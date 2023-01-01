佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經

西天譯經三藏、朝散大夫、試光祿卿、明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏、朝散大夫、試光祿卿、明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國普遍殿內，坐寶師子之座，與大苾芻眾萬二千五百人俱，復有菩薩摩訶薩，及百千緣熟所度之眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國普遍殿內，坐寶師子之座，與大苾芻眾萬二千五百人俱，復有菩薩摩訶薩，及百千緣熟所度之眾。

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩，承佛威神即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌頂禮而白佛言：「世尊！有大福德，云何挍量？如是大福，有無量俱胝那由他百千之數，緣熟所度之眾意願欲滿，云何如來為彼法螺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙吉祥菩薩摩訶薩，承佛威神即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌頂禮而白佛言：「世尊！有大福德，云何挍量？如是大福，有無量俱胝那由他百千之數，緣熟所度之眾意願欲滿，云何如來為彼法螺？」

爾時世尊聞是語已，告妙吉祥菩薩言：「妙吉祥！不可思議行，大智慧、大慈大悲，是大福德。如是大福，令一切聲聞、緣覺，發大方便精進、持戒願行，成就得最上三摩地，觀想一切緣熟所度之眾，即是如來法螺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊聞是語已，告妙吉祥菩薩言：「妙吉祥！不可思議行，大智慧、大慈大悲，是大福德。如是大福，令一切聲聞、緣覺，發大方便精進、持戒願行，成就得最上三摩地，觀想一切緣熟所度之眾，即是如來法螺。」

佛告妙吉祥菩薩：「所有南閻浮提一切眾生，持十善法所獲福德，如是挍量：於彼福德積成百倍，是即一金輪王福德。而彼輪王，統四大洲，七寶具足，所謂輪寶、象寶、馬寶、摩尼寶、玉女寶、主藏寶、主兵寶，復有千子，勇猛威德，色相端嚴，能破他軍。妙吉祥！彼金輪王有如是大威力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙吉祥菩薩：「所有南閻浮提一切眾生，持十善法所獲福德，如是挍量：於彼福德積成百倍，是即一金輪王福德。而彼輪王，統四大洲，七寶具足，所謂輪寶、象寶、馬寶、摩尼寶、玉女寶、主藏寶、主兵寶，復有千子，勇猛威德，色相端嚴，能破他軍。妙吉祥！彼金輪王有如是大威力。

「復次，妙吉祥菩薩！四大洲界，所有一切眾生，如是一一眾生，各等一金輪王福德。於彼眾生所有福德，如是挍量乃至千倍，是即一帝釋天主福德；如是帝釋，有大威神福德之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥菩薩！四大洲界，所有一切眾生，如是一一眾生，各等一金輪王福德。於彼眾生所有福德，如是挍量乃至千倍，是即一帝釋天主福德；如是帝釋，有大威神福德之力。

「復次，妙吉祥菩薩！四大洲界所有一切眾生，如是一一眾生，各等一帝釋福德，於彼眾生所有福德，如是挍量百千倍數，是即一大力那羅延天福德；如是那羅延天，有大威神福德力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥菩薩！四大洲界所有一切眾生，如是一一眾生，各等一帝釋福德，於彼眾生所有福德，如是挍量百千倍數，是即一大力那羅延天福德；如是那羅延天，有大威神福德力故。

「復次，妙吉祥菩薩！四大洲界所有一切眾生，如是一一眾生，各等一大力那羅延天福德，於彼眾生所有福德，如是挍量無數百千倍，是即一欲界他化自在天魔王福德；如是魔王宿種善根，生彼欲天，有大威力，而能調伏諸天人故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥菩薩！四大洲界所有一切眾生，如是一一眾生，各等一大力那羅延天福德，於彼眾生所有福德，如是挍量無數百千倍，是即一欲界他化自在天魔王福德；如是魔王宿種善根，生彼欲天，有大威力，而能調伏諸天人故。

「復次，妙吉祥菩薩！四大洲界所有一切眾生，如是一一眾生，各等一魔王福德，於彼眾生所有福德，如是挍量無數百千倍，是即一二千世界梵天福德；而彼梵天，於二千世界行慈悲化故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥菩薩！四大洲界所有一切眾生，如是一一眾生，各等一魔王福德，於彼眾生所有福德，如是挍量無數百千倍，是即一二千世界梵天福德；而彼梵天，於二千世界行慈悲化故。

「復次，妙吉祥菩薩！於二千世界所有眾生，如是一一眾生，各等一二千世界梵天福德，於彼所有福德，如是挍量無數百千倍，是即一三千大千世界主大自在天及梵天福德；彼大自在天及梵王，於三千大千世界行慈悲化故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥菩薩！於二千世界所有眾生，如是一一眾生，各等一二千世界梵天福德，於彼所有福德，如是挍量無數百千倍，是即一三千大千世界主大自在天及梵天福德；彼大自在天及梵王，於三千大千世界行慈悲化故。」

佛告妙吉祥菩薩：「汝應見此劫壞之時，大火所燒，經一中劫。爾時，大自在天及梵天王，降澍大雨，其水遍滿三千大千世界，上至梵天。而此大水，即是大自在天及梵王威力所作，如是大自在天及彼梵王，種大善根，得生彼天，具智慧有大威力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙吉祥菩薩：「汝應見此劫壞之時，大火所燒，經一中劫。爾時，大自在天及梵天王，降澍大雨，其水遍滿三千大千世界，上至梵天。而此大水，即是大自在天及梵王威力所作，如是大自在天及彼梵王，種大善根，得生彼天，具智慧有大威力。

「復次，妙吉祥菩薩！所有三千大千世界一切眾生，如是一一眾生，各等一三千大千世界大自在天及梵王福德，於彼眾生所有福德，如是挍量無數百千俱胝倍，是即一大精進緣覺福德。妙吉祥！勿謂三千大千世界一切眾生，皆如大梵王福德，等彼緣覺而以為多。假使十方佛剎，一切眾生所有福德，等一精進緣覺猶未為多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥菩薩！所有三千大千世界一切眾生，如是一一眾生，各等一三千大千世界大自在天及梵王福德，於彼眾生所有福德，如是挍量無數百千俱胝倍，是即一大精進緣覺福德。妙吉祥！勿謂三千大千世界一切眾生，皆如大梵王福德，等彼緣覺而以為多。假使十方佛剎，一切眾生所有福德，等一精進緣覺猶未為多。

「復次，妙吉祥菩薩！於彼十方佛剎，一切眾生所有福德，如是一一眾生，各等緣覺福德，於彼眾生所有福德，如是挍量無數百千俱胝那由他倍，是即一初發心菩薩福德。妙吉祥！勿謂無數百千俱胝那由他倍一切眾生福德，等一初發心菩薩福德，而以為多。假使十方盡虛空界，所有卵生、胎生、濕生、化生，有色、無色，有想、無想，非有想、非無想，如是一切眾生所有福德，無數百千俱胝那由他倍，等一初發心菩薩，亦未為多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥菩薩！於彼十方佛剎，一切眾生所有福德，如是一一眾生，各等緣覺福德，於彼眾生所有福德，如是挍量無數百千俱胝那由他倍，是即一初發心菩薩福德。妙吉祥！勿謂無數百千俱胝那由他倍一切眾生福德，等一初發心菩薩福德，而以為多。假使十方盡虛空界，所有卵生、胎生、濕生、化生，有色、無色，有想、無想，非有想、非無想，如是一切眾生所有福德，無數百千俱胝那由他倍，等一初發心菩薩，亦未為多。

「復次，妙吉祥菩薩！如是盡虛空界一切眾生，各等初發心菩薩福德，如是挍量無數百千俱胝那由他倍，是即如來一毛孔量福德。諸佛如來身中毛孔，各各復有九十九千細妙毛孔。妙吉祥！如是佛身一切毛孔所有福德，而以挍量無數百千俱胝那由他倍，是即如來身分之中一種好福德。如是佛身八十種好，各各具足如前福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥菩薩！如是盡虛空界一切眾生，各等初發心菩薩福德，如是挍量無數百千俱胝那由他倍，是即如來一毛孔量福德。諸佛如來身中毛孔，各各復有九十九千細妙毛孔。妙吉祥！如是佛身一切毛孔所有福德，而以挍量無數百千俱胝那由他倍，是即如來身分之中一種好福德。如是佛身八十種好，各各具足如前福德。

「復次，妙吉祥菩薩！如來八十種好所有福德，而以挍量無數百千俱胝那由他倍，是即如來手足之下相文福德之量。如是各各相文，皆有八十種好，顯現手足之下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥菩薩！如來八十種好所有福德，而以挍量無數百千俱胝那由他倍，是即如來手足之下相文福德之量。如是各各相文，皆有八十種好，顯現手足之下。」

頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰：

「傘蓋幢吉祥， 鬘鉤冠寶杖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「傘蓋幢吉祥， 鬘鉤冠寶杖，

寶瓶象馬虎， 金翅摩竭魚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶瓶象馬虎， 金翅摩竭魚，

龜魚及孔雀， 迦陵頻伽鳥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龜魚及孔雀， 迦陵頻伽鳥，

命命佐沙鳥， 拶俱囉鴛鴦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命命佐沙鳥， 拶俱囉鴛鴦，

鸚鵡鵝鳩麥， 大藥提努牛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鸚鵡鵝鳩麥， 大藥提努牛，

羖羊龍牛王， 寶山吉祥果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羖羊龍牛王， 寶山吉祥果，

播那波鹿王， 摩尼寶利劍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 播那波鹿王， 摩尼寶利劍，

金剛杵弓旗， 三叉犁鉞斧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛杵弓旗， 三叉犁鉞斧，

擣杵箭𦊰索， 虞拏與彌伽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擣杵箭𦊰索， 虞拏與彌伽，

梵天帝釋主， 持國天水天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天帝釋主， 持國天水天，

廣目多聞天， 大仙吉祥日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣目多聞天， 大仙吉祥日，

火天月風天， 蓮花萬字相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火天月風天， 蓮花萬字相，

莎悉帝迦好， 訥哩嚩賢座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莎悉帝迦好， 訥哩嚩賢座，

鏡拂憍尸迦， 童子童女天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鏡拂憍尸迦， 童子童女天，

鼓螺蜜哩誐， 手釧及鈴鐸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼓螺蜜哩誐， 手釧及鈴鐸，

耳環與指環， 軍拏羅羅多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳環與指環， 軍拏羅羅多，

妙花王樹王， 眾中釋師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙花王樹王， 眾中釋師子，

如是等八十， 一一俱名好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等八十， 一一俱名好，

出現手足下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出現手足下。」

佛告妙吉祥菩薩：「所有如是八十種好一切福德，如是挍量無數百千俱胝那由他倍，是即如來身分之中一大丈夫相福德。如是佛身三十二大丈夫相，一一各有如前福德，於佛身中分明出現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙吉祥菩薩：「所有如是八十種好一切福德，如是挍量無數百千俱胝那由他倍，是即如來身分之中一大丈夫相福德。如是佛身三十二大丈夫相，一一各有如前福德，於佛身中分明出現。」

頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰：

「烏瑟膩沙相， 螺髻髮紺青， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「烏瑟膩沙相， 螺髻髮紺青，

滋潤而右旋， 額廣而平正， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滋潤而右旋， 額廣而平正，

眉間白毫光， 皮膚妙柔軟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眉間白毫光， 皮膚妙柔軟，

目廣青蓮葉， 齒密而齊整， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目廣青蓮葉， 齒密而齊整，

四十悉具足， 四牙俱鋒利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十悉具足， 四牙俱鋒利，

白類如珂雪， 腮臉并胸臆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白類如珂雪， 腮臉并胸臆，

上半如師子， 舌相而廣長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上半如師子， 舌相而廣長，

身形妙圓滿， 如尼拘陀樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身形妙圓滿， 如尼拘陀樹，

身毛順右旋， 臍輪淨深隱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身毛順右旋， 臍輪淨深隱，

雙股俱平正， 兩腨如鹿王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雙股俱平正， 兩腨如鹿王，

二足下平滿， 手足俱柔軟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二足下平滿， 手足俱柔軟，

十指而纖長， 俱有網鞔相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十指而纖長， 俱有網鞔相，

行步而直進， 舌常得上味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行步而直進， 舌常得上味，

善相屬著身， 七處皆平滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善相屬著身， 七處皆平滿，

足下而平正， 常現千輻輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 足下而平正， 常現千輻輪，

如是大丈夫， 三十二種相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大丈夫， 三十二種相。」

佛告妙吉祥菩薩：「如是三十二大丈夫相，於此三十二相所有福德，而以挍量阿僧祇不可思議、不可稱量，無等等、不可說不可說倍數，為緣熟度眾所願圓滿福德，是故如來說因緣成熟所度之眾而為法螺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙吉祥菩薩：「如是三十二大丈夫相，於此三十二相所有福德，而以挍量阿僧祇不可思議、不可稱量，無等等、不可說不可說倍數，為緣熟度眾所願圓滿福德，是故如來說因緣成熟所度之眾而為法螺。」

佛告妙吉祥菩薩：「所有如來妙法螺音，無量無邊阿僧祇世界一切眾生，悉得普聞。妙吉祥菩薩！非唯螺音如是，如來身光亦能照曜無量無邊阿僧祇世界，令諸有情得見佛身，如是不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙吉祥菩薩：「所有如來妙法螺音，無量無邊阿僧祇世界一切眾生，悉得普聞。妙吉祥菩薩！非唯螺音如是，如來身光亦能照曜無量無邊阿僧祇世界，令諸有情得見佛身，如是不可思議。」

佛告妙吉祥菩薩：「大智慧、大慈悲是大福德，一切聲聞、緣覺善解願力行，大方便，清淨持戒，得最上三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙吉祥菩薩：「大智慧、大慈悲是大福德，一切聲聞、緣覺善解願力行，大方便，清淨持戒，得最上三摩地。

「復次，妙吉祥菩薩！佛身無為離諸相故，一切聲聞、緣覺及諸菩薩不能見故。如來所化色身有二種義故，一者酬於因中度生願故，二者所度有情今緣熟故，是以如來化現色身。所現之身清淨微妙，令諸眾生親近供養得大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥菩薩！佛身無為離諸相故，一切聲聞、緣覺及諸菩薩不能見故。如來所化色身有二種義故，一者酬於因中度生願故，二者所度有情今緣熟故，是以如來化現色身。所現之身清淨微妙，令諸眾生親近供養得大利益。

「復次，妙吉祥菩薩！佛身最上故，相好最上；相好最上故，光明最上；光明最上故，梵音最上；梵音最上故，說法最上；說法最上故，佛行最上。是故如來所現色身，令彼有情得大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥菩薩！佛身最上故，相好最上；相好最上故，光明最上；光明最上故，梵音最上；梵音最上故，說法最上；說法最上故，佛行最上。是故如來所現色身，令彼有情得大利益。

「復次，妙吉祥菩薩！如來身中具攝一切諸相；隨諸眾生根、欲、性等利鈍不同，所現色身各各有異，令諸眾生各得親近，樂聞妙法，皆得度脫，乃至行住之時常得見佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥菩薩！如來身中具攝一切諸相；隨諸眾生根、欲、性等利鈍不同，所現色身各各有異，令諸眾生各得親近，樂聞妙法，皆得度脫，乃至行住之時常得見佛。」

佛告妙吉祥菩薩：「如來具足應供、正等正覺，出現世間，慈愍有情，利益安樂無量人天諸眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙吉祥菩薩：「如來具足應供、正等正覺，出現世間，慈愍有情，利益安樂無量人天諸眾生故。」

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，頂禮世尊而白佛言：「我今快得善利。如是世尊，三界無著，最尊、最勝，利益一切眾生。佛觀一切世法，不動如須彌，無著如虛空，不可思、不可議，非見、非不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙吉祥菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，頂禮世尊而白佛言：「我今快得善利。如是世尊，三界無著，最尊、最勝，利益一切眾生。佛觀一切世法，不動如須彌，無著如虛空，不可思、不可議，非見、非不見。」

爾時世尊說此經已，妙吉祥菩薩摩訶薩，及諸苾芻并諸菩薩摩訶薩，一切天、人、阿蘇囉、巘達哩嚩等，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此經已，妙吉祥菩薩摩訶薩，及諸苾芻并諸菩薩摩訶薩，一切天、人、阿蘇囉、巘達哩嚩等，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。