已，供養佛故五體投地，頂禮佛足。而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸女轉男身者說此偈已，供養佛故五體投地，頂禮佛足。而說偈言：

「南無最大力， 一切世無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無最大力， 一切世無上，

世尊有大恩， 其等無所著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊有大恩， 其等無所著。」

說是偈已，禮敬世尊合掌而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是偈已，禮敬世尊合掌而住。

爾時，世尊告長老阿難：「汝受持此無所有所問，我今說法，廣為人說光顯此法。阿難！汝為何等眾生當令聞此法本之者，彼等聞已能廣解義文句莊嚴，彼等皆當決定阿耨多羅三藐三菩提。若雖得聞而不解義，於後漸次亦當如是，解其義趣修行觸證，於多百千那由他數諸如來所種諸善根。所以者何？其無所有菩薩有如是願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告長老阿難：「汝受持此無所有所問，我今說法，廣為人說光顯此法。阿難！汝為何等眾生當令聞此法本之者，彼等聞已能廣解義文句莊嚴，彼等皆當決定阿耨多羅三藐三菩提。若雖得聞而不解義，於後漸次亦當如是，解其義趣修行觸證，於多百千那由他數諸如來所種諸善根。所以者何？其無所有菩薩有如是願。」

爾時，眾中有諸女等住於大乘，而白佛言：「世尊！何用勸請阿難受持此法？所以者何？我今已受如此法本，習誦通利。世尊！我今聞此法本，於未來世當為他說，於阿僧祇百千那由他劫中光顯此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有諸女等住於大乘，而白佛言：「世尊！何用勸請阿難受持此法？所以者何？我今已受如此法本，習誦通利。世尊！我今聞此法本，於未來世當為他說，於阿僧祇百千那由他劫中光顯此法。」

爾時，眾中有百比丘、六百比丘尼，二百優婆塞、優婆夷，復有那由他數諸天子等，以諸雜華散世尊已，作如是言：「世尊！此修多羅而能照明一切諸法如實顯示。世尊！我今得聞此法本已，即能受持讀誦通利，猶如明鏡見其面像。如是，如是，我等受持此法本已。是故，世尊！我等於今及未來世，如此法本，於阿僧祇那由他劫，廣為人說光顯是行。當令證覺為諸眾生，令知我等如是利益。我住菩提，云何當作？為諸眾生一切利益具佛法故。世尊！我等不貪利養及名聞等，而受此法為眾生說，亦復不為己自身命，但為一切諸眾生等，欲與眾生諸樂具故，欲令近於諸佛法故，為於無量諸眾生等，除滅愛著諸煩惱故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有百比丘、六百比丘尼，二百優婆塞、優婆夷，復有那由他數諸天子等，以諸雜華散世尊已，作如是言：「世尊！此修多羅而能照明一切諸法如實顯示。世尊！我今得聞此法本已，即能受持讀誦通利，猶如明鏡見其面像。如是，如是，我等受持此法本已。是故，世尊！我等於今及未來世，如此法本，於阿僧祇那由他劫，廣為人說光顯是行。當令證覺為諸眾生，令知我等如是利益。我住菩提，云何當作？為諸眾生一切利益具佛法故。世尊！我等不貪利養及名聞等，而受此法為眾生說，亦復不為己自身命，但為一切諸眾生等，欲與眾生諸樂具故，欲令近於諸佛法故，為於無量諸眾生等，除滅愛著諸煩惱故。」

佛言：「善哉！善哉！善男子等！汝今一切善說此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！善男子等！汝今一切善說此法。」

爾時，海姊妹白佛言：「世尊！此無所有菩薩，不起亦不說如此等。善男子、善女人等！說此法本當光顯故。世尊！彼當受持正法，亦為一切過去未來現在諸佛所有法行，彼亦受持讀誦通利，亦教他人讀誦通利，若教令知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海姊妹白佛言：「世尊！此無所有菩薩，不起亦不說如此等。善男子、善女人等！說此法本當光顯故。世尊！彼當受持正法，亦為一切過去未來現在諸佛所有法行，彼亦受持讀誦通利，亦教他人讀誦通利，若教令知。」

爾時，無所有菩薩摩訶薩，告海姊妹言：「過阿僧祇百千劫中，彼時有劫，名曰法寶開敷，於彼劫中滿足五百諸佛出世。時有一佛最初出世，名難降幢如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。於彼時中亦復多有眾生，住於煩惱濁中業障所覆，煩惱增上，貪欲恚癡諸惱增上，含毒所惱。善女人！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所有菩薩摩訶薩，告海姊妹言：「過阿僧祇百千劫中，彼時有劫，名曰法寶開敷，於彼劫中滿足五百諸佛出世。時有一佛最初出世，名難降幢如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。於彼時中亦復多有眾生，住於煩惱濁中業障所覆，煩惱增上，貪欲恚癡諸惱增上，含毒所惱。善女人！

「爾時，彼難降幢佛如來、應供、正遍知，我於爾時亦如是問，彼佛如來亦如是解釋，如今世尊釋迦牟尼如來、應、正遍知之所解釋。善女人！如是次第五千諸佛，亦如是問如此法本，彼諸世尊亦復為我如是解說，如今世尊釋迦牟尼諸釋中王為我解說。善姊！汝今安意。善姊！我從今已於未來世，當於無量阿僧祇數諸佛世尊，亦當如是問此法本。所有如是諸佛剎中，亦有諸濁煩惱眾生，或有少者，或復倍多有煩惱者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼難降幢佛如來、應供、正遍知，我於爾時亦如是問，彼佛如來亦如是解釋，如今世尊釋迦牟尼如來、應、正遍知之所解釋。善女人！如是次第五千諸佛，亦如是問如此法本，彼諸世尊亦復為我如是解說，如今世尊釋迦牟尼諸釋中王為我解說。善姊！汝今安意。善姊！我從今已於未來世，當於無量阿僧祇數諸佛世尊，亦當如是問此法本。所有如是諸佛剎中，亦有諸濁煩惱眾生，或有少者，或復倍多有煩惱者。」

爾時，無所有菩薩摩訶薩說此語時，於剎那頃，彼摩伽陀主頻婆娑羅王，有大勢力四兵圍遶次第漸行，尋彼諸女所行之處來詣佛所。到佛所已，頂禮佛足，却住一面。佛慰勞已，隨所敷具而就其坐，彼諸大眾亦皆而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所有菩薩摩訶薩說此語時，於剎那頃，彼摩伽陀主頻婆娑羅王，有大勢力四兵圍遶次第漸行，尋彼諸女所行之處來詣佛所。到佛所已，頂禮佛足，却住一面。佛慰勞已，隨所敷具而就其坐，彼諸大眾亦皆而坐。

時，頻婆娑羅王白佛言：「世尊！我有少女與眾侍女，出遊園林久乃不還，後於園中求覓不得。又聞有說向世尊所，今於此眾我復不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，頻婆娑羅王白佛言：「世尊！我有少女與眾侍女，出遊園林久乃不還，後於園中求覓不得。又聞有說向世尊所，今於此眾我復不見。」

佛告大王：「今會當見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「今會當見。」

王言：「世尊！我今未見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「世尊！我今未見。」

佛言：「大王！汝今可問無所有菩薩，當示王處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！汝今可問無所有菩薩，當示王處。」

王言：「世尊！其無所有菩薩。何者是也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「世尊！其無所有菩薩。何者是也？」

於時，世尊告無所有菩薩言：「汝無所有！汝今應報頻婆娑羅王所問諸女行來之處，令此眾知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，世尊告無所有菩薩言：「汝無所有！汝今應報頻婆娑羅王所問諸女行來之處，令此眾知。」

爾時，無所有菩薩以不現身，告頻婆娑羅王及大眾言：「大王當知，彼諸女等在此眾中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所有菩薩以不現身，告頻婆娑羅王及大眾言：「大王當知，彼諸女等在此眾中。」

王言：「大士！我但聞聲不見汝形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大士！我但聞聲不見汝形。」

菩薩告言：「大王！今者所有諸女聞我名已，一一婦女至於樹下，皆取我身隨意娛樂，取我身已皆捨女身受丈夫身。彼等諸女既取我身，成丈夫身，我則無身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩告言：「大王！今者所有諸女聞我名已，一一婦女至於樹下，皆取我身隨意娛樂，取我身已皆捨女身受丈夫身。彼等諸女既取我身，成丈夫身，我則無身。」

然，無所有菩薩告彼諸女丈夫身者言：「汝善男子！各各示現自身之德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然，無所有菩薩告彼諸女丈夫身者言：「汝善男子！各各示現自身之德。」

爾時，諸女得男身者共集一處，具丈夫相端正可憙，作如是言：「我等今者捨於女身，已成如是丈夫之身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸女得男身者共集一處，具丈夫相端正可憙，作如是言：「我等今者捨於女身，已成如是丈夫之身。」

爾時，頻婆娑羅王及諸大眾生疑不信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，頻婆娑羅王及諸大眾生疑不信。

爾時，無所有菩薩復作是言：「大王！何故及諸人眾猶懷疑惑？王今於佛豈不可信？若可信者如來現前，王今宜問：『此善男子！如是所說有異不耶？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所有菩薩復作是言：「大王！何故及諸人眾猶懷疑惑？王今於佛豈不可信？若可信者如來現前，王今宜問：『此善男子！如是所說有異不耶？』」

爾時，頻婆娑羅王白佛言：「世尊！如是，如是。如虛空聲所說以不？而不見身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，頻婆娑羅王白佛言：「世尊！如是，如是。如虛空聲所說以不？而不見身。」

爾時，佛告頻婆娑羅王言：「如是，如是。大王！皆悉如此菩薩所說。大王！今者宜信此語莫生疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告頻婆娑羅王言：「如是，如是。大王！皆悉如此菩薩所說。大王！今者宜信此語莫生疑惑。」

王聞是語，即起合掌三稱：「善哉！」白言：「世尊！是誰神力？為是菩薩無所有力？為當是佛威神之力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞是語，即起合掌三稱：「善哉！」白言：「世尊！是誰神力？為是菩薩無所有力？為當是佛威神之力？」

佛告王言：「大王！當知此是諸女往昔願力。彼於往昔於多千佛，教此諸女種諸善根發菩提心，諸佛法中而得成就，故今我所得滿其願。大王！有諸女人於未來世，亦更教化無量諸女得轉女身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王言：「大王！當知此是諸女往昔願力。彼於往昔於多千佛，教此諸女種諸善根發菩提心，諸佛法中而得成就，故今我所得滿其願。大王！有諸女人於未來世，亦更教化無量諸女得轉女身。」

爾時，佛告無所有菩薩言：「善男子！汝今可為於此眾人，令此諸女各復本身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告無所有菩薩言：「善男子！汝今可為於此眾人，令此諸女各復本身？」

爾時，無所有菩薩作如是言：「如我實說，我於無量無邊婦女，令轉女身得丈夫身，皆是實故。此等眾生還復女身！」說是語時，多有婦女於彼丈夫前有如是形，有如是色如是行住，還復如先所向來者，彼等各各相共言說如前無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所有菩薩作如是言：「如我實說，我於無量無邊婦女，令轉女身得丈夫身，皆是實故。此等眾生還復女身！」說是語時，多有婦女於彼丈夫前有如是形，有如是色如是行住，還復如先所向來者，彼等各各相共言說如前無異。

彼時，諸女及頻婆娑羅王等生希有心：「云何諸女已轉女身，今已還復女人身耶？此諸女人為是實身為當化起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時，諸女及頻婆娑羅王等生希有心：「云何諸女已轉女身，今已還復女人身耶？此諸女人為是實身為當化起？」

佛言：「大王！此等婦女非實非化。所以者何？大王！此善男子於往昔時有如是願。若諸婦人見我身者，彼見我身即發是願求轉女身，彼諸婦人所有夫主，更取餘婦還復如是，不增不減如前婦身，可愛端正不相離別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！此等婦女非實非化。所以者何？大王！此善男子於往昔時有如是願。若諸婦人見我身者，彼見我身即發是願求轉女身，彼諸婦人所有夫主，更取餘婦還復如是，不增不減如前婦身，可愛端正不相離別。」

爾時，頻婆娑羅王而白佛言：「希有世尊！諸菩薩摩訶薩等，能有如是神通善根。世尊！一切諸法不可思議，眾生果報不可思議，得禪定者定之境界不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，頻婆娑羅王而白佛言：「希有世尊！諸菩薩摩訶薩等，能有如是神通善根。世尊！一切諸法不可思議，眾生果報不可思議，得禪定者定之境界不可思議。」

佛言：「如是，如是。大王！如是，如是。大王！此有三種不可思議。何者為三？業幻量幻(梵本少一句)。此善男子已覺諸幻已證已觸。此善男子即是幻師，是故此等不可取量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。大王！如是，如是。大王！此有三種不可思議。何者為三？業幻量幻(梵本少一句)。此善男子已覺諸幻已證已觸。此善男子即是幻師，是故此等不可取量。」

爾時，世尊令彼大眾以無所有和合法義，教化言說令得歡喜，令得威神增長教化，令歡喜已，勸言：「汝等！各自知時還其所至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊令彼大眾以無所有和合法義，教化言說令得歡喜，令得威神增長教化，令歡喜已，勸言：「汝等！各自知時還其所至。」

時諸人眾各還本處。其去未久，有一菩薩名曰生疑，而白佛言：「世尊！其無所有菩薩，能為此等眾生，以神通化還令如舊，而不令彼諸眾生等有愛別離。世尊！此等當作何等利益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸人眾各還本處。其去未久，有一菩薩名曰生疑，而白佛言：「世尊！其無所有菩薩，能為此等眾生，以神通化還令如舊，而不令彼諸眾生等有愛別離。世尊！此等當作何等利益？」

佛告生疑菩薩言：「善男子！此諸人等所在之處，共此諸女曾轉根者，語言飲食共相娛樂遊行戲樂，種種諸事種種方便，於彼時處令此眾人，於菩提中令得發心近佛法中。何以故？善男子！此無所有菩薩，已於往昔諸如來所，以一切樂具供養尊重，種諸善根皆已具足，發如是願，是故滿願滿分別意。此善男子如是教化成熟眾生，教令入於義文字中，所有法體無生之處，無成就處令入令覺，如是教中不令有失，令得成就於佛法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告生疑菩薩言：「善男子！此諸人等所在之處，共此諸女曾轉根者，語言飲食共相娛樂遊行戲樂，種種諸事種種方便，於彼時處令此眾人，於菩提中令得發心近佛法中。何以故？善男子！此無所有菩薩，已於往昔諸如來所，以一切樂具供養尊重，種諸善根皆已具足，發如是願，是故滿願滿分別意。此善男子如是教化成熟眾生，教令入於義文字中，所有法體無生之處，無成就處令入令覺，如是教中不令有失，令得成就於佛法故。

「善男子！此無所有菩薩教化眾生，於彼中者無一眾生當向惡趣，無一眾生於所教師過去佛土而不中生。善男子！彼諸眾生還當如是成就菩提，亦如今者無所有菩薩所成就者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此無所有菩薩教化眾生，於彼中者無一眾生當向惡趣，無一眾生於所教師過去佛土而不中生。善男子！彼諸眾生還當如是成就菩提，亦如今者無所有菩薩所成就者。」

爾時，生疑菩薩從佛世尊聞善說已，除諸疑惑，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，生疑菩薩從佛世尊聞善說已，除諸疑惑，而說偈言：

「眾生聞以得， 於中方便學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生聞以得， 於中方便學，

如是健修習， 名無所有者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是健修習， 名無所有者。

純直心柔和， 軟意無嫉妬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 純直心柔和， 軟意無嫉妬，

亦無有怯弱， 名無所有者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有怯弱， 名無所有者。

多文字和合， 復說如是義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多文字和合， 復說如是義，

所有無可見， 亦當無所觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有無可見， 亦當無所觸。

無二不可取， 無餘不可見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無二不可取， 無餘不可見，

不可說而說， 法教無有比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可說而說， 法教無有比。」

爾時，闍那那修多女告生疑菩薩言：「善男子！汝承誰力能說此偈？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，闍那那修多女告生疑菩薩言：「善男子！汝承誰力能說此偈？」

彼即答言：「我身如是，知無所有菩薩身中從出是聲。善姊當知，今此偈聲非我身出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即答言：「我身如是，知無所有菩薩身中從出是聲。善姊當知，今此偈聲非我身出。」

爾時，闍那那修多女而白佛言：「希有世尊！是無所有菩薩，乃至能得不思議法，皆已具足，能以種種方便開示，彼無所有之處說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，闍那那修多女而白佛言：「希有世尊！是無所有菩薩，乃至能得不思議法，皆已具足，能以種種方便開示，彼無所有之處說法。」

佛告彼言：「如是，如是。善女人！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彼言：「如是，如是。善女人！如汝所說。」

爾時，兩時無有出生菩薩而白佛言：「世尊！我能辯說無所有所問修多羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，兩時無有出生菩薩而白佛言：「世尊！我能辯說無所有所問修多羅。」

佛言：「兩時無有出生菩薩！汝今為辯說諸菩薩摩訶薩境界廣境界，無礙無可得，無邊無畔際，發起多聞與利益故。以善巧智，如諸菩薩摩訶薩，為自境界增長，無著無可得處，無邊無畔際處。諸多聞利益，欲於善巧方便法中，教令建立開現處故，當速成就菩提道故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「兩時無有出生菩薩！汝今為辯說諸菩薩摩訶薩境界廣境界，無礙無可得，無邊無畔際，發起多聞與利益故。以善巧智，如諸菩薩摩訶薩，為自境界增長，無著無可得處，無邊無畔際處。諸多聞利益，欲於善巧方便法中，教令建立開現處故，當速成就菩提道故。」

爾時，兩時無有出生菩薩摩訶薩，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，兩時無有出生菩薩摩訶薩，而說偈言：

「善說此經已， 正念入禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善說此經已， 正念入禪定，

當覺一切法， 顯示此經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當覺一切法， 顯示此經典。

令覺一切義， 及如文字等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令覺一切義， 及如文字等，

所有修多羅， 諸佛之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有修多羅， 諸佛之所說。

顯現一切義， 彼此皆相見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現一切義， 彼此皆相見，

無量不思議。 皆經善說處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量不思議。 皆經善說處。

此經法知已， 莊嚴義文字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經法知已， 莊嚴義文字，

諸法無缺少， 一切不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無缺少， 一切不思議。

陰界諸入等， 當得方便智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰界諸入等， 當得方便智，

隨順十二緣， 一切聲一聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順十二緣， 一切聲一聲，

一聲一切聲， 諸聲等和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一聲一切聲， 諸聲等和合。

於此經覺悟， 所有諸心者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此經覺悟， 所有諸心者，

眾生所思覺， 計我所思者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所思覺， 計我所思者，

一切心所因， 一切皆能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切心所因， 一切皆能知，

是等諸思覺， 彼無有思處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等諸思覺， 彼無有思處。

於此經覺悟， 亦無有思者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此經覺悟， 亦無有思者，

於自及與他， 一切悉能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於自及與他， 一切悉能知。

如心所轉行， 照諸法如鏡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如心所轉行， 照諸法如鏡，

說此修多羅， 於彼此等見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此修多羅， 於彼此等見。

彼等還覺此， 一切非為一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等還覺此， 一切非為一，

不見別多說， 一切文句離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見別多說， 一切文句離。

若見於此經， 彼為眾生說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見於此經， 彼為眾生說，

眾生非此彼， 令彼眾生脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生非此彼， 令彼眾生脫，

住著不動處， 知一切虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住著不動處， 知一切虛妄。

以虛妄為說， 既知虛妄已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以虛妄為說， 既知虛妄已，

不著虛妄中， 無有所生道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著虛妄中， 無有所生道。

諸佛見一切， 於此無不覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛見一切， 於此無不覺。

能覺此經者， 一切功業處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能覺此經者， 一切功業處，

呪術醫方智， 及時智所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪術醫方智， 及時智所生，

皆此經覺悟。 一切一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆此經覺悟。 一切一切智，

所有不可數， 彼一切次第， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有不可數， 彼一切次第，

於此經悉知。 一切見捨已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此經悉知。 一切見捨已，

眾生所迷惑， 若知於此經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所迷惑， 若知於此經，

不著彼名字。 眾生著令脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著彼名字。 眾生著令脫，

彼相所覆者， 此經威力故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼相所覆者， 此經威力故，

於中得實證。 若學此經者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中得實證。 若學此經者，

彼得一切報， 天上及人中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼得一切報， 天上及人中，

一切功德具。 此是教師法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切功德具。 此是教師法，

此即是父母， 和上阿闍梨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即是父母， 和上阿闍梨，

亦是善知識。 此知足少欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦是善知識。 此知足少欲，

具足諸頭陀， 此所修資財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足諸頭陀， 此所修資財，

皆為彼當作。 若有大眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆為彼當作。 若有大眾生，

欲說多種法， 應當學此經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲說多種法， 應當學此經，

學一切法處。 若有大眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學一切法處。 若有大眾生，

欲說多種法， 彼應學此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲說多種法， 彼應學此經。

一切法持處， 生處皆當得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法持處， 生處皆當得，

少病長壽命， 常得諸禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少病長壽命， 常得諸禪定。

隨順此經已， 身常受安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順此經已， 身常受安樂，

心亦得常樂。 若能證此經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心亦得常樂。 若能證此經，

口業悉具足， 如是差別法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口業悉具足， 如是差別法，

彼當得隨順。 若能證此經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當得隨順。 若能證此經，

即總持諸經， 若能如是證， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即總持諸經， 若能如是證，

如此經中說。 彼等皆知經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此經中說。 彼等皆知經，

諸佛有所說， 所有諸文字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛有所說， 所有諸文字，

所說諸法者。 若聞於此經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說諸法者。 若聞於此經，

則離於文字， 諸法離文字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則離於文字， 諸法離文字，

以文字說法， 文字非是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以文字說法， 文字非是法，

文字非非法。 彼等於此經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文字非非法。 彼等於此經，

住於菩提中， 彼等於此求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於菩提中， 彼等於此求，

世間最名聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間最名聞。」

爾時，兩時無有出生菩薩說此偈已，頂禮世尊右遶三匝，即於佛前沒而不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，兩時無有出生菩薩說此偈已，頂禮世尊右遶三匝，即於佛前沒而不現。

爾時，眾中有一菩薩名無所續，而白佛言：「世尊！此兩時無有出生菩薩，從何而來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一菩薩名無所續，而白佛言：「世尊！此兩時無有出生菩薩，從何而來？」

佛言：「從如所來，還如是去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「從如所來，還如是去。」

彼菩薩言：「世尊！彼云何來？復云何去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「世尊！彼云何來？復云何去？」

佛言：「如影幻夢焰響虛空，及與空無相無願無作，離欲寂滅無實無像，如是等聚分別遣來。汝今語我生於一切，一切眾生，一切菩薩，一切諸佛，亦如影幻夢陽焰響虛空，及空無相無願無作，離欲寂滅涅槃無實。彼等所有一切果報，及彼名字，彼等皆是我等所為，彼等及我，一切非一非二，非多非少，亦非有物，不可聞，不共具足，無有能見者，無能知者，無能聞者。是故，汝等！從我等聽，信解思惟歡喜稱善，彼等無量阿僧祇數，行無實已皆不可得，汝等亦不可得，汝等莫以虛妄誹謗我等，莫毀呰我。我等既無，有物無相，無有處所，為他何假須說寧不說勝。若有說者，彼還是如彼，此還是如此，如是遣如遣，如是說已如是來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如影幻夢焰響虛空，及與空無相無願無作，離欲寂滅無實無像，如是等聚分別遣來。汝今語我生於一切，一切眾生，一切菩薩，一切諸佛，亦如影幻夢陽焰響虛空，及空無相無願無作，離欲寂滅涅槃無實。彼等所有一切果報，及彼名字，彼等皆是我等所為，彼等及我，一切非一非二，非多非少，亦非有物，不可聞，不共具足，無有能見者，無能知者，無能聞者。是故，汝等！從我等聽，信解思惟歡喜稱善，彼等無量阿僧祇數，行無實已皆不可得，汝等亦不可得，汝等莫以虛妄誹謗我等，莫毀呰我。我等既無，有物無相，無有處所，為他何假須說寧不說勝。若有說者，彼還是如彼，此還是如此，如是遣如遣，如是說已如是來。」

爾時，大眾得聞如是句義已，無色心，無出入息，無物染著，彼等於世尊所，一切樂具皆悉遍滿。彼等得本念已，作如是言：「此是本性體真實，無所有，無可證，無所識，如是知已，無知故。如是，如是！彼從何處有？不可作名字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾得聞如是句義已，無色心，無出入息，無物染著，彼等於世尊所，一切樂具皆悉遍滿。彼等得本念已，作如是言：「此是本性體真實，無所有，無可證，無所識，如是知已，無知故。如是，如是！彼從何處有？不可作名字。」

爾時，於上虛空，有無價寶遍滿其間，有菩薩名滅及無出生菩薩，白佛言：「世尊！是何瑞相，此無價寶遍滿虛空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，於上虛空，有無價寶遍滿其間，有菩薩名滅及無出生菩薩，白佛言：「世尊！是何瑞相，此無價寶遍滿虛空？」

佛言：「善男子等！有若干菩薩等，聞此無所可證法門得出離已，皆悉已得無生法忍，故現此相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子等！有若干菩薩等，聞此無所可證法門得出離已，皆悉已得無生法忍，故現此相。」

爾時，彼諸一切大眾皆白佛言：「希有世尊！善巧能學巧方便智，為欲解脫諸眾生故。世尊！乃能知此一切無動空無所有，無有眾生本性寂靜。然今如來為諸眾生，辯說諸法一切如影，而能勤勞教化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼諸一切大眾皆白佛言：「希有世尊！善巧能學巧方便智，為欲解脫諸眾生故。世尊！乃能知此一切無動空無所有，無有眾生本性寂靜。然今如來為諸眾生，辯說諸法一切如影，而能勤勞教化眾生。」

佛言：「如是，如是。諸善男子！如汝所說。諸善男子！若無辯說，云何能知影像、幻夢、陽焰、響聲及與虛空無相、無願無作離欲涅槃之法？而為虛妄影像等法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。諸善男子！如汝所說。諸善男子！若無辯說，云何能知影像、幻夢、陽焰、響聲及與虛空無相、無願無作離欲涅槃之法？而為虛妄影像等法？」

爾時，以佛威神力故，於上虛空聞如是聲：「世尊！何者是彼影形為影？世尊！何者是彼乃至虛妄而為影形？世尊！此一切莊嚴已具足，法本不假莊嚴。世尊！譬如畫師若畫弟子，善學伎能畫如來像，具足眾相無所缺少。更有金巧師，取最勝金作其金鬘而著頂上，然彼形像倍更端正，為一切眾瞻之無厭。世尊！如是，如是。如此法本，具足諸相瞻之無厭。世尊今者更倍莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，以佛威神力故，於上虛空聞如是聲：「世尊！何者是彼影形為影？世尊！何者是彼乃至虛妄而為影形？世尊！此一切莊嚴已具足，法本不假莊嚴。世尊！譬如畫師若畫弟子，善學伎能畫如來像，具足眾相無所缺少。更有金巧師，取最勝金作其金鬘而著頂上，然彼形像倍更端正，為一切眾瞻之無厭。世尊！如是，如是。如此法本，具足諸相瞻之無厭。世尊今者更倍莊嚴。」

說是語已，時佛告彼虛空聲言：「譬如巧學幻化之師若幻弟子，善於幻化，幻作男女端正可喜，諸根具足皆共和合，而生子息為作名字。影像幻夢陽焰響聲，太虛空等不自在也。無相無願無作離欲寂滅涅槃，彼虛妄等增長成就。所有作事入深山谷，多有人眾各發大聲，呼諸影像乃至虛空。彼出聲已沒而不現，於彼空谷無所染著，彼時眾人求是聲處了不可得。如是一切諸煩惱等，如實求之亦不可得，如彼陽焰動搖似水而不可飲，如是響聲陽焰無形像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語已，時佛告彼虛空聲言：「譬如巧學幻化之師若幻弟子，善於幻化，幻作男女端正可喜，諸根具足皆共和合，而生子息為作名字。影像幻夢陽焰響聲，太虛空等不自在也。無相無願無作離欲寂滅涅槃，彼虛妄等增長成就。所有作事入深山谷，多有人眾各發大聲，呼諸影像乃至虛空。彼出聲已沒而不現，於彼空谷無所染著，彼時眾人求是聲處了不可得。如是一切諸煩惱等，如實求之亦不可得，如彼陽焰動搖似水而不可飲，如是響聲陽焰無形像。」

爾時眾中未證法者，聞此說已皆得證法。有二十億那由他等諸天及人，皆悉得於一切法中無所染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中未證法者，聞此說已皆得證法。有二十億那由他等諸天及人，皆悉得於一切法中無所染著。

爾時，虛空還復出聲，諸天人眾皆悉見聞：「此唯名字所謂影等，乃至虛妄影像等也。影像幻化其有所問，如來解釋於先作證。」有二十億諸天人等，聞此法已，皆得決定住於阿耨多羅三藐三菩提中，當為成熟諸眾生故而為之友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空還復出聲，諸天人眾皆悉見聞：「此唯名字所謂影等，乃至虛妄影像等也。影像幻化其有所問，如來解釋於先作證。」有二十億諸天人等，聞此法已，皆得決定住於阿耨多羅三藐三菩提中，當為成熟諸眾生故而為之友。

爾時，聞持菩薩白佛言：「世尊！當何名此法本？我等云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，聞持菩薩白佛言：「世尊！當何名此法本？我等云何受持？」

佛言：「此法本名『諸罪無相無捨』，如是受持；『如來自在』，如是名持；『無所有菩薩所問』，如是名持；『說佛大神通』，如是名持；『惡心難調怨讐悔過』，如是名持；『無所有法可示現者』，如是名持；『非不見一切諸法』，如是名持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此法本名『諸罪無相無捨』，如是受持；『如來自在』，如是名持；『無所有菩薩所問』，如是名持；『說佛大神通』，如是名持；『惡心難調怨讐悔過』，如是名持；『無所有法可示現者』，如是名持；『非不見一切諸法』，如是名持。」

佛說此經時，其無所有菩薩，及難調怨讐、聞持菩薩，及彼大眾、天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經時，其無所有菩薩，及難調怨讐、聞持菩薩，及彼大眾、天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，歡喜奉行。