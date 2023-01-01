佛說月上女經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說月上女經卷下

隋天竺三藏法師闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏法師闍那崛多譯

爾時長老舍利弗復問月上作如是言：「汝於今者在菩薩地有是忍相，汝當不久得成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老舍利弗復問月上作如是言：「汝於今者在菩薩地有是忍相，汝當不久得成阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時月上作如是言：「尊舍利弗！夫菩提者無有言說，但以假名文字說耳！所言成者亦假名說，若久若近俱是名字。尊者！云何作如是言：『汝當不久得成阿耨多羅三藐三菩提也。』尊舍利弗！夫阿耨多羅三藐三菩提者，彼無生處亦不可說，無有體性，其間亦復無可成者。何以故？菩提之體無有二相，是故菩提無二離一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時月上作如是言：「尊舍利弗！夫菩提者無有言說，但以假名文字說耳！所言成者亦假名說，若久若近俱是名字。尊者！云何作如是言：『汝當不久得成阿耨多羅三藐三菩提也。』尊舍利弗！夫阿耨多羅三藐三菩提者，彼無生處亦不可說，無有體性，其間亦復無可成者。何以故？菩提之體無有二相，是故菩提無二離一。」

爾時舍利弗告月上女作如是言：「汝今但當先向佛所，我等須臾為聽法故，不久當還向於彼處而來聽法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗告月上女作如是言：「汝今但當先向佛所，我等須臾為聽法故，不久當還向於彼處而來聽法。」

爾時月上復白長老舍利弗言：「尊舍利弗！如來不為聽法者說，亦復不為樂法者說。」舍利弗言：「如來若爾，為誰說法？」彼女答言：「尊舍利弗！若有所聞，不生著想無欣樂想，如來乃為如是說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時月上復白長老舍利弗言：「尊舍利弗！如來不為聽法者說，亦復不為樂法者說。」舍利弗言：「如來若爾，為誰說法？」彼女答言：「尊舍利弗！若有所聞，不生著想無欣樂想，如來乃為如是說法。」

爾時舍利弗復語月上作如是言：「若有眾生詣佛聽法，為聞法故，如來爾時豈不為彼而說法也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗復語月上作如是言：「若有眾生詣佛聽法，為聞法故，如來爾時豈不為彼而說法也？」

爾時月上復答彼言：「若有眾生作如是想，此是如來為我說法，如是眾生住於我想；若有真洞入法性者則無是念，終不云佛為我等故說如是法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時月上復答彼言：「若有眾生作如是想，此是如來為我說法，如是眾生住於我想；若有真洞入法性者則無是念，終不云佛為我等故說如是法。」

爾時尊者摩訶迦葉告於長老舍利弗言：「尊舍利弗！此女今既詣向佛邊，今日必當有大法義，我等亦可迴還而去，今日寧可不食為善，莫使我等身在於外而不得聞如是法義。」是故彼等諸聲聞眾遂即迴還，隨逐月上向於佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者摩訶迦葉告於長老舍利弗言：「尊舍利弗！此女今既詣向佛邊，今日必當有大法義，我等亦可迴還而去，今日寧可不食為善，莫使我等身在於外而不得聞如是法義。」是故彼等諸聲聞眾遂即迴還，隨逐月上向於佛所。

爾時月上，漸行至彼大林之內草茅精舍，詣於佛所，頂禮佛足右遶三匝，所持香華末香塗香，衣服資財寶幢幡蓋，所奉佛者以散佛上，散已復散。彼時大眾，所持香華華鬘塗香及以末香，亦散佛上，散已復散。所散諸華於佛頂上成一華蓋，縱廣遍覆滿十由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時月上，漸行至彼大林之內草茅精舍，詣於佛所，頂禮佛足右遶三匝，所持香華末香塗香，衣服資財寶幢幡蓋，所奉佛者以散佛上，散已復散。彼時大眾，所持香華華鬘塗香及以末香，亦散佛上，散已復散。所散諸華於佛頂上成一華蓋，縱廣遍覆滿十由旬。

爾時童子文殊師利告月上女作如是言：「汝於往昔從何捨身而來生此？當捨此身復生何處？」其女答言：「文殊師利！於意云何？我今所執如來形像坐蓮華者，從何捨身而來生此，今捨此身當生何處？」文殊師利復言月上：「此是化耳！夫言化者無處捨身後亦無生。」其女報言：「如是如是。文殊師利！一切諸法本體是化，我於彼法不見捨時、不見生時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時童子文殊師利告月上女作如是言：「汝於往昔從何捨身而來生此？當捨此身復生何處？」其女答言：「文殊師利！於意云何？我今所執如來形像坐蓮華者，從何捨身而來生此，今捨此身當生何處？」文殊師利復言月上：「此是化耳！夫言化者無處捨身後亦無生。」其女報言：「如是如是。文殊師利！一切諸法本體是化，我於彼法不見捨時、不見生時。」

爾時不空見菩薩告月上女作如是言：「如是月上！既不可以女身成佛，汝今何故不轉女身？」其女答言：「善男子！夫空體者無迴無轉，一切諸法亦復如是。云何令我而轉女身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時不空見菩薩告月上女作如是言：「如是月上！既不可以女身成佛，汝今何故不轉女身？」其女答言：「善男子！夫空體者無迴無轉，一切諸法亦復如是。云何令我而轉女身？」

爾時持地菩薩復告月上作如是言：「汝頗曾見如來已不？」其女答言：「善男子！我見如來如我手中所執化佛，如是如來等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時持地菩薩復告月上作如是言：「汝頗曾見如來已不？」其女答言：「善男子！我見如來如我手中所執化佛，如是如來等無有異。」

爾時辯聚菩薩復告月上作如是言：「汝今能辯法義已不？」時女答言：「善男子！法界之體不可言說，亦不可以文字算數之所攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時辯聚菩薩復告月上作如是言：「汝今能辯法義已不？」時女答言：「善男子！法界之體不可言說，亦不可以文字算數之所攝受。」

爾時無礙辯菩薩復告月上作如是言：「汝於過去諸如來所，聞何等法？」其女答言：「善男子！今可仰觀如上虛空，如來說法與此虛空等無有異，其所聽者亦復如是。善男子！而彼法相等如虛空無異無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無礙辯菩薩復告月上作如是言：「汝於過去諸如來所，聞何等法？」其女答言：「善男子！今可仰觀如上虛空，如來說法與此虛空等無有異，其所聽者亦復如是。善男子！而彼法相等如虛空無異無別。」

爾時虛空藏菩薩告彼女言：「汝於往昔所施諸佛，云何奉施？云何迴向？」其女報言：「善男子！如我於此所化佛像施彼佛僧，所獲功德其事云何？」時虛空藏菩薩報月上言：「此佛是化，若於彼施無功德相。」其女答言：「善男子！我亦如是，往於昔日諸如來前，所行布施及以迴向，亦作是相亦作如是迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時虛空藏菩薩告彼女言：「汝於往昔所施諸佛，云何奉施？云何迴向？」其女報言：「善男子！如我於此所化佛像施彼佛僧，所獲功德其事云何？」時虛空藏菩薩報月上言：「此佛是化，若於彼施無功德相。」其女答言：「善男子！我亦如是，往於昔日諸如來前，所行布施及以迴向，亦作是相亦作如是迴向。」

爾時不損他心菩薩復作是言：「汝今云何能於一切諸眾生等，得以慈心而普遍也？」其女答言：「善男子！如彼眾生等無有異。」菩薩復言：「彼諸眾生其事云何？」女復答言：「眾生之事，非是過去亦非未來亦非現在；而彼慈心亦復如是，非是過去非是未來非是現在之所攝也；亦復不可以言說也。善男子！而彼慈心其事如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時不損他心菩薩復作是言：「汝今云何能於一切諸眾生等，得以慈心而普遍也？」其女答言：「善男子！如彼眾生等無有異。」菩薩復言：「彼諸眾生其事云何？」女復答言：「眾生之事，非是過去亦非未來亦非現在；而彼慈心亦復如是，非是過去非是未來非是現在之所攝也；亦復不可以言說也。善男子！而彼慈心其事如是。」

爾時喜王菩薩復問彼女作如是言：「汝於今者得法眼不？」其女答言：「善男子！我今肉眼猶尚不得，況得法眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時喜王菩薩復問彼女作如是言：「汝於今者得法眼不？」其女答言：「善男子！我今肉眼猶尚不得，況得法眼。」

爾時堅意菩薩復告彼女作如是言：「汝行菩提經今幾時？」其女答言：「善男子！如彼陽焰經今幾時，我發菩提亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時堅意菩薩復告彼女作如是言：「汝行菩提經今幾時？」其女答言：「善男子！如彼陽焰經今幾時，我發菩提亦復如是。」

爾時彌勒菩薩告彼女言：「汝於何時當得成就阿耨多羅三藐三菩提？」其女答言：「亦如彌勒菩薩，何時得超凡夫行地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩告彼女言：「汝於何時當得成就阿耨多羅三藐三菩提？」其女答言：「亦如彌勒菩薩，何時得超凡夫行地。」

爾時長老舍利弗復白佛言：「世尊！希有此女如是辯才。云何乃能與如是等鎧甲大龍共相問答，卓立不坐復不屈身禮諸菩薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老舍利弗復白佛言：「世尊！希有此女如是辯才。云何乃能與如是等鎧甲大龍共相問答，卓立不坐復不屈身禮諸菩薩？」

爾時月上白舍利弗作如是言：「尊舍利弗！譬如小火體能燒故，所有諸物悉皆能燒。如是如是！尊舍利弗！諸菩薩等與於諸佛亦無有異，於諸行中欲燒一切諸煩惱時，所有煩惱或自或他莫不能燒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時月上白舍利弗作如是言：「尊舍利弗！譬如小火體能燒故，所有諸物悉皆能燒。如是如是！尊舍利弗！諸菩薩等與於諸佛亦無有異，於諸行中欲燒一切諸煩惱時，所有煩惱或自或他莫不能燒。」

爾時舍利弗復問女言：「汝當成就阿耨多羅三藐三菩提時，而彼佛剎當如之何？」其女答言：「尊舍利弗！我於當來佛剎之中，無有如是小行小智名字狹劣，猶如今日舍利弗者，我必當取如是佛剎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗復問女言：「汝當成就阿耨多羅三藐三菩提時，而彼佛剎當如之何？」其女答言：「尊舍利弗！我於當來佛剎之中，無有如是小行小智名字狹劣，猶如今日舍利弗者，我必當取如是佛剎。」

爾時舍利弗復言月上：「汝既說言一切法界與如來體等無有異。今者所見云何勝負？」月上女言：「尊舍利弗！譬如大海與於牛跡，然彼二水等無有異，而彼牛跡不受無量無邊眾生如大海者。如是如是！尊舍利弗！諸佛聲聞雖同法界，而諸聲聞不能為於無量無邊諸眾生輩，作大利益如諸佛者。又舍利弗！譬如芥子內有虛空，十方世界亦有虛空，彼二虛空雖無有異。然芥子空不能容受聚落城邑，不能建立須彌巨海，似如十方世界空者。如是如是！尊舍利弗！雖於一空無想無願，而有諸佛與聲聞同；然彼聲聞不能與彼無量無邊諸眾生輩作大利益，如似諸佛、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗復言月上：「汝既說言一切法界與如來體等無有異。今者所見云何勝負？」月上女言：「尊舍利弗！譬如大海與於牛跡，然彼二水等無有異，而彼牛跡不受無量無邊眾生如大海者。如是如是！尊舍利弗！諸佛聲聞雖同法界，而諸聲聞不能為於無量無邊諸眾生輩，作大利益如諸佛者。又舍利弗！譬如芥子內有虛空，十方世界亦有虛空，彼二虛空雖無有異。然芥子空不能容受聚落城邑，不能建立須彌巨海，似如十方世界空者。如是如是！尊舍利弗！雖於一空無想無願，而有諸佛與聲聞同；然彼聲聞不能與彼無量無邊諸眾生輩作大利益，如似諸佛、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀者。」

爾時長老舍利弗言：「如是月上！佛與聲聞所得解脫豈不等也？」月上答言：「尊舍利弗！勿作是說，乃言諸佛與彼聲聞解脫同等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老舍利弗言：「如是月上！佛與聲聞所得解脫豈不等也？」月上答言：「尊舍利弗！勿作是說，乃言諸佛與彼聲聞解脫同等。」

時舍利弗復問女言：「如是之事其相云何？」女復答言：「尊舍利弗！我於今者欲有所問，如尊者意為我說之。尊者證得心解脫時，頗能令此三千大千如是世界平如掌不？頗有樹木及以諸山悉各傾低向汝已不？頗或能有除滅一切諸惡已不？頗有悉除一切眾生煩惱已不？頗有能得一切諸天頂禮已不？頗有魔眾聚集遍滿三十由旬而來已不？頗有一念起智慧心得解脫已不？頗復能降一切諸魔眷屬已不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗復問女言：「如是之事其相云何？」女復答言：「尊舍利弗！我於今者欲有所問，如尊者意為我說之。尊者證得心解脫時，頗能令此三千大千如是世界平如掌不？頗有樹木及以諸山悉各傾低向汝已不？頗或能有除滅一切諸惡已不？頗有悉除一切眾生煩惱已不？頗有能得一切諸天頂禮已不？頗有魔眾聚集遍滿三十由旬而來已不？頗有一念起智慧心得解脫已不？頗復能降一切諸魔眷屬已不？」

時舍利弗答月上女作如是言：「我於如是一切諸事悉無有一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗答月上女作如是言：「我於如是一切諸事悉無有一。」

其女復言：「尊舍利弗！菩薩在於菩提道場，能有如是勝妙諸事，復有無量無邊勝事。尊舍利弗！聲聞解脫、諸佛解脫，乃有如是勝負優劣差別之事，尊者云何作如是念，謂佛如來與於聲聞解脫等也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女復言：「尊舍利弗！菩薩在於菩提道場，能有如是勝妙諸事，復有無量無邊勝事。尊舍利弗！聲聞解脫、諸佛解脫，乃有如是勝負優劣差別之事，尊者云何作如是念，謂佛如來與於聲聞解脫等也？」

爾時世尊讚月上女作如是言：「善哉善哉！月上！汝今乃能如是無礙辯說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚月上女作如是言：「善哉善哉！月上！汝今乃能如是無礙辯說。」

爾時所化如來形像在月上女右手之中，即從華起，至世尊所，圍遶世尊滿三匝已，從臍而入，佛神力故大地震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時所化如來形像在月上女右手之中，即從華起，至世尊所，圍遶世尊滿三匝已，從臍而入，佛神力故大地震動。

爾時世尊一一毛孔出一蓮華，色如真金，白銀為葉，功德藏寶以為蓮臺。彼諸華內自然各各復出一佛結跏趺坐。彼諸如來所化形像眾相莊嚴，遍至十方諸佛剎土，自然顯現為彼說法。彼諸佛剎所說法句，以佛神力，聲還聞此如來剎土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊一一毛孔出一蓮華，色如真金，白銀為葉，功德藏寶以為蓮臺。彼諸華內自然各各復出一佛結跏趺坐。彼諸如來所化形像眾相莊嚴，遍至十方諸佛剎土，自然顯現為彼說法。彼諸佛剎所說法句，以佛神力，聲還聞此如來剎土。

爾時月上見如是等妙勝神通，歡喜踊躍遍滿其體不能自勝。其女右手所執蓮華，遂捉投擲如來身上，其華到已在於佛頂成一花帳。其帳方整下有四柱，縱廣正等如依繩墨。帳中自然化出一座，眾寶莊嚴，無量天衣以覆座上。其座爾時忽復有一化佛形像如釋迦者，坐彼座上結加趺坐分明顯著。而月上女擲彼華時作是願言：「世尊！願我藉此善根因緣力故，於未來世，若諸眾生住我相者，為說其法令除我相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時月上見如是等妙勝神通，歡喜踊躍遍滿其體不能自勝。其女右手所執蓮華，遂捉投擲如來身上，其華到已在於佛頂成一花帳。其帳方整下有四柱，縱廣正等如依繩墨。帳中自然化出一座，眾寶莊嚴，無量天衣以覆座上。其座爾時忽復有一化佛形像如釋迦者，坐彼座上結加趺坐分明顯著。而月上女擲彼華時作是願言：「世尊！願我藉此善根因緣力故，於未來世，若諸眾生住我相者，為說其法令除我相。」

爾時彼女以佛神力，忽然復有第二蓮華現其右手，彼女於是復以其華擲向如來，其華至已在如來上為第二帳，眾寶莊嚴如上所說。於時彼女復言：「世尊！願我藉此善根因緣，於未來世，若有眾生住我見者，為說其法得除我見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼女以佛神力，忽然復有第二蓮華現其右手，彼女於是復以其華擲向如來，其華至已在如來上為第二帳，眾寶莊嚴如上所說。於時彼女復言：「世尊！願我藉此善根因緣，於未來世，若有眾生住我見者，為說其法得除我見。」

爾時彼女以佛神力，忽然復有第三蓮華現其右手，其女爾時復以此華擲向如來，於即化成第三華帳，眾寶莊嚴如上所說。是時彼女復言：「世尊！願我藉此善根因緣，於未來世，若有眾生住於一切分別相者，我為說法除其分別，及除貪欲瞋恚癡等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼女以佛神力，忽然復有第三蓮華現其右手，其女爾時復以此華擲向如來，於即化成第三華帳，眾寶莊嚴如上所說。是時彼女復言：「世尊！願我藉此善根因緣，於未來世，若有眾生住於一切分別相者，我為說法除其分別，及除貪欲瞋恚癡等。」

爾時彼女忽然復有第四蓮華現其右手，其女亦復以彼蓮華投擲如來至於佛頂，尋復化成第四華帳，其所莊嚴如上所說。復言：「世尊！願我藉此善根因緣，於未來世，若有眾生住四顛倒，我為說法令除四倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼女忽然復有第四蓮華現其右手，其女亦復以彼蓮華投擲如來至於佛頂，尋復化成第四華帳，其所莊嚴如上所說。復言：「世尊！願我藉此善根因緣，於未來世，若有眾生住四顛倒，我為說法令除四倒。」

爾時彼女復以如來神通力故，忽然復有第五蓮華現其右手。其女爾時復以其華向如來擲，其華至已在於佛頂，亦即成其第五華帳，其帳莊嚴亦如上說。其女於時復言：「世尊！願我藉此善根因緣，於當來世，若有眾生五蓋覆者，為說其法令除五蓋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼女復以如來神通力故，忽然復有第五蓮華現其右手。其女爾時復以其華向如來擲，其華至已在於佛頂，亦即成其第五華帳，其帳莊嚴亦如上說。其女於時復言：「世尊！願我藉此善根因緣，於當來世，若有眾生五蓋覆者，為說其法令除五蓋。」

爾時彼女以佛神力，忽然復有第六蓮華現其右手，其女亦復持彼蓮華擲向如來，其華至已在於佛頂，亦復化成第六華帳，其所莊嚴如上所說。是時彼女復言：「世尊！願我藉此善根因緣，未來世中，若有眾生著六入者，我為說法令離彼著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼女以佛神力，忽然復有第六蓮華現其右手，其女亦復持彼蓮華擲向如來，其華至已在於佛頂，亦復化成第六華帳，其所莊嚴如上所說。是時彼女復言：「世尊！願我藉此善根因緣，未來世中，若有眾生著六入者，我為說法令離彼著。」

爾時彼女以佛神力，於其右手忽然復有第七蓮華自然顯現，其女爾時復以彼華擲向如來，至佛頂已即復變成第七華帳，形狀大小如上所說。其女爾時復言：「世尊！願我藉此善根因緣，於當來世，若有眾生住著七識，我為說法令其除斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼女以佛神力，於其右手忽然復有第七蓮華自然顯現，其女爾時復以彼華擲向如來，至佛頂已即復變成第七華帳，形狀大小如上所說。其女爾時復言：「世尊！願我藉此善根因緣，於當來世，若有眾生住著七識，我為說法令其除斷。」

爾時彼女以佛神力，忽然復有第八蓮華現其右手，其女復持向佛而擲，其華至已次第成其第八華帳，形狀縱廣亦如上說。其女於是復言：「世尊！願我來世藉此善因，若有眾生著八顛倒，為說其法令悉除滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼女以佛神力，忽然復有第八蓮華現其右手，其女復持向佛而擲，其華至已次第成其第八華帳，形狀縱廣亦如上說。其女於是復言：「世尊！願我來世藉此善因，若有眾生著八顛倒，為說其法令悉除滅。」

爾時彼女以佛神力，忽然復有第九蓮華現其右手，其女復將遙擲佛頂，其華至已次第復成第九華帳，其帳縱廣如上所說。其女於是復言：「世尊！願我藉此善根因緣，於當來世，若有眾生住九使者，我為說法令除九使。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼女以佛神力，忽然復有第九蓮華現其右手，其女復將遙擲佛頂，其華至已次第復成第九華帳，其帳縱廣如上所說。其女於是復言：「世尊！願我藉此善根因緣，於當來世，若有眾生住九使者，我為說法令除九使。」

爾時彼女以佛神力，忽然復有第十蓮華現其右手，其女於是復以彼華擲如來頂，其華至已次第復成第十華帳，莊嚴縱廣如上所說。其女爾時復言：「世尊！願我藉此善根因緣，於當來世具足十力，如今世尊放大光明照十方剎等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼女以佛神力，忽然復有第十蓮華現其右手，其女於是復以彼華擲如來頂，其華至已次第復成第十華帳，莊嚴縱廣如上所說。其女爾時復言：「世尊！願我藉此善根因緣，於當來世具足十力，如今世尊放大光明照十方剎等無有異。」

爾時彼等所化華帳高至梵宮，是以地居乃至大梵諸天子等，因彼華帳，復與無量千萬天眾同來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼等所化華帳高至梵宮，是以地居乃至大梵諸天子等，因彼華帳，復與無量千萬天眾同來集會。

爾時世尊便有微笑。然諸佛等有如是法，微笑之時從其口出種種色光，其光所謂青黃赤白頗梨等色，及以金銀如是等色。而彼光照至於無量無邊佛土，普至梵天覆翳日月，光明威力勝盛無比，晃耀顯赫還入佛頂。爾時眾中長老阿難從坐而起，整理衣服偏袒右臂，右膝著地合十指掌，以偈問佛微笑放光因緣之事： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊便有微笑。然諸佛等有如是法，微笑之時從其口出種種色光，其光所謂青黃赤白頗梨等色，及以金銀如是等色。而彼光照至於無量無邊佛土，普至梵天覆翳日月，光明威力勝盛無比，晃耀顯赫還入佛頂。爾時眾中長老阿難從坐而起，整理衣服偏袒右臂，右膝著地合十指掌，以偈問佛微笑放光因緣之事：

「一切諸智非無眼， 於一切法無有疑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸智非無眼， 於一切法無有疑；

普照世間光平等， 及以微笑有何緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照世間光平等， 及以微笑有何緣？

往昔劫數尊行施， 清淨戒行如寶珠； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔劫數尊行施， 清淨戒行如寶珠；

住忍不動如須彌， 尊今光笑有何緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住忍不動如須彌， 尊今光笑有何緣？

常修精進及禪定， 得免諸有生死等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修精進及禪定， 得免諸有生死等；

意行深遠猶如海， 微笑放光有何緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意行深遠猶如海， 微笑放光有何緣？

常行慈悲無休息， 及以喜捨亦復爾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行慈悲無休息， 及以喜捨亦復爾；

迷失路者能濟拔， 尊笑放光有何緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷失路者能濟拔， 尊笑放光有何緣？

尊一毛孔出光明， 遍至十方無量剎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊一毛孔出光明， 遍至十方無量剎；

忽然覆蔽日月光， 奪彼威力作他眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忽然覆蔽日月光， 奪彼威力作他眼。

所出音聲妙清淨， 具六十種世獨尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所出音聲妙清淨， 具六十種世獨尊；

所有聞者無厭足， 復能除滅諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有聞者無厭足， 復能除滅諸煩惱。

於十方剎無量眾， 一切心有所行者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於十方剎無量眾， 一切心有所行者；

世尊知已決疑網， 尊笑放光有何緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊知已決疑網， 尊笑放光有何緣？

誰今決定發道意？ 誰今乘佛廣大乘？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰今決定發道意？ 誰今乘佛廣大乘？

誰今如是滿心願？ 世尊微笑而放光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰今如是滿心願？ 世尊微笑而放光。

誰今降伏四種魔， 謂煩惱魔及死魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰今降伏四種魔， 謂煩惱魔及死魔，

陰魔及以天魔等， 微笑放光有何緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰魔及以天魔等， 微笑放光有何緣？

世尊今誰證大利？ 誰作法豐人師子？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊今誰證大利？ 誰作法豐人師子？

名聞誰至十方剎？ 如是微笑及放光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名聞誰至十方剎？ 如是微笑及放光。

一切智者滅不善， 諸慈行中最勝慈； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智者滅不善， 諸慈行中最勝慈；

於諸分別皆已斷， 微笑放光有何緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸分別皆已斷， 微笑放光有何緣？

何誰今得廣大利？ 誰復今得滿願心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何誰今得廣大利？ 誰復今得滿願心？

和合十力今是誰？ 如是放光及微笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合十力今是誰？ 如是放光及微笑。

千萬諸天在虛空， 夜叉金翅摩呼羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千萬諸天在虛空， 夜叉金翅摩呼羅，

及諸天女合掌禮， 瞻仰世尊歡喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸天女合掌禮， 瞻仰世尊歡喜心。

聚集無量諸菩薩， 十方剎土悉瞻仰； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聚集無量諸菩薩， 十方剎土悉瞻仰；

深智如海欲聽法， 淨意光笑有何緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深智如海欲聽法， 淨意光笑有何緣？」

爾時世尊即以偈句報阿難言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即以偈句報阿難言：

「阿難汝觀此童女， 合十指掌在我前； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難汝觀此童女， 合十指掌在我前；

彼見諸佛妙神通， 即發無上菩提意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼見諸佛妙神通， 即發無上菩提意。

過去曾見三百佛， 生生世世所見者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去曾見三百佛， 生生世世所見者；

恒生恭敬而尊重， 常願云何證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒生恭敬而尊重， 常願云何證菩提。

願不生於惡道裏， 唯願生天及人中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願不生於惡道裏， 唯願生天及人中；

生處不忘菩提心， 命終已後知宿命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生處不忘菩提心， 命終已後知宿命。

昔見如來名迦葉， 在於樓上墜下身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔見如來名迦葉， 在於樓上墜下身；

供養彼尊迦葉故， 現得無生及順忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養彼尊迦葉故， 現得無生及順忍。

復有佛號鉤婁村， 奉施一具妙衣服； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有佛號鉤婁村， 奉施一具妙衣服；

是故現得金色體， 清淨顯赫如月天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故現得金色體， 清淨顯赫如月天。

有佛迦尼迦牟尼， 香華塗末供養彼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛迦尼迦牟尼， 香華塗末供養彼；

以是口出妙香氣， 猶如栴檀優鉢羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是口出妙香氣， 猶如栴檀優鉢羅。

佛名尸棄兩足尊， 瞻仰彼尊滿七日； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛名尸棄兩足尊， 瞻仰彼尊滿七日；

是故兩目青蓮色， 諸類看者不知厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故兩目青蓮色， 諸類看者不知厭。

厭離諸欲五百世， 常行清淨諸梵行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭離諸欲五百世， 常行清淨諸梵行；

若人起欲來觀者， 乃得清淨無欲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人起欲來觀者， 乃得清淨無欲心。

是故三十三天生， 從彼來生離車種； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故三十三天生， 從彼來生離車種；

一切生處知宿緣， 巧說諸偈微妙句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切生處知宿緣， 巧說諸偈微妙句。

教化父母及諸親， 利益無量眾生等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化父母及諸親， 利益無量眾生等；

為欲教化發菩提， 故生豪貴大離車。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲教化發菩提， 故生豪貴大離車。

童女男夫婦人等， 教化令入佛乘中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童女男夫婦人等， 教化令入佛乘中；

二萬三千諸人類， 成熟無量菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二萬三千諸人類， 成熟無量菩提道。

其女轉此女人身， 不久出家在我法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女轉此女人身， 不久出家在我法；

廣行清淨大梵行， 此處命終還生天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣行清淨大梵行， 此處命終還生天。

從天命終復生此， 於後惡世護我法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從天命終復生此， 於後惡世護我法；

與此眾類作利益， 捨命還生兜率陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與此眾類作利益， 捨命還生兜率陀。

當來彌勒下生時， 儴佉輪王家作子； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來彌勒下生時， 儴佉輪王家作子；

其於彼眾多才藝， 可憙端正備諸德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其於彼眾多才藝， 可憙端正備諸德。

供養彼尊三月日， 及諸左右眾圍遶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養彼尊三月日， 及諸左右眾圍遶；

於彼佛邊得出家， 六千三百眾隨逐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼佛邊得出家， 六千三百眾隨逐。

受持彼佛正法已， 然後往生安樂土； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持彼佛正法已， 然後往生安樂土；

既得往見阿彌陀， 禮拜尊重而供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得往見阿彌陀， 禮拜尊重而供養。

當於賢劫諸佛剎， 十方所有諸世界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於賢劫諸佛剎， 十方所有諸世界；

及以恒河沙如來， 悉為彼眾作利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以恒河沙如來， 悉為彼眾作利益。

精進智慧禪定力， 供養如是諸世尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進智慧禪定力， 供養如是諸世尊；

劫數諸佛供養已， 教化無量千萬眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫數諸佛供養已， 教化無量千萬眾。

於後八萬俱致劫， 當得作佛名月上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後八萬俱致劫， 當得作佛名月上；

彼尊名號月上者， 眉間白毫出妙光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼尊名號月上者， 眉間白毫出妙光。

其光金色甚耀麗， 顯赫遍照彼佛剎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其光金色甚耀麗， 顯赫遍照彼佛剎；

日月火光及摩尼， 星宿諸光悉不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月火光及摩尼， 星宿諸光悉不現。

晝夜歲月及四時， 皆由彼光更無別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜歲月及四時， 皆由彼光更無別；

彼剎當無辟支佛， 聲聞羅漢亦無名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼剎當無辟支佛， 聲聞羅漢亦無名。

清淨勇猛菩薩眾， 彼尊唯當有如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨勇猛菩薩眾， 彼尊唯當有如是；

彼眾身竝黃金色， 百種諸相具莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼眾身竝黃金色， 百種諸相具莊嚴。

悉名為人妙可喜， 彼剎無欲胎生者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉名為人妙可喜， 彼剎無欲胎生者；

蓮華臺中自化生， 生已即有大威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華臺中自化生， 生已即有大威德。

於算數中不可量， 無量神通至諸剎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於算數中不可量， 無量神通至諸剎；

無生忍法無障礙。 彼剎無魔及外道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生忍法無障礙。 彼剎無魔及外道，

亦無破戒惡朋友， 受淨報如兜率陀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無破戒惡朋友， 受淨報如兜率陀；

若有彼剎所生者， 諸受果報悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有彼剎所生者， 諸受果報悉平等，

金銀真珠微妙網， 廣大遍覆彼世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金銀真珠微妙網， 廣大遍覆彼世間。

彼大世尊壽命長， 住世七十三千劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼大世尊壽命長， 住世七十三千劫，

壽盡涅槃滅度後， 正法住世滿一劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽盡涅槃滅度後， 正法住世滿一劫；

彼尊在世及滅度， 法教一住無有殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼尊在世及滅度， 法教一住無有殊。

我若一劫讚歎彼， 世尊剎土諸功德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若一劫讚歎彼， 世尊剎土諸功德；

今日所說諸譬喻， 如海取於一渧水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日所說諸譬喻， 如海取於一渧水。」

爾時月上從佛對聞與已授記，聞已歡喜踊躍無量，飛騰虛空，去地高至七多羅樹。既住於彼七多羅已，其女於即轉彼女身變為男子。即時大地皆悉震動，出大音聲、雨天華雨，出大光明遍照世界。爾時月上菩薩即住彼空，以偈嘆佛作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時月上從佛對聞與已授記，聞已歡喜踊躍無量，飛騰虛空，去地高至七多羅樹。既住於彼七多羅已，其女於即轉彼女身變為男子。即時大地皆悉震動，出大音聲、雨天華雨，出大光明遍照世界。爾時月上菩薩即住彼空，以偈嘆佛作如是言：

「假動須彌空倒地， 修羅住處皆悉滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假動須彌空倒地， 修羅住處皆悉滅，

大海枯涸月天墜， 如來終不出妄言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海枯涸月天墜， 如來終不出妄言。

假使十方眾同心， 或火成水水成火； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使十方眾同心， 或火成水水成火；

無量功德最大尊， 利益眾生無異說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量功德最大尊， 利益眾生無異說。

大地虛空成混沌， 百剎同入芥子中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地虛空成混沌， 百剎同入芥子中，

羅網可用縛猛風， 如來終不有妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅網可用縛猛風， 如來終不有妄語。

世尊如是真實言， 故我決住菩提道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊如是真實言， 故我決住菩提道；

今既大地遍震動， 我證菩提定無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今既大地遍震動， 我證菩提定無疑。

我今既得菩提記， 即轉法輪無有別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今既得菩提記， 即轉法輪無有別；

猶如世尊所說法， 我百數劫已得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如世尊所說法， 我百數劫已得聞。

利益天人八部輩， 及諸比丘四眾等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益天人八部輩， 及諸比丘四眾等；

又為無量諸菩薩， 汝等於佛莫生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又為無量諸菩薩， 汝等於佛莫生疑。

當來悉成無分別， 是故決發菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來悉成無分別， 是故決發菩提心；

諸法皆悉如幻化， 諸佛所說如夢想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法皆悉如幻化， 諸佛所說如夢想。

是處無人無養育， 眾生命及富伽羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處無人無養育， 眾生命及富伽羅；

如是諸法本性者， 喻如虛空無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸法本性者， 喻如虛空無有異。

我先所有女人身， 彼身空體亦無實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我先所有女人身， 彼身空體亦無實，

既無實體是為空， 空體無物無可取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既無實體是為空， 空體無物無可取，

彼身顛倒分別生， 分別猶如鳥飛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼身顛倒分別生， 分別猶如鳥飛空。

意欲成就佛菩提， 復欲降伏四魔眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意欲成就佛菩提， 復欲降伏四魔眾，

復欲三千大千界， 轉於微妙大法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復欲三千大千界， 轉於微妙大法輪。

汝等猛發菩提意， 尊重供養婆伽婆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等猛發菩提意， 尊重供養婆伽婆，

不久當成功德尊， 同於真體無有別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久當成功德尊， 同於真體無有別。

善利丈夫尊沙門， 二足中尊我頂禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善利丈夫尊沙門， 二足中尊我頂禮，

能施愛物常得愛， 能施法財得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能施愛物常得愛， 能施法財得自在。

佛是樂本能與樂， 能伏怨讐及諸魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛是樂本能與樂， 能伏怨讐及諸魔，

我嘆應嘆最勝尊， 又嘆自在無羨者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我嘆應嘆最勝尊， 又嘆自在無羨者。

我意所觀諸方處， 願見諸佛不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我意所觀諸方處， 願見諸佛不思議，

放光如今釋師子， 我亦當知十方佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光如今釋師子， 我亦當知十方佛。

皆悉同體覺一法， 於真如法悉無二； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉同體覺一法， 於真如法悉無二；

無量眾生同實際， 有此忍者當作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾生同實際， 有此忍者當作佛。」

爾時月上菩薩說此偈已，從空而下頭面作禮。彼作禮時頭未離地，而有無量百千數佛現其目前。彼等諸佛同音授彼月上之記，當成阿耨多羅三藐三菩提。月上菩薩眼自對見彼百千佛授其記已，歡喜踊躍遍滿其體不能自勝，即從如來求請出家，白言：「善哉！唯願世尊！自說法中與我出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時月上菩薩說此偈已，從空而下頭面作禮。彼作禮時頭未離地，而有無量百千數佛現其目前。彼等諸佛同音授彼月上之記，當成阿耨多羅三藐三菩提。月上菩薩眼自對見彼百千佛授其記已，歡喜踊躍遍滿其體不能自勝，即從如來求請出家，白言：「善哉！唯願世尊！自說法中與我出家。」

佛即告彼月上菩薩：「若必然者，當問父母聽汝已不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即告彼月上菩薩：「若必然者，當問父母聽汝已不？」

爾時童子所生父母，對見如是變化神通，復從佛聞為彼授記，而白佛言：「如是世尊！我等已許。唯願世尊！放彼出家；又願我等於未來世會如此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時童子所生父母，對見如是變化神通，復從佛聞為彼授記，而白佛言：「如是世尊！我等已許。唯願世尊！放彼出家；又願我等於未來世會如此法。」

爾時世尊即放童子而出家也。時彼童子當出家時，即有一萬二千人俱發阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即放童子而出家也。時彼童子當出家時，即有一萬二千人俱發阿耨多羅三藐三菩提。

佛說如此法本之時，復有七十那由他諸天人等遠塵離垢，於諸法中獲得淨眼；復有五百諸比丘等，於無為法獲得漏盡心得解脫；復有二百比丘尼等與其同類二萬人俱，其中或有未曾發於阿耨多羅三藐三菩提者，亦得發於菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如此法本之時，復有七十那由他諸天人等遠塵離垢，於諸法中獲得淨眼；復有五百諸比丘等，於無為法獲得漏盡心得解脫；復有二百比丘尼等與其同類二萬人俱，其中或有未曾發於阿耨多羅三藐三菩提者，亦得發於菩提之心。

佛說此經已，月上菩薩，長老阿難，諸菩薩眾，及彼大會天、人、阿修羅、乾闥婆等八部之類，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，月上菩薩，長老阿難，諸菩薩眾，及彼大會天、人、阿修羅、乾闥婆等八部之類，歡喜奉行。