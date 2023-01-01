持世經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世經卷第三

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

持世經十二入品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世經十二入品第四

佛告持世：「何謂菩薩摩訶薩善知十二入？菩薩摩訶薩正觀擇十二入時，作是念：『眼中眼入不可得，眼中眼入無決定，又眼入根本不可得。』何以故？眼入從眾緣生顛倒起，以緣色故繫在於色，二法合故有。因色有眼入，因色說眼入，二法相依故說名眼色。所謂眼色，色是眼入門與緣故，眼是色入門與見故，是故說入。以色緣故說眼入，以眼見故說色入，但以世諦故說，其實眼不依色、色不依眼，眼不依眼、色不依色，但從眾緣起，色作緣故說名眼入；又從眾因緣起，眼所知見相故，說名色入。云何為說？隨世俗顛倒法故說，第一義中眼入不可得，色入不可得。智者求諸入，不見有實入。但以凡夫顛倒相應，以二相說是眼入、是色入。是眼入、是色入，即示虛妄入，欲令眾生如實知諸法實相故，說是諸入皆從眾因緣生顛倒相應行，此中諸入實相不可得。何以故？若眼入若色入，不在內不在外不在中間，眼入色入，亦非過去，非未來非現在，但現在因緣知色故說眼入。如凡夫所行，智者通達諸入皆是虛妄無所有，從憶想顛倒分別起，知見非入是入，不說諸入性，諸入無決定相，但以眾因緣生故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持世：「何謂菩薩摩訶薩善知十二入？菩薩摩訶薩正觀擇十二入時，作是念：『眼中眼入不可得，眼中眼入無決定，又眼入根本不可得。』何以故？眼入從眾緣生顛倒起，以緣色故繫在於色，二法合故有。因色有眼入，因色說眼入，二法相依故說名眼色。所謂眼色，色是眼入門與緣故，眼是色入門與見故，是故說入。以色緣故說眼入，以眼見故說色入，但以世諦故說，其實眼不依色、色不依眼，眼不依眼、色不依色，但從眾緣起，色作緣故說名眼入；又從眾因緣起，眼所知見相故，說名色入。云何為說？隨世俗顛倒法故說，第一義中眼入不可得，色入不可得。智者求諸入，不見有實入。但以凡夫顛倒相應，以二相說是眼入、是色入。是眼入、是色入，即示虛妄入，欲令眾生如實知諸法實相故，說是諸入皆從眾因緣生顛倒相應行，此中諸入實相不可得。何以故？若眼入若色入，不在內不在外不在中間，眼入色入，亦非過去，非未來非現在，但現在因緣知色故說眼入。如凡夫所行，智者通達諸入皆是虛妄無所有，從憶想顛倒分別起，知見非入是入，不說諸入性，諸入無決定相，但以眾因緣生故說。

「如來說是諸入知見相，所謂是諸入虛妄無所有，屬諸因緣顛倒相應行，諸入無有作者，無使作者，眼入不知不分別色入，色入亦不知不分別眼入，二俱離相。若法離相，此中不可分別說是入相，皆從因緣生，如凡夫顛倒，如賢聖所通達，是眼入色入，無生無滅，不來不去相，眼不知眼、眼不分別眼，色不知色、色不分別色。何以故？二俱空故，二皆離故。眼不知眼性，色亦不知色性，眼色皆無性無法，此中無一決定相。眼不自作，眼亦不自知，色亦不自作，色亦不自知，二俱無所有故。眼不作是念我是眼，色亦不作是念我是色，眼色性如幻性，以虛妄假名故，說是眼是色。諸菩薩摩訶薩觀擇眼入色入如是，耳聲、鼻香、舌味、身觸亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來說是諸入知見相，所謂是諸入虛妄無所有，屬諸因緣顛倒相應行，諸入無有作者，無使作者，眼入不知不分別色入，色入亦不知不分別眼入，二俱離相。若法離相，此中不可分別說是入相，皆從因緣生，如凡夫顛倒，如賢聖所通達，是眼入色入，無生無滅，不來不去相，眼不知眼、眼不分別眼，色不知色、色不分別色。何以故？二俱空故，二皆離故。眼不知眼性，色亦不知色性，眼色皆無性無法，此中無一決定相。眼不自作，眼亦不自知，色亦不自作，色亦不自知，二俱無所有故。眼不作是念我是眼，色亦不作是念我是色，眼色性如幻性，以虛妄假名故，說是眼是色。諸菩薩摩訶薩觀擇眼入色入如是，耳聲、鼻香、舌味、身觸亦如是。

「持世！何謂菩薩摩訶薩觀擇意入？菩薩摩訶薩觀擇意入時，作是念：『意入中意入不可得，意無決定入相，意入無根本。何以故？意入即是眾因緣生，從顛倒起，繫法入緣，二法和合能有所作，是意入因法、入起因法、入可分別說。是二相依，意是法入處，意是法入門，法入是意入門，是故說名法入，緣法入門故說是意入，示意相門故說是法入。以世諦故說，其實意不依法法不依意，因緣生故以諸法為緣故說意入，因緣生故示意相故說法入。隨世諦顛倒故說，第一義中意入不可得，法入亦不可得，智者求諸入不見有實。但凡夫顛倒相應，以二相說是意入是法入。』是意入法入虛妄無所有，如來如實通達故示是諸入。如是諸入從因緣生，顛倒相應行，此中意入法入實不可得。又意入法入不在內不在外不在中間。又意入非過去非未來非現在，但能覺現在因緣故，說意入法入，隨凡夫心故說。智者通達是意入法入虛妄無所有，從憶想顛倒分別起，非入是入。何以故？諸入中無決定入相。智者通達是諸入虛妄無所有，意入法入自性不可得，亦不得是意入法入所起實相，是意入法入但因緣生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩觀擇意入？菩薩摩訶薩觀擇意入時，作是念：『意入中意入不可得，意無決定入相，意入無根本。何以故？意入即是眾因緣生，從顛倒起，繫法入緣，二法和合能有所作，是意入因法、入起因法、入可分別說。是二相依，意是法入處，意是法入門，法入是意入門，是故說名法入，緣法入門故說是意入，示意相門故說是法入。以世諦故說，其實意不依法法不依意，因緣生故以諸法為緣故說意入，因緣生故示意相故說法入。隨世諦顛倒故說，第一義中意入不可得，法入亦不可得，智者求諸入不見有實。但凡夫顛倒相應，以二相說是意入是法入。』是意入法入虛妄無所有，如來如實通達故示是諸入。如是諸入從因緣生，顛倒相應行，此中意入法入實不可得。又意入法入不在內不在外不在中間。又意入非過去非未來非現在，但能覺現在因緣故，說意入法入，隨凡夫心故說。智者通達是意入法入虛妄無所有，從憶想顛倒分別起，非入是入。何以故？諸入中無決定入相。智者通達是諸入虛妄無所有，意入法入自性不可得，亦不得是意入法入所起實相，是意入法入但因緣生。

「如來說是諸入知見相，是諸入虛妄無所有，顛倒相應行屬諸因緣。意入法入無有作者，無使作者，意入不知不分別法入，法入亦不知不分別意入。何以故？二俱離故，若法離相此中無可分別，是諸入皆從因緣生，隨凡夫顛倒心故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來說是諸入知見相，是諸入虛妄無所有，顛倒相應行屬諸因緣。意入法入無有作者，無使作者，意入不知不分別法入，法入亦不知不分別意入。何以故？二俱離故，若法離相此中無可分別，是諸入皆從因緣生，隨凡夫顛倒心故說。

「如賢聖所通達，意入法入不生不滅不來不去，意入不知意不分別意，法入不知法不分別法，二俱空故二俱離故。意不知意性，法不知法性，是二性無所有，此中無一決定法。意不能成意不能壞意，法不能成法不能壞法，二俱無所有故。意入不作是念我是意入，法入不作是念我是法入，是二俱空皆如幻相，但假名字故分別說。菩薩摩訶薩觀擇意入法入如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如賢聖所通達，意入法入不生不滅不來不去，意入不知意不分別意，法入不知法不分別法，二俱空故二俱離故。意不知意性，法不知法性，是二性無所有，此中無一決定法。意不能成意不能壞意，法不能成法不能壞法，二俱無所有故。意入不作是念我是意入，法入不作是念我是法入，是二俱空皆如幻相，但假名字故分別說。菩薩摩訶薩觀擇意入法入如是。

「持世！何謂菩薩摩訶薩正觀擇內六入、外六入？所謂是十二入皆虛妄，從眾緣生顛倒相應，以二相故有內外用。凡夫不聞真法，不知十二入如實相故，貪著眼入，我是眼入，我所是眼入；貪著色入，我是色入，我所是色入；耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法亦如是，我是意入，我所是意入，我是法入，我所是法入，以貪著故為十二入所縛，馳走往來五道生死不知出道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩正觀擇內六入、外六入？所謂是十二入皆虛妄，從眾緣生顛倒相應，以二相故有內外用。凡夫不聞真法，不知十二入如實相故，貪著眼入，我是眼入，我所是眼入；貪著色入，我是色入，我所是色入；耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法亦如是，我是意入，我所是意入，我是法入，我所是法入，以貪著故為十二入所縛，馳走往來五道生死不知出道。

「菩薩摩訶薩於此中正觀十二入時，見是十二入虛誑不牢堅，空如幻相，不貪著眼入若我若我所，乃至不貪著法入若我若我所，以不貪著故，不憶念分別。菩薩如是善知十二入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩於此中正觀十二入時，見是十二入虛誑不牢堅，空如幻相，不貪著眼入若我若我所，乃至不貪著法入若我若我所，以不貪著故，不憶念分別。菩薩如是善知十二入。

「持世！菩薩摩訶薩得如是諸入方便，於一切十二入中不繫不縛，亦證諸入而能分別諸入，亦以眾緣生法通達十二入，亦以無相相壞十二入，亦不墮是諸入所依道中，亦知諸入性則是無性，亦知諸入方便究竟到邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩得如是諸入方便，於一切十二入中不繫不縛，亦證諸入而能分別諸入，亦以眾緣生法通達十二入，亦以無相相壞十二入，亦不墮是諸入所依道中，亦知諸入性則是無性，亦知諸入方便究竟到邊。

「持世！譬如機關出水四面俱灑，十二入亦如是，內外因緣能有所作，此中實事不可得。是十二入先業機關所繫故能有所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！譬如機關出水四面俱灑，十二入亦如是，內外因緣能有所作，此中實事不可得。是十二入先業機關所繫故能有所作。

「持世！所謂入者，是諸凡夫無知見者煩惱所入門。眼是色門，以生愛恚故。色是眼門，以生愛恚故。耳鼻舌身意是法門，以生愛恚故。法是意門，以生愛恚故。如是十二入，與愛恚共合故不知實相。持世！菩薩摩訶薩於此中善知諸入性，知是諸入實相故，不為愛恚所制。持世！菩薩摩訶薩善知諸入如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！所謂入者，是諸凡夫無知見者煩惱所入門。眼是色門，以生愛恚故。色是眼門，以生愛恚故。耳鼻舌身意是法門，以生愛恚故。法是意門，以生愛恚故。如是十二入，與愛恚共合故不知實相。持世！菩薩摩訶薩於此中善知諸入性，知是諸入實相故，不為愛恚所制。持世！菩薩摩訶薩善知諸入如是。

持世經十二因緣品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世經十二因緣品第五

「持世！何謂菩薩摩訶薩善觀擇十二因緣？菩薩摩訶薩觀擇十二因緣，所謂無有故說名無明，於無明中無法故說名無明，不知明故說名無明。云何不知明？不知無明決定法不可得，是名無明。何以故？說無明因緣諸行，諸行無所有，而凡夫起作故，說無明因緣諸行。從行起故有識生，是故說諸行因緣識。名色二相，是故說識因緣名色。從名色生六入，是故說名色因緣六入。從六入生觸，是故說六入因緣觸。從觸生受，是故說觸因緣受。從受生愛，是故說受因緣愛。從愛生取，是故說愛因緣取。從取生有，是故說取因緣有。從有生生，是故說有因緣生。從生有老死憂悲苦惱聚集，是故說生因緣老死憂悲苦惱聚集。如是大苦惱聚，於此中為集何法？但知顛倒與明相違，無明聚為後身愛，依止喜染求處處生，則是愛集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩善觀擇十二因緣？菩薩摩訶薩觀擇十二因緣，所謂無有故說名無明，於無明中無法故說名無明，不知明故說名無明。云何不知明？不知無明決定法不可得，是名無明。何以故？說無明因緣諸行，諸行無所有，而凡夫起作故，說無明因緣諸行。從行起故有識生，是故說諸行因緣識。名色二相，是故說識因緣名色。從名色生六入，是故說名色因緣六入。從六入生觸，是故說六入因緣觸。從觸生受，是故說觸因緣受。從受生愛，是故說受因緣愛。從愛生取，是故說愛因緣取。從取生有，是故說取因緣有。從有生生，是故說有因緣生。從生有老死憂悲苦惱聚集，是故說生因緣老死憂悲苦惱聚集。如是大苦惱聚，於此中為集何法？但知顛倒與明相違，無明聚為後身愛，依止喜染求處處生，則是愛集。

「持世！世間如是，為十二因緣所繫縛，盲無眼故，入無明網墮黑闇中。無明為首故，具足起十二因緣。諸菩薩如是思惟觀無明實相，知無明空故本際不可得。何以故？無明無故本際無，智者觀非際是本際，則不分別本際，斷憶想分別故。不貪著無明，知一切法無所有，是法不爾如所說。若說一切法無所有，即是說知見不明，能通達一切法無所有，是為即得明。於此中更無餘明，但知見無明是名為明。云何為知見無明？所謂一切法無所有，一切法無所得，一切法虛妄顛倒，一切法不爾如所說，是名知見無明。知見無明即為是明。何以故？明無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！世間如是，為十二因緣所繫縛，盲無眼故，入無明網墮黑闇中。無明為首故，具足起十二因緣。諸菩薩如是思惟觀無明實相，知無明空故本際不可得。何以故？無明無故本際無，智者觀非際是本際，則不分別本際，斷憶想分別故。不貪著無明，知一切法無所有，是法不爾如所說。若說一切法無所有，即是說知見不明，能通達一切法無所有，是為即得明。於此中更無餘明，但知見無明是名為明。云何為知見無明？所謂一切法無所有，一切法無所得，一切法虛妄顛倒，一切法不爾如所說，是名知見無明。知見無明即為是明。何以故？明無所有故。

「無明因緣諸行者，諸法無所有，凡夫入無明闇冥中，狂惑作諸行業，是行業無形無處，是無明不能生行業，無法而起作故，說無明因緣諸行業。諸行業無有聚集，若是處若彼處來諸行業，亦非過去亦非未來亦非現在，無明無明性空，行業行業性空，諸行業無所依，但依無明起諸行業。諸行業不依無明，無明不依行業，無明不知無明，行業不知行業，如是無明諸行業，以顛倒故從無明生，此中不得無明，不得諸行業，不得無明性，不得諸行業性，但以闇冥數名闇冥。以是無明闇冥故，分別說行業從無所有法而起作故，無明行業皆無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無明因緣諸行者，諸法無所有，凡夫入無明闇冥中，狂惑作諸行業，是行業無形無處，是無明不能生行業，無法而起作故，說無明因緣諸行業。諸行業無有聚集，若是處若彼處來諸行業，亦非過去亦非未來亦非現在，無明無明性空，行業行業性空，諸行業無所依，但依無明起諸行業。諸行業不依無明，無明不依行業，無明不知無明，行業不知行業，如是無明諸行業，以顛倒故從無明生，此中不得無明，不得諸行業，不得無明性，不得諸行業性，但以闇冥數名闇冥。以是無明闇冥故，分別說行業從無所有法而起作故，無明行業皆無所有。

「行業因緣識者，識不依行業，亦不離行業生識，行業亦不生識。何以故？行業不知行業，行業亦無持來者，但顛倒眾生從行業生識，是識不在行業內，不在行業外，亦不在中間。是識無有生者，亦無使生者，但緣行業相續不斷故有識生。智者求識相不可得，亦不得識生，識亦不知識，識亦不見識，識不依識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行業因緣識者，識不依行業，亦不離行業生識，行業亦不生識。何以故？行業不知行業，行業亦無持來者，但顛倒眾生從行業生識，是識不在行業內，不在行業外，亦不在中間。是識無有生者，亦無使生者，但緣行業相續不斷故有識生。智者求識相不可得，亦不得識生，識亦不知識，識亦不見識，識不依識。

「識因緣名色者，名色不依識，亦不離識生名色，是名色亦不從識中來，但緣識故。凡夫闇冥貪著名色，識亦不至名色。智者於此求名色，不可得不可見，是名色無形無方，從憶想分別起，是名色相識因緣故有，識性尚不可得，何況從識緣生名色？若決定得是名色性者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「識因緣名色者，名色不依識，亦不離識生名色，是名色亦不從識中來，但緣識故。凡夫闇冥貪著名色，識亦不至名色。智者於此求名色，不可得不可見，是名色無形無方，從憶想分別起，是名色相識因緣故有，識性尚不可得，何況從識緣生名色？若決定得是名色性者，無有是處。

「名色因緣六入者，是六入因名色起，名在身中，故有出入息利益身及心心數法，是六入皆虛誑無所有，從分別起有顛倒用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名色因緣六入者，是六入因名色起，名在身中，故有出入息利益身及心心數法，是六入皆虛誑無所有，從分別起有顛倒用。

「六入因緣觸者，是觸依色而有，觸不觸色。何以故？色無所知，與草木瓦石無異，但從六入起故分別說觸。何以故？六入尚虛妄無所有，何況從六入生觸？觸空無所有，從憶想顛倒起，是觸無方無處，觸空以無觸性故，觸不知六入，六入亦不知觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六入因緣觸者，是觸依色而有，觸不觸色。何以故？色無所知，與草木瓦石無異，但從六入起故分別說觸。何以故？六入尚虛妄無所有，何況從六入生觸？觸空無所有，從憶想顛倒起，是觸無方無處，觸空以無觸性故，觸不知六入，六入亦不知觸。

「觸因緣受者，是受不在觸內，不在觸外，不在中間，是觸亦不餘處持受來，而從觸起受，是觸尚虛妄無所有，何況從觸生受？諸受無一決定相，諸受皆無所有，從顛倒起有顛倒用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觸因緣受者，是受不在觸內，不在觸外，不在中間，是觸亦不餘處持受來，而從觸起受，是觸尚虛妄無所有，何況從觸生受？諸受無一決定相，諸受皆無所有，從顛倒起有顛倒用。

「受因緣愛者，是受不於餘處持愛來，受亦不與愛合，受亦不知愛不分別愛，愛亦不知受不分別受，愛不與受合。是愛亦不依受，亦不離受有愛，受中尚無受相，何況受因緣生愛？愛不在受內不在受外不在中間，愛亦不在愛內亦不在愛外亦不在中間，愛中愛相不可得，是愛但從虛妄憶想顛倒相應故名為愛。是愛非過去未來現在，是愛非以縛相故起，是愛亦非縛相，但以因緣相續不斷故，說受因緣愛。智者知見是愛無處無方，空無牢堅，虛妄無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受因緣愛者，是受不於餘處持愛來，受亦不與愛合，受亦不知愛不分別愛，愛亦不知受不分別受，愛不與受合。是愛亦不依受，亦不離受有愛，受中尚無受相，何況受因緣生愛？愛不在受內不在受外不在中間，愛亦不在愛內亦不在愛外亦不在中間，愛中愛相不可得，是愛但從虛妄憶想顛倒相應故名為愛。是愛非過去未來現在，是愛非以縛相故起，是愛亦非縛相，但以因緣相續不斷故，說受因緣愛。智者知見是愛無處無方，空無牢堅，虛妄無所有。

「愛因緣取者，愛不於餘處持取來，愛不與取合，愛亦不能生取，有愛故說名取，隨因緣和合故說。取不與愛合亦不散，愛不與取合亦不散，取不在愛內不在愛外亦不在中間，愛尚無有，何況愛因緣生取？諸取決定相不可得。智者知見是取虛妄無所有，取中無取相，是取非過去未來現在，取不在取內不在取外不在中間，是取但從顛倒起，因本緣生，今眾緣故有取。無有法若合若散，是取無有根本，無一定法可得。凡夫受是虛妄取，是諸行皆虛妄故。世間為取所繫縛，智者通達是取虛妄空無牢堅，無有根本，無一定法可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛因緣取者，愛不於餘處持取來，愛不與取合，愛亦不能生取，有愛故說名取，隨因緣和合故說。取不與愛合亦不散，愛不與取合亦不散，取不在愛內不在愛外亦不在中間，愛尚無有，何況愛因緣生取？諸取決定相不可得。智者知見是取虛妄無所有，取中無取相，是取非過去未來現在，取不在取內不在取外不在中間，是取但從顛倒起，因本緣生，今眾緣故有取。無有法若合若散，是取無有根本，無一定法可得。凡夫受是虛妄取，是諸行皆虛妄故。世間為取所繫縛，智者通達是取虛妄空無牢堅，無有根本，無一定法可得。

「取因緣有者，是取不持有來，是取不能生有，而說取因緣有，是有不在取內不在取外不在中間。有不依止取，取不與有合亦不散，但以眾緣和合故說取因緣有。取不能生有，取不分別有，取尚虛妄無所有，何況從取因緣生有？有無有持來者，有中有不可得，有不在內有不在外有不在中間，是有非過去未來現在。智者通達是有虛妄，顛倒相應無合無散。有無所知無所分別，是有無處無方，是有無前際無後際無中際，是有非有故、非無故，但隨順十二因緣故說是有。智者通達有相空、無牢堅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取因緣有者，是取不持有來，是取不能生有，而說取因緣有，是有不在取內不在取外不在中間。有不依止取，取不與有合亦不散，但以眾緣和合故說取因緣有。取不能生有，取不分別有，取尚虛妄無所有，何況從取因緣生有？有無有持來者，有中有不可得，有不在內有不在外有不在中間，是有非過去未來現在。智者通達是有虛妄，顛倒相應無合無散。有無所知無所分別，是有無處無方，是有無前際無後際無中際，是有非有故、非無故，但隨順十二因緣故說是有。智者通達有相空、無牢堅。

「有因緣生者，是有不持生來，生亦不與有合亦不散，是生不在有內不在有外不在中間。有不能生生，亦不離有有生，但示十二因緣相續，說有因緣生。有與生非緣非不緣，有尚不可得，何況從有生生？智者通達是生不依於有生，生中無生相，生中無自性，生中無根本，無一定法可得。智者通達是生無性無所有，但示十二因緣和合相續，故說有因緣生。生無有法若合若散，生不在有內不在有外亦不在中間，是生非過去非未來非現在，是生前際後際中際不可得，是生根本不可得，智者通達從眾因緣生，顛倒相應、虛妄無所有、如幻化相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有因緣生者，是有不持生來，生亦不與有合亦不散，是生不在有內不在有外不在中間。有不能生生，亦不離有有生，但示十二因緣相續，說有因緣生。有與生非緣非不緣，有尚不可得，何況從有生生？智者通達是生不依於有生，生中無生相，生中無自性，生中無根本，無一定法可得。智者通達是生無性無所有，但示十二因緣和合相續，故說有因緣生。生無有法若合若散，生不在有內不在有外亦不在中間，是生非過去非未來非現在，是生前際後際中際不可得，是生根本不可得，智者通達從眾因緣生，顛倒相應、虛妄無所有、如幻化相。

「生因緣老死憂悲苦惱者，是生不持老死憂悲苦惱來，生亦不能生老死憂悲苦惱。老死憂悲苦惱，不在生內不在生外不在中間。老死憂悲苦惱，亦不依生，以生故老死憂悲苦惱可說，但示眾因緣生法故。生不與老死憂悲苦惱合亦不散，生中生尚不可得，何況生因緣老死苦惱？老死苦惱中老死苦惱不可得。何以故？老死苦惱不在老死苦惱內，亦不在外亦不在中間。老死苦惱非過去非未來非現在，老死苦惱不與老死合亦不散，但顛倒相應眾緣和合，具足十二因緣，故說生因緣老死苦惱。老死苦惱無所依止，老死苦惱決定相不可得，老死苦惱前際後際中際不可得。智者通達老死苦惱，虛妄無所有、顛倒相應、無有根本、不作不起不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生因緣老死憂悲苦惱者，是生不持老死憂悲苦惱來，生亦不能生老死憂悲苦惱。老死憂悲苦惱，不在生內不在生外不在中間。老死憂悲苦惱，亦不依生，以生故老死憂悲苦惱可說，但示眾因緣生法故。生不與老死憂悲苦惱合亦不散，生中生尚不可得，何況生因緣老死苦惱？老死苦惱中老死苦惱不可得。何以故？老死苦惱不在老死苦惱內，亦不在外亦不在中間。老死苦惱非過去非未來非現在，老死苦惱不與老死合亦不散，但顛倒相應眾緣和合，具足十二因緣，故說生因緣老死苦惱。老死苦惱無所依止，老死苦惱決定相不可得，老死苦惱前際後際中際不可得。智者通達老死苦惱，虛妄無所有、顛倒相應、無有根本、不作不起不生。

「如是觀十二因緣法，不見因緣法，若過去若未來若現在，亦不見因緣相。但知因緣是無緣，無生無相無作無起無根本，從本已來，一切法無所有故。通達是十二因緣，亦見是十二因緣無有作者受者。若法所從因生，是因無故是法亦無，菩薩隨無明義故，一切法不可得。入如是觀中，無緣即是十二因緣，此中無所生。菩薩觀十二因緣是虛妄生，隨順無明義，通達十二因緣。若法無者是法亦無，是故說隨順無明義，通達十二因緣，無明是不生不作不起、無根本、無一定法、無緣無所有。菩薩爾時不分別是明是無明，無明實相即是明，因無明故一切法無所有，一切法無緣無憶想分別，是故隨順無明義，通達十二因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是觀十二因緣法，不見因緣法，若過去若未來若現在，亦不見因緣相。但知因緣是無緣，無生無相無作無起無根本，從本已來，一切法無所有故。通達是十二因緣，亦見是十二因緣無有作者受者。若法所從因生，是因無故是法亦無，菩薩隨無明義故，一切法不可得。入如是觀中，無緣即是十二因緣，此中無所生。菩薩觀十二因緣是虛妄生，隨順無明義，通達十二因緣。若法無者是法亦無，是故說隨順無明義，通達十二因緣，無明是不生不作不起、無根本、無一定法、無緣無所有。菩薩爾時不分別是明是無明，無明實相即是明，因無明故一切法無所有，一切法無緣無憶想分別，是故隨順無明義，通達十二因緣。

「持世！是名菩薩摩訶薩十二因緣方便智慧。若菩薩能如是通達十二因緣合散，是名菩薩善得無生智慧。何以故？以生滅觀則不能善知十二因緣，若觀十二因緣集散，是名得無生智慧。若得無生智慧，是名通達十二因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！是名菩薩摩訶薩十二因緣方便智慧。若菩薩能如是通達十二因緣合散，是名菩薩善得無生智慧。何以故？以生滅觀則不能善知十二因緣，若觀十二因緣集散，是名得無生智慧。若得無生智慧，是名通達十二因緣。

「持世！是故菩薩摩訶薩欲入通達、欲證無生智慧，應當如是勤行修集是十二因緣智慧，則能觀證十二因緣無生相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！是故菩薩摩訶薩欲入通達、欲證無生智慧，應當如是勤行修集是十二因緣智慧，則能觀證十二因緣無生相。

「持世！若菩薩摩訶薩知無生即是十二因緣者，即能得如是十二因緣方便，是人以無生相知見三界，疾得無生法忍。當知是菩薩於諸現在佛得近受阿耨多羅三藐三菩提記，是菩薩不久當得受記次第受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！若菩薩摩訶薩知無生即是十二因緣者，即能得如是十二因緣方便，是人以無生相知見三界，疾得無生法忍。當知是菩薩於諸現在佛得近受阿耨多羅三藐三菩提記，是菩薩不久當得受記次第受記。

「持世！如是善人因與受記得安隱心，於一切法旨趣方便中，得智慧光明，是人通達十二因緣是無生，是人得近現在諸佛，是人於諸惡魔無所怖畏，是人度生死流得到陸地，是人得度無明淤泥，是人得到安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！如是善人因與受記得安隱心，於一切法旨趣方便中，得智慧光明，是人通達十二因緣是無生，是人得近現在諸佛，是人於諸惡魔無所怖畏，是人度生死流得到陸地，是人得度無明淤泥，是人得到安隱之處。

「持世！若我今世若我滅後，若聞若信若讀誦若修習是十二因緣方便者，我與是人授記不久當得無生法忍，我亦記是人不久當於現在諸佛所得受阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！若我今世若我滅後，若聞若信若讀誦若修習是十二因緣方便者，我與是人授記不久當得無生法忍，我亦記是人不久當於現在諸佛所得受阿耨多羅三藐三菩提記。」

持世經四念處品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世經四念處品第六

佛告持世：「何謂菩薩摩訶薩善知四念處？菩薩摩訶薩觀擇四念處：順身觀身，順受觀受，順心觀心，順法觀法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持世：「何謂菩薩摩訶薩善知四念處？菩薩摩訶薩觀擇四念處：順身觀身，順受觀受，順心觀心，順法觀法。

「何謂為順身觀身、順受心法觀受心法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為順身觀身、順受心法觀受心法？

「持世！菩薩摩訶薩順身觀身時如實觀身相，所謂是身無常苦如病如瘡，苦惱憂衰動壞之相，是身不淨可惡惡露，身中種種充滿其內，九瘡孔中常流臭穢，身之不淨猶如行廁。如是正觀身時，不得是身一毫清淨無不可惡者，知是身骨體筋纏，皮肉所裹，從本業因緣果報所起集取所縛。何等為集？何等為取？從先因緣起是身，是名為取。今以沐浴飲食衣被床臥被蓐醫藥，是名為集。如是現在因緣為集取所縛，本業果報力故有用。又是身四大所造無決定實，色陰所攝數名為身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩順身觀身時如實觀身相，所謂是身無常苦如病如瘡，苦惱憂衰動壞之相，是身不淨可惡惡露，身中種種充滿其內，九瘡孔中常流臭穢，身之不淨猶如行廁。如是正觀身時，不得是身一毫清淨無不可惡者，知是身骨體筋纏，皮肉所裹，從本業因緣果報所起集取所縛。何等為集？何等為取？從先因緣起是身，是名為取。今以沐浴飲食衣被床臥被蓐醫藥，是名為集。如是現在因緣為集取所縛，本業果報力故有用。又是身四大所造無決定實，色陰所攝數名為身。

「何故說名為身？能有所作故，說名為身。貪著依止處故，說名為身。隨意有用故，說名為身。從憶想分別起故，說名為身。假合作故，說名為身。與業合故，說名為身。是身不久終歸壞敗，無常無定變異之相。是身不在身內，不在身外，不在中間，是身不知身，亦不見身。是身無作無動無有願求，亦無有心，與草木瓦石等無有異，身中無有決定身相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何故說名為身？能有所作故，說名為身。貪著依止處故，說名為身。隨意有用故，說名為身。從憶想分別起故，說名為身。假合作故，說名為身。與業合故，說名為身。是身不久終歸壞敗，無常無定變異之相。是身不在身內，不在身外，不在中間，是身不知身，亦不見身。是身無作無動無有願求，亦無有心，與草木瓦石等無有異，身中無有決定身相。

「如是正觀擇身，知是無有作者，亦無使作者，是身無前際無後際無中際。是身無一常定堅牢之相，如水沫聚不可撮摩。是身八萬虫之所住處，是身百種諸病之所侵惱，以三苦故是身為苦，無有救者，所謂行苦、壞苦、苦苦，是身眾苦之器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是正觀擇身，知是無有作者，亦無使作者，是身無前際無後際無中際。是身無一常定堅牢之相，如水沫聚不可撮摩。是身八萬虫之所住處，是身百種諸病之所侵惱，以三苦故是身為苦，無有救者，所謂行苦、壞苦、苦苦，是身眾苦之器。

「如是正觀身時又復思惟：『是身非我非彼，不得自在不得隨意作是不作是，是身無根本，無一定法可得，是身性空無一決定相。是身虛妄所起，繫於機關作法，從本業因緣起，不應於身中生我我所想，我等不應惜身壽命。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是正觀身時又復思惟：『是身非我非彼，不得自在不得隨意作是不作是，是身無根本，無一定法可得，是身性空無一決定相。是身虛妄所起，繫於機關作法，從本業因緣起，不應於身中生我我所想，我等不應惜身壽命。』

「菩薩如是觀時，不得身若合若散，不見有所從來、去有所至、有所住處。不分別是身若過去、若未來、若現在，則不依止身命，不貪惜身若我若我所，常離身受。是菩薩觀身空無我無我所，是身中我我所不可得故，是身相不可得。是菩薩若不得身相，即不願身入，身不起作道。云何為入？是身無有作者無有起者，是身不作不起相，從眾因緣生，是因緣能和合身，而是因緣亦虛誑無所有，顛倒相應空無牢堅。亦以是因緣故是身得生，是因緣亦無生無相。如是觀身即入身無生相中，入已觀身無相，以無相相觀身，知是身無相，相不可得故無生。是身過去相未來相現在相不可得。何以故？是身無根本，無一定法可得，是身若此若彼不可得。如是觀時，知身無所從來亦無所去，即入身不生不滅道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是觀時，不得身若合若散，不見有所從來、去有所至、有所住處。不分別是身若過去、若未來、若現在，則不依止身命，不貪惜身若我若我所，常離身受。是菩薩觀身空無我無我所，是身中我我所不可得故，是身相不可得。是菩薩若不得身相，即不願身入，身不起作道。云何為入？是身無有作者無有起者，是身不作不起相，從眾因緣生，是因緣能和合身，而是因緣亦虛誑無所有，顛倒相應空無牢堅。亦以是因緣故是身得生，是因緣亦無生無相。如是觀身即入身無生相中，入已觀身無相，以無相相觀身，知是身無相，相不可得故無生。是身過去相未來相現在相不可得。何以故？是身無根本，無一定法可得，是身若此若彼不可得。如是觀時，知身無所從來亦無所去，即入身不生不滅道。

「持世！菩薩摩訶薩如是順身觀身入如實相，於身欲染則能除斷，疾令其念正住身中，是名順身觀身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩如是順身觀身入如實相，於身欲染則能除斷，疾令其念正住身中，是名順身觀身。

「持世！何謂菩薩摩訶薩順受觀受？菩薩摩訶薩觀苦受、樂受、不苦不樂受。見是三受，無所從來亦無所去，但虛妄緣合，本業果報所持顛倒相應，知諸受虛妄，從憶想分別起。菩薩如是觀諸受，不得過去受，不得未來受，不得現在受。是菩薩見過去諸受空，無我無我所，無常無牢堅，無不變異相。如是觀是過去諸受空相，寂滅相無相相，觀未來諸受空，無我無我所，無常無牢無堅，無不變異相。觀未來諸受空相，寂滅相無相相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩順受觀受？菩薩摩訶薩觀苦受、樂受、不苦不樂受。見是三受，無所從來亦無所去，但虛妄緣合，本業果報所持顛倒相應，知諸受虛妄，從憶想分別起。菩薩如是觀諸受，不得過去受，不得未來受，不得現在受。是菩薩見過去諸受空，無我無我所，無常無牢堅，無不變異相。如是觀是過去諸受空相，寂滅相無相相，觀未來諸受空，無我無我所，無常無牢無堅，無不變異相。觀未來諸受空相，寂滅相無相相。

「是菩薩如是觀時作是念：『諸受無決定相，無有根本無一定法，不相似故，新新生滅無有住時。』菩薩作是念：『是諸受無作亦無作者，但凡夫顛倒相應心中起三種受，屬本業因，今世緣合故有是諸受，是諸受皆空無有牢固，虛妄之法猶如空拳。』如是觀受，心住一處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩如是觀時作是念：『諸受無決定相，無有根本無一定法，不相似故，新新生滅無有住時。』菩薩作是念：『是諸受無作亦無作者，但凡夫顛倒相應心中起三種受，屬本業因，今世緣合故有是諸受，是諸受皆空無有牢固，虛妄之法猶如空拳。』如是觀受，心住一處。

「菩薩爾時得通達諸受集沒滅相，見諸受不合不散，又受中不見受，作是念：『諸受空，性空故。』即通達諸受無生相。此諸受無生無滅無有成相，是諸受皆無相無成相。如是思惟，受諸受時皆能不著，如實知見諸受相，離諸所受，於此諸受亦無所依，於諸受中心皆放捨，則疾得捨三昧。持世！菩薩摩訶薩如是順受觀受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩爾時得通達諸受集沒滅相，見諸受不合不散，又受中不見受，作是念：『諸受空，性空故。』即通達諸受無生相。此諸受無生無滅無有成相，是諸受皆無相無成相。如是思惟，受諸受時皆能不著，如實知見諸受相，離諸所受，於此諸受亦無所依，於諸受中心皆放捨，則疾得捨三昧。持世！菩薩摩訶薩如是順受觀受。

「持世！何謂菩薩摩訶薩順心觀心？菩薩摩訶薩觀心生滅住異相。如是觀時作是念：『是心無所從來亦無所去，但識緣相故生，無有根本無一定法可得，是心無來無去無住異可得。是心非過去未來現在，是心識緣故從憶念起，是心不在內不在外不在中間。是心無一生相，是心無性無定，無有生者無使生者，起雜業故說名為心。能識雜緣故說名為心，念念生滅相續不斷故，說名為心，但令眾生通達心緣相故。心中無心相，是心從本已來不生不起性常清淨，客塵煩惱染故有分別。心不知心亦不見心。何以故？是心空，性自空故，根本無所有故。是心無一定法，定法不可得故。是心無法若合若散，是心前際不可得，後際不可得，中際不可得，是心無形無能見者，心不自見，不知自性。但凡夫顛倒相應，以虛妄緣識相故起。是心空無我無我所，無常無牢無堅，無不變異相。』如是思惟，得順心念處。是人爾時不分別是心是非心，但善知心無生相，通達是心無生性。何以故？心無決定性，亦無決定相。智者通達是心無生無相，爾時如實觀心生集沒滅相，如是觀時，不得心若集相若滅相，不復分別心滅不滅，而能得心真清淨相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩順心觀心？菩薩摩訶薩觀心生滅住異相。如是觀時作是念：『是心無所從來亦無所去，但識緣相故生，無有根本無一定法可得，是心無來無去無住異可得。是心非過去未來現在，是心識緣故從憶念起，是心不在內不在外不在中間。是心無一生相，是心無性無定，無有生者無使生者，起雜業故說名為心。能識雜緣故說名為心，念念生滅相續不斷故，說名為心，但令眾生通達心緣相故。心中無心相，是心從本已來不生不起性常清淨，客塵煩惱染故有分別。心不知心亦不見心。何以故？是心空，性自空故，根本無所有故。是心無一定法，定法不可得故。是心無法若合若散，是心前際不可得，後際不可得，中際不可得，是心無形無能見者，心不自見，不知自性。但凡夫顛倒相應，以虛妄緣識相故起。是心空無我無我所，無常無牢無堅，無不變異相。』如是思惟，得順心念處。是人爾時不分別是心是非心，但善知心無生相，通達是心無生性。何以故？心無決定性，亦無決定相。智者通達是心無生無相，爾時如實觀心生集沒滅相，如是觀時，不得心若集相若滅相，不復分別心滅不滅，而能得心真清淨相。

「菩薩以是清淨心，客塵所不能惱。何以故？菩薩見知心清淨相，亦知眾生心清淨相，作是念：『心垢故眾生垢，心淨故眾生淨。』如是思惟時，不得心垢相，不得心淨相，但知是心常清淨相。持世！菩薩摩訶薩如是順心觀心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩以是清淨心，客塵所不能惱。何以故？菩薩見知心清淨相，亦知眾生心清淨相，作是念：『心垢故眾生垢，心淨故眾生淨。』如是思惟時，不得心垢相，不得心淨相，但知是心常清淨相。持世！菩薩摩訶薩如是順心觀心。

「持世！何謂菩薩摩訶薩順法觀法？菩薩觀一切法，不見內不見外不見中間，亦不得諸法若過去若未來若現在。但知諸法從眾緣生顛倒起，諸法無有決定相，所謂是諸法屬是人，諸法本體於諸法中無諸法，諸法不在諸法內，不在諸法外，不在中間。諸法不與諸法合亦不散，一切法無根本無一定相。諸法無所有故。不動不作，一切法如虛空無所有故。一切法虛誑如幻，幻相無所有故。一切法常淨相，俱不污故。一切法是不受相，諸受無所有故。一切法如夢，夢性無所有故。一切法無形，形無所有故。一切法如像，性常無故。一切法無名無相，名相無所有故。一切法如響，虛妄所作無所有故。一切法無性，性不可得故。一切法如焰，知無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩順法觀法？菩薩觀一切法，不見內不見外不見中間，亦不得諸法若過去若未來若現在。但知諸法從眾緣生顛倒起，諸法無有決定相，所謂是諸法屬是人，諸法本體於諸法中無諸法，諸法不在諸法內，不在諸法外，不在中間。諸法不與諸法合亦不散，一切法無根本無一定相。諸法無所有故。不動不作，一切法如虛空無所有故。一切法虛誑如幻，幻相無所有故。一切法常淨相，俱不污故。一切法是不受相，諸受無所有故。一切法如夢，夢性無所有故。一切法無形，形無所有故。一切法如像，性常無故。一切法無名無相，名相無所有故。一切法如響，虛妄所作無所有故。一切法無性，性不可得故。一切法如焰，知無所有故。

「菩薩如是觀一切法時，不見諸法若一相若異相，亦不見法與法若合若散，亦不見法依止於法。如是觀時，見一切法無所從來，亦不見一切法住處。何以故？一切法無住無依無起，一切法無住處，住處無所有故，住處不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是觀一切法時，不見諸法若一相若異相，亦不見法與法若合若散，亦不見法依止於法。如是觀時，見一切法無所從來，亦不見一切法住處。何以故？一切法無住無依無起，一切法無住處，住處無所有故，住處不可得故。

「持世！諸法無有差別，一切法無分別相，從眾生顛倒故有用。是諸法無處無方，智者得諸法非一相、非二相、非異相。何以故？持世！一切法不生不作不起，無能作者，一切法離根本，一切法無自性，過諸性故。一切法無歸處，諸歸處無所有故。如是觀諸法，善知諸法無我無人，觀擇諸法性空。是諸法皆空，性自空故。諸法無相，不見相故，於諸法中不起願。即時觀擇一切法無生，作是念：『此中實無有法若生若滅。』如是觀時心住一處，爾時便得通達一切法無生，亦知見一切法集盡滅，亦能入一切法離相離性。何以故？持世！一切法無決定性，智者通達諸法無相離相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！諸法無有差別，一切法無分別相，從眾生顛倒故有用。是諸法無處無方，智者得諸法非一相、非二相、非異相。何以故？持世！一切法不生不作不起，無能作者，一切法離根本，一切法無自性，過諸性故。一切法無歸處，諸歸處無所有故。如是觀諸法，善知諸法無我無人，觀擇諸法性空。是諸法皆空，性自空故。諸法無相，不見相故，於諸法中不起願。即時觀擇一切法無生，作是念：『此中實無有法若生若滅。』如是觀時心住一處，爾時便得通達一切法無生，亦知見一切法集盡滅，亦能入一切法離相離性。何以故？持世！一切法無決定性，智者通達諸法無相離相。

「持世！菩薩摩訶薩順法觀法。如是觀者，於法無所得無所受，於法不為生不為住不為滅故行，而見一切法盡滅相寂滅相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩順法觀法。如是觀者，於法無所得無所受，於法不為生不為住不為滅故行，而見一切法盡滅相寂滅相。

「持世！是名菩薩摩訶薩善觀四念處。何故說名念處？念處者，即是一切法無處，無起處無所有處，能如是入一切法則念不亂，名為念處。又念處，是一切法不住不生不取，如實知見處，名為念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！是名菩薩摩訶薩善觀四念處。何故說名念處？念處者，即是一切法無處，無起處無所有處，能如是入一切法則念不亂，名為念處。又念處，是一切法不住不生不取，如實知見處，名為念處。

持世經五根品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世經五根品第七

「持世！何謂菩薩摩訶薩善知諸根？菩薩摩訶薩正觀出世間五根。何等五？所謂信根、精進根、念根、定根、慧根。菩薩修習五根時，信一切法皆從眾因緣生，顛倒所起虛妄緣合，似如火輪又如夢性。信一切法無常苦不淨無我，如病如瘡無有堅牢，虛偽不實敗壞之相。又信一切法虛妄無所有，猶如空拳如虹雜色誑於小兒，憶想分別假借而有，無有本體無一定法。又信一切法，非過去非未來非現在，信一切法無所從來亦無所去，信一切法空無相無作，信一切法無生無作無起無相離諸相，而信持戒清淨，禪定清淨，智慧清淨，解脫清淨，解脫知見清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩善知諸根？菩薩摩訶薩正觀出世間五根。何等五？所謂信根、精進根、念根、定根、慧根。菩薩修習五根時，信一切法皆從眾因緣生，顛倒所起虛妄緣合，似如火輪又如夢性。信一切法無常苦不淨無我，如病如瘡無有堅牢，虛偽不實敗壞之相。又信一切法虛妄無所有，猶如空拳如虹雜色誑於小兒，憶想分別假借而有，無有本體無一定法。又信一切法，非過去非未來非現在，信一切法無所從來亦無所去，信一切法空無相無作，信一切法無生無作無起無相離諸相，而信持戒清淨，禪定清淨，智慧清淨，解脫清淨，解脫知見清淨。

「菩薩如是成就信根得不退轉，以信為首故能信持戒。是信常不退不失，成就不退法安住不動，信中常隨業果報成就信人，斷一切邪見，不離法求師，但以諸佛為師，常隨諸法實相，知僧行正道，住清淨戒成就忍辱，得如是不動不壞信，增上信故，名為成就信根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是成就信根得不退轉，以信為首故能信持戒。是信常不退不失，成就不退法安住不動，信中常隨業果報成就信人，斷一切邪見，不離法求師，但以諸佛為師，常隨諸法實相，知僧行正道，住清淨戒成就忍辱，得如是不動不壞信，增上信故，名為成就信根。

「持世！何謂菩薩摩訶薩正觀精進根、成就精進根、善知精進根？菩薩摩訶薩行精進不休不息，常欲除五蓋故勤行精進，乃至為聽如是等深法，名為精進。是菩薩求法不休不息精進不退，亦欲斷諸障礙法故，勤行精進而不怯弱，亦為斷種種惡不善衰惱法故勤行精進，又為增長種種善法故勤行精進。是菩薩決定成就精進，不貪著是精進，而入是平等精進，成就不退精進。是人為正方便，通達一切法故發行精進，於精進中不隨他人，於精進中得智慧明成不退相。能得如是不退精進增上精進故，得名成就精進根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩正觀精進根、成就精進根、善知精進根？菩薩摩訶薩行精進不休不息，常欲除五蓋故勤行精進，乃至為聽如是等深法，名為精進。是菩薩求法不休不息精進不退，亦欲斷諸障礙法故，勤行精進而不怯弱，亦為斷種種惡不善衰惱法故勤行精進，又為增長種種善法故勤行精進。是菩薩決定成就精進，不貪著是精進，而入是平等精進，成就不退精進。是人為正方便，通達一切法故發行精進，於精進中不隨他人，於精進中得智慧明成不退相。能得如是不退精進增上精進故，得名成就精進根。

「持世！何謂菩薩摩訶薩能得念根？善修習念根，菩薩摩訶薩常攝念一處，布施柔和具足梵行，持畢竟清淨戒、眾定、眾慧、眾解脫、眾解脫知見，眾常思念淨身口意業，常思念究竟其事，常思念一切法生滅住異相方便，常思念知見苦集滅道諦，常思念諸根力覺道禪定解脫諸三昧方便，常思念一切法不生不滅不作不起不可說相，常思念欲得無生智慧，常思念欲得具足忍智，常思念離智滅智，常思念欲得具足佛法，常思念不使聲聞辟支佛法入心，常思念無礙智慧，常不忘不失不退是念，入如是觀中而不隨他。是人得如是堅牢增上念故，名為成就念根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩能得念根？善修習念根，菩薩摩訶薩常攝念一處，布施柔和具足梵行，持畢竟清淨戒、眾定、眾慧、眾解脫、眾解脫知見，眾常思念淨身口意業，常思念究竟其事，常思念一切法生滅住異相方便，常思念知見苦集滅道諦，常思念諸根力覺道禪定解脫諸三昧方便，常思念一切法不生不滅不作不起不可說相，常思念欲得無生智慧，常思念欲得具足忍智，常思念離智滅智，常思念欲得具足佛法，常思念不使聲聞辟支佛法入心，常思念無礙智慧，常不忘不失不退是念，入如是觀中而不隨他。是人得如是堅牢增上念故，名為成就念根。

「持世！何謂菩薩摩訶薩能得定根、能得定根方便？菩薩摩訶薩於聖地中常行禪定，不依禪定、不貪禪定，善取禪定相，善得禪定方便解，善生禪定，亦能行無緣禪定。悉知諸禪定門，善知入禪定，善知住禪定，善知起禪定，而於禪定無所依止。善知所緣相，善知緣真相，亦不貪受禪味，於諸定中自在遊戲而不隨他，亦不隨禪生。於諸定中得自在力，於諸定中不以為難不以為少，隨意所欲。是人得如是增上禪定故，名得定根，得定根方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩能得定根、能得定根方便？菩薩摩訶薩於聖地中常行禪定，不依禪定、不貪禪定，善取禪定相，善得禪定方便解，善生禪定，亦能行無緣禪定。悉知諸禪定門，善知入禪定，善知住禪定，善知起禪定，而於禪定無所依止。善知所緣相，善知緣真相，亦不貪受禪味，於諸定中自在遊戲而不隨他，亦不隨禪生。於諸定中得自在力，於諸定中不以為難不以為少，隨意所欲。是人得如是增上禪定故，名得定根，得定根方便。

「持世！何謂菩薩摩訶薩成就慧根、得慧根方便？菩薩摩訶薩能成就通達慧根，所謂能正滅諸苦。是人成就是通達慧，處處所用皆得離觀捨觀，成就隨涅槃智慧。成就是慧根故，善知三界皆悉熾然，善知三界皆是苦，以是智慧不處三界。是人觀擇三界一切皆空，皆無相無願，無生無作無起，見出一切有為法道，為具足諸佛法故，勤行精進如救頭然。是菩薩智慧無能沮壞，以是通達智慧能出三界，亦不依止三界事，斷一切有為法中喜，一切可染可著繫縛法中心不貪嗜，於諸五欲心皆厭離，心亦不住色無色界，成就增上智慧，成就無量功德猶如大海，以是智慧於一切法方便中無有疑難。是人以是智慧，通達三界，於三界中心無所繫，得是增上慧故，說名度慧根，得慧根方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩成就慧根、得慧根方便？菩薩摩訶薩能成就通達慧根，所謂能正滅諸苦。是人成就是通達慧，處處所用皆得離觀捨觀，成就隨涅槃智慧。成就是慧根故，善知三界皆悉熾然，善知三界皆是苦，以是智慧不處三界。是人觀擇三界一切皆空，皆無相無願，無生無作無起，見出一切有為法道，為具足諸佛法故，勤行精進如救頭然。是菩薩智慧無能沮壞，以是通達智慧能出三界，亦不依止三界事，斷一切有為法中喜，一切可染可著繫縛法中心不貪嗜，於諸五欲心皆厭離，心亦不住色無色界，成就增上智慧，成就無量功德猶如大海，以是智慧於一切法方便中無有疑難。是人以是智慧，通達三界，於三界中心無所繫，得是增上慧故，說名度慧根，得慧根方便。

「持世！何故名之為根？增上義故說名為根，不動義故說名為根，無能壞故說名為根，無能退故說名為根，不隨他故說名為根，不退轉故說名為根，無能牽故說名為根，隨順正法故說名為根，不貪著故說名為根，不雜故說名為根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何故名之為根？增上義故說名為根，不動義故說名為根，無能壞故說名為根，無能退故說名為根，不隨他故說名為根，不退轉故說名為根，無能牽故說名為根，隨順正法故說名為根，不貪著故說名為根，不雜故說名為根。

「又，持世！菩薩摩訶薩善知眾生諸根，亦能善學分別諸根。菩薩知染欲眾生諸根，知離染欲眾生諸根；知瞋恚眾生諸根，知離瞋恚眾生諸根；知愚癡眾生諸根，知離愚癡眾生諸根；知欲墮惡道眾生諸根，知欲生人中眾生諸根，知欲生天上眾生諸根；知軟心眾生諸根；知上眾生知中眾生知下眾生諸根；知壞敗不壞敗眾生諸根；知勤修不勤修眾生諸根；知巧不巧眾生諸根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，持世！菩薩摩訶薩善知眾生諸根，亦能善學分別諸根。菩薩知染欲眾生諸根，知離染欲眾生諸根；知瞋恚眾生諸根，知離瞋恚眾生諸根；知愚癡眾生諸根，知離愚癡眾生諸根；知欲墮惡道眾生諸根，知欲生人中眾生諸根，知欲生天上眾生諸根；知軟心眾生諸根；知上眾生知中眾生知下眾生諸根；知壞敗不壞敗眾生諸根；知勤修不勤修眾生諸根；知巧不巧眾生諸根。

「知有罪無罪有垢無垢，知瞋礙不瞋礙，知隨順不隨順，知障礙不障礙眾生諸根；知欲界行，知色界無色界行眾生諸根；知厚善根薄善根，知畢定不畢定邪定眾生諸根；知慳貪離慳貪，知戲調不戲調，知狂惑不狂惑，知輕躁不輕躁，知瞋恚不忍，知柔軟能忍，知深厚慳，知具足施眾生諸根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知有罪無罪有垢無垢，知瞋礙不瞋礙，知隨順不隨順，知障礙不障礙眾生諸根；知欲界行，知色界無色界行眾生諸根；知厚善根薄善根，知畢定不畢定邪定眾生諸根；知慳貪離慳貪，知戲調不戲調，知狂惑不狂惑，知輕躁不輕躁，知瞋恚不忍，知柔軟能忍，知深厚慳，知具足施眾生諸根。

「知信者知不信者，知恭敬者知不恭敬者，知具足持戒，知清淨持戒，知具足忍辱；知懈怠知精進，知散心知得定，知無智慧知有智慧，知闇鈍知不闇鈍，知增上慢知不增上慢，知行正道知行邪道，知忘念知得念安慧。知散根知攝根，知壞根不壞根，知淨根不淨根，知明根，知發小乘根，知發辟支佛乘根，知諸菩薩根，知發佛乘根。是菩薩得度如是諸根分別方便，於如是等眾生分別諸根智慧中方便，不隨他故，說名得諸根方便，亦名不為他所牽，亦名不可破壞，亦名不退轉，亦名得方便力，亦名得人根，亦名得諸天、龍神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅、伽人、非人等根，亦名得最自在，亦名得不壞不動，亦名到彼岸者。成就如是功德者，於一切法中，疾得自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知信者知不信者，知恭敬者知不恭敬者，知具足持戒，知清淨持戒，知具足忍辱；知懈怠知精進，知散心知得定，知無智慧知有智慧，知闇鈍知不闇鈍，知增上慢知不增上慢，知行正道知行邪道，知忘念知得念安慧。知散根知攝根，知壞根不壞根，知淨根不淨根，知明根，知發小乘根，知發辟支佛乘根，知諸菩薩根，知發佛乘根。是菩薩得度如是諸根分別方便，於如是等眾生分別諸根智慧中方便，不隨他故，說名得諸根方便，亦名不為他所牽，亦名不可破壞，亦名不退轉，亦名得方便力，亦名得人根，亦名得諸天、龍神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅、伽人、非人等根，亦名得最自在，亦名得不壞不動，亦名到彼岸者。成就如是功德者，於一切法中，疾得自在力。