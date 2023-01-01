說無垢稱經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經卷第四

大唐三藏法師玄奘譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘譯

觀有情品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀有情品第七

時妙吉祥問無垢稱：「云何菩薩觀諸有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時妙吉祥問無垢稱：「云何菩薩觀諸有情？」

無垢稱言：「譬如幻師觀所幻事。如是，菩薩應正觀察一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱言：「譬如幻師觀所幻事。如是，菩薩應正觀察一切有情。

「又，妙吉祥！如有智人觀水中月、觀鏡中像、觀陽焰水、觀呼聲響、觀虛空中雲城臺閣、觀水聚沫所有前際、觀水浮泡或起或滅、觀芭蕉心所有堅實、觀第五大、觀第六蘊、觀第七根、觀十三處、觀十九界、觀無色界眾色影像、觀燋敗種所出牙莖、觀龜毛等所作衣服、觀夭沒者受欲戲樂、觀預流果所起分別薩迦耶見、觀一來果受第三有、觀不還果入母胎藏、觀阿羅漢貪瞋癡毒、觀得忍菩薩慳悋犯戒恚害等心、觀諸如來習氣相續、觀生盲者覩見眾色、觀住滅定有出入息、觀虛空中所有鳥跡、觀半擇迦根有勢用、觀石女兒所有作業、觀佛所化起諸結縛、觀諸畢竟不生煩惱、觀夢悟已夢中所見、觀不生火有所焚燒、觀阿羅漢後有相續。如是，菩薩應正觀察一切有情。所以者何？諸法本空，真實無我、無有情故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，妙吉祥！如有智人觀水中月、觀鏡中像、觀陽焰水、觀呼聲響、觀虛空中雲城臺閣、觀水聚沫所有前際、觀水浮泡或起或滅、觀芭蕉心所有堅實、觀第五大、觀第六蘊、觀第七根、觀十三處、觀十九界、觀無色界眾色影像、觀燋敗種所出牙莖、觀龜毛等所作衣服、觀夭沒者受欲戲樂、觀預流果所起分別薩迦耶見、觀一來果受第三有、觀不還果入母胎藏、觀阿羅漢貪瞋癡毒、觀得忍菩薩慳悋犯戒恚害等心、觀諸如來習氣相續、觀生盲者覩見眾色、觀住滅定有出入息、觀虛空中所有鳥跡、觀半擇迦根有勢用、觀石女兒所有作業、觀佛所化起諸結縛、觀諸畢竟不生煩惱、觀夢悟已夢中所見、觀不生火有所焚燒、觀阿羅漢後有相續。如是，菩薩應正觀察一切有情。所以者何？諸法本空，真實無我、無有情故。」

妙吉祥言：「若諸菩薩如是觀察一切有情，云何於彼修於大慈？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「若諸菩薩如是觀察一切有情，云何於彼修於大慈？」

無垢稱言：「菩薩如是觀有情已，自念：『我當為諸有情說如斯法，令其解了。』是名真實修於大慈，與諸有情究竟安樂。如是，菩薩修寂滅慈，無諸取故；修無熱慈，離煩惱故；修如實慈，三世等故；修不違慈，無等起故；修無二慈，離內外故；修無壞慈，畢竟住故；修堅固慈，增上意樂如金剛故；修清淨慈，本性淨故；修平等慈，等虛空故；修阿羅漢慈，永害結賊故；修獨覺慈，不待師資故；修菩薩慈，成熟有情無休息故；修如來慈，隨覺諸法真如性故；修佛之慈，覺悟睡夢諸有情故；修自然慈，任運等覺諸法性故；修菩提慈，等一味故；修無偏慈，愛憎斷故；修大悲慈，顯大乘故；修無諍慈，觀無我故；修無厭慈，觀性空故；修法施慈，離師捲故；修淨戒慈，成熟犯戒諸有情故；修堪忍慈，隨護自他令無損故；修精進慈，荷負有情利樂事故；修靜慮慈，無愛味故；修般若慈，於一切時現知法故；修方便慈，於一切門普示現故；修妙願慈，無量大願所引發故；修大力慈，能辦一切廣大事故；修若那慈，了知一切法性相故；修神通慈，不壞一切法性相故；修攝事慈，方便攝益諸有情故；修無著慈，無礙染故；修無詐慈，意樂淨故；修無諂慈，加行淨故；修無誑慈，不虛假故；修深心慈，離瑕穢故；修安樂慈，建立諸佛安樂事故。唯，妙吉祥！是名菩薩修於大慈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱言：「菩薩如是觀有情已，自念：『我當為諸有情說如斯法，令其解了。』是名真實修於大慈，與諸有情究竟安樂。如是，菩薩修寂滅慈，無諸取故；修無熱慈，離煩惱故；修如實慈，三世等故；修不違慈，無等起故；修無二慈，離內外故；修無壞慈，畢竟住故；修堅固慈，增上意樂如金剛故；修清淨慈，本性淨故；修平等慈，等虛空故；修阿羅漢慈，永害結賊故；修獨覺慈，不待師資故；修菩薩慈，成熟有情無休息故；修如來慈，隨覺諸法真如性故；修佛之慈，覺悟睡夢諸有情故；修自然慈，任運等覺諸法性故；修菩提慈，等一味故；修無偏慈，愛憎斷故；修大悲慈，顯大乘故；修無諍慈，觀無我故；修無厭慈，觀性空故；修法施慈，離師捲故；修淨戒慈，成熟犯戒諸有情故；修堪忍慈，隨護自他令無損故；修精進慈，荷負有情利樂事故；修靜慮慈，無愛味故；修般若慈，於一切時現知法故；修方便慈，於一切門普示現故；修妙願慈，無量大願所引發故；修大力慈，能辦一切廣大事故；修若那慈，了知一切法性相故；修神通慈，不壞一切法性相故；修攝事慈，方便攝益諸有情故；修無著慈，無礙染故；修無詐慈，意樂淨故；修無諂慈，加行淨故；修無誑慈，不虛假故；修深心慈，離瑕穢故；修安樂慈，建立諸佛安樂事故。唯，妙吉祥！是名菩薩修於大慈。」

妙吉祥言：「云何菩薩修於大悲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「云何菩薩修於大悲？」

無垢稱言：「所有造作、增長善根悉皆棄捨，施諸有情一切無悋，是名菩薩修於大悲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱言：「所有造作、增長善根悉皆棄捨，施諸有情一切無悋，是名菩薩修於大悲。」

妙吉祥言：「云何菩薩修於大喜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「云何菩薩修於大喜？」

無垢稱言：「於諸有情作饒益事歡喜無悔，是名菩薩修於大喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱言：「於諸有情作饒益事歡喜無悔，是名菩薩修於大喜。」

妙吉祥言：「云何菩薩修於大捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「云何菩薩修於大捨？」

無垢稱言：「平等饒益，不望果報，是名菩薩修於大捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱言：「平等饒益，不望果報，是名菩薩修於大捨。」

妙吉祥言：「若諸菩薩怖畏生死，當何所依？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「若諸菩薩怖畏生死，當何所依？」

無垢稱言：「若諸菩薩怖畏生死，常正依住諸佛大我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱言：「若諸菩薩怖畏生死，常正依住諸佛大我。」

又問：「菩薩欲住大我，當云何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「菩薩欲住大我，當云何住？」

曰：「欲住大我，當於一切有情平等解脫中住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「欲住大我，當於一切有情平等解脫中住。」

又問：「欲令一切有情解脫，當何所除？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「欲令一切有情解脫，當何所除？」

曰：「欲令一切有情解脫，除其煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「欲令一切有情解脫，除其煩惱。」

又問：「欲除一切有情煩惱，當何所修？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「欲除一切有情煩惱，當何所修？」

曰：「欲除一切有情煩惱，當修如理觀察作意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「欲除一切有情煩惱，當修如理觀察作意。」

又問：「欲修如理觀察作意，當云何修？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「欲修如理觀察作意，當云何修？」

曰：「欲修如理觀察作意，當修諸法不生不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「欲修如理觀察作意，當修諸法不生不滅。」

又問：「何法不生？何法不滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何法不生？何法不滅？」

曰：「不善不生，善法不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「不善不生，善法不滅。」

又問：「善、不善法孰為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「善、不善法孰為本？」

曰：「以身為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「以身為本。」

又問：「身孰為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「身孰為本？」

曰：「欲貪為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「欲貪為本。」

又問：「欲貪孰為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「欲貪孰為本？」

曰：「虛妄分別為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「虛妄分別為本。」

又問：「虛妄分別孰為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「虛妄分別孰為本？」

曰：「倒想為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「倒想為本。」

又問：「倒想孰為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「倒想孰為本？」

曰：「無住為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「無住為本。」

妙吉祥言：「如是，無住孰為其本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「如是，無住孰為其本？」

無垢稱言：「斯問非理。所以者何？夫無住者，即無其本，亦無所住。由無其本、無所住故，即能建立一切諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱言：「斯問非理。所以者何？夫無住者，即無其本，亦無所住。由無其本、無所住故，即能建立一切諸法。」

時無垢稱室中有一本住天女，見諸大人、聞所說法，得未曾有，踴躍歡喜，便現其身，即以天花散諸菩薩、大聲聞眾。時彼天花至菩薩身即便墮落，至大聲聞便著不墮。時聲聞眾各欲去華，盡其神力皆不能去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢稱室中有一本住天女，見諸大人、聞所說法，得未曾有，踴躍歡喜，便現其身，即以天花散諸菩薩、大聲聞眾。時彼天花至菩薩身即便墮落，至大聲聞便著不墮。時聲聞眾各欲去華，盡其神力皆不能去。

爾時，天女即問尊者舍利子言：「何故去華？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天女即問尊者舍利子言：「何故去華？」

舍利子言：「華不如法，我故去之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「華不如法，我故去之。」

天女言：「止，勿謂此華為不如法。所以者何？是華如法，惟尊者等自不如法。所以者何？華無分別、無異分別，惟尊者等自有分別、有異分別。於善說法毘奈耶中，諸出家者若有分別、有異分別，則不如法；若無分別、無異分別，是則如法。惟，舍利子！觀諸菩薩華不著者，皆由永斷一切分別及異分別，觀諸聲聞華著身者，皆由未斷一切分別及異分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女言：「止，勿謂此華為不如法。所以者何？是華如法，惟尊者等自不如法。所以者何？華無分別、無異分別，惟尊者等自有分別、有異分別。於善說法毘奈耶中，諸出家者若有分別、有異分別，則不如法；若無分別、無異分別，是則如法。惟，舍利子！觀諸菩薩華不著者，皆由永斷一切分別及異分別，觀諸聲聞華著身者，皆由未斷一切分別及異分別。

「惟，舍利子！如人有畏時，非人得其便；若無所畏，一切非人不得其便。若畏生死業煩惱者，即為色、聲、香、味、觸等而得其便；不畏生死業煩惱者，世間色、聲、香、味、觸等不得其便。又，舍利子！若煩惱習未永斷者，華著其身；若煩惱習已永斷者，華不著也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惟，舍利子！如人有畏時，非人得其便；若無所畏，一切非人不得其便。若畏生死業煩惱者，即為色、聲、香、味、觸等而得其便；不畏生死業煩惱者，世間色、聲、香、味、觸等不得其便。又，舍利子！若煩惱習未永斷者，華著其身；若煩惱習已永斷者，華不著也。」

舍利子言：「天止此室經今幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「天止此室經今幾何？」

天女答言：「我止此室如舍利子所住解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女答言：「我止此室如舍利子所住解脫。」

舍利子言：「天止此室如是久耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「天止此室如是久耶？」

天女復言：「所住解脫亦何如久？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女復言：「所住解脫亦何如久？」

時舍利子默然不答。天曰：「尊者是大聲聞，具大慧辯，得此小問默不見答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利子默然不答。天曰：「尊者是大聲聞，具大慧辯，得此小問默不見答。」

舍利子言：「夫解脫者，離諸名言，吾今於此竟知何說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「夫解脫者，離諸名言，吾今於此竟知何說。」

天曰：「所說文字皆解脫相。所以者何？如此解脫，非內、非外、非離二種中間可得；文字亦爾，非內、非外、非離二種中間可得。是故，無離文字說於解脫。所以者何？以其解脫，與一切法其性平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「所說文字皆解脫相。所以者何？如此解脫，非內、非外、非離二種中間可得；文字亦爾，非內、非外、非離二種中間可得。是故，無離文字說於解脫。所以者何？以其解脫，與一切法其性平等。」

舍利子言：「豈不以離貪、瞋、癡等為解脫耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「豈不以離貪、瞋、癡等為解脫耶？」

天曰：「佛為諸增上慢者說離一切貪、瞋、癡等以為解脫；若為遠離增上慢者即說一切貪、瞋、癡等本性解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「佛為諸增上慢者說離一切貪、瞋、癡等以為解脫；若為遠離增上慢者即說一切貪、瞋、癡等本性解脫。」

舍利子言：「善哉，天女！汝何得證慧辯若斯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「善哉，天女！汝何得證慧辯若斯？」

天曰：「我今無得、無證，慧辯如是。若言我今有得、有證，即於善說法毘奈耶為增上慢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「我今無得、無證，慧辯如是。若言我今有得、有證，即於善說法毘奈耶為增上慢。」

舍利子言：「汝於三乘為何發趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「汝於三乘為何發趣？」

天女答言：「我於三乘竝皆發趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女答言：「我於三乘竝皆發趣。」

舍利子言：「汝何密意作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「汝何密意作如是說？」

天曰：「我常宣說大乘令他聞故，我為聲聞；自然現覺真法性故，我為獨覺；常不捨離大慈悲故，我為大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「我常宣說大乘令他聞故，我為聲聞；自然現覺真法性故，我為獨覺；常不捨離大慈悲故，我為大乘。

「又，舍利子！我為化度求聲聞乘諸有情故，我為聲聞；我為化度求獨覺乘諸有情故，我為獨覺；我為化度求無上乘諸有情故，我為大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！我為化度求聲聞乘諸有情故，我為聲聞；我為化度求獨覺乘諸有情故，我為獨覺；我為化度求無上乘諸有情故，我為大乘。

「又，舍利子！譬如有人入瞻博迦林，一切惟嗅瞻博迦香，終無樂嗅草麻香等。如是，若有止此室者，惟樂大乘功德之香，終不樂於聲聞、獨覺功德香等，由此室中一切佛法功德妙香常所薰故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！譬如有人入瞻博迦林，一切惟嗅瞻博迦香，終無樂嗅草麻香等。如是，若有止此室者，惟樂大乘功德之香，終不樂於聲聞、獨覺功德香等，由此室中一切佛法功德妙香常所薰故。

「又，舍利子！諸有釋梵四大天王、那伽、藥叉及阿素洛，廣說乃至人非人等，入此室者皆為瞻仰如是大士及為親近禮敬、供養聽聞大法，一切皆發大菩提心、皆持一切佛法功德妙香而出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！諸有釋梵四大天王、那伽、藥叉及阿素洛，廣說乃至人非人等，入此室者皆為瞻仰如是大士及為親近禮敬、供養聽聞大法，一切皆發大菩提心、皆持一切佛法功德妙香而出。

「又，舍利子！吾止此室十有二年，曾不聞說聲聞獨覺相應言論，惟聞大乘諸菩薩行大慈大悲不可思議諸佛妙法相應言論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！吾止此室十有二年，曾不聞說聲聞獨覺相應言論，惟聞大乘諸菩薩行大慈大悲不可思議諸佛妙法相應言論。

「又，舍利子！此室常現八未曾有殊勝之法。何等為八？謂，舍利子！此室常有金色光明周遍照曜，晝夜無異，不假日月所照為明，是為一未曾有殊勝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！此室常現八未曾有殊勝之法。何等為八？謂，舍利子！此室常有金色光明周遍照曜，晝夜無異，不假日月所照為明，是為一未曾有殊勝之法。

「又，舍利子！此室常有一切世間人、非人等，入此室已不為一切煩惱所害，是為二未曾有殊勝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！此室常有一切世間人、非人等，入此室已不為一切煩惱所害，是為二未曾有殊勝之法。

「又，舍利子！此室常有一切釋梵四天王等及餘世界諸大菩薩集會不空，是為三未曾有殊勝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！此室常有一切釋梵四天王等及餘世界諸大菩薩集會不空，是為三未曾有殊勝之法。

「又，舍利子！此室常聞菩薩六種波羅蜜多不退法輪相應言論，是為四未曾有殊勝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！此室常聞菩薩六種波羅蜜多不退法輪相應言論，是為四未曾有殊勝之法。

「又，舍利子！此室常作天人伎樂，於諸樂中演出無量百千法音，是為五未曾有殊勝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！此室常作天人伎樂，於諸樂中演出無量百千法音，是為五未曾有殊勝之法。

「又，舍利子！此室常有四大寶藏、眾珍盈溢，恒無有盡，給施一切貧窮、鰥寡、孤獨、無依、乞求之者皆令稱遂，終不窮盡，是為六未曾有殊勝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！此室常有四大寶藏、眾珍盈溢，恒無有盡，給施一切貧窮、鰥寡、孤獨、無依、乞求之者皆令稱遂，終不窮盡，是為六未曾有殊勝之法。

「又，舍利子！此室常有釋迦牟尼如來、無量壽如來、難勝如來、不動如來、寶勝如來、寶焰如來、寶月如來、寶嚴如來、寶音聲如來、師子吼如來、一切義成如來，如是等十方無量如來。若此大士發心祈請，應時即來廣為宣說一切如來祕要法門，說已還去，是為七未曾有殊勝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！此室常有釋迦牟尼如來、無量壽如來、難勝如來、不動如來、寶勝如來、寶焰如來、寶月如來、寶嚴如來、寶音聲如來、師子吼如來、一切義成如來，如是等十方無量如來。若此大士發心祈請，應時即來廣為宣說一切如來祕要法門，說已還去，是為七未曾有殊勝之法。

「又，舍利子！此室常現一切佛土功德莊嚴、諸天宮殿眾妙綺飾，是為八未曾有殊勝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！此室常現一切佛土功德莊嚴、諸天宮殿眾妙綺飾，是為八未曾有殊勝之法。

「唯，舍利子！此室常現八未曾有殊勝之法，誰有見斯不思議事而復發心樂求聲聞、獨覺法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，舍利子！此室常現八未曾有殊勝之法，誰有見斯不思議事而復發心樂求聲聞、獨覺法乎？」

時舍利子問天女言：「汝今何不轉此女身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利子問天女言：「汝今何不轉此女身？」

天女答言：「我居此室十有二年，求女人性了不可得。當何所轉？惟，舍利子！譬如幻師化作幻女。若有問言：『汝今何不轉此女身？』為正問不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女答言：「我居此室十有二年，求女人性了不可得。當何所轉？惟，舍利子！譬如幻師化作幻女。若有問言：『汝今何不轉此女身？』為正問不？」

舍利子言：「不也，天女！幻既非實，當何所轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，天女！幻既非實，當何所轉？」

天曰：「如是，諸法性相皆非真實，猶如幻化，云何乃問不轉女身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「如是，諸法性相皆非真實，猶如幻化，云何乃問不轉女身？」

即時天女以神通力變舍利子令如天女，自變其身如舍利子而問之言：「尊者！云何不轉女身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時天女以神通力變舍利子令如天女，自變其身如舍利子而問之言：「尊者！云何不轉女身？」

時舍利子以天女像而答之言：「我今不知轉滅男身轉生女像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利子以天女像而答之言：「我今不知轉滅男身轉生女像。」

天女復言：「尊者若能轉此女身，一切女身亦當能轉。如舍利子實非是女而現女身；一切女身亦復如是，雖現女身而實非女。世尊依此密意說言：『一切諸法，非男、非女。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女復言：「尊者若能轉此女身，一切女身亦當能轉。如舍利子實非是女而現女身；一切女身亦復如是，雖現女身而實非女。世尊依此密意說言：『一切諸法，非男、非女。』」

爾時，天女作是語已還攝神力各復本形，問舍利子：「尊者女身今何所在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天女作是語已還攝神力各復本形，問舍利子：「尊者女身今何所在？」

舍利子言：「今我女身無在、無變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「今我女身無在、無變。」

天曰：「尊者！善哉善哉。一切諸法亦復如是，無在、無變。說一切法無在、無變，是真佛語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「尊者！善哉善哉。一切諸法亦復如是，無在、無變。說一切法無在、無變，是真佛語。」

時舍利子問天女言：「汝於此沒，當生何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利子問天女言：「汝於此沒，當生何所？」

天女答言：「如來所化當所生處，我當生彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女答言：「如來所化當所生處，我當生彼。」

舍利子言：「如來所化，無沒、無生。云何而言當所生處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如來所化，無沒、無生。云何而言當所生處？」

天曰：「尊者！諸法有情應知亦爾，無沒、無生。云何問我當生何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「尊者！諸法有情應知亦爾，無沒、無生。云何問我當生何所？」

時舍利子問天女言：「汝當久如證得無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利子問天女言：「汝當久如證得無上正等菩提？」

天女答言：「如舍利子還成異生，具異生法，我證無上正等菩提久近亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女答言：「如舍利子還成異生，具異生法，我證無上正等菩提久近亦爾。」

舍利子言：「無處、無位，我當如是還成異生，具異生法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「無處、無位，我當如是還成異生，具異生法。」

天曰：「尊者！我亦如是，無處、無位，當證無上正等菩提。所以者何？無上菩提無有住處，是故亦無證菩提者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「尊者！我亦如是，無處、無位，當證無上正等菩提。所以者何？無上菩提無有住處，是故亦無證菩提者。」

舍利子言：「若爾，云何佛說諸佛如殑伽沙現證無上正等菩提、已證、當證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若爾，云何佛說諸佛如殑伽沙現證無上正等菩提、已證、當證？」

天曰：「尊者！皆是文字、俗數、語言，說有三世諸佛證得，非謂菩提有去、來、今。所以者何？無上菩提超過三世。又，舍利子！汝已證得阿羅漢耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「尊者！皆是文字、俗數、語言，說有三世諸佛證得，非謂菩提有去、來、今。所以者何？無上菩提超過三世。又，舍利子！汝已證得阿羅漢耶？」

舍利子言：「不得而得，得無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不得而得，得無所得。」

天曰：「尊者！菩提亦爾，不證而證，證無所證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「尊者！菩提亦爾，不證而證，證無所證。」

時無垢稱即語尊者舍利子言：「如是，天女已曾供養、親近、承事九十有二百千俱胝那庾多佛、已能遊戲神通智慧、所願滿足得無生忍、已於無上正等菩提永不退轉，乘本願力如其所欲，隨所宜處成熟有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢稱即語尊者舍利子言：「如是，天女已曾供養、親近、承事九十有二百千俱胝那庾多佛、已能遊戲神通智慧、所願滿足得無生忍、已於無上正等菩提永不退轉，乘本願力如其所欲，隨所宜處成熟有情。」

說無垢稱經菩提分品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經菩提分品第八

時妙吉祥問無垢稱：「云何菩薩於諸佛法到究竟趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時妙吉祥問無垢稱：「云何菩薩於諸佛法到究竟趣？」

無垢稱言：「若諸菩薩行於非趣乃於佛法到究竟趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱言：「若諸菩薩行於非趣乃於佛法到究竟趣。」

妙吉祥言：「云何菩薩行於非趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「云何菩薩行於非趣？」

無垢稱言：「若諸菩薩雖復行於五無間趣，而無恚惱、忿害毒心；雖復行於那落迦趣，而離一切煩惱塵垢；雖復行於諸傍生趣，而離一切黑暗無明；雖復行於阿素洛趣，而離一切傲慢、憍逸；雖復行於琰魔王趣，而集廣大福慧資糧；雖復行於無色定趣，而能於彼不樂趣向；雖復示行貪欲行趣，而於一切所受欲中離諸染著；雖復示行瞋恚行趣，而於一切有情境界離諸瞋恚，無損害心；雖復示行愚癡行趣，而於諸法遠離一切黑暗無明，以智慧明而自調伏；雖復示行慳貪行趣，而能棄捨諸內外事不顧身命；雖復示行犯戒行趣，而能安立一切尸羅，杜多功德，少欲知足，於小罪中見大怖畏；雖復示行瞋忿行趣，而能究竟安住慈悲，心無恚惱；雖復示行懈怠行趣，而能勤習一切善根，精進無替；雖復示行根亂行趣，而常恬默，安止靜慮；雖復示行惡慧行趣，而善通達一切世間出世間信、至究竟慧波羅蜜多；雖復示行諂詐行趣，而能成辦方便善巧；雖復示行密語方便、憍慢行趣，而為成立濟度橋梁；雖復示行一切世間煩惱行趣，而性清淨究竟無染；雖復示行眾魔行趣，而於一切佛法覺慧而自證知，不隨他緣；雖復示行聲聞行趣，而為有情說未聞法；雖復示行獨覺行趣，而為成辦大慈大悲成熟有情；雖復現處諸貧窮趣，而得寶手珍財無盡；雖復現處諸缺根趣，而具相好妙色嚴身；雖復現處卑賤生趣，而生佛家種姓尊貴，積集殊勝福慧資糧；雖復現處羸劣、醜陋、眾所憎趣，而得勝妙那羅延身，一切有情常所樂見；雖復現處諸老、病趣，而能畢竟除老、病根，超諸死畏；雖復現處求財位趣，而多修習觀無常想，息諸悕求；雖復現處宮室、妓女、諸戲樂趣，而常超出諸欲淤泥，修習畢竟遠離之行；雖復現處諸頑嚚趣，而具種種才辯莊嚴，得陀羅尼念慧無失；雖復現處諸邪道趣，而以正道度諸世間；雖復現處一切生趣，而實永斷一切趣生；雖復現處般涅槃趣，而常不捨生死相續；雖復示現得妙菩提轉大法輪入涅槃趣，而復勤修諸菩薩行相續無斷。唯，妙吉祥！菩薩如是行於非趣，乃得名為於諸佛法到究竟趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱言：「若諸菩薩雖復行於五無間趣，而無恚惱、忿害毒心；雖復行於那落迦趣，而離一切煩惱塵垢；雖復行於諸傍生趣，而離一切黑暗無明；雖復行於阿素洛趣，而離一切傲慢、憍逸；雖復行於琰魔王趣，而集廣大福慧資糧；雖復行於無色定趣，而能於彼不樂趣向；雖復示行貪欲行趣，而於一切所受欲中離諸染著；雖復示行瞋恚行趣，而於一切有情境界離諸瞋恚，無損害心；雖復示行愚癡行趣，而於諸法遠離一切黑暗無明，以智慧明而自調伏；雖復示行慳貪行趣，而能棄捨諸內外事不顧身命；雖復示行犯戒行趣，而能安立一切尸羅，杜多功德，少欲知足，於小罪中見大怖畏；雖復示行瞋忿行趣，而能究竟安住慈悲，心無恚惱；雖復示行懈怠行趣，而能勤習一切善根，精進無替；雖復示行根亂行趣，而常恬默，安止靜慮；雖復示行惡慧行趣，而善通達一切世間出世間信、至究竟慧波羅蜜多；雖復示行諂詐行趣，而能成辦方便善巧；雖復示行密語方便、憍慢行趣，而為成立濟度橋梁；雖復示行一切世間煩惱行趣，而性清淨究竟無染；雖復示行眾魔行趣，而於一切佛法覺慧而自證知，不隨他緣；雖復示行聲聞行趣，而為有情說未聞法；雖復示行獨覺行趣，而為成辦大慈大悲成熟有情；雖復現處諸貧窮趣，而得寶手珍財無盡；雖復現處諸缺根趣，而具相好妙色嚴身；雖復現處卑賤生趣，而生佛家種姓尊貴，積集殊勝福慧資糧；雖復現處羸劣、醜陋、眾所憎趣，而得勝妙那羅延身，一切有情常所樂見；雖復現處諸老、病趣，而能畢竟除老、病根，超諸死畏；雖復現處求財位趣，而多修習觀無常想，息諸悕求；雖復現處宮室、妓女、諸戲樂趣，而常超出諸欲淤泥，修習畢竟遠離之行；雖復現處諸頑嚚趣，而具種種才辯莊嚴，得陀羅尼念慧無失；雖復現處諸邪道趣，而以正道度諸世間；雖復現處一切生趣，而實永斷一切趣生；雖復現處般涅槃趣，而常不捨生死相續；雖復示現得妙菩提轉大法輪入涅槃趣，而復勤修諸菩薩行相續無斷。唯，妙吉祥！菩薩如是行於非趣，乃得名為於諸佛法到究竟趣。」

時無垢稱問妙吉祥：「何等名為如來種性？願為略說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢稱問妙吉祥：「何等名為如來種性？願為略說。」

妙吉祥言：「所謂一切偽身種性是如來種性，一切無明有愛種性是如來種性，貪欲、瞋恚、愚癡種性是如來種性，四種虛妄顛倒種性是如來種性。如是，所有五蓋種性、六處種性、七識住種性、八邪種性、九惱事種性、十種不善業道種性，是如來種性。以要言之，六十二見、一切煩惱、惡不善法所有種性，是如來種性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「所謂一切偽身種性是如來種性，一切無明有愛種性是如來種性，貪欲、瞋恚、愚癡種性是如來種性，四種虛妄顛倒種性是如來種性。如是，所有五蓋種性、六處種性、七識住種性、八邪種性、九惱事種性、十種不善業道種性，是如來種性。以要言之，六十二見、一切煩惱、惡不善法所有種性，是如來種性。」

無垢稱言：「依何密意作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢稱言：「依何密意作如是說？」

妙吉祥言：「非見無為、已入正性離生位者能發無上正等覺心，要住有為煩惱諸行、未見諦者能發無上正等覺心。譬如高原陸地不生殟鉢羅花、鉢特摩花、拘母陀花、奔荼利花，要於卑濕穢淤泥中乃得生長此四種花。如是，聲聞獨覺種性、已見無為、已入正性離生位者，終不能發一切智心，要於煩惱諸行卑濕穢淤泥中方能發起一切智心，於中生長諸佛法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「非見無為、已入正性離生位者能發無上正等覺心，要住有為煩惱諸行、未見諦者能發無上正等覺心。譬如高原陸地不生殟鉢羅花、鉢特摩花、拘母陀花、奔荼利花，要於卑濕穢淤泥中乃得生長此四種花。如是，聲聞獨覺種性、已見無為、已入正性離生位者，終不能發一切智心，要於煩惱諸行卑濕穢淤泥中方能發起一切智心，於中生長諸佛法故。

「又，善男子！譬如植種置於空中終不生長，要植卑濕糞壤之地乃得生長。如是，聲聞獨覺種性、已見無為、已入正性離生位者，不能生長一切佛法，雖起身見如妙高山，而能發起大菩提願，於中生長諸佛法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！譬如植種置於空中終不生長，要植卑濕糞壤之地乃得生長。如是，聲聞獨覺種性、已見無為、已入正性離生位者，不能生長一切佛法，雖起身見如妙高山，而能發起大菩提願，於中生長諸佛法故。

「又，善男子！譬如有人不入大海終不能得吠琉璃等無價珍寶，不入生死煩惱大海終不能發無價珍寶一切智心。是故，當知一切生死煩惱種性是如來種性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！譬如有人不入大海終不能得吠琉璃等無價珍寶，不入生死煩惱大海終不能發無價珍寶一切智心。是故，當知一切生死煩惱種性是如來種性。」

爾時，尊者大迦葉波歎妙吉祥：「善哉善哉！極為善說實語如語，誠無異言，一切生死煩惱種性是如來種性。所以者何？我等今者心相續中生死種子悉已燋敗，終不能發正等覺心，寧可成就五無間業，不作我等諸阿羅漢究竟解脫。所以者何？成就五種無間業者，猶能有力盡無間業、發於無上正等覺心、漸能成辦一切佛法；我等漏盡諸阿羅漢永無此能，如缺根士於妙五欲無所能為。如是，漏盡諸阿羅漢諸結永斷，即於佛法無所能為，不復志求諸佛妙法。是故，異生能報佛恩，聲聞、獨覺終不能報。所以者何？異生聞佛、法、僧功德，為三寶種終無斷絕、能發無上正等覺心、漸能成辦一切佛法；聲聞、獨覺假使終身聞說如來力無畏等乃至所有不共佛法一切功德，終不能發正等覺心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者大迦葉波歎妙吉祥：「善哉善哉！極為善說實語如語，誠無異言，一切生死煩惱種性是如來種性。所以者何？我等今者心相續中生死種子悉已燋敗，終不能發正等覺心，寧可成就五無間業，不作我等諸阿羅漢究竟解脫。所以者何？成就五種無間業者，猶能有力盡無間業、發於無上正等覺心、漸能成辦一切佛法；我等漏盡諸阿羅漢永無此能，如缺根士於妙五欲無所能為。如是，漏盡諸阿羅漢諸結永斷，即於佛法無所能為，不復志求諸佛妙法。是故，異生能報佛恩，聲聞、獨覺終不能報。所以者何？異生聞佛、法、僧功德，為三寶種終無斷絕、能發無上正等覺心、漸能成辦一切佛法；聲聞、獨覺假使終身聞說如來力無畏等乃至所有不共佛法一切功德，終不能發正等覺心。」

爾時，眾中有一菩薩名曰普現一切色身，問無垢稱言：「居士！父母、妻子、奴婢、僕使、親友、眷屬、一切侍衛、象馬車乘、御人等類，悉為是誰？皆何所在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一菩薩名曰普現一切色身，問無垢稱言：「居士！父母、妻子、奴婢、僕使、親友、眷屬、一切侍衛、象馬車乘、御人等類，悉為是誰？皆何所在？」

時無垢稱以妙伽他而答之曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢稱以妙伽他而答之曰：

「慧度菩薩母、 善方便為父， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧度菩薩母、 善方便為父，

世間真導師， 無不由此生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間真導師， 無不由此生。

妙法樂為妻、 大慈悲為女、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法樂為妻、 大慈悲為女、

真實諦法男、 思空勝義舍、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實諦法男、 思空勝義舍、

煩惱為賤隸、 僕使隨意轉、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱為賤隸、 僕使隨意轉、

覺分成親友， 由此證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺分成親友， 由此證菩提。

六度為眷屬、 四攝為妓女、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六度為眷屬、 四攝為妓女、

結集正法言， 以為妙音樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結集正法言， 以為妙音樂。

總持作園苑、 大法成林樹、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持作園苑、 大法成林樹、

覺品華莊嚴、 解脫智慧果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺品華莊嚴、 解脫智慧果。

八解之妙池， 定水湛然滿； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八解之妙池， 定水湛然滿；

七淨華彌布， 洗除諸垢穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七淨華彌布， 洗除諸垢穢。

神通為象馬、 大乘以為車， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通為象馬、 大乘以為車，

調御菩提心， 遊八道支路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御菩提心， 遊八道支路。

妙相具莊嚴， 眾好而綺間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙相具莊嚴， 眾好而綺間，

慚愧為衣服， 勝意樂為鬘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慚愧為衣服， 勝意樂為鬘。

具正法珍財， 曉示為方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具正法珍財， 曉示為方便，

無倒行勝利， 迴向大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無倒行勝利， 迴向大菩提。

四靜慮為床、 淨命為茵蓐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四靜慮為床、 淨命為茵蓐，

念智常覺悟， 無不在定心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念智常覺悟， 無不在定心。

既飡不死法， 還飲解脫味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既飡不死法， 還飲解脫味，

沐浴妙淨心， 塗香上品戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沐浴妙淨心， 塗香上品戒。

殄滅煩惱賊， 勇健無能勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殄滅煩惱賊， 勇健無能勝，

摧伏四魔怨， 建妙菩提幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏四魔怨， 建妙菩提幢。

雖實無起滅， 而故思受生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖實無起滅， 而故思受生，

悉現諸佛土， 如日光普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉現諸佛土， 如日光普照。

盡持上妙供， 奉獻諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡持上妙供， 奉獻諸如來，

於佛及自身， 一切無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛及自身， 一切無分別。

雖知諸佛國， 及與有情空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知諸佛國， 及與有情空，

而常修淨土， 利物無休倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而常修淨土， 利物無休倦。

一切有情類， 色聲及威儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有情類， 色聲及威儀，

無畏力菩薩， 剎那能盡現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏力菩薩， 剎那能盡現。

雖覺諸魔業， 而示隨所轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖覺諸魔業， 而示隨所轉，

至究竟方便， 有表事皆成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至究竟方便， 有表事皆成。

或示現自身， 有諸老、病、死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或示現自身， 有諸老、病、死，

成熟諸有情， 如遊戲幻法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成熟諸有情， 如遊戲幻法；

或現劫火起， 天地皆熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現劫火起， 天地皆熾然，

有情執常相， 照令知速滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情執常相， 照令知速滅。

千俱胝有情， 率土咸來請， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千俱胝有情， 率土咸來請，

同時受彼供， 皆令趣菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同時受彼供， 皆令趣菩提。

於諸禁呪術， 書論眾伎藝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸禁呪術， 書論眾伎藝，

皆知至究竟， 利樂諸有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆知至究竟， 利樂諸有情。

世間諸道法， 遍於中出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸道法， 遍於中出家，

隨方便利生， 而不墮諸見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨方便利生， 而不墮諸見。

或作日、月、天、 梵王、世界主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或作日、月、天、 梵王、世界主，

地、水及火、風， 饒益有情類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地、水及火、風， 饒益有情類。

能於疾疫劫， 現作諸良藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於疾疫劫， 現作諸良藥，

蠲除諸疾苦， 令趣大菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蠲除諸疾苦， 令趣大菩提；

能於飢饉劫， 現作諸飲食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於飢饉劫， 現作諸飲食，

先除彼飢渴， 說法令安泰； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先除彼飢渴， 說法令安泰；

能於刀兵劫， 修慈悲靜慮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於刀兵劫， 修慈悲靜慮，

令無量有情， 欣然無恚害； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令無量有情， 欣然無恚害；

能於大戰陣， 示現力朋黨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於大戰陣， 示現力朋黨，

往復令和好， 勸發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往復令和好， 勸發菩提心。

諸佛土無量， 地獄亦無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛土無量， 地獄亦無邊，

悉往其方所， 拔苦令安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉往其方所， 拔苦令安樂。

諸有傍生趣， 殘害相食噉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有傍生趣， 殘害相食噉，

皆現生於彼， 利樂名本生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆現生於彼， 利樂名本生。

示受於諸欲， 而常修靜慮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示受於諸欲， 而常修靜慮，

惑亂諸惡魔， 令不得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惑亂諸惡魔， 令不得其便。

如火中生華， 說為甚希有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如火中生華， 說為甚希有，

修定而行欲， 希有復過此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修定而行欲， 希有復過此。

或現作婬女， 引諸好色者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現作婬女， 引諸好色者，

先以欲相招， 後令修佛智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先以欲相招， 後令修佛智；

或為城邑宰、 商主及國師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或為城邑宰、 商主及國師，

臣僚輔相尊， 利樂諸含識； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臣僚輔相尊， 利樂諸含識；

為諸匱乏者， 現作無盡藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸匱乏者， 現作無盡藏，

給施除貧苦， 令趣大菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 給施除貧苦， 令趣大菩提；

於諸憍慢者， 現作大力士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸憍慢者， 現作大力士，

摧伏彼貢高， 令住菩提願； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏彼貢高， 令住菩提願；

於諸恐怖者， 方便善安慰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸恐怖者， 方便善安慰，

除彼驚悸已， 令發菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除彼驚悸已， 令發菩提心；

現作五通仙， 清淨修梵行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現作五通仙， 清淨修梵行，

皆令善安住， 戒忍慈善中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆令善安住， 戒忍慈善中；

或見諸有情， 現前須給侍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見諸有情， 現前須給侍，

乃為作僮僕， 弟子而事之； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃為作僮僕， 弟子而事之；

隨彼彼方便， 令愛樂正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼彼方便， 令愛樂正法，

於諸方便中， 皆能善修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸方便中， 皆能善修學。

如是無邊行， 及無邊所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無邊行， 及無邊所行，

無邊智圓滿， 度脫無邊眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊智圓滿， 度脫無邊眾。

假令一切佛， 住百千劫中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假令一切佛， 住百千劫中，

讚述其功德， 猶尚不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚述其功德， 猶尚不能盡。

誰聞如是法， 不願大菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰聞如是法， 不願大菩提？

除下劣有情， 都無有慧者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除下劣有情， 都無有慧者。」

說無垢稱經不二法門品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經不二法門品第九

時無垢稱普問眾中諸菩薩曰：「云何菩薩善能悟入不二法門？仁者皆應任己辯才各隨樂說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢稱普問眾中諸菩薩曰：「云何菩薩善能悟入不二法門？仁者皆應任己辯才各隨樂說。」

時眾會中有諸菩薩各隨所樂次第而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時眾會中有諸菩薩各隨所樂次第而說。

時有菩薩名法自在，作如是言：「生、滅為二。若諸菩薩了知諸法本來無生，亦無有滅，證得如是無生法忍，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有菩薩名法自在，作如是言：「生、滅為二。若諸菩薩了知諸法本來無生，亦無有滅，證得如是無生法忍，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰勝密，作如是言：「我及我所分別為二。因計我故便計我所，若了無我亦無我所，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰勝密，作如是言：「我及我所分別為二。因計我故便計我所，若了無我亦無我所，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰無瞬，作如是言：「有取、無取分別為二。若諸菩薩了知無取則無所得，無所得故則無增減、無作、無息，於一切法無所執著，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰無瞬，作如是言：「有取、無取分別為二。若諸菩薩了知無取則無所得，無所得故則無增減、無作、無息，於一切法無所執著，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰勝峯，作如是言：「雜染、清淨分別為二。若諸菩薩了知雜染、清淨無二則無分別，永斷分別趣寂滅跡，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰勝峯，作如是言：「雜染、清淨分別為二。若諸菩薩了知雜染、清淨無二則無分別，永斷分別趣寂滅跡，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰妙星，作如是言：「散動、思惟分別為二。若諸菩薩了知一切無有散動、無所思惟，則無作意。住無散動，無所思惟、無有作意，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰妙星，作如是言：「散動、思惟分別為二。若諸菩薩了知一切無有散動、無所思惟，則無作意。住無散動，無所思惟、無有作意，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰妙眼，作如是言：「一相、無相分別為二。若諸菩薩了知諸法無有一相、無有異相、亦無無相，則知如是一相、異相、無相平等，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰妙眼，作如是言：「一相、無相分別為二。若諸菩薩了知諸法無有一相、無有異相、亦無無相，則知如是一相、異相、無相平等，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰妙臂，作如是言：「菩薩、聲聞二心為二。若諸菩薩了知二心性空如幻，無菩薩心、無聲聞心，如是二心其相平等皆同幻化，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰妙臂，作如是言：「菩薩、聲聞二心為二。若諸菩薩了知二心性空如幻，無菩薩心、無聲聞心，如是二心其相平等皆同幻化，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰育養，作如是言：「善及不善分別為二。若諸菩薩了知善性及不善性無所發起，相與無相二句平等，無取、無捨，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰育養，作如是言：「善及不善分別為二。若諸菩薩了知善性及不善性無所發起，相與無相二句平等，無取、無捨，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰師子，作如是言：「有罪、無罪分別為二。若諸菩薩了知有罪及與無罪二皆平等，以金剛慧通達諸法，無縛、無解，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰師子，作如是言：「有罪、無罪分別為二。若諸菩薩了知有罪及與無罪二皆平等，以金剛慧通達諸法，無縛、無解，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名師子慧，作如是言：「有漏、無漏分別為二。若諸菩薩知一切法性皆平等，於漏、無漏不起二想，不著有想、不著無想，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名師子慧，作如是言：「有漏、無漏分別為二。若諸菩薩知一切法性皆平等，於漏、無漏不起二想，不著有想、不著無想，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名淨勝解，作如是言：「有為、無為分別為二。若諸菩薩了知二法性皆平等，遠離諸行，覺慧如空，智善清淨，無執、無遣，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名淨勝解，作如是言：「有為、無為分別為二。若諸菩薩了知二法性皆平等，遠離諸行，覺慧如空，智善清淨，無執、無遣，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名那羅延，作如是言：「世出、世間分別為二。若諸菩薩了知世間本性空寂，無入、無出，無流、無散，亦不執著，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名那羅延，作如是言：「世出、世間分別為二。若諸菩薩了知世間本性空寂，無入、無出，無流、無散，亦不執著，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名調順慧，作如是言：「生死、涅槃分別為二。若諸菩薩了知生死其性本空，無有流轉亦無寂滅，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名調順慧，作如是言：「生死、涅槃分別為二。若諸菩薩了知生死其性本空，無有流轉亦無寂滅，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰現見，作如是言：「有盡、無盡分別為二。若諸菩薩了知都無有盡、無盡，要究竟盡乃名為盡，若究竟盡不復當盡則名無盡。又，有盡者謂一剎那，一剎那中定無有盡則是無盡。有盡無故，無盡亦無。了知有盡、無盡性空，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰現見，作如是言：「有盡、無盡分別為二。若諸菩薩了知都無有盡、無盡，要究竟盡乃名為盡，若究竟盡不復當盡則名無盡。又，有盡者謂一剎那，一剎那中定無有盡則是無盡。有盡無故，無盡亦無。了知有盡、無盡性空，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰普密，作如是言：「有我、無我分別為二。若諸菩薩了知有我尚不可得，何況無我？見我、無我其性無二，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰普密，作如是言：「有我、無我分別為二。若諸菩薩了知有我尚不可得，何況無我？見我、無我其性無二，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰電天，作如是言：「明與無明分別為二。若諸菩薩了知無明本性是明，明與無明俱不可得，不可算計、超算計路，於中現觀平等無二，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰電天，作如是言：「明與無明分別為二。若諸菩薩了知無明本性是明，明與無明俱不可得，不可算計、超算計路，於中現觀平等無二，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰憙見，作如是言：「色、受、想、行及識與空分別為二。若知取蘊性本是空，即是色空、非色滅空，乃至識蘊亦復如是，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰憙見，作如是言：「色、受、想、行及識與空分別為二。若知取蘊性本是空，即是色空、非色滅空，乃至識蘊亦復如是，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰光幢，作如是言：「四界與空分別為二。若諸菩薩了知四界即虛空性，前中後際四界與空性皆無倒，悟入諸界，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰光幢，作如是言：「四界與空分別為二。若諸菩薩了知四界即虛空性，前中後際四界與空性皆無倒，悟入諸界，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰妙慧，作如是言：「眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法分別為二。若諸菩薩了知一切其性皆空，見眼自性於色無貪、無瞋、無癡；如是，乃至見意自性於法無貪、無瞋、無癡，此則為空。如是見已，寂靜安住，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰妙慧，作如是言：「眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法分別為二。若諸菩薩了知一切其性皆空，見眼自性於色無貪、無瞋、無癡；如是，乃至見意自性於法無貪、無瞋、無癡，此則為空。如是見已，寂靜安住，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名無盡慧，作如是言：「布施、迴向一切智性各別為二；如是，分別戒、忍、精進、靜慮、般若及與迴向一切智性各別為二。若了布施即所迴向一切智性，此所迴向一切智性即是布施；如是，乃至般若自性即所迴向一切智性，此所迴向一切智性即是般若。了此一理，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名無盡慧，作如是言：「布施、迴向一切智性各別為二；如是，分別戒、忍、精進、靜慮、般若及與迴向一切智性各別為二。若了布施即所迴向一切智性，此所迴向一切智性即是布施；如是，乃至般若自性即所迴向一切智性，此所迴向一切智性即是般若。了此一理，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名甚深覺，作如是言：「空、無相、無願分別為二。若諸菩薩了知空中都無有相，此無相中亦無有願，此無願中無心、無意、無識可轉。如是，即於一解脫門具攝一切三解脫門。若此通達，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名甚深覺，作如是言：「空、無相、無願分別為二。若諸菩薩了知空中都無有相，此無相中亦無有願，此無願中無心、無意、無識可轉。如是，即於一解脫門具攝一切三解脫門。若此通達，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名寂靜根，作如是言：「佛、法、僧寶分別為二。若諸菩薩了知佛性即是法性、法即僧性，如是三寶皆無為相，與虛空等；諸法亦爾。若此通達，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名寂靜根，作如是言：「佛、法、僧寶分別為二。若諸菩薩了知佛性即是法性、法即僧性，如是三寶皆無為相，與虛空等；諸法亦爾。若此通達，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名無礙眼，作如是言：「是薩迦耶及薩迦耶滅分別為二。若諸菩薩知薩迦耶即薩迦耶滅，如是了知，畢竟不起薩迦耶見，於薩迦耶薩迦耶滅，即無分別、無異分別。證得此二究竟滅性，無所猜疑、無驚、無懼，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名無礙眼，作如是言：「是薩迦耶及薩迦耶滅分別為二。若諸菩薩知薩迦耶即薩迦耶滅，如是了知，畢竟不起薩迦耶見，於薩迦耶薩迦耶滅，即無分別、無異分別。證得此二究竟滅性，無所猜疑、無驚、無懼，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名善調順，作如是言：「是身、語、意三種律儀分別為二。若諸菩薩了知如是三種律儀皆無作相，其相無二。所以者何？此三業道皆無作相——身無作相即語無作相、語無作相即意無作相、意無作相即一切法俱無作相——若能隨入無造作相，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名善調順，作如是言：「是身、語、意三種律儀分別為二。若諸菩薩了知如是三種律儀皆無作相，其相無二。所以者何？此三業道皆無作相——身無作相即語無作相、語無作相即意無作相、意無作相即一切法俱無作相——若能隨入無造作相，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰福田，作如是言：「罪行、福行及不動行分別為二。若諸菩薩了知罪行、福及不動皆無作相，其相無二。所以者何？罪、福、不動如是三行性相皆空，空中無有罪、福、不動三行差別，如是通達，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰福田，作如是言：「罪行、福行及不動行分別為二。若諸菩薩了知罪行、福及不動皆無作相，其相無二。所以者何？罪、福、不動如是三行性相皆空，空中無有罪、福、不動三行差別，如是通達，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰華嚴，作如是言：「一切二法皆從我起。若諸菩薩知我實性即不起二，不起二故即無了別，無了別故無所了別，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰華嚴，作如是言：「一切二法皆從我起。若諸菩薩知我實性即不起二，不起二故即無了別，無了別故無所了別，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰勝藏，作如是言：「一切二法有所得起。若諸菩薩了知諸法都無所得則無取捨，既無取捨，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰勝藏，作如是言：「一切二法有所得起。若諸菩薩了知諸法都無所得則無取捨，既無取捨，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰月上，作如是言：「明之與暗分別為二。若諸菩薩了知實相無暗、無明，其性無二。所以者何？譬如苾芻入滅盡定，無暗、無明；一切諸法其相亦爾。如是妙契諸法平等，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰月上，作如是言：「明之與暗分別為二。若諸菩薩了知實相無暗、無明，其性無二。所以者何？譬如苾芻入滅盡定，無暗、無明；一切諸法其相亦爾。如是妙契諸法平等，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名寶印手，作如是言：「欣厭涅槃、生死為二。若諸菩薩了知涅槃及與生死不生欣厭則無有二。所以者何？若為生死之所繫縛則求解脫；若知畢竟無生死縛，何為更求涅槃解脫？如是通達，無縛、無解，不欣涅槃、不厭生死，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名寶印手，作如是言：「欣厭涅槃、生死為二。若諸菩薩了知涅槃及與生死不生欣厭則無有二。所以者何？若為生死之所繫縛則求解脫；若知畢竟無生死縛，何為更求涅槃解脫？如是通達，無縛、無解，不欣涅槃、不厭生死，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名珠髻王，作如是言：「正道、邪道分別為二。若諸菩薩善能安住正道，邪道究竟不行；以不行故，則無正道、邪道二相；除二相故則無二覺；若無二覺，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名珠髻王，作如是言：「正道、邪道分別為二。若諸菩薩善能安住正道，邪道究竟不行；以不行故，則無正道、邪道二相；除二相故則無二覺；若無二覺，是為悟入不二法門。」

復有菩薩名曰諦實，作如是言：「虛之與實分別為二。若諸菩薩觀諦實性尚不見實，何況見虛？所以者何？此性非是肉眼所見，慧眼乃見。如是見時，於一切法無見、無不見，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰諦實，作如是言：「虛之與實分別為二。若諸菩薩觀諦實性尚不見實，何況見虛？所以者何？此性非是肉眼所見，慧眼乃見。如是見時，於一切法無見、無不見，是為悟入不二法門。」

如是，會中有諸菩薩隨所了知各別說已，同時發問妙吉祥言：「云何菩薩名為悟入不二法門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是，會中有諸菩薩隨所了知各別說已，同時發問妙吉祥言：「云何菩薩名為悟入不二法門？」

時妙吉祥告諸菩薩：「汝等所言雖皆是善，如我意者，汝等此說猶名為二。若諸菩薩於一切法無言、無說，無表、無示，離諸戲論、絕於分別，是為悟入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時妙吉祥告諸菩薩：「汝等所言雖皆是善，如我意者，汝等此說猶名為二。若諸菩薩於一切法無言、無說，無表、無示，離諸戲論、絕於分別，是為悟入不二法門。」

時妙吉祥復問菩薩無垢稱言：「我等隨意各別說已，仁者當說，云何菩薩名為悟入不二法門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時妙吉祥復問菩薩無垢稱言：「我等隨意各別說已，仁者當說，云何菩薩名為悟入不二法門？」

時無垢稱默然無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢稱默然無說。

妙吉祥言：「善哉善哉！如是菩薩是真悟入不二法門，於中都無一切文字言說分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「善哉善哉！如是菩薩是真悟入不二法門，於中都無一切文字言說分別。」

此諸菩薩說是法時，於眾會中五千菩薩皆得悟入不二法門，俱時證會無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸菩薩說是法時，於眾會中五千菩薩皆得悟入不二法門，俱時證會無生法忍。