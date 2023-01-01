說無垢稱經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經卷第六

大唐三藏法師玄奘譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘譯

觀如來品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀如來品第十二

爾時，世尊問無垢稱言：「善男子！汝先欲觀如來身故而來至此，汝當云何觀如來乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊問無垢稱言：「善男子！汝先欲觀如來身故而來至此，汝當云何觀如來乎？」

無垢稱言：「我觀如來都無所見，如是而觀。何以故？我觀如來，非前際來、非往後際、現在不住。所以者何？我觀如來色真如性其性非色，受真如性其性非受，想真如性其性非想，行真如性其性非行，識真如性其性非識。不住四界，同虛空界；非六處起，超六根路；不雜三界，遠離三垢；順三解脫，隨至三明。非明而明、非至而至，至一切法無障礙際。實際非際、真如非如，於真如境常無所住、於真如智恒不相應。真如境智其性俱離，非因所生、非緣所起，非有相、非無相，非自相、非他相，非一相、非異相，非即所相、非離所相，非同所相、非異所相，非即能相、非離能相，非同能相、非異能相，非此岸、非彼岸、非中流，非在此、非在彼、非中間，非內、非外，非俱、不俱，非已去、非當去、非今去，非已來、非當來、非今來，非智、非境，非能識、非所識，非隱、非顯，非闇、非明，無住、無去，無名、無相，無強、無弱，不住方分、不離方分，非雜染、非清淨，非有為、非無為，非永寂滅、非不寂滅，無少事可示、無少義可說，無施、無慳，無戒、無犯，無忍、無恚，無勤、無怠，無定、無亂，無慧、無愚，無諦、無妄，無出、無入，無去、無來，一切語言施為斷滅。非福田、非不福田，非應供、非不應供，非能執、非所執，非能取、非所取，非相、非不相，非為、非不為，無數、離諸數，無礙、離諸礙，無增、無減。平等平等，同真實際，等法界性。非能稱、非所稱、超諸稱性，非能量、非所量、超諸量性，無向、無背、超諸向背，無勇、無怯、超諸勇怯，非大、非小，非廣、非狹，無見、無聞，無覺、無知。離諸繫縛，蕭然解脫，證會一切智智平等，獲得一切有情無二，逮於諸法無差別性，周遍一切，無罪、無𠎝，無濁、無穢，無所礙著，離諸分別，無作、無生，無虛、無實，無起、無盡，無曾、無當，無怖、無染，無憂、無喜，無厭、無欣，一切分別所不能緣、一切名言所不能說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱言：「我觀如來都無所見，如是而觀。何以故？我觀如來，非前際來、非往後際、現在不住。所以者何？我觀如來色真如性其性非色，受真如性其性非受，想真如性其性非想，行真如性其性非行，識真如性其性非識。不住四界，同虛空界；非六處起，超六根路；不雜三界，遠離三垢；順三解脫，隨至三明。非明而明、非至而至，至一切法無障礙際。實際非際、真如非如，於真如境常無所住、於真如智恒不相應。真如境智其性俱離，非因所生、非緣所起，非有相、非無相，非自相、非他相，非一相、非異相，非即所相、非離所相，非同所相、非異所相，非即能相、非離能相，非同能相、非異能相，非此岸、非彼岸、非中流，非在此、非在彼、非中間，非內、非外，非俱、不俱，非已去、非當去、非今去，非已來、非當來、非今來，非智、非境，非能識、非所識，非隱、非顯，非闇、非明，無住、無去，無名、無相，無強、無弱，不住方分、不離方分，非雜染、非清淨，非有為、非無為，非永寂滅、非不寂滅，無少事可示、無少義可說，無施、無慳，無戒、無犯，無忍、無恚，無勤、無怠，無定、無亂，無慧、無愚，無諦、無妄，無出、無入，無去、無來，一切語言施為斷滅。非福田、非不福田，非應供、非不應供，非能執、非所執，非能取、非所取，非相、非不相，非為、非不為，無數、離諸數，無礙、離諸礙，無增、無減。平等平等，同真實際，等法界性。非能稱、非所稱、超諸稱性，非能量、非所量、超諸量性，無向、無背、超諸向背，無勇、無怯、超諸勇怯，非大、非小，非廣、非狹，無見、無聞，無覺、無知。離諸繫縛，蕭然解脫，證會一切智智平等，獲得一切有情無二，逮於諸法無差別性，周遍一切，無罪、無𠎝，無濁、無穢，無所礙著，離諸分別，無作、無生，無虛、無實，無起、無盡，無曾、無當，無怖、無染，無憂、無喜，無厭、無欣，一切分別所不能緣、一切名言所不能說。

「世尊！如來身相如是，應如是觀，不應異觀。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如來身相如是，應如是觀，不應異觀。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！此無垢稱從何命終而來生此堪忍世界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！此無垢稱從何命終而來生此堪忍世界？」

世尊告曰：「汝應問彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「汝應問彼。」

時舍利子問無垢稱：「汝從何沒來生此土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利子問無垢稱：「汝從何沒來生此土？」

無垢稱言：「唯，舍利子！汝於諸法遍知作證，頗有少法可沒生乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱言：「唯，舍利子！汝於諸法遍知作證，頗有少法可沒生乎？」

舍利子言：「唯，無垢稱！無有少法可沒生也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「唯，無垢稱！無有少法可沒生也。」

無垢稱言：「若一切法遍知作證無沒生者，云何問言：『汝從何沒來生此土？』又，舍利子！於意云何？諸有幻化所作男女，從何處沒而來生此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱言：「若一切法遍知作證無沒生者，云何問言：『汝從何沒來生此土？』又，舍利子！於意云何？諸有幻化所作男女，從何處沒而來生此？」

舍利子言：「幻化男女不可施設有沒生也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「幻化男女不可施設有沒生也。」

無垢稱言：「如來豈不說一切法如幻化耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱言：「如來豈不說一切法如幻化耶？」

舍利子言：「如是如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是如是。」

無垢稱言：「若一切法自性自相如幻如化，云何仁者欻爾問言：『汝從何沒來生此土？』又，舍利子！沒者即是諸行斷相，生者即是諸行續相。菩薩雖沒，不斷一切善法行相；菩薩雖生，不續一切惡法行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱言：「若一切法自性自相如幻如化，云何仁者欻爾問言：『汝從何沒來生此土？』又，舍利子！沒者即是諸行斷相，生者即是諸行續相。菩薩雖沒，不斷一切善法行相；菩薩雖生，不續一切惡法行相。」

爾時，世尊告舍利子：「有佛世界名曰妙喜，其中如來號為無動，是無垢稱為度眾生，從彼土沒來生此界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「有佛世界名曰妙喜，其中如來號為無動，是無垢稱為度眾生，從彼土沒來生此界。」

舍利子言：「甚奇，世尊！如此大士未曾有也，乃能捨彼清淨佛土而來樂此多雜穢處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「甚奇，世尊！如此大士未曾有也，乃能捨彼清淨佛土而來樂此多雜穢處。」

無垢稱曰：「唯，舍利子！於意云何？日光豈與世間闇冥樂相雜住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱曰：「唯，舍利子！於意云何？日光豈與世間闇冥樂相雜住？」

舍利子言：「不也，居士！日輪纔舉，眾冥都息。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，居士！日輪纔舉，眾冥都息。」

無垢稱曰：「日輪何故行贍部洲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱曰：「日輪何故行贍部洲？」

舍利子言：「為除闇冥，作照明故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「為除闇冥，作照明故。」

無垢稱曰：「菩薩如是，為度有情生穢佛土，不與一切煩惱雜居，滅諸眾生煩惱闇耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱曰：「菩薩如是，為度有情生穢佛土，不與一切煩惱雜居，滅諸眾生煩惱闇耳。」

爾時，大眾咸生渴仰，欲見妙喜功德莊嚴清淨佛土無動如來及諸菩薩、聲聞等眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾咸生渴仰，欲見妙喜功德莊嚴清淨佛土無動如來及諸菩薩、聲聞等眾。

佛知眾會意所思惟，告無垢稱言：「善男子！今此會中諸神仙等一切大眾咸生渴仰，欲見妙喜功德莊嚴清淨佛土無動如來及諸菩薩、聲聞等眾，汝可為現令所願滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知眾會意所思惟，告無垢稱言：「善男子！今此會中諸神仙等一切大眾咸生渴仰，欲見妙喜功德莊嚴清淨佛土無動如來及諸菩薩、聲聞等眾，汝可為現令所願滿。」

時無垢稱作是思惟：「吾當於此不起于座，以神通力速疾移取妙喜世界及輪圍山、園林、池沼、泉源、谿谷、大海、江河，諸蘇迷盧圍繞峯壑，日、月、星宿，天、龍、鬼、神、帝釋、梵王宮殿，眾會并諸菩薩、聲聞眾等，村城、聚、落國邑、王都、在所居家男女大小，乃至廣說無動如來、應、正等覺大菩提樹、聽法安坐海會大眾諸寶蓮華往十方界為諸有情作佛事者，三道寶階自然涌出。從贍部洲至蘇迷頂三十三天，為欲瞻仰禮敬供養不動如來及聞法故，從此寶階每時來下；贍部洲人為欲觀見三十三天園林宮室，每亦從此寶階而上。如是清淨妙喜世界——無量功德所共合成，下從水際輪，上至色究竟——悉皆斷取置右掌中，如陶家輪、若花鬘貫，入此世界示諸大眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢稱作是思惟：「吾當於此不起于座，以神通力速疾移取妙喜世界及輪圍山、園林、池沼、泉源、谿谷、大海、江河，諸蘇迷盧圍繞峯壑，日、月、星宿，天、龍、鬼、神、帝釋、梵王宮殿，眾會并諸菩薩、聲聞眾等，村城、聚、落國邑、王都、在所居家男女大小，乃至廣說無動如來、應、正等覺大菩提樹、聽法安坐海會大眾諸寶蓮華往十方界為諸有情作佛事者，三道寶階自然涌出。從贍部洲至蘇迷頂三十三天，為欲瞻仰禮敬供養不動如來及聞法故，從此寶階每時來下；贍部洲人為欲觀見三十三天園林宮室，每亦從此寶階而上。如是清淨妙喜世界——無量功德所共合成，下從水際輪，上至色究竟——悉皆斷取置右掌中，如陶家輪、若花鬘貫，入此世界示諸大眾。」

其無垢稱既作是思，不起于床入三摩地，發起如是殊勝神通，速疾斷取妙喜世界置于右掌入此界中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其無垢稱既作是思，不起于床入三摩地，發起如是殊勝神通，速疾斷取妙喜世界置于右掌入此界中。

彼土聲聞及諸菩薩、人天大眾得天眼者咸生恐怖，俱發聲言：「誰將我去？誰將我去？唯願世尊救護我等，唯願善逝救護我等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼土聲聞及諸菩薩、人天大眾得天眼者咸生恐怖，俱發聲言：「誰將我去？誰將我去？唯願世尊救護我等，唯願善逝救護我等。」

時無動佛為化眾生方便告言：「諸善男子！汝等勿怖，汝等勿怖。是無垢稱神力所引，非我所能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無動佛為化眾生方便告言：「諸善男子！汝等勿怖，汝等勿怖。是無垢稱神力所引，非我所能。」

彼土初學人天等眾、未得殊勝天眼通者皆悉安然不知不見，聞是語已咸相驚問：「我等於今當何所往？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼土初學人天等眾、未得殊勝天眼通者皆悉安然不知不見，聞是語已咸相驚問：「我等於今當何所往？」

妙喜國土雖入此界，然其眾相無減、無增，堪忍世間亦不迫迮。雖復彼此二界相雜，各見所居與本無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙喜國土雖入此界，然其眾相無減、無增，堪忍世間亦不迫迮。雖復彼此二界相雜，各見所居與本無異。

爾時，世尊釋迦牟尼告諸大眾：「汝等神仙普皆觀見妙喜世界無動如來莊嚴佛土及諸菩薩、聲聞等耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼告諸大眾：「汝等神仙普皆觀見妙喜世界無動如來莊嚴佛土及諸菩薩、聲聞等耶？」

一切咸言：「世尊！已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切咸言：「世尊！已見。」

時無垢稱即以神力化作種種上妙天花及餘末香與諸大眾，令散供養釋迦牟尼、無動如來、諸菩薩等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢稱即以神力化作種種上妙天花及餘末香與諸大眾，令散供養釋迦牟尼、無動如來、諸菩薩等。

於是，世尊復告大眾：「汝等神仙欲得成辦如是功德莊嚴佛土為菩薩者，皆當隨學無動如來本所修行諸菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊復告大眾：「汝等神仙欲得成辦如是功德莊嚴佛土為菩薩者，皆當隨學無動如來本所修行諸菩薩行。」

其無垢稱以神通力示現如是妙喜界時，堪忍土中有八十四那庾多數諸人天等同發無上正等覺心，悉願當生妙喜世界。世尊咸記：「皆當往生無動如來所居佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其無垢稱以神通力示現如是妙喜界時，堪忍土中有八十四那庾多數諸人天等同發無上正等覺心，悉願當生妙喜世界。世尊咸記：「皆當往生無動如來所居佛土。」

時無垢稱以神通力移取如是妙喜世界、無動如來、諸菩薩等為欲饒益此界有情，其事畢已還置本處，彼此分離，兩眾皆見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢稱以神通力移取如是妙喜世界、無動如來、諸菩薩等為欲饒益此界有情，其事畢已還置本處，彼此分離，兩眾皆見。

爾時，世尊告舍利子：「汝已觀見妙喜世界、無動如來、菩薩等不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「汝已觀見妙喜世界、無動如來、菩薩等不？」

舍利子言：「世尊！已見。願諸有情皆住如是莊嚴佛土，願諸有情成就如是福德智慧圓滿功德一切皆似無動如來，願諸有情皆當獲得自在神通如無垢稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「世尊！已見。願諸有情皆住如是莊嚴佛土，願諸有情成就如是福德智慧圓滿功德一切皆似無動如來，願諸有情皆當獲得自在神通如無垢稱。

「世尊！我等善獲勝利瞻仰親近如是大士，其諸有情若但聞此殊勝法門當知猶名善獲勝利，何況聞已信解、受持、讀誦、通利、廣為他說？況復方便精進修行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我等善獲勝利瞻仰親近如是大士，其諸有情若但聞此殊勝法門當知猶名善獲勝利，何況聞已信解、受持、讀誦、通利、廣為他說？況復方便精進修行？

「若諸有情手得如是殊勝法門便為獲得法珍寶藏，若諸有情信解如是殊勝法門便為紹繼諸佛相續，若諸有情讀誦如是殊勝法門便成菩薩與佛為伴，若諸有情受持如是殊勝法門便為攝受無上正法，若有供養學此法者當知其室即有如來，若有書寫供養如是殊勝法門便為攝受一切福德、一切智智，若有隨喜如是法門便為施設大法祠祀，若以如是殊勝法門一四句頌為他演說便為已逮不退轉位，若善男子或善女人能於如是殊勝法門信解忍受愛樂觀察，即於無上正等菩提已得授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸有情手得如是殊勝法門便為獲得法珍寶藏，若諸有情信解如是殊勝法門便為紹繼諸佛相續，若諸有情讀誦如是殊勝法門便成菩薩與佛為伴，若諸有情受持如是殊勝法門便為攝受無上正法，若有供養學此法者當知其室即有如來，若有書寫供養如是殊勝法門便為攝受一切福德、一切智智，若有隨喜如是法門便為施設大法祠祀，若以如是殊勝法門一四句頌為他演說便為已逮不退轉位，若善男子或善女人能於如是殊勝法門信解忍受愛樂觀察，即於無上正等菩提已得授記。」

說無垢稱經法供養品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經法供養品第十三

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！我雖從佛及妙吉祥聞多百千法門差別，而未曾聞如是所說不可思議自在神變解脫法門。如我解佛所說義趣，若諸有情聽聞如是所說法門，信解、受持、讀誦、通利、廣為他說，尚為法器決定無疑，何況精勤如理修習？如是有情關閉一切惡趣險徑、開闢一切善趣夷塗，常見一切諸佛菩薩，降伏一切外道他論、摧滅一切暴惡魔軍，淨菩提道，安立妙覺履踐如來所行之路。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！我雖從佛及妙吉祥聞多百千法門差別，而未曾聞如是所說不可思議自在神變解脫法門。如我解佛所說義趣，若諸有情聽聞如是所說法門，信解、受持、讀誦、通利、廣為他說，尚為法器決定無疑，何況精勤如理修習？如是有情關閉一切惡趣險徑、開闢一切善趣夷塗，常見一切諸佛菩薩，降伏一切外道他論、摧滅一切暴惡魔軍，淨菩提道，安立妙覺履踐如來所行之路。」

復言：「世尊！若諸有情聽聞如是所說法門，信解、受持、乃至精勤如理修習，我當與其一切眷屬恭敬供養是善男子、善女人等。世尊！若有村城、聚落、國邑、王都——受持、讀誦、開解、流通此法門處——我亦與其一切眷屬為聞法故共詣其所，諸未信者當令其信，諸已信者如法護持令無障難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「世尊！若諸有情聽聞如是所說法門，信解、受持、乃至精勤如理修習，我當與其一切眷屬恭敬供養是善男子、善女人等。世尊！若有村城、聚落、國邑、王都——受持、讀誦、開解、流通此法門處——我亦與其一切眷屬為聞法故共詣其所，諸未信者當令其信，諸已信者如法護持令無障難。」

爾時，世尊告天帝釋：「善哉善哉！如汝所說，汝今乃能隨喜如來所說如是微妙法門。天帝當知：過去、未來、現在諸佛所有無上正等菩提，皆於如是所說法門略說開示。是故，若有諸善男子或善女人聽聞如是所說法門，信解、受持、讀誦、通利、廣為他說、書寫供養，即為供養過去、未來、現在諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告天帝釋：「善哉善哉！如汝所說，汝今乃能隨喜如來所說如是微妙法門。天帝當知：過去、未來、現在諸佛所有無上正等菩提，皆於如是所說法門略說開示。是故，若有諸善男子或善女人聽聞如是所說法門，信解、受持、讀誦、通利、廣為他說、書寫供養，即為供養過去、未來、現在諸佛。

「又，天帝釋！假使三千大千世界滿中如來——譬如甘蔗及竹葦、麻稻、山林等——若善男子或善女人經於一劫或一劫餘，恭敬尊重、讚歎承事，以諸天人一切上妙安樂供具、一切上妙安樂所居，奉施供養於諸如來。般涅槃後供養一一全身舍利，以七珍寶起窣堵波——縱廣量等四洲世界，其形高峻上至梵天，表柱、輪盤、香花、幡蓋、眾珍、伎樂嚴飾第一——如是建立一一如來七寶莊嚴窣堵波已，經於一劫或一劫餘，以諸天人一切上妙花鬘、燒香、塗香、末香、衣服、幡蓋、寶幢、燈輪、眾珍、伎樂、種種供具恭敬尊重、讚歎供養。於意云何？是善男子或善女人由此因緣獲福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，天帝釋！假使三千大千世界滿中如來——譬如甘蔗及竹葦、麻稻、山林等——若善男子或善女人經於一劫或一劫餘，恭敬尊重、讚歎承事，以諸天人一切上妙安樂供具、一切上妙安樂所居，奉施供養於諸如來。般涅槃後供養一一全身舍利，以七珍寶起窣堵波——縱廣量等四洲世界，其形高峻上至梵天，表柱、輪盤、香花、幡蓋、眾珍、伎樂嚴飾第一——如是建立一一如來七寶莊嚴窣堵波已，經於一劫或一劫餘，以諸天人一切上妙花鬘、燒香、塗香、末香、衣服、幡蓋、寶幢、燈輪、眾珍、伎樂、種種供具恭敬尊重、讚歎供養。於意云何？是善男子或善女人由此因緣獲福多不？」

天帝釋言：「甚多，世尊！難思，善逝！百千俱胝那庾多劫亦不能說其福聚量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多，世尊！難思，善逝！百千俱胝那庾多劫亦不能說其福聚量。」

佛告天帝：「如是如是。吾今復以誠言語汝：若善男子或善女人聽聞如是不可思議自在神變解脫法門，信解、受持、讀誦、宣說，所獲福聚甚多於彼。所以者何？諸佛無上正等菩提從此生故，唯法供養乃能供養如是法門，非以財物。天帝當知：無上菩提功德多故，供養此法其福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝：「如是如是。吾今復以誠言語汝：若善男子或善女人聽聞如是不可思議自在神變解脫法門，信解、受持、讀誦、宣說，所獲福聚甚多於彼。所以者何？諸佛無上正等菩提從此生故，唯法供養乃能供養如是法門，非以財物。天帝當知：無上菩提功德多故，供養此法其福甚多。」

爾時，世尊告天帝釋：「乃往過去不可思議不可稱量無數大劫有佛出世，名曰藥王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、世尊。彼佛世界名曰大嚴，劫名嚴淨。藥王如來壽量住世二十中劫，其聲聞僧有三十六俱胝那庾多數、其菩薩眾十二俱胝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告天帝釋：「乃往過去不可思議不可稱量無數大劫有佛出世，名曰藥王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、世尊。彼佛世界名曰大嚴，劫名嚴淨。藥王如來壽量住世二十中劫，其聲聞僧有三十六俱胝那庾多數、其菩薩眾十二俱胝。

「時有輪王名曰寶蓋，成就七寶主四大洲，具足千子端嚴勇健能伏他軍。時王寶蓋與其眷屬，滿五中劫恭敬尊重、讚歎承事藥王如來，以諸天人一切上妙安樂供具、一切上妙安樂所居，奉施供養。過五劫已，時寶蓋王告其千子：『汝等當知：我已供養藥王如來，汝等今者亦當如我奉施供養。』於是，千子聞父王教歡喜敬受，皆曰：『善哉，一切協同滿五中劫。』與其眷屬恭敬尊重、讚歎承事藥王如來，以諸人天一切上妙安樂供具、一切上妙安樂所居，奉施供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有輪王名曰寶蓋，成就七寶主四大洲，具足千子端嚴勇健能伏他軍。時王寶蓋與其眷屬，滿五中劫恭敬尊重、讚歎承事藥王如來，以諸天人一切上妙安樂供具、一切上妙安樂所居，奉施供養。過五劫已，時寶蓋王告其千子：『汝等當知：我已供養藥王如來，汝等今者亦當如我奉施供養。』於是，千子聞父王教歡喜敬受，皆曰：『善哉，一切協同滿五中劫。』與其眷屬恭敬尊重、讚歎承事藥王如來，以諸人天一切上妙安樂供具、一切上妙安樂所居，奉施供養。

「時一王子名為月蓋，獨處閑寂作是思惟：『我等於今如是慇重恭敬供養藥王如來，頗有其餘恭敬供養最上、最勝、過於此不？』以佛神力，於上空中有天發聲告王子曰：『月蓋當知：諸供養中，其法供養最為殊勝。』即問：『云何名法供養？』天答：『月蓋！汝可往問藥王如來：「世尊！云何名法供養？」佛當為汝廣說開示。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時一王子名為月蓋，獨處閑寂作是思惟：『我等於今如是慇重恭敬供養藥王如來，頗有其餘恭敬供養最上、最勝、過於此不？』以佛神力，於上空中有天發聲告王子曰：『月蓋當知：諸供養中，其法供養最為殊勝。』即問：『云何名法供養？』天答：『月蓋！汝可往問藥王如來：「世尊！云何名法供養？」佛當為汝廣說開示。』

「王子月蓋聞天語已，即便往詣藥王如來，恭敬慇懃頂禮雙足，右遶三匝却住一面白言：『世尊！我聞一切諸供養中，其法供養最為殊勝，此法供養其相云何？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王子月蓋聞天語已，即便往詣藥王如來，恭敬慇懃頂禮雙足，右遶三匝却住一面白言：『世尊！我聞一切諸供養中，其法供養最為殊勝，此法供養其相云何？』

「藥王如來告王子曰：『月蓋當知：法供養者，謂於諸佛所說經典——微妙甚深似甚深相，一切世間極難信受、難度、難見，幽玄細密，無染了義，非分別知；菩薩藏攝總持經王，佛印所印分別開示不退法輪，六到彼岸由斯而起，善攝一切所應攝受；菩提分法正所隨行，七等覺支親能導發，辯說開示大慈大悲，拔濟引安諸有情類，遠離一切見趣魔怨；分別闡揚甚深緣起，辯內無我、外無有情，於二中間無壽命者、無養育者，畢竟無有；補特伽羅性空，無相、無願、無作、無起；相應能引妙覺、能轉法輪，天、龍、藥叉、健達縛等咸共尊重稱歎供養；引導眾生大法供養，圓滿眾生大法祠祀，一切聖賢悉皆攝受；開發一切菩薩妙行，真實法義之所歸依，最勝無礙由斯而起；詳說諸法無常有苦、無我寂靜，發生四種法嗢拕南，遣除一切慳貪、毀禁、瞋恨、懈怠、妄念、惡慧，驚怖一切外道邪論、惡見、執著，開發一切有情善法增上勢力，摧伏一切惡魔軍眾；諸佛聖賢共所稱歎，能除一切生死大苦、能示一切涅槃大樂，三世十方諸佛共說——於是經典若樂聽聞、信解、受持、讀誦、通利，思惟觀察甚深義趣，令其顯著施設安立，分別開示明了現前，復廣為他宣揚辯說，方便善巧攝護正法，如是一切名法供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藥王如來告王子曰：『月蓋當知：法供養者，謂於諸佛所說經典——微妙甚深似甚深相，一切世間極難信受、難度、難見，幽玄細密，無染了義，非分別知；菩薩藏攝總持經王，佛印所印分別開示不退法輪，六到彼岸由斯而起，善攝一切所應攝受；菩提分法正所隨行，七等覺支親能導發，辯說開示大慈大悲，拔濟引安諸有情類，遠離一切見趣魔怨；分別闡揚甚深緣起，辯內無我、外無有情，於二中間無壽命者、無養育者，畢竟無有；補特伽羅性空，無相、無願、無作、無起；相應能引妙覺、能轉法輪，天、龍、藥叉、健達縛等咸共尊重稱歎供養；引導眾生大法供養，圓滿眾生大法祠祀，一切聖賢悉皆攝受；開發一切菩薩妙行，真實法義之所歸依，最勝無礙由斯而起；詳說諸法無常有苦、無我寂靜，發生四種法嗢拕南，遣除一切慳貪、毀禁、瞋恨、懈怠、妄念、惡慧，驚怖一切外道邪論、惡見、執著，開發一切有情善法增上勢力，摧伏一切惡魔軍眾；諸佛聖賢共所稱歎，能除一切生死大苦、能示一切涅槃大樂，三世十方諸佛共說——於是經典若樂聽聞、信解、受持、讀誦、通利，思惟觀察甚深義趣，令其顯著施設安立，分別開示明了現前，復廣為他宣揚辯說，方便善巧攝護正法，如是一切名法供養。

「『復次，月蓋！法供養者，謂於諸法如法調伏，及於諸法如法修行。隨順緣起，離諸邪見，修習無生，不起法忍，悟入無我及無有情。於諸因緣無違、無諍、不起異議，離我我所、無所攝受。依趣於義、不依於文，依趣於智、不依於識，依趣了義所說契經、終不依於不了義說世俗經典而生執著，依趣法性、終不依於補特伽羅見有所得。如其性相悟解諸法，入無藏攝滅阿賴耶，息除無明乃至老、死，息除愁歎、憂苦、熱惱，觀察如是十二緣起無盡引發、常所引發，願諸有情捨諸見趣。如是名為上法供養。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，月蓋！法供養者，謂於諸法如法調伏，及於諸法如法修行。隨順緣起，離諸邪見，修習無生，不起法忍，悟入無我及無有情。於諸因緣無違、無諍、不起異議，離我我所、無所攝受。依趣於義、不依於文，依趣於智、不依於識，依趣了義所說契經、終不依於不了義說世俗經典而生執著，依趣法性、終不依於補特伽羅見有所得。如其性相悟解諸法，入無藏攝滅阿賴耶，息除無明乃至老、死，息除愁歎、憂苦、熱惱，觀察如是十二緣起無盡引發、常所引發，願諸有情捨諸見趣。如是名為上法供養。』」

佛告天帝：「王子月蓋從藥王佛聞說如是上法供養，得順法忍，即脫寶衣、諸莊嚴具，奉施供養藥王如來，白言：『世尊！我願於佛般涅槃後攝受正法，作法供養護持正法。唯願如來以神通力哀愍加威，令得無難降伏魔怨，護持正法修菩薩行。』藥王如來既知月蓋增上意樂，便記之曰：『汝於如來般涅槃後能護法城。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝：「王子月蓋從藥王佛聞說如是上法供養，得順法忍，即脫寶衣、諸莊嚴具，奉施供養藥王如來，白言：『世尊！我願於佛般涅槃後攝受正法，作法供養護持正法。唯願如來以神通力哀愍加威，令得無難降伏魔怨，護持正法修菩薩行。』藥王如來既知月蓋增上意樂，便記之曰：『汝於如來般涅槃後能護法城。』

「時彼王子得聞授記歡喜踊躍，即於藥王如來住世聖法教中以清淨信棄捨家法、趣於非家。既出家已，勇猛精進修諸善法；勤修善故，出家未久獲五神通，至極究竟得陀羅尼無斷妙辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼王子得聞授記歡喜踊躍，即於藥王如來住世聖法教中以清淨信棄捨家法、趣於非家。既出家已，勇猛精進修諸善法；勤修善故，出家未久獲五神通，至極究竟得陀羅尼無斷妙辯。

「藥王如來般涅槃後，以其所得神通智力，經十中劫隨轉如來所轉法輪。月蓋苾芻滿十中劫隨轉法輪護持正法，勇猛精進，安立百千俱胝有情令於無上正等菩提得不退轉、教化十四那庾多生令於聲聞獨一覺乘心善調順、方便引導無量有情令生天上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藥王如來般涅槃後，以其所得神通智力，經十中劫隨轉如來所轉法輪。月蓋苾芻滿十中劫隨轉法輪護持正法，勇猛精進，安立百千俱胝有情令於無上正等菩提得不退轉、教化十四那庾多生令於聲聞獨一覺乘心善調順、方便引導無量有情令生天上。」

佛告天帝：「彼時寶蓋轉輪王者豈異人乎？勿生疑惑、莫作異觀。所以者何？應知即是寶焰如來。其王千子即賢劫中有千菩薩次第成佛——最初成佛名迦洛迦孫䭾如來，最後成佛名曰盧至，四已出世，餘在當來。彼時護法月蓋王子豈異人乎？即我身是。天帝當知：我說一切於諸佛所設供養中，其法供養最尊、最勝、最上、最妙、最為無上。是故，天帝！欲於佛所設供養者，當法供養，無以財物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝：「彼時寶蓋轉輪王者豈異人乎？勿生疑惑、莫作異觀。所以者何？應知即是寶焰如來。其王千子即賢劫中有千菩薩次第成佛——最初成佛名迦洛迦孫䭾如來，最後成佛名曰盧至，四已出世，餘在當來。彼時護法月蓋王子豈異人乎？即我身是。天帝當知：我說一切於諸佛所設供養中，其法供養最尊、最勝、最上、最妙、最為無上。是故，天帝！欲於佛所設供養者，當法供養，無以財物。」

說無垢稱經囑累品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經囑累品第十四

爾時，佛告慈氏菩薩：「吾今以是無量無數百千俱胝那庾多劫所集無上正等菩提所流大法付囑於汝。如是經典——佛威神力之所住持、佛威神力之所加護——汝於如來般涅槃後五濁惡世，亦以神力住持攝受，於贍部洲廣令流布無使隱滅。所以者何？於未來世有善男子或善女人、天、龍、藥叉、健達縛等——已種無量殊勝善根、已於無上正等菩提心生趣向勝解廣大——若不得聞如是經典，即當退失無量勝利；若彼得聞如是經典必當信樂，發希有心歡喜頂受。我今以彼諸善男子、善女人等付囑於汝，汝當護念令無障難，於是經典聽聞修學，亦令如是所說法門廣宣流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告慈氏菩薩：「吾今以是無量無數百千俱胝那庾多劫所集無上正等菩提所流大法付囑於汝。如是經典——佛威神力之所住持、佛威神力之所加護——汝於如來般涅槃後五濁惡世，亦以神力住持攝受，於贍部洲廣令流布無使隱滅。所以者何？於未來世有善男子或善女人、天、龍、藥叉、健達縛等——已種無量殊勝善根、已於無上正等菩提心生趣向勝解廣大——若不得聞如是經典，即當退失無量勝利；若彼得聞如是經典必當信樂，發希有心歡喜頂受。我今以彼諸善男子、善女人等付囑於汝，汝當護念令無障難，於是經典聽聞修學，亦令如是所說法門廣宣流布。

「慈氏當知：略有二種菩薩相印。何等為二？一者、信樂種種綺飾文詞相印，二者、不懼甚深法門，如其性相悟入相印。若諸菩薩尊重信樂綺飾文詞，當知是為初學菩薩；若諸菩薩於是甚深無染無著不可思議自在神變解脫法門微妙經典無有恐畏，聞已信解、受持、讀誦、令其通利、廣為他說，如實悟入精進修行得出世間清淨信樂，當知是為久學菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慈氏當知：略有二種菩薩相印。何等為二？一者、信樂種種綺飾文詞相印，二者、不懼甚深法門，如其性相悟入相印。若諸菩薩尊重信樂綺飾文詞，當知是為初學菩薩；若諸菩薩於是甚深無染無著不可思議自在神變解脫法門微妙經典無有恐畏，聞已信解、受持、讀誦、令其通利、廣為他說，如實悟入精進修行得出世間清淨信樂，當知是為久學菩薩。

「慈氏當知：略由四緣初學菩薩為自毀傷不能獲得甚深法忍。何等為四？一者、初聞昔所未聞甚深經典，驚怖疑惑，不生隨喜；二者、聞已誹謗輕毀，言：『是經典我昔未聞，從何而至？』三者、見有受持、演說此深法門善男子等不樂親近、恭敬禮拜；四者、後時輕慢、憎嫉、毀辱、誹謗。由是四緣，初學菩薩為自毀傷，不能獲得甚深法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慈氏當知：略由四緣初學菩薩為自毀傷不能獲得甚深法忍。何等為四？一者、初聞昔所未聞甚深經典，驚怖疑惑，不生隨喜；二者、聞已誹謗輕毀，言：『是經典我昔未聞，從何而至？』三者、見有受持、演說此深法門善男子等不樂親近、恭敬禮拜；四者、後時輕慢、憎嫉、毀辱、誹謗。由是四緣，初學菩薩為自毀傷，不能獲得甚深法忍。

「慈氏當知：略由四緣信解甚深法門菩薩為自毀傷不能速證無生法忍。何等為四？一者、輕蔑發趣大乘未久修行初學菩薩，二者、不樂攝受誨示、教授、教誡，三者、甚深廣大學處不深敬重，四者、樂以世間財施攝諸有情、不樂出世清淨法施。由是四緣信解甚深法門菩薩為自毀傷，不能速證無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慈氏當知：略由四緣信解甚深法門菩薩為自毀傷不能速證無生法忍。何等為四？一者、輕蔑發趣大乘未久修行初學菩薩，二者、不樂攝受誨示、教授、教誡，三者、甚深廣大學處不深敬重，四者、樂以世間財施攝諸有情、不樂出世清淨法施。由是四緣信解甚深法門菩薩為自毀傷，不能速證無生法忍。」

慈氏菩薩聞佛語已歡喜踊躍而白佛言：「世尊所說甚為希有，如來所言甚為微妙。如佛所示菩薩過失，我當悉皆究竟遠離；如來所有無量無數百千俱胝那庾多劫所集無上正等菩提所流大法，我當護持，令不隱滅。若未來世諸善男子或善女人求學大乘是真法器，我當令其手得如是甚深經典，與其念力令於此經受持、讀誦、究竟通利、書寫、供養、無倒修行、廣為他說。世尊！後世於是經典若有聽聞、信解、受持、讀誦、通利、無倒修行、廣為他說，當知皆是我威神力住持加護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩聞佛語已歡喜踊躍而白佛言：「世尊所說甚為希有，如來所言甚為微妙。如佛所示菩薩過失，我當悉皆究竟遠離；如來所有無量無數百千俱胝那庾多劫所集無上正等菩提所流大法，我當護持，令不隱滅。若未來世諸善男子或善女人求學大乘是真法器，我當令其手得如是甚深經典，與其念力令於此經受持、讀誦、究竟通利、書寫、供養、無倒修行、廣為他說。世尊！後世於是經典若有聽聞、信解、受持、讀誦、通利、無倒修行、廣為他說，當知皆是我威神力住持加護。」

世尊告曰：「善哉善哉！汝為極善，乃能隨喜如來善說，攝受護持如是正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「善哉善哉！汝為極善，乃能隨喜如來善說，攝受護持如是正法。」

爾時，會中所有此界及與他方諸來菩薩，一切合掌俱發聲言：「世尊！我等亦於如來般涅槃後，各從他方諸別世界皆來至此，護持如來所得無上正等菩提所流大法，令不隱滅，廣宣流布。若善男子或善女人能於是經聽聞、信解、受持、讀誦、究竟通利、無倒修行、廣為他說，我當護持，與其念力令無障難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中所有此界及與他方諸來菩薩，一切合掌俱發聲言：「世尊！我等亦於如來般涅槃後，各從他方諸別世界皆來至此，護持如來所得無上正等菩提所流大法，令不隱滅，廣宣流布。若善男子或善女人能於是經聽聞、信解、受持、讀誦、究竟通利、無倒修行、廣為他說，我當護持，與其念力令無障難。」

時此眾中四大天王亦皆合掌同聲白佛：「世尊！若有村城、聚落、國邑、王都——如是法門所流行處——我等皆當與其眷屬并大力將率諸軍眾，為聞法故往詣其所，護持如是所說法門，及能宣說、受持、讀誦此法門者，於四方面百踰繕那皆令安隱，無諸障難、無有伺求得其便者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此眾中四大天王亦皆合掌同聲白佛：「世尊！若有村城、聚落、國邑、王都——如是法門所流行處——我等皆當與其眷屬并大力將率諸軍眾，為聞法故往詣其所，護持如是所說法門，及能宣說、受持、讀誦此法門者，於四方面百踰繕那皆令安隱，無諸障難、無有伺求得其便者。」

爾時，世尊復告具壽阿難陀曰：「汝應受持如是法門，廣為他說令其流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告具壽阿難陀曰：「汝應受持如是法門，廣為他說令其流布。」

阿難陀曰：「我已受持如是法門。世尊！如是所說法門其名何等？我云何持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難陀曰：「我已受持如是法門。世尊！如是所說法門其名何等？我云何持？」

世尊告曰：「如是名為『說無垢稱不可思議自在神變解脫法門』，應如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「如是名為『說無垢稱不可思議自在神變解脫法門』，應如是持。」

時薄伽梵說是經已，無垢稱菩薩、妙吉祥菩薩、具壽阿難陀，及餘菩薩、大聲聞眾并諸天人、阿素洛等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時薄伽梵說是經已，無垢稱菩薩、妙吉祥菩薩、具壽阿難陀，及餘菩薩、大聲聞眾并諸天人、阿素洛等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。