持世經
姚秦 鳩摩羅什譯4卷CBETA T0482大于一万字 6 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
持世經卷第一
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姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯
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持世經初品第一
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如是我聞：
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一時，佛在王舍城迦蘭陀竹園，與大比丘僧俱。爾時，世尊與若干百千萬眾，恭敬圍繞而為說法。
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會中有菩薩摩訶薩名曰持世，為諸菩薩摩訶薩無量功德莊嚴發心，欲善知一切法彼岸，欲善知發無量願具足無量莊嚴，欲通達無量諸法決定相，欲發無量莊嚴願深心所行清淨，欲善知清淨具足布施，欲善知畢定清淨持戒，欲善知具足忍辱柔軟之心，欲善知清淨精進，欲善知清淨禪定，欲善知通達般若波羅蜜彼岸；以如是等無量功德故，從坐而起偏袒右肩，合掌向佛，白佛言：「世尊！我欲問佛，為利益安樂一切眾生，及諸菩薩摩訶薩不斷佛種者，具足威儀行處不著持戒，具足清淨戒受行大法，善知持無量行處道法。為是諸菩薩故，我今問佛、世尊，云何菩薩摩訶薩能善知諸法實相，亦善分別一切法章句？云何菩薩摩訶薩能得念力，亦轉身成就不斷之念，乃至得阿耨多羅三藐三菩提？」
會中有菩薩摩訶薩名曰持世，為諸菩薩摩訶薩無量功德莊嚴發心，欲善知一切法彼岸，欲善知發無量願具足無量莊嚴，欲通達無量諸法決定相，欲發無量莊嚴願深心所行清淨，欲善知清淨具足布施，欲善知畢定清淨持戒，欲善知具足忍辱柔軟之心，欲善知清淨精進，欲善知清淨禪定，欲善知通達般若波羅蜜彼岸；以如是等無量功德故，從坐而起偏袒右肩，合掌向佛，白佛言：「世尊！我欲問佛，為利益安樂一切眾生，及諸菩薩摩訶薩不斷佛種者，具足威儀行處不著持戒，具足清淨戒受行大法，善知持無量行處道法。為是諸菩薩故，我今問佛、世尊，云何菩薩摩訶薩能善知諸法實相，亦善分別一切法章句？云何菩薩摩訶薩能得念力，亦轉身成就不斷之念，乃至得阿耨多羅三藐三菩提？」
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爾時，世尊告持世菩薩言：「善哉！善哉！持世！汝能為諸菩薩摩訶薩故問如來是事，當知汝則多所安隱眾生憐愍世間，利益安樂諸天世人，亦為今世後世諸菩薩等作大光明，汝之功德不可限量。能問如來如是之事，汝必欲斷一切眾生之疑，愛護一切眾生，為作光明，欲示眾生義利，欲令眾生得度嶮道，欲為眾生作歸作舍作洲作救，欲拔三惡道眾生，欲置眾生於無上道，欲脫眾生生老病死憂悲苦惱，欲與眾生無上涅槃之樂，汝欲於後世守護正法，於後恐怖惡世欲度眾生。持世！汝今善聽諦思念之，吾當為汝解說此事。」
爾時，世尊告持世菩薩言：「善哉！善哉！持世！汝能為諸菩薩摩訶薩故問如來是事，當知汝則多所安隱眾生憐愍世間，利益安樂諸天世人，亦為今世後世諸菩薩等作大光明，汝之功德不可限量。能問如來如是之事，汝必欲斷一切眾生之疑，愛護一切眾生，為作光明，欲示眾生義利，欲令眾生得度嶮道，欲為眾生作歸作舍作洲作救，欲拔三惡道眾生，欲置眾生於無上道，欲脫眾生生老病死憂悲苦惱，欲與眾生無上涅槃之樂，汝欲於後世守護正法，於後恐怖惡世欲度眾生。持世！汝今善聽諦思念之，吾當為汝解說此事。」
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「唯然，世尊！」
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佛告持世：「諸菩薩摩訶薩見四利故，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？當得具足念、當得不斷念、當以安慧而自增長、念常在心。持世！是為諸菩薩摩訶薩見此四利，故勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。
佛告持世：「諸菩薩摩訶薩見四利故，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？當得具足念、當得不斷念、當以安慧而自增長、念常在心。持世！是為諸菩薩摩訶薩見此四利，故勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。
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「持世！諸菩薩摩訶薩復見四利，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？當善知決定諸法義、當善知諸法義、當善知諸法種種因緣、當善入諸法如實門，是為四。
「持世！諸菩薩摩訶薩復見四利，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？當善知決定諸法義、當善知諸法義、當善知諸法種種因緣、當善入諸法如實門，是為四。
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「持世！諸菩薩摩訶薩復見四利，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？當善知無量法相、當修習善知決定無量法、當行無量功德而自增長、當知見諸法生滅相，是為四。
「持世！諸菩薩摩訶薩復見四利，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？當善知無量法相、當修習善知決定無量法、當行無量功德而自增長、當知見諸法生滅相，是為四。
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「持世！諸菩薩摩訶薩復見四利，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？當近阿耨多羅三藐三菩提、當疾具足助菩提法、當不隨他語善知諸法方便故、當善知一切智慧。持世！是為諸菩薩摩訶薩見四利故勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。
「持世！諸菩薩摩訶薩復見四利，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？當近阿耨多羅三藐三菩提、當疾具足助菩提法、當不隨他語善知諸法方便故、當善知一切智慧。持世！是為諸菩薩摩訶薩見四利故勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。
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「持世！諸菩薩摩訶薩復有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？為利益眾生故心無慳垢、常行清淨戒安住毘梨耶波羅蜜故、發行精進不休不息、正思惟故善行般若波羅蜜，是為四。
「持世！諸菩薩摩訶薩復有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？為利益眾生故心無慳垢、常行清淨戒安住毘梨耶波羅蜜故、發行精進不休不息、正思惟故善行般若波羅蜜，是為四。
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「持世！諸菩薩摩訶薩復有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？成就具足深心清淨之願、具足成就清淨所行功德、安住柔和忍辱功德、得分別諸法實相光明，是為四。
「持世！諸菩薩摩訶薩復有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？成就具足深心清淨之願、具足成就清淨所行功德、安住柔和忍辱功德、得分別諸法實相光明，是為四。
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「持世！菩薩摩訶薩復有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？以大欲求一切智、善知分別禪定解脫諸三昧而生大欲、欲得大慈悲喜捨心故方便行清淨行處、善修習決定義，是為四。
「持世！菩薩摩訶薩復有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？以大欲求一切智、善知分別禪定解脫諸三昧而生大欲、欲得大慈悲喜捨心故方便行清淨行處、善修習決定義，是為四。
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「持世！菩薩摩訶薩復有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？具足慧行、亦求清淨智行處、樂無礙智、亦常不離一切智慧之願。持世！是為菩薩摩訶薩有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。
「持世！菩薩摩訶薩復有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？具足慧行、亦求清淨智行處、樂無礙智、亦常不離一切智慧之願。持世！是為菩薩摩訶薩有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。
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「持世！菩薩摩訶薩見四利故能求念力。何等四？當修集具足念根、當行安慧、當具足不斷念、當修集具足四念處，是為四。
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「持世！菩薩摩訶薩復見四利能求念力。何等四？具足諸助菩提法故念常在心、以利念根善修集宿命、具足清淨智慧故當疾得不斷念、當種一切智慧因緣，是為四。
「持世！菩薩摩訶薩復見四利能求念力。何等四？具足諸助菩提法故念常在心、以利念根善修集宿命、具足清淨智慧故當疾得不斷念、當種一切智慧因緣，是為四。
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「持世！菩薩摩訶薩復見四利能求念力。何等四？當修集具足思惟方便、當修習如實智慧、當發勤精進得諸佛法故、當不忘憶念得不斷念力故。
「持世！菩薩摩訶薩復見四利能求念力。何等四？當修集具足思惟方便、當修習如實智慧、當發勤精進得諸佛法故、當不忘憶念得不斷念力故。
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「持世！是為菩薩摩訶薩見四利，故能求念力。
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「持世！菩薩摩訶薩有四法能得念力。何等四？念安慧故常勤精進不休不息、常一其心得諸法實相故、常不放逸正憶念諸法故、常護諸根正思惟故，是為四。
「持世！菩薩摩訶薩有四法能得念力。何等四？念安慧故常勤精進不休不息、常一其心得諸法實相故、常不放逸正憶念諸法故、常護諸根正思惟故，是為四。
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「持世！菩薩摩訶薩復有四法能得念力。何等四？安住清淨持戒、成就清淨威儀行處、除去心中五蓋、不為世法所染離業障煩惱障，是為四。
「持世！菩薩摩訶薩復有四法能得念力。何等四？安住清淨持戒、成就清淨威儀行處、除去心中五蓋、不為世法所染離業障煩惱障，是為四。
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「持世！菩薩摩訶薩復有四法能得念力。何等四？以不散心求善法、勤修習一心相、善知正入諸法門、不樂憒閙遠離在家，是為四。
「持世！菩薩摩訶薩復有四法能得念力。何等四？以不散心求善法、勤修習一心相、善知正入諸法門、不樂憒閙遠離在家，是為四。
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「持世！菩薩摩訶薩復有四法名能得念力。何等四？親近善知識、常修習深法、常樂至諸佛菩薩所、常樂請問修習智慧。持世！是為菩薩摩訶薩有四法，名得念力。
「持世！菩薩摩訶薩復有四法名能得念力。何等四？親近善知識、常修習深法、常樂至諸佛菩薩所、常樂請問修習智慧。持世！是為菩薩摩訶薩有四法，名得念力。
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「持世！菩薩摩訶薩見四利，能修習一切法分別章句慧。何等四？當善知一切諸法實相、當分別一切法所因、當知諸法決定之義、當善知一切法言語章句，是為四。
「持世！菩薩摩訶薩見四利，能修習一切法分別章句慧。何等四？當善知一切諸法實相、當分別一切法所因、當知諸法決定之義、當善知一切法言語章句，是為四。
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「持世！菩薩摩訶薩見四法利，能修集一切法分別章句慧。何等四？當善知諸法隨宜次第、當善知一切法因緣方便、當具足修集一切法方便、當分別知了義未了義經，是為四。
「持世！菩薩摩訶薩見四法利，能修集一切法分別章句慧。何等四？當善知諸法隨宜次第、當善知一切法因緣方便、當具足修集一切法方便、當分別知了義未了義經，是為四。
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「持世！菩薩摩訶薩復見四法利，能修集一切法分別章句慧。何等四？當善學是道是非道慧、當得一切法義說力、當疾得清淨智慧行處、當具足修智波羅蜜。持世！是為菩薩摩訶薩見四法利。能修集一切法分別章句慧。
「持世！菩薩摩訶薩復見四法利，能修集一切法分別章句慧。何等四？當善學是道是非道慧、當得一切法義說力、當疾得清淨智慧行處、當具足修智波羅蜜。持世！是為菩薩摩訶薩見四法利。能修集一切法分別章句慧。
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「持世！菩薩摩訶薩復有四法。能修集一切法分別章句慧。何等四？善知修集諸法集相、善知諸法因滅相、善知諸法緣相、能入因緣方便，是為四。
「持世！菩薩摩訶薩復有四法。能修集一切法分別章句慧。何等四？善知修集諸法集相、善知諸法因滅相、善知諸法緣相、能入因緣方便，是為四。
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「持世！菩薩摩訶薩復有四法，能修集一切法分別章句慧。何等四？善知諸法苦、善知諸法集、善知諸法滅、善知諸法滅道，是為四。
「持世！菩薩摩訶薩復有四法，能修集一切法分別章句慧。何等四？善知諸法苦、善知諸法集、善知諸法滅、善知諸法滅道，是為四。
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「持世！菩薩摩訶薩復有四法，能修集一切法分別章句慧。何等四？善知諸法合散方便、得先因力、善知諸法所宜、善知分別文字章句，是為四。
「持世！菩薩摩訶薩復有四法，能修集一切法分別章句慧。何等四？善知諸法合散方便、得先因力、善知諸法所宜、善知分別文字章句，是為四。
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「持世！菩薩摩訶薩復有四法，能修集一切法分別章句慧。何等四？善知不了義經、於了義經中不隨他語、善知一切法相印、亦善安住一切法無相智中。持世！是為菩薩摩訶薩有四法，能修集一切法分別章句慧。
「持世！菩薩摩訶薩復有四法，能修集一切法分別章句慧。何等四？善知不了義經、於了義經中不隨他語、善知一切法相印、亦善安住一切法無相智中。持世！是為菩薩摩訶薩有四法，能修集一切法分別章句慧。
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「持世！菩薩摩訶薩有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四？明了善不善法、成就第一念安慧、能離五蓋心、終不忘念阿耨多羅三藐三菩提心，是為四。
「持世！菩薩摩訶薩有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四？明了善不善法、成就第一念安慧、能離五蓋心、終不忘念阿耨多羅三藐三菩提心，是為四。
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「持世！菩薩摩訶薩復有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四？善修集四念處、善修集學分別慧、於諸禪定智慧為首、於決定智慧中得通達，是為四。
「持世！菩薩摩訶薩復有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四？善修集四念處、善修集學分別慧、於諸禪定智慧為首、於決定智慧中得通達，是為四。
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「持世！菩薩摩訶薩復有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四？得諸陀羅尼門、亦修集無生智、入於盡智、亦觀於滅智，是為四。
「持世！菩薩摩訶薩復有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四？得諸陀羅尼門、亦修集無生智、入於盡智、亦觀於滅智，是為四。
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「持世！菩薩摩訶薩復有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四？斷於愛恚、不貪著一切有為法、心通達無為智慧、至如來所行處。持世！是為菩薩摩訶薩有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提心。
「持世！菩薩摩訶薩復有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四？斷於愛恚、不貪著一切有為法、心通達無為智慧、至如來所行處。持世！是為菩薩摩訶薩有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提心。
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「持世！菩薩摩訶薩有五淨智力，能具足得如上功德。何等五？深心淨智力、願淨智力、善根淨智力、迴向淨智力、障業淨智力，是為五。
「持世！菩薩摩訶薩有五淨智力，能具足得如上功德。何等五？深心淨智力、願淨智力、善根淨智力、迴向淨智力、障業淨智力，是為五。
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「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆具足能得如上功德。何等五？威儀行處淨智力、念具足淨智力、方便淨智力、緣眾生淨智力、緣相淨智力，是為五。
「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆具足能得如上功德。何等五？威儀行處淨智力、念具足淨智力、方便淨智力、緣眾生淨智力、緣相淨智力，是為五。
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「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，能具足得如上功德。何等五？捨心淨智力、利益眾生淨智力、生大慈淨智力、生大悲淨智力、生大喜大捨淨智力，是為五。
「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，能具足得如上功德。何等五？捨心淨智力、利益眾生淨智力、生大慈淨智力、生大悲淨智力、生大喜大捨淨智力，是為五。
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「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆能具足得如上功德。何等五？持戒淨智力、不著持戒淨智力、忍辱淨智力、不著忍辱淨智力、多聞淨智力，是為五。
「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆能具足得如上功德。何等五？持戒淨智力、不著持戒淨智力、忍辱淨智力、不著忍辱淨智力、多聞淨智力，是為五。
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「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆能具足得如上功德。何等五？深精進淨智力、受精進淨智力、禪定淨智力、禪定方便淨智力、止觀方便淨智力，是為五。
「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆能具足得如上功德。何等五？深精進淨智力、受精進淨智力、禪定淨智力、禪定方便淨智力、止觀方便淨智力，是為五。
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「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆能具足得如上功德。何等五？慧淨智力、多聞決定方便淨智力、世間出世間淨智力、慧方便淨智力、有為無為淨智力，是為五。
「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆能具足得如上功德。何等五？慧淨智力、多聞決定方便淨智力、世間出世間淨智力、慧方便淨智力、有為無為淨智力，是為五。
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「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆能具足得如上功德。何等五？觀方便淨智力、明解脫淨智力、無生相淨智力、一相無相淨智力、第一義世諦義淨智力。持世！是為菩薩摩訶薩有是五淨智力，疾得具足如是一切功德。持世！以是利故，菩薩摩訶薩於是淨智力中應勤修集。
「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆能具足得如上功德。何等五？觀方便淨智力、明解脫淨智力、無生相淨智力、一相無相淨智力、第一義世諦義淨智力。持世！是為菩薩摩訶薩有是五淨智力，疾得具足如是一切功德。持世！以是利故，菩薩摩訶薩於是淨智力中應勤修集。
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「持世！菩薩摩訶薩成就三法，於是淨智力中能勤修集。何等三？一者欲、二者精進、三者不放逸，菩薩摩訶薩成就此三法，能於是具足一切功德淨智力中能勤修集。何以故？持世！欲、精進、不放逸，皆是一切法根本。菩薩摩訶薩得是淨智力，能疾得一切智，亦名精進不退者，亦名不退法者，亦以此功德疾得增長，亦於一切法中疾得淨智力。
「持世！菩薩摩訶薩成就三法，於是淨智力中能勤修集。何等三？一者欲、二者精進、三者不放逸，菩薩摩訶薩成就此三法，能於是具足一切功德淨智力中能勤修集。何以故？持世！欲、精進、不放逸，皆是一切法根本。菩薩摩訶薩得是淨智力，能疾得一切智，亦名精進不退者，亦名不退法者，亦以此功德疾得增長，亦於一切法中疾得淨智力。
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「持世！若有人如是一切法中得淨智力者，是為世間福田，是人次我能消供養，是人能至如來行處，是人能觀如來法，是人不久能證如來智慧。
「持世！若有人如是一切法中得淨智力者，是為世間福田，是人次我能消供養，是人能至如來行處，是人能觀如來法，是人不久能證如來智慧。
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「持世！我本無量阿僧祇劫行菩薩道時，然燈佛與我受記：『汝過阿僧祇劫當得作佛。』即時遍知如是淨智力。
「持世！我本無量阿僧祇劫行菩薩道時，然燈佛與我受記：『汝過阿僧祇劫當得作佛。』即時遍知如是淨智力。
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「持世！若有人於一切法中能成就如是淨智力者，是人當得阿耨多羅三藐三菩提，如我今得；是人亦轉法輪，如我今轉；是人亦師子吼，如我今師子吼；是人亦於一切法中得自在力，如我今也。持世！汝等於此淨智力中當勤精進，不久自然具足一切智慧。
「持世！若有人於一切法中能成就如是淨智力者，是人當得阿耨多羅三藐三菩提，如我今得；是人亦轉法輪，如我今轉；是人亦師子吼，如我今師子吼；是人亦於一切法中得自在力，如我今也。持世！汝等於此淨智力中當勤精進，不久自然具足一切智慧。
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「持世！過去無量阿僧祇劫，有佛號智高王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。
「持世！過去無量阿僧祇劫，有佛號智高王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。
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「持世！是智高王如來，有無量聲聞僧，亦有無量諸菩薩僧，是佛本願因緣所致。是智高王佛土無三惡道，其諸眾生不覺有苦，畢竟具足安隱快樂，離欲多者能障五蓋。是諸眾生成就如是清淨快樂，如人入第四禪樂。是智高王佛壽六百萬億那由他劫。
「持世！是智高王如來，有無量聲聞僧，亦有無量諸菩薩僧，是佛本願因緣所致。是智高王佛土無三惡道，其諸眾生不覺有苦，畢竟具足安隱快樂，離欲多者能障五蓋。是諸眾生成就如是清淨快樂，如人入第四禪樂。是智高王佛壽六百萬億那由他劫。
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「持世！是時國土唯佛為王，更無有王，國土眾生皆號佛為法王。是智高王佛多為諸菩薩，說是斷一切眾生疑喜一切眾生心菩薩藏經。爾時有五百菩薩，聞是諸菩薩淨智力，發如是精進力，盡形不生坐心，盡形不生衣服想，盡形不生我想眾生想人想男女想，盡形終不多食，但修集如是淨智力，勤行精進。五百菩薩以是善根因緣，命終皆生過東方十萬億國土，既生不久，修集是法故，得識宿命成就利根。其國土佛號無量花積王，現在說法，其諸菩薩始年十六，於無量花積王佛所出家，六十億歲行童子梵行，亦修行如是精進。
「持世！是時國土唯佛為王，更無有王，國土眾生皆號佛為法王。是智高王佛多為諸菩薩，說是斷一切眾生疑喜一切眾生心菩薩藏經。爾時有五百菩薩，聞是諸菩薩淨智力，發如是精進力，盡形不生坐心，盡形不生衣服想，盡形不生我想眾生想人想男女想，盡形終不多食，但修集如是淨智力，勤行精進。五百菩薩以是善根因緣，命終皆生過東方十萬億國土，既生不久，修集是法故，得識宿命成就利根。其國土佛號無量花積王，現在說法，其諸菩薩始年十六，於無量花積王佛所出家，六十億歲行童子梵行，亦修行如是精進。
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「持世！是五百菩薩得值如是等二十億佛，於諸佛所勤行精進，成就第一念安慧，末後值無量力高王佛與其授記，過萬劫已當得阿耨多羅三藐三菩提。是五百人於萬劫中，得值二萬億佛具足佛道，於一劫中次第得阿耨多羅三藐三菩提。
「持世！是五百菩薩得值如是等二十億佛，於諸佛所勤行精進，成就第一念安慧，末後值無量力高王佛與其授記，過萬劫已當得阿耨多羅三藐三菩提。是五百人於萬劫中，得值二萬億佛具足佛道，於一劫中次第得阿耨多羅三藐三菩提。
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「持世！當知菩薩摩訶薩欲疾得阿耨多羅三藐三菩提者，於是淨智力中，應生欲精進不放逸。何以故？持世！諸佛阿耨多羅三藐三菩提，皆以欲、精進、不放逸為根本，及餘助道法，能具足佛法者。
「持世！當知菩薩摩訶薩欲疾得阿耨多羅三藐三菩提者，於是淨智力中，應生欲精進不放逸。何以故？持世！諸佛阿耨多羅三藐三菩提，皆以欲、精進、不放逸為根本，及餘助道法，能具足佛法者。
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「持世！我以如是精進得值二十億佛，於諸法中世世成就念力，世世得識宿命，修集是法不休不息，我終不失是欲、精進、不放逸，我當成就欲、精進、不放逸。」
「持世！我以如是精進得值二十億佛，於諸法中世世成就念力，世世得識宿命，修集是法不休不息，我終不失是欲、精進、不放逸，我當成就欲、精進、不放逸。」
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爾時，世尊以大慈悲心顧視四方，現神通力，使三千大千世界諸閻浮提皆有化佛，為諸眾生說是斷一切眾生疑喜一切眾生心菩薩藏經。復以神力，令竹園中在會大眾皆見諸佛，遍閻浮提各各說法。大眾咸悅，從坐而起，皆共禮佛，作是言：「希有世尊！諸佛如來神力不可思議，成就無量不可思議法。」
爾時，世尊以大慈悲心顧視四方，現神通力，使三千大千世界諸閻浮提皆有化佛，為諸眾生說是斷一切眾生疑喜一切眾生心菩薩藏經。復以神力，令竹園中在會大眾皆見諸佛，遍閻浮提各各說法。大眾咸悅，從坐而起，皆共禮佛，作是言：「希有世尊！諸佛如來神力不可思議，成就無量不可思議法。」
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爾時，佛告大眾：「諸善男子！如來是事未足為難。所以者何？如來善能通達法性故。若一毛孔出神通力，光明普照十方恒河沙世界，演說法音，於一毛孔百千萬億分未盡其一，如來成就如是不可思議功德。
爾時，佛告大眾：「諸善男子！如來是事未足為難。所以者何？如來善能通達法性故。若一毛孔出神通力，光明普照十方恒河沙世界，演說法音，於一毛孔百千萬億分未盡其一，如來成就如是不可思議功德。
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「諸善男子！如來深觀眾生心而為說法。諸善男子！今世眾生少有於是法中能行欲樂。諸善男子！今世眾生少有於是法中能行精進。諸善男子！今世眾生少有於是法中能行不放逸。何以故？如來今出五濁惡世，所謂眾生濁、見濁、命濁、煩惱濁、劫濁。諸善男子！若有乃至一人能信受如是甚深清淨法、能至佛慧，是為希有！何況能信解如來所行？
「諸善男子！如來深觀眾生心而為說法。諸善男子！今世眾生少有於是法中能行欲樂。諸善男子！今世眾生少有於是法中能行精進。諸善男子！今世眾生少有於是法中能行不放逸。何以故？如來今出五濁惡世，所謂眾生濁、見濁、命濁、煩惱濁、劫濁。諸善男子！若有乃至一人能信受如是甚深清淨法、能至佛慧，是為希有！何況能信解如來所行？
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「諸善男子！我常長夜莊嚴如是願，如是精進忍辱行，為苦惱眾生無救護者、無依止者、多墮惡道者，我於爾時當成佛道，利益無量阿僧祇眾生。諸善男子！當知如來恩力本清淨，願精進故，能令無量阿僧祇眾生信解受持如是深法。
「諸善男子！我常長夜莊嚴如是願，如是精進忍辱行，為苦惱眾生無救護者、無依止者、多墮惡道者，我於爾時當成佛道，利益無量阿僧祇眾生。諸善男子！當知如來恩力本清淨，願精進故，能令無量阿僧祇眾生信解受持如是深法。
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「諸善男子！我於先世教化眾生，是諸眾生能解我法。諸善男子！今佛以十力、四無所畏，少能令眾生信解如是甚深之法。若有眾生住是法中者，皆是如來恩力方便故。我長夜不離如是深法，我亦長夜大慈大悲大喜大捨攝取眾生。少有如來出五濁世利益眾生。何以故？諸善男子！我於先世，以大精進力大方便力教化眾生，集是阿耨多羅三藐三菩提。
「諸善男子！我於先世教化眾生，是諸眾生能解我法。諸善男子！今佛以十力、四無所畏，少能令眾生信解如是甚深之法。若有眾生住是法中者，皆是如來恩力方便故。我長夜不離如是深法，我亦長夜大慈大悲大喜大捨攝取眾生。少有如來出五濁世利益眾生。何以故？諸善男子！我於先世，以大精進力大方便力教化眾生，集是阿耨多羅三藐三菩提。
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「諸善男子！我念過世，一日之中捨千身布施利益眾生。諸善男子！我於若干千萬世，見飢餓眾生故，自割身肉煮以與之，我於爾時心無憂悔，但於眾生普行大悲。諸善男子！當知我如是以大精進大方便力教化眾生，集是阿耨多羅三藐三菩提。是故，諸善男子！應發如是欲、精進、不放逸，修集阿耨多羅三藐三菩提，如我行菩薩道時，汝等亦當如我利益教化眾生。
「諸善男子！我念過世，一日之中捨千身布施利益眾生。諸善男子！我於若干千萬世，見飢餓眾生故，自割身肉煮以與之，我於爾時心無憂悔，但於眾生普行大悲。諸善男子！當知我如是以大精進大方便力教化眾生，集是阿耨多羅三藐三菩提。是故，諸善男子！應發如是欲、精進、不放逸，修集阿耨多羅三藐三菩提，如我行菩薩道時，汝等亦當如我利益教化眾生。
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「諸善男子！是賢劫中諸佛出世，無不讚我，作如是言：『釋迦牟尼佛深行精進如是，釋迦牟尼佛具足精進如是，釋迦牟尼佛具足精進波羅蜜如是。釋迦牟尼佛行菩薩道時，教化眾生如是，出於五濁，利益無量阿僧祇眾生。』諸善男子！如是行道故，應勤生欲、精進、不放逸。
「諸善男子！是賢劫中諸佛出世，無不讚我，作如是言：『釋迦牟尼佛深行精進如是，釋迦牟尼佛具足精進如是，釋迦牟尼佛具足精進波羅蜜如是。釋迦牟尼佛行菩薩道時，教化眾生如是，出於五濁，利益無量阿僧祇眾生。』諸善男子！如是行道故，應勤生欲、精進、不放逸。
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「諸善男子！我今雖得阿耨多羅三藐三菩提，精進猶不休息，至涅槃時猶發精進，碎身骨如芥子解散支節。何以故？憐愍未來世眾生故。我先世行菩薩道時，所化眾生或行錯謬墮諸難處，欲勉濟之起大悲心，分布舍利乃至如芥子皆與神力。我滅度後，若有眾生應以舍利度者心得清淨，得清淨已，處處地中隨願成就。
「諸善男子！我今雖得阿耨多羅三藐三菩提，精進猶不休息，至涅槃時猶發精進，碎身骨如芥子解散支節。何以故？憐愍未來世眾生故。我先世行菩薩道時，所化眾生或行錯謬墮諸難處，欲勉濟之起大悲心，分布舍利乃至如芥子皆與神力。我滅度後，若有眾生應以舍利度者心得清淨，得清淨已，處處地中隨願成就。
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「諸善男子！我先世行道時，於眾生中成就如是悲心，碎身舍利普使分布，是我本願。我以如是無量福德因緣大悲心故，於後惡世普覆眾生。
「諸善男子！我先世行道時，於眾生中成就如是悲心，碎身舍利普使分布，是我本願。我以如是無量福德因緣大悲心故，於後惡世普覆眾生。
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「諸善男子！若諸菩薩於此法中，能生欲、精進、不放逸，必發是願，於後末世受持讀誦為人廣說如是等經，我當以神力令諸菩薩受持讀誦為人廣說，我亦以如是經囑累是諸菩薩，以其能受持讀誦為人廣說故。所以者何？諸善男子！隨是經所住，當知其土有佛不滅，是故如來以此經囑累諸菩薩。
「諸善男子！若諸菩薩於此法中，能生欲、精進、不放逸，必發是願，於後末世受持讀誦為人廣說如是等經，我當以神力令諸菩薩受持讀誦為人廣說，我亦以如是經囑累是諸菩薩，以其能受持讀誦為人廣說故。所以者何？諸善男子！隨是經所住，當知其土有佛不滅，是故如來以此經囑累諸菩薩。
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「諸善男子！當知我宿世以如是因緣攝取眾生，今世亦復攝取眾生，後世亦復攝取眾生，所謂護念如是經法，於後五百歲普流布故。
「諸善男子！當知我宿世以如是因緣攝取眾生，今世亦復攝取眾生，後世亦復攝取眾生，所謂護念如是經法，於後五百歲普流布故。
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「諸善男子！若於今世若我滅後，若聚落城邑山林曠野，有如是等經，若能受持讀誦為人解說，當知此中則為有佛。何以故？我說諸佛即是法身，以見法故則為見佛，佛不應以色身見。若人信法聽法，是人則為信佛亦聽佛語。若人於此法中，能如說修行，是人則為見佛，是人名為實語者、法語者、隨法行者。
「諸善男子！若於今世若我滅後，若聚落城邑山林曠野，有如是等經，若能受持讀誦為人解說，當知此中則為有佛。何以故？我說諸佛即是法身，以見法故則為見佛，佛不應以色身見。若人信法聽法，是人則為信佛亦聽佛語。若人於此法中，能如說修行，是人則為見佛，是人名為實語者、法語者、隨法行者。
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「諸善男子！我身非法非非法，是名隨法行，是名第一法施，所謂不著法不著非法。何以故？若著法者，不名見佛。
「諸善男子！我身非法非非法，是名隨法行，是名第一法施，所謂不著法不著非法。何以故？若著法者，不名見佛。
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「諸善男子！不著一切法名為見佛。若於一切法中無所見者，是名見佛。何以故？如來不可以法說，不可以非法說，亦不可以法見。所以者何？諸善男子！如經中說：『汝等比丘！若知我法如栰喻者，法尚應捨，何況非法？』若能捨法非法，是名見佛。何以故？如來名為捨一切法者，不貪不受諸法名字，不墮名字法中。何況墮非法名字中？
「諸善男子！不著一切法名為見佛。若於一切法中無所見者，是名見佛。何以故？如來不可以法說，不可以非法說，亦不可以法見。所以者何？諸善男子！如經中說：『汝等比丘！若知我法如栰喻者，法尚應捨，何況非法？』若能捨法非法，是名見佛。何以故？如來名為捨一切法者，不貪不受諸法名字，不墮名字法中。何況墮非法名字中？
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「諸善男子！捨離一切法名字，名為如來，能如是見者，名為見如來。何以故？捨離見一切法故，名為見如來，以一切法不可得故。如實知見一切法故，名為見如來。
「諸善男子！捨離一切法名字，名為如來，能如是見者，名為見如來。何以故？捨離見一切法故，名為見如來，以一切法不可得故。如實知見一切法故，名為見如來。
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「諸善男子！若一切法不可得，捨離一切法，是中即無戲論，無是法非法名字，無行無示，是名見如來。若人能如是見法者，是名見如來。若能如是見如來者，是名正見。若異見者名為邪見，若邪見者則為妄見，是人不名為真見。
「諸善男子！若一切法不可得，捨離一切法，是中即無戲論，無是法非法名字，無行無示，是名見如來。若人能如是見法者，是名見如來。若能如是見如來者，是名正見。若異見者名為邪見，若邪見者則為妄見，是人不名為真見。
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「諸善男子！真見者斷一切語言道，非真非妄非有非無，離一切法不取一切法，不得一切法，如是見者，名為見如來。何以故？諸善男子！如來不以法性見，見一切法性離者，名為如來。若能如是見者，名為正見。
「諸善男子！真見者斷一切語言道，非真非妄非有非無，離一切法不取一切法，不得一切法，如是見者，名為見如來。何以故？諸善男子！如來不以法性見，見一切法性離者，名為如來。若能如是見者，名為正見。
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「諸善男子！汝等應如是見如來。汝等且觀，如我所說觀於如來。如是觀者，當知一切法皆是如來，當得一切法如，當得一切法實相，當得一切法非虛妄相，當知一切法是如來法，當知一切法是如來行處，當知一切法是不可思議行處。
「諸善男子！汝等應如是見如來。汝等且觀，如我所說觀於如來。如是觀者，當知一切法皆是如來，當得一切法如，當得一切法實相，當得一切法非虛妄相，當知一切法是如來法，當知一切法是如來行處，當知一切法是不可思議行處。
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「諸善男子！是故我說一切法是如來行處，如來行處是無行處。何以故？一切法行處，是中無法可行，是故說無行處是如來行處。一切法行處即是無行處，無行處即是如來行處。何以故？一切法行處無所有故，無行處是如來行處。一切行處入如來行處，則非行處。如來通達證是法故，是名無行處是如來行處。
「諸善男子！是故我說一切法是如來行處，如來行處是無行處。何以故？一切法行處，是中無法可行，是故說無行處是如來行處。一切法行處即是無行處，無行處即是如來行處。何以故？一切法行處無所有故，無行處是如來行處。一切行處入如來行處，則非行處。如來通達證是法故，是名無行處是如來行處。
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「諸善男子！能知一切法無行處，是人能入如來行處，是人能觀如來行處，是人能求如來行處，是人亦不著如來行處。何以故？是人知無行處是如來行處，離行處是如來行處。所謂一切法不可得、不可分別、不可貪故，是名非行處是如來行處，是名入智行處，不入一切法故。何以故？一切法無門故，以是門入。
「諸善男子！能知一切法無行處，是人能入如來行處，是人能觀如來行處，是人能求如來行處，是人亦不著如來行處。何以故？是人知無行處是如來行處，離行處是如來行處。所謂一切法不可得、不可分別、不可貪故，是名非行處是如來行處，是名入智行處，不入一切法故。何以故？一切法無門故，以是門入。
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「諸善男子！一切法無入無出，一切法無形。所以者何？如來於法無所得。何法若出若入、若見若說？諸善男子！是名入一切法門，以不入相故，一切法無合無散無縛無解，是一切法門以無門故，說是門名為不可出門不可入門，不可歸門不可說門，畢竟無生門，以是法門，於法無所知無所見。以是法門，於法無證無所入。何以故？諸善男子！一切法無門，門不可得故。虛空是一切法門，從本已來性清淨故。無斷是一切法門，斷無所有故。無邊是一切法門，邊不可得故。無量是一切法門，量不可得故。無際是一切法門，諸際無所有故。
「諸善男子！一切法無入無出，一切法無形。所以者何？如來於法無所得。何法若出若入、若見若說？諸善男子！是名入一切法門，以不入相故，一切法無合無散無縛無解，是一切法門以無門故，說是門名為不可出門不可入門，不可歸門不可說門，畢竟無生門，以是法門，於法無所知無所見。以是法門，於法無證無所入。何以故？諸善男子！一切法無門，門不可得故。虛空是一切法門，從本已來性清淨故。無斷是一切法門，斷無所有故。無邊是一切法門，邊不可得故。無量是一切法門，量不可得故。無際是一切法門，諸際無所有故。
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「諸善男子！若有善男子、善女人能入是法門者，則入一切法門，則知一切法門，則說一切法門。」
「諸善男子！若有善男子、善女人能入是法門者，則入一切法門，則知一切法門，則說一切法門。」
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持世經五陰品第二之一
持世經五陰品第二之一
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爾時，佛告持世菩薩：「持世！若菩薩摩訶薩欲得一切法實相，若欲善分別一切法章句，若欲得念力，若欲轉身具足得不斷念，乃至得阿耨多羅三藐三菩提者，當疾入如是法門，於是法門得智慧光明。何以故？於是法中疾得具足故。
爾時，佛告持世菩薩：「持世！若菩薩摩訶薩欲得一切法實相，若欲善分別一切法章句，若欲得念力，若欲轉身具足得不斷念，乃至得阿耨多羅三藐三菩提者，當疾入如是法門，於是法門得智慧光明。何以故？於是法中疾得具足故。
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「又復，持世！菩薩摩訶薩勤修集如是法門，入是法方便門者，則能得分別陰方便，界方便，入方便，因緣生法方便，四念處方便，五根方便，八聖道分方便，世間出世間法方便，分別有為無為法方便。
「又復，持世！菩薩摩訶薩勤修集如是法門，入是法方便門者，則能得分別陰方便，界方便，入方便，因緣生法方便，四念處方便，五根方便，八聖道分方便，世間出世間法方便，分別有為無為法方便。
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「持世！何謂菩薩分別五陰方便？菩薩摩訶薩正觀五取陰，所謂無明陰是五取陰，苦陰是五取陰，癡陰是五取陰，病陰癰陰，如箭入身陰是五取陰。菩薩分別觀察選擇色取陰。云何為分別觀察選擇色取陰？是色取陰從四大生，假名為色取陰，是色陰無有自性，但以四大和合，假名為色陰。色陰無有作者，無使作者，無作無起無出，名為色陰。但以先業因緣四大所攝，數名色陰，非陰是色陰，譬如虛空，陰實無生相。若說虛空陰，是中無有法生，但有名字，故名為虛空陰。凡夫於此無陰陰相，以顛倒心故，無實實相貪著我五陰我所五陰，我色陰我所色陰，如是貪著。是諸凡夫貪著色已，於色中依止我我所，有色受色取色著色依色，受行種種惡不善業。我等不應隨凡夫學，我等應勤修集助菩提法，今應正觀色陰。
「持世！何謂菩薩分別五陰方便？菩薩摩訶薩正觀五取陰，所謂無明陰是五取陰，苦陰是五取陰，癡陰是五取陰，病陰癰陰，如箭入身陰是五取陰。菩薩分別觀察選擇色取陰。云何為分別觀察選擇色取陰？是色取陰從四大生，假名為色取陰，是色陰無有自性，但以四大和合，假名為色陰。色陰無有作者，無使作者，無作無起無出，名為色陰。但以先業因緣四大所攝，數名色陰，非陰是色陰，譬如虛空，陰實無生相。若說虛空陰，是中無有法生，但有名字，故名為虛空陰。凡夫於此無陰陰相，以顛倒心故，無實實相貪著我五陰我所五陰，我色陰我所色陰，如是貪著。是諸凡夫貪著色已，於色中依止我我所，有色受色取色著色依色，受行種種惡不善業。我等不應隨凡夫學，我等應勤修集助菩提法，今應正觀色陰。
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「菩薩正觀色陰時，知同水沫聚。云何知同水沫聚？無聚是水沫聚？但從眾緣生，不可執捉無有堅牢，水沫聚中無有聚相，無聚是水沫聚；色陰亦如是，色陰中無有陰相。
「菩薩正觀色陰時，知同水沫聚。云何知同水沫聚？無聚是水沫聚？但從眾緣生，不可執捉無有堅牢，水沫聚中無有聚相，無聚是水沫聚；色陰亦如是，色陰中無有陰相。
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「菩薩如是觀時，作是念：『凡夫不能正觀虛妄色，不能如實知色無常，不能如實知色相。我等入正道，不應貪著虛妄，不應貪著色。何以故？色是不可貪著相，色但有名字無決定相，當觀是色無決定相，離名字故名之為色。又說色名惱壞相，智者通達知是無相，我等應當善知修集色無相方便，不貪著色相。若人貪著色相，即貪著色，我等應善知入色相。』
「菩薩如是觀時，作是念：『凡夫不能正觀虛妄色，不能如實知色無常，不能如實知色相。我等入正道，不應貪著虛妄，不應貪著色。何以故？色是不可貪著相，色但有名字無決定相，當觀是色無決定相，離名字故名之為色。又說色名惱壞相，智者通達知是無相，我等應當善知修集色無相方便，不貪著色相。若人貪著色相，即貪著色，我等應善知入色相。』
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「菩薩如是正觀時，如實觀察選擇色，是色陰皆從凡夫憶想分別起。若法從憶想分別起，即是不生，一切憶想分別皆非真實。凡夫依止顛倒所起色，為色所縛為色所害，往來苦惱，無明癡闇故貪色不捨，見色有常牢固，是凡夫人為色縛。色所縛故，往來地獄、畜生、餓鬼、天人，深貪色味，不觀色中有諸過惡。我等不應隨凡夫學，應當觀察選擇分別修習色方便。
「菩薩如是正觀時，如實觀察選擇色，是色陰皆從凡夫憶想分別起。若法從憶想分別起，即是不生，一切憶想分別皆非真實。凡夫依止顛倒所起色，為色所縛為色所害，往來苦惱，無明癡闇故貪色不捨，見色有常牢固，是凡夫人為色縛。色所縛故，往來地獄、畜生、餓鬼、天人，深貪色味，不觀色中有諸過惡。我等不應隨凡夫學，應當觀察選擇分別修習色方便。
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「分別觀察選擇色時，見色性如夢，譬如夢中色，皆從憶想分別覺觀起，曾所見聞覺知因緣起，是夢中亦知彼我，亦見地水火風，亦見山河叢林。夢中色相無有決定，但以憶想故有。色陰相亦如是，從先世業因緣出，無有決定性。菩薩如是思惟不取色。若我若我所，但正觀色如實無常相虛妄顛倒，眾生顛倒貪著取色，若我色若我所色，若彼色若彼所色。如是正觀察選擇色時，不得色，不見色性，亦不貪著色無常。
「分別觀察選擇色時，見色性如夢，譬如夢中色，皆從憶想分別覺觀起，曾所見聞覺知因緣起，是夢中亦知彼我，亦見地水火風，亦見山河叢林。夢中色相無有決定，但以憶想故有。色陰相亦如是，從先世業因緣出，無有決定性。菩薩如是思惟不取色。若我若我所，但正觀色如實無常相虛妄顛倒，眾生顛倒貪著取色，若我色若我所色，若彼色若彼所色。如是正觀察選擇色時，不得色，不見色性，亦不貪著色無常。
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「菩薩爾時若於色中，愛念貪著皆悉除斷，善知色正相，善知色平等相，善知色滅相，善知色滅道相，善知色陰無所從來亦無所去，作是念：『是身色陰，皆從業果報覺觀起，四大所攝。是身色陰，非我非彼無有所屬，無所從起。』觀色陰如是，內色不貪不受，外色不貪不受，過去色不貪不受，未來色不貪不受，現在色不貪不受，即知一切色陰是無生相。是菩薩爾時不滅色亦不求滅色法。持世！菩薩摩訶薩觀察選擇色取陰如是。
「菩薩爾時若於色中，愛念貪著皆悉除斷，善知色正相，善知色平等相，善知色滅相，善知色滅道相，善知色陰無所從來亦無所去，作是念：『是身色陰，皆從業果報覺觀起，四大所攝。是身色陰，非我非彼無有所屬，無所從起。』觀色陰如是，內色不貪不受，外色不貪不受，過去色不貪不受，未來色不貪不受，現在色不貪不受，即知一切色陰是無生相。是菩薩爾時不滅色亦不求滅色法。持世！菩薩摩訶薩觀察選擇色取陰如是。
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「持世！何謂菩薩摩訶薩觀察選擇受取陰？菩薩作是思惟：『是苦受樂受不苦不樂受，皆從因緣生，屬諸因緣入受相中。此中無有受者，但以貪著故，貪著者即是不真虛妄，從憶想分別起。』是菩薩如是思惟時，作是念：『是凡夫為虛妄受所縛，為三受所害，所謂苦樂不苦不樂受。是凡夫若受樂，為愛結所使，以愛結所使故，能起惡業。若受苦，為恚結所使，以恚結所使故，起諸惡業。若受不苦不樂受，為無明結所使，是人因無明結所使故，不脫憂悲苦惱。我等今不應隨凡夫學，應正觀諸法，我等應如實觀諸受。』
「持世！何謂菩薩摩訶薩觀察選擇受取陰？菩薩作是思惟：『是苦受樂受不苦不樂受，皆從因緣生，屬諸因緣入受相中。此中無有受者，但以貪著故，貪著者即是不真虛妄，從憶想分別起。』是菩薩如是思惟時，作是念：『是凡夫為虛妄受所縛，為三受所害，所謂苦樂不苦不樂受。是凡夫若受樂，為愛結所使，以愛結所使故，能起惡業。若受苦，為恚結所使，以恚結所使故，起諸惡業。若受不苦不樂受，為無明結所使，是人因無明結所使故，不脫憂悲苦惱。我等今不應隨凡夫學，應正觀諸法，我等應如實觀諸受。』
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「菩薩如實觀受陰，作是念：『非陰是受陰，從憶想分別起，顛倒相應無有受者，但從先世業因起，今世緣故；諸受自性空，受中無有受相。』
「菩薩如實觀受陰，作是念：『非陰是受陰，從憶想分別起，顛倒相應無有受者，但從先世業因起，今世緣故；諸受自性空，受中無有受相。』
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「菩薩觀達受陰，譬如雨渧水泡，有生有滅無有決定。受陰亦如是，次第因緣起，屬諸因緣無有住時，虛妄不實，從憶想顛倒相應起。菩薩爾時作是念：『凡夫可愍，為諸受所制，以不正觀受陰故，故得樂受生著，得苦受亦生著，得不苦不樂受亦生著，為諸受所縛馳走往來，從身至身受結所縛，輪轉五道無有休息。是凡夫著於諸受，為受所制為受所繫，不脫受陰，於受陰所不見出處，不知正觀受陰故。不知如實觀受陰無常，於受陰中為欲染所縛，不知受陰如實相。我等今不應隨凡夫學，應如實觀察選擇受陰。』即時如實觀受陰，無陰是受陰，不真陰是受陰，顛倒陰是受陰，不住陰是受陰。是時見受陰如實相，無有作者，無有使作者，於受陰中不見受陰相。如是觀受陰，不見受陰在內不見受陰在外，不著受我不著受彼，知受陰無所從來無有所屬。無法能生受者，但從顛倒相應先世業果報數名受陰，見受陰虛妄因緣相續行。爾時過去受陰不受不貪不著，未來受陰亦不受不貪不著，現在受陰亦不受不貪不著。是人於樂受中除却愛結，於苦受中除却恚結，不苦不樂受中知見無明結故，勤行精進。菩薩爾時，若受樂受心不生愛，若受苦受心不生恚，若受不苦不樂受心不生癡。
「菩薩觀達受陰，譬如雨渧水泡，有生有滅無有決定。受陰亦如是，次第因緣起，屬諸因緣無有住時，虛妄不實，從憶想顛倒相應起。菩薩爾時作是念：『凡夫可愍，為諸受所制，以不正觀受陰故，故得樂受生著，得苦受亦生著，得不苦不樂受亦生著，為諸受所縛馳走往來，從身至身受結所縛，輪轉五道無有休息。是凡夫著於諸受，為受所制為受所繫，不脫受陰，於受陰所不見出處，不知正觀受陰故。不知如實觀受陰無常，於受陰中為欲染所縛，不知受陰如實相。我等今不應隨凡夫學，應如實觀察選擇受陰。』即時如實觀受陰，無陰是受陰，不真陰是受陰，顛倒陰是受陰，不住陰是受陰。是時見受陰如實相，無有作者，無有使作者，於受陰中不見受陰相。如是觀受陰，不見受陰在內不見受陰在外，不著受我不著受彼，知受陰無所從來無有所屬。無法能生受者，但從顛倒相應先世業果報數名受陰，見受陰虛妄因緣相續行。爾時過去受陰不受不貪不著，未來受陰亦不受不貪不著，現在受陰亦不受不貪不著。是人於樂受中除却愛結，於苦受中除却恚結，不苦不樂受中知見無明結故，勤行精進。菩薩爾時，若受樂受心不生愛，若受苦受心不生恚，若受不苦不樂受心不生癡。
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「持世！凡夫多於樂受生愛，苦受生恚，不苦不樂受生癡。是諸凡夫以愛恚癡故深入闇冥，不能如實知受陰，亦不知愛恚癡相，深貪著愛恚癡，所謂是我我所，是此彼等。
「持世！凡夫多於樂受生愛，苦受生恚，不苦不樂受生癡。是諸凡夫以愛恚癡故深入闇冥，不能如實知受陰，亦不知愛恚癡相，深貪著愛恚癡，所謂是我我所，是此彼等。
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「持世！菩薩摩訶薩於此中正觀受陰者，不為愛恚癡所牽。若生愛恚癡，即能除斷行於正道，於樂受中斷愛結使故勤精進，於苦受中斷恚結使故勤精進，於不苦不樂受中斷癡結使故勤精進。如實知三受相，爾時有所受，若苦若樂若不苦不樂，皆離不著。離愛結使，離恚結使，離癡結使，諸受起時皆能知見，知受陰如實無常。若能如是知已，於受陰中欲染悉斷，入斷受陰欲染道中，不為諸受所污。是菩薩若如是正觀受陰，如實知受陰，知受陰集受陰滅受陰滅道，然後如實知受陰是無生相，以無生相，通達受陰無相。持世！菩薩摩訶薩如是觀察選擇受陰。
「持世！菩薩摩訶薩於此中正觀受陰者，不為愛恚癡所牽。若生愛恚癡，即能除斷行於正道，於樂受中斷愛結使故勤精進，於苦受中斷恚結使故勤精進，於不苦不樂受中斷癡結使故勤精進。如實知三受相，爾時有所受，若苦若樂若不苦不樂，皆離不著。離愛結使，離恚結使，離癡結使，諸受起時皆能知見，知受陰如實無常。若能如是知已，於受陰中欲染悉斷，入斷受陰欲染道中，不為諸受所污。是菩薩若如是正觀受陰，如實知受陰，知受陰集受陰滅受陰滅道，然後如實知受陰是無生相，以無生相，通達受陰無相。持世！菩薩摩訶薩如是觀察選擇受陰。
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「持世！何謂菩薩摩訶薩觀察選擇想陰？菩薩摩訶薩正觀想陰時，見想陰皆從顛倒起，虛妄不堅固不真實，從本已來不生相，以因緣和合從先世業力起。作是念：『非陰是想陰，虛妄陰是想陰，顛倒陰是想陰，想陰中無想陰想。譬如春後月焰，以名字故說名為焰，陰想陰亦如是，以識相故說名想陰。凡夫於此為虛妄想所繫，或識樂或識苦，或識不苦不樂，或識寒熱，或識男女，或識五道生死，或識合或識散，或識過去或識未來或識現在，或識好或識醜，或識有或識無。是凡夫想，皆為顛倒虛妄，屬諸因緣，但假名為想陰。此中若內若外，無有想者，凡夫人虛妄想所繫故。或識貪欲，或識瞋恚，或識愚癡，或識妻子，凡夫依止是想陰貪著虛妄，以是想陰馳走往來，不能如實觀想陰是虛妄。凡夫人以我想彼想男女想，繫於想陰不能得脫，貪著想陰，我是想陰，我所是想陰。我等不應隨凡夫學。』
「持世！何謂菩薩摩訶薩觀察選擇想陰？菩薩摩訶薩正觀想陰時，見想陰皆從顛倒起，虛妄不堅固不真實，從本已來不生相，以因緣和合從先世業力起。作是念：『非陰是想陰，虛妄陰是想陰，顛倒陰是想陰，想陰中無想陰想。譬如春後月焰，以名字故說名為焰，陰想陰亦如是，以識相故說名想陰。凡夫於此為虛妄想所繫，或識樂或識苦，或識不苦不樂，或識寒熱，或識男女，或識五道生死，或識合或識散，或識過去或識未來或識現在，或識好或識醜，或識有或識無。是凡夫想，皆為顛倒虛妄，屬諸因緣，但假名為想陰。此中若內若外，無有想者，凡夫人虛妄想所繫故。或識貪欲，或識瞋恚，或識愚癡，或識妻子，凡夫依止是想陰貪著虛妄，以是想陰馳走往來，不能如實觀想陰是虛妄。凡夫人以我想彼想男女想，繫於想陰不能得脫，貪著想陰，我是想陰，我所是想陰。我等不應隨凡夫學。』
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「菩薩摩訶薩如是正觀想陰，想陰中想陰想不可得，如焰陰中焰，陰相不可得。菩薩見想陰如焰性，過去想陰不貪不受不著，未來想陰亦不貪不受不著，現在想陰不住，不分別若我若彼，即彼滅想受陰道，通達想陰是無生。不見想陰若來處若去處，但以顛倒相應先世業因所起，現在緣所繫，無陰是想陰，觀察選擇想陰，無所從來亦無所去，即通達想陰無生，亦不分別想陰滅，但為滅一切想受陰故，亦住如實知見故。
「菩薩摩訶薩如是正觀想陰，想陰中想陰想不可得，如焰陰中焰，陰相不可得。菩薩見想陰如焰性，過去想陰不貪不受不著，未來想陰亦不貪不受不著，現在想陰不住，不分別若我若彼，即彼滅想受陰道，通達想陰是無生。不見想陰若來處若去處，但以顛倒相應先世業因所起，現在緣所繫，無陰是想陰，觀察選擇想陰，無所從來亦無所去，即通達想陰無生，亦不分別想陰滅，但為滅一切想受陰故，亦住如實知見故。
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「菩薩如實觀想陰時，遠離一切想道心，亦不住一切想道。但住知見想陰，亦如實想陰，不貪著想陰，如實觀察一切想陰，如實知想陰集滅盡。
「菩薩如實觀想陰時，遠離一切想道心，亦不住一切想道。但住知見想陰，亦如實想陰，不貪著想陰，如實觀察一切想陰，如實知想陰集滅盡。
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「持世！菩薩摩訶薩如是正觀察選擇想陰，則離想陰欲染，亦能行斷想陰欲染道。
「持世！菩薩摩訶薩如是正觀察選擇想陰，則離想陰欲染，亦能行斷想陰欲染道。
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「持世！何謂菩薩摩訶薩觀察選擇行陰？持世！菩薩摩訶薩觀行陰從顛倒起，虛妄憶想分別假借而有。菩薩爾時若身行口行意行，皆觀不淨無常苦空無我。如是觀時，作是念：『非陰是行陰，苦陰是行陰，因緣生陰是行陰，像陰是行陰，諸行陰無增無減無集。若身行口行意行無有作者，智者不貪受是行陰。何以故？是諸身行，不在身內，不在身外，不在中間。口行意行亦如是，不在意內，不在意外，不在中間。行陰中無行陰相。何以故？是行陰從眾因緣顛倒起，虛妄不真，先業果報所攝，亦令因緣所繫，能有所行。諸所有行，若身行若口行若意行，皆非真行，是無所有行，是虛妄行，是顛倒行，是故說非陰是行陰。何以故？智者不決定得行陰相，是身行是口行是意行，此處彼處若內若外。又身口意行，尚無決定行相可得可說，何況行陰可得可說？是故說無陰是行陰。凡夫起顛倒想，貪著身口意行，憶念分別是行陰，為行陰所縛馳走往來。是凡夫人以顛倒故，起身口意行，起已貪著歸趣，無法生法想，無陰生陰想。貪著顛倒行故，為行陰所繫往來五道，常隨身口意行，不能如實觀身口意行，不能如實觀行陰故，以身口意而起諸行。是諸凡夫著顛倒故，著不真法故，著虛妄故，數名行陰。』
「持世！何謂菩薩摩訶薩觀察選擇行陰？持世！菩薩摩訶薩觀行陰從顛倒起，虛妄憶想分別假借而有。菩薩爾時若身行口行意行，皆觀不淨無常苦空無我。如是觀時，作是念：『非陰是行陰，苦陰是行陰，因緣生陰是行陰，像陰是行陰，諸行陰無增無減無集。若身行口行意行無有作者，智者不貪受是行陰。何以故？是諸身行，不在身內，不在身外，不在中間。口行意行亦如是，不在意內，不在意外，不在中間。行陰中無行陰相。何以故？是行陰從眾因緣顛倒起，虛妄不真，先業果報所攝，亦令因緣所繫，能有所行。諸所有行，若身行若口行若意行，皆非真行，是無所有行，是虛妄行，是顛倒行，是故說非陰是行陰。何以故？智者不決定得行陰相，是身行是口行是意行，此處彼處若內若外。又身口意行，尚無決定行相可得可說，何況行陰可得可說？是故說無陰是行陰。凡夫起顛倒想，貪著身口意行，憶念分別是行陰，為行陰所縛馳走往來。是凡夫人以顛倒故，起身口意行，起已貪著歸趣，無法生法想，無陰生陰想。貪著顛倒行故，為行陰所繫往來五道，常隨身口意行，不能如實觀身口意行，不能如實觀行陰故，以身口意而起諸行。是諸凡夫著顛倒故，著不真法故，著虛妄故，數名行陰。』
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「持世！菩薩於此中如是正觀諸行無有根本，羸劣無力以眾緣和合，可說行陰。是中無有真實行陰，無陰是行陰，從本已來不生是行陰，無性是行陰。諸行前際不可得，後際不可得，中際不可得，無有住時，諸行念念生滅。
「持世！菩薩於此中如是正觀諸行無有根本，羸劣無力以眾緣和合，可說行陰。是中無有真實行陰，無陰是行陰，從本已來不生是行陰，無性是行陰。諸行前際不可得，後際不可得，中際不可得，無有住時，諸行念念生滅。
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「持世！菩薩如是正觀行陰空不可得，不堅牢相，乃至毫釐亦不可得，作是念：『是諸凡夫為不堅牢法所繫，行陰所繫，貪著所縛，起身口意行，我是行我所是行。起如是業為行陰所縛，不知行陰性入無明癡冥，於諸行中生真實想，以顛倒故貪著受取行陰。是人貪著受取行陰故，或起樂行，或起苦行，或起不苦不樂行。是人起樂行已得樂身，起苦行已得苦身，起不苦不樂行已得不苦不樂身。是人得樂身已生愛，得苦身已生瞋，得不苦不樂身已生愚癡。是人以愛瞋癡故，不見諸行過惡，不能清淨身口意行。是人身口意行不清淨故，墮不清淨道中，所謂地獄、畜生、餓鬼；或時暫生天人中，貪著身口意行，深著行陰。』
「持世！菩薩如是正觀行陰空不可得，不堅牢相，乃至毫釐亦不可得，作是念：『是諸凡夫為不堅牢法所繫，行陰所繫，貪著所縛，起身口意行，我是行我所是行。起如是業為行陰所縛，不知行陰性入無明癡冥，於諸行中生真實想，以顛倒故貪著受取行陰。是人貪著受取行陰故，或起樂行，或起苦行，或起不苦不樂行。是人起樂行已得樂身，起苦行已得苦身，起不苦不樂行已得不苦不樂身。是人得樂身已生愛，得苦身已生瞋，得不苦不樂身已生愚癡。是人以愛瞋癡故，不見諸行過惡，不能清淨身口意行。是人身口意行不清淨故，墮不清淨道中，所謂地獄、畜生、餓鬼；或時暫生天人中，貪著身口意行，深著行陰。』
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「菩薩摩訶薩應如是正觀，今我等不應隨凡夫學，我等應清淨身口意行，不應貪著行陰，應觀行陰過惡，應求出行陰道。如是觀者名為如實正觀行陰，亦名正觀行陰無常。即時如實觀諸行，諸行集諸行滅諸行滅道，不受不貪不著諸行，亦不貪不著行陰。如是觀時遠離行相，亦行無行陰道，即觀諸行空。於一切諸行中，驚怖生厭離心，但起清淨身口意行，壞行相故，離行陰相故。是人有所得身皆是清淨。何以故？是人身業清淨，口業清淨，意業清淨，身行清淨，口行清淨，意行清淨。是人遠離行陰相，壞諸法及根本相。如是正觀時，見行陰無所從來亦無所去，不得諸行決定生相，亦不得決定滅相，即觀諸行無生滅相，一切諸行亦無生滅。
「菩薩摩訶薩應如是正觀，今我等不應隨凡夫學，我等應清淨身口意行，不應貪著行陰，應觀行陰過惡，應求出行陰道。如是觀者名為如實正觀行陰，亦名正觀行陰無常。即時如實觀諸行，諸行集諸行滅諸行滅道，不受不貪不著諸行，亦不貪不著行陰。如是觀時遠離行相，亦行無行陰道，即觀諸行空。於一切諸行中，驚怖生厭離心，但起清淨身口意行，壞行相故，離行陰相故。是人有所得身皆是清淨。何以故？是人身業清淨，口業清淨，意業清淨，身行清淨，口行清淨，意行清淨。是人遠離行陰相，壞諸法及根本相。如是正觀時，見行陰無所從來亦無所去，不得諸行決定生相，亦不得決定滅相，即觀諸行無生滅相，一切諸行亦無生滅。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「是人觀一切諸行無生滅相，生厭離心，正通達諸行集滅相。雖證諸行無生相，而善通達諸行相。何以故？持世！是行陰無決定相。譬如芭蕉堅牢相不可得，無堅牢相亦不可得，行陰亦如是，堅牢相不可得，無堅牢相亦不可得。持世！菩薩摩訶薩如是觀察選擇思惟入於行陰。」
「是人觀一切諸行無生滅相，生厭離心，正通達諸行集滅相。雖證諸行無生相，而善通達諸行相。何以故？持世！是行陰無決定相。譬如芭蕉堅牢相不可得，無堅牢相亦不可得，行陰亦如是，堅牢相不可得，無堅牢相亦不可得。持世！菩薩摩訶薩如是觀察選擇思惟入於行陰。」
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持世經卷第一
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