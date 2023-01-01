三曼陀跋陀羅菩薩經
西晉 聶道真譯1卷CBETA T0483少于一万字 29 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
三曼陀跋陀羅菩薩經
三曼陀跋陀羅菩薩經
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西晉居士聶道真譯
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五蓋品第一
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聞如是：
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一時，佛在摩竭提國清淨法處，自然金剛座，光影甚明，無所不遍照，與眾摩訶薩等無央數菩薩共會坐，三曼陀跋陀羅菩薩、文殊師利菩薩最第一。
一時，佛在摩竭提國清淨法處，自然金剛座，光影甚明，無所不遍照，與眾摩訶薩等無央數菩薩共會坐，三曼陀跋陀羅菩薩、文殊師利菩薩最第一。
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文殊師利菩薩問三曼陀跋陀羅菩薩言：「若有人求菩薩道者，善男子、善女人欲得無蓋清淨者，當施行何等法自致得之乎？」
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三曼陀跋陀羅報文殊師利菩薩：「若有善男子、善女人，欲求菩薩道者，當整衣服，晝夜各三，稽首十方諸佛，作禮、悔過，悔諸所作惡，諸所當忍者忍之，諸所當禮者禮之，諸所當願樂者願樂之，諸所當勸請者勸請之，如是一切諸罪蓋、諸垢蓋、諸法蓋悉除也；一切功德，悉得具足。
三曼陀跋陀羅報文殊師利菩薩：「若有善男子、善女人，欲求菩薩道者，當整衣服，晝夜各三，稽首十方諸佛，作禮、悔過，悔諸所作惡，諸所當忍者忍之，諸所當禮者禮之，諸所當願樂者願樂之，諸所當勸請者勸請之，如是一切諸罪蓋、諸垢蓋、諸法蓋悉除也；一切功德，悉得具足。
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「般若波羅蜜、兜沙陀比羅經，一切三昧，一切諸陀隣尼，一切漚惒拘舍羅，是為諸經中尊將，如是者為已得禮一切諸佛，其意至心也。」
「般若波羅蜜、兜沙陀比羅經，一切三昧，一切諸陀隣尼，一切漚惒拘舍羅，是為諸經中尊將，如是者為已得禮一切諸佛，其意至心也。」
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悔過品第二
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三曼陀跋陀羅菩薩言：「一切人身所行，口所犯，心所念惡，一切諸佛剎其中塵等起意念，一切諸惡，某皆為其悔過：『某從本所作為，有惡於諸佛、諸菩薩、諸迦羅蜜、父母、阿羅漢、辟支佛、怛沙竭護、怛沙竭寺神、怛沙竭法中，諸所犯過惡。須呵摩提，阿彌陀佛剎土，一切諸佛、一切諸佛剎、一切諸佛法，若有狐疑，起意不信者，某為其悔一切罪過。其有於一切諸佛、諸菩薩、諸迦羅蜜、諸父母、諸阿羅漢、諸辟支佛、一切諸人所可誹謗者，若恣隨欲、恣隨癡、恣隨自用，若有頑佷，不與人語；若為貪婬所牽、為慳嫉所牽、為貪飻所牽、為諛諂所牽，七百五十諸欲所牽，其心亂時不能自專，為一切所蓋、為一切所畏，所起意有過失。今某皆為悔一切罪過。
三曼陀跋陀羅菩薩言：「一切人身所行，口所犯，心所念惡，一切諸佛剎其中塵等起意念，一切諸惡，某皆為其悔過：『某從本所作為，有惡於諸佛、諸菩薩、諸迦羅蜜、父母、阿羅漢、辟支佛、怛沙竭護、怛沙竭寺神、怛沙竭法中，諸所犯過惡。須呵摩提，阿彌陀佛剎土，一切諸佛、一切諸佛剎、一切諸佛法，若有狐疑，起意不信者，某為其悔一切罪過。其有於一切諸佛、諸菩薩、諸迦羅蜜、諸父母、諸阿羅漢、諸辟支佛、一切諸人所可誹謗者，若恣隨欲、恣隨癡、恣隨自用，若有頑佷，不與人語；若為貪婬所牽、為慳嫉所牽、為貪飻所牽、為諛諂所牽，七百五十諸欲所牽，其心亂時不能自專，為一切所蓋、為一切所畏，所起意有過失。今某皆為悔一切罪過。
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「『某從阿僧祇劫，起惡意於佛、若鬪亂比丘僧、若害阿羅漢、若害父母、若見正法言非法、若見非法言是法、若𮘉㗛一切人、所思念常與非法之事；若他所犯過、若欲犯、若已犯；其多沙竭所教誡若犯之，今世若前世不知佛法比丘僧時，諸所犯過惡。今某皆為悔一切罪過。
「『某從阿僧祇劫，起惡意於佛、若鬪亂比丘僧、若害阿羅漢、若害父母、若見正法言非法、若見非法言是法、若𮘉㗛一切人、所思念常與非法之事；若他所犯過、若欲犯、若已犯；其多沙竭所教誡若犯之，今世若前世不知佛法比丘僧時，諸所犯過惡。今某皆為悔一切罪過。
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「『某諸所作邪嫉之意，若有佛，斷止人不得令見；若有明經說法者，斷止人不得令聞；若有迦羅蜜，斷止人不得令住會；若有人施與鉢震越、飯食、床、臥具、病瘦醫藥所作功德，呵止人不得令與；作無央數不止，展轉相教起罪。今某皆為悔一切罪過。
「『某諸所作邪嫉之意，若有佛，斷止人不得令見；若有明經說法者，斷止人不得令聞；若有迦羅蜜，斷止人不得令住會；若有人施與鉢震越、飯食、床、臥具、病瘦醫藥所作功德，呵止人不得令與；作無央數不止，展轉相教起罪。今某皆為悔一切罪過。
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「『某諸所作罪，見人犯者，於邊勸助，用是故，為罪所牽，生於末世。若生於貧家；若離迦羅蜜；若有佛，不能得見；若有菩薩迦羅蜜，不能得與共會，而不能得聞經法；以諸所作惡故，不能及值是聖賢身。今某皆為悔一切罪過。
「『某諸所作罪，見人犯者，於邊勸助，用是故，為罪所牽，生於末世。若生於貧家；若離迦羅蜜；若有佛，不能得見；若有菩薩迦羅蜜，不能得與共會，而不能得聞經法；以諸所作惡故，不能及值是聖賢身。今某皆為悔一切罪過。
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「『某諸所作罪，不能及逮聞法；或聞法，其心不能受法；若已受而復忘失，不能堅持法、不能諦持法，而怯劣無膽；其形色不能致得端政；所生常少財寶，不能得陀隣尼行，不能得三昧行，不能得般若波羅蜜行，不能得無念慧行，不能得漚惒拘舍羅所入慧，不能得兜沙陀比羅無所罣礙所入慧。其一切諸所作罪，不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。
「『某諸所作罪，不能及逮聞法；或聞法，其心不能受法；若已受而復忘失，不能堅持法、不能諦持法，而怯劣無膽；其形色不能致得端政；所生常少財寶，不能得陀隣尼行，不能得三昧行，不能得般若波羅蜜行，不能得無念慧行，不能得漚惒拘舍羅所入慧，不能得兜沙陀比羅無所罣礙所入慧。其一切諸所作罪，不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。
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「『某諸所作罪，不能得一切法行所入慧功德，不能得一切人意所行慧功德，不能得一切人因五根所入慧功德，不能得一切人慧律所入功德，不能得一切法慧所入功德，不能得一切人泥洹慧功德。其一切諸所作罪，不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。
「『某諸所作罪，不能得一切法行所入慧功德，不能得一切人意所行慧功德，不能得一切人因五根所入慧功德，不能得一切人慧律所入功德，不能得一切法慧所入功德，不能得一切人泥洹慧功德。其一切諸所作罪，不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。
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「『某諸所作罪，不能得洞視徹聽，不能得神足飛行，不能得自知宿命，不能得知去來之事，不能得梵天音聲，不能得身口意功德，不能得清淨高行，而不能得具足於功德。其一切諸所作罪，不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。
「『某諸所作罪，不能得洞視徹聽，不能得神足飛行，不能得自知宿命，不能得知去來之事，不能得梵天音聲，不能得身口意功德，不能得清淨高行，而不能得具足於功德。其一切諸所作罪，不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。
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「『若他人起惡意向某，若有眾兵，若某起慈心向他人；若有眾兵，若致一切諸蓋所畏。某合會於諸佛前，諸眼諦，慧遍諦，所言即受諦。某於是諦前自歸悔，復自發舉，自發竟自悔責，不敢覆藏，從今已後不敢復犯。』」
「『若他人起惡意向某，若有眾兵，若某起慈心向他人；若有眾兵，若致一切諸蓋所畏。某合會於諸佛前，諸眼諦，慧遍諦，所言即受諦。某於是諦前自歸悔，復自發舉，自發竟自悔責，不敢覆藏，從今已後不敢復犯。』」
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願樂品第三
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三曼陀跋陀羅菩薩言：「善男子、善女人，求菩薩道者，當作是願樂：『今某自歸曉一切，於諸佛諸菩薩、迦羅蜜及父母、諸阿羅漢、辟支佛及一切人，至心求哀，不可曉者，今皆曉之，如諸佛所知。如是者所可自歸，為已自歸也。
三曼陀跋陀羅菩薩言：「善男子、善女人，求菩薩道者，當作是願樂：『今某自歸曉一切，於諸佛諸菩薩、迦羅蜜及父母、諸阿羅漢、辟支佛及一切人，至心求哀，不可曉者，今皆曉之，如諸佛所知。如是者所可自歸，為已自歸也。
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「『復次，今某禮一切諸佛、一切諸菩薩、諸迦羅蜜、父母及阿羅漢、辟支佛，皆為作禮，最中、最上、無上、明中明、無有雙亦無比，如諸佛所知。如是者所當作禮，為已作禮也。
「『復次，今某禮一切諸佛、一切諸菩薩、諸迦羅蜜、父母及阿羅漢、辟支佛，皆為作禮，最中、最上、無上、明中明、無有雙亦無比，如諸佛所知。如是者所當作禮，為已作禮也。
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「『復次，今某願禮諸佛功德，一切諸菩薩、諸迦羅蜜功德、諸阿羅漢、諸辟支佛功德及十方一切人所作功德，如諸佛所知。如是者，所當禮諸功德，為悉禮也。
「『復次，今某願禮諸佛功德，一切諸菩薩、諸迦羅蜜功德、諸阿羅漢、諸辟支佛功德及十方一切人所作功德，如諸佛所知。如是者，所當禮諸功德，為悉禮也。
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「『是則菩薩慧。若善男子、善女人，有是功德者，願樂助其歡喜。若有逮佛慧者，所當願樂，某已願樂也。其未作功德者，今作功德，某皆願樂。其有尊，復尊所作功德，某亦願樂。持某所作願樂功德，令十方一切皆悉得也。』」
「『是則菩薩慧。若善男子、善女人，有是功德者，願樂助其歡喜。若有逮佛慧者，所當願樂，某已願樂也。其未作功德者，今作功德，某皆願樂。其有尊，復尊所作功德，某亦願樂。持某所作願樂功德，令十方一切皆悉得也。』」
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請勸品第四
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三曼陀跋陀羅菩薩言：「善男子、善女人，求菩薩道者，當作是請勸：『某至心請勸一切諸佛，今現在佛、阿耨多羅三耶三菩及至阿惟三佛，其已成悉等知、未轉法輪者，某請勸諸佛，轉於法輪。今諸佛所轉法輪者，以用請勸故，所說經法，令一切人各得其所，悉令安隱。及諸天、龍、鬼神、乾陀羅、阿須倫、迦留羅、甄陀羅、摩休勒、人非人，其在泥黎、薜荔、禽獸諸勤苦中者，皆令得解脫。其無所曉者，皆令捨癡意，悉得正意，入於佛道。
三曼陀跋陀羅菩薩言：「善男子、善女人，求菩薩道者，當作是請勸：『某至心請勸一切諸佛，今現在佛、阿耨多羅三耶三菩及至阿惟三佛，其已成悉等知、未轉法輪者，某請勸諸佛，轉於法輪。今諸佛所轉法輪者，以用請勸故，所說經法，令一切人各得其所，悉令安隱。及諸天、龍、鬼神、乾陀羅、阿須倫、迦留羅、甄陀羅、摩休勒、人非人，其在泥黎、薜荔、禽獸諸勤苦中者，皆令得解脫。其無所曉者，皆令捨癡意，悉得正意，入於佛道。
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「『復次，其諸佛所欲般泥洹者，某請勸且莫般泥洹，用一切人故，且自住無央數劫，以法身住為無所住。所說經法，令一切人各得其所。皆令勇猛，具足三曼陀跋陀羅菩薩法行。令一切人，悉以是為本，各得安隱。及諸天、龍、鬼神、乾陀羅、阿須倫、迦留羅、甄陀羅、摩休勒、人非人、泥黎、薜荔、禽獸，諸勤苦者，早得解脫。其無所曉者，令捨癡意，悉得正意，入於佛道。其作邪者，皆捨邪道，入於正道，悉住於本無法。』」
「『復次，其諸佛所欲般泥洹者，某請勸且莫般泥洹，用一切人故，且自住無央數劫，以法身住為無所住。所說經法，令一切人各得其所。皆令勇猛，具足三曼陀跋陀羅菩薩法行。令一切人，悉以是為本，各得安隱。及諸天、龍、鬼神、乾陀羅、阿須倫、迦留羅、甄陀羅、摩休勒、人非人、泥黎、薜荔、禽獸，諸勤苦者，早得解脫。其無所曉者，令捨癡意，悉得正意，入於佛道。其作邪者，皆捨邪道，入於正道，悉住於本無法。』」
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三曼陀跋陀羅菩薩言：「善男子、善女人，求菩薩道者，當作施與。『某所可悔功德，所可忍、所可禮、所可願樂、所可請勸諸功德；若欲作、若方作、若已作，諸所作功德，皆一切合會成就，為一福味。如諸佛法，如佛所知，是功德，便可所生致諸佛相，能得自恣法。諸所施與，已受施與而有施與，是施與為正施與，無所著斷。某持是法施與功德，令一切人，皆逮得與法，皆令起意。如薩芸若施與等者，今某施與，令如三曼陀跋陀羅菩薩所行，持是功德令一切與。某莫墮泥黎中、薜荔、禽獸勤苦八惡道中生；皆令生有佛處、有菩薩處，皆令生須呵摩提阿彌陀佛剎。某持是功德，因某好心，具足遍發阿耨多羅三耶三菩心。
三曼陀跋陀羅菩薩言：「善男子、善女人，求菩薩道者，當作施與。『某所可悔功德，所可忍、所可禮、所可願樂、所可請勸諸功德；若欲作、若方作、若已作，諸所作功德，皆一切合會成就，為一福味。如諸佛法，如佛所知，是功德，便可所生致諸佛相，能得自恣法。諸所施與，已受施與而有施與，是施與為正施與，無所著斷。某持是法施與功德，令一切人，皆逮得與法，皆令起意。如薩芸若施與等者，今某施與，令如三曼陀跋陀羅菩薩所行，持是功德令一切與。某莫墮泥黎中、薜荔、禽獸勤苦八惡道中生；皆令生有佛處、有菩薩處，皆令生須呵摩提阿彌陀佛剎。某持是功德，因某好心，具足遍發阿耨多羅三耶三菩心。
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「『某持是法施與之功德，為一切人，作舍作護。受其自歸為作度，於冥中作明、明中最明，於持中作持、持中尊持；一切人未度者，我當度之，未脫者，我當脫；未般泥洹者，我當令般泥洹。造作一切人，皆令發阿耨多羅三耶三菩心。
「『某持是法施與之功德，為一切人，作舍作護。受其自歸為作度，於冥中作明、明中最明，於持中作持、持中尊持；一切人未度者，我當度之，未脫者，我當脫；未般泥洹者，我當令般泥洹。造作一切人，皆令發阿耨多羅三耶三菩心。
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「『某持是法施與之功德，令一切人與某身等，諸所生處，所可起意，常供養諸佛，供養諸菩薩，持前所作供養諸佛菩薩，令一切人與某身，不離菩薩法，不離迦羅蜜、文殊師利及惟摩竭與三曼陀跋陀羅菩薩等。是諸菩薩所行，皆具足陀隣尼清淨三昧，一心不動搖，皆以成就般若波羅蜜所行，悉以曉了漚惒拘舍羅，所入一切於諸法有差特，令一切人與某逮得，是諸菩薩慧行而具足。
「『某持是法施與之功德，令一切人與某身等，諸所生處，所可起意，常供養諸佛，供養諸菩薩，持前所作供養諸佛菩薩，令一切人與某身，不離菩薩法，不離迦羅蜜、文殊師利及惟摩竭與三曼陀跋陀羅菩薩等。是諸菩薩所行，皆具足陀隣尼清淨三昧，一心不動搖，皆以成就般若波羅蜜所行，悉以曉了漚惒拘舍羅，所入一切於諸法有差特，令一切人與某逮得，是諸菩薩慧行而具足。
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「『某持是法施與功德，在其泥黎、薜荔、禽獸，拘繫縛束中人，皆令得解脫。其無眼者得眼，聾者得聽，其在勤苦中者皆得安隱；若在是佛剎及彼方佛剎，下至阿鼻泥黎，上至無極，其中間蠕動之類，有足無足者，若未來、若軟生、若化生、若色無色、若思想無思想，及一切人、非人，轉相猗著者，以時能持佛眼，見知悉覺，令一切皆得人形，入於佛道，聞法悉曉了受，皆得阿耨多羅三耶三菩提心。
「『某持是法施與功德，在其泥黎、薜荔、禽獸，拘繫縛束中人，皆令得解脫。其無眼者得眼，聾者得聽，其在勤苦中者皆得安隱；若在是佛剎及彼方佛剎，下至阿鼻泥黎，上至無極，其中間蠕動之類，有足無足者，若未來、若軟生、若化生、若色無色、若思想無思想，及一切人、非人，轉相猗著者，以時能持佛眼，見知悉覺，令一切皆得人形，入於佛道，聞法悉曉了受，皆得阿耨多羅三耶三菩提心。
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「『某持是法施與功德，令一切人與。某持是功德，悉逮諸佛等行，諸菩薩等行、諸迦羅蜜行，令一切人，皆至供養、起願，得諸佛剎，能令清淨於三世法，曉了能悉。譬如金剛，無所不穿。令一切人與，某皆令得佛智慧，而具足諸所感動能悉等。於諸深慧皆逮得，於諸法而無疑。持是功德令某具足願，如三曼陀跋陀羅菩薩法行，十種力地皆悉逮。以是為證。持是功德，願令一切人及某皆令得福。』」
「『某持是法施與功德，令一切人與。某持是功德，悉逮諸佛等行，諸菩薩等行、諸迦羅蜜行，令一切人，皆至供養、起願，得諸佛剎，能令清淨於三世法，曉了能悉。譬如金剛，無所不穿。令一切人與，某皆令得佛智慧，而具足諸所感動能悉等。於諸深慧皆逮得，於諸法而無疑。持是功德令某具足願，如三曼陀跋陀羅菩薩法行，十種力地皆悉逮。以是為證。持是功德，願令一切人及某皆令得福。』」
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譬福品第五
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文殊師利菩薩問三曼陀跋陀羅菩薩言：「若有善男子、善女人，欲求菩薩道者，晝夜各三悔過、勸樂法行如上說，其福者云何？」
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三曼陀跋陀羅菩薩報文殊師利菩薩言：「若有善男子、善女人，奉行菩薩道者，持七寶滿閻浮提地內，供養怛沙竭阿羅呵三耶三佛，不如是善男子、善女人，晝夜各三勸樂法行，所當悔者悔之，所當忍者忍之，所當禮者禮之，所當願樂者願樂之，所當請勸者請勸之，所當施與者施與之，晝夜奉行，如上教。其福出於供養怛沙竭滿閻浮提七寶，百倍、千倍、萬倍、億倍、巨億萬倍，終不可比、不可計、亦不可譬。」
三曼陀跋陀羅菩薩報文殊師利菩薩言：「若有善男子、善女人，奉行菩薩道者，持七寶滿閻浮提地內，供養怛沙竭阿羅呵三耶三佛，不如是善男子、善女人，晝夜各三勸樂法行，所當悔者悔之，所當忍者忍之，所當禮者禮之，所當願樂者願樂之，所當請勸者請勸之，所當施與者施與之，晝夜奉行，如上教。其福出於供養怛沙竭滿閻浮提七寶，百倍、千倍、萬倍、億倍、巨億萬倍，終不可比、不可計、亦不可譬。」
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說是法時，無央數諸天，於虛空中住，持天花香及伎樂供養，散佛及諸菩薩上。
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文殊師利菩薩、三曼陀跋陀羅菩薩說是經已，諸天、龍、鬼神、阿須倫、人、非人，聞經大歡喜，前為佛作禮而去。
文殊師利菩薩、三曼陀跋陀羅菩薩說是經已，諸天、龍、鬼神、阿須倫、人、非人，聞經大歡喜，前為佛作禮而去。
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三曼陀跋陀羅菩薩經
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