不思議光菩薩所說經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議光菩薩所說經一卷

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇陀林中給孤窮精舍，與大比丘僧千二百五十人俱，菩薩摩訶薩五百人，眾所知識。爾時世尊依舍衛大城，時王、大臣、婆羅門、居士及諸眷屬，供養恭敬尊重讚歎，多諸供養衣服、飲食、臥具、醫藥。是如來、應供、正遍覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，生處成就、種性成就，三昧具足、智慧具足、解脫具足、解脫知見具足，具足十力、四無所畏、佛十八不共法，演說正法初、中、後善文義美妙，具足清白梵行鮮淨，五眼具足——所謂肉眼、天眼、慧眼、佛眼、法眼——善知此世、他世所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤窮精舍，與大比丘僧千二百五十人俱，菩薩摩訶薩五百人，眾所知識。爾時世尊依舍衛大城，時王、大臣、婆羅門、居士及諸眷屬，供養恭敬尊重讚歎，多諸供養衣服、飲食、臥具、醫藥。是如來、應供、正遍覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，生處成就、種性成就，三昧具足、智慧具足、解脫具足、解脫知見具足，具足十力、四無所畏、佛十八不共法，演說正法初、中、後善文義美妙，具足清白梵行鮮淨，五眼具足——所謂肉眼、天眼、慧眼、佛眼、法眼——善知此世、他世所住。

于時世尊善降外道尼乾陀若提子等，佛法熾盛人天宗敬。世尊時到著衣持鉢，及比丘僧眷屬圍遶，趣入舍衛大城乞食。去來進止威儀庠序，視瞻容豫屈伸俯仰，執持衣鉢皆悉庠序，金色妙身光明照曜，猶猛火聚、寶珠、日月照曜闇夜，三十二相莊嚴其身，以金色足蹈門閫上。當於是時，舍衛大城示現種種未曾有事，如偈所說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時世尊善降外道尼乾陀若提子等，佛法熾盛人天宗敬。世尊時到著衣持鉢，及比丘僧眷屬圍遶，趣入舍衛大城乞食。去來進止威儀庠序，視瞻容豫屈伸俯仰，執持衣鉢皆悉庠序，金色妙身光明照曜，猶猛火聚、寶珠、日月照曜闇夜，三十二相莊嚴其身，以金色足蹈門閫上。當於是時，舍衛大城示現種種未曾有事，如偈所說：

人仙來入時， 釋師子蹈閫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人仙來入時， 釋師子蹈閫，

現多希有事， 淨心聽我說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現多希有事， 淨心聽我說。

盲者得目視， 聾者得聞聽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盲者得目視， 聾者得聞聽，

裸者得衣服， 狂亂得正意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 裸者得衣服， 狂亂得正意，

皆歡喜合掌， 觀佛無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆歡喜合掌， 觀佛無厭足。

眾鼓自然鳴， 簫笛自出聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾鼓自然鳴， 簫笛自出聲，

鴈、鴝、鳩、鴛鴦， 俱出妙軟音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鴈、鴝、鳩、鴛鴦， 俱出妙軟音，

失財得寶藏， 眾寶物出聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失財得寶藏， 眾寶物出聲，

時地六種動， 不信得淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時地六種動， 不信得淨心。

勝覺下轉足， 淨蓮花承接， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝覺下轉足， 淨蓮花承接，

觸眾生安樂， 命終得生天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸眾生安樂， 命終得生天，

女人妊娠苦， 安樂生妙子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人妊娠苦， 安樂生妙子，

無貪瞋癡惱， 父母子俱爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無貪瞋癡惱， 父母子俱爾。

階陛妙莊嚴， 多億天雨花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 階陛妙莊嚴， 多億天雨花，

眾生無病患， 脫一切眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無病患， 脫一切眾苦。

善逝入城時， 一切受安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝入城時， 一切受安樂，

各謂我奉食， 各謂佛看我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各謂我奉食， 各謂佛看我。

人仙福德力， 非我說能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人仙福德力， 非我說能盡。

爾時世尊，於舍衛大城次第乞食，至於中路，有一空處捐棄嬰兒——容貌端嚴極為鮮白，自𠲿右指——而此空處多狐狼狗，見是嬰兒，舐已而去無能逼惱。此嬰兒者，是福德人久種善根。多人住觀生希有心，往來觀看空處棄兒，端嚴可愛，歡喜樂見於是嬰兒。爾時世尊，見多人眾往來空處，知而故問，告阿難言：「汝可往彼，看是諸人往來空處，何所作為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，於舍衛大城次第乞食，至於中路，有一空處捐棄嬰兒——容貌端嚴極為鮮白，自𠲿右指——而此空處多狐狼狗，見是嬰兒，舐已而去無能逼惱。此嬰兒者，是福德人久種善根。多人住觀生希有心，往來觀看空處棄兒，端嚴可愛，歡喜樂見於是嬰兒。爾時世尊，見多人眾往來空處，知而故問，告阿難言：「汝可往彼，看是諸人往來空處，何所作為？」

阿難白言：「如是。世尊！」大德阿難即往空處，見是嬰兒容貌端嚴自𠲿右指，諦視眾人其目不瞬。阿難見已便還佛所，如見而說：「世尊！此空閑處有棄嬰兒，容貌端嚴甚可敬愛猶如寶像；觀視諸人其目不瞬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「如是。世尊！」大德阿難即往空處，見是嬰兒容貌端嚴自𠲿右指，諦視眾人其目不瞬。阿難見已便還佛所，如見而說：「世尊！此空閑處有棄嬰兒，容貌端嚴甚可敬愛猶如寶像；觀視諸人其目不瞬。」

于時世尊於彼嬰兒起悲愍心，觀本善根知已成熟，堪能知我所說法義，又知眾生善根成熟，即往嬰兒所。到已於一面住，向此嬰兒而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時世尊於彼嬰兒起悲愍心，觀本善根知已成熟，堪能知我所說法義，又知眾生善根成熟，即往嬰兒所。到已於一面住，向此嬰兒而說偈言：

「本所造惡業， 今此報應現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本所造惡業， 今此報應現，

棄捐此空處， 嬰兒苦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捐此空處， 嬰兒苦如是。」

爾時嬰兒承佛神力、自本善力，以偈報佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒承佛神力、自本善力，以偈報佛：

「瞿曇猶故有， 見棄空處想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瞿曇猶故有， 見棄空處想，

尊在道場時， 不知是想耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊在道場時， 不知是想耶？」

爾時世尊復以偈答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復以偈答：

「我已知於想， 而我永無想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我已知於想， 而我永無想；

以憐愍汝故， 來至此空處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以憐愍汝故， 來至此空處。」

爾時嬰兒復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒復說偈言：

「若不得眾生， 畢竟不可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不得眾生， 畢竟不可得；

尊憐愍於誰？ 誰所轉悲心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊憐愍於誰？ 誰所轉悲心？」

爾時世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說偈言：

「眾生不知是， 無我空寂滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生不知是， 無我空寂滅；

為覺悟彼故， 我行村城邑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為覺悟彼故， 我行村城邑。」

爾時嬰兒復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒復說偈言：

「達解空寂滅， 覺了空寂滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「達解空寂滅， 覺了空寂滅；

猶有眾生想， 如來不斷耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶有眾生想， 如來不斷耶？」

爾時世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說偈言：

「佛悲力如是， 覺了空寂已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛悲力如是， 覺了空寂已，

教化眾生故， 導師演說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化眾生故， 導師演說法。」

爾時嬰兒復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒復說偈言：

「猶故有顛倒， 如來未斷耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶故有顛倒， 如來未斷耶？

無眾生生想， 如是生悲耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無眾生生想， 如是生悲耶？」

爾時世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說偈言：

「佛之所護持， 菩薩生精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛之所護持， 菩薩生精進，

為不達眾生， 人尊發莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為不達眾生， 人尊發莊嚴。」

爾時嬰兒復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒復說偈言：

「此是癡莊嚴； 若不得於物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是癡莊嚴； 若不得於物，

若法非是物， 何由起莊嚴？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法非是物， 何由起莊嚴？」

爾時世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說偈言：

「此大悲神力， 調御世如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大悲神力， 調御世如是，

猶不著於物， 為眾生說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶不著於物， 為眾生說法。」

爾時嬰兒復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒復說偈言：

「法無有文字， 云何可演說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法無有文字， 云何可演說？

世間大敗失， 非法作法說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間大敗失， 非法作法說。」

爾時世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說偈言：

「我不敗壞世， 我不非法說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我不敗壞世， 我不非法說，

眾生自倒惑， 我解脫彼結。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生自倒惑， 我解脫彼結。」

爾時嬰兒復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒復說偈言：

「結使無根本， 亦無有方所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結使無根本， 亦無有方所，

又不在內外， 於何脫彼結？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又不在內外， 於何脫彼結？」

爾時世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說偈言：

「從於妄想生， 與顛倒共俱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從於妄想生， 與顛倒共俱；

為斷彼妄想， 嬰兒！我說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為斷彼妄想， 嬰兒！我說法。」

爾時嬰兒復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒復說偈言：

「心性自常淨， 彼中無垢結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心性自常淨， 彼中無垢結，

正使多妄想， 性淨不生垢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使多妄想， 性淨不生垢。」

爾時世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說偈言：

「如是如汝說， 心性自常淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是如汝說， 心性自常淨，

客煩惱塵結， 無慧者生染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客煩惱塵結， 無慧者生染。」

爾時嬰兒復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒復說偈言：

「結無有方所， 亦非方所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結無有方所， 亦非方所得，

云何名為生？ 願為我演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為生？ 願為我演說。」

爾時世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說偈言：

「猶如空中雲， 可覩無真實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶如空中雲， 可覩無真實；

結使生如是， 雖見無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結使生如是， 雖見無有實。」

爾時嬰兒復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒復說偈言：

「法同等如如， 其生性即如； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法同等如如， 其生性即如；

法若是真實， 非如不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法若是真實， 非如不可得。」

爾時世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說偈言：

「一切非如法， 等住於如中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切非如法， 等住於如中，

覺了是如已， 無過無功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺了是如已， 無過無功德。」

爾時嬰兒復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒復說偈言：

「若不得眾生， 瞿曇！和合誰？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不得眾生， 瞿曇！和合誰？

先觀察法本， 從誰有煩惱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先觀察法本， 從誰有煩惱？」

爾時世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說偈言：

「過去及未來， 及與現在世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去及未來， 及與現在世，

佛知覺了了， 為眾生說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知覺了了， 為眾生說法。」

爾時嬰兒復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒復說偈言：

「所演說三世， 及說我能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所演說三世， 及說我能知，

便為是大慢， 則為自稱譽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便為是大慢， 則為自稱譽。」

爾時世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說偈言：

「我不自稱譽， 亦不輕慢他； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我不自稱譽， 亦不輕慢他；

如如等顯現， 是故名如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如如等顯現， 是故名如來。」

爾時嬰兒復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒復說偈言：

「如無有可得， 非言說相應； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如無有可得， 非言說相應；

非言以言說， 是則非是如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非言以言說， 是則非是如。」

爾時世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說偈言：

「凡夫隨於想， 如中生妄想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡夫隨於想， 如中生妄想；

為斷除我想， 如來出於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為斷除我想， 如來出於世。」

爾時嬰兒復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒復說偈言：

「正覺無出世， 善修無生故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正覺無出世， 善修無生故；

於無生法中， 佛出不相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無生法中， 佛出不相應。」

爾時世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說偈言：

「無生現有生， 佛出世顯現； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無生現有生， 佛出世顯現；

此是世諦說， 非是第一義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是世諦說， 非是第一義。」

爾時嬰兒復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒復說偈言：

「猶故有二想， 世諦、第一義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶故有二想， 世諦、第一義，

於一乘道中， 瞿曇相違說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一乘道中， 瞿曇相違說。」

爾時世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說偈言：

「我不道相違， 我住不相違， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我不道相違， 我住不相違，

為相違眾生； 嬰兒！如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為相違眾生； 嬰兒！如是知。」

爾時嬰兒復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒復說偈言：

「悔過於正覺， 我上所言說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「悔過於正覺， 我上所言說；

是佛力持故， 我能如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是佛力持故， 我能如是說。」

爾時世尊從於衣裏出金色臂，起彼嬰兒。爾時嬰兒執佛手指從地而起。爾時世尊從彼空處，將是嬰兒趣向正陌。是時大眾得未曾有，於世尊所倍生敬禮，歎言：「希有！如來世尊得成如是勝妙之法，乃能令此極苦厄者安住是法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從於衣裏出金色臂，起彼嬰兒。爾時嬰兒執佛手指從地而起。爾時世尊從彼空處，將是嬰兒趣向正陌。是時大眾得未曾有，於世尊所倍生敬禮，歎言：「希有！如來世尊得成如是勝妙之法，乃能令此極苦厄者安住是法。」

爾時世尊告嬰兒言：「汝業行盡，汝可憶念本造善根——令此大眾生希有心——現大神力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告嬰兒言：「汝業行盡，汝可憶念本造善根——令此大眾生希有心——現大神力。」

爾時嬰兒上昇虛空過七多羅樹，身放光明，此光遍照三千大千佛之世界。以此光故，釋梵護世及餘百千天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，見斯光已來詣佛所。到已頂禮佛足，以諸天華散供於佛。供養佛已，向佛世尊作如是言：「菩薩光明不可思議，身出光明普遍照此佛之世界，令諸無量眾生得於不思議利。當名此兒不思議光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒上昇虛空過七多羅樹，身放光明，此光遍照三千大千佛之世界。以此光故，釋梵護世及餘百千天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，見斯光已來詣佛所。到已頂禮佛足，以諸天華散供於佛。供養佛已，向佛世尊作如是言：「菩薩光明不可思議，身出光明普遍照此佛之世界，令諸無量眾生得於不思議利。當名此兒不思議光。」

爾時釋迦牟尼世尊即可是名：「此兒當名不思議光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼世尊即可是名：「此兒當名不思議光。」

爾時嬰兒不思議光，從空而下住於地已，以佛神力、自善根力，其形猶如八歲童子。爾時釋提桓因即以天衣施與嬰兒，便語之言：「嬰兒！汝今愍我等故受此天衣，勿裸形住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嬰兒不思議光，從空而下住於地已，以佛神力、自善根力，其形猶如八歲童子。爾時釋提桓因即以天衣施與嬰兒，便語之言：「嬰兒！汝今愍我等故受此天衣，勿裸形住。」

爾時不思議光菩薩嬰兒語釋提桓因：「憍尸迦！菩薩不以衣服為妙，當被法服以為嚴飾。憍尸迦！菩薩所服，汝今善聽。憍尸迦！菩提之心是菩薩服，乃至道場成滿具足一切佛法。有慚有愧是菩薩服，調伏成就一切眾生置無過中。堅誓莊嚴是菩薩服，辦諸事故。質直無偽是菩薩服，成就斷除幻惑偽故。勤加精進是菩薩服，成滿具足諸善根故。志欲喜樂是菩薩服，成滿一切諸佛法故。除捨憍慢是菩薩服，成滿一切諸禪定故。欲法聞法是菩薩服，成滿般若波羅蜜故。不起智慢是菩薩服，成滿具足無著智故。作於利益是菩薩服，悲諸眾生具覺知故。捨一切物是菩薩服，成滿具足諸相好故。護持淨戒是菩薩服，成滿願故。調和忍辱是菩薩服，究竟成滿梵音聲故。牢強精進無懈退心是菩薩服，成滿出過一切事故。得諸禪定解脫三昧是菩薩服，成就滿足大通智故。不壞智慧是菩薩服，成就斷除一切結使諸見障故。大方便智是菩薩服，成就教化諸眾生故。大慈是菩薩服，成就救濟諸眾生故。大悲是菩薩服，成就生死中無疲厭故。大喜是菩薩服，成就具足於法喜故。大捨是菩薩服，成就捨離愛瞋心故。於諸眾生無惱害心是菩薩服，成就不惱於自他故。敷演說法是菩薩服，成就不自譽毀他人故。如說修行是菩薩服，成就斷除諸結使故。憍尸迦！應如是知菩薩法服，以法莊嚴生不裸形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時不思議光菩薩嬰兒語釋提桓因：「憍尸迦！菩薩不以衣服為妙，當被法服以為嚴飾。憍尸迦！菩薩所服，汝今善聽。憍尸迦！菩提之心是菩薩服，乃至道場成滿具足一切佛法。有慚有愧是菩薩服，調伏成就一切眾生置無過中。堅誓莊嚴是菩薩服，辦諸事故。質直無偽是菩薩服，成就斷除幻惑偽故。勤加精進是菩薩服，成滿具足諸善根故。志欲喜樂是菩薩服，成滿一切諸佛法故。除捨憍慢是菩薩服，成滿一切諸禪定故。欲法聞法是菩薩服，成滿般若波羅蜜故。不起智慢是菩薩服，成滿具足無著智故。作於利益是菩薩服，悲諸眾生具覺知故。捨一切物是菩薩服，成滿具足諸相好故。護持淨戒是菩薩服，成滿願故。調和忍辱是菩薩服，究竟成滿梵音聲故。牢強精進無懈退心是菩薩服，成滿出過一切事故。得諸禪定解脫三昧是菩薩服，成就滿足大通智故。不壞智慧是菩薩服，成就斷除一切結使諸見障故。大方便智是菩薩服，成就教化諸眾生故。大慈是菩薩服，成就救濟諸眾生故。大悲是菩薩服，成就生死中無疲厭故。大喜是菩薩服，成就具足於法喜故。大捨是菩薩服，成就捨離愛瞋心故。於諸眾生無惱害心是菩薩服，成就不惱於自他故。敷演說法是菩薩服，成就不自譽毀他人故。如說修行是菩薩服，成就斷除諸結使故。憍尸迦！應如是知菩薩法服，以法莊嚴生不裸形。」

爾時，釋提桓因於嬰兒所增加恭敬愛念尊重，白言世尊：「愍我等故，令是嬰兒受取此衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因於嬰兒所增加恭敬愛念尊重，白言世尊：「愍我等故，令是嬰兒受取此衣。」

爾時世尊告不思議光菩薩嬰兒：「受帝釋衣。」于時世尊右手取衣授與嬰兒。爾時嬰兒右膝著地，以其右手受取是衣，受已便著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告不思議光菩薩嬰兒：「受帝釋衣。」于時世尊右手取衣授與嬰兒。爾時嬰兒右膝著地，以其右手受取是衣，受已便著。

爾時世尊將不思議光菩薩嬰兒，於舍衛大城次第乞食。是時大眾——男女大小、長者居士、剎利、婆羅門、王及輔臣——見不思議光菩薩嬰兒，生希有心，亦為見佛禮敬供養，悉皆來集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊將不思議光菩薩嬰兒，於舍衛大城次第乞食。是時大眾——男女大小、長者居士、剎利、婆羅門、王及輔臣——見不思議光菩薩嬰兒，生希有心，亦為見佛禮敬供養，悉皆來集。

爾時，世尊次第乞食，到不思議光菩薩嬰兒所生母舍。爾時不思議光菩薩即入其舍，前至母所，向所生母而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊次第乞食，到不思議光菩薩嬰兒所生母舍。爾時不思議光菩薩即入其舍，前至母所，向所生母而說偈言：

「母無有過咎， 應當自喜慶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「母無有過咎， 應當自喜慶，

是我本惡業， 今生在母腹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是我本惡業， 今生在母腹。

母是我福田， 哀愍所生恩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母是我福田， 哀愍所生恩，

母勿生羞恥， 速往如來所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母勿生羞恥， 速往如來所。

母今得大利， 腹懷妊我故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母今得大利， 腹懷妊我故，

如是之功德， 往問於導師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之功德， 往問於導師。」

爾時不思議光菩薩語釋提桓因：「憍尸迦！與我香華衣服所須，欲奉上母；母當以是供養於佛，當發阿耨多羅三藐三菩提心。」爾時，釋提桓因以天曼陀羅華及以天香、天諸衣服，與彼菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時不思議光菩薩語釋提桓因：「憍尸迦！與我香華衣服所須，欲奉上母；母當以是供養於佛，當發阿耨多羅三藐三菩提心。」爾時，釋提桓因以天曼陀羅華及以天香、天諸衣服，與彼菩薩。

爾時不思議光菩薩復向其母而說偈言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時不思議光菩薩復向其母而說偈言。

「受此適意華， 天妙曼陀羅、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受此適意華， 天妙曼陀羅、

妙香及衣服， 奉上供釋仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙香及衣服， 奉上供釋仙。

非飲食及寶， 能報父母恩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非飲食及寶， 能報父母恩，

引導向正法， 便為供二親。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引導向正法， 便為供二親。

供二足尊已， 發淨上道心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供二足尊已， 發淨上道心，

我長夜常勸， 常數數時勤。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我長夜常勸， 常數數時勤。」

其母生喜心， 畢竟不生恥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其母生喜心， 畢竟不生恥，

往詣人仙所， 禮已在前住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往詣人仙所， 禮已在前住。

華散如來上， 奉華及衣服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華散如來上， 奉華及衣服，

佛所種善根， 即發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所種善根， 即發菩提心。

堅住菩提心， 問於釋師子： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅住菩提心， 問於釋師子：

「懷妊淨眾生， 願說是福報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「懷妊淨眾生， 願說是福報。」

「汝以此善業， 不生諸難趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝以此善業， 不生諸難趣，

供多億佛已， 當得成為佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供多億佛已， 當得成為佛。」

爾時世尊於舍衛大城次第乞食已，與不思議光菩薩及諸大眾，出王舍大城，向祇陀林給孤窮精舍。世尊食已，淨自澡嗽而起就座，演說正法。爾時憍薩羅國波斯匿王，聞不思議光菩薩嬰兒有大不可思議神通，聞已莊嚴四種兵眾，向祇陀林給孤窮精舍，詣世尊所。到已頂禮佛足，却坐一面。波斯匿王白世尊言：「大德世尊！不思議光菩薩嬰兒為在何處？聞有如是不可思議神通之力。」時佛即示波斯匿王不思議光菩薩嬰兒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於舍衛大城次第乞食已，與不思議光菩薩及諸大眾，出王舍大城，向祇陀林給孤窮精舍。世尊食已，淨自澡嗽而起就座，演說正法。爾時憍薩羅國波斯匿王，聞不思議光菩薩嬰兒有大不可思議神通，聞已莊嚴四種兵眾，向祇陀林給孤窮精舍，詣世尊所。到已頂禮佛足，却坐一面。波斯匿王白世尊言：「大德世尊！不思議光菩薩嬰兒為在何處？聞有如是不可思議神通之力。」時佛即示波斯匿王不思議光菩薩嬰兒。

時王見是不思議光菩薩嬰兒，形色端嚴殊特於天，無所畏懼，具戒、定、慧以自莊嚴。如是見已便作是念：「種何善根、修集何福有是妙身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王見是不思議光菩薩嬰兒，形色端嚴殊特於天，無所畏懼，具戒、定、慧以自莊嚴。如是見已便作是念：「種何善根、修集何福有是妙身？」

爾時不思議光嬰兒承佛神力，知憍薩羅國王心之所念，向是大王而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時不思議光嬰兒承佛神力，知憍薩羅國王心之所念，向是大王而說偈言：

「常修慈心淨眾生， 無麁穢惡修正念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常修慈心淨眾生， 無麁穢惡修正念，

攝身口意淨梵行， 彼有如是淨妙身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝身口意淨梵行， 彼有如是淨妙身。

遠離惡者不自造， 增長修集無量善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離惡者不自造， 增長修集無量善，

捨離一切惡諍訟， 彼有如是淨妙身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離一切惡諍訟， 彼有如是淨妙身。

恭敬佛法及聖僧， 常恒奉施眾妙供， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬佛法及聖僧， 常恒奉施眾妙供，

不毀罵他不逼惱， 彼有如是淨妙身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不毀罵他不逼惱， 彼有如是淨妙身。

調弄呵罵及毀呰， 於他人所不生是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調弄呵罵及毀呰， 於他人所不生是，

歎美讚善不說惡， 彼有如是淨妙身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎美讚善不說惡， 彼有如是淨妙身。

慳貪嫉妬及憍慢， 諦觀己行不毀他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慳貪嫉妬及憍慢， 諦觀己行不毀他，

彼有如是淨妙身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有如是淨妙身。」

爾時波斯匿王白世尊言：「是不思議光菩薩嬰兒，成就如是勝妙大法；有何業障而生於是婬女腹中，捐棄空處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波斯匿王白世尊言：「是不思議光菩薩嬰兒，成就如是勝妙大法；有何業障而生於是婬女腹中，捐棄空處？」

佛告大王：「乃往過去九十一劫，爾時有佛，號毘婆尸，出現於世——如來、應供、正遍覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊——大王當知，爾時毘婆尸如來法中有二菩薩：一名賢天，二名饒財。賢天菩薩於無上道得不退轉，得陀羅尼及無礙辯，獲無生忍，有福德威勢，少欲少事常樂獨處，逮得神通。彼時饒財菩薩習學頭陀，為賢天菩薩而作給使。彼人恒往聚落城邑，多諸事務。是賢天菩薩呵嘖教誨：『何故多造是諸事務而不斷除？』數數教呵，彼便生瞋，忿心不喜。以忿恚故毀敗身心，敗身心已瞋恚罵言：『輕賤婬女兒私通所生，從他人得。不識其父又不識母，況汝當有戒、聞、定、慧？』彼瞋罵已，復不悔過又不捨離，結使所纏，恒有忿心瞋賢天菩薩。時賢天菩薩即便捨棄。既捨棄已，倍生瞋恚罵詈揚惡，以此不善業行因緣，身壞命終生婬女胎——為彼賢天菩薩所護，不生地獄——婬女生已恒常棄之，為狐狼狗之所噉食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「乃往過去九十一劫，爾時有佛，號毘婆尸，出現於世——如來、應供、正遍覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊——大王當知，爾時毘婆尸如來法中有二菩薩：一名賢天，二名饒財。賢天菩薩於無上道得不退轉，得陀羅尼及無礙辯，獲無生忍，有福德威勢，少欲少事常樂獨處，逮得神通。彼時饒財菩薩習學頭陀，為賢天菩薩而作給使。彼人恒往聚落城邑，多諸事務。是賢天菩薩呵嘖教誨：『何故多造是諸事務而不斷除？』數數教呵，彼便生瞋，忿心不喜。以忿恚故毀敗身心，敗身心已瞋恚罵言：『輕賤婬女兒私通所生，從他人得。不識其父又不識母，況汝當有戒、聞、定、慧？』彼瞋罵已，復不悔過又不捨離，結使所纏，恒有忿心瞋賢天菩薩。時賢天菩薩即便捨棄。既捨棄已，倍生瞋恚罵詈揚惡，以此不善業行因緣，身壞命終生婬女胎——為彼賢天菩薩所護，不生地獄——婬女生已恒常棄之，為狐狼狗之所噉食。

「大王！以是緣故，九十一劫常如是死，生生常棄，為多人眾之所罵言：『是婬女子。』被棄空處，狐狼狗食。大王莫疑。何以故？彼時饒財瞋罵菩薩，即是今此不思議光菩薩是也。惡業行盡，以善業力，淨於結心悅可佛意，是人惡道悉皆永盡。大王！此不思議光菩薩，已曾值遇六十四億佛，恭敬供養尊重讚歎，是諸佛所常修梵行勤進求法。此本善力，得如是事及神通力。大王！如是黑白之業終不敗亡，是故智者善護身口及以意業，寧捨身命不造惡業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！以是緣故，九十一劫常如是死，生生常棄，為多人眾之所罵言：『是婬女子。』被棄空處，狐狼狗食。大王莫疑。何以故？彼時饒財瞋罵菩薩，即是今此不思議光菩薩是也。惡業行盡，以善業力，淨於結心悅可佛意，是人惡道悉皆永盡。大王！此不思議光菩薩，已曾值遇六十四億佛，恭敬供養尊重讚歎，是諸佛所常修梵行勤進求法。此本善力，得如是事及神通力。大王！如是黑白之業終不敗亡，是故智者善護身口及以意業，寧捨身命不造惡業。」

爾時波斯匿王白言：「世尊！彼賢天菩薩，為已得成於一切智？為故修集菩薩行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波斯匿王白言：「世尊！彼賢天菩薩，為已得成於一切智？為故修集菩薩行耶？」

佛言：「大王！彼賢天菩薩，今者在彼阿閦佛土修菩薩行，名曰德藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！彼賢天菩薩，今者在彼阿閦佛土修菩薩行，名曰德藏。」

爾時波斯匿王白言：「世尊！若善男子、善女人，常應當親於善知識、近善知識。何以故？世尊！近善知識，恭敬圍繞聽聞善法，聞善法已得於善心，已有善心則修善行，造作善業趣向善處，得善知識；得善友故，不作諸惡，修習諸善；習諸善已，自無逼熱不逼熱他。若有菩薩自護護他，能得菩提；若已住道，有大勢力能有所利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波斯匿王白言：「世尊！若善男子、善女人，常應當親於善知識、近善知識。何以故？世尊！近善知識，恭敬圍繞聽聞善法，聞善法已得於善心，已有善心則修善行，造作善業趣向善處，得善知識；得善友故，不作諸惡，修習諸善；習諸善已，自無逼熱不逼熱他。若有菩薩自護護他，能得菩提；若已住道，有大勢力能有所利。」

佛言：「善哉，大王！快說此言。大王！菩薩親近於善知識，具滿一切功德善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，大王！快說此言。大王！菩薩親近於善知識，具滿一切功德善法。」

爾時不思議光菩薩白言：「世尊！菩薩成就幾法，疾得阿耨多羅三藐三菩提，獲淨法忍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時不思議光菩薩白言：「世尊！菩薩成就幾法，疾得阿耨多羅三藐三菩提，獲淨法忍？」

佛言：「嬰兒！菩薩成就四法，疾得無上正真之道及淨法忍。何等四？解因緣忍，遠離斷、常，解無我、人、眾生、壽命，解了空寂修行於空。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「嬰兒！菩薩成就四法，疾得無上正真之道及淨法忍。何等四？解因緣忍，遠離斷、常，解無我、人、眾生、壽命，解了空寂修行於空。是為四。

「復有四法。何等四？過去寂滅，未來無來知，現在不住，三世平等。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法。何等四？過去寂滅，未來無來知，現在不住，三世平等。是為四。

「復有四法，所謂自淨，淨諸眾生，淨法，淨禪定；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法，所謂自淨，淨諸眾生，淨法，淨禪定；是為四。

「復有四法，謂寂身，寂心，寂道，寂法；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法，謂寂身，寂心，寂道，寂法；是為四。

「復有四法，謂以法觀佛不以色，以離觀法不以我，以無為觀僧不以眾，淨於慧眼；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法，謂以法觀佛不以色，以離觀法不以我，以無為觀僧不以眾，淨於慧眼；是為四。

「復有四法，所謂滿足諸波羅蜜，不捨四攝法，善知方便，說無眾生而行大悲；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法，所謂滿足諸波羅蜜，不捨四攝法，善知方便，說無眾生而行大悲；是為四。

「嬰兒！是為菩薩成就四法，疾得阿耨多羅三藐三菩提及深法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嬰兒！是為菩薩成就四法，疾得阿耨多羅三藐三菩提及深法忍。」

說是法時，不思議光菩薩得無生法忍，歡喜踊躍，上昇虛空高七多羅樹。時此三千大千世界六種震動，大光普照天雨眾華，百千伎樂不鼓自鳴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，不思議光菩薩得無生法忍，歡喜踊躍，上昇虛空高七多羅樹。時此三千大千世界六種震動，大光普照天雨眾華，百千伎樂不鼓自鳴。

爾時世尊知不思議光菩薩心已，即便微笑。佛之常法，若微笑時，種種若干百千色光從面門出，青、黃、赤、白、紅頗梨色。是光普照，遍於無量無邊世界，隱蔽魔宮及日月光，斷除地獄、餓鬼苦已，上至梵世，還遶佛三匝從頂相入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知不思議光菩薩心已，即便微笑。佛之常法，若微笑時，種種若干百千色光從面門出，青、黃、赤、白、紅頗梨色。是光普照，遍於無量無邊世界，隱蔽魔宮及日月光，斷除地獄、餓鬼苦已，上至梵世，還遶佛三匝從頂相入。

爾時大德阿難從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，說偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德阿難從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，說偈問曰：

「色相甚微妙， 雜好莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色相甚微妙， 雜好莊嚴身，

圓光善答問， 以何因緣笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓光善答問， 以何因緣笑？

上戒行無畏， 勝定慧莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上戒行無畏， 勝定慧莊嚴，

示堅解脫果， 以何因緣笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示堅解脫果， 以何因緣笑？

忍力及十力， 忍勇進難動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍力及十力， 忍勇進難動，

樂見示四諦， 以何因緣笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂見示四諦， 以何因緣笑？

金剛身堅固， 那羅延力盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛身堅固， 那羅延力盡，

梵音聲悅意， 願演說笑義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵音聲悅意， 願演說笑義。

梵身天在上， 不見如來頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵身天在上， 不見如來頂，

次第合掌敬， 以何因緣笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第合掌敬， 以何因緣笑？

樹王下降魔， 得無垢淨道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樹王下降魔， 得無垢淨道，

知諸眾生行， 願顯何緣笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸眾生行， 願顯何緣笑。

轉無上法輪， 說無常動地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉無上法輪， 說無常動地，

調人天龍等， 大德何故笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調人天龍等， 大德何故笑？

照明除闇冥， 無垢遍淨眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照明除闇冥， 無垢遍淨眼，

功德如虛空， 以何因緣笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德如虛空， 以何因緣笑？」

爾時世尊告阿難言：「汝今見是不思議光菩薩去地七多羅樹住虛空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「汝今見是不思議光菩薩去地七多羅樹住虛空不？」

阿難白言：「已見。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「已見。世尊！」

「阿難！是不思議光菩薩，過百千阿僧祇劫當得作佛，亦號不思議光——出現於世——如來、應、正遍覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名淨潔，劫名無咎。阿難！是淨潔佛土甚為清淨，如此他化自在諸天宮殿。彼佛壽命二十中劫，大聲聞眾其數八萬，諸菩薩僧三萬二千。阿難！以何因緣故劫名無咎？阿難！彼時多有百千劫中無佛出世，是不思議光佛於彼劫中最初成佛，淨居諸天歡喜讚歎：『此劫無咎，此劫無咎。以有如來出現於世故，是故當名此劫無咎。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是不思議光菩薩，過百千阿僧祇劫當得作佛，亦號不思議光——出現於世——如來、應、正遍覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名淨潔，劫名無咎。阿難！是淨潔佛土甚為清淨，如此他化自在諸天宮殿。彼佛壽命二十中劫，大聲聞眾其數八萬，諸菩薩僧三萬二千。阿難！以何因緣故劫名無咎？阿難！彼時多有百千劫中無佛出世，是不思議光佛於彼劫中最初成佛，淨居諸天歡喜讚歎：『此劫無咎，此劫無咎。以有如來出現於世故，是故當名此劫無咎。』」

說是不思議光菩薩時，三萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心；六萬菩薩得無生法忍；五百比丘斷諸結漏心得自在成阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是不思議光菩薩時，三萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心；六萬菩薩得無生法忍；五百比丘斷諸結漏心得自在成阿羅漢。

爾時佛告阿難：「汝受此經，持、讀誦、說，於大眾中廣敷演之，令我正法久住在世，亦多利益未來菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「汝受此經，持、讀誦、說，於大眾中廣敷演之，令我正法久住在世，亦多利益未來菩薩。」

大德阿難白言：「世尊！我已受持。世尊！此經何名？云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德阿難白言：「世尊！我已受持。世尊！此經何名？云何受持？」

佛言：「阿難！此經名為『除淨業障』，亦名為『神力所持不思議光菩薩所說』，如是受持。阿難！若善男子、善女人，盡其壽命奉諸如來，供養恭敬尊重讚歎，以雜色花裓如須彌，燒香、末香、塗香、幢幡、寶蓋皆亦如是，以用供養。復有善男子、善女人，受持於此不思議光所說經法，讀誦通利，在大眾中廣為人說，如說修行，是福多彼。阿難！若欲法供供養如來，欲作大智慧光明者，應當受持讀誦此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！此經名為『除淨業障』，亦名為『神力所持不思議光菩薩所說』，如是受持。阿難！若善男子、善女人，盡其壽命奉諸如來，供養恭敬尊重讚歎，以雜色花裓如須彌，燒香、末香、塗香、幢幡、寶蓋皆亦如是，以用供養。復有善男子、善女人，受持於此不思議光所說經法，讀誦通利，在大眾中廣為人說，如說修行，是福多彼。阿難！若欲法供供養如來，欲作大智慧光明者，應當受持讀誦此經。」

佛說是經已，不思議光菩薩，大德阿難，一切大眾，人、天、龍、鬼、乾闥婆、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，不思議光菩薩，大德阿難，一切大眾，人、天、龍、鬼、乾闥婆、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。