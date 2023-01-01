持世經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世經卷第一

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

持世經初品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世經初品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在王舍城迦蘭陀竹園，與大比丘僧俱。爾時，世尊與若干百千萬眾，恭敬圍繞而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍城迦蘭陀竹園，與大比丘僧俱。爾時，世尊與若干百千萬眾，恭敬圍繞而為說法。

會中有菩薩摩訶薩名曰持世，為諸菩薩摩訶薩無量功德莊嚴發心，欲善知一切法彼岸，欲善知發無量願具足無量莊嚴，欲通達無量諸法決定相，欲發無量莊嚴願深心所行清淨，欲善知清淨具足布施，欲善知畢定清淨持戒，欲善知具足忍辱柔軟之心，欲善知清淨精進，欲善知清淨禪定，欲善知通達般若波羅蜜彼岸；以如是等無量功德故，從坐而起偏袒右肩，合掌向佛，白佛言：「世尊！我欲問佛，為利益安樂一切眾生，及諸菩薩摩訶薩不斷佛種者，具足威儀行處不著持戒，具足清淨戒受行大法，善知持無量行處道法。為是諸菩薩故，我今問佛、世尊，云何菩薩摩訶薩能善知諸法實相，亦善分別一切法章句？云何菩薩摩訶薩能得念力，亦轉身成就不斷之念，乃至得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會中有菩薩摩訶薩名曰持世，為諸菩薩摩訶薩無量功德莊嚴發心，欲善知一切法彼岸，欲善知發無量願具足無量莊嚴，欲通達無量諸法決定相，欲發無量莊嚴願深心所行清淨，欲善知清淨具足布施，欲善知畢定清淨持戒，欲善知具足忍辱柔軟之心，欲善知清淨精進，欲善知清淨禪定，欲善知通達般若波羅蜜彼岸；以如是等無量功德故，從坐而起偏袒右肩，合掌向佛，白佛言：「世尊！我欲問佛，為利益安樂一切眾生，及諸菩薩摩訶薩不斷佛種者，具足威儀行處不著持戒，具足清淨戒受行大法，善知持無量行處道法。為是諸菩薩故，我今問佛、世尊，云何菩薩摩訶薩能善知諸法實相，亦善分別一切法章句？云何菩薩摩訶薩能得念力，亦轉身成就不斷之念，乃至得阿耨多羅三藐三菩提？」

爾時，世尊告持世菩薩言：「善哉！善哉！持世！汝能為諸菩薩摩訶薩故問如來是事，當知汝則多所安隱眾生憐愍世間，利益安樂諸天世人，亦為今世後世諸菩薩等作大光明，汝之功德不可限量。能問如來如是之事，汝必欲斷一切眾生之疑，愛護一切眾生，為作光明，欲示眾生義利，欲令眾生得度嶮道，欲為眾生作歸作舍作洲作救，欲拔三惡道眾生，欲置眾生於無上道，欲脫眾生生老病死憂悲苦惱，欲與眾生無上涅槃之樂，汝欲於後世守護正法，於後恐怖惡世欲度眾生。持世！汝今善聽諦思念之，吾當為汝解說此事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告持世菩薩言：「善哉！善哉！持世！汝能為諸菩薩摩訶薩故問如來是事，當知汝則多所安隱眾生憐愍世間，利益安樂諸天世人，亦為今世後世諸菩薩等作大光明，汝之功德不可限量。能問如來如是之事，汝必欲斷一切眾生之疑，愛護一切眾生，為作光明，欲示眾生義利，欲令眾生得度嶮道，欲為眾生作歸作舍作洲作救，欲拔三惡道眾生，欲置眾生於無上道，欲脫眾生生老病死憂悲苦惱，欲與眾生無上涅槃之樂，汝欲於後世守護正法，於後恐怖惡世欲度眾生。持世！汝今善聽諦思念之，吾當為汝解說此事。」

「唯然，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，世尊！」

佛告持世：「諸菩薩摩訶薩見四利故，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？當得具足念、當得不斷念、當以安慧而自增長、念常在心。持世！是為諸菩薩摩訶薩見此四利，故勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持世：「諸菩薩摩訶薩見四利故，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？當得具足念、當得不斷念、當以安慧而自增長、念常在心。持世！是為諸菩薩摩訶薩見此四利，故勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。

「持世！諸菩薩摩訶薩復見四利，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？當善知決定諸法義、當善知諸法義、當善知諸法種種因緣、當善入諸法如實門，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！諸菩薩摩訶薩復見四利，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？當善知決定諸法義、當善知諸法義、當善知諸法種種因緣、當善入諸法如實門，是為四。

「持世！諸菩薩摩訶薩復見四利，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？當善知無量法相、當修習善知決定無量法、當行無量功德而自增長、當知見諸法生滅相，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！諸菩薩摩訶薩復見四利，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？當善知無量法相、當修習善知決定無量法、當行無量功德而自增長、當知見諸法生滅相，是為四。

「持世！諸菩薩摩訶薩復見四利，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？當近阿耨多羅三藐三菩提、當疾具足助菩提法、當不隨他語善知諸法方便故、當善知一切智慧。持世！是為諸菩薩摩訶薩見四利故勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！諸菩薩摩訶薩復見四利，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？當近阿耨多羅三藐三菩提、當疾具足助菩提法、當不隨他語善知諸法方便故、當善知一切智慧。持世！是為諸菩薩摩訶薩見四利故勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。

「持世！諸菩薩摩訶薩復有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？為利益眾生故心無慳垢、常行清淨戒安住毘梨耶波羅蜜故、發行精進不休不息、正思惟故善行般若波羅蜜，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！諸菩薩摩訶薩復有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？為利益眾生故心無慳垢、常行清淨戒安住毘梨耶波羅蜜故、發行精進不休不息、正思惟故善行般若波羅蜜，是為四。

「持世！諸菩薩摩訶薩復有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？成就具足深心清淨之願、具足成就清淨所行功德、安住柔和忍辱功德、得分別諸法實相光明，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！諸菩薩摩訶薩復有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？成就具足深心清淨之願、具足成就清淨所行功德、安住柔和忍辱功德、得分別諸法實相光明，是為四。

「持世！菩薩摩訶薩復有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？以大欲求一切智、善知分別禪定解脫諸三昧而生大欲、欲得大慈悲喜捨心故方便行清淨行處、善修習決定義，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？以大欲求一切智、善知分別禪定解脫諸三昧而生大欲、欲得大慈悲喜捨心故方便行清淨行處、善修習決定義，是為四。

「持世！菩薩摩訶薩復有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？具足慧行、亦求清淨智行處、樂無礙智、亦常不離一切智慧之願。持世！是為菩薩摩訶薩有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。何等四？具足慧行、亦求清淨智行處、樂無礙智、亦常不離一切智慧之願。持世！是為菩薩摩訶薩有四法，勤修習諸法實相，亦善分別一切法章句。

「持世！菩薩摩訶薩見四利故能求念力。何等四？當修集具足念根、當行安慧、當具足不斷念、當修集具足四念處，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩見四利故能求念力。何等四？當修集具足念根、當行安慧、當具足不斷念、當修集具足四念處，是為四。

「持世！菩薩摩訶薩復見四利能求念力。何等四？具足諸助菩提法故念常在心、以利念根善修集宿命、具足清淨智慧故當疾得不斷念、當種一切智慧因緣，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復見四利能求念力。何等四？具足諸助菩提法故念常在心、以利念根善修集宿命、具足清淨智慧故當疾得不斷念、當種一切智慧因緣，是為四。

「持世！菩薩摩訶薩復見四利能求念力。何等四？當修集具足思惟方便、當修習如實智慧、當發勤精進得諸佛法故、當不忘憶念得不斷念力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復見四利能求念力。何等四？當修集具足思惟方便、當修習如實智慧、當發勤精進得諸佛法故、當不忘憶念得不斷念力故。

「持世！是為菩薩摩訶薩見四利，故能求念力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！是為菩薩摩訶薩見四利，故能求念力。

「持世！菩薩摩訶薩有四法能得念力。何等四？念安慧故常勤精進不休不息、常一其心得諸法實相故、常不放逸正憶念諸法故、常護諸根正思惟故，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩有四法能得念力。何等四？念安慧故常勤精進不休不息、常一其心得諸法實相故、常不放逸正憶念諸法故、常護諸根正思惟故，是為四。

「持世！菩薩摩訶薩復有四法能得念力。何等四？安住清淨持戒、成就清淨威儀行處、除去心中五蓋、不為世法所染離業障煩惱障，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有四法能得念力。何等四？安住清淨持戒、成就清淨威儀行處、除去心中五蓋、不為世法所染離業障煩惱障，是為四。

「持世！菩薩摩訶薩復有四法能得念力。何等四？以不散心求善法、勤修習一心相、善知正入諸法門、不樂憒閙遠離在家，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有四法能得念力。何等四？以不散心求善法、勤修習一心相、善知正入諸法門、不樂憒閙遠離在家，是為四。

「持世！菩薩摩訶薩復有四法名能得念力。何等四？親近善知識、常修習深法、常樂至諸佛菩薩所、常樂請問修習智慧。持世！是為菩薩摩訶薩有四法，名得念力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有四法名能得念力。何等四？親近善知識、常修習深法、常樂至諸佛菩薩所、常樂請問修習智慧。持世！是為菩薩摩訶薩有四法，名得念力。

「持世！菩薩摩訶薩見四利，能修習一切法分別章句慧。何等四？當善知一切諸法實相、當分別一切法所因、當知諸法決定之義、當善知一切法言語章句，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩見四利，能修習一切法分別章句慧。何等四？當善知一切諸法實相、當分別一切法所因、當知諸法決定之義、當善知一切法言語章句，是為四。

「持世！菩薩摩訶薩見四法利，能修集一切法分別章句慧。何等四？當善知諸法隨宜次第、當善知一切法因緣方便、當具足修集一切法方便、當分別知了義未了義經，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩見四法利，能修集一切法分別章句慧。何等四？當善知諸法隨宜次第、當善知一切法因緣方便、當具足修集一切法方便、當分別知了義未了義經，是為四。

「持世！菩薩摩訶薩復見四法利，能修集一切法分別章句慧。何等四？當善學是道是非道慧、當得一切法義說力、當疾得清淨智慧行處、當具足修智波羅蜜。持世！是為菩薩摩訶薩見四法利。能修集一切法分別章句慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復見四法利，能修集一切法分別章句慧。何等四？當善學是道是非道慧、當得一切法義說力、當疾得清淨智慧行處、當具足修智波羅蜜。持世！是為菩薩摩訶薩見四法利。能修集一切法分別章句慧。

「持世！菩薩摩訶薩復有四法。能修集一切法分別章句慧。何等四？善知修集諸法集相、善知諸法因滅相、善知諸法緣相、能入因緣方便，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有四法。能修集一切法分別章句慧。何等四？善知修集諸法集相、善知諸法因滅相、善知諸法緣相、能入因緣方便，是為四。

「持世！菩薩摩訶薩復有四法，能修集一切法分別章句慧。何等四？善知諸法苦、善知諸法集、善知諸法滅、善知諸法滅道，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有四法，能修集一切法分別章句慧。何等四？善知諸法苦、善知諸法集、善知諸法滅、善知諸法滅道，是為四。

「持世！菩薩摩訶薩復有四法，能修集一切法分別章句慧。何等四？善知諸法合散方便、得先因力、善知諸法所宜、善知分別文字章句，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有四法，能修集一切法分別章句慧。何等四？善知諸法合散方便、得先因力、善知諸法所宜、善知分別文字章句，是為四。

「持世！菩薩摩訶薩復有四法，能修集一切法分別章句慧。何等四？善知不了義經、於了義經中不隨他語、善知一切法相印、亦善安住一切法無相智中。持世！是為菩薩摩訶薩有四法，能修集一切法分別章句慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有四法，能修集一切法分別章句慧。何等四？善知不了義經、於了義經中不隨他語、善知一切法相印、亦善安住一切法無相智中。持世！是為菩薩摩訶薩有四法，能修集一切法分別章句慧。

「持世！菩薩摩訶薩有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四？明了善不善法、成就第一念安慧、能離五蓋心、終不忘念阿耨多羅三藐三菩提心，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四？明了善不善法、成就第一念安慧、能離五蓋心、終不忘念阿耨多羅三藐三菩提心，是為四。

「持世！菩薩摩訶薩復有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四？善修集四念處、善修集學分別慧、於諸禪定智慧為首、於決定智慧中得通達，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四？善修集四念處、善修集學分別慧、於諸禪定智慧為首、於決定智慧中得通達，是為四。

「持世！菩薩摩訶薩復有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四？得諸陀羅尼門、亦修集無生智、入於盡智、亦觀於滅智，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四？得諸陀羅尼門、亦修集無生智、入於盡智、亦觀於滅智，是為四。

「持世！菩薩摩訶薩復有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四？斷於愛恚、不貪著一切有為法、心通達無為智慧、至如來所行處。持世！是為菩薩摩訶薩有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四？斷於愛恚、不貪著一切有為法、心通達無為智慧、至如來所行處。持世！是為菩薩摩訶薩有四法，轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提心。

「持世！菩薩摩訶薩有五淨智力，能具足得如上功德。何等五？深心淨智力、願淨智力、善根淨智力、迴向淨智力、障業淨智力，是為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩有五淨智力，能具足得如上功德。何等五？深心淨智力、願淨智力、善根淨智力、迴向淨智力、障業淨智力，是為五。

「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆具足能得如上功德。何等五？威儀行處淨智力、念具足淨智力、方便淨智力、緣眾生淨智力、緣相淨智力，是為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆具足能得如上功德。何等五？威儀行處淨智力、念具足淨智力、方便淨智力、緣眾生淨智力、緣相淨智力，是為五。

「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，能具足得如上功德。何等五？捨心淨智力、利益眾生淨智力、生大慈淨智力、生大悲淨智力、生大喜大捨淨智力，是為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，能具足得如上功德。何等五？捨心淨智力、利益眾生淨智力、生大慈淨智力、生大悲淨智力、生大喜大捨淨智力，是為五。

「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆能具足得如上功德。何等五？持戒淨智力、不著持戒淨智力、忍辱淨智力、不著忍辱淨智力、多聞淨智力，是為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆能具足得如上功德。何等五？持戒淨智力、不著持戒淨智力、忍辱淨智力、不著忍辱淨智力、多聞淨智力，是為五。

「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆能具足得如上功德。何等五？深精進淨智力、受精進淨智力、禪定淨智力、禪定方便淨智力、止觀方便淨智力，是為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆能具足得如上功德。何等五？深精進淨智力、受精進淨智力、禪定淨智力、禪定方便淨智力、止觀方便淨智力，是為五。

「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆能具足得如上功德。何等五？慧淨智力、多聞決定方便淨智力、世間出世間淨智力、慧方便淨智力、有為無為淨智力，是為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆能具足得如上功德。何等五？慧淨智力、多聞決定方便淨智力、世間出世間淨智力、慧方便淨智力、有為無為淨智力，是為五。

「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆能具足得如上功德。何等五？觀方便淨智力、明解脫淨智力、無生相淨智力、一相無相淨智力、第一義世諦義淨智力。持世！是為菩薩摩訶薩有是五淨智力，疾得具足如是一切功德。持世！以是利故，菩薩摩訶薩於是淨智力中應勤修集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩復有五淨智力，皆能具足得如上功德。何等五？觀方便淨智力、明解脫淨智力、無生相淨智力、一相無相淨智力、第一義世諦義淨智力。持世！是為菩薩摩訶薩有是五淨智力，疾得具足如是一切功德。持世！以是利故，菩薩摩訶薩於是淨智力中應勤修集。

「持世！菩薩摩訶薩成就三法，於是淨智力中能勤修集。何等三？一者欲、二者精進、三者不放逸，菩薩摩訶薩成就此三法，能於是具足一切功德淨智力中能勤修集。何以故？持世！欲、精進、不放逸，皆是一切法根本。菩薩摩訶薩得是淨智力，能疾得一切智，亦名精進不退者，亦名不退法者，亦以此功德疾得增長，亦於一切法中疾得淨智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩成就三法，於是淨智力中能勤修集。何等三？一者欲、二者精進、三者不放逸，菩薩摩訶薩成就此三法，能於是具足一切功德淨智力中能勤修集。何以故？持世！欲、精進、不放逸，皆是一切法根本。菩薩摩訶薩得是淨智力，能疾得一切智，亦名精進不退者，亦名不退法者，亦以此功德疾得增長，亦於一切法中疾得淨智力。

「持世！若有人如是一切法中得淨智力者，是為世間福田，是人次我能消供養，是人能至如來行處，是人能觀如來法，是人不久能證如來智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！若有人如是一切法中得淨智力者，是為世間福田，是人次我能消供養，是人能至如來行處，是人能觀如來法，是人不久能證如來智慧。

「持世！我本無量阿僧祇劫行菩薩道時，然燈佛與我受記：『汝過阿僧祇劫當得作佛。』即時遍知如是淨智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！我本無量阿僧祇劫行菩薩道時，然燈佛與我受記：『汝過阿僧祇劫當得作佛。』即時遍知如是淨智力。

「持世！若有人於一切法中能成就如是淨智力者，是人當得阿耨多羅三藐三菩提，如我今得；是人亦轉法輪，如我今轉；是人亦師子吼，如我今師子吼；是人亦於一切法中得自在力，如我今也。持世！汝等於此淨智力中當勤精進，不久自然具足一切智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！若有人於一切法中能成就如是淨智力者，是人當得阿耨多羅三藐三菩提，如我今得；是人亦轉法輪，如我今轉；是人亦師子吼，如我今師子吼；是人亦於一切法中得自在力，如我今也。持世！汝等於此淨智力中當勤精進，不久自然具足一切智慧。

「持世！過去無量阿僧祇劫，有佛號智高王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！過去無量阿僧祇劫，有佛號智高王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

「持世！是智高王如來，有無量聲聞僧，亦有無量諸菩薩僧，是佛本願因緣所致。是智高王佛土無三惡道，其諸眾生不覺有苦，畢竟具足安隱快樂，離欲多者能障五蓋。是諸眾生成就如是清淨快樂，如人入第四禪樂。是智高王佛壽六百萬億那由他劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！是智高王如來，有無量聲聞僧，亦有無量諸菩薩僧，是佛本願因緣所致。是智高王佛土無三惡道，其諸眾生不覺有苦，畢竟具足安隱快樂，離欲多者能障五蓋。是諸眾生成就如是清淨快樂，如人入第四禪樂。是智高王佛壽六百萬億那由他劫。

「持世！是時國土唯佛為王，更無有王，國土眾生皆號佛為法王。是智高王佛多為諸菩薩，說是斷一切眾生疑喜一切眾生心菩薩藏經。爾時有五百菩薩，聞是諸菩薩淨智力，發如是精進力，盡形不生坐心，盡形不生衣服想，盡形不生我想眾生想人想男女想，盡形終不多食，但修集如是淨智力，勤行精進。五百菩薩以是善根因緣，命終皆生過東方十萬億國土，既生不久，修集是法故，得識宿命成就利根。其國土佛號無量花積王，現在說法，其諸菩薩始年十六，於無量花積王佛所出家，六十億歲行童子梵行，亦修行如是精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！是時國土唯佛為王，更無有王，國土眾生皆號佛為法王。是智高王佛多為諸菩薩，說是斷一切眾生疑喜一切眾生心菩薩藏經。爾時有五百菩薩，聞是諸菩薩淨智力，發如是精進力，盡形不生坐心，盡形不生衣服想，盡形不生我想眾生想人想男女想，盡形終不多食，但修集如是淨智力，勤行精進。五百菩薩以是善根因緣，命終皆生過東方十萬億國土，既生不久，修集是法故，得識宿命成就利根。其國土佛號無量花積王，現在說法，其諸菩薩始年十六，於無量花積王佛所出家，六十億歲行童子梵行，亦修行如是精進。

「持世！是五百菩薩得值如是等二十億佛，於諸佛所勤行精進，成就第一念安慧，末後值無量力高王佛與其授記，過萬劫已當得阿耨多羅三藐三菩提。是五百人於萬劫中，得值二萬億佛具足佛道，於一劫中次第得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！是五百菩薩得值如是等二十億佛，於諸佛所勤行精進，成就第一念安慧，末後值無量力高王佛與其授記，過萬劫已當得阿耨多羅三藐三菩提。是五百人於萬劫中，得值二萬億佛具足佛道，於一劫中次第得阿耨多羅三藐三菩提。

「持世！當知菩薩摩訶薩欲疾得阿耨多羅三藐三菩提者，於是淨智力中，應生欲精進不放逸。何以故？持世！諸佛阿耨多羅三藐三菩提，皆以欲、精進、不放逸為根本，及餘助道法，能具足佛法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！當知菩薩摩訶薩欲疾得阿耨多羅三藐三菩提者，於是淨智力中，應生欲精進不放逸。何以故？持世！諸佛阿耨多羅三藐三菩提，皆以欲、精進、不放逸為根本，及餘助道法，能具足佛法者。

「持世！我以如是精進得值二十億佛，於諸法中世世成就念力，世世得識宿命，修集是法不休不息，我終不失是欲、精進、不放逸，我當成就欲、精進、不放逸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！我以如是精進得值二十億佛，於諸法中世世成就念力，世世得識宿命，修集是法不休不息，我終不失是欲、精進、不放逸，我當成就欲、精進、不放逸。」

爾時，世尊以大慈悲心顧視四方，現神通力，使三千大千世界諸閻浮提皆有化佛，為諸眾生說是斷一切眾生疑喜一切眾生心菩薩藏經。復以神力，令竹園中在會大眾皆見諸佛，遍閻浮提各各說法。大眾咸悅，從坐而起，皆共禮佛，作是言：「希有世尊！諸佛如來神力不可思議，成就無量不可思議法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以大慈悲心顧視四方，現神通力，使三千大千世界諸閻浮提皆有化佛，為諸眾生說是斷一切眾生疑喜一切眾生心菩薩藏經。復以神力，令竹園中在會大眾皆見諸佛，遍閻浮提各各說法。大眾咸悅，從坐而起，皆共禮佛，作是言：「希有世尊！諸佛如來神力不可思議，成就無量不可思議法。」

爾時，佛告大眾：「諸善男子！如來是事未足為難。所以者何？如來善能通達法性故。若一毛孔出神通力，光明普照十方恒河沙世界，演說法音，於一毛孔百千萬億分未盡其一，如來成就如是不可思議功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告大眾：「諸善男子！如來是事未足為難。所以者何？如來善能通達法性故。若一毛孔出神通力，光明普照十方恒河沙世界，演說法音，於一毛孔百千萬億分未盡其一，如來成就如是不可思議功德。

「諸善男子！如來深觀眾生心而為說法。諸善男子！今世眾生少有於是法中能行欲樂。諸善男子！今世眾生少有於是法中能行精進。諸善男子！今世眾生少有於是法中能行不放逸。何以故？如來今出五濁惡世，所謂眾生濁、見濁、命濁、煩惱濁、劫濁。諸善男子！若有乃至一人能信受如是甚深清淨法、能至佛慧，是為希有！何況能信解如來所行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！如來深觀眾生心而為說法。諸善男子！今世眾生少有於是法中能行欲樂。諸善男子！今世眾生少有於是法中能行精進。諸善男子！今世眾生少有於是法中能行不放逸。何以故？如來今出五濁惡世，所謂眾生濁、見濁、命濁、煩惱濁、劫濁。諸善男子！若有乃至一人能信受如是甚深清淨法、能至佛慧，是為希有！何況能信解如來所行？

「諸善男子！我常長夜莊嚴如是願，如是精進忍辱行，為苦惱眾生無救護者、無依止者、多墮惡道者，我於爾時當成佛道，利益無量阿僧祇眾生。諸善男子！當知如來恩力本清淨，願精進故，能令無量阿僧祇眾生信解受持如是深法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！我常長夜莊嚴如是願，如是精進忍辱行，為苦惱眾生無救護者、無依止者、多墮惡道者，我於爾時當成佛道，利益無量阿僧祇眾生。諸善男子！當知如來恩力本清淨，願精進故，能令無量阿僧祇眾生信解受持如是深法。

「諸善男子！我於先世教化眾生，是諸眾生能解我法。諸善男子！今佛以十力、四無所畏，少能令眾生信解如是甚深之法。若有眾生住是法中者，皆是如來恩力方便故。我長夜不離如是深法，我亦長夜大慈大悲大喜大捨攝取眾生。少有如來出五濁世利益眾生。何以故？諸善男子！我於先世，以大精進力大方便力教化眾生，集是阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！我於先世教化眾生，是諸眾生能解我法。諸善男子！今佛以十力、四無所畏，少能令眾生信解如是甚深之法。若有眾生住是法中者，皆是如來恩力方便故。我長夜不離如是深法，我亦長夜大慈大悲大喜大捨攝取眾生。少有如來出五濁世利益眾生。何以故？諸善男子！我於先世，以大精進力大方便力教化眾生，集是阿耨多羅三藐三菩提。

「諸善男子！我念過世，一日之中捨千身布施利益眾生。諸善男子！我於若干千萬世，見飢餓眾生故，自割身肉煮以與之，我於爾時心無憂悔，但於眾生普行大悲。諸善男子！當知我如是以大精進大方便力教化眾生，集是阿耨多羅三藐三菩提。是故，諸善男子！應發如是欲、精進、不放逸，修集阿耨多羅三藐三菩提，如我行菩薩道時，汝等亦當如我利益教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！我念過世，一日之中捨千身布施利益眾生。諸善男子！我於若干千萬世，見飢餓眾生故，自割身肉煮以與之，我於爾時心無憂悔，但於眾生普行大悲。諸善男子！當知我如是以大精進大方便力教化眾生，集是阿耨多羅三藐三菩提。是故，諸善男子！應發如是欲、精進、不放逸，修集阿耨多羅三藐三菩提，如我行菩薩道時，汝等亦當如我利益教化眾生。

「諸善男子！是賢劫中諸佛出世，無不讚我，作如是言：『釋迦牟尼佛深行精進如是，釋迦牟尼佛具足精進如是，釋迦牟尼佛具足精進波羅蜜如是。釋迦牟尼佛行菩薩道時，教化眾生如是，出於五濁，利益無量阿僧祇眾生。』諸善男子！如是行道故，應勤生欲、精進、不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！是賢劫中諸佛出世，無不讚我，作如是言：『釋迦牟尼佛深行精進如是，釋迦牟尼佛具足精進如是，釋迦牟尼佛具足精進波羅蜜如是。釋迦牟尼佛行菩薩道時，教化眾生如是，出於五濁，利益無量阿僧祇眾生。』諸善男子！如是行道故，應勤生欲、精進、不放逸。

「諸善男子！我今雖得阿耨多羅三藐三菩提，精進猶不休息，至涅槃時猶發精進，碎身骨如芥子解散支節。何以故？憐愍未來世眾生故。我先世行菩薩道時，所化眾生或行錯謬墮諸難處，欲勉濟之起大悲心，分布舍利乃至如芥子皆與神力。我滅度後，若有眾生應以舍利度者心得清淨，得清淨已，處處地中隨願成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！我今雖得阿耨多羅三藐三菩提，精進猶不休息，至涅槃時猶發精進，碎身骨如芥子解散支節。何以故？憐愍未來世眾生故。我先世行菩薩道時，所化眾生或行錯謬墮諸難處，欲勉濟之起大悲心，分布舍利乃至如芥子皆與神力。我滅度後，若有眾生應以舍利度者心得清淨，得清淨已，處處地中隨願成就。

「諸善男子！我先世行道時，於眾生中成就如是悲心，碎身舍利普使分布，是我本願。我以如是無量福德因緣大悲心故，於後惡世普覆眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！我先世行道時，於眾生中成就如是悲心，碎身舍利普使分布，是我本願。我以如是無量福德因緣大悲心故，於後惡世普覆眾生。

「諸善男子！若諸菩薩於此法中，能生欲、精進、不放逸，必發是願，於後末世受持讀誦為人廣說如是等經，我當以神力令諸菩薩受持讀誦為人廣說，我亦以如是經囑累是諸菩薩，以其能受持讀誦為人廣說故。所以者何？諸善男子！隨是經所住，當知其土有佛不滅，是故如來以此經囑累諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！若諸菩薩於此法中，能生欲、精進、不放逸，必發是願，於後末世受持讀誦為人廣說如是等經，我當以神力令諸菩薩受持讀誦為人廣說，我亦以如是經囑累是諸菩薩，以其能受持讀誦為人廣說故。所以者何？諸善男子！隨是經所住，當知其土有佛不滅，是故如來以此經囑累諸菩薩。

「諸善男子！當知我宿世以如是因緣攝取眾生，今世亦復攝取眾生，後世亦復攝取眾生，所謂護念如是經法，於後五百歲普流布故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！當知我宿世以如是因緣攝取眾生，今世亦復攝取眾生，後世亦復攝取眾生，所謂護念如是經法，於後五百歲普流布故。

「諸善男子！若於今世若我滅後，若聚落城邑山林曠野，有如是等經，若能受持讀誦為人解說，當知此中則為有佛。何以故？我說諸佛即是法身，以見法故則為見佛，佛不應以色身見。若人信法聽法，是人則為信佛亦聽佛語。若人於此法中，能如說修行，是人則為見佛，是人名為實語者、法語者、隨法行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！若於今世若我滅後，若聚落城邑山林曠野，有如是等經，若能受持讀誦為人解說，當知此中則為有佛。何以故？我說諸佛即是法身，以見法故則為見佛，佛不應以色身見。若人信法聽法，是人則為信佛亦聽佛語。若人於此法中，能如說修行，是人則為見佛，是人名為實語者、法語者、隨法行者。

「諸善男子！我身非法非非法，是名隨法行，是名第一法施，所謂不著法不著非法。何以故？若著法者，不名見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！我身非法非非法，是名隨法行，是名第一法施，所謂不著法不著非法。何以故？若著法者，不名見佛。

「諸善男子！不著一切法名為見佛。若於一切法中無所見者，是名見佛。何以故？如來不可以法說，不可以非法說，亦不可以法見。所以者何？諸善男子！如經中說：『汝等比丘！若知我法如栰喻者，法尚應捨，何況非法？』若能捨法非法，是名見佛。何以故？如來名為捨一切法者，不貪不受諸法名字，不墮名字法中。何況墮非法名字中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！不著一切法名為見佛。若於一切法中無所見者，是名見佛。何以故？如來不可以法說，不可以非法說，亦不可以法見。所以者何？諸善男子！如經中說：『汝等比丘！若知我法如栰喻者，法尚應捨，何況非法？』若能捨法非法，是名見佛。何以故？如來名為捨一切法者，不貪不受諸法名字，不墮名字法中。何況墮非法名字中？

「諸善男子！捨離一切法名字，名為如來，能如是見者，名為見如來。何以故？捨離見一切法故，名為見如來，以一切法不可得故。如實知見一切法故，名為見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！捨離一切法名字，名為如來，能如是見者，名為見如來。何以故？捨離見一切法故，名為見如來，以一切法不可得故。如實知見一切法故，名為見如來。

「諸善男子！若一切法不可得，捨離一切法，是中即無戲論，無是法非法名字，無行無示，是名見如來。若人能如是見法者，是名見如來。若能如是見如來者，是名正見。若異見者名為邪見，若邪見者則為妄見，是人不名為真見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！若一切法不可得，捨離一切法，是中即無戲論，無是法非法名字，無行無示，是名見如來。若人能如是見法者，是名見如來。若能如是見如來者，是名正見。若異見者名為邪見，若邪見者則為妄見，是人不名為真見。

「諸善男子！真見者斷一切語言道，非真非妄非有非無，離一切法不取一切法，不得一切法，如是見者，名為見如來。何以故？諸善男子！如來不以法性見，見一切法性離者，名為如來。若能如是見者，名為正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！真見者斷一切語言道，非真非妄非有非無，離一切法不取一切法，不得一切法，如是見者，名為見如來。何以故？諸善男子！如來不以法性見，見一切法性離者，名為如來。若能如是見者，名為正見。

「諸善男子！汝等應如是見如來。汝等且觀，如我所說觀於如來。如是觀者，當知一切法皆是如來，當得一切法如，當得一切法實相，當得一切法非虛妄相，當知一切法是如來法，當知一切法是如來行處，當知一切法是不可思議行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！汝等應如是見如來。汝等且觀，如我所說觀於如來。如是觀者，當知一切法皆是如來，當得一切法如，當得一切法實相，當得一切法非虛妄相，當知一切法是如來法，當知一切法是如來行處，當知一切法是不可思議行處。

「諸善男子！是故我說一切法是如來行處，如來行處是無行處。何以故？一切法行處，是中無法可行，是故說無行處是如來行處。一切法行處即是無行處，無行處即是如來行處。何以故？一切法行處無所有故，無行處是如來行處。一切行處入如來行處，則非行處。如來通達證是法故，是名無行處是如來行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！是故我說一切法是如來行處，如來行處是無行處。何以故？一切法行處，是中無法可行，是故說無行處是如來行處。一切法行處即是無行處，無行處即是如來行處。何以故？一切法行處無所有故，無行處是如來行處。一切行處入如來行處，則非行處。如來通達證是法故，是名無行處是如來行處。

「諸善男子！能知一切法無行處，是人能入如來行處，是人能觀如來行處，是人能求如來行處，是人亦不著如來行處。何以故？是人知無行處是如來行處，離行處是如來行處。所謂一切法不可得、不可分別、不可貪故，是名非行處是如來行處，是名入智行處，不入一切法故。何以故？一切法無門故，以是門入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！能知一切法無行處，是人能入如來行處，是人能觀如來行處，是人能求如來行處，是人亦不著如來行處。何以故？是人知無行處是如來行處，離行處是如來行處。所謂一切法不可得、不可分別、不可貪故，是名非行處是如來行處，是名入智行處，不入一切法故。何以故？一切法無門故，以是門入。

「諸善男子！一切法無入無出，一切法無形。所以者何？如來於法無所得。何法若出若入、若見若說？諸善男子！是名入一切法門，以不入相故，一切法無合無散無縛無解，是一切法門以無門故，說是門名為不可出門不可入門，不可歸門不可說門，畢竟無生門，以是法門，於法無所知無所見。以是法門，於法無證無所入。何以故？諸善男子！一切法無門，門不可得故。虛空是一切法門，從本已來性清淨故。無斷是一切法門，斷無所有故。無邊是一切法門，邊不可得故。無量是一切法門，量不可得故。無際是一切法門，諸際無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！一切法無入無出，一切法無形。所以者何？如來於法無所得。何法若出若入、若見若說？諸善男子！是名入一切法門，以不入相故，一切法無合無散無縛無解，是一切法門以無門故，說是門名為不可出門不可入門，不可歸門不可說門，畢竟無生門，以是法門，於法無所知無所見。以是法門，於法無證無所入。何以故？諸善男子！一切法無門，門不可得故。虛空是一切法門，從本已來性清淨故。無斷是一切法門，斷無所有故。無邊是一切法門，邊不可得故。無量是一切法門，量不可得故。無際是一切法門，諸際無所有故。

「諸善男子！若有善男子、善女人能入是法門者，則入一切法門，則知一切法門，則說一切法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！若有善男子、善女人能入是法門者，則入一切法門，則知一切法門，則說一切法門。」

持世經五陰品第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世經五陰品第二之一

爾時，佛告持世菩薩：「持世！若菩薩摩訶薩欲得一切法實相，若欲善分別一切法章句，若欲得念力，若欲轉身具足得不斷念，乃至得阿耨多羅三藐三菩提者，當疾入如是法門，於是法門得智慧光明。何以故？於是法中疾得具足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告持世菩薩：「持世！若菩薩摩訶薩欲得一切法實相，若欲善分別一切法章句，若欲得念力，若欲轉身具足得不斷念，乃至得阿耨多羅三藐三菩提者，當疾入如是法門，於是法門得智慧光明。何以故？於是法中疾得具足故。

「又復，持世！菩薩摩訶薩勤修集如是法門，入是法方便門者，則能得分別陰方便，界方便，入方便，因緣生法方便，四念處方便，五根方便，八聖道分方便，世間出世間法方便，分別有為無為法方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，持世！菩薩摩訶薩勤修集如是法門，入是法方便門者，則能得分別陰方便，界方便，入方便，因緣生法方便，四念處方便，五根方便，八聖道分方便，世間出世間法方便，分別有為無為法方便。

「持世！何謂菩薩分別五陰方便？菩薩摩訶薩正觀五取陰，所謂無明陰是五取陰，苦陰是五取陰，癡陰是五取陰，病陰癰陰，如箭入身陰是五取陰。菩薩分別觀察選擇色取陰。云何為分別觀察選擇色取陰？是色取陰從四大生，假名為色取陰，是色陰無有自性，但以四大和合，假名為色陰。色陰無有作者，無使作者，無作無起無出，名為色陰。但以先業因緣四大所攝，數名色陰，非陰是色陰，譬如虛空，陰實無生相。若說虛空陰，是中無有法生，但有名字，故名為虛空陰。凡夫於此無陰陰相，以顛倒心故，無實實相貪著我五陰我所五陰，我色陰我所色陰，如是貪著。是諸凡夫貪著色已，於色中依止我我所，有色受色取色著色依色，受行種種惡不善業。我等不應隨凡夫學，我等應勤修集助菩提法，今應正觀色陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩分別五陰方便？菩薩摩訶薩正觀五取陰，所謂無明陰是五取陰，苦陰是五取陰，癡陰是五取陰，病陰癰陰，如箭入身陰是五取陰。菩薩分別觀察選擇色取陰。云何為分別觀察選擇色取陰？是色取陰從四大生，假名為色取陰，是色陰無有自性，但以四大和合，假名為色陰。色陰無有作者，無使作者，無作無起無出，名為色陰。但以先業因緣四大所攝，數名色陰，非陰是色陰，譬如虛空，陰實無生相。若說虛空陰，是中無有法生，但有名字，故名為虛空陰。凡夫於此無陰陰相，以顛倒心故，無實實相貪著我五陰我所五陰，我色陰我所色陰，如是貪著。是諸凡夫貪著色已，於色中依止我我所，有色受色取色著色依色，受行種種惡不善業。我等不應隨凡夫學，我等應勤修集助菩提法，今應正觀色陰。

「菩薩正觀色陰時，知同水沫聚。云何知同水沫聚？無聚是水沫聚？但從眾緣生，不可執捉無有堅牢，水沫聚中無有聚相，無聚是水沫聚；色陰亦如是，色陰中無有陰相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩正觀色陰時，知同水沫聚。云何知同水沫聚？無聚是水沫聚？但從眾緣生，不可執捉無有堅牢，水沫聚中無有聚相，無聚是水沫聚；色陰亦如是，色陰中無有陰相。

「菩薩如是觀時，作是念：『凡夫不能正觀虛妄色，不能如實知色無常，不能如實知色相。我等入正道，不應貪著虛妄，不應貪著色。何以故？色是不可貪著相，色但有名字無決定相，當觀是色無決定相，離名字故名之為色。又說色名惱壞相，智者通達知是無相，我等應當善知修集色無相方便，不貪著色相。若人貪著色相，即貪著色，我等應善知入色相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是觀時，作是念：『凡夫不能正觀虛妄色，不能如實知色無常，不能如實知色相。我等入正道，不應貪著虛妄，不應貪著色。何以故？色是不可貪著相，色但有名字無決定相，當觀是色無決定相，離名字故名之為色。又說色名惱壞相，智者通達知是無相，我等應當善知修集色無相方便，不貪著色相。若人貪著色相，即貪著色，我等應善知入色相。』

「菩薩如是正觀時，如實觀察選擇色，是色陰皆從凡夫憶想分別起。若法從憶想分別起，即是不生，一切憶想分別皆非真實。凡夫依止顛倒所起色，為色所縛為色所害，往來苦惱，無明癡闇故貪色不捨，見色有常牢固，是凡夫人為色縛。色所縛故，往來地獄、畜生、餓鬼、天人，深貪色味，不觀色中有諸過惡。我等不應隨凡夫學，應當觀察選擇分別修習色方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是正觀時，如實觀察選擇色，是色陰皆從凡夫憶想分別起。若法從憶想分別起，即是不生，一切憶想分別皆非真實。凡夫依止顛倒所起色，為色所縛為色所害，往來苦惱，無明癡闇故貪色不捨，見色有常牢固，是凡夫人為色縛。色所縛故，往來地獄、畜生、餓鬼、天人，深貪色味，不觀色中有諸過惡。我等不應隨凡夫學，應當觀察選擇分別修習色方便。

「分別觀察選擇色時，見色性如夢，譬如夢中色，皆從憶想分別覺觀起，曾所見聞覺知因緣起，是夢中亦知彼我，亦見地水火風，亦見山河叢林。夢中色相無有決定，但以憶想故有。色陰相亦如是，從先世業因緣出，無有決定性。菩薩如是思惟不取色。若我若我所，但正觀色如實無常相虛妄顛倒，眾生顛倒貪著取色，若我色若我所色，若彼色若彼所色。如是正觀察選擇色時，不得色，不見色性，亦不貪著色無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「分別觀察選擇色時，見色性如夢，譬如夢中色，皆從憶想分別覺觀起，曾所見聞覺知因緣起，是夢中亦知彼我，亦見地水火風，亦見山河叢林。夢中色相無有決定，但以憶想故有。色陰相亦如是，從先世業因緣出，無有決定性。菩薩如是思惟不取色。若我若我所，但正觀色如實無常相虛妄顛倒，眾生顛倒貪著取色，若我色若我所色，若彼色若彼所色。如是正觀察選擇色時，不得色，不見色性，亦不貪著色無常。

「菩薩爾時若於色中，愛念貪著皆悉除斷，善知色正相，善知色平等相，善知色滅相，善知色滅道相，善知色陰無所從來亦無所去，作是念：『是身色陰，皆從業果報覺觀起，四大所攝。是身色陰，非我非彼無有所屬，無所從起。』觀色陰如是，內色不貪不受，外色不貪不受，過去色不貪不受，未來色不貪不受，現在色不貪不受，即知一切色陰是無生相。是菩薩爾時不滅色亦不求滅色法。持世！菩薩摩訶薩觀察選擇色取陰如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩爾時若於色中，愛念貪著皆悉除斷，善知色正相，善知色平等相，善知色滅相，善知色滅道相，善知色陰無所從來亦無所去，作是念：『是身色陰，皆從業果報覺觀起，四大所攝。是身色陰，非我非彼無有所屬，無所從起。』觀色陰如是，內色不貪不受，外色不貪不受，過去色不貪不受，未來色不貪不受，現在色不貪不受，即知一切色陰是無生相。是菩薩爾時不滅色亦不求滅色法。持世！菩薩摩訶薩觀察選擇色取陰如是。

「持世！何謂菩薩摩訶薩觀察選擇受取陰？菩薩作是思惟：『是苦受樂受不苦不樂受，皆從因緣生，屬諸因緣入受相中。此中無有受者，但以貪著故，貪著者即是不真虛妄，從憶想分別起。』是菩薩如是思惟時，作是念：『是凡夫為虛妄受所縛，為三受所害，所謂苦樂不苦不樂受。是凡夫若受樂，為愛結所使，以愛結所使故，能起惡業。若受苦，為恚結所使，以恚結所使故，起諸惡業。若受不苦不樂受，為無明結所使，是人因無明結所使故，不脫憂悲苦惱。我等今不應隨凡夫學，應正觀諸法，我等應如實觀諸受。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩觀察選擇受取陰？菩薩作是思惟：『是苦受樂受不苦不樂受，皆從因緣生，屬諸因緣入受相中。此中無有受者，但以貪著故，貪著者即是不真虛妄，從憶想分別起。』是菩薩如是思惟時，作是念：『是凡夫為虛妄受所縛，為三受所害，所謂苦樂不苦不樂受。是凡夫若受樂，為愛結所使，以愛結所使故，能起惡業。若受苦，為恚結所使，以恚結所使故，起諸惡業。若受不苦不樂受，為無明結所使，是人因無明結所使故，不脫憂悲苦惱。我等今不應隨凡夫學，應正觀諸法，我等應如實觀諸受。』

「菩薩如實觀受陰，作是念：『非陰是受陰，從憶想分別起，顛倒相應無有受者，但從先世業因起，今世緣故；諸受自性空，受中無有受相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如實觀受陰，作是念：『非陰是受陰，從憶想分別起，顛倒相應無有受者，但從先世業因起，今世緣故；諸受自性空，受中無有受相。』

「菩薩觀達受陰，譬如雨渧水泡，有生有滅無有決定。受陰亦如是，次第因緣起，屬諸因緣無有住時，虛妄不實，從憶想顛倒相應起。菩薩爾時作是念：『凡夫可愍，為諸受所制，以不正觀受陰故，故得樂受生著，得苦受亦生著，得不苦不樂受亦生著，為諸受所縛馳走往來，從身至身受結所縛，輪轉五道無有休息。是凡夫著於諸受，為受所制為受所繫，不脫受陰，於受陰所不見出處，不知正觀受陰故。不知如實觀受陰無常，於受陰中為欲染所縛，不知受陰如實相。我等今不應隨凡夫學，應如實觀察選擇受陰。』即時如實觀受陰，無陰是受陰，不真陰是受陰，顛倒陰是受陰，不住陰是受陰。是時見受陰如實相，無有作者，無有使作者，於受陰中不見受陰相。如是觀受陰，不見受陰在內不見受陰在外，不著受我不著受彼，知受陰無所從來無有所屬。無法能生受者，但從顛倒相應先世業果報數名受陰，見受陰虛妄因緣相續行。爾時過去受陰不受不貪不著，未來受陰亦不受不貪不著，現在受陰亦不受不貪不著。是人於樂受中除却愛結，於苦受中除却恚結，不苦不樂受中知見無明結故，勤行精進。菩薩爾時，若受樂受心不生愛，若受苦受心不生恚，若受不苦不樂受心不生癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩觀達受陰，譬如雨渧水泡，有生有滅無有決定。受陰亦如是，次第因緣起，屬諸因緣無有住時，虛妄不實，從憶想顛倒相應起。菩薩爾時作是念：『凡夫可愍，為諸受所制，以不正觀受陰故，故得樂受生著，得苦受亦生著，得不苦不樂受亦生著，為諸受所縛馳走往來，從身至身受結所縛，輪轉五道無有休息。是凡夫著於諸受，為受所制為受所繫，不脫受陰，於受陰所不見出處，不知正觀受陰故。不知如實觀受陰無常，於受陰中為欲染所縛，不知受陰如實相。我等今不應隨凡夫學，應如實觀察選擇受陰。』即時如實觀受陰，無陰是受陰，不真陰是受陰，顛倒陰是受陰，不住陰是受陰。是時見受陰如實相，無有作者，無有使作者，於受陰中不見受陰相。如是觀受陰，不見受陰在內不見受陰在外，不著受我不著受彼，知受陰無所從來無有所屬。無法能生受者，但從顛倒相應先世業果報數名受陰，見受陰虛妄因緣相續行。爾時過去受陰不受不貪不著，未來受陰亦不受不貪不著，現在受陰亦不受不貪不著。是人於樂受中除却愛結，於苦受中除却恚結，不苦不樂受中知見無明結故，勤行精進。菩薩爾時，若受樂受心不生愛，若受苦受心不生恚，若受不苦不樂受心不生癡。

「持世！凡夫多於樂受生愛，苦受生恚，不苦不樂受生癡。是諸凡夫以愛恚癡故深入闇冥，不能如實知受陰，亦不知愛恚癡相，深貪著愛恚癡，所謂是我我所，是此彼等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！凡夫多於樂受生愛，苦受生恚，不苦不樂受生癡。是諸凡夫以愛恚癡故深入闇冥，不能如實知受陰，亦不知愛恚癡相，深貪著愛恚癡，所謂是我我所，是此彼等。

「持世！菩薩摩訶薩於此中正觀受陰者，不為愛恚癡所牽。若生愛恚癡，即能除斷行於正道，於樂受中斷愛結使故勤精進，於苦受中斷恚結使故勤精進，於不苦不樂受中斷癡結使故勤精進。如實知三受相，爾時有所受，若苦若樂若不苦不樂，皆離不著。離愛結使，離恚結使，離癡結使，諸受起時皆能知見，知受陰如實無常。若能如是知已，於受陰中欲染悉斷，入斷受陰欲染道中，不為諸受所污。是菩薩若如是正觀受陰，如實知受陰，知受陰集受陰滅受陰滅道，然後如實知受陰是無生相，以無生相，通達受陰無相。持世！菩薩摩訶薩如是觀察選擇受陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩於此中正觀受陰者，不為愛恚癡所牽。若生愛恚癡，即能除斷行於正道，於樂受中斷愛結使故勤精進，於苦受中斷恚結使故勤精進，於不苦不樂受中斷癡結使故勤精進。如實知三受相，爾時有所受，若苦若樂若不苦不樂，皆離不著。離愛結使，離恚結使，離癡結使，諸受起時皆能知見，知受陰如實無常。若能如是知已，於受陰中欲染悉斷，入斷受陰欲染道中，不為諸受所污。是菩薩若如是正觀受陰，如實知受陰，知受陰集受陰滅受陰滅道，然後如實知受陰是無生相，以無生相，通達受陰無相。持世！菩薩摩訶薩如是觀察選擇受陰。

「持世！何謂菩薩摩訶薩觀察選擇想陰？菩薩摩訶薩正觀想陰時，見想陰皆從顛倒起，虛妄不堅固不真實，從本已來不生相，以因緣和合從先世業力起。作是念：『非陰是想陰，虛妄陰是想陰，顛倒陰是想陰，想陰中無想陰想。譬如春後月焰，以名字故說名為焰，陰想陰亦如是，以識相故說名想陰。凡夫於此為虛妄想所繫，或識樂或識苦，或識不苦不樂，或識寒熱，或識男女，或識五道生死，或識合或識散，或識過去或識未來或識現在，或識好或識醜，或識有或識無。是凡夫想，皆為顛倒虛妄，屬諸因緣，但假名為想陰。此中若內若外，無有想者，凡夫人虛妄想所繫故。或識貪欲，或識瞋恚，或識愚癡，或識妻子，凡夫依止是想陰貪著虛妄，以是想陰馳走往來，不能如實觀想陰是虛妄。凡夫人以我想彼想男女想，繫於想陰不能得脫，貪著想陰，我是想陰，我所是想陰。我等不應隨凡夫學。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩觀察選擇想陰？菩薩摩訶薩正觀想陰時，見想陰皆從顛倒起，虛妄不堅固不真實，從本已來不生相，以因緣和合從先世業力起。作是念：『非陰是想陰，虛妄陰是想陰，顛倒陰是想陰，想陰中無想陰想。譬如春後月焰，以名字故說名為焰，陰想陰亦如是，以識相故說名想陰。凡夫於此為虛妄想所繫，或識樂或識苦，或識不苦不樂，或識寒熱，或識男女，或識五道生死，或識合或識散，或識過去或識未來或識現在，或識好或識醜，或識有或識無。是凡夫想，皆為顛倒虛妄，屬諸因緣，但假名為想陰。此中若內若外，無有想者，凡夫人虛妄想所繫故。或識貪欲，或識瞋恚，或識愚癡，或識妻子，凡夫依止是想陰貪著虛妄，以是想陰馳走往來，不能如實觀想陰是虛妄。凡夫人以我想彼想男女想，繫於想陰不能得脫，貪著想陰，我是想陰，我所是想陰。我等不應隨凡夫學。』

「菩薩摩訶薩如是正觀想陰，想陰中想陰想不可得，如焰陰中焰，陰相不可得。菩薩見想陰如焰性，過去想陰不貪不受不著，未來想陰亦不貪不受不著，現在想陰不住，不分別若我若彼，即彼滅想受陰道，通達想陰是無生。不見想陰若來處若去處，但以顛倒相應先世業因所起，現在緣所繫，無陰是想陰，觀察選擇想陰，無所從來亦無所去，即通達想陰無生，亦不分別想陰滅，但為滅一切想受陰故，亦住如實知見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩如是正觀想陰，想陰中想陰想不可得，如焰陰中焰，陰相不可得。菩薩見想陰如焰性，過去想陰不貪不受不著，未來想陰亦不貪不受不著，現在想陰不住，不分別若我若彼，即彼滅想受陰道，通達想陰是無生。不見想陰若來處若去處，但以顛倒相應先世業因所起，現在緣所繫，無陰是想陰，觀察選擇想陰，無所從來亦無所去，即通達想陰無生，亦不分別想陰滅，但為滅一切想受陰故，亦住如實知見故。

「菩薩如實觀想陰時，遠離一切想道心，亦不住一切想道。但住知見想陰，亦如實想陰，不貪著想陰，如實觀察一切想陰，如實知想陰集滅盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如實觀想陰時，遠離一切想道心，亦不住一切想道。但住知見想陰，亦如實想陰，不貪著想陰，如實觀察一切想陰，如實知想陰集滅盡。

「持世！菩薩摩訶薩如是正觀察選擇想陰，則離想陰欲染，亦能行斷想陰欲染道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩摩訶薩如是正觀察選擇想陰，則離想陰欲染，亦能行斷想陰欲染道。

「持世！何謂菩薩摩訶薩觀察選擇行陰？持世！菩薩摩訶薩觀行陰從顛倒起，虛妄憶想分別假借而有。菩薩爾時若身行口行意行，皆觀不淨無常苦空無我。如是觀時，作是念：『非陰是行陰，苦陰是行陰，因緣生陰是行陰，像陰是行陰，諸行陰無增無減無集。若身行口行意行無有作者，智者不貪受是行陰。何以故？是諸身行，不在身內，不在身外，不在中間。口行意行亦如是，不在意內，不在意外，不在中間。行陰中無行陰相。何以故？是行陰從眾因緣顛倒起，虛妄不真，先業果報所攝，亦令因緣所繫，能有所行。諸所有行，若身行若口行若意行，皆非真行，是無所有行，是虛妄行，是顛倒行，是故說非陰是行陰。何以故？智者不決定得行陰相，是身行是口行是意行，此處彼處若內若外。又身口意行，尚無決定行相可得可說，何況行陰可得可說？是故說無陰是行陰。凡夫起顛倒想，貪著身口意行，憶念分別是行陰，為行陰所縛馳走往來。是凡夫人以顛倒故，起身口意行，起已貪著歸趣，無法生法想，無陰生陰想。貪著顛倒行故，為行陰所繫往來五道，常隨身口意行，不能如實觀身口意行，不能如實觀行陰故，以身口意而起諸行。是諸凡夫著顛倒故，著不真法故，著虛妄故，數名行陰。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！何謂菩薩摩訶薩觀察選擇行陰？持世！菩薩摩訶薩觀行陰從顛倒起，虛妄憶想分別假借而有。菩薩爾時若身行口行意行，皆觀不淨無常苦空無我。如是觀時，作是念：『非陰是行陰，苦陰是行陰，因緣生陰是行陰，像陰是行陰，諸行陰無增無減無集。若身行口行意行無有作者，智者不貪受是行陰。何以故？是諸身行，不在身內，不在身外，不在中間。口行意行亦如是，不在意內，不在意外，不在中間。行陰中無行陰相。何以故？是行陰從眾因緣顛倒起，虛妄不真，先業果報所攝，亦令因緣所繫，能有所行。諸所有行，若身行若口行若意行，皆非真行，是無所有行，是虛妄行，是顛倒行，是故說非陰是行陰。何以故？智者不決定得行陰相，是身行是口行是意行，此處彼處若內若外。又身口意行，尚無決定行相可得可說，何況行陰可得可說？是故說無陰是行陰。凡夫起顛倒想，貪著身口意行，憶念分別是行陰，為行陰所縛馳走往來。是凡夫人以顛倒故，起身口意行，起已貪著歸趣，無法生法想，無陰生陰想。貪著顛倒行故，為行陰所繫往來五道，常隨身口意行，不能如實觀身口意行，不能如實觀行陰故，以身口意而起諸行。是諸凡夫著顛倒故，著不真法故，著虛妄故，數名行陰。』

「持世！菩薩於此中如是正觀諸行無有根本，羸劣無力以眾緣和合，可說行陰。是中無有真實行陰，無陰是行陰，從本已來不生是行陰，無性是行陰。諸行前際不可得，後際不可得，中際不可得，無有住時，諸行念念生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩於此中如是正觀諸行無有根本，羸劣無力以眾緣和合，可說行陰。是中無有真實行陰，無陰是行陰，從本已來不生是行陰，無性是行陰。諸行前際不可得，後際不可得，中際不可得，無有住時，諸行念念生滅。

「持世！菩薩如是正觀行陰空不可得，不堅牢相，乃至毫釐亦不可得，作是念：『是諸凡夫為不堅牢法所繫，行陰所繫，貪著所縛，起身口意行，我是行我所是行。起如是業為行陰所縛，不知行陰性入無明癡冥，於諸行中生真實想，以顛倒故貪著受取行陰。是人貪著受取行陰故，或起樂行，或起苦行，或起不苦不樂行。是人起樂行已得樂身，起苦行已得苦身，起不苦不樂行已得不苦不樂身。是人得樂身已生愛，得苦身已生瞋，得不苦不樂身已生愚癡。是人以愛瞋癡故，不見諸行過惡，不能清淨身口意行。是人身口意行不清淨故，墮不清淨道中，所謂地獄、畜生、餓鬼；或時暫生天人中，貪著身口意行，深著行陰。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持世！菩薩如是正觀行陰空不可得，不堅牢相，乃至毫釐亦不可得，作是念：『是諸凡夫為不堅牢法所繫，行陰所繫，貪著所縛，起身口意行，我是行我所是行。起如是業為行陰所縛，不知行陰性入無明癡冥，於諸行中生真實想，以顛倒故貪著受取行陰。是人貪著受取行陰故，或起樂行，或起苦行，或起不苦不樂行。是人起樂行已得樂身，起苦行已得苦身，起不苦不樂行已得不苦不樂身。是人得樂身已生愛，得苦身已生瞋，得不苦不樂身已生愚癡。是人以愛瞋癡故，不見諸行過惡，不能清淨身口意行。是人身口意行不清淨故，墮不清淨道中，所謂地獄、畜生、餓鬼；或時暫生天人中，貪著身口意行，深著行陰。』

「菩薩摩訶薩應如是正觀，今我等不應隨凡夫學，我等應清淨身口意行，不應貪著行陰，應觀行陰過惡，應求出行陰道。如是觀者名為如實正觀行陰，亦名正觀行陰無常。即時如實觀諸行，諸行集諸行滅諸行滅道，不受不貪不著諸行，亦不貪不著行陰。如是觀時遠離行相，亦行無行陰道，即觀諸行空。於一切諸行中，驚怖生厭離心，但起清淨身口意行，壞行相故，離行陰相故。是人有所得身皆是清淨。何以故？是人身業清淨，口業清淨，意業清淨，身行清淨，口行清淨，意行清淨。是人遠離行陰相，壞諸法及根本相。如是正觀時，見行陰無所從來亦無所去，不得諸行決定生相，亦不得決定滅相，即觀諸行無生滅相，一切諸行亦無生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩應如是正觀，今我等不應隨凡夫學，我等應清淨身口意行，不應貪著行陰，應觀行陰過惡，應求出行陰道。如是觀者名為如實正觀行陰，亦名正觀行陰無常。即時如實觀諸行，諸行集諸行滅諸行滅道，不受不貪不著諸行，亦不貪不著行陰。如是觀時遠離行相，亦行無行陰道，即觀諸行空。於一切諸行中，驚怖生厭離心，但起清淨身口意行，壞行相故，離行陰相故。是人有所得身皆是清淨。何以故？是人身業清淨，口業清淨，意業清淨，身行清淨，口行清淨，意行清淨。是人遠離行陰相，壞諸法及根本相。如是正觀時，見行陰無所從來亦無所去，不得諸行決定生相，亦不得決定滅相，即觀諸行無生滅相，一切諸行亦無生滅。

「是人觀一切諸行無生滅相，生厭離心，正通達諸行集滅相。雖證諸行無生相，而善通達諸行相。何以故？持世！是行陰無決定相。譬如芭蕉堅牢相不可得，無堅牢相亦不可得，行陰亦如是，堅牢相不可得，無堅牢相亦不可得。持世！菩薩摩訶薩如是觀察選擇思惟入於行陰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是人觀一切諸行無生滅相，生厭離心，正通達諸行集滅相。雖證諸行無生相，而善通達諸行相。何以故？持世！是行陰無決定相。譬如芭蕉堅牢相不可得，無堅牢相亦不可得，行陰亦如是，堅牢相不可得，無堅牢相亦不可得。持世！菩薩摩訶薩如是觀察選擇思惟入於行陰。」