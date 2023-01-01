三曼陀跋陀羅菩薩經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三曼陀跋陀羅菩薩經

西晉居士聶道真譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉居士聶道真譯

五蓋品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蓋品第一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在摩竭提國清淨法處，自然金剛座，光影甚明，無所不遍照，與眾摩訶薩等無央數菩薩共會坐，三曼陀跋陀羅菩薩、文殊師利菩薩最第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在摩竭提國清淨法處，自然金剛座，光影甚明，無所不遍照，與眾摩訶薩等無央數菩薩共會坐，三曼陀跋陀羅菩薩、文殊師利菩薩最第一。

文殊師利菩薩問三曼陀跋陀羅菩薩言：「若有人求菩薩道者，善男子、善女人欲得無蓋清淨者，當施行何等法自致得之乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩問三曼陀跋陀羅菩薩言：「若有人求菩薩道者，善男子、善女人欲得無蓋清淨者，當施行何等法自致得之乎？」

三曼陀跋陀羅報文殊師利菩薩：「若有善男子、善女人，欲求菩薩道者，當整衣服，晝夜各三，稽首十方諸佛，作禮、悔過，悔諸所作惡，諸所當忍者忍之，諸所當禮者禮之，諸所當願樂者願樂之，諸所當勸請者勸請之，如是一切諸罪蓋、諸垢蓋、諸法蓋悉除也；一切功德，悉得具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三曼陀跋陀羅報文殊師利菩薩：「若有善男子、善女人，欲求菩薩道者，當整衣服，晝夜各三，稽首十方諸佛，作禮、悔過，悔諸所作惡，諸所當忍者忍之，諸所當禮者禮之，諸所當願樂者願樂之，諸所當勸請者勸請之，如是一切諸罪蓋、諸垢蓋、諸法蓋悉除也；一切功德，悉得具足。

「般若波羅蜜、兜沙陀比羅經，一切三昧，一切諸陀隣尼，一切漚惒拘舍羅，是為諸經中尊將，如是者為已得禮一切諸佛，其意至心也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「般若波羅蜜、兜沙陀比羅經，一切三昧，一切諸陀隣尼，一切漚惒拘舍羅，是為諸經中尊將，如是者為已得禮一切諸佛，其意至心也。」

悔過品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悔過品第二

三曼陀跋陀羅菩薩言：「一切人身所行，口所犯，心所念惡，一切諸佛剎其中塵等起意念，一切諸惡，某皆為其悔過：『某從本所作為，有惡於諸佛、諸菩薩、諸迦羅蜜、父母、阿羅漢、辟支佛、怛沙竭護、怛沙竭寺神、怛沙竭法中，諸所犯過惡。須呵摩提，阿彌陀佛剎土，一切諸佛、一切諸佛剎、一切諸佛法，若有狐疑，起意不信者，某為其悔一切罪過。其有於一切諸佛、諸菩薩、諸迦羅蜜、諸父母、諸阿羅漢、諸辟支佛、一切諸人所可誹謗者，若恣隨欲、恣隨癡、恣隨自用，若有頑佷，不與人語；若為貪婬所牽、為慳嫉所牽、為貪飻所牽、為諛諂所牽，七百五十諸欲所牽，其心亂時不能自專，為一切所蓋、為一切所畏，所起意有過失。今某皆為悔一切罪過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三曼陀跋陀羅菩薩言：「一切人身所行，口所犯，心所念惡，一切諸佛剎其中塵等起意念，一切諸惡，某皆為其悔過：『某從本所作為，有惡於諸佛、諸菩薩、諸迦羅蜜、父母、阿羅漢、辟支佛、怛沙竭護、怛沙竭寺神、怛沙竭法中，諸所犯過惡。須呵摩提，阿彌陀佛剎土，一切諸佛、一切諸佛剎、一切諸佛法，若有狐疑，起意不信者，某為其悔一切罪過。其有於一切諸佛、諸菩薩、諸迦羅蜜、諸父母、諸阿羅漢、諸辟支佛、一切諸人所可誹謗者，若恣隨欲、恣隨癡、恣隨自用，若有頑佷，不與人語；若為貪婬所牽、為慳嫉所牽、為貪飻所牽、為諛諂所牽，七百五十諸欲所牽，其心亂時不能自專，為一切所蓋、為一切所畏，所起意有過失。今某皆為悔一切罪過。

「『某從阿僧祇劫，起惡意於佛、若鬪亂比丘僧、若害阿羅漢、若害父母、若見正法言非法、若見非法言是法、若𮘉㗛一切人、所思念常與非法之事；若他所犯過、若欲犯、若已犯；其多沙竭所教誡若犯之，今世若前世不知佛法比丘僧時，諸所犯過惡。今某皆為悔一切罪過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『某從阿僧祇劫，起惡意於佛、若鬪亂比丘僧、若害阿羅漢、若害父母、若見正法言非法、若見非法言是法、若𮘉㗛一切人、所思念常與非法之事；若他所犯過、若欲犯、若已犯；其多沙竭所教誡若犯之，今世若前世不知佛法比丘僧時，諸所犯過惡。今某皆為悔一切罪過。

「『某諸所作邪嫉之意，若有佛，斷止人不得令見；若有明經說法者，斷止人不得令聞；若有迦羅蜜，斷止人不得令住會；若有人施與鉢震越、飯食、床、臥具、病瘦醫藥所作功德，呵止人不得令與；作無央數不止，展轉相教起罪。今某皆為悔一切罪過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『某諸所作邪嫉之意，若有佛，斷止人不得令見；若有明經說法者，斷止人不得令聞；若有迦羅蜜，斷止人不得令住會；若有人施與鉢震越、飯食、床、臥具、病瘦醫藥所作功德，呵止人不得令與；作無央數不止，展轉相教起罪。今某皆為悔一切罪過。

「『某諸所作罪，見人犯者，於邊勸助，用是故，為罪所牽，生於末世。若生於貧家；若離迦羅蜜；若有佛，不能得見；若有菩薩迦羅蜜，不能得與共會，而不能得聞經法；以諸所作惡故，不能及值是聖賢身。今某皆為悔一切罪過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『某諸所作罪，見人犯者，於邊勸助，用是故，為罪所牽，生於末世。若生於貧家；若離迦羅蜜；若有佛，不能得見；若有菩薩迦羅蜜，不能得與共會，而不能得聞經法；以諸所作惡故，不能及值是聖賢身。今某皆為悔一切罪過。

「『某諸所作罪，不能及逮聞法；或聞法，其心不能受法；若已受而復忘失，不能堅持法、不能諦持法，而怯劣無膽；其形色不能致得端政；所生常少財寶，不能得陀隣尼行，不能得三昧行，不能得般若波羅蜜行，不能得無念慧行，不能得漚惒拘舍羅所入慧，不能得兜沙陀比羅無所罣礙所入慧。其一切諸所作罪，不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『某諸所作罪，不能及逮聞法；或聞法，其心不能受法；若已受而復忘失，不能堅持法、不能諦持法，而怯劣無膽；其形色不能致得端政；所生常少財寶，不能得陀隣尼行，不能得三昧行，不能得般若波羅蜜行，不能得無念慧行，不能得漚惒拘舍羅所入慧，不能得兜沙陀比羅無所罣礙所入慧。其一切諸所作罪，不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。

「『某諸所作罪，不能得一切法行所入慧功德，不能得一切人意所行慧功德，不能得一切人因五根所入慧功德，不能得一切人慧律所入功德，不能得一切法慧所入功德，不能得一切人泥洹慧功德。其一切諸所作罪，不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『某諸所作罪，不能得一切法行所入慧功德，不能得一切人意所行慧功德，不能得一切人因五根所入慧功德，不能得一切人慧律所入功德，不能得一切法慧所入功德，不能得一切人泥洹慧功德。其一切諸所作罪，不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。

「『某諸所作罪，不能得洞視徹聽，不能得神足飛行，不能得自知宿命，不能得知去來之事，不能得梵天音聲，不能得身口意功德，不能得清淨高行，而不能得具足於功德。其一切諸所作罪，不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『某諸所作罪，不能得洞視徹聽，不能得神足飛行，不能得自知宿命，不能得知去來之事，不能得梵天音聲，不能得身口意功德，不能得清淨高行，而不能得具足於功德。其一切諸所作罪，不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。

「『若他人起惡意向某，若有眾兵，若某起慈心向他人；若有眾兵，若致一切諸蓋所畏。某合會於諸佛前，諸眼諦，慧遍諦，所言即受諦。某於是諦前自歸悔，復自發舉，自發竟自悔責，不敢覆藏，從今已後不敢復犯。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若他人起惡意向某，若有眾兵，若某起慈心向他人；若有眾兵，若致一切諸蓋所畏。某合會於諸佛前，諸眼諦，慧遍諦，所言即受諦。某於是諦前自歸悔，復自發舉，自發竟自悔責，不敢覆藏，從今已後不敢復犯。』」

願樂品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願樂品第三

三曼陀跋陀羅菩薩言：「善男子、善女人，求菩薩道者，當作是願樂：『今某自歸曉一切，於諸佛諸菩薩、迦羅蜜及父母、諸阿羅漢、辟支佛及一切人，至心求哀，不可曉者，今皆曉之，如諸佛所知。如是者所可自歸，為已自歸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三曼陀跋陀羅菩薩言：「善男子、善女人，求菩薩道者，當作是願樂：『今某自歸曉一切，於諸佛諸菩薩、迦羅蜜及父母、諸阿羅漢、辟支佛及一切人，至心求哀，不可曉者，今皆曉之，如諸佛所知。如是者所可自歸，為已自歸也。

「『復次，今某禮一切諸佛、一切諸菩薩、諸迦羅蜜、父母及阿羅漢、辟支佛，皆為作禮，最中、最上、無上、明中明、無有雙亦無比，如諸佛所知。如是者所當作禮，為已作禮也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，今某禮一切諸佛、一切諸菩薩、諸迦羅蜜、父母及阿羅漢、辟支佛，皆為作禮，最中、最上、無上、明中明、無有雙亦無比，如諸佛所知。如是者所當作禮，為已作禮也。

「『復次，今某願禮諸佛功德，一切諸菩薩、諸迦羅蜜功德、諸阿羅漢、諸辟支佛功德及十方一切人所作功德，如諸佛所知。如是者，所當禮諸功德，為悉禮也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，今某願禮諸佛功德，一切諸菩薩、諸迦羅蜜功德、諸阿羅漢、諸辟支佛功德及十方一切人所作功德，如諸佛所知。如是者，所當禮諸功德，為悉禮也。

「『是則菩薩慧。若善男子、善女人，有是功德者，願樂助其歡喜。若有逮佛慧者，所當願樂，某已願樂也。其未作功德者，今作功德，某皆願樂。其有尊，復尊所作功德，某亦願樂。持某所作願樂功德，令十方一切皆悉得也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是則菩薩慧。若善男子、善女人，有是功德者，願樂助其歡喜。若有逮佛慧者，所當願樂，某已願樂也。其未作功德者，今作功德，某皆願樂。其有尊，復尊所作功德，某亦願樂。持某所作願樂功德，令十方一切皆悉得也。』」

請勸品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請勸品第四

三曼陀跋陀羅菩薩言：「善男子、善女人，求菩薩道者，當作是請勸：『某至心請勸一切諸佛，今現在佛、阿耨多羅三耶三菩及至阿惟三佛，其已成悉等知、未轉法輪者，某請勸諸佛，轉於法輪。今諸佛所轉法輪者，以用請勸故，所說經法，令一切人各得其所，悉令安隱。及諸天、龍、鬼神、乾陀羅、阿須倫、迦留羅、甄陀羅、摩休勒、人非人，其在泥黎、薜荔、禽獸諸勤苦中者，皆令得解脫。其無所曉者，皆令捨癡意，悉得正意，入於佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三曼陀跋陀羅菩薩言：「善男子、善女人，求菩薩道者，當作是請勸：『某至心請勸一切諸佛，今現在佛、阿耨多羅三耶三菩及至阿惟三佛，其已成悉等知、未轉法輪者，某請勸諸佛，轉於法輪。今諸佛所轉法輪者，以用請勸故，所說經法，令一切人各得其所，悉令安隱。及諸天、龍、鬼神、乾陀羅、阿須倫、迦留羅、甄陀羅、摩休勒、人非人，其在泥黎、薜荔、禽獸諸勤苦中者，皆令得解脫。其無所曉者，皆令捨癡意，悉得正意，入於佛道。

「『復次，其諸佛所欲般泥洹者，某請勸且莫般泥洹，用一切人故，且自住無央數劫，以法身住為無所住。所說經法，令一切人各得其所。皆令勇猛，具足三曼陀跋陀羅菩薩法行。令一切人，悉以是為本，各得安隱。及諸天、龍、鬼神、乾陀羅、阿須倫、迦留羅、甄陀羅、摩休勒、人非人、泥黎、薜荔、禽獸，諸勤苦者，早得解脫。其無所曉者，令捨癡意，悉得正意，入於佛道。其作邪者，皆捨邪道，入於正道，悉住於本無法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，其諸佛所欲般泥洹者，某請勸且莫般泥洹，用一切人故，且自住無央數劫，以法身住為無所住。所說經法，令一切人各得其所。皆令勇猛，具足三曼陀跋陀羅菩薩法行。令一切人，悉以是為本，各得安隱。及諸天、龍、鬼神、乾陀羅、阿須倫、迦留羅、甄陀羅、摩休勒、人非人、泥黎、薜荔、禽獸，諸勤苦者，早得解脫。其無所曉者，令捨癡意，悉得正意，入於佛道。其作邪者，皆捨邪道，入於正道，悉住於本無法。』」

三曼陀跋陀羅菩薩言：「善男子、善女人，求菩薩道者，當作施與。『某所可悔功德，所可忍、所可禮、所可願樂、所可請勸諸功德；若欲作、若方作、若已作，諸所作功德，皆一切合會成就，為一福味。如諸佛法，如佛所知，是功德，便可所生致諸佛相，能得自恣法。諸所施與，已受施與而有施與，是施與為正施與，無所著斷。某持是法施與功德，令一切人，皆逮得與法，皆令起意。如薩芸若施與等者，今某施與，令如三曼陀跋陀羅菩薩所行，持是功德令一切與。某莫墮泥黎中、薜荔、禽獸勤苦八惡道中生；皆令生有佛處、有菩薩處，皆令生須呵摩提阿彌陀佛剎。某持是功德，因某好心，具足遍發阿耨多羅三耶三菩心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三曼陀跋陀羅菩薩言：「善男子、善女人，求菩薩道者，當作施與。『某所可悔功德，所可忍、所可禮、所可願樂、所可請勸諸功德；若欲作、若方作、若已作，諸所作功德，皆一切合會成就，為一福味。如諸佛法，如佛所知，是功德，便可所生致諸佛相，能得自恣法。諸所施與，已受施與而有施與，是施與為正施與，無所著斷。某持是法施與功德，令一切人，皆逮得與法，皆令起意。如薩芸若施與等者，今某施與，令如三曼陀跋陀羅菩薩所行，持是功德令一切與。某莫墮泥黎中、薜荔、禽獸勤苦八惡道中生；皆令生有佛處、有菩薩處，皆令生須呵摩提阿彌陀佛剎。某持是功德，因某好心，具足遍發阿耨多羅三耶三菩心。

「『某持是法施與之功德，為一切人，作舍作護。受其自歸為作度，於冥中作明、明中最明，於持中作持、持中尊持；一切人未度者，我當度之，未脫者，我當脫；未般泥洹者，我當令般泥洹。造作一切人，皆令發阿耨多羅三耶三菩心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『某持是法施與之功德，為一切人，作舍作護。受其自歸為作度，於冥中作明、明中最明，於持中作持、持中尊持；一切人未度者，我當度之，未脫者，我當脫；未般泥洹者，我當令般泥洹。造作一切人，皆令發阿耨多羅三耶三菩心。

「『某持是法施與之功德，令一切人與某身等，諸所生處，所可起意，常供養諸佛，供養諸菩薩，持前所作供養諸佛菩薩，令一切人與某身，不離菩薩法，不離迦羅蜜、文殊師利及惟摩竭與三曼陀跋陀羅菩薩等。是諸菩薩所行，皆具足陀隣尼清淨三昧，一心不動搖，皆以成就般若波羅蜜所行，悉以曉了漚惒拘舍羅，所入一切於諸法有差特，令一切人與某逮得，是諸菩薩慧行而具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『某持是法施與之功德，令一切人與某身等，諸所生處，所可起意，常供養諸佛，供養諸菩薩，持前所作供養諸佛菩薩，令一切人與某身，不離菩薩法，不離迦羅蜜、文殊師利及惟摩竭與三曼陀跋陀羅菩薩等。是諸菩薩所行，皆具足陀隣尼清淨三昧，一心不動搖，皆以成就般若波羅蜜所行，悉以曉了漚惒拘舍羅，所入一切於諸法有差特，令一切人與某逮得，是諸菩薩慧行而具足。

「『某持是法施與功德，在其泥黎、薜荔、禽獸，拘繫縛束中人，皆令得解脫。其無眼者得眼，聾者得聽，其在勤苦中者皆得安隱；若在是佛剎及彼方佛剎，下至阿鼻泥黎，上至無極，其中間蠕動之類，有足無足者，若未來、若軟生、若化生、若色無色、若思想無思想，及一切人、非人，轉相猗著者，以時能持佛眼，見知悉覺，令一切皆得人形，入於佛道，聞法悉曉了受，皆得阿耨多羅三耶三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『某持是法施與功德，在其泥黎、薜荔、禽獸，拘繫縛束中人，皆令得解脫。其無眼者得眼，聾者得聽，其在勤苦中者皆得安隱；若在是佛剎及彼方佛剎，下至阿鼻泥黎，上至無極，其中間蠕動之類，有足無足者，若未來、若軟生、若化生、若色無色、若思想無思想，及一切人、非人，轉相猗著者，以時能持佛眼，見知悉覺，令一切皆得人形，入於佛道，聞法悉曉了受，皆得阿耨多羅三耶三菩提心。

「『某持是法施與功德，令一切人與。某持是功德，悉逮諸佛等行，諸菩薩等行、諸迦羅蜜行，令一切人，皆至供養、起願，得諸佛剎，能令清淨於三世法，曉了能悉。譬如金剛，無所不穿。令一切人與，某皆令得佛智慧，而具足諸所感動能悉等。於諸深慧皆逮得，於諸法而無疑。持是功德令某具足願，如三曼陀跋陀羅菩薩法行，十種力地皆悉逮。以是為證。持是功德，願令一切人及某皆令得福。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『某持是法施與功德，令一切人與。某持是功德，悉逮諸佛等行，諸菩薩等行、諸迦羅蜜行，令一切人，皆至供養、起願，得諸佛剎，能令清淨於三世法，曉了能悉。譬如金剛，無所不穿。令一切人與，某皆令得佛智慧，而具足諸所感動能悉等。於諸深慧皆逮得，於諸法而無疑。持是功德令某具足願，如三曼陀跋陀羅菩薩法行，十種力地皆悉逮。以是為證。持是功德，願令一切人及某皆令得福。』」

譬福品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬福品第五

文殊師利菩薩問三曼陀跋陀羅菩薩言：「若有善男子、善女人，欲求菩薩道者，晝夜各三悔過、勸樂法行如上說，其福者云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩問三曼陀跋陀羅菩薩言：「若有善男子、善女人，欲求菩薩道者，晝夜各三悔過、勸樂法行如上說，其福者云何？」

三曼陀跋陀羅菩薩報文殊師利菩薩言：「若有善男子、善女人，奉行菩薩道者，持七寶滿閻浮提地內，供養怛沙竭阿羅呵三耶三佛，不如是善男子、善女人，晝夜各三勸樂法行，所當悔者悔之，所當忍者忍之，所當禮者禮之，所當願樂者願樂之，所當請勸者請勸之，所當施與者施與之，晝夜奉行，如上教。其福出於供養怛沙竭滿閻浮提七寶，百倍、千倍、萬倍、億倍、巨億萬倍，終不可比、不可計、亦不可譬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三曼陀跋陀羅菩薩報文殊師利菩薩言：「若有善男子、善女人，奉行菩薩道者，持七寶滿閻浮提地內，供養怛沙竭阿羅呵三耶三佛，不如是善男子、善女人，晝夜各三勸樂法行，所當悔者悔之，所當忍者忍之，所當禮者禮之，所當願樂者願樂之，所當請勸者請勸之，所當施與者施與之，晝夜奉行，如上教。其福出於供養怛沙竭滿閻浮提七寶，百倍、千倍、萬倍、億倍、巨億萬倍，終不可比、不可計、亦不可譬。」

說是法時，無央數諸天，於虛空中住，持天花香及伎樂供養，散佛及諸菩薩上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，無央數諸天，於虛空中住，持天花香及伎樂供養，散佛及諸菩薩上。

文殊師利菩薩、三曼陀跋陀羅菩薩說是經已，諸天、龍、鬼神、阿須倫、人、非人，聞經大歡喜，前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩、三曼陀跋陀羅菩薩說是經已，諸天、龍、鬼神、阿須倫、人、非人，聞經大歡喜，前為佛作禮而去。