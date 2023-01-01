無所有菩薩經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所有菩薩經卷第二

隋天竺三藏闍那崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多等譯

「世尊！我於彼時，復見彼諸聽法大眾，以天人花及眾寶物而散佛上；及諸菩薩而聽法已，復更出生種種音樂雜色衣服供養世尊，以諸衣服覆世尊上，還坐本處而共聽法。世尊！我於彼時復作是念：『嗚呼諸佛神通無礙！思惟信入隨順而行。』世尊！我聞此說無礙法聲，即入覺知，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我於彼時，復見彼諸聽法大眾，以天人花及眾寶物而散佛上；及諸菩薩而聽法已，復更出生種種音樂雜色衣服供養世尊，以諸衣服覆世尊上，還坐本處而共聽法。世尊！我於彼時復作是念：『嗚呼諸佛神通無礙！思惟信入隨順而行。』世尊！我聞此說無礙法聲，即入覺知，而說偈言：

「『我覺寂靜時， 無有障礙處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我覺寂靜時， 無有障礙處，

即脫一切苦， 而得不動樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即脫一切苦， 而得不動樂。』

「世尊！我於彼時復於空中，見如來身，聞說是言：『汝善男子！汝莫捨意，汝應更信諸佛神通勤求信入。汝善男子！汝於長夜無智愚癡，恒為欺誑受苦惱故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我於彼時復於空中，見如來身，聞說是言：『汝善男子！汝莫捨意，汝應更信諸佛神通勤求信入。汝善男子！汝於長夜無智愚癡，恒為欺誑受苦惱故。』

「世尊！我於彼時聞是語已，復生恐怖身毛皆竪，一心思惟求佛神通。我思惟時，即見三千大千世界，所有草木樹林花果皆悉開敷，好色香潔甚可愛樂，世間天人阿修羅等以花散佛，而供養已還沒不現。復有諸果香潔無比，復見世尊左手執鉢，以取諸果滿於鉢中。又見世尊於臍中出諸化菩薩，從於鉢中而取果已，遍至十方阿僧祇等諸世界中，授與無量諸佛世尊，彼世尊鉢皆悉盈滿。我見彼佛世尊食時，臍中復出諸化菩薩，身皆金色眾相莊嚴。從身出已，我復見彼諸世界中，有諸菩薩及諸眾生，以彼諸果奉獻供養。既奉獻已見彼食時，彼等食已皆悉得成如來形相，至餘世界無佛之處，於彼演說般若波羅蜜法要，教化成熟無量眾生住於菩提，諸佛法中勤修不斷，為說法故彼等還沒，如來鉢中果還盈滿。復見此果從鉢出已，供養一切世間眾生，充潤自身皆至佛所，頂禮佛足右繞三匝，合掌恭敬却住一面，從世尊所聞無所有解釋法相，一心聽受更無所見，更無有智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我於彼時聞是語已，復生恐怖身毛皆竪，一心思惟求佛神通。我思惟時，即見三千大千世界，所有草木樹林花果皆悉開敷，好色香潔甚可愛樂，世間天人阿修羅等以花散佛，而供養已還沒不現。復有諸果香潔無比，復見世尊左手執鉢，以取諸果滿於鉢中。又見世尊於臍中出諸化菩薩，從於鉢中而取果已，遍至十方阿僧祇等諸世界中，授與無量諸佛世尊，彼世尊鉢皆悉盈滿。我見彼佛世尊食時，臍中復出諸化菩薩，身皆金色眾相莊嚴。從身出已，我復見彼諸世界中，有諸菩薩及諸眾生，以彼諸果奉獻供養。既奉獻已見彼食時，彼等食已皆悉得成如來形相，至餘世界無佛之處，於彼演說般若波羅蜜法要，教化成熟無量眾生住於菩提，諸佛法中勤修不斷，為說法故彼等還沒，如來鉢中果還盈滿。復見此果從鉢出已，供養一切世間眾生，充潤自身皆至佛所，頂禮佛足右繞三匝，合掌恭敬却住一面，從世尊所聞無所有解釋法相，一心聽受更無所見，更無有智。

「世尊！我亦如是聽入隨順如所說行，我如是知我身與佛，及此大眾空無可說。如是念時，有一佛像起語我言：『汝善男子！此是諸佛大德神通。』我於彼時所得諸想我想不行，亦無歡喜亦不怯弱。我唯信入諸佛神通，如是思惟：『願諸眾生未入者入，未度者度。』我發是心：『願諸眾生於佛神通圓滿無缺。』我時亦復無眾生想。然我於佛大神通不可破壞，為諸眾生及此大眾令成熟故，作如是言：『嗚呼諸佛大德神通！如是希有我今乃見，然佛神通亦無增減。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我亦如是聽入隨順如所說行，我如是知我身與佛，及此大眾空無可說。如是念時，有一佛像起語我言：『汝善男子！此是諸佛大德神通。』我於彼時所得諸想我想不行，亦無歡喜亦不怯弱。我唯信入諸佛神通，如是思惟：『願諸眾生未入者入，未度者度。』我發是心：『願諸眾生於佛神通圓滿無缺。』我時亦復無眾生想。然我於佛大神通不可破壞，為諸眾生及此大眾令成熟故，作如是言：『嗚呼諸佛大德神通！如是希有我今乃見，然佛神通亦無增減。』

「彼時復見空中有佛，作如是言：『汝善男子！更求信入諸佛神通。』世尊！我於彼時一心信入諸佛神通，一心念時即見諸佛神通力故，一切眾生即一眾生，一眾生即一切眾生，然彼一切我亦不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼時復見空中有佛，作如是言：『汝善男子！更求信入諸佛神通。』世尊！我於彼時一心信入諸佛神通，一心念時即見諸佛神通力故，一切眾生即一眾生，一眾生即一切眾生，然彼一切我亦不見。

「世尊！我於彼時作如是念：『諸佛神通不可思議！如我見佛大神通等。』我於彼時更求諸佛大德神通亦無厭足，我求彼時更轉信入更復專念，思惟觸證令增廣故。世尊！我於彼時見此三千大千世界四方所有毘富羅山，佛及四眾天人修羅，諸世界等皆成大海，清淨無濁更無餘相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我於彼時作如是念：『諸佛神通不可思議！如我見佛大神通等。』我於彼時更求諸佛大德神通亦無厭足，我求彼時更轉信入更復專念，思惟觸證令增廣故。世尊！我於彼時見此三千大千世界四方所有毘富羅山，佛及四眾天人修羅，諸世界等皆成大海，清淨無濁更無餘相。

「世尊！我於彼時復作是念：『嗚呼諸佛神通如是！』世尊！我念佛神通時，即見世尊坐彼水中而水不著。我復見有菴摩羅果，及菩提果無所缺壞，繞佛三匝住在佛前，佛為說法，復說諸佛大神通等。為說法時成菩薩形，頂禮佛已即沒不現。復見世尊在毘富羅山為眾說法，如是略說乃至成火，又成螢火，又復成風、大毘羅果，是則成地如大母指。一切世間即一世間，一世間即一切世間，彼諸世間復成無智彼則真體。我於彼時於佛神通如是觸證，思惟是已不生疑惑。亦不恐怖心慮不行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我於彼時復作是念：『嗚呼諸佛神通如是！』世尊！我念佛神通時，即見世尊坐彼水中而水不著。我復見有菴摩羅果，及菩提果無所缺壞，繞佛三匝住在佛前，佛為說法，復說諸佛大神通等。為說法時成菩薩形，頂禮佛已即沒不現。復見世尊在毘富羅山為眾說法，如是略說乃至成火，又成螢火，又復成風、大毘羅果，是則成地如大母指。一切世間即一世間，一世間即一切世間，彼諸世間復成無智彼則真體。我於彼時於佛神通如是觸證，思惟是已不生疑惑。亦不恐怖心慮不行。

「爾時，有一如來形像在我前住，而謂我言：『汝善男子！於幾時行六波羅蜜，而能信此佛大神通廣思惟證？』世尊！我於彼時白彼佛言：『如所言六波羅蜜者。為是何謂？』彼告我言：『所謂檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。汝善男子、如是名為六波羅蜜，行已當得證入諸佛大神通中，汝已成佛大神通已。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，有一如來形像在我前住，而謂我言：『汝善男子！於幾時行六波羅蜜，而能信此佛大神通廣思惟證？』世尊！我於彼時白彼佛言：『如所言六波羅蜜者。為是何謂？』彼告我言：『所謂檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。汝善男子、如是名為六波羅蜜，行已當得證入諸佛大神通中，汝已成佛大神通已。』

「我時白言：『是故，世間諸天及人阿修羅等，聽我今說，現今世尊為我證明，於諸法中得無礙智。世尊現知，如我今說，我未曾行六波羅蜜，而得證於佛大神通。我今始聞六波羅蜜，我本前際墮黑闇中不可得知。今見世尊及無所有菩薩所問，世尊解釋，我既聞已於諸法中無復黑闇，於諸陰聚分別法中得無所著。而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我時白言：『是故，世間諸天及人阿修羅等，聽我今說，現今世尊為我證明，於諸法中得無礙智。世尊現知，如我今說，我未曾行六波羅蜜，而得證於佛大神通。我今始聞六波羅蜜，我本前際墮黑闇中不可得知。今見世尊及無所有菩薩所問，世尊解釋，我既聞已於諸法中無復黑闇，於諸陰聚分別法中得無所著。而說偈言：

「『我得寂靜智， 無復有所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我得寂靜智， 無復有所著，

今已脫諸苦， 現得不動樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今已脫諸苦， 現得不動樂，

寂靜無比智， 寂無有所寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜無比智， 寂無有所寂。

為何事布施？ 多百爾所劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為何事布施？ 多百爾所劫，

我無布施行， 已證無比寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我無布施行， 已證無比寂。

布施中何作？ 彼施不為寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施中何作？ 彼施不為寂，

寂靜無比智， 寂無有寂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜無比智， 寂無有寂處。

為何事持戒？ 多百爾所劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為何事持戒？ 多百爾所劫，

我今不持戒， 已證無比寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今不持戒， 已證無比寂。

寂中無持戒， 戒亦不為寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂中無持戒， 戒亦不為寂，

已知無比寂， 所寂無寂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已知無比寂， 所寂無寂處。

為何事修忍？ 多百爾所劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為何事修忍？ 多百爾所劫，

我今不修忍， 已證無比寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今不修忍， 已證無比寂。

寂中何所忍？ 忍亦不為寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂中何所忍？ 忍亦不為寂，

已知無比寂， 所寂無寂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已知無比寂， 所寂無寂處。

為何而精進？ 多百爾所劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為何而精進？ 多百爾所劫，

我不行精進， 已證無比寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我不行精進， 已證無比寂。

寂中用進為， 寂滅無精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂中用進為， 寂滅無精進，

已知無比寂， 所寂無寂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已知無比寂， 所寂無寂處。

為何而修禪？ 多百爾所劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為何而修禪？ 多百爾所劫，

我今不修禪， 已證無比寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今不修禪， 已證無比寂。

於中用禪為？ 寂中無禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中用禪為？ 寂中無禪定，

已知無比寂， 所寂無寂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已知無比寂， 所寂無寂處。

為何修智慧？ 多百爾所劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為何修智慧？ 多百爾所劫，

我未修智慧， 已知無比寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我未修智慧， 已知無比寂。

於中用智為？ 寂中無智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中用智為？ 寂中無智慧，

何用施戒忍， 精進及禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何用施戒忍， 精進及禪定，

智慧等諸度， 何用多所行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧等諸度， 何用多所行？

我以無智故， 已知寂無比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以無智故， 已知寂無比，

於中智何作？ 寂中無用智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中智何作？ 寂中無用智。

願為我解釋， 所有諸法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願為我解釋， 所有諸法中。

一切智自在， 尊無不知者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智自在， 尊無不知者。』

彼問此義已， 兩足尊為釋： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼問此義已， 兩足尊為釋：

『如實真如等， 不散亦不合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『如實真如等， 不散亦不合，

不取亦不捨， 汝今應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取亦不捨， 汝今應當知。

於中及自他， 當更無有疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中及自他， 當更無有疑，

知佛神通已， 則離於我想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知佛神通已， 則離於我想，

亦復無言說， 自身捨無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復無言說， 自身捨無上。

覺佛神通已， 一切罪皆滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺佛神通已， 一切罪皆滅，

滅已無熱惱， 故名持戒者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅已無熱惱， 故名持戒者。

聞佛神通已， 彼言大神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛神通已， 彼言大神通，

如實無思慮， 彼名忍辱者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實無思慮， 彼名忍辱者。

覺佛神通已， 彼心無怯弱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺佛神通已， 彼心無怯弱，

更復生精進， 故名精進者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更復生精進， 故名精進者。

覺佛神通已， 彼心不散亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺佛神通已， 彼心不散亂，

捨一切諸相， 故名禪定者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨一切諸相， 故名禪定者。

覺佛神通已， 彼不著三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺佛神通已， 彼不著三界，

超越諸障礙， 故名智度者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超越諸障礙， 故名智度者。

是行一切處， 諸度調伏者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是行一切處， 諸度調伏者，

覺知一切佛， 是名佛神通。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺知一切佛， 是名佛神通。』」

爾時，惡心難調害人者，白佛言：「世尊！一一諸佛法教難覺，微少智者更深思惟。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，惡心難調害人者，白佛言：「世尊！一一諸佛法教難覺，微少智者更深思惟。」而說偈言：

「若有聞觸證， 云何覺神通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有聞觸證， 云何覺神通？

彼當能滿足， 是等諸六度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當能滿足， 是等諸六度，

及助菩提法。 何謂佛神通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及助菩提法。 何謂佛神通？

有何實體相？ 彼有何色住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有何實體相？ 彼有何色住？

云何而得證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何而得證？」

爾時，世尊以偈，報彼惡心難調害人者言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以偈，報彼惡心難調害人者言：

「若有自覺知， 自已無眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有自覺知， 自已無眾生，

一切法中智， 彼是佛神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法中智， 彼是佛神通。

眾生有著心， 教於空法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生有著心， 教於空法中，

如是教眾生， 當得佛神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是教眾生， 當得佛神通。

眾生有著心， 當一心普覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生有著心， 當一心普覺，

亦不當發心， 此是佛神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不當發心， 此是佛神通。

所有諸佛剎， 即知一佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有諸佛剎， 即知一佛剎，

彼此不相入， 此是佛神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼此不相入， 此是佛神通。

知諸法不生， 能發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸法不生， 能發菩提心，

諸眾生一生， 故言佛神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸眾生一生， 故言佛神通。

忍言為神通， 忍法體亦盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍言為神通， 忍法體亦盡，

入於一切法， 亦無有所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於一切法， 亦無有所住。

彼住佛神通， 一切法無疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼住佛神通， 一切法無疑，

無疑無生法， 故彼得授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無疑無生法， 故彼得授記。

成熟眾生故， 當清淨佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成熟眾生故， 當清淨佛剎，

於多劫修行， 當得佛智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於多劫修行， 當得佛智故。

覺知諸佛空， 一切最為上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺知諸佛空， 一切最為上，

度佛法彼岸， 成熟眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度佛法彼岸， 成熟眾生故。

佛聲及神通， 文義皆能證， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聲及神通， 文義皆能證，

於祕密教中， 即得度彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於祕密教中， 即得度彼岸。

無邊不可取， 亦無遍知者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊不可取， 亦無遍知者，

如是佛神通， 無復有邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛神通， 無復有邊際。

若自此證已， 即是勝布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若自此證已， 即是勝布施，

一切施中上， 更不生惡處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切施中上， 更不生惡處。

能行一切施， 彼常行施時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能行一切施， 彼常行施時，

無有分別知， 亦無有所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有分別知， 亦無有所住。

覺知是教已， 彼無物不捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺知是教已， 彼無物不捨，

於一切生中， 是故捨一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切生中， 是故捨一切。

若聞此法已， 能捨於我想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此法已， 能捨於我想，

取已無所著， 是為最上檀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取已無所著， 是為最上檀。

聞已無熱惱， 身心得寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已無熱惱， 身心得寂靜，

是為最上戒， 更無有勝者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為最上戒， 更無有勝者。

於一空法中， 無忍無諍競， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一空法中， 無忍無諍競，

是為最勝忍， 於中無上者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為最勝忍， 於中無上者。

知諸法空已， 無有怯弱心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸法空已， 無有怯弱心，

是為勝精進， 於中無過者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為勝精進， 於中無過者。

於空常不亂， 一切心發覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於空常不亂， 一切心發覺，

此是快禪定， 唯聲中示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是快禪定， 唯聲中示現。

若於空不怖， 一切智無想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於空不怖， 一切智無想，

離睡眠無知， 是智為最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離睡眠無知， 是智為最上。

是等諸度行， 入於是教中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等諸度行， 入於是教中，

若知無言說， 彼即度諸度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知無言說， 彼即度諸度。

不壞於諸法， 亦無有逼惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不壞於諸法， 亦無有逼惱，

彼即知正法， 無功用智定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即知正法， 無功用智定。

不壞於諸法， 亦無有逼迫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不壞於諸法， 亦無有逼迫，

無知寂靜故， 度於施彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無知寂靜故， 度於施彼岸。

若不壞諸法， 亦不逼諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不壞諸法， 亦不逼諸法，

此是最勝戒， 一切戒中上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是最勝戒， 一切戒中上。

若不破壞物， 於非法亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不破壞物， 於非法亦然，

如是無疑已， 更不墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無疑已， 更不墮惡道。

若忍無盡故， 覺一切有為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若忍無盡故， 覺一切有為，

此是最勝忍， 斷一切鬪諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是最勝忍， 斷一切鬪諍。

常習近是忍， 晝夜不休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常習近是忍， 晝夜不休息，

如是身觸證， 當得可喜色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是身觸證， 當得可喜色。

若修習空時， 不生勞倦意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修習空時， 不生勞倦意，

是即上精進， 捨一切懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是即上精進， 捨一切懈怠。

如是彼精進， 若能身觸已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是彼精進， 若能身觸已，

即名上精進， 一切無過者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即名上精進， 一切無過者。

不著於空法， 及與禪寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著於空法， 及與禪寂滅，

此是最勝空， 遠離諸覺觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是最勝空， 遠離諸覺觀。

是中禪喜者， 彼捨諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中禪喜者， 彼捨諸煩惱，

如是身觸已， 即無有輕躁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是身觸已， 即無有輕躁。

若於內外法， 無所有依著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於內外法， 無所有依著，

此是最勝智， 無有智能散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是最勝智， 無有智能散。

當觀一切法， 若無有智處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當觀一切法， 若無有智處，

如是觸知已， 不染著諸世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觸知已， 不染著諸世。

如是如實知， 常能一切施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是如實知， 常能一切施，

亦無一切施， 彼無有所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無一切施， 彼無有所取。

諸法無所有， 即是諸法體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無所有， 即是諸法體，

彼無所觸已， 名為財富者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無所觸已， 名為財富者。

若思能清涼， 善修於平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若思能清涼， 善修於平等，

無有諸怯弱， 斷疑遍普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有諸怯弱， 斷疑遍普照。

清淨住戒中， 彼無有熱惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨住戒中， 彼無有熱惱，

若無有所證， 彼戒無所轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無有所證， 彼戒無所轉。

解脫如虛空， 更無有所見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫如虛空， 更無有所見，

如虛空清淨， 故彼無惡作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空清淨， 故彼無惡作。

無所見諸法， 而求無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所見諸法， 而求無上道，

為諸眾生故， 所起煩惱處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生故， 所起煩惱處。

不見彼彼身， 不見彼身時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見彼彼身， 不見彼身時，

煩惱無縛處， 解脫皆如夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱無縛處， 解脫皆如夢。

更無所復見， 彼無亦不見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更無所復見， 彼無亦不見，

是故名如夢。 如是諸言說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故名如夢。 如是諸言說，

有無等差別， 聲覺觀分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無等差別， 聲覺觀分別，

如空不可取。 持戒與破戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空不可取。 持戒與破戒，

善趣及惡趣， 癡虛妄分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善趣及惡趣， 癡虛妄分別，

是處無真實。 猶如鏡中像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處無真實。 猶如鏡中像，

分別故見彼， 於彼無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別故見彼， 於彼無所有，

色體實如是。 如是內計我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色體實如是。 如是內計我，

士夫不可得， 內既無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 士夫不可得， 內既無所有，

外亦不可得。 此是如如教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外亦不可得。 此是如如教，

是故言為空， 若能知空者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故言為空， 若能知空者，

彼當證寂滅。 色從因緣生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當證寂滅。 色從因緣生，

彼色無實體， 若緣彼無有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼色無實體， 若緣彼無有，

彼無無有因。 無因故不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無無有因。 無因故不生，

本性空寂靜， 無取亦無捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本性空寂靜， 無取亦無捨，

無棄亦無似。 若證是無二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無棄亦無似。 若證是無二，

一切根能忍， 若得如是忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切根能忍， 若得如是忍，

彼當速成佛。 我如是知已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當速成佛。 我如是知已，

得見然燈佛， 於後授我記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見然燈佛， 於後授我記，

汝往當成佛。 若有善男子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝往當成佛。 若有善男子，

及以善女人， 彼覺如是等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以善女人， 彼覺如是等，

則亦當不難。 若有善女人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則亦當不難。 若有善女人，

欲轉於女身， 應如是知身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲轉於女身， 應如是知身，

即得具足願。 好色甚端正， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即得具足願。 好色甚端正，

見者生歡喜， 丈夫富伽羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見者生歡喜， 丈夫富伽羅。

覺知如是教， 正行正念者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺知如是教， 正行正念者，

聞持已能思， 名智慧丈夫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞持已能思， 名智慧丈夫，

為眾決疑網。 若有多眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾決疑網。 若有多眾生，

疑惑無定意， 欲求於智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑惑無定意， 欲求於智慧，

彼能為斷疑。 若住不正道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼能為斷疑。 若住不正道，

令彼住正路， 幽冥諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令彼住正路， 幽冥諸眾生，

能為彼照明。 所有受生處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能為彼照明。 所有受生處，

一切處得明， 為眾生愛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切處得明， 為眾生愛樂，

覺知此教故。 壽命得長遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺知此教故。 壽命得長遠，

諸根悉具足， 常生勝族姓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根悉具足， 常生勝族姓，

眷屬皆隨順。 隨何等生處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬皆隨順。 隨何等生處，

為一切利益， 并餘眾生等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一切利益， 并餘眾生等，

悉令住菩提。 若聞是等法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令住菩提。 若聞是等法，

能速自證見， 諸眾生應當， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能速自證見， 諸眾生應當，

常恭敬奉事。 應當作福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常恭敬奉事。 應當作福田，

堪受一切施， 常為善丈夫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堪受一切施， 常為善丈夫，

為世間支提。 住於諸佛前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世間支提。 住於諸佛前，

於一切勝施， 無上世尊邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切勝施， 無上世尊邊，

彼等堪施主， 降伏諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等堪施主， 降伏諸世間，

當為作福田。 若聞如是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為作福田。 若聞如是法，

能勤修速證， 一切諸佛教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能勤修速證， 一切諸佛教，

此修多羅說。 如是覺菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此修多羅說。 如是覺菩提，

如如無分別， 為此益法教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如如無分別， 為此益法教，

當行菩提行， 阿僧祇劫數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當行菩提行， 阿僧祇劫數，

聞是教法故。 若於人天中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是教法故。 若於人天中，

欲受諸果報， 而能聞是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲受諸果報， 而能聞是法，

應勤修速證。 彼無能降伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應勤修速證。 彼無能降伏，

調御諸眾生， 能於諸餘眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御諸眾生， 能於諸餘眾，

彼恒有威德。 彼智善得利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼恒有威德。 彼智善得利，

善得於壽命， 得值佛出世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善得於壽命， 得值佛出世，

能聞此教故。 所有諸佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能聞此教故。 所有諸佛法，

彼知不思議， 彼為作聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼知不思議， 彼為作聲聞，

復得僧功德。 捨於一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復得僧功德。 捨於一切法，

復捨內自身， 應聽修多羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復捨內自身， 應聽修多羅，

聞已應覺知。 此法無不說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已應覺知。 此法無不說，

是處無所說， 如是等諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處無所說， 如是等諸法，

此中如是說。 不取亦不捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中如是說。 不取亦不捨，

亦無有得失， 無處可持來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有得失， 無處可持來，

是法無住處， 所有過去佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法無住處， 所有過去佛，

彼如是說法， 若有當來佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼如是說法， 若有當來佛，

彼當如是說。 於十方世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當如是說。 於十方世界，

現在兩足尊， 彼所說法教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在兩足尊， 彼所說法教，

亦如是無二。 若有眾生欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如是無二。 若有眾生欲，

能說是法者， 當如我所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說是法者， 當如我所說，

如是當覺知。 若不覺此法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是當覺知。 若不覺此法，

而當得涅槃， 終不能觸證， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而當得涅槃， 終不能觸證，

及當住菩提。 此彼皆具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及當住菩提。 此彼皆具足，

此是諸佛見， 所有如是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是諸佛見， 所有如是法，

及如是見處， 眾生界求時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及如是見處， 眾生界求時，

難得於出現。 若覺此諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難得於出現。 若覺此諸法，

真實體空寂， 諸法無有實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實體空寂， 諸法無有實，

諸法亦無有。 若無有法想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法亦無有。 若無有法想，

一切有寂靜， 此彼如實知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有寂靜， 此彼如實知，

諸法無得處， 無所有所問， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無得處， 無所有所問，

無所有所說。 時彼摩訶薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所有所說。 時彼摩訶薩，

名曰無所有， 以念於如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名曰無所有， 以念於如來，

復問人中上。 所說如是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問人中上。 所說如是法，

不可見而說， 誰能覺如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可見而說， 誰能覺如是，

不可覺知者。 是等多億天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可覺知者。 是等多億天，

及諸四部眾， 合十指爪掌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸四部眾， 合十指爪掌，

寂意而聽聞。 彼聞已欣慶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂意而聽聞。 彼聞已欣慶，

而無有所得， 無智及得處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而無有所得， 無智及得處，

多眾住是意。 若有未知者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多眾住是意。 若有未知者，

彼等起欲樂， 發勤精進意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等起欲樂， 發勤精進意，

當得聞已知。 如是聞真義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得聞已知。 如是聞真義，

真智無分別， 如己無不如， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真智無分別， 如己無不如，

真復如是說。 聞諸佛妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真復如是說。 聞諸佛妙法，

所見大神通， 皆發歡喜意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所見大神通， 皆發歡喜意，

當得上菩提。 多有俱致天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得上菩提。 多有俱致天，

及百那由他， 已覺自證知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及百那由他， 已覺自證知，

如我之所說。 今我此眾中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我之所說。 今我此眾中，

所有聞法者， 倍有百千數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有聞法者， 倍有百千數，

已觸證真法， 皆已共和合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已觸證真法， 皆已共和合，

昔恒沙佛所， 已聞覺是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔恒沙佛所， 已聞覺是法。

彼聞今觸證， 彼此當作佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼聞今觸證， 彼此當作佛，

如我今所在， 當如是說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我今所在， 當如是說法，

無有於增減。 是殺害人者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有於增減。 是殺害人者，

於往昔生處， 曾聞如是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於往昔生處， 曾聞如是法，

昔所未曾有。 彼於今得聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔所未曾有。 彼於今得聞，

無所有解釋， 已入佛神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所有解釋， 已入佛神通，

今知於聞義。 見是等大眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今知於聞義。 見是等大眾，

即厭於自身， 自見最下類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即厭於自身， 自見最下類，

知佛神通故， 復更信深入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知佛神通故， 復更信深入，

不可思議等， 彼入已即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議等， 彼入已即得。

非法非非法， 此是佛神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非法非非法， 此是佛神通，

諸世間無上， 覺無分別已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸世間無上， 覺無分別已，

無所無不得。 此害人利根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所無不得。 此害人利根，

如所聞聞已， 利根向我說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所聞聞已， 利根向我說，

諸佛之法體。 眾生心頑鈍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛之法體。 眾生心頑鈍，

為癡網所覆， 雖復多時聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為癡網所覆， 雖復多時聞，

不知佛神通。 我昔曾見佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知佛神通。 我昔曾見佛，

證作人中上， 覺是大神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證作人中上， 覺是大神通，

於後得授記。 過去八十四， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後得授記。 過去八十四，

阿僧祇劫中， 我值然燈佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿僧祇劫中， 我值然燈佛，

以知有為法， 以有所得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以知有為法， 以有所得故。

為得之所覆， 而著於我想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為得之所覆， 而著於我想，

為諸煩惱惑， 不覺佛神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸煩惱惑， 不覺佛神通。

以有於執著， 流轉生死中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以有於執著， 流轉生死中，

數不得邊際。 自餘若不覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數不得邊際。 自餘若不覺，

如是佛神通， 菩薩摩訶薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛神通， 菩薩摩訶薩，

彼著亦多時。 是諸菩薩等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼著亦多時。 是諸菩薩等，

欲速證菩提， 寂靜佛神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲速證菩提， 寂靜佛神通，

應速願覺入。 如是難調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應速願覺入。 如是難調伏，

名為害人者， 還得利智根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名為害人者， 還得利智根，

故彼得不難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故彼得不難。」

爾時，眾中無煩天子，即以諸天曼陀羅花而散佛上，合掌恭敬而白佛言：「世尊！以何因緣？是惡心難調殺害人者，如是利根智慧微妙，乃能如是速疾決了。」說是語已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中無煩天子，即以諸天曼陀羅花而散佛上，合掌恭敬而白佛言：「世尊！以何因緣？是惡心難調殺害人者，如是利根智慧微妙，乃能如是速疾決了。」說是語已。

爾時，佛告無煩天子言：「天子諦聽！是惡心難調殺害人者，於過去世曾五百生，受毒蛇身見即害物。受彼身已於日夜中，多有眾生為彼所害，以飢惱故皆食彼盡猶不能足，食已消滅，皆成灰燼。彼以求食不得眠睡，身不安隱惡心更增。或經日夜半月一月，或經年歲，因惡心故而取命終，即便墮於阿鼻地獄。生彼處已受大苦惱，百千俱致那由他歲，若捨彼身還復生於見毒蛇中，如是次第經五百世，常當受於見毒蛇身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告無煩天子言：「天子諦聽！是惡心難調殺害人者，於過去世曾五百生，受毒蛇身見即害物。受彼身已於日夜中，多有眾生為彼所害，以飢惱故皆食彼盡猶不能足，食已消滅，皆成灰燼。彼以求食不得眠睡，身不安隱惡心更增。或經日夜半月一月，或經年歲，因惡心故而取命終，即便墮於阿鼻地獄。生彼處已受大苦惱，百千俱致那由他歲，若捨彼身還復生於見毒蛇中，如是次第經五百世，常當受於見毒蛇身。

「若捨彼身還復生於阿鼻地獄，以彼惡集如是起故，於最後生彼毒蛇母愛所縛故，殺若干虫與彼令食，食已飽滿身得安樂，便得睡眠晝夜不覺。彼睡眠時，其母即為多殺諸虫或至千數，斷其命已置其左右周匝圍繞，復置口邊皆成大聚。彼睡覺已食彼諸虫潤身飽滿，還得安隱尋復睡眠經七日夜。彼母復於七日夜中殺百千虫，置其口邊而為大聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若捨彼身還復生於阿鼻地獄，以彼惡集如是起故，於最後生彼毒蛇母愛所縛故，殺若干虫與彼令食，食已飽滿身得安樂，便得睡眠晝夜不覺。彼睡眠時，其母即為多殺諸虫或至千數，斷其命已置其左右周匝圍繞，復置口邊皆成大聚。彼睡覺已食彼諸虫潤身飽滿，還得安隱尋復睡眠經七日夜。彼母復於七日夜中殺百千虫，置其口邊而為大聚。

「彼睡覺已，食彼虫聚而猶未盡，即見其母更殺諸虫，持來聚集更為一聚。彼即生念：『奇哉！我母能為難事，為愛我故，求爾許虫與我令食，然我於今不知厭足，然不食盡不知邊際，我今不應如是求食，而令我母為愛我故為我求食。我今於母能作何報？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼睡覺已，食彼虫聚而猶未盡，即見其母更殺諸虫，持來聚集更為一聚。彼即生念：『奇哉！我母能為難事，為愛我故，求爾許虫與我令食，然我於今不知厭足，然不食盡不知邊際，我今不應如是求食，而令我母為愛我故為我求食。我今於母能作何報？』

「彼於母所起慈愛心，知有益處知有恩義，即生愛心生饒益心。彼資潤身。復以於母生慈念心稍有柔潤，於即睡眠身心安樂。彼時遇有取薪草人皆共見之，即以利斧斷其命根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼於母所起慈愛心，知有益處知有恩義，即生愛心生饒益心。彼資潤身。復以於母生慈念心稍有柔潤，於即睡眠身心安樂。彼時遇有取薪草人皆共見之，即以利斧斷其命根。

「彼命終已，有旃陀羅名曰氣噓，生彼子家還有惡心。彼時祖父氣噓死後，氣噓之子復當刑殺。復於後時彼氣噓子身復命終，既命終已遂絕此業，有合死者無人刑殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼命終已，有旃陀羅名曰氣噓，生彼子家還有惡心。彼時祖父氣噓死後，氣噓之子復當刑殺。復於後時彼氣噓子身復命終，既命終已遂絕此業，有合死者無人刑殺。

「爾時，大臣啟白王言：『大王當知，其主刑者名曰氣噓，其命已終，其彼有子身亦命終。大王當知，今無有人殺合死者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，大臣啟白王言：『大王當知，其主刑者名曰氣噓，其命已終，其彼有子身亦命終。大王當知，今無有人殺合死者。』

「爾時，彼王告大臣言：『彼氣噓門頗有種族，受彼世業資生已不？』臣白王言：『彼氣噓門現有孤子受其世業。』王勅臣言：『汝等可往將彼孤子而來見我。』大臣受勅將來見王。王勅之言：『童子！汝今既受氣噓世業資生，云何而不習於刑殺合死之人？』彼答王言：『敬如王教，我有親屬不聽我殺。王今若遣伏從來命，我蹔還家須臾復來。』王言：『童子！汝可知時宜應速來。』彼至家已，所有妻子及諸眷屬皆斷命已，還至王所，而白王言：『大王當知，我之親屬皆已殺盡，更無有人遮我殺者。唯願大王勅我所作。』於是即付刀杖殺具，彼仍不受。王復勅言：『汝今何故不受刀杖？』彼報王言：『大王！我今既名知刑殺害之人，自有牙齒不假刀杖。大王當知，若無齒力彼須刀杖，我有牙齒有合死者，我用齒齧而斷彼命，飲彼血已資潤我身增益氣力。』於是即取合死之人，以齒齧項而斷其命即飲其血，飲其血已倍增氣力，嚴熾威勢倍更增惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼王告大臣言：『彼氣噓門頗有種族，受彼世業資生已不？』臣白王言：『彼氣噓門現有孤子受其世業。』王勅臣言：『汝等可往將彼孤子而來見我。』大臣受勅將來見王。王勅之言：『童子！汝今既受氣噓世業資生，云何而不習於刑殺合死之人？』彼答王言：『敬如王教，我有親屬不聽我殺。王今若遣伏從來命，我蹔還家須臾復來。』王言：『童子！汝可知時宜應速來。』彼至家已，所有妻子及諸眷屬皆斷命已，還至王所，而白王言：『大王當知，我之親屬皆已殺盡，更無有人遮我殺者。唯願大王勅我所作。』於是即付刀杖殺具，彼仍不受。王復勅言：『汝今何故不受刀杖？』彼報王言：『大王！我今既名知刑殺害之人，自有牙齒不假刀杖。大王當知，若無齒力彼須刀杖，我有牙齒有合死者，我用齒齧而斷彼命，飲彼血已資潤我身增益氣力。』於是即取合死之人，以齒齧項而斷其命即飲其血，飲其血已倍增氣力，嚴熾威勢倍更增惡。

「善男子！彼難調伏殺害人者，於彼時間多殺眾生皆飲其血，惡心嚴熾心智猛利，如是利智得聞菩薩名無所有，請問世尊空義斷漏，不起煩惱顛倒分別，斷瞋恚意慳貪妬嫉，無恩義處悉能破除，得無言說。從佛所聞解說之時，聞已更復增益利智，復入諸佛大神通事，故得如是勝利功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼難調伏殺害人者，於彼時間多殺眾生皆飲其血，惡心嚴熾心智猛利，如是利智得聞菩薩名無所有，請問世尊空義斷漏，不起煩惱顛倒分別，斷瞋恚意慳貪妬嫉，無恩義處悉能破除，得無言說。從佛所聞解說之時，聞已更復增益利智，復入諸佛大神通事，故得如是勝利功德。」

爾時，復有教示菩薩摩訶薩從坐而起，整理衣服，偏袒右邊右膝著地，合掌向佛，欲有所問。彼合掌時佛神力故，水陸所生種種妙花有開敷者，色香微妙滿其手中，即生歡喜踊躍無量，以歡喜意用彼諸花而散佛上，再三散已，而白佛言：「世尊！今此難調殺害人者，已曾發於菩提心耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有教示菩薩摩訶薩從坐而起，整理衣服，偏袒右邊右膝著地，合掌向佛，欲有所問。彼合掌時佛神力故，水陸所生種種妙花有開敷者，色香微妙滿其手中，即生歡喜踊躍無量，以歡喜意用彼諸花而散佛上，再三散已，而白佛言：「世尊！今此難調殺害人者，已曾發於菩提心耶？」

時佛告言：「汝善男子！宜應還問此難調伏殺害人者，是善男子當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛告言：「汝善男子！宜應還問此難調伏殺害人者，是善男子當為汝說。」

爾時，教示菩薩還復合掌，而問之言：「汝善男子！已曾發於菩提心耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，教示菩薩還復合掌，而問之言：「汝善男子！已曾發於菩提心耶？」

彼即答言：「善男子！知我今即是發菩提心清淨無濁，如我聞佛大神通已即斷諸惡，而復得聞此無所有菩薩所問、世尊解釋，聞已信受念持觀察無有疑網。於世尊說一切諸法空無有我，無生無滅無有境界，無境界處無虛空處。汝善男子！於如此處欲起何心而有所聞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即答言：「善男子！知我今即是發菩提心清淨無濁，如我聞佛大神通已即斷諸惡，而復得聞此無所有菩薩所問、世尊解釋，聞已信受念持觀察無有疑網。於世尊說一切諸法空無有我，無生無滅無有境界，無境界處無虛空處。汝善男子！於如此處欲起何心而有所聞？」

教示菩薩復問彼言：「汝善男子！汝於眾生幾所成熟於菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教示菩薩復問彼言：「汝善男子！汝於眾生幾所成熟於菩提耶？」

彼即答言：「善男子！我於無量不思議等不可瞋恚諸眾生者，成熟安置菩提種子，於無邊劫當更成熟所有眾生。善男子！譬如虛空多所容受，佛法亦爾容受無量。若有信受彼能成熟，亦可成熟一切眾生，不著邪徑當作惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即答言：「善男子！我於無量不思議等不可瞋恚諸眾生者，成熟安置菩提種子，於無邊劫當更成熟所有眾生。善男子！譬如虛空多所容受，佛法亦爾容受無量。若有信受彼能成熟，亦可成熟一切眾生，不著邪徑當作惡業。

「善男子！我已為一切眾生利益安樂而為攀緣，今向汝說無有虛妄，佛自證知。若佛世尊不授記者，我於菩提我即自記。所以者何？我已信入菩薩種子，已住信忍無疑無惑，於此諸佛大神通中，此是一切諸菩薩等無有所著，發菩提心而為根本。若增長已次第能證菩提之果及一切智，一切佛法當覺當知，次第成熟無量眾生，於菩提道亦當成就，住於菩薩不動法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我已為一切眾生利益安樂而為攀緣，今向汝說無有虛妄，佛自證知。若佛世尊不授記者，我於菩提我即自記。所以者何？我已信入菩薩種子，已住信忍無疑無惑，於此諸佛大神通中，此是一切諸菩薩等無有所著，發菩提心而為根本。若增長已次第能證菩提之果及一切智，一切佛法當覺當知，次第成熟無量眾生，於菩提道亦當成就，住於菩薩不動法中。

「善男子！如是，如是！無異無別，能如是者願生諸相，然諸眾生有厭離想得無疑惑，願當入佛大神通處自見於我少分。所以者何？其佛神通有無量故。善男子！諸佛世尊於大神通能決了見，諸菩薩等若未得忍唯以信行，若諸菩薩有得忍者，於佛神通少分已入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是，如是！無異無別，能如是者願生諸相，然諸眾生有厭離想得無疑惑，願當入佛大神通處自見於我少分。所以者何？其佛神通有無量故。善男子！諸佛世尊於大神通能決了見，諸菩薩等若未得忍唯以信行，若諸菩薩有得忍者，於佛神通少分已入。」

爾時，以佛神通力故，於此大地六種震動安樂潤澤，無一眾生有驚怖者，一切音樂不鼓自鳴。上虛空雨優波羅花、鉢頭摩花、拘勿頭花、分陀利花。於虛空中自然而有種種天衣懸垂而現，燒眾天人所有諸香。彼一切眾所有三千大千世界，彼菩薩等不知邊際，彼等皆悉掬於此花，以散佛上，如是再三及散此眾。於時復有十六俱致百千那由他等蓮花，猶如車輪，從地踊出，彼花臺中有菩薩坐，皆悉具足三十二相。彼諸菩薩各從花下，還以此花而散佛上，花供養已，合掌禮敬向佛而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，以佛神通力故，於此大地六種震動安樂潤澤，無一眾生有驚怖者，一切音樂不鼓自鳴。上虛空雨優波羅花、鉢頭摩花、拘勿頭花、分陀利花。於虛空中自然而有種種天衣懸垂而現，燒眾天人所有諸香。彼一切眾所有三千大千世界，彼菩薩等不知邊際，彼等皆悉掬於此花，以散佛上，如是再三及散此眾。於時復有十六俱致百千那由他等蓮花，猶如車輪，從地踊出，彼花臺中有菩薩坐，皆悉具足三十二相。彼諸菩薩各從花下，還以此花而散佛上，花供養已，合掌禮敬向佛而住。

爾時，教示菩薩承佛威神，而問彼等諸菩薩言：「善男子等！汝從何來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，教示菩薩承佛威神，而問彼等諸菩薩言：「善男子等！汝從何來？」

彼菩薩言：「我從十方阿僧祇等諸世界中，奉侍禮敬阿僧祇佛，聽聞法已而來至此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「我從十方阿僧祇等諸世界中，奉侍禮敬阿僧祇佛，聽聞法已而來至此。」

教示菩薩復問之言：「善男子等！汝聞何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教示菩薩復問之言：「善男子等！汝聞何法？」

彼答之言：「我等亦聞有菩薩名無所有問、佛為解釋，亦如此間釋迦如來所解說法，亦復如是無有增減。彼菩薩亦名無所有，於問彼佛。彼佛世尊亦如是說，不起煩惱令斷疑惑，令作光明令近諸佛，及一切智無等等法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼答之言：「我等亦聞有菩薩名無所有問、佛為解釋，亦如此間釋迦如來所解說法，亦復如是無有增減。彼菩薩亦名無所有，於問彼佛。彼佛世尊亦如是說，不起煩惱令斷疑惑，令作光明令近諸佛，及一切智無等等法。」

爾時，大眾生希有心，皆作是念：「彼諸人等善得人身善得壽命，值佛出世隨順諸佛，聞無所有菩薩所問如是等法，信入奉行，無相無得不起煩惱。世尊！我今善得大利，善得人身善得壽命。我等今者，聞無所有菩薩所問、佛解釋時，聞於耳根如聞信解，無有疑惑有所觸證。我今得知一切智已，亦當如是為諸眾生而作利益得善普覆。我等今者，假使能以一切珍寶，滿此三千大千世界持用布施，以如是等猶不能報是無所有菩薩之德，而不現身能問如來寂靜之法，能斷無量眾生疑惑顛倒之意。我等於今當以何事而供養此不現身者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾生希有心，皆作是念：「彼諸人等善得人身善得壽命，值佛出世隨順諸佛，聞無所有菩薩所問如是等法，信入奉行，無相無得不起煩惱。世尊！我今善得大利，善得人身善得壽命。我等今者，聞無所有菩薩所問、佛解釋時，聞於耳根如聞信解，無有疑惑有所觸證。我今得知一切智已，亦當如是為諸眾生而作利益得善普覆。我等今者，假使能以一切珍寶，滿此三千大千世界持用布施，以如是等猶不能報是無所有菩薩之德，而不現身能問如來寂靜之法，能斷無量眾生疑惑顛倒之意。我等於今當以何事而供養此不現身者？」

爾時，無所有菩薩作如是言：「諸善男子！汝等若聞如是等法能信解者，即為已作上妙供養一切諸佛及諸菩薩。我今所問、佛為解釋，汝等若得無疑惑處，無熱惱處，成菩提時，為諸眾生作利益故，眾生執著令解脫故，亦為化彼惡心怨讐害人者故。唯若干事以是故問勸請如來，我今已顯諸佛法教，已照一切無明黑闇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所有菩薩作如是言：「諸善男子！汝等若聞如是等法能信解者，即為已作上妙供養一切諸佛及諸菩薩。我今所問、佛為解釋，汝等若得無疑惑處，無熱惱處，成菩提時，為諸眾生作利益故，眾生執著令解脫故，亦為化彼惡心怨讐害人者故。唯若干事以是故問勸請如來，我今已顯諸佛法教，已照一切無明黑闇。」

爾時，惡心難調怨讐殺害人者，見於如是大神通已：「如彼所知不取上下，心得調順無有喜怒。」說此語時，難調怨讐即於彼處踊身虛空，而作是言：「諸善男子！一切諸法猶如幻化，無有真實、分別所作，諸法實體如如不動無有顛倒，是故汝等所有諸想住持建立。如是等想無有實想，是顛倒想非有實想，是故汝今已得至於無疑惑處，亦當得於無礙辯才。汝等已脫諸疑惑故，求菩提時不由於他，常當自體一切開悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，惡心難調怨讐殺害人者，見於如是大神通已：「如彼所知不取上下，心得調順無有喜怒。」說此語時，難調怨讐即於彼處踊身虛空，而作是言：「諸善男子！一切諸法猶如幻化，無有真實、分別所作，諸法實體如如不動無有顛倒，是故汝等所有諸想住持建立。如是等想無有實想，是顛倒想非有實想，是故汝今已得至於無疑惑處，亦當得於無礙辯才。汝等已脫諸疑惑故，求菩提時不由於他，常當自體一切開悟。」

時，世尊言：「汝善男子！善哉！善哉！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，世尊言：「汝善男子！善哉！善哉！如汝所說。」

爾時，難調惡心怨讐而白佛言：「世尊！我今即是授記，以蒙世尊稱歎善哉。雖然世尊但與我記，為此大眾令得踊躍，心意歡喜更發勝心不怯弱故。世尊！我今不見彼法歡喜踊躍。世尊！一切諸法無有思念，無有真實，分別所起，以分別故而有莊嚴，猶如幻化、如夢所見、如旋火輪。我於彼等如實覺知，如佛世尊為無所有菩薩解釋，我亦隨順無隨順故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，難調惡心怨讐而白佛言：「世尊！我今即是授記，以蒙世尊稱歎善哉。雖然世尊但與我記，為此大眾令得踊躍，心意歡喜更發勝心不怯弱故。世尊！我今不見彼法歡喜踊躍。世尊！一切諸法無有思念，無有真實，分別所起，以分別故而有莊嚴，猶如幻化、如夢所見、如旋火輪。我於彼等如實覺知，如佛世尊為無所有菩薩解釋，我亦隨順無隨順故。」