說無垢稱經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經卷第一

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵住廣嚴城菴羅衛林，與大苾芻眾八千人俱、菩薩摩訶薩三萬二千——皆為一切眾望所識，大神通業修已成辦，諸佛威德常所加持，善護法城能攝正法，以大師子吼聲敷演，美音遐振周遍十方，為諸眾生不請善友，紹三寶種能使不絕，降伏魔怨、制諸外道，永離一切障及蓋纏，念、定、總持無不圓滿，建立無障解脫智門，逮得一切無斷殊勝念慧等持陀羅尼辯；皆獲第一布施、調伏寂靜尸羅、安忍、正勤、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，成無所得不起法忍，已能隨轉不退法輪，咸得無相妙印所印，善知有情諸根勝劣，一切大眾所不能伏，而能調御得無所畏；已積無盡福智資糧，相好嚴身色像第一，捨諸世間所有飾好，名稱高遠踰於帝釋，意樂堅固猶若金剛；於諸佛法得不壞信、流法寶光、澍甘露雨，於眾言音微妙第一，於深法義廣大緣起；已斷二邊見習相續，演法無畏猶師子吼，其所講說乃如雷震，不可稱量過稱量境；集法寶慧為大導師，正直審諦柔和微密，妙達諸法難見難知；甚深實義隨入一切，有趣無趣意樂所歸，獲無等等佛智灌頂，近力無畏不共佛法；已除所有怖畏惡趣，復超一切險穢深坑，永棄緣起金剛刀仗，常思示現諸有趣生；為大醫王善知方術，應病與藥，愈疾施安；無量功德皆成就、無量佛土皆嚴淨，其見聞者無不蒙益；諸有所作亦不唐捐，設經無量百千俱胝那庾多劫讚其功德亦不能盡——其名曰：等觀菩薩、不等觀菩薩、等不等觀菩薩、定神變王菩薩、法自在菩薩、法幢菩薩、光幢菩薩、光嚴菩薩、大嚴菩薩、寶峯菩薩、辯峯菩薩、寶手菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、常下手菩薩、常延頸菩薩、常喜根菩薩、常喜王菩薩、無屈辯菩薩、虛空藏菩薩、執寶炬菩薩、寶吉祥菩薩、寶施菩薩、帝網菩薩、光網菩薩、無障靜慮菩薩、慧峯菩薩、天王菩薩、壞魔菩薩、電天菩薩、現神變王菩薩、峯相等嚴菩薩、師子吼菩薩、雲雷音菩薩、山相擊王菩薩、香象菩薩、大香象菩薩、常精進菩薩、不捨善軛菩薩、妙慧菩薩、妙生菩薩、蓮花勝藏菩薩、三摩地王菩薩、蓮花嚴菩薩、觀自在菩薩、得大勢菩薩、梵網菩薩、寶杖菩薩、無勝菩薩、勝魔菩薩、嚴土菩薩、金髻菩薩、珠髻菩薩、慈氏菩薩、妙吉祥菩薩、珠寶蓋菩薩，如是等上首菩薩摩訶薩三萬二千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵住廣嚴城菴羅衛林，與大苾芻眾八千人俱、菩薩摩訶薩三萬二千——皆為一切眾望所識，大神通業修已成辦，諸佛威德常所加持，善護法城能攝正法，以大師子吼聲敷演，美音遐振周遍十方，為諸眾生不請善友，紹三寶種能使不絕，降伏魔怨、制諸外道，永離一切障及蓋纏，念、定、總持無不圓滿，建立無障解脫智門，逮得一切無斷殊勝念慧等持陀羅尼辯；皆獲第一布施、調伏寂靜尸羅、安忍、正勤、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，成無所得不起法忍，已能隨轉不退法輪，咸得無相妙印所印，善知有情諸根勝劣，一切大眾所不能伏，而能調御得無所畏；已積無盡福智資糧，相好嚴身色像第一，捨諸世間所有飾好，名稱高遠踰於帝釋，意樂堅固猶若金剛；於諸佛法得不壞信、流法寶光、澍甘露雨，於眾言音微妙第一，於深法義廣大緣起；已斷二邊見習相續，演法無畏猶師子吼，其所講說乃如雷震，不可稱量過稱量境；集法寶慧為大導師，正直審諦柔和微密，妙達諸法難見難知；甚深實義隨入一切，有趣無趣意樂所歸，獲無等等佛智灌頂，近力無畏不共佛法；已除所有怖畏惡趣，復超一切險穢深坑，永棄緣起金剛刀仗，常思示現諸有趣生；為大醫王善知方術，應病與藥，愈疾施安；無量功德皆成就、無量佛土皆嚴淨，其見聞者無不蒙益；諸有所作亦不唐捐，設經無量百千俱胝那庾多劫讚其功德亦不能盡——其名曰：等觀菩薩、不等觀菩薩、等不等觀菩薩、定神變王菩薩、法自在菩薩、法幢菩薩、光幢菩薩、光嚴菩薩、大嚴菩薩、寶峯菩薩、辯峯菩薩、寶手菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、常下手菩薩、常延頸菩薩、常喜根菩薩、常喜王菩薩、無屈辯菩薩、虛空藏菩薩、執寶炬菩薩、寶吉祥菩薩、寶施菩薩、帝網菩薩、光網菩薩、無障靜慮菩薩、慧峯菩薩、天王菩薩、壞魔菩薩、電天菩薩、現神變王菩薩、峯相等嚴菩薩、師子吼菩薩、雲雷音菩薩、山相擊王菩薩、香象菩薩、大香象菩薩、常精進菩薩、不捨善軛菩薩、妙慧菩薩、妙生菩薩、蓮花勝藏菩薩、三摩地王菩薩、蓮花嚴菩薩、觀自在菩薩、得大勢菩薩、梵網菩薩、寶杖菩薩、無勝菩薩、勝魔菩薩、嚴土菩薩、金髻菩薩、珠髻菩薩、慈氏菩薩、妙吉祥菩薩、珠寶蓋菩薩，如是等上首菩薩摩訶薩三萬二千。

復有萬梵，持髻梵王而為上首，從本無憂四大洲界為欲瞻禮供養世尊及聽法故來在會坐；復有萬二千天帝，各從餘方四大洲界亦為瞻禮供養世尊及聽法故來在會坐；并餘大威力諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、釋、梵、護世等悉來會坐；及諸四眾——苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦——俱來會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有萬梵，持髻梵王而為上首，從本無憂四大洲界為欲瞻禮供養世尊及聽法故來在會坐；復有萬二千天帝，各從餘方四大洲界亦為瞻禮供養世尊及聽法故來在會坐；并餘大威力諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、釋、梵、護世等悉來會坐；及諸四眾——苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦——俱來會坐。

爾時，世尊無量百千諸來大眾恭敬圍繞而為說法——譬如大寶妙高山王處于大海巍然逈出——踞大師子勝藏之座，顯耀威光蔽諸大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊無量百千諸來大眾恭敬圍繞而為說法——譬如大寶妙高山王處于大海巍然逈出——踞大師子勝藏之座，顯耀威光蔽諸大眾。

時廣嚴城有一菩薩，離呫毘種，名曰寶性，與離呫毘五百童子各持一蓋，七寶莊嚴，往菴羅林詣如來所，各以其蓋奉上世尊，奉已頂禮世尊雙足，右繞七匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時廣嚴城有一菩薩，離呫毘種，名曰寶性，與離呫毘五百童子各持一蓋，七寶莊嚴，往菴羅林詣如來所，各以其蓋奉上世尊，奉已頂禮世尊雙足，右繞七匝却住一面。

佛之威神令諸寶蓋合成一蓋，遍覆三千大千世界，而此世界廣長之相悉於中現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛之威神令諸寶蓋合成一蓋，遍覆三千大千世界，而此世界廣長之相悉於中現。

又，此三千大千世界所有大寶妙高山王、一切雪山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、香山、寶山、金山、黑山、輪圍山、大輪圍山、大海、江河、陂泉、池沼，及百俱胝四大洲渚、日、月、星辰、天宮、龍宮、諸尊神宮，并諸國邑、王都、聚落，如是皆現此寶蓋中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，此三千大千世界所有大寶妙高山王、一切雪山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、香山、寶山、金山、黑山、輪圍山、大輪圍山、大海、江河、陂泉、池沼，及百俱胝四大洲渚、日、月、星辰、天宮、龍宮、諸尊神宮，并諸國邑、王都、聚落，如是皆現此寶蓋中。

又，十方界諸佛、如來所說正法皆如響應，於此蓋內無不見聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，十方界諸佛、如來所說正法皆如響應，於此蓋內無不見聞。

時諸大眾覩佛神力，歡喜踊躍，歎未曾有，合掌禮佛瞻仰尊顏，目不暫捨默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾覩佛神力，歡喜踊躍，歎未曾有，合掌禮佛瞻仰尊顏，目不暫捨默然而住。

爾時，寶性即於佛前右膝著地，合掌恭敬，以妙伽他而讚佛曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶性即於佛前右膝著地，合掌恭敬，以妙伽他而讚佛曰：

「目淨脩廣妙端嚴， 皎如青紺蓮花葉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目淨脩廣妙端嚴， 皎如青紺蓮花葉，

已證第一淨意樂， 勝奢摩陀到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已證第一淨意樂， 勝奢摩陀到彼岸。

久積無邊清淨業， 獲得廣大勝名聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久積無邊清淨業， 獲得廣大勝名聞，

故我稽首大沙門， 開導希夷寂路者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我稽首大沙門， 開導希夷寂路者。

既見大聖以神變， 普現十方無量土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既見大聖以神變， 普現十方無量土，

其中諸佛演說法， 於是一切悉見聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中諸佛演說法， 於是一切悉見聞。

法王法力超群生， 常以法財施一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王法力超群生， 常以法財施一切，

能善分別諸法相， 觀第一義摧怨敵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能善分別諸法相， 觀第一義摧怨敵，

已於諸法得自在， 是故稽首此法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已於諸法得自在， 是故稽首此法王。

說法不有亦不無， 一切皆得因緣立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法不有亦不無， 一切皆得因緣立，

無我、無造、無受者， 善惡之業亦不亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我、無造、無受者， 善惡之業亦不亡。

始在佛樹降魔力， 得甘露滅勝菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始在佛樹降魔力， 得甘露滅勝菩提，

此中非心意受行， 外道、群邪所不測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中非心意受行， 外道、群邪所不測。

三轉法輪於大千， 其輪能寂本性寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三轉法輪於大千， 其輪能寂本性寂，

希有法智天人證， 三寶於是現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希有法智天人證， 三寶於是現世間。

以斯妙法濟群生， 無思、無怖、常安寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以斯妙法濟群生， 無思、無怖、常安寂，

度生、老、死大醫王， 稽首無邊功德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度生、老、死大醫王， 稽首無邊功德海。

八法不動如山王， 於善、不善俱慈愍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八法不動如山王， 於善、不善俱慈愍，

心行如空平等住， 孰不承敬此能仁？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心行如空平等住， 孰不承敬此能仁？

以斯微蓋奉世尊， 於中普現三千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以斯微蓋奉世尊， 於中普現三千界，

諸天、龍、神宮殿等， 故禮智見功德身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天、龍、神宮殿等， 故禮智見功德身。

十力神變示世間， 一切皆如光影等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力神變示世間， 一切皆如光影等，

眾覩驚歎未曾有， 故禮十力大智見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾覩驚歎未曾有， 故禮十力大智見。

眾會瞻仰大牟尼， 靡不心生清淨信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾會瞻仰大牟尼， 靡不心生清淨信，

各見世尊在其前， 斯則如來不共相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各見世尊在其前， 斯則如來不共相；

佛以一音演說法， 眾生隨類各得解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以一音演說法， 眾生隨類各得解，

皆謂世尊同其語， 斯則如來不共相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆謂世尊同其語， 斯則如來不共相；

佛以一音演說法， 眾生各各隨所解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以一音演說法， 眾生各各隨所解，

普得受行獲其利， 斯則如來不共相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普得受行獲其利， 斯則如來不共相；

佛以一音演說法， 或有恐畏或歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以一音演說法， 或有恐畏或歡喜，

或生厭離或斷疑， 斯則如來不共相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或生厭離或斷疑， 斯則如來不共相。

稽首十力諦勇猛、 稽首已得無怖畏、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首十力諦勇猛、 稽首已得無怖畏、

稽首至定不共法、 稽首一切大導師、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首至定不共法、 稽首一切大導師、

稽首能斷眾結縛、 稽首已住於彼岸、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首能斷眾結縛、 稽首已住於彼岸、

稽首普濟苦群生、 稽首不依生死趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首普濟苦群生、 稽首不依生死趣。

已到有情平等趣， 善於諸趣心解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已到有情平等趣， 善於諸趣心解脫，

牟尼如是善修空， 猶如蓮花不著水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼如是善修空， 猶如蓮花不著水。

一切相遣無所遣、 一切願滿無所願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切相遣無所遣、 一切願滿無所願，

大威神力不思議， 稽首如空無所住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大威神力不思議， 稽首如空無所住。」

爾時，寶性說此伽他讚世尊已，復白佛言：「如是五百童子菩薩皆已發趣阿耨多羅三藐三菩提，彼咸問我嚴淨佛土。唯願如來哀愍，為說淨佛土相。云何菩薩修淨佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶性說此伽他讚世尊已，復白佛言：「如是五百童子菩薩皆已發趣阿耨多羅三藐三菩提，彼咸問我嚴淨佛土。唯願如來哀愍，為說淨佛土相。云何菩薩修淨佛土？」

作是語已，佛言：「寶性！善哉善哉，汝今乃能為諸菩薩請問如來淨佛土相及問菩薩修淨佛土。汝今諦聽，善思念之，當為汝等分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，佛言：「寶性！善哉善哉，汝今乃能為諸菩薩請問如來淨佛土相及問菩薩修淨佛土。汝今諦聽，善思念之，當為汝等分別解說。」

於是寶性及諸菩薩咸作是言：「善哉，世尊！唯願為說，我等今者皆希聽受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是寶性及諸菩薩咸作是言：「善哉，世尊！唯願為說，我等今者皆希聽受。」

爾時，世尊告眾菩薩：「諸有情土是為菩薩嚴淨佛土。所以者何？諸善男子！一切菩薩隨諸有情增長饒益，即便攝受嚴淨佛土；隨諸有情發起種種清淨功德，即便攝受嚴淨佛土；隨諸有情應以如是嚴淨佛土而得調伏，即便攝受如是佛土；隨諸有情應以如是嚴淨佛土悟入佛智，即便攝受如是佛土；隨諸有情應以如是嚴淨佛土起聖根行，即便攝受如是佛土。所以者何？諸善男子！菩薩攝受嚴淨佛土，皆為有情增長、饒益、發起種種清淨功德。諸善男子！譬如有人欲於空地造立宮室，或復莊嚴隨意無礙，若於虛空終不能成。菩薩如是，知一切法皆如虛空，唯為有情增長、饒益、生淨功德，即便攝受如是佛土。攝受如是淨佛土者非於空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告眾菩薩：「諸有情土是為菩薩嚴淨佛土。所以者何？諸善男子！一切菩薩隨諸有情增長饒益，即便攝受嚴淨佛土；隨諸有情發起種種清淨功德，即便攝受嚴淨佛土；隨諸有情應以如是嚴淨佛土而得調伏，即便攝受如是佛土；隨諸有情應以如是嚴淨佛土悟入佛智，即便攝受如是佛土；隨諸有情應以如是嚴淨佛土起聖根行，即便攝受如是佛土。所以者何？諸善男子！菩薩攝受嚴淨佛土，皆為有情增長、饒益、發起種種清淨功德。諸善男子！譬如有人欲於空地造立宮室，或復莊嚴隨意無礙，若於虛空終不能成。菩薩如是，知一切法皆如虛空，唯為有情增長、饒益、生淨功德，即便攝受如是佛土。攝受如是淨佛土者非於空也。

「復次，寶性！汝等當知：發起無上菩提心土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，一切發起大乘有情來生其國；純意樂土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，所有不諂、不誑有情來生其國；善加行土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，發起住持妙善加行一切有情來生其國；上意樂土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，具足成就善法有情來生其國；修布施土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，一切能捨財法有情來生其國；修淨戒土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，圓滿成就十善業道意樂有情來生其國；修安忍土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，三十二相莊嚴其身、堪忍柔和寂靜有情來生其國；修精進土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，諸善勇猛精進有情來生其國；修靜慮土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，具足成就正念、正知、正定有情來生其國；修般若土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，一切已入正定有情來生其國；四無量土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，常住慈悲喜捨有情來生其國；四攝事土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，諸有解脫所攝有情來生其國；巧方便土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，善巧觀察諸法有情來生其國；修三十七菩提分土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，通達一切念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支圓滿有情來生其國；修迴向土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，其國具足眾德莊嚴；善說息除八無暇土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，其國永離惡趣無暇；自守戒行不譏彼土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，其國無有犯禁之名；十善業道極清淨土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，壽量決定大富梵行、所言誠諦、常以軟語、眷屬不離、善宣密意、離諸貪欲、心無瞋恚、正見有情來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寶性！汝等當知：發起無上菩提心土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，一切發起大乘有情來生其國；純意樂土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，所有不諂、不誑有情來生其國；善加行土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，發起住持妙善加行一切有情來生其國；上意樂土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，具足成就善法有情來生其國；修布施土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，一切能捨財法有情來生其國；修淨戒土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，圓滿成就十善業道意樂有情來生其國；修安忍土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，三十二相莊嚴其身、堪忍柔和寂靜有情來生其國；修精進土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，諸善勇猛精進有情來生其國；修靜慮土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，具足成就正念、正知、正定有情來生其國；修般若土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，一切已入正定有情來生其國；四無量土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，常住慈悲喜捨有情來生其國；四攝事土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，諸有解脫所攝有情來生其國；巧方便土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，善巧觀察諸法有情來生其國；修三十七菩提分土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，通達一切念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支圓滿有情來生其國；修迴向土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，其國具足眾德莊嚴；善說息除八無暇土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，其國永離惡趣無暇；自守戒行不譏彼土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，其國無有犯禁之名；十善業道極清淨土是為菩薩嚴淨佛土，菩薩證得大菩提時，壽量決定大富梵行、所言誠諦、常以軟語、眷屬不離、善宣密意、離諸貪欲、心無瞋恚、正見有情來生其國。

「諸善男子！如是，菩薩隨發菩提心則有純淨意樂，隨其純淨意樂則有妙善加行，隨其妙善加行則有增上意樂，隨其增上意樂則有止息，隨其止息則有發起，隨其發起則有迴向，隨其迴向則有寂靜，隨其寂靜則有清淨有情，隨其清淨有情則有嚴淨佛土，隨其嚴淨佛土則有清淨法教，隨其清淨法教即有清淨妙福，隨其清淨妙福則有清淨妙慧，隨其清淨妙慧則有清淨妙智，隨其清淨妙智則有清淨妙行，隨其清淨妙行則有清淨自心，隨其清淨自心則有清淨諸妙功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！如是，菩薩隨發菩提心則有純淨意樂，隨其純淨意樂則有妙善加行，隨其妙善加行則有增上意樂，隨其增上意樂則有止息，隨其止息則有發起，隨其發起則有迴向，隨其迴向則有寂靜，隨其寂靜則有清淨有情，隨其清淨有情則有嚴淨佛土，隨其嚴淨佛土則有清淨法教，隨其清淨法教即有清淨妙福，隨其清淨妙福則有清淨妙慧，隨其清淨妙慧則有清淨妙智，隨其清淨妙智則有清淨妙行，隨其清淨妙行則有清淨自心，隨其清淨自心則有清淨諸妙功德。

「諸善男子！是故，菩薩若欲勤修嚴淨佛土，先應方便嚴淨自心。所以者何？隨諸菩薩自心嚴淨，即得如是嚴淨佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！是故，菩薩若欲勤修嚴淨佛土，先應方便嚴淨自心。所以者何？隨諸菩薩自心嚴淨，即得如是嚴淨佛土。」

爾時，舍利子承佛威神作如是念：「若諸菩薩心嚴淨故，佛土嚴淨；而我世尊行菩薩時心不嚴淨故，是佛土雜穢若此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子承佛威神作如是念：「若諸菩薩心嚴淨故，佛土嚴淨；而我世尊行菩薩時心不嚴淨故，是佛土雜穢若此？」

佛知其念即告之言：「於意云何？世間日、月豈不淨耶？而盲不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其念即告之言：「於意云何？世間日、月豈不淨耶？而盲不見。」

對曰：「不也。是盲者過，非日月咎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「不也。是盲者過，非日月咎。」

佛言：「如是，眾生罪故不見世尊佛土嚴淨，非如來咎。舍利子！我土嚴淨而汝不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，眾生罪故不見世尊佛土嚴淨，非如來咎。舍利子！我土嚴淨而汝不見。」

爾時，持髻梵王語舍利子：「勿作是意謂此佛土為不嚴淨。所以者何？如是佛土最極嚴淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，持髻梵王語舍利子：「勿作是意謂此佛土為不嚴淨。所以者何？如是佛土最極嚴淨。」

舍利子言：「大梵天王！今此佛土嚴淨云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「大梵天王！今此佛土嚴淨云何？」

持髻梵言：「唯，舍利子！譬如他化自在天宮有無量寶功德莊嚴，我見世尊釋迦牟尼佛土嚴淨有無量寶功德莊嚴亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持髻梵言：「唯，舍利子！譬如他化自在天宮有無量寶功德莊嚴，我見世尊釋迦牟尼佛土嚴淨有無量寶功德莊嚴亦復如是。」

舍利子言：「大梵天王！我見此土其地高下——丘陵、坑坎、毒刺、沙礫、土石、諸山——穢惡充滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「大梵天王！我見此土其地高下——丘陵、坑坎、毒刺、沙礫、土石、諸山——穢惡充滿。」

持髻梵言：「唯，大尊者！心有高下不嚴淨故，謂佛智慧意樂亦爾，故見佛土為不嚴淨。若諸菩薩於諸有情其心平等、功德嚴淨，謂佛智慧意樂亦爾，便見佛土最極嚴淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持髻梵言：「唯，大尊者！心有高下不嚴淨故，謂佛智慧意樂亦爾，故見佛土為不嚴淨。若諸菩薩於諸有情其心平等、功德嚴淨，謂佛智慧意樂亦爾，便見佛土最極嚴淨。」

爾時，世尊知諸大眾心懷猶豫，便以足指按此大地。即時三千大千世界無量百千妙寶莊嚴，譬如功德寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土。一切大眾歎未曾有，而皆自見坐寶蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸大眾心懷猶豫，便以足指按此大地。即時三千大千世界無量百千妙寶莊嚴，譬如功德寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土。一切大眾歎未曾有，而皆自見坐寶蓮華。

爾時，世尊告舍利子：「汝見如是眾德莊嚴淨佛土不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「汝見如是眾德莊嚴淨佛土不？」

舍利子言：「唯然，世尊！本所不見、本所不聞，今此佛土嚴淨悉現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「唯然，世尊！本所不見、本所不聞，今此佛土嚴淨悉現。」

告舍利子：「我佛國土常淨若此，為欲成熟下劣有情，是故示現無量過失雜穢土耳。舍利子！譬如三十三天共寶器食，隨業所招其食有異。如是，舍利子！無量有情生一佛土，隨心淨穢所見有異，若人心淨便見此土無量功德妙寶莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告舍利子：「我佛國土常淨若此，為欲成熟下劣有情，是故示現無量過失雜穢土耳。舍利子！譬如三十三天共寶器食，隨業所招其食有異。如是，舍利子！無量有情生一佛土，隨心淨穢所見有異，若人心淨便見此土無量功德妙寶莊嚴。」

當佛現此嚴淨土時，寶性所將五百童子一切皆得無生法忍、八萬四千諸有情類皆發無上正等覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛現此嚴淨土時，寶性所將五百童子一切皆得無生法忍、八萬四千諸有情類皆發無上正等覺心。

時佛、世尊即攝神足，於是世界還復如故。求聲聞乘三萬二千諸天及人，知有為法皆悉無常，遠塵離垢得法眼淨；八千苾芻永離諸漏，心善解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛、世尊即攝神足，於是世界還復如故。求聲聞乘三萬二千諸天及人，知有為法皆悉無常，遠塵離垢得法眼淨；八千苾芻永離諸漏，心善解脫。

說無垢稱經顯不思議方便善巧品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經顯不思議方便善巧品第二

爾時，廣嚴城中有大菩薩，離呫毘種，名無垢稱，已曾供養無量諸佛，於諸佛所深殖善根，得妙辯才、具無生忍、逮諸總持、遊戲神通，獲無所畏摧魔怨力。入深法門善於智度，通達方便大願成滿，明了有情意樂及行，善知有情諸根勝劣。智度成辦，說法淳熟，於大乘中決定修習，於所作業能善思量。住佛威儀，入心慧海，諸佛咨嗟稱揚顯說，釋、梵、護世常所禮敬，為欲成熟諸有情故，以善方便居廣嚴城。具無盡財，攝益貧窮、無依、無怙；具清淨戒，攝益一切有犯有越；以調順忍攝益瞋恨、暴嫉、楚毒；以大精進攝益一切懈怠懶惰；安住靜慮、正念解脫、等持等至，攝益一切諸有亂心；以正決擇攝益一切妄見、惡慧。雖為白衣而具沙門威儀功德，雖處居家不著三界，示有妻子常修梵行，現有眷屬常樂遠離。雖服寶飾而以相好莊嚴其身、雖現受食而以靜慮等至為味、雖同樂著博弈嬉戲而實恒為成熟有情、雖稟一切外道軌儀而於佛法意樂不壞、雖明一切世間書論而於內苑賞玩法樂、雖現一切邑會眾中而恒為最說法上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，廣嚴城中有大菩薩，離呫毘種，名無垢稱，已曾供養無量諸佛，於諸佛所深殖善根，得妙辯才、具無生忍、逮諸總持、遊戲神通，獲無所畏摧魔怨力。入深法門善於智度，通達方便大願成滿，明了有情意樂及行，善知有情諸根勝劣。智度成辦，說法淳熟，於大乘中決定修習，於所作業能善思量。住佛威儀，入心慧海，諸佛咨嗟稱揚顯說，釋、梵、護世常所禮敬，為欲成熟諸有情故，以善方便居廣嚴城。具無盡財，攝益貧窮、無依、無怙；具清淨戒，攝益一切有犯有越；以調順忍攝益瞋恨、暴嫉、楚毒；以大精進攝益一切懈怠懶惰；安住靜慮、正念解脫、等持等至，攝益一切諸有亂心；以正決擇攝益一切妄見、惡慧。雖為白衣而具沙門威儀功德，雖處居家不著三界，示有妻子常修梵行，現有眷屬常樂遠離。雖服寶飾而以相好莊嚴其身、雖現受食而以靜慮等至為味、雖同樂著博弈嬉戲而實恒為成熟有情、雖稟一切外道軌儀而於佛法意樂不壞、雖明一切世間書論而於內苑賞玩法樂、雖現一切邑會眾中而恒為最說法上首。

為隨世教於尊卑等所作事業示無與乖，雖不希求世間財寶，然於俗利示有所習。為益含識遊諸市衢、為護群生理諸王務、入講論處導以大乘、入諸學堂誘開童蒙、入諸婬舍示欲之過，為令建立正念正知遊諸伎樂。若在長者，長者中尊為說勝法；若在居士，居士中尊斷其貪著；若在剎帝利，剎帝利中尊教以忍辱；若在婆羅門，婆羅門中尊除其我慢；若在大臣，大臣中尊教以正法；若在王子，王子中尊示以忠孝；若在內官，內官中尊化正宮女；若在庶人，庶人中尊修相似福殊勝意樂；若在梵天，梵天中尊示諸梵眾靜慮差別；若在帝釋，帝釋中尊示現自在悉皆無常；若在護世，護世中尊守護一切利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為隨世教於尊卑等所作事業示無與乖，雖不希求世間財寶，然於俗利示有所習。為益含識遊諸市衢、為護群生理諸王務、入講論處導以大乘、入諸學堂誘開童蒙、入諸婬舍示欲之過，為令建立正念正知遊諸伎樂。若在長者，長者中尊為說勝法；若在居士，居士中尊斷其貪著；若在剎帝利，剎帝利中尊教以忍辱；若在婆羅門，婆羅門中尊除其我慢；若在大臣，大臣中尊教以正法；若在王子，王子中尊示以忠孝；若在內官，內官中尊化正宮女；若在庶人，庶人中尊修相似福殊勝意樂；若在梵天，梵天中尊示諸梵眾靜慮差別；若在帝釋，帝釋中尊示現自在悉皆無常；若在護世，護世中尊守護一切利益安樂。

是無垢稱以如是等不可思議無量善巧方便慧門饒益有情，其以方便現身有疾。以其疾故，國王、大臣、長者、居士、婆羅門等，及諸王子并餘官屬無數千人，皆往問疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是無垢稱以如是等不可思議無量善巧方便慧門饒益有情，其以方便現身有疾。以其疾故，國王、大臣、長者、居士、婆羅門等，及諸王子并餘官屬無數千人，皆往問疾。

時無垢稱因以身疾廣為說法，言：「諸仁者！是四大種所合成身，無常、無強、無堅、無力。朽故迅速，不可保信，為苦、為惱、眾病之器，多諸過患、變壞之法。諸仁者！如此之身，其聰慧者所不為怙。是身如聚沫不可撮摩、是身如浮泡不得久立、是身如陽焰從諸煩惱渴愛所生、是身如芭蕉都無有實、是身如幻從顛倒起、是身如夢為虛妄見、是身如影從業緣現、是身如響屬諸因緣、是身如雲須臾變滅、是身如電念念不住、是身無主為如地、是身無我為如水、是身無有情為如火、是身無命者為如風、是身無有補特伽羅與虛空等、是身不實四大為家、是身為空離我我所、是身無知如草木等、是身無作風力所轉、是身不淨穢惡充滿、是身虛偽雖假覆蔽飲食將養必歸磨滅、是身多患四百四病之所集成、是身易壞如水隧級常為朽老之所逼迫、是身無定為要當死、是身如怨害周遍毒蛇之所充滿、是身如空聚諸蘊界處所共合成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢稱因以身疾廣為說法，言：「諸仁者！是四大種所合成身，無常、無強、無堅、無力。朽故迅速，不可保信，為苦、為惱、眾病之器，多諸過患、變壞之法。諸仁者！如此之身，其聰慧者所不為怙。是身如聚沫不可撮摩、是身如浮泡不得久立、是身如陽焰從諸煩惱渴愛所生、是身如芭蕉都無有實、是身如幻從顛倒起、是身如夢為虛妄見、是身如影從業緣現、是身如響屬諸因緣、是身如雲須臾變滅、是身如電念念不住、是身無主為如地、是身無我為如水、是身無有情為如火、是身無命者為如風、是身無有補特伽羅與虛空等、是身不實四大為家、是身為空離我我所、是身無知如草木等、是身無作風力所轉、是身不淨穢惡充滿、是身虛偽雖假覆蔽飲食將養必歸磨滅、是身多患四百四病之所集成、是身易壞如水隧級常為朽老之所逼迫、是身無定為要當死、是身如怨害周遍毒蛇之所充滿、是身如空聚諸蘊界處所共合成。

「諸仁者！於如是身應生厭離，於如來身應起欣樂。所以者何？如來身者，無量善法共所集成，從修無量殊勝福德智慧所生，從修無量勝戒定慧解脫解脫知見所生，從修慈悲喜捨所生，從修布施、調伏寂靜戒、忍、精進、靜慮、解脫、等持等至、般若、方便、願、力、智生，從修一切到彼岸生，修六通生，修三明生，修三十七菩提分生，修止觀生，從修十力、四無畏生，從修十八不共法生，從斷一切不善法、集一切善法生，從修諦實不放逸生，從修無量清淨業生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！於如是身應生厭離，於如來身應起欣樂。所以者何？如來身者，無量善法共所集成，從修無量殊勝福德智慧所生，從修無量勝戒定慧解脫解脫知見所生，從修慈悲喜捨所生，從修布施、調伏寂靜戒、忍、精進、靜慮、解脫、等持等至、般若、方便、願、力、智生，從修一切到彼岸生，修六通生，修三明生，修三十七菩提分生，修止觀生，從修十力、四無畏生，從修十八不共法生，從斷一切不善法、集一切善法生，從修諦實不放逸生，從修無量清淨業生。

「諸仁者！如來之身功德如是，汝等皆應發心求證。汝等欲得如是之身、息除一切有情病者，當發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！如來之身功德如是，汝等皆應發心求證。汝等欲得如是之身、息除一切有情病者，當發阿耨多羅三藐三菩提心。」

是無垢稱為諸集會來問疾者如應說法，令無數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是無垢稱為諸集會來問疾者如應說法，令無數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。