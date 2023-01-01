無所有菩薩經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所有菩薩經卷第三

隋天竺三藏闍那崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多等譯

爾時，世尊即便微笑，有金色光從佛口出，上至梵世遍照三千大千世界，遶佛三匝還從頂入。爾時，眾中有一菩薩名曰不染，從坐而起整理衣服，偏袒右邊右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！以何因緣今現微笑？諸佛如來若微笑者非無因緣，唯願解說令眾歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即便微笑，有金色光從佛口出，上至梵世遍照三千大千世界，遶佛三匝還從頂入。爾時，眾中有一菩薩名曰不染，從坐而起整理衣服，偏袒右邊右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！以何因緣今現微笑？諸佛如來若微笑者非無因緣，唯願解說令眾歡喜。」

爾時，佛告不染菩薩：「善男子！是難調怨讐殺害人者，於未來世過八十九百千阿僧祇劫已後，當得作佛，號曰利上功德如來、阿羅訶、三藐三佛陀，當出於世，明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。善男子！而此難調惡心怨讐前害人者，於此命終已後，當生兜率天上彌勒菩薩所，隨彼住壽。彌勒菩薩當下生時，彼於爾時作大長者，財福無量，一切果報悉皆開現，即於二十晝夜，供養彌勒世尊及聲聞眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告不染菩薩：「善男子！是難調怨讐殺害人者，於未來世過八十九百千阿僧祇劫已後，當得作佛，號曰利上功德如來、阿羅訶、三藐三佛陀，當出於世，明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。善男子！而此難調惡心怨讐前害人者，於此命終已後，當生兜率天上彌勒菩薩所，隨彼住壽。彌勒菩薩當下生時，彼於爾時作大長者，財福無量，一切果報悉皆開現，即於二十晝夜，供養彌勒世尊及聲聞眾。

「彼見彌勒世尊佛剎莊嚴之事，即生願求，為欲成就莊嚴佛剎故，與諸眷屬請彼彌勒如來世尊，及聲聞眾前後圍遶，以諸供養一切樂具，三月奉獻恭敬尊重承事供養，即以素衣長八十肘，用畫彌勒如來形像，及彼佛剎莊嚴之相。既圖畫已，奉彼彌勒如來世尊，即發願言：『藉此功德，願我當得如是佛剎莊嚴之事，亦如今者彌勒世尊、阿羅訶、三藐三佛陀所有具足莊嚴之相，願我佛剎諸聲聞眾智慧具足，願我佛剎諸菩薩等，無量智慧皆悉具足。』作是願已，以金銀華散於彌勒如來世尊，復作是言：『我等當作如是精進，亦當成就如是佛剎莊嚴之事，如昔釋迦牟尼世尊釋種勝王，為我示現光明顯照，而於彼時成熟無量多數眾生於菩提中，亦如彌勒如來世尊多菩薩眾。』彼利上功德如來，於初會時菩薩無量，於授記中皆悉得忍。於第二會，諸菩薩眾復倍無量。於第三會復倍無量，如是方便。彼利上功德如來、阿羅訶、三藐三佛陀，當有如是諸菩薩眾，而彼利上功德如來，示教利喜諸菩薩眾令行誓願。得初心已，皆令成就於一切智乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼見彌勒世尊佛剎莊嚴之事，即生願求，為欲成就莊嚴佛剎故，與諸眷屬請彼彌勒如來世尊，及聲聞眾前後圍遶，以諸供養一切樂具，三月奉獻恭敬尊重承事供養，即以素衣長八十肘，用畫彌勒如來形像，及彼佛剎莊嚴之相。既圖畫已，奉彼彌勒如來世尊，即發願言：『藉此功德，願我當得如是佛剎莊嚴之事，亦如今者彌勒世尊、阿羅訶、三藐三佛陀所有具足莊嚴之相，願我佛剎諸聲聞眾智慧具足，願我佛剎諸菩薩等，無量智慧皆悉具足。』作是願已，以金銀華散於彌勒如來世尊，復作是言：『我等當作如是精進，亦當成就如是佛剎莊嚴之事，如昔釋迦牟尼世尊釋種勝王，為我示現光明顯照，而於彼時成熟無量多數眾生於菩提中，亦如彌勒如來世尊多菩薩眾。』彼利上功德如來，於初會時菩薩無量，於授記中皆悉得忍。於第二會，諸菩薩眾復倍無量。於第三會復倍無量，如是方便。彼利上功德如來、阿羅訶、三藐三佛陀，當有如是諸菩薩眾，而彼利上功德如來，示教利喜諸菩薩眾令行誓願。得初心已，皆令成就於一切智乃至菩提。

「善男子！此難調怨讐先害人者，值彌勒佛出世已後，一切生處壽命無量，唯除一生補處時中壽二十歲，而於彼處於一日中，自身具受一切惡業無量苦惱。從是已後乃至菩提，當更修習覺菩提已壽命無量。佛滅度後，正法住世於無量時，無有惡世。如我今日諂惡眾生，有惡口者、無智慧者、難入道者、魔所持者，我今於中說法教化，此等眾生難解難入；此善男子，無有如是諸患難事。善男子！彼佛剎中無有諸魔及魔事者。所有利根通敏眾生皆集於彼，是故彼佛利上功德如來說法，少用功力而得開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此難調怨讐先害人者，值彌勒佛出世已後，一切生處壽命無量，唯除一生補處時中壽二十歲，而於彼處於一日中，自身具受一切惡業無量苦惱。從是已後乃至菩提，當更修習覺菩提已壽命無量。佛滅度後，正法住世於無量時，無有惡世。如我今日諂惡眾生，有惡口者、無智慧者、難入道者、魔所持者，我今於中說法教化，此等眾生難解難入；此善男子，無有如是諸患難事。善男子！彼佛剎中無有諸魔及魔事者。所有利根通敏眾生皆集於彼，是故彼佛利上功德如來說法，少用功力而得開解。」

爾時，眾中有菩薩名無障淨月，即從坐起整理衣服，右膝著地，合掌向佛欲自決疑，及為此眾令斷疑故，即以偈頌問世尊曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有菩薩名無障淨月，即從坐起整理衣服，右膝著地，合掌向佛欲自決疑，及為此眾令斷疑故，即以偈頌問世尊曰：

「我問世間燈， 智聚無礙者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我問世間燈， 智聚無礙者，

為欲自斷疑， 及於此眾故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲自斷疑， 及於此眾故。

何緣此眾見， 然今利根者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣此眾見， 然今利根者，

於先殺害人， 復得記菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於先殺害人， 復得記菩提？

大龍願為說， 彼往昔行業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大龍願為說， 彼往昔行業，

既為億數劫， 常作惡趣地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既為億數劫， 常作惡趣地，

多劫數積聚， 為癡盲覆故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多劫數積聚， 為癡盲覆故，

於多百億劫， 常受多種苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於多百億劫， 常受多種苦。

流轉生死中， 地獄火熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流轉生死中， 地獄火熾然，

大呼阿毘支， 觀彼業如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大呼阿毘支， 觀彼業如是，

復倍生死中， 受惡毒蛇身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復倍生死中， 受惡毒蛇身，

見即能殺害， 多百億生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見即能殺害， 多百億生死。

受多種苦已， 多百億數劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受多種苦已， 多百億數劫，

得生人道中， 復作殺害人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得生人道中， 復作殺害人。

今得見世尊， 即生於利根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今得見世尊， 即生於利根，

速斷諸煩惱， 發意向菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速斷諸煩惱， 發意向菩提。

蒙佛為授記， 於阿僧祇劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒙佛為授記， 於阿僧祇劫，

當成世間燈， 名利上功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當成世間燈， 名利上功德。

彼往昔之事， 人上為解說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼往昔之事， 人上為解說，

如是作業事， 苦惡之果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是作業事， 苦惡之果報。

以是億數劫， 已受多種苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是億數劫， 已受多種苦，

若所有善業， 教師亦為說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若所有善業， 教師亦為說，

昔所行諸行， 惡業與不善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔所行諸行， 惡業與不善，

世燈悉照知， 唯願為我說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世燈悉照知， 唯願為我說。

斷疑大丈夫， 為我及眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷疑大丈夫， 為我及眾生，

及與未來等， 能聞此教者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及與未來等， 能聞此教者，

若有懷疑惑， 於此法有疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有懷疑惑， 於此法有疑，

教師今為斷。 現在兩足尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教師今為斷。 現在兩足尊，

攝受眾生故， 於是善男子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝受眾生故， 於是善男子，

如此往昔行， 大名稱願說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此往昔行， 大名稱願說。」

爾時，佛告無障淨月菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝今欲為一切大眾斷除疑故，能問如來如是之義。汝善男子！諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。彼善男子！如彼往昔所作諸業，如此多數經於百千那由他劫受諸苦惱，汝等聞已，當信如來勿生恐怖，一向奉持如教而說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告無障淨月菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝今欲為一切大眾斷除疑故，能問如來如是之義。汝善男子！諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。彼善男子！如彼往昔所作諸業，如此多數經於百千那由他劫受諸苦惱，汝等聞已，當信如來勿生恐怖，一向奉持如教而說。」

爾時，無障淨月菩薩而白佛言：「唯願世尊，為我解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無障淨月菩薩而白佛言：「唯願世尊，為我解說。」

佛言：「善男子！我念往昔，然燈如來、阿羅訶、三藐三佛陀滅度之後，過九十億那由他劫，有佛出世，名曰法意喜王如來、應供、正遍知、明行足，乃至佛、世尊。彼佛壽命六十八千歲，初會聲聞眾有六十二俱致百千，菩薩摩訶薩其數復倍。彼佛世界名曰梵主，劫名淨意，彼法意喜王如來生於彼劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我念往昔，然燈如來、阿羅訶、三藐三佛陀滅度之後，過九十億那由他劫，有佛出世，名曰法意喜王如來、應供、正遍知、明行足，乃至佛、世尊。彼佛壽命六十八千歲，初會聲聞眾有六十二俱致百千，菩薩摩訶薩其數復倍。彼佛世界名曰梵主，劫名淨意，彼法意喜王如來生於彼劫。

「何故彼劫名清淨意？彼劫常有如來出世及諸菩薩，是故彼劫名清淨意。善男子！於彼法意喜王如來住世劫中，此難調怨讐善男子，爾時為王名曰降怨，請彼如來及比丘僧諸菩薩眾，以一切樂具，三月供養於彼如來，從其聞法，發阿耨多羅三藐三菩提心。彼殖善根，復得值遇十千諸佛，於一切處常修梵行，常得多聞，發勤精進得四禪定。由此善根復值如來，名金剛焰光，於彼佛所，出家修道，行於梵行，發勤精進行頭陀法，常在蘭若空閑之處。誦修多羅滿十千部，皆是大乘，亦得四禪及五神通四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何故彼劫名清淨意？彼劫常有如來出世及諸菩薩，是故彼劫名清淨意。善男子！於彼法意喜王如來住世劫中，此難調怨讐善男子，爾時為王名曰降怨，請彼如來及比丘僧諸菩薩眾，以一切樂具，三月供養於彼如來，從其聞法，發阿耨多羅三藐三菩提心。彼殖善根，復得值遇十千諸佛，於一切處常修梵行，常得多聞，發勤精進得四禪定。由此善根復值如來，名金剛焰光，於彼佛所，出家修道，行於梵行，發勤精進行頭陀法，常在蘭若空閑之處。誦修多羅滿十千部，皆是大乘，亦得四禪及五神通四無色定。

「善男子！彼金剛焰如來、阿羅訶、三藐三佛陀，有十俱致諸比丘眾，皆阿羅漢。復有八十四俱致那由他百千諸菩薩眾，常隨世尊，皆得等忍及陀羅尼，轉不退輪善解深法，已入無邊陀羅尼門，已能巧入無邊法界海印三昧，遊戲神通心得決定，顯現諸佛住持身體，於諸眾生常行慈悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼金剛焰如來、阿羅訶、三藐三佛陀，有十俱致諸比丘眾，皆阿羅漢。復有八十四俱致那由他百千諸菩薩眾，常隨世尊，皆得等忍及陀羅尼，轉不退輪善解深法，已入無邊陀羅尼門，已能巧入無邊法界海印三昧，遊戲神通心得決定，顯現諸佛住持身體，於諸眾生常行慈悲。

「善男子！爾時彼佛菩薩眾中，有一菩薩比丘上首法師，名利益上，善說法義示教利喜，令諸菩薩得不思議具足功德，為彼世尊而作侍者恒隨遊止，猶如今日阿難比丘，皆能受持諸修多羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時彼佛菩薩眾中，有一菩薩比丘上首法師，名利益上，善說法義示教利喜，令諸菩薩得不思議具足功德，為彼世尊而作侍者恒隨遊止，猶如今日阿難比丘，皆能受持諸修多羅。

「善男子！如是彼利益上菩薩，於自在王如來所說那由他百千修多羅悉能受持，能為彼諸那由他等百千菩薩解說其義。善男子！爾時自在王如來、阿羅訶、三藐三佛陀，於二萬歲為諸菩薩、諸聲聞眾及諸眾生，說法教化滿二萬歲，然後乃於一切菩薩，及比丘眾、諸天魔梵、沙門婆羅門等大眾之中，告彼利益上菩薩言：『善男子！汝當受持此不思議那由他等百千俱致所修阿耨多羅三藐三菩提法，於後末世，為諸天人增長善根護持此法，光顯如來菩提教法，令久住故受持解說。善男子！是夜過半諸佛如來當般涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是彼利益上菩薩，於自在王如來所說那由他百千修多羅悉能受持，能為彼諸那由他等百千菩薩解說其義。善男子！爾時自在王如來、阿羅訶、三藐三佛陀，於二萬歲為諸菩薩、諸聲聞眾及諸眾生，說法教化滿二萬歲，然後乃於一切菩薩，及比丘眾、諸天魔梵、沙門婆羅門等大眾之中，告彼利益上菩薩言：『善男子！汝當受持此不思議那由他等百千俱致所修阿耨多羅三藐三菩提法，於後末世，為諸天人增長善根護持此法，光顯如來菩提教法，令久住故受持解說。善男子！是夜過半諸佛如來當般涅槃。』

「爾時，彼利益上菩薩，聞佛涅槃悲泣雨淚，從坐而起，整理衣服，偏袒右邊，右膝著地，合掌向佛，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼利益上菩薩，聞佛涅槃悲泣雨淚，從坐而起，整理衣服，偏袒右邊，右膝著地，合掌向佛，而說偈言：

「『願兩足尊住一劫， 利益世間天人等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『願兩足尊住一劫， 利益世間天人等，

我今勸請世間眼， 願說妙法以教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今勸請世間眼， 願說妙法以教示。

深智無惱之導師， 勝行住於諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深智無惱之導師， 勝行住於諸功德，

普眼調伏天人者， 大神通尊願久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普眼調伏天人者， 大神通尊願久住。

若聞導師入涅槃， 諸天人等心憂惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞導師入涅槃， 諸天人等心憂惱，

導師願愍彼等故， 唯願住世見教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師願愍彼等故， 唯願住世見教示。

我及百千諸眾生， 眾苦逼切生憂惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我及百千諸眾生， 眾苦逼切生憂惱，

皆由導師唱滅度， 世親今欲入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆由導師唱滅度， 世親今欲入涅槃。

能調於人調御者， 唯願普眼尊久住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能調於人調御者， 唯願普眼尊久住，

利益世間天人故， 我今勸請佛世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益世間天人故， 我今勸請佛世尊。』

「爾時，世尊為欲利益諸天世人，以偈報彼利益上菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊為欲利益諸天世人，以偈報彼利益上菩薩言：

「『我已為世作利益， 說如是等諸法教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我已為世作利益， 說如是等諸法教，

我已充滿諸菩薩， 令住諸佛無漏中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已充滿諸菩薩， 令住諸佛無漏中。

即於此夜後分時， 我當入般於涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於此夜後分時， 我當入般於涅槃，

我今付汝此法教， 世尊滅後令久住。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今付汝此法教， 世尊滅後令久住。』

彼眾聞作是語已， 彼諸菩薩皆合掌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼眾聞作是語已， 彼諸菩薩皆合掌，

咸共瞻仰彼如來， 悲泣雨淚作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸共瞻仰彼如來， 悲泣雨淚作是言：

『唯願兩足尊慰喻， 我及百千眾生等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『唯願兩足尊慰喻， 我及百千眾生等，

尊滅度後誰作佛？ 世尊於諸世間上。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊滅度後誰作佛？ 世尊於諸世間上。』

哀愍軟語而告言， 慰喻世間天人等： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍軟語而告言， 慰喻世間天人等：

『我滅比丘莫懷怖， 我後復當佛出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『我滅比丘莫懷怖， 我後復當佛出世。

有菩薩名功德分， 修行得至無漏智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有菩薩名功德分， 修行得至無漏智，

於未來世當作佛， 名曰智焰兩足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於未來世當作佛， 名曰智焰兩足尊。

我今勸請汝當知， 為欲攝持此法故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今勸請汝當知， 為欲攝持此法故，

如此法教廣開顯， 為於世間天人等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此法教廣開顯， 為於世間天人等。』

聞於世尊如是說， 即時安慰復發言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞於世尊如是說， 即時安慰復發言：

『大神通力此甚難， 無攝受法攝受故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『大神通力此甚難， 無攝受法攝受故，

我為導師尊重故， 我今攝受於正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為導師尊重故， 我今攝受於正法。

我當廣宣此法教， 我當捨身及壽命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當廣宣此法教， 我當捨身及壽命，

不護己身壽命等， 乃可守護如來法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不護己身壽命等， 乃可守護如來法。

若不甞愛己身者， 彼即能護教師法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不甞愛己身者， 彼即能護教師法。』

「善男子！爾時彼佛慰喻彼諸一切大眾令歡喜已，說法教誨與威力已，於夜後分入於涅槃。善男子！彼時世尊入涅槃後，彼菩薩說滿足八十千數法門，如是隨順成就眾生，多那由他百千眾生，當得成熟於阿耨多羅三藐三菩提中，況復住於聲聞乘者、辟支佛乘者，況復流轉於生死中種善根者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時彼佛慰喻彼諸一切大眾令歡喜已，說法教誨與威力已，於夜後分入於涅槃。善男子！彼時世尊入涅槃後，彼菩薩說滿足八十千數法門，如是隨順成就眾生，多那由他百千眾生，當得成熟於阿耨多羅三藐三菩提中，況復住於聲聞乘者、辟支佛乘者，況復流轉於生死中種善根者？

「善男子！彼佛如來般涅槃後，正法滅已，於像法中多有比丘，說有可得說有可滅，彼等於是諸修多羅不樂受持復生誹謗。善男子！於彼時中此閻浮提，有一人王名勇健力，果報廣大。爾時彼利益上菩薩比丘，至彼王所為說佛法，說於如來祕密之教。彼王聞已，即於上利益比丘生敬重心，即發阿耨多羅三藐三菩提心供養比丘。而彼比丘，欲教化彼諸眾生故，於一切處受諸供養，不生厭悔不生倦心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼佛如來般涅槃後，正法滅已，於像法中多有比丘，說有可得說有可滅，彼等於是諸修多羅不樂受持復生誹謗。善男子！於彼時中此閻浮提，有一人王名勇健力，果報廣大。爾時彼利益上菩薩比丘，至彼王所為說佛法，說於如來祕密之教。彼王聞已，即於上利益比丘生敬重心，即發阿耨多羅三藐三菩提心供養比丘。而彼比丘，欲教化彼諸眾生故，於一切處受諸供養，不生厭悔不生倦心。

「彼王供養彼比丘已，滿足三月，及於八萬四千采女，各自莊嚴持諸香華，及諸音樂眾寶瓔珞塗香衣服，如是等事供養比丘，及彼比丘所有門徒，八千五百常相隨順，一切皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼王供養彼比丘已，滿足三月，及於八萬四千采女，各自莊嚴持諸香華，及諸音樂眾寶瓔珞塗香衣服，如是等事供養比丘，及彼比丘所有門徒，八千五百常相隨順，一切皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！於彼之時，難調怨讐殺害人者而為比丘，名曰寂定威儀，善說法要多聞總持，滿足十千修多羅等，誦持通利，能廣分別諸修多羅，常說少欲知足法義。而彼比丘已得四禪，復得五通四無色定，而彼寂定威儀比丘多有徒眾，其數五百共相隨逐，亦有如是威儀勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於彼之時，難調怨讐殺害人者而為比丘，名曰寂定威儀，善說法要多聞總持，滿足十千修多羅等，誦持通利，能廣分別諸修多羅，常說少欲知足法義。而彼比丘已得四禪，復得五通四無色定，而彼寂定威儀比丘多有徒眾，其數五百共相隨逐，亦有如是威儀勝行。

「爾時，寂定威儀比丘，見彼利益上菩薩比丘，不憙不悅生於惡心，發瞋恚意現於惡色，在眾人前說如是言：『如此比丘！何處有於菩提之行？何處有於諸佛之法？如是雜行，於世間行威儀尚無，況復當有證於勝智？』而彼眾人一向唯信利益上菩薩比丘，無能壞者。爾時寂定威儀比丘，復增瞋恨轉更增上，從彼地方背面而去：『我不復憙見是惡事，若此比丘行於邪見，令諸人眾皆行顛倒。』至蘭若處欲入三昧，以有瞋恨彼彼三昧不能順入，況復能定？彼有如是強力行故，所有禪定三摩拔提，及五神通一切皆失，彼以如是恚惡心，故得大重病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寂定威儀比丘，見彼利益上菩薩比丘，不憙不悅生於惡心，發瞋恚意現於惡色，在眾人前說如是言：『如此比丘！何處有於菩提之行？何處有於諸佛之法？如是雜行，於世間行威儀尚無，況復當有證於勝智？』而彼眾人一向唯信利益上菩薩比丘，無能壞者。爾時寂定威儀比丘，復增瞋恨轉更增上，從彼地方背面而去：『我不復憙見是惡事，若此比丘行於邪見，令諸人眾皆行顛倒。』至蘭若處欲入三昧，以有瞋恨彼彼三昧不能順入，況復能定？彼有如是強力行故，所有禪定三摩拔提，及五神通一切皆失，彼以如是恚惡心，故得大重病。

「爾時，彼利益上菩薩比丘，作如是念：『希有乃至如此比丘，生大不善瞋恚濁意，我於今者應生憐愍，為作利益聞深法故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼利益上菩薩比丘，作如是念：『希有乃至如此比丘，生大不善瞋恚濁意，我於今者應生憐愍，為作利益聞深法故。』

「爾時利益上菩薩比丘，及五千菩薩諸眷屬眾，飛騰虛空於彼住已，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時利益上菩薩比丘，及五千菩薩諸眷屬眾，飛騰虛空於彼住已，而說偈言：

「『居家自性說菩提， 欲無分別無破壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『居家自性說菩提， 欲無分別無破壞，

若覺此行演說者， 彼覺菩提無上安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若覺此行演說者， 彼覺菩提無上安。

瞋行自性如菩提， 世師智者已為說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋行自性如菩提， 世師智者已為說，

若覺如是法行者， 彼覺菩提二足上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若覺如是法行者， 彼覺菩提二足上。

愚癡示現菩提等， 菩提愚癡無異性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡示現菩提等， 菩提愚癡無異性，

此示現癡以一行， 當覺菩提無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此示現癡以一行， 當覺菩提無上道。

若有已說諸見行， 及彼菩提勝上覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有已說諸見行， 及彼菩提勝上覺，

於此二行中說者， 見行不得於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此二行中說者， 見行不得於菩提。

諸佛之法甚深妙， 不以有得能知見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛之法甚深妙， 不以有得能知見，

離於分別有所依， 善巧智者覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於分別有所依， 善巧智者覺菩提。

若能捨離諸分別， 及以持戒我慢見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能捨離諸分別， 及以持戒我慢見，

依恃多聞而自矜， 捨是等已覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依恃多聞而自矜， 捨是等已覺菩提。

寧處居家樂貪欲， 若聞此法不驚疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧處居家樂貪欲， 若聞此法不驚疑，

信解導師所說法， 能於一行廣演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解導師所說法， 能於一行廣演說。

不用此教中出家， 有所得見在閑處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不用此教中出家， 有所得見在閑處，

於我想中常繫著， 起念我當證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於我想中常繫著， 起念我當證菩提。

所有動念所演說， 彼等皆是魔羅網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有動念所演說， 彼等皆是魔羅網，

若知諸法如虛空， 彼則無有於動念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知諸法如虛空， 彼則無有於動念。

諸如來有如是法， 諸普眼等說一行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸如來有如是法， 諸普眼等說一行，

煩惱菩提二無二， 不得煩惱及菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱菩提二無二， 不得煩惱及菩提。

若不分別欲及瞋， 亦不分別於癡等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不分別欲及瞋， 亦不分別於癡等，

捨離彼此於二者， 彼覺菩提諸導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離彼此於二者， 彼覺菩提諸導師。

若不住於有所得， 亦不有念及不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不住於有所得， 亦不有念及不動，

不起我想無依處， 彼覺菩提無上安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起我想無依處， 彼覺菩提無上安。

若捨分別於分別， 諂曲幻偽與嫉妬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若捨分別於分別， 諂曲幻偽與嫉妬，

樂行頭陀戒福德， 彼覺菩提無量眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂行頭陀戒福德， 彼覺菩提無量眼。

若聞此法無所捨， 於廣說時亦不疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此法無所捨， 於廣說時亦不疑，

彼當速成兩足尊， 世間無上智自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當速成兩足尊， 世間無上智自在。

甚深諸法最妙勝， 不可思量寂無流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深諸法最妙勝， 不可思量寂無流，

若不開發我見者， 難覺於多俱致劫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不開發我見者， 難覺於多俱致劫。』

「善男子！爾時，彼利益上菩薩比丘說此偈時，於上空中，六十六那由他諸天得無生法忍。復有六十二千眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，彼利益上菩薩比丘說此偈時，於上空中，六十六那由他諸天得無生法忍。復有六十二千眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。

「爾時寂定威儀比丘，聞是偈已無喜樂意，心生熱惱遍身皆腫。於是人所反生慈心，思惟於此一慈心故餘皆瞋恨。於彼時間大地開裂，彼現身墮阿鼻地獄，住於彼中億那由他百千歲數受大極苦。於彼命終即受生於見毒蛇中，如是次第經於多億那由他等百千生中，二惡處行，大阿鼻獄、大叫喚獄。還復生彼見毒蛇中，以彼如是不善根故，滿足經於六十二億那由他等百千劫數。以彼往昔於上利益菩薩，生一慈心以眼觀視，以彼善根從彼處終得受人身，由彼慈心有熏習故。又復以彼見毒蛇母，而於彼所起慈心故，復聞如是深妙法故，今得如是利智神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時寂定威儀比丘，聞是偈已無喜樂意，心生熱惱遍身皆腫。於是人所反生慈心，思惟於此一慈心故餘皆瞋恨。於彼時間大地開裂，彼現身墮阿鼻地獄，住於彼中億那由他百千歲數受大極苦。於彼命終即受生於見毒蛇中，如是次第經於多億那由他等百千生中，二惡處行，大阿鼻獄、大叫喚獄。還復生彼見毒蛇中，以彼如是不善根故，滿足經於六十二億那由他等百千劫數。以彼往昔於上利益菩薩，生一慈心以眼觀視，以彼善根從彼處終得受人身，由彼慈心有熏習故。又復以彼見毒蛇母，而於彼所起慈心故，復聞如是深妙法故，今得如是利智神通。

「善男子！於意云何？彼時寂定威儀比丘，豈異人乎？今此難調怨讐是也，此於往昔有是業障。善男子！於意云何？彼時利益上菩薩比丘者，莫作異見，我身是也。諸善男子！彼時有王勇健力者，今無所有菩薩是也。諸善男子！此由往昔於菩薩邊生如是等瞋恨心故，受如是等難知可畏業障惱患。諸善男子！以如是故，若有菩薩當欲淨於諸業障者，於諸菩薩恭敬尊重如教師想。諸善男子！若當欲得不害自身住菩提者，應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於意云何？彼時寂定威儀比丘，豈異人乎？今此難調怨讐是也，此於往昔有是業障。善男子！於意云何？彼時利益上菩薩比丘者，莫作異見，我身是也。諸善男子！彼時有王勇健力者，今無所有菩薩是也。諸善男子！此由往昔於菩薩邊生如是等瞋恨心故，受如是等難知可畏業障惱患。諸善男子！以如是故，若有菩薩當欲淨於諸業障者，於諸菩薩恭敬尊重如教師想。諸善男子！若當欲得不害自身住菩提者，應如是學。」

說此往昔出法品時，有九十二那由他等百千眾生，得無生忍，三十六億那由他等諸菩薩，得淨業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此往昔出法品時，有九十二那由他等百千眾生，得無生忍，三十六億那由他等諸菩薩，得淨業障。

爾時，難調怨讐先害人者，聞佛授記歡喜踊躍，飛住虛空高七多羅樹，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，難調怨讐先害人者，聞佛授記歡喜踊躍，飛住虛空高七多羅樹，而說偈言：

「若欲住淨土， 應如導師說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲住淨土， 應如導師說，

應信於諸佛， 最上大神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應信於諸佛， 最上大神通。

覺佛神通已， 知無分別處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺佛神通已， 知無分別處，

於世間無有， 而難可得者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於世間無有， 而難可得者。

若聞無所有， 所問經法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞無所有， 所問經法者，

能信能觸證， 則供養諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能信能觸證， 則供養諸佛。

若學此經已， 能除諸有想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若學此經已， 能除諸有想，

得捨已作惡， 當見諸導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得捨已作惡， 當見諸導師。

若學於此經， 是則見諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若學於此經， 是則見諸佛，

親侍諸如來， 如此經廣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親侍諸如來， 如此經廣說，

此則是施度， 淨戒所依住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此則是施度， 淨戒所依住，

忍辱及精進， 智慧等本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱及精進， 智慧等本處。

若無有所得， 是處不說著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無有所得， 是處不說著，

如世尊所說， 學如是調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世尊所說， 學如是調伏。

若聞於此經， 令諸義示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞於此經， 令諸義示現，

種種諸供養， 力盡無能報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種諸供養， 力盡無能報。

不可數多劫， 闇面無所見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可數多劫， 闇面無所見，

若聞此經者， 得到諸佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此經者， 得到諸佛地。

彼寤於愚癡， 以破無明闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼寤於愚癡， 以破無明闇，

以得一切空， 由聞此經故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以得一切空， 由聞此經故，

多種煩惱盡， 少有未盡者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多種煩惱盡， 少有未盡者。

猶如於大海， 取於一滴水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如於大海， 取於一滴水，

成熟眾生故， 煩惱滴不盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成熟眾生故， 煩惱滴不盡，

悲愍眾生故， 不盡彼煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲愍眾生故， 不盡彼煩惱，

為清淨佛剎， 不滿於一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為清淨佛剎， 不滿於一切。

彼成熟眾生， 彼彼處不滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼成熟眾生， 彼彼處不滅，

亦可彼滿時， 如授記菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦可彼滿時， 如授記菩提，

是故諸水滴， 於瓶中不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸水滴， 於瓶中不盡。

若一切開現， 彼當有佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若一切開現， 彼當有佛剎，

彼即當滿足， 無有餘熏習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即當滿足， 無有餘熏習。

如是如是處， 聞有如是經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是如是處， 聞有如是經，

能善解說者， 諸功德具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能善解說者， 諸功德具足。」

爾時，彼難調怨讐說此偈已，從空而下住於佛前，頂禮佛足合掌而住。爾時，世尊而歎彼言：「善哉！善哉！汝善男子！快說此偈合於義理，無有虛妄無有別異。如是如來神通威力，一切菩薩於中當學，如是學已得眾生空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼難調怨讐說此偈已，從空而下住於佛前，頂禮佛足合掌而住。爾時，世尊而歎彼言：「善哉！善哉！汝善男子！快說此偈合於義理，無有虛妄無有別異。如是如來神通威力，一切菩薩於中當學，如是學已得眾生空。」

爾時，難調怨讐善男子，如是思念：「今者世尊稱我善哉！我今稱慶，當以何事供養世尊？」彼即聞於空中聲曰：「汝可以身供養世尊。」即問空言：「云何供養？」復聞空聲：「汝善男子！汝今宜可飛騰虛空，令此大眾皆悉知見，住於虛空說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，難調怨讐善男子，如是思念：「今者世尊稱我善哉！我今稱慶，當以何事供養世尊？」彼即聞於空中聲曰：「汝可以身供養世尊。」即問空言：「云何供養？」復聞空聲：「汝善男子！汝今宜可飛騰虛空，令此大眾皆悉知見，住於虛空說如是偈：

「『所有諸慳著， 皆由住自身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『所有諸慳著， 皆由住自身，

我已捨一切， 今供養導師。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已捨一切， 今供養導師。』」

爾時，彼善男子聞此偈已生歡喜心，以佛神力飛騰虛空一多羅樹，而說此偈，即自捨身供養如來。於虛空中自捨身已，有千數華柔軟香潔未曾見聞，光明香氣滿一由旬猶如日光，或經一時，或經半時。彼諸華等遶佛三匝而供養已，佛神力故於虛空中而成華蓋，而於彼中說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼善男子聞此偈已生歡喜心，以佛神力飛騰虛空一多羅樹，而說此偈，即自捨身供養如來。於虛空中自捨身已，有千數華柔軟香潔未曾見聞，光明香氣滿一由旬猶如日光，或經一時，或經半時。彼諸華等遶佛三匝而供養已，佛神力故於虛空中而成華蓋，而於彼中說如是偈：

「我已捨自身， 供養諸教師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我已捨自身， 供養諸教師，

我不知自身， 亦不知世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我不知自身， 亦不知世尊。」

彼於彼時於一切處，不知身心不知如來，不知眾生不知住處，彼於彼時涅槃平等，亦無是念：「我已得證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於彼時於一切處，不知身心不知如來，不知眾生不知住處，彼於彼時涅槃平等，亦無是念：「我已得證。」

於彼時中有一化佛，自然現身而作是言：「汝善男子！汝已成就佛剎種子一切開現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼時中有一化佛，自然現身而作是言：「汝善男子！汝已成就佛剎種子一切開現。」

於彼佛前合掌而住，心生歡喜踊躍無量，禮敬彼佛而作是言：「我今禮佛大神通已，令各種相生善根已，還住涅槃平等法中，離罪福德如是不住近於善根，諸佛法中彼能親近無所乏短，勸請令住於菩提中。」復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼佛前合掌而住，心生歡喜踊躍無量，禮敬彼佛而作是言：「我今禮佛大神通已，令各種相生善根已，還住涅槃平等法中，離罪福德如是不住近於善根，諸佛法中彼能親近無所乏短，勸請令住於菩提中。」復說偈言：

「眾生覺如是， 當脫於大苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生覺如是， 當脫於大苦，

生死大險道， 所有苦眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死大險道， 所有苦眾生，

彼亦不成就， 所有言苦者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦不成就， 所有言苦者，

彼亦受彼苦， 不覺此教故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦受彼苦， 不覺此教故。」

說此偈已，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此偈已，默然而住。

爾時，無名菩薩告彼善男子言：「善男子！汝今已能行一切施。若持自身供養於佛，善男子！汝更不得言我自在，汝以此身已用施佛。善男子！譬如有人施他財已，後不得言：『還是我物。』彼於彼財不得自在。如是，善男子！汝今以身已施於佛，汝今既作如是之言：『我當來世當得作佛得忍授記。』善男子！汝於今者更欲何作？」彼聞此已即生疑念：「我今云何？我今云何？」如是思念。彼時即復聞無所有菩薩聲言：「善男子！汝今莫作。善男子！汝應還念諸佛神通，如汝信解。」應如是報，彼向無名菩薩所問，聞此言聲即生辯才。明見前來無有身心，無言無說，無施無戒，無忍無進，無禪無智，無斷無常，無聲聞無菩薩，無發菩提心，無如來無如來法，無涅槃無涅槃聲。無有信者，無有所住，無有所取，無有所言，無有縛者，無有所聞。無所聞者，無有所有。無所有者，無所承攬，無所承望，一切勝相皆悉具足，教化眾生開現具足，成就佛剎與涅槃等，平等無二無有名說。如無可說亦不欲生，如無言中如如是住，如是如如亦無所行，彼於諸佛大神通中無復疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無名菩薩告彼善男子言：「善男子！汝今已能行一切施。若持自身供養於佛，善男子！汝更不得言我自在，汝以此身已用施佛。善男子！譬如有人施他財已，後不得言：『還是我物。』彼於彼財不得自在。如是，善男子！汝今以身已施於佛，汝今既作如是之言：『我當來世當得作佛得忍授記。』善男子！汝於今者更欲何作？」彼聞此已即生疑念：「我今云何？我今云何？」如是思念。彼時即復聞無所有菩薩聲言：「善男子！汝今莫作。善男子！汝應還念諸佛神通，如汝信解。」應如是報，彼向無名菩薩所問，聞此言聲即生辯才。明見前來無有身心，無言無說，無施無戒，無忍無進，無禪無智，無斷無常，無聲聞無菩薩，無發菩提心，無如來無如來法，無涅槃無涅槃聲。無有信者，無有所住，無有所取，無有所言，無有縛者，無有所聞。無所聞者，無有所有。無所有者，無所承攬，無所承望，一切勝相皆悉具足，教化眾生開現具足，成就佛剎與涅槃等，平等無二無有名說。如無可說亦不欲生，如無言中如如是住，如是如如亦無所行，彼於諸佛大神通中無復疑惑。

爾時，無名菩薩讚彼善男子言：「善哉！善哉！善男子！汝今善住佛大神通，汝今如是辯才成就，辯說如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無名菩薩讚彼善男子言：「善哉！善哉！善男子！汝今善住佛大神通，汝今如是辯才成就，辯說如是。」

彼即答言：「善男子！我亦不住佛神通中，其佛神通無能作者，一切諸法真體無名，不可得故。彼無可入，無可出處，無可知處，如是信已無有住處，其佛神通無住處故。彼無有人能說名字，但無名中我今問汝莫生疲倦，其有智者難可承事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即答言：「善男子！我亦不住佛神通中，其佛神通無能作者，一切諸法真體無名，不可得故。彼無可入，無可出處，無可知處，如是信已無有住處，其佛神通無住處故。彼無有人能說名字，但無名中我今問汝莫生疲倦，其有智者難可承事。」

彼即答言：「善男子！汝今但問，我所知者當為解釋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即答言：「善男子！汝今但問，我所知者當為解釋。」

彼難調言：「摩訶薩埵！汝今何故名為無名？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼難調言：「摩訶薩埵！汝今何故名為無名？」

彼即答言：「我於是處不得言說，亦如汝所名字示現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即答言：「我於是處不得言說，亦如汝所名字示現。」

彼即答言：「善哉！善哉！汝善男子！汝今以度佛大神通，離於名字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即答言：「善哉！善哉！汝善男子！汝今以度佛大神通，離於名字。」

彼無名言：「善男子！於平等中無法可離，無有可斷無可建立，無去無來無平等相。善男子！若一切法彼平等者無有別離，其平等處亦無處所。云何斷離？若平等法而別有者，乃可斷離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無名言：「善男子！於平等中無法可離，無有可斷無可建立，無去無來無平等相。善男子！若一切法彼平等者無有別離，其平等處亦無處所。云何斷離？若平等法而別有者，乃可斷離。」

爾時，眾中有一菩薩名不自在，而白佛言：「世尊！何因何緣，是無所有菩薩名為無所有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一菩薩名不自在，而白佛言：「世尊！何因何緣，是無所有菩薩名為無所有？」

佛告彼言：「善男子！汝應還問是無所有菩薩因緣，彼當報汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彼言：「善男子！汝應還問是無所有菩薩因緣，彼當報汝。」

爾時，不自在菩薩摩訶薩問無所有菩薩摩訶薩言：「善男子！汝今云何名無所有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不自在菩薩摩訶薩問無所有菩薩摩訶薩言：「善男子！汝今云何名無所有？」

彼即答言：「善男子！我今不見自身能為一切眾生作利安故，能問如來如是等處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即答言：「善男子！我今不見自身能為一切眾生作利安故，能問如來如是等處。」

彼不自在菩薩問言：「彼所問處與身合耶？為不合耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不自在菩薩問言：「彼所問處與身合耶？為不合耶？」

無所有言：「我所問處不與身合。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所有言：「我所問處不與身合。」

彼復問言：「善男子！汝今云何不與身合，成就所問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼復問言：「善男子！汝今云何不與身合，成就所問？」

無所有言：「善男子！我以三處發問如來。何等為三？謂身、口、意，此等三處，我問如來。善男子！是身口意無和合義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所有言：「善男子！我以三處發問如來。何等為三？謂身、口、意，此等三處，我問如來。善男子！是身口意無和合義。」

彼復問言：「善男子！汝見何意而不現身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼復問言：「善男子！汝見何意而不現身。」

彼則答言：「我今亦汝當信我言，我為安樂諸眾生故而不現身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼則答言：「我今亦汝當信我言，我為安樂諸眾生故而不現身。」

彼菩薩言：「我以肉眼故不能見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「我以肉眼故不能見。」

無所有言：「以天眼看。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所有言：「以天眼看。」

彼言：「天眼亦復不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼言：「天眼亦復不見。」

無所有言：「以法眼看。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所有言：「以法眼看。」

彼菩薩言：「善男子！所有法行彼亦不離於一切眼，於彼處中無法可見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「善男子！所有法行彼亦不離於一切眼，於彼處中無法可見。」

無所有言：「汝云何聞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所有言：「汝云何聞？」

彼復答言：「彼處無有和合可聞。善男子！我見如如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼復答言：「彼處無有和合可聞。善男子！我見如如。」

無所有言：「善男子！於如如中無有三眼。」不自在言：「汝云何見？」時無所有默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所有言：「善男子！於如如中無有三眼。」不自在言：「汝云何見？」時無所有默然而住。

不自在言：「善男子！於無能見一切法中何故默住？其於虛空豈無容受？虛空悉能容受諸法，無所染著所入無礙，於一切法無有假借，彼處不著應有解說。善男子！汝以何緣默無有說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不自在言：「善男子！於無能見一切法中何故默住？其於虛空豈無容受？虛空悉能容受諸法，無所染著所入無礙，於一切法無有假借，彼處不著應有解說。善男子！汝以何緣默無有說？」

彼即答言：「我今求彼所有語言，能解釋處皆不可得，我以是故默而不答。然，善男子！汝聽我說，以何因緣名不自在？善男子！我念億劫，已曾知為諸眾生等離無益語，為諸眾生所作利益，柔軟生樂皆悉美妙，歡喜踊躍無有麁澁，依時利益不生瞋恨，說如是言：『無有眾生怨恨於我。』善男子！以是因緣我得無畏。善男子！一切眾生無有所畏。所以者何？諸有語言無有自在。善男子！汝今觀是諸語言法無有自在，我今所說此語言中有成就者，彼於三界所不容受。所有一切眾生言說：『若合若散，有益無益。若雜不雜，若念若起，若為眾生令淨煩惱令捨煩惱。』我見彼等皆悉平等，若智若愚皆得一名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即答言：「我今求彼所有語言，能解釋處皆不可得，我以是故默而不答。然，善男子！汝聽我說，以何因緣名不自在？善男子！我念億劫，已曾知為諸眾生等離無益語，為諸眾生所作利益，柔軟生樂皆悉美妙，歡喜踊躍無有麁澁，依時利益不生瞋恨，說如是言：『無有眾生怨恨於我。』善男子！以是因緣我得無畏。善男子！一切眾生無有所畏。所以者何？諸有語言無有自在。善男子！汝今觀是諸語言法無有自在，我今所說此語言中有成就者，彼於三界所不容受。所有一切眾生言說：『若合若散，有益無益。若雜不雜，若念若起，若為眾生令淨煩惱令捨煩惱。』我見彼等皆悉平等，若智若愚皆得一名。」

彼言：「善哉！善哉！善男子！如汝往昔曾供諸佛，得是合實語言解釋。善男子！汝見何利而不現身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼言：「善哉！善哉！善男子！如汝往昔曾供諸佛，得是合實語言解釋。善男子！汝見何利而不現身？」

彼即答言：「汝今應當問於世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即答言：「汝今應當問於世尊。」

爾時，無畏菩薩而白佛言：「世尊！是無所有菩薩，見何等利而不現身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無畏菩薩而白佛言：「世尊！是無所有菩薩，見何等利而不現身？」

佛告彼言：「善男子！唯除我身，於此三界無有眾生，如是身相與其等者，唯除神通所化勝身，成就如是業果報故。勿令一切諸婦人見，必於此處染著亂意，不能聽法不作諸事，棄捨本夫飲食無歡，染愛迷著多受苦惱。是無所有！見如是等諸過患故，而不現身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彼言：「善男子！唯除我身，於此三界無有眾生，如是身相與其等者，唯除神通所化勝身，成就如是業果報故。勿令一切諸婦人見，必於此處染著亂意，不能聽法不作諸事，棄捨本夫飲食無歡，染愛迷著多受苦惱。是無所有！見如是等諸過患故，而不現身。」

爾時，無畏菩薩及彼大眾，皆生疑惑咸作是念：「是無所有菩薩身相何如，而今世尊作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無畏菩薩及彼大眾，皆生疑惑咸作是念：「是無所有菩薩身相何如，而今世尊作如是說？」

爾時，眾中有諸女人：一名解染、二名寶瓔、三名解華、四名寶華、五名普香、六名香自在、七名金華、八名作愛、九名不染、十名善住意、十一名作光明、十二名甜味、十三名阿那羅梨耶、十四名住持、十五名無垢、十六名海、十七名功德上、十八名無過夫、十九名調順、二十名諸天供養、二十一名壞上、二十二名普照明、二十三名不背、二十四名善住持精進、二十五名善住、二十六名安樂、二十七名王、二十八名悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有諸女人：一名解染、二名寶瓔、三名解華、四名寶華、五名普香、六名香自在、七名金華、八名作愛、九名不染、十名善住意、十一名作光明、十二名甜味、十三名阿那羅梨耶、十四名住持、十五名無垢、十六名海、十七名功德上、十八名無過夫、十九名調順、二十名諸天供養、二十一名壞上、二十二名普照明、二十三名不背、二十四名善住持精進、二十五名善住、二十六名安樂、二十七名王、二十八名悲。

如是等類二十八女，與姊妹俱從坐而起，脫身瓔珞供養世尊，右膝著地皆共合掌，而白佛言：「世尊！所說無所有菩薩功德如是，願於我等承佛威神得見其身，成就如是實業果報，莫以別身而示我等，我今欲見菩薩實身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等類二十八女，與姊妹俱從坐而起，脫身瓔珞供養世尊，右膝著地皆共合掌，而白佛言：「世尊！所說無所有菩薩功德如是，願於我等承佛威神得見其身，成就如是實業果報，莫以別身而示我等，我今欲見菩薩實身。」

爾時，佛告善女人等：「汝今欲見無所有菩薩成就色身，今欲見耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告善女人等：「汝今欲見無所有菩薩成就色身，今欲見耶？」

彼等答言：「唯然，世尊！我等有疑，願為開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等答言：「唯然，世尊！我等有疑，願為開解。」

佛言：「諸女！汝等今者，見彼身已有何利益？汝今勿有還家之意，當捨眷屬，若見彼身安住具足一切功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸女！汝等今者，見彼身已有何利益？汝今勿有還家之意，當捨眷屬，若見彼身安住具足一切功德。」

彼諸女言：「我等今者一切能捨，決定當見彼菩薩身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸女言：「我等今者一切能捨，決定當見彼菩薩身。」

爾時，世尊告彼菩薩無所有言：「汝無所有！此等諸女欲見汝身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告彼菩薩無所有言：「汝無所有！此等諸女欲見汝身。」

彼言：「世尊已言，許可彼姊妹等示現我身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼言：「世尊已言，許可彼姊妹等示現我身？」

佛言：「善男子！我已許之。多人意喜欲見汝身，當有利益，得勝身心，得妙身心，得淨身心。若見汝身，即當決定於阿耨多羅三藐三菩提，得轉女身成丈夫身。汝今已有如是淨願，於多諸佛以百千身種諸善根，住是願中於三界中，願我當得最勝佛身。所有眾生見我身者，彼等決定住於菩提，所有女人悉轉女身。若於我所種善根已，思惟如是甚深法已得忍本性，願當入於真如法中，願當具足諸菩薩法，開現親近於諸佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我已許之。多人意喜欲見汝身，當有利益，得勝身心，得妙身心，得淨身心。若見汝身，即當決定於阿耨多羅三藐三菩提，得轉女身成丈夫身。汝今已有如是淨願，於多諸佛以百千身種諸善根，住是願中於三界中，願我當得最勝佛身。所有眾生見我身者，彼等決定住於菩提，所有女人悉轉女身。若於我所種善根已，思惟如是甚深法已得忍本性，願當入於真如法中，願當具足諸菩薩法，開現親近於諸佛法。」

彼無所有菩薩，聞佛此說，作如是言：「如是，世尊！如世尊教。」即於手中一一指端皆放光明，一一光明至王舍城，於彼人家皆悉出現，彼諸光明有諸眾生，見於彼等從地踊出，化成諸華縱廣一尺，昔所未見色香具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無所有菩薩，聞佛此說，作如是言：「如是，世尊！如世尊教。」即於手中一一指端皆放光明，一一光明至王舍城，於彼人家皆悉出現，彼諸光明有諸眾生，見於彼等從地踊出，化成諸華縱廣一尺，昔所未見色香具足。