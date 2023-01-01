持世經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世經卷第四

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

持世經八聖道分品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世經八聖道分品第八

「持世！何謂菩薩摩訶薩善能知道、菩薩摩訶薩安住道中？何等為道？所謂八聖道分：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩善能知道、菩薩摩訶薩安住道中？何等為道？所謂八聖道分：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。

「持世！何謂菩薩摩訶薩名為行八聖道分？何謂名為得八聖道分方便？菩薩摩訶薩得正見安住正見，為斷一切見故行道，為斷一切諸見故安住於道，乃至斷涅槃見佛見。何以故？持世！一切諸見皆名為邪，乃至涅槃見佛見；破壞一切貪著諸見故，名為正見。又無諸見無取諸見，不念不貪著不緣不行不分別一切諸見，是名正見。以是正見為見何等？見一切世間虛妄顛倒為諸見所縛。如是見時，名為安住斷一切見，於是正見亦不念不見不貪著分別，乃至涅槃見佛見，為不起一切見故行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩名為行八聖道分？何謂名為得八聖道分方便？菩薩摩訶薩得正見安住正見，為斷一切見故行道，為斷一切諸見故安住於道，乃至斷涅槃見佛見。何以故？持世！一切諸見皆名為邪，乃至涅槃見佛見；破壞一切貪著諸見故，名為正見。又無諸見無取諸見，不念不貪著不緣不行不分別一切諸見，是名正見。以是正見為見何等？見一切世間虛妄顛倒為諸見所縛。如是見時，名為安住斷一切見，於是正見亦不念不見不貪著分別，乃至涅槃見佛見，為不起一切見故行。

「云何名為正見？一切法寂滅，念相不生不滅同於涅槃。如是亦不念不分別是一切法，不念不分別不現在前，不正不邪不取不捨，是名出世間正見。何故名為出世間正見？是人不得世間不得出世間，度世間已無所分別，是故名為出世間正見。正見者如知見世間，出世間亦如是，是人不復分別是世間是出世間，斷諸憶想分別，名為出世間正見。是人不見邪不見正，斷一切心所念，名為正見。又正見者，於諸法中更無差別，是故說名正見。又正見者，如實知諸邪見義。又正見者，觀諸邪見即是平等。是名菩薩摩訶薩安住正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為正見？一切法寂滅，念相不生不滅同於涅槃。如是亦不念不分別是一切法，不念不分別不現在前，不正不邪不取不捨，是名出世間正見。何故名為出世間正見？是人不得世間不得出世間，度世間已無所分別，是故名為出世間正見。正見者如知見世間，出世間亦如是，是人不復分別是世間是出世間，斷諸憶想分別，名為出世間正見。是人不見邪不見正，斷一切心所念，名為正見。又正見者，於諸法中更無差別，是故說名正見。又正見者，如實知諸邪見義。又正見者，觀諸邪見即是平等。是名菩薩摩訶薩安住正見。

「持世！菩薩摩訶薩住正見中，如實知正思惟，作是念：『一切思惟皆為是邪，乃至涅槃思惟佛思惟皆是邪思惟。何以故？斷諸分別名為正思惟。』無所分別名為正分別，斷分別是正分別。何以故？是人知見一切思惟相已則無有邪，是人更不分別是此是彼，住如是正分別中，更不得諸分別若正若邪。如是之人離諸分別、過諸分別故，說名正思惟。正思惟者，即是分別知見一切分別皆虛誑不實從顛倒起，諸分別中無有分別。是人安住正思惟，更不得分別若正若邪，離諸分別、過諸分別、斷諸分別故，說名正分別。是人爾時於一切分別中無所繫縛，知見諸分別性皆平等故，是名安住正思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩住正見中，如實知正思惟，作是念：『一切思惟皆為是邪，乃至涅槃思惟佛思惟皆是邪思惟。何以故？斷諸分別名為正思惟。』無所分別名為正分別，斷分別是正分別。何以故？是人知見一切思惟相已則無有邪，是人更不分別是此是彼，住如是正分別中，更不得諸分別若正若邪。如是之人離諸分別、過諸分別故，說名正思惟。正思惟者，即是分別知見一切分別皆虛誑不實從顛倒起，諸分別中無有分別。是人安住正思惟，更不得分別若正若邪，離諸分別、過諸分別、斷諸分別故，說名正分別。是人爾時於一切分別中無所繫縛，知見諸分別性皆平等故，是名安住正思惟。

「持世！菩薩摩訶薩勤集正語，是人見一切語言虛妄不實從顛倒起，但憶想分別從眾因緣有，作是念：『是語言相語言中不可得，滅一切語，如實知一切口業，名為正語。是語言無所從來亦無所去，能如是見者，名為正語。是人爾時安住實相中，有所語言皆是正語，是故說安住正語中。是人得住第一清淨口業，亦知見諸口業相，亦通達一切語言。是人所說終不有邪，是故說名住於正語。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩勤集正語，是人見一切語言虛妄不實從顛倒起，但憶想分別從眾因緣有，作是念：『是語言相語言中不可得，滅一切語，如實知一切口業，名為正語。是語言無所從來亦無所去，能如是見者，名為正語。是人爾時安住實相中，有所語言皆是正語，是故說安住正語中。是人得住第一清淨口業，亦知見諸口業相，亦通達一切語言。是人所說終不有邪，是故說名住於正語。』

「持世！菩薩摩訶薩善知一切語業皆是邪業，知一切諸業虛妄無所有不作不起。何以故？諸業中無一決定，滅一切業名為正業。正業者，於業不分別若正若邪，入諸業平等故，不分別業若正若邪，是故說名正業。又正業者，則是不繫三界義，如實知見義，如實平等中更無分別是正是邪。菩薩行如是正業，如實知見一切業故，如實於法無取無捨，是故說名行正業。正業中無有邪業，是人如實知見故，說名住於正業中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩善知一切語業皆是邪業，知一切諸業虛妄無所有不作不起。何以故？諸業中無一決定，滅一切業名為正業。正業者，於業不分別若正若邪，入諸業平等故，不分別業若正若邪，是故說名正業。又正業者，則是不繫三界義，如實知見義，如實平等中更無分別是正是邪。菩薩行如是正業，如實知見一切業故，如實於法無取無捨，是故說名行正業。正業中無有邪業，是人如實知見故，說名住於正業中。

「持世！何謂菩薩摩訶薩善知一切諸命皆是邪命？何以故？若有命相法相取相，乃至涅槃相佛相，乃至清淨佛法相，住於是中作清淨命，皆名邪命。正命者，捨諸資生所著，斷諸販賣，不分別不戲論，過一切戲論，是名正命。正命中更不分別是邪命是正命，即得一切清淨命，是故說名得清淨正命。又一切諸命皆不生，無有邪正，是人名為得清淨命。安住正道無有戲論，住是正命中，不取正命不捨邪命，是故說名住正命中。是人爾時不名住正不名住邪，得清淨平等命，離於命相無動無作，不念命不念非命，但名為如實知者如實見者，是故說名住正命中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩善知一切諸命皆是邪命？何以故？若有命相法相取相，乃至涅槃相佛相，乃至清淨佛法相，住於是中作清淨命，皆名邪命。正命者，捨諸資生所著，斷諸販賣，不分別不戲論，過一切戲論，是名正命。正命中更不分別是邪命是正命，即得一切清淨命，是故說名得清淨正命。又一切諸命皆不生，無有邪正，是人名為得清淨命。安住正道無有戲論，住是正命中，不取正命不捨邪命，是故說名住正命中。是人爾時不名住正不名住邪，得清淨平等命，離於命相無動無作，不念命不念非命，但名為如實知者如實見者，是故說名住正命中。

「持世！何謂菩薩摩訶薩善知正精進、菩薩摩訶薩住正精進？若菩薩為斷一切精進道故，名為住正精進。何以故？一切精進皆為是邪，諸有所發有作有行皆名為邪。何以故？一切法皆是邪作，有所發作皆是虛妄，若虛妄者即亦是邪。正精進者，無發無作無行無願，一切法中斷有所作。是菩薩於一切法中斷有所作，乃至涅槃相佛相中不生有所作相，是人善知一切所作皆為虛妄，為無所作故行道若是。正者則無所作，一切法平等無差別，無有所作過所作相。是菩薩善知精進非是精進道，不取不捨故說名住正精進。正精進者，即是諸精進不可得義，即是諸法如實知見義。所謂正精進如是見者，不復分別是邪精進是正精進，是故說名正精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩善知正精進、菩薩摩訶薩住正精進？若菩薩為斷一切精進道故，名為住正精進。何以故？一切精進皆為是邪，諸有所發有作有行皆名為邪。何以故？一切法皆是邪作，有所發作皆是虛妄，若虛妄者即亦是邪。正精進者，無發無作無行無願，一切法中斷有所作。是菩薩於一切法中斷有所作，乃至涅槃相佛相中不生有所作相，是人善知一切所作皆為虛妄，為無所作故行道若是。正者則無所作，一切法平等無差別，無有所作過所作相。是菩薩善知精進非是精進道，不取不捨故說名住正精進。正精進者，即是諸精進不可得義，即是諸法如實知見義。所謂正精進如是見者，不復分別是邪精進是正精進，是故說名正精進。

「持世！何謂菩薩摩訶薩善知正念？菩薩摩訶薩知見一切念皆是邪念，有所念處皆是邪念。何以故？一切念是邪念，若於處所念生皆是邪念，無憶無念是名正念。何以故？一切念從虛妄因緣起，是故有生念處皆為邪念。若於處所無生無滅是名正念，無有處所起念業，是名安住清淨念中，無處生邪念。是人知見一切法皆為是邪，是正法中無念，是故說安住正念中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩善知正念？菩薩摩訶薩知見一切念皆是邪念，有所念處皆是邪念。何以故？一切念是邪念，若於處所念生皆是邪念，無憶無念是名正念。何以故？一切念從虛妄因緣起，是故有生念處皆為邪念。若於處所無生無滅是名正念，無有處所起念業，是名安住清淨念中，無處生邪念。是人知見一切法皆為是邪，是正法中無念，是故說安住正念中。

「又正念者，於法無有分別是正念是邪念，是人通達一切念皆無念相，常行六捨心故說名住正念。是人更無所貪樂，亦不分別是無念，以諸法平等通達一切念。是人如實知見一切念故，若念若非念無取無捨，是故說安住正念中。是人所念更不分別是等是不等，於念非念不隨不緣，以無緣故知一切念非念，若念若非念不復在心。是人安住正念故，不可說不可示，斷一切語言，離一切語言，如實知一切語言，不分別此彼故，說名安住正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又正念者，於法無有分別是正念是邪念，是人通達一切念皆無念相，常行六捨心故說名住正念。是人更無所貪樂，亦不分別是無念，以諸法平等通達一切念。是人如實知見一切念故，若念若非念無取無捨，是故說安住正念中。是人所念更不分別是等是不等，於念非念不隨不緣，以無緣故知一切念非念，若念若非念不復在心。是人安住正念故，不可說不可示，斷一切語言，離一切語言，如實知一切語言，不分別此彼故，說名安住正念。

「持世！何謂菩薩摩訶薩安住正定？菩薩摩訶薩觀一切定皆是邪定。何以故？凡諸法中，所取緣定相，所取知定相，所取三昧戲論定相，皆名為邪。邪者即是貪著義，是定不爾，如所緣取相不取相，無求無戲論無憶念，名為正定。若不貪著不分別此彼，斷貪著喜不受定味，壞取定相心無所住，是名正定。又正定者，不依止一切定中而不戲論，如實通達法之本體，善知定相心不貪著，欲破彼此念道，如是語亦不分別，斷一切分別故，名為正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩安住正定？菩薩摩訶薩觀一切定皆是邪定。何以故？凡諸法中，所取緣定相，所取知定相，所取三昧戲論定相，皆名為邪。邪者即是貪著義，是定不爾，如所緣取相不取相，無求無戲論無憶念，名為正定。若不貪著不分別此彼，斷貪著喜不受定味，壞取定相心無所住，是名正定。又正定者，不依止一切定中而不戲論，如實通達法之本體，善知定相心不貪著，欲破彼此念道，如是語亦不分別，斷一切分別故，名為正定。

「又正定中更不生邪正想，破一切想、斷一切想、滅一切想故，名為正定。正定者，不生邪正不分別邪正，是名正定。何以故？是菩薩通達諸定方便住是正定中，不復為若定若定相所繫，過諸定相，故說名正定。正定名於法無所戲論，諸法平等中無有戲論，所謂是正是邪。正定者，即是諸法平等義。正定者，能出諸禪定三界一切有為法，能如實知見一切五道生死義。持世！是名諸菩薩摩訶薩住如是定中，名為得正定方便，名為善知道、善知道方便，所謂如實知見能至涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又正定中更不生邪正想，破一切想、斷一切想、滅一切想故，名為正定。正定者，不生邪正不分別邪正，是名正定。何以故？是菩薩通達諸定方便住是正定中，不復為若定若定相所繫，過諸定相，故說名正定。正定名於法無所戲論，諸法平等中無有戲論，所謂是正是邪。正定者，即是諸法平等義。正定者，能出諸禪定三界一切有為法，能如實知見一切五道生死義。持世！是名諸菩薩摩訶薩住如是定中，名為得正定方便，名為善知道、善知道方便，所謂如實知見能至涅槃道。

持世經世間出世間品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世經世間出世間品第九

「持世！何謂菩薩摩訶薩善知世間出世間法？何謂得世間出世間法方便？持世！菩薩摩訶薩正觀世間出世間法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩善知世間出世間法？何謂得世間出世間法方便？持世！菩薩摩訶薩正觀世間出世間法。

「何等為世間法？菩薩作是念：『凡所有法，憶想分別，從顛倒起，眾因緣生，繫虛妄緣，從二相起，空無所有，如虹雜色，亦如火輪誑於凡夫。破壞義故假名世間，是名世間。』諸世間法皆非是實，從虛妄緣起不作不起相，但因陰界入色聲香味觸法故說，因名色故說，隨凡夫人心所貪著，又隨種種貪著邪見，如亂絲無緒，如茅根蔓草互相連著，隨顛倒相應故，說名世間法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為世間法？菩薩作是念：『凡所有法，憶想分別，從顛倒起，眾因緣生，繫虛妄緣，從二相起，空無所有，如虹雜色，亦如火輪誑於凡夫。破壞義故假名世間，是名世間。』諸世間法皆非是實，從虛妄緣起不作不起相，但因陰界入色聲香味觸法故說，因名色故說，隨凡夫人心所貪著，又隨種種貪著邪見，如亂絲無緒，如茅根蔓草互相連著，隨顛倒相應故，說名世間法。

「何等為出世間法？如是世間法，從本已來如實性離，是名出世間。何以故？智者求世間法不可得，求出世間法不可得，無世間無出世間，處是中無分別是世間是出世間，但為世間故說出世間。世間實相即是出世間。何以故？世間無定相可得，世間相從本已來常空，世間法不決定故，世間從本已來是寂滅相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為出世間法？如是世間法，從本已來如實性離，是名出世間。何以故？智者求世間法不可得，求出世間法不可得，無世間無出世間，處是中無分別是世間是出世間，但為世間故說出世間。世間實相即是出世間。何以故？世間無定相可得，世間相從本已來常空，世間法不決定故，世間從本已來是寂滅相。

「是菩薩如是觀世間出世間，不可得世間，亦不貪著出世間。是人不念不著世間出世間故，不與世間諍訟。何以故？智者通達世間是虛妄相，見世間實相故，更不分別是世間是出世間。何以故？持世！世間者即是五受陰義，一切世間法皆攝在中。智者求陰不得陰，不得陰性不得陰來處，不得住處不得去處。無五陰十二入十八性，無分別無名字，無性無相無行，即名出世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩如是觀世間出世間，不可得世間，亦不貪著出世間。是人不念不著世間出世間故，不與世間諍訟。何以故？智者通達世間是虛妄相，見世間實相故，更不分別是世間是出世間。何以故？持世！世間者即是五受陰義，一切世間法皆攝在中。智者求陰不得陰，不得陰性不得陰來處，不得住處不得去處。無五陰十二入十八性，無分別無名字，無性無相無行，即名出世間。

「持世！菩薩觀世間出世間法時，不見世間與出世間合，不見出世間離世間。是人不離世間見出世間，亦不離出世間見世間，是人不復緣於二行，所謂是世間是出世間。何以故？持世！世間如實相即是出世間，世間中世間相不可得，世間法中世間法不可得，以無所有故，通達是法即是出世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩觀世間出世間法時，不見世間與出世間合，不見出世間離世間。是人不離世間見出世間，亦不離出世間見世間，是人不復緣於二行，所謂是世間是出世間。何以故？持世！世間如實相即是出世間，世間中世間相不可得，世間法中世間法不可得，以無所有故，通達是法即是出世間。

「持世！若世間與出世間異者，諸佛不出於世，諸佛亦不說一切世間不可得、一切世間不生，如實知見一切世間。持世！若不得世間不取世間，即是出世間。是故當知，如實知見世間，通達世間不可得故，即說出世間。是故諸佛出於世間，一切諸法若世間若出世間，以不二不分別證如實知見故，即是說出世間法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！若世間與出世間異者，諸佛不出於世，諸佛亦不說一切世間不可得、一切世間不生，如實知見一切世間。持世！若不得世間不取世間，即是出世間。是故當知，如實知見世間，通達世間不可得故，即說出世間。是故諸佛出於世間，一切諸法若世間若出世間，以不二不分別證如實知見故，即是說出世間法。

「持世！如是世間甚深難可得底。依世間法者，得世間法者，悕望出世間法者，於世俗語生第一義相者，住在二法者，不能得入如是法中。何以故？是人不知世間，不知出世間，是皆行二法者。持世！行二法者，不能通達世間出世間。持世！菩薩摩訶薩如是善知世間出世間法，亦得世間出世間法方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！如是世間甚深難可得底。依世間法者，得世間法者，悕望出世間法者，於世俗語生第一義相者，住在二法者，不能得入如是法中。何以故？是人不知世間，不知出世間，是皆行二法者。持世！行二法者，不能通達世間出世間。持世！菩薩摩訶薩如是善知世間出世間法，亦得世間出世間法方便。

持世經有為無為法品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世經有為無為法品第十

「持世！何謂菩薩摩訶薩善知有為無為法得有為無為法方便？持世！菩薩摩訶薩正觀擇有為無為法。云何為正觀擇？是有為法無有作者無有受者，是有為法自生自墮數中，是故名有為法。是有為法以虛妄因緣和合行。云何為行自墮數中？以二相緣知故，名有為法生，是法無有作者無使作者，是法自生無能起作者，是故說名有為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩善知有為無為法得有為無為法方便？持世！菩薩摩訶薩正觀擇有為無為法。云何為正觀擇？是有為法無有作者無有受者，是有為法自生自墮數中，是故名有為法。是有為法以虛妄因緣和合行。云何為行自墮數中？以二相緣知故，名有為法生，是法無有作者無使作者，是法自生無能起作者，是故說名有為法。

「是諸有為法，不在內不在外不在中間，不合不散，從虛妄根本分別起，無明因緣故皆無所有。但以諸行力故有用，是法無有作者無有起者，是名有為。有為者即是繫義，隨凡夫顛倒所貪著說。智者通達不得有為法，不得有為所攝法，智者所不數故名有為法。何以故？諸智者不得有為分別，為凡夫世俗假名故，分別是有為。賢聖不隨一切諸法名數，諸賢聖離諸法名數，是故說得無為者名為賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸有為法，不在內不在外不在中間，不合不散，從虛妄根本分別起，無明因緣故皆無所有。但以諸行力故有用，是法無有作者無有起者，是名有為。有為者即是繫義，隨凡夫顛倒所貪著說。智者通達不得有為法，不得有為所攝法，智者所不數故名有為法。何以故？諸智者不得有為分別，為凡夫世俗假名故，分別是有為。賢聖不隨一切諸法名數，諸賢聖離諸法名數，是故說得無為者名為賢聖。

「智者通達一切有為法皆是無為，是故不復起作諸業。智者知見一切有為法起相虛誑妄想，是故不復起作有為。何以故？有為法無有定性，一切有為法，皆無性無起作。何以故？持世！無有行有為緣而能通達無為，通達無為者更不復緣有為。云何為通達？智者見一切有為法皆虛妄，無有根本無所繫屬，不墮數中，如是觀時不復貪著有為緣，亦不取有為法。何以故？持世！非離有為得無為，非離無為得有為，有為如實相即名無為。何以故？有為中無有為，無為中無無為，但為顛倒相應眾生，令知見有為法故，分別說是有為法、是無為法，是有為相、是無為相。於是中何等為有為相？所謂生滅住異。何等為無為相？所謂無生無滅無住異。是有為相無為相，但為引導凡夫故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智者通達一切有為法皆是無為，是故不復起作諸業。智者知見一切有為法起相虛誑妄想，是故不復起作有為。何以故？有為法無有定性，一切有為法，皆無性無起作。何以故？持世！無有行有為緣而能通達無為，通達無為者更不復緣有為。云何為通達？智者見一切有為法皆虛妄，無有根本無所繫屬，不墮數中，如是觀時不復貪著有為緣，亦不取有為法。何以故？持世！非離有為得無為，非離無為得有為，有為如實相即名無為。何以故？有為中無有為，無為中無無為，但為顛倒相應眾生，令知見有為法故，分別說是有為法、是無為法，是有為相、是無為相。於是中何等為有為相？所謂生滅住異。何等為無為相？所謂無生無滅無住異。是有為相無為相，但為引導凡夫故說。

「持世！有為法無生相無滅相無住異相，是故說生滅住異相無相無生。若是有為法定有三相，佛當決定說，如是相是生，如是相是滅，如是相是住異。持世！如如來說一切法皆是無相。持世！無生若當有相，無滅若當有相，無住異若當有相，佛應決定說是無為相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！有為法無生相無滅相無住異相，是故說生滅住異相無相無生。若是有為法定有三相，佛當決定說，如是相是生，如是相是滅，如是相是住異。持世！如如來說一切法皆是無相。持世！無生若當有相，無滅若當有相，無住異若當有相，佛應決定說是無為相。

「持世！若無為有相有說即非無為，以說相故。但凡夫以數法故，說有為三相，所謂生滅住異，無為三相，所謂無生無滅無住異。持世！若人通達知見有為無為法，是人更不復有生滅住異，是故說得無為者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！若無為有相有說即非無為，以說相故。但凡夫以數法故，說有為三相，所謂生滅住異，無為三相，所謂無生無滅無住異。持世！若人通達知見有為無為法，是人更不復有生滅住異，是故說得無為者。

「持世！生滅者，即是見集沒義。若法無集則無有沒，若不起集，則不有退亦無住異。持世！是名有為如實知見。若人如實知見有為則不墮數中，所謂生滅住異。菩薩如是思惟有為無為法，不見有為法與無為法合，亦不見無為法與有為法合。但作是念：『有為法如實相，即是無為。』則更不復有所分別。若不分別有為無為法，即是無為法。若分別是有為是無為，則不能通達無為。斷一切分別，是名通達無為，如實通達緣性斷諸緣故，不在數不在非數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！生滅者，即是見集沒義。若法無集則無有沒，若不起集，則不有退亦無住異。持世！是名有為如實知見。若人如實知見有為則不墮數中，所謂生滅住異。菩薩如是思惟有為無為法，不見有為法與無為法合，亦不見無為法與有為法合。但作是念：『有為法如實相，即是無為。』則更不復有所分別。若不分別有為無為法，即是無為法。若分別是有為是無為，則不能通達無為。斷一切分別，是名通達無為，如實通達緣性斷諸緣故，不在數不在非數。

「持世！是名菩薩摩訶薩有為無為法方便，所謂於諸法無所住無所繫，亦不貪受若有為若無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！是名菩薩摩訶薩有為無為法方便，所謂於諸法無所住無所繫，亦不貪受若有為若無為法。

持世經本事品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世經本事品第十一

「持世！若菩薩摩訶薩能如是善知五陰，善知十八性，善知十二入，善知十二因緣，善知四念處，善知五根，善知八聖道分，善知世間出世間法，善知有為無為法，當得善知諸法實相，亦善分別一切法文辭章句，亦得念力，以是念力轉身成就不斷念，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！若菩薩摩訶薩能如是善知五陰，善知十八性，善知十二入，善知十二因緣，善知四念處，善知五根，善知八聖道分，善知世間出世間法，善知有為無為法，當得善知諸法實相，亦善分別一切法文辭章句，亦得念力，以是念力轉身成就不斷念，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。

「持世！過去無量阿僧祇劫，爾時有佛號閻浮檀金須彌山王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。持世！是閻浮檀金須彌山王佛，壽命五劫，有無量聲聞眾。其佛國土清淨嚴飾豐樂安隱，其諸眾生具足快樂，少於貪欲瞋恚愚癡，易化易度易淨。持世！是閻浮檀金須彌山王佛，為諸菩薩亦說是斷眾生疑菩薩藏經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！過去無量阿僧祇劫，爾時有佛號閻浮檀金須彌山王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。持世！是閻浮檀金須彌山王佛，壽命五劫，有無量聲聞眾。其佛國土清淨嚴飾豐樂安隱，其諸眾生具足快樂，少於貪欲瞋恚愚癡，易化易度易淨。持世！是閻浮檀金須彌山王佛，為諸菩薩亦說是斷眾生疑菩薩藏經。

「持世！時有菩薩名曰寶光，聞是陰界入、緣、四念處、五根、八聖道分、世間出世間、有為無為法方便，即時發於精進，二十億歲終不生惡心。若貪欲若瞋恚若愚癡，若利養若飲食若衣鉢，但為入如是法方便門故，常勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！時有菩薩名曰寶光，聞是陰界入、緣、四念處、五根、八聖道分、世間出世間、有為無為法方便，即時發於精進，二十億歲終不生惡心。若貪欲若瞋恚若愚癡，若利養若飲食若衣鉢，但為入如是法方便門故，常勤精進。

「持世！是寶光菩薩，於閻浮檀金須彌山王佛所，盡其形壽常修梵行，命終之後還生其佛國土人中。年少命終即復還生於其佛所，修行梵行。於一一劫五百生死，最後生閻浮檀金須彌山王佛欲涅槃時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！是寶光菩薩，於閻浮檀金須彌山王佛所，盡其形壽常修梵行，命終之後還生其佛國土人中。年少命終即復還生於其佛所，修行梵行。於一一劫五百生死，最後生閻浮檀金須彌山王佛欲涅槃時。

「在第五劫成就如是多聞法，亦得如是諸法實相方便，所從佛聞諸法皆能憶念，得如是念力故，白佛言：『聽我廣演諸法。』即於其世中，度脫無量無邊眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提道中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「在第五劫成就如是多聞法，亦得如是諸法實相方便，所從佛聞諸法皆能憶念，得如是念力故，白佛言：『聽我廣演諸法。』即於其世中，度脫無量無邊眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提道中。

「是閻浮檀金須彌山王佛入涅槃時，為持法故，護念寶光菩薩。佛滅度後法住一劫，是人於是一劫，五百世中常生人間出家學道，亦常於是諸法實相得自增長，亦復利益無量無邊眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是閻浮檀金須彌山王佛入涅槃時，為持法故，護念寶光菩薩。佛滅度後法住一劫，是人於是一劫，五百世中常生人間出家學道，亦常於是諸法實相得自增長，亦復利益無量無邊眾生。

「持世！是寶光菩薩，如是展轉得值萬億諸佛，末後無量光佛為其授記，過阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提。於阿僧祇劫中更值百千萬億那由他諸佛，後得阿耨多羅三藐三菩提成佛，號一切義決定莊嚴如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。有無量無邊阿僧祇菩薩眾，無量聲聞僧，佛壽二劫，其佛國土豐樂安隱普皆莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！是寶光菩薩，如是展轉得值萬億諸佛，末後無量光佛為其授記，過阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提。於阿僧祇劫中更值百千萬億那由他諸佛，後得阿耨多羅三藐三菩提成佛，號一切義決定莊嚴如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。有無量無邊阿僧祇菩薩眾，無量聲聞僧，佛壽二劫，其佛國土豐樂安隱普皆莊嚴。

「持世！是故菩薩若欲得如是法中善知方便，當勤行精進勤求，讀誦修集如是之法。又復菩薩摩訶薩欲得如是諸法方便故，於四法中勤行精進。何等為四？一者出家、二者獨行、三者持戒清淨、四者除懈怠心，是為四。菩薩有是四法，勤求多聞安住忍辱，當疾得值遇四法。何等四？一者生中閻浮提、二者得值佛、三者隨法行、四者除罪業障，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！是故菩薩若欲得如是法中善知方便，當勤行精進勤求，讀誦修集如是之法。又復菩薩摩訶薩欲得如是諸法方便故，於四法中勤行精進。何等為四？一者出家、二者獨行、三者持戒清淨、四者除懈怠心，是為四。菩薩有是四法，勤求多聞安住忍辱，當疾得值遇四法。何等四？一者生中閻浮提、二者得值佛、三者隨法行、四者除罪業障，是為四。

「又復，持世！菩薩摩訶薩如是法中，應勤行精進，當得清淨布施力，清淨持戒，清淨忍辱，清淨精進，清淨禪定，清淨智慧力，菩薩摩訶薩住是法中疾得如是方便力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，持世！菩薩摩訶薩如是法中，應勤行精進，當得清淨布施力，清淨持戒，清淨忍辱，清淨精進，清淨禪定，清淨智慧力，菩薩摩訶薩住是法中疾得如是方便力。

「又，持世！菩薩摩訶薩雖行頭陀細法，亦能常於眾生有大悲心，是人入大悲心，於是法方便中勤行精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，持世！菩薩摩訶薩雖行頭陀細法，亦能常於眾生有大悲心，是人入大悲心，於是法方便中勤行精進。

「持世！復有菩薩摩訶薩欲得如是法，當入諸陀羅尼門勤行精進。何謂為入陀羅尼門故勤行精進？所謂善觀一切法無量緣，觀一切法無量方便，亦觀無量方便起。如是觀時，以三昧門方便，善入諸法門無量緣，亦入無量方便，亦入無量方便起。於是法中得力故，善知諸法實相，亦善分別一切文辭章句，亦得念力，亦得轉身成就不斷念不退法，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！復有菩薩摩訶薩欲得如是法，當入諸陀羅尼門勤行精進。何謂為入陀羅尼門故勤行精進？所謂善觀一切法無量緣，觀一切法無量方便，亦觀無量方便起。如是觀時，以三昧門方便，善入諸法門無量緣，亦入無量方便，亦入無量方便起。於是法中得力故，善知諸法實相，亦善分別一切文辭章句，亦得念力，亦得轉身成就不斷念不退法，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。

「又復，持世！菩薩摩訶薩入諸陀羅尼門故，通達一切諸法隨宜因緣，以一因緣能入千種因緣，隨智慧力得諸法方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，持世！菩薩摩訶薩入諸陀羅尼門故，通達一切諸法隨宜因緣，以一因緣能入千種因緣，隨智慧力得諸法方便。

「又復，持世！菩薩摩訶薩如是法中勤精進故，入一相門三昧。得一相門三昧故，入無量相門三昧。如是入已，以種種因緣方便故，能入是諸法門。如是諸菩薩入一切諸法門已，當得一切諸法方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，持世！菩薩摩訶薩如是法中勤精進故，入一相門三昧。得一相門三昧故，入無量相門三昧。如是入已，以種種因緣方便故，能入是諸法門。如是諸菩薩入一切諸法門已，當得一切諸法方便。

「又復，持世！菩薩摩訶薩多行智慧故，善知諸禪定相，亦善知無緣三昧。是三昧力故，能善知無量緣無量禪定起。是菩薩住此地中，能得一切諸法實相方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，持世！菩薩摩訶薩多行智慧故，善知諸禪定相，亦善知無緣三昧。是三昧力故，能善知無量緣無量禪定起。是菩薩住此地中，能得一切諸法實相方便。

「又復，持世！菩薩摩訶薩常觀世間緣方便，常觀有為法緣方便，常觀世諦緣方便，亦常勤行壞散一切法緣方便，亦無貪著處。是菩薩修集如是法，疾得諸法實相方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，持世！菩薩摩訶薩常觀世間緣方便，常觀有為法緣方便，常觀世諦緣方便，亦常勤行壞散一切法緣方便，亦無貪著處。是菩薩修集如是法，疾得諸法實相方便。

「又復，持世！菩薩摩訶薩勤行精進起方便力，而亦常觀諸法實相，不依止世樂，亦不雜行世間之法。成就如是法者，疾得諸法實相，亦善分別一切法文辭章句，亦得念力，亦得轉身成就不斷念，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，持世！菩薩摩訶薩勤行精進起方便力，而亦常觀諸法實相，不依止世樂，亦不雜行世間之法。成就如是法者，疾得諸法實相，亦善分別一切法文辭章句，亦得念力，亦得轉身成就不斷念，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。

「持世！是故菩薩摩訶薩欲得度如是諸法彼岸，當於是法如說修行。持世！汝等於是法中勤行精進，汝等不久當於此法得無礙智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！是故菩薩摩訶薩欲得度如是諸法彼岸，當於是法如說修行。持世！汝等於是法中勤行精進，汝等不久當於此法得無礙智慧。

「持世！過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛號無量光德高王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。是無量光德高王佛壽命一劫。其佛國土以七寶網羅覆其上，普以七寶諸多羅樹莊嚴世界。是諸多羅樹，亦復以七寶網羅覆其上，一一樹下敷師子座。諸多羅樹皆出天衣，諸座皆以琉璃寶閻浮檀金赤真珠所成。諸多羅樹四邊皆有香樹華樹圍繞莊嚴，一一樹下各各有池，八功德水充滿其中。諸池皆以頗梨車𤦲赤真珠所成，諸池水上皆有青赤白紅蓮華遍覆水上，諸池皆以七寶為欄楯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛號無量光德高王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。是無量光德高王佛壽命一劫。其佛國土以七寶網羅覆其上，普以七寶諸多羅樹莊嚴世界。是諸多羅樹，亦復以七寶網羅覆其上，一一樹下敷師子座。諸多羅樹皆出天衣，諸座皆以琉璃寶閻浮檀金赤真珠所成。諸多羅樹四邊皆有香樹華樹圍繞莊嚴，一一樹下各各有池，八功德水充滿其中。諸池皆以頗梨車𤦲赤真珠所成，諸池水上皆有青赤白紅蓮華遍覆水上，諸池皆以七寶為欄楯。

「持世！彼佛國土，皆以如是眾寶莊嚴世界。四邊復有寶樹，如忉利天波利耶多羅迦持毘陀羅樹，如是寶樹千萬億數圍繞世界。是諸寶樹光明，障蔽一切日月光明不復現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！彼佛國土，皆以如是眾寶莊嚴世界。四邊復有寶樹，如忉利天波利耶多羅迦持毘陀羅樹，如是寶樹千萬億數圍繞世界。是諸寶樹光明，障蔽一切日月光明不復現。

「持世！諸多羅樹及諸寶網，自然皆出種種妙音。如天伎女歌頌之聲，其佛國土常出如是微妙音聲。無三惡道，亦無三惡道名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！諸多羅樹及諸寶網，自然皆出種種妙音。如天伎女歌頌之聲，其佛國土常出如是微妙音聲。無三惡道，亦無三惡道名。

「持世！是無量光德高王佛，為諸眾生多說如是之法，所謂般若波羅蜜，及菩薩藏斷一切眾生疑喜一切眾生心經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！是無量光德高王佛，為諸眾生多說如是之法，所謂般若波羅蜜，及菩薩藏斷一切眾生疑喜一切眾生心經。

「持世！其無量光德高王佛說法時，一日之中無量百千萬億眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心；已發心者，皆得具足助菩提法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！其無量光德高王佛說法時，一日之中無量百千萬億眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心；已發心者，皆得具足助菩提法。

「持世！是無量光德高王佛，以是因緣，教化成就無量無邊眾生於阿耨多羅三藐三菩提，其佛國土菩薩摩訶薩其數甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！是無量光德高王佛，以是因緣，教化成就無量無邊眾生於阿耨多羅三藐三菩提，其佛國土菩薩摩訶薩其數甚多。

「持世！彼佛滅後法住半劫。是無量光德高王佛滅度之後法欲盡時，下方過十佛世界，有菩薩名無量意。命終來生，始年十六出家學道。於無量光德高王佛法欲滅時，聞是菩薩摩訶薩解說是陰界入方便經。是無量意菩薩，聞此經已發大精進，於是法中盡到其邊，成就深方便力。是菩薩善根因緣故，於彼命終得值二十億佛，皆得成就如是之法。常識宿命，童真出家，修行梵行，常得念力，世世不離如是之法，世世成就不斷念，然後得成阿耨多羅三藐三菩提，號無量光莊嚴王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！彼佛滅後法住半劫。是無量光德高王佛滅度之後法欲盡時，下方過十佛世界，有菩薩名無量意。命終來生，始年十六出家學道。於無量光德高王佛法欲滅時，聞是菩薩摩訶薩解說是陰界入方便經。是無量意菩薩，聞此經已發大精進，於是法中盡到其邊，成就深方便力。是菩薩善根因緣故，於彼命終得值二十億佛，皆得成就如是之法。常識宿命，童真出家，修行梵行，常得念力，世世不離如是之法，世世成就不斷念，然後得成阿耨多羅三藐三菩提，號無量光莊嚴王佛。

「持世！是故菩薩摩訶薩若欲疾得阿耨多羅三藐三菩提，若欲疾得具足一切智慧，於我滅後後五百歲惡世之中，當勤護持發大誓願，應生大欲大精進大不放逸，於後世中常當護持如是等經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！是故菩薩摩訶薩若欲疾得阿耨多羅三藐三菩提，若欲疾得具足一切智慧，於我滅後後五百歲惡世之中，當勤護持發大誓願，應生大欲大精進大不放逸，於後世中常當護持如是等經。」

爾時，跋陀婆羅伽羅訶達多菩薩等為上首，從坐而起，向佛合掌。白佛言：「世尊！我等於佛滅後後五百歲法欲滅時，我等當為守護如是等經，勤行精進讀誦聽受，亦當復為他人廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，跋陀婆羅伽羅訶達多菩薩等為上首，從坐而起，向佛合掌。白佛言：「世尊！我等於佛滅後後五百歲法欲滅時，我等當為守護如是等經，勤行精進讀誦聽受，亦當復為他人廣說。」

復有若干千數菩薩，從坐而起合掌向佛，瞻仰尊顏，發是願言：「世尊！我等後世後五百歲，作是誓願，於如是等甚深無染污諸佛所，聽能生菩薩諸善功德，能具足諸菩薩助菩提法，我等當共護持聞如是法，當大清淨其心歡喜，專心勤求受持讀誦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有若干千數菩薩，從坐而起合掌向佛，瞻仰尊顏，發是願言：「世尊！我等後世後五百歲，作是誓願，於如是等甚深無染污諸佛所，聽能生菩薩諸善功德，能具足諸菩薩助菩提法，我等當共護持聞如是法，當大清淨其心歡喜，專心勤求受持讀誦。」

佛便微笑，即時三千大千世界無量光明遍滿其中，三千大千世界六種震動。爾時，阿難從坐而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！何因緣故，今者微笑地大震動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便微笑，即時三千大千世界無量光明遍滿其中，三千大千世界六種震動。爾時，阿難從坐而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！何因緣故，今者微笑地大震動？」

佛告阿難：「汝見此等菩薩發大誓願，後世護持如是甚深無染污法不？阿難！是諸菩薩非但今世發是誓願。阿難！我念是諸菩薩於無量無邊諸佛所，發如是誓願，三時護持諸佛之法，亦能利益無量眾生。今者亦復三時護持我法，於今現在及我滅後法欲滅時，亦大利益無量眾生。持世！如跋陀婆羅等，三時護持我法，亦復於此賢劫之中，三時護持諸佛之法，亦於未來諸佛所，三時護持如是之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝見此等菩薩發大誓願，後世護持如是甚深無染污法不？阿難！是諸菩薩非但今世發是誓願。阿難！我念是諸菩薩於無量無邊諸佛所，發如是誓願，三時護持諸佛之法，亦能利益無量眾生。今者亦復三時護持我法，於今現在及我滅後法欲滅時，亦大利益無量眾生。持世！如跋陀婆羅等，三時護持我法，亦復於此賢劫之中，三時護持諸佛之法，亦於未來諸佛所，三時護持如是之法。

「阿難！我今讚說是人成就如是無量功德說不可盡，憐愍利益安隱眾生。阿難！若我悉說是人如是功德，人不能信。若人不信佛語，是人長夜失於利益，受諸苦惱墜墮惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我今讚說是人成就如是無量功德說不可盡，憐愍利益安隱眾生。阿難！若我悉說是人如是功德，人不能信。若人不信佛語，是人長夜失於利益，受諸苦惱墜墮惡趣。

「阿難！我今粗說是等菩薩利益眾生，假使如三千大千世界滿中眾生，皆墮大地獄中。中有一人語諸眾生：『汝等莫怖，我今一一代汝受此大地獄苦。』是人即時出地獄眾生，一一皆為多千萬歲受地獄苦。阿難！於汝意云何？是人為大利益、大安樂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我今粗說是等菩薩利益眾生，假使如三千大千世界滿中眾生，皆墮大地獄中。中有一人語諸眾生：『汝等莫怖，我今一一代汝受此大地獄苦。』是人即時出地獄眾生，一一皆為多千萬歲受地獄苦。阿難！於汝意云何？是人為大利益、大安樂不？」

阿難言：「世尊！為大利益、大安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「世尊！為大利益、大安樂。」

「阿難！是人出諸眾生已，現其力勢，皆使令得成就世間第一快樂。阿難！是人為能有恩能與眾生樂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是人出諸眾生已，現其力勢，皆使令得成就世間第一快樂。阿難！是人為能有恩能與眾生樂不？」

阿難言：「世尊！是人所利益，非言所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「世尊！是人所利益，非言所說。」

「阿難！我今實說是跋陀婆羅伽羅訶達多菩薩等利益眾生，是人利益眾生，是二利益安樂之事，算數譬喻不可為比。何以故？阿難！是人樂具皆是有為相違之法，不為厭足故，不為離欲故，不為智慧故，不為沙門果故，不為涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我今實說是跋陀婆羅伽羅訶達多菩薩等利益眾生，是人利益眾生，是二利益安樂之事，算數譬喻不可為比。何以故？阿難！是人樂具皆是有為相違之法，不為厭足故，不為離欲故，不為智慧故，不為沙門果故，不為涅槃故。

「阿難！是諸菩薩等，利益眾生與無上樂，一切智人樂為求佛道者，皆作佛事，未入正位者令得聲聞辟支佛地，以佛法化諸菩薩示教利喜。阿難！是諸菩薩能示教利喜諸菩薩眾，為不斷佛種故，為守護一切智種故，住於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是諸菩薩等，利益眾生與無上樂，一切智人樂為求佛道者，皆作佛事，未入正位者令得聲聞辟支佛地，以佛法化諸菩薩示教利喜。阿難！是諸菩薩能示教利喜諸菩薩眾，為不斷佛種故，為守護一切智種故，住於世間。

「阿難！是人過去本行菩薩道時，無量百千萬億那由他劫，皆使有佛不令斷絕，亦於未來無量百千萬那由他劫，皆使有佛亦不斷絕。何以故？阿難！是諸菩薩本行菩薩道時，已令無量諸佛住於佛道，是諸菩薩世世護持教化成就百千萬億諸佛，皆使成阿耨多羅三藐三菩提。從是以後，亦復教化無數百千萬億眾生令住佛道，教化力故具足佛法，亦皆當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是人過去本行菩薩道時，無量百千萬億那由他劫，皆使有佛不令斷絕，亦於未來無量百千萬那由他劫，皆使有佛亦不斷絕。何以故？阿難！是諸菩薩本行菩薩道時，已令無量諸佛住於佛道，是諸菩薩世世護持教化成就百千萬億諸佛，皆使成阿耨多羅三藐三菩提。從是以後，亦復教化無數百千萬億眾生令住佛道，教化力故具足佛法，亦皆當得阿耨多羅三藐三菩提。

「阿難！是跋陀婆羅等，為與眾生佛樂、一切智慧樂故勤行精進。阿難！若人實說：『何等是諸菩薩父母、救、舍、依、洲、生？』諸菩薩當說是跋陀婆羅伽羅訶達多等五百菩薩是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是跋陀婆羅等，為與眾生佛樂、一切智慧樂故勤行精進。阿難！若人實說：『何等是諸菩薩父母、救、舍、依、洲、生？』諸菩薩當說是跋陀婆羅伽羅訶達多等五百菩薩是。

「阿難！若人實問：『何等是諸菩薩種？』當言跋陀婆羅伽羅訶達多等五百人是。如是善男子等，為不斷佛種、不斷一切智慧種故，住於世間。是善男子等，亦於後世後五百歲，以是教化方便力故，以樂因緣令諸眾生不墮三惡道中，亦令無量百千眾生住菩薩乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若人實問：『何等是諸菩薩種？』當言跋陀婆羅伽羅訶達多等五百人是。如是善男子等，為不斷佛種、不斷一切智慧種故，住於世間。是善男子等，亦於後世後五百歲，以是教化方便力故，以樂因緣令諸眾生不墮三惡道中，亦令無量百千眾生住菩薩乘。

「阿難！若干千佛說是善男子等功德不可得盡。何以故？是善男子等成就如是不可思議功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若干千佛說是善男子等功德不可得盡。何以故？是善男子等成就如是不可思議功德。

「阿難！我於無量百千萬億阿僧祇劫所集法藏，是善男子等能受護持。阿難！我今以是無量億劫所集法寶囑累是人，是善男子等，為無量阿僧祇國土中現在諸佛之所護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我於無量百千萬億阿僧祇劫所集法藏，是善男子等能受護持。阿難！我今以是無量億劫所集法寶囑累是人，是善男子等，為無量阿僧祇國土中現在諸佛之所護念。

「阿難！是善男子等，一切天人世間所應禮事。阿難！是人十方千佛講說法時常所讚嘆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是善男子等，一切天人世間所應禮事。阿難！是人十方千佛講說法時常所讚嘆。

「阿難！我已印可，為斷一切眾生疑故。若人於後末世，受持是經讀誦通利為人廣說，當知是善男子、善女人近一切種智，有人於後末世乃至得聞如是深經，信解而發誓願，我皆與受阿耨多羅三藐三菩提記。若於後世後五百歲，生信解心勤行精進護持是經，是善男子、善女人，我今亦以是阿耨多羅三藐三菩提法而囑累之。若聲聞人信受如是深法，心無違逆，我與受記，後當得值彌勒佛會。若求佛道者，聞如是法受持信解，是人皆為彌勒佛所授記，以本願故出家學道。阿難當知，是善男子、善女人等，若於後世後五百歲時，於是法中勤行精進，當知是人善根猛利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我已印可，為斷一切眾生疑故。若人於後末世，受持是經讀誦通利為人廣說，當知是善男子、善女人近一切種智，有人於後末世乃至得聞如是深經，信解而發誓願，我皆與受阿耨多羅三藐三菩提記。若於後世後五百歲，生信解心勤行精進護持是經，是善男子、善女人，我今亦以是阿耨多羅三藐三菩提法而囑累之。若聲聞人信受如是深法，心無違逆，我與受記，後當得值彌勒佛會。若求佛道者，聞如是法受持信解，是人皆為彌勒佛所授記，以本願故出家學道。阿難當知，是善男子、善女人等，若於後世後五百歲時，於是法中勤行精進，當知是人善根猛利。」

持世經囑累品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世經囑累品第十二

爾時，持世菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！惟願利益諸菩薩摩訶薩故，護念是經。菩薩摩訶薩若於後世得聞是法心淨喜樂，亦為具足如是法故，勤行精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，持世菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！惟願利益諸菩薩摩訶薩故，護念是經。菩薩摩訶薩若於後世得聞是法心淨喜樂，亦為具足如是法故，勤行精進。」

爾時，世尊護念是經，即以神力令此三千大千世界香氣遍滿，所未曾有，一切眾生慈心相向。佛護念已，告持世菩薩：「持世！我今護念是法印品經，斷一切疑故。持世！若有能受持讀誦是經者，不久當得一切智慧，惟除本願。我今亦與是人受記，疾得具足一切智慧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊護念是經，即以神力令此三千大千世界香氣遍滿，所未曾有，一切眾生慈心相向。佛護念已，告持世菩薩：「持世！我今護念是法印品經，斷一切疑故。持世！若有能受持讀誦是經者，不久當得一切智慧，惟除本願。我今亦與是人受記，疾得具足一切智慧故。

「持世！菩薩摩訶薩若受持讀誦是法印品經，思惟廣為人說，是人不久當疾得五陰方便，十二入、十八界、十二因緣、四念處、五根、八聖道分、世間出世間法、有為無為法方便，亦疾得諸法實相，亦疾得分別一切法章句，亦疾得念力，亦疾得轉身成就不斷念，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩若受持讀誦是法印品經，思惟廣為人說，是人不久當疾得五陰方便，十二入、十八界、十二因緣、四念處、五根、八聖道分、世間出世間法、有為無為法方便，亦疾得諸法實相，亦疾得分別一切法章句，亦疾得念力，亦疾得轉身成就不斷念，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。

「持世！是經後世，能與眾生作大法明大智慧光福德因緣，亦能與諸菩薩具足助阿耨多羅三藐三菩提法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！是經後世，能與眾生作大法明大智慧光福德因緣，亦能與諸菩薩具足助阿耨多羅三藐三菩提法。

「持世！若諸菩薩於後末世時，得值是經及餘深經，菩薩藏所攝、與諸波羅蜜相應，是人不為魔事所覆，不為業障所惱。持世！若是人未得無生法忍者，我與受記，於當來世第二第三佛，當得無生法忍。已得無生法忍者，於一切法中疾得自在力，疾得淨佛國土，疾得無量聲聞眾，疾得無量菩薩眾。持世！我今說是法印，為斷後世一切疑故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！若諸菩薩於後末世時，得值是經及餘深經，菩薩藏所攝、與諸波羅蜜相應，是人不為魔事所覆，不為業障所惱。持世！若是人未得無生法忍者，我與受記，於當來世第二第三佛，當得無生法忍。已得無生法忍者，於一切法中疾得自在力，疾得淨佛國土，疾得無量聲聞眾，疾得無量菩薩眾。持世！我今說是法印，為斷後世一切疑故。

「持世！菩薩摩訶薩見四利故，於後末世護持如是等經而發誓願。何等為四？諸菩薩作是念：『我當疾得無量無邊功德，亦令眾生生大善根，亦為諸佛護持正法，亦作諸佛持法藏人，亦為無量諸佛所見讚歎。』是名四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩見四利故，於後末世護持如是等經而發誓願。何等為四？諸菩薩作是念：『我當疾得無量無邊功德，亦令眾生生大善根，亦為諸佛護持正法，亦作諸佛持法藏人，亦為無量諸佛所見讚歎。』是名四。

「持世！菩薩摩訶薩復見四利，於後末世護持是經而發誓願。何等為四？諸菩薩作是念：『我等於後恐怖惡世守護法故，行大精進；於後惡世正法壞時，能持法藏為此難事；於後惡世中法亂眾生亂時，我等守護法故其心不亂；爾時當得具足忍辱，以無瞋道守護於法。』是名四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復見四利，於後末世護持是經而發誓願。何等為四？諸菩薩作是念：『我等於後恐怖惡世守護法故，行大精進；於後惡世正法壞時，能持法藏為此難事；於後惡世中法亂眾生亂時，我等守護法故其心不亂；爾時當得具足忍辱，以無瞋道守護於法。』是名四。

「持世！菩薩摩訶薩見是四利故，於後惡世，護持如是等深經而發誓願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩見是四利故，於後惡世，護持如是等深經而發誓願。」

跋陀婆羅伽羅訶達多等五百菩薩，及餘菩薩，得聞是法印品經，佛前合掌。於後惡世發願護持是深法者，佛以右手皆摩其頭，作如是言：「諸善男子！我於無量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提大法寶藏甚為難集，受諸無量無邊憂悲苦惱，亦捨無量無邊歡喜快樂。今以囑累汝等，於後末世當以是無量劫所集法藏善開與人，廣為四眾分別解說此正法種令不斷絕，汝等還當然大法炬。諸善男子！如來今者，請汝等佛子住佛所住，我於是無量百千萬億阿僧祇劫所集法寶藏，為諸天人廣宣流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀婆羅伽羅訶達多等五百菩薩，及餘菩薩，得聞是法印品經，佛前合掌。於後惡世發願護持是深法者，佛以右手皆摩其頭，作如是言：「諸善男子！我於無量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提大法寶藏甚為難集，受諸無量無邊憂悲苦惱，亦捨無量無邊歡喜快樂。今以囑累汝等，於後末世當以是無量劫所集法藏善開與人，廣為四眾分別解說此正法種令不斷絕，汝等還當然大法炬。諸善男子！如來今者，請汝等佛子住佛所住，我於是無量百千萬億阿僧祇劫所集法寶藏，為諸天人廣宣流布。」

即時跋陀婆羅伽羅訶達多等，即禮佛足，作如是言：「我等隨力所能，亦承佛威神，當於後世廣宣流布是法寶藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時跋陀婆羅伽羅訶達多等，即禮佛足，作如是言：「我等隨力所能，亦承佛威神，當於後世廣宣流布是法寶藏。」

說是法印品經時，無量無邊阿僧祇一生諸菩薩，善根成就；亦有無量百千萬億眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，畢定受阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法印品經時，無量無邊阿僧祇一生諸菩薩，善根成就；亦有無量百千萬億眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，畢定受阿耨多羅三藐三菩提記。

佛說是經已，持世菩薩及跋陀婆羅伽羅訶達多等，及餘菩薩并諸四眾，一切天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，持世菩薩及跋陀婆羅伽羅訶達多等，及餘菩薩并諸四眾，一切天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。