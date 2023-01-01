佛說大乘善見變化文殊師利問法經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘善見變化文殊師利問法經

西天中印度，惹爛馱囉國密林寺，三藏明教大師，賜紫沙門臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度，惹爛馱囉國密林寺，三藏明教大師，賜紫沙門臣天息災奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊，在王舍城鷲峯山中，與大比丘眾，并大菩薩文殊師利等大眾圍遶。爾時，佛告文殊師利童子言：「佛子！我今為諸眾生於四聖諦心生顛倒，恒處輪迴不能免離，說此真實四聖諦法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊，在王舍城鷲峯山中，與大比丘眾，并大菩薩文殊師利等大眾圍遶。爾時，佛告文殊師利童子言：「佛子！我今為諸眾生於四聖諦心生顛倒，恒處輪迴不能免離，說此真實四聖諦法。」

文殊師利白佛言：「世尊、如來、應、正等覺！云何因緣而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中，不覺不知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊、如來、應、正等覺！云何因緣而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中，不覺不知？」

佛言：「文殊師利！我見眾生受如是虛妄輪迴，何以故？善男子！皆因無始已來妄生計執，分別彼我。文殊師利！以是因緣，受此愚癡業報，虛妄輪迴。何以故？是諸愚癡眾生，不聞、不知最上一切寂靜法故，不自思惟警悟三業，恣身、口、意造眾煩惱——我貪、我瞋、我癡等。我今於彼如來法中，得此出家，受清淨戒，修持淨行，遠離輪迴，得涅盤道，解脫苦輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！我見眾生受如是虛妄輪迴，何以故？善男子！皆因無始已來妄生計執，分別彼我。文殊師利！以是因緣，受此愚癡業報，虛妄輪迴。何以故？是諸愚癡眾生，不聞、不知最上一切寂靜法故，不自思惟警悟三業，恣身、口、意造眾煩惱——我貪、我瞋、我癡等。我今於彼如來法中，得此出家，受清淨戒，修持淨行，遠離輪迴，得涅盤道，解脫苦輪。

「復自思惟，此煩惱性即善法故，即有漏法故，即無漏法故，即輪迴法故，即世間、即出世間，即智、即蠲除法，即決定法，即觀法圓滿智，即觀苦、集、滅決定道，乃至決定法界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復自思惟，此煩惱性即善法故，即有漏法故，即無漏法故，即輪迴法故，即世間、即出世間，即智、即蠲除法，即決定法，即觀法圓滿智，即觀苦、集、滅決定道，乃至決定法界故。

「又復思惟，一切行虛假故，一切行苦惱故，一切行即無相故。我若得此，即能遠離一切虛假，得隨意生。若觀我見，不離道諦，即得彼法，所作隨意。復於彼法，憶念無惑，於一切法，心無差別，能如是知，即得遠離不信、疑惑、毀謗，讚歎得此，解脫一切我苦。我於是時，無有少分而難作者。若阿羅漢能知此我，彼臨命終時，自見所生棄捨本心，得佛菩提，隨意所樂自在而往，即得至於無為界，故彼得此苦智、法智。若了知我集一切法，生不信心，疑惑、誹謗、種種怖畏。若不信此法，盡此集故，彼作是思惟，決定滅諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復思惟，一切行虛假故，一切行苦惱故，一切行即無相故。我若得此，即能遠離一切虛假，得隨意生。若觀我見，不離道諦，即得彼法，所作隨意。復於彼法，憶念無惑，於一切法，心無差別，能如是知，即得遠離不信、疑惑、毀謗，讚歎得此，解脫一切我苦。我於是時，無有少分而難作者。若阿羅漢能知此我，彼臨命終時，自見所生棄捨本心，得佛菩提，隨意所樂自在而往，即得至於無為界，故彼得此苦智、法智。若了知我集一切法，生不信心，疑惑、誹謗、種種怖畏。若不信此法，盡此集故，彼作是思惟，決定滅諦。

「彼復思惟，此法應如是作，得滅諦故。是法若作，此決定滅，作是決定。彼意心生疑惑，命終之後墮大地獄中。云何名如實思惟？生一切法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼復思惟，此法應如是作，得滅諦故。是法若作，此決定滅，作是決定。彼意心生疑惑，命終之後墮大地獄中。云何名如實思惟？生一切法故。」

爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！云何見四聖諦心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！云何見四聖諦心？」

佛告文殊師利：「若見一切法即不生故，即見苦諦；若見出生一切法消除故，即是集諦；若見最上涅盤一切寂靜法相，即是滅諦；若見究竟一切法性即是道諦。文殊師利！若彼見此四聖諦非實、非虛，是善法、是不善法，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為智、是無為智，是無變異法，是觀苦、集了別智法，即決定滅諦，乃至決定法界道諦，不可改變。何故一切愚迷眾生耽著欲樂，於此實相法中而生迷惑？彼諸眾生，於寂滅法，不諦思惟，乃至一切法寂靜自性，不得現前。不知此法非取、非捨、非離取捨，在彼貪界，顯現涅盤，瞋界、癡界乃至輪迴界，悉能現彼涅盤寂靜界故。若於一切法，能現如是自性平等，當得一切法中自在無礙，云何不知彼真實法？若於不生、不滅法，心同虛空，即佛平等不可得故，法平等不可得故，僧平等不可得故，乃至涅盤寂靜平等亦不可得故。如是於一切未曾有法，不生疑惑，即得離疑。不生、不出，至一切最勝涅盤寂靜界故。文殊師利！如是真諦一切法不可見，是故須菩提而不往詣禮如來足。如須菩提尚得無我，況復如來云何而見？勿作是解。文殊師利！如是一切不生法中有所見故，即非見四聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「若見一切法即不生故，即見苦諦；若見出生一切法消除故，即是集諦；若見最上涅盤一切寂靜法相，即是滅諦；若見究竟一切法性即是道諦。文殊師利！若彼見此四聖諦非實、非虛，是善法、是不善法，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為智、是無為智，是無變異法，是觀苦、集了別智法，即決定滅諦，乃至決定法界道諦，不可改變。何故一切愚迷眾生耽著欲樂，於此實相法中而生迷惑？彼諸眾生，於寂滅法，不諦思惟，乃至一切法寂靜自性，不得現前。不知此法非取、非捨、非離取捨，在彼貪界，顯現涅盤，瞋界、癡界乃至輪迴界，悉能現彼涅盤寂靜界故。若於一切法，能現如是自性平等，當得一切法中自在無礙，云何不知彼真實法？若於不生、不滅法，心同虛空，即佛平等不可得故，法平等不可得故，僧平等不可得故，乃至涅盤寂靜平等亦不可得故。如是於一切未曾有法，不生疑惑，即得離疑。不生、不出，至一切最勝涅盤寂靜界故。文殊師利！如是真諦一切法不可見，是故須菩提而不往詣禮如來足。如須菩提尚得無我，況復如來云何而見？勿作是解。文殊師利！如是一切不生法中有所見故，即非見四聖諦。」

爾時文殊師利法王子白佛言：「世尊！云何見四念處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子白佛言：「世尊！云何見四念處？」

佛告文殊師利：「彼須菩提，當得觀身不淨，見身念處；觀受是苦，見受念處；觀心無常，見心念處；觀法無我，見法念處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「彼須菩提，當得觀身不淨，見身念處；觀受是苦，見受念處；觀心無常，見心念處；觀法無我，見法念處。」

文殊師利復白佛言：「世尊！如是實相云何而說？復云何見真實四念處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復白佛言：「世尊！如是實相云何而說？復云何見真實四念處？」

佛告文殊師利：「止，此真實諦如來所說，難解難知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「止，此真實諦如來所說，難解難知。」

文殊師利言：「唯願說之，廣演分別，彼真實四念處故」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「唯願說之，廣演分別，彼真實四念處故」

佛言：「文殊師利！汝若見等虛空身，即見此身中身念處。又，文殊師利！若於受中內、外、中間有所得故，即非見受念處。又，文殊師利！若見此心智有方圓、大小，即非見此心中心念處。又，文殊師利！若於善、不善，有漏、無漏，乃至煩惱世出世間法中有所得故，即非見此法中法念處。文殊師利！此真實四念處應如是解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！汝若見等虛空身，即見此身中身念處。又，文殊師利！若於受中內、外、中間有所得故，即非見受念處。又，文殊師利！若見此心智有方圓、大小，即非見此心中心念處。又，文殊師利！若於善、不善，有漏、無漏，乃至煩惱世出世間法中有所得故，即非見此法中法念處。文殊師利！此真實四念處應如是解。」

文殊師利白世尊言：「云何見四正勤？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白世尊言：「云何見四正勤？」

佛告文殊師利：「若觀十二緣生，究竟空寂乃至無性，一切法彼不可得，當起精進心，稱法滅除所生不善一切業故；為未生不善法，令不起故；未生善法，起精進心令出生故；所生善法，令得久住，不廢忘故，當起圓滿精進心故。如一切法離取、離捨、非離取捨，若得如是正憶念故，彼不復起心，即得此三摩地行。彼云何思惟？得神足故。云何住平等一切法？文殊師利！應當如是見四正勤。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「若觀十二緣生，究竟空寂乃至無性，一切法彼不可得，當起精進心，稱法滅除所生不善一切業故；為未生不善法，令不起故；未生善法，起精進心令出生故；所生善法，令得久住，不廢忘故，當起圓滿精進心故。如一切法離取、離捨、非離取捨，若得如是正憶念故，彼不復起心，即得此三摩地行。彼云何思惟？得神足故。云何住平等一切法？文殊師利！應當如是見四正勤。」

文殊師利又復白言：「世尊！云何見五根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利又復白言：「世尊！云何見五根？」

佛言：「文殊師利！若見究竟一切法不生，即解信根。何以故？文殊師利！此究竟不生信根，於一切法中，心不可得故，本離此名。又，文殊師利！若於一切法離憶念故，無有趣求，不住方所，是為精進根。文殊師利！若於一切法，離現前明了故，遠離差別，心不起故，是為念根。又，文殊師利！若於諸法，能離生滅、能覺所覺、性空性非空性故，是為定根。文殊師利！若性孰有孰無，一切法中不可得故，是為慧根。文殊師利！應如是解，了知五根故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！若見究竟一切法不生，即解信根。何以故？文殊師利！此究竟不生信根，於一切法中，心不可得故，本離此名。又，文殊師利！若於一切法離憶念故，無有趣求，不住方所，是為精進根。文殊師利！若於一切法，離現前明了故，遠離差別，心不起故，是為念根。又，文殊師利！若於諸法，能離生滅、能覺所覺、性空性非空性故，是為定根。文殊師利！若性孰有孰無，一切法中不可得故，是為慧根。文殊師利！應如是解，了知五根故。」

文殊師利言：「世尊！云何見五力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！云何見五力？」

佛言：「文殊師利！若能見此離性、離相一切廣大心法，是為信力。文殊師利！若於菩提進求功德，能離取捨，非離取捨，是為進力。文殊師利！若於一切法離諸憶念，無有計執，是為念力。文殊師利！若至一切法無相故，是為定力。文殊師利！若能遠離一切所見，乃至涅盤，是為慧力。文殊師利！應如是解，了知五力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！若能見此離性、離相一切廣大心法，是為信力。文殊師利！若於菩提進求功德，能離取捨，非離取捨，是為進力。文殊師利！若於一切法離諸憶念，無有計執，是為念力。文殊師利！若至一切法無相故，是為定力。文殊師利！若能遠離一切所見，乃至涅盤，是為慧力。文殊師利！應如是解，了知五力故。」

文殊師利言：「世尊！云何見七覺分？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！云何見七覺分？」

佛言：「文殊師利！若見一切無自性法，不憶念故，是為念覺分。文殊師利！若於一切法，心不可測度，說善、不善及得受記，是為擇法覺分。文殊師利！若於一切法，能離取捨、非離取捨，又於諸法捨離思慮，是為精進覺分。文殊師利！若於一切法，不生愛著，解一切法即無生故，是為喜覺分。文殊師利！若於一切法，心生信樂，解一切法不可得故，是為輕安覺分。文殊師利！若於一切法，心無掉舉，是為定覺分。文殊師利！若於一切法無住、無著、不可覺知，於一切法不生貪著，若得此捨，是為捨覺分。文殊師利！七菩提分，應如是解而能了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！若見一切無自性法，不憶念故，是為念覺分。文殊師利！若於一切法，心不可測度，說善、不善及得受記，是為擇法覺分。文殊師利！若於一切法，能離取捨、非離取捨，又於諸法捨離思慮，是為精進覺分。文殊師利！若於一切法，不生愛著，解一切法即無生故，是為喜覺分。文殊師利！若於一切法，心生信樂，解一切法不可得故，是為輕安覺分。文殊師利！若於一切法，心無掉舉，是為定覺分。文殊師利！若於一切法無住、無著、不可覺知，於一切法不生貪著，若得此捨，是為捨覺分。文殊師利！七菩提分，應如是解而能了知。」

文殊師利言：「世尊！云何見八正道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！云何見八正道？」

佛告文殊師利：「若不見正，乃至不見一切無性，法無二相，心無罣礙，是為正見。文殊師利！若見一切法，離諸罣礙、非離罣礙，心無所著，是為正思惟。文殊師利！若見一切法，無有邊際，稱無邊際，平等善說，是為正語。文殊師利！若見一切法，無有動作，離悲慜心，本不生故，是為正業。文殊師利！若於一切法，無喜、無瞋，諸法不生，是為正命。文殊師利！若於一切法，無有起滅、無有力用，是為正精進。文殊師利！若於一切法，念念不生、無有知覺，離諸思惟，是為正念。文殊師利！若於一切法，自性、非性而能遠離，無有所著，是為正定。文殊師利！此八正道，應如是解即能了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「若不見正，乃至不見一切無性，法無二相，心無罣礙，是為正見。文殊師利！若見一切法，離諸罣礙、非離罣礙，心無所著，是為正思惟。文殊師利！若見一切法，無有邊際，稱無邊際，平等善說，是為正語。文殊師利！若見一切法，無有動作，離悲慜心，本不生故，是為正業。文殊師利！若於一切法，無喜、無瞋，諸法不生，是為正命。文殊師利！若於一切法，無有起滅、無有力用，是為正精進。文殊師利！若於一切法，念念不生、無有知覺，離諸思惟，是為正念。文殊師利！若於一切法，自性、非性而能遠離，無有所著，是為正定。文殊師利！此八正道，應如是解即能了知。」

「文殊師利！若有見如是四聖諦心，即得見於四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七菩提分、八聖道分。真實心故，是求彼岸，至實際地，得大安樂，悉捨重擔，遠塵離垢，觀身無相至無生忍。阿羅漢、沙門、婆羅門，至淨彼岸名曰多聞，是真佛子，是能仁子；能敵冤家，棄擲煩惱，得大堅固，無老、無怖，無有疑惑亦無戲論，無彼無此，名此比丘為聖法幢。文殊師利！若得如是法忍，得大善利，應得一切世間天、人、阿修羅而為供養。文殊師利！是故得一切國土無空過者，悉受清淨飲食供養，為離輪迴、得涅盤岸，脫諸苦輪，乃至一切正遍知正等菩提，起此心法所求皆得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有見如是四聖諦心，即得見於四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七菩提分、八聖道分。真實心故，是求彼岸，至實際地，得大安樂，悉捨重擔，遠塵離垢，觀身無相至無生忍。阿羅漢、沙門、婆羅門，至淨彼岸名曰多聞，是真佛子，是能仁子；能敵冤家，棄擲煩惱，得大堅固，無老、無怖，無有疑惑亦無戲論，無彼無此，名此比丘為聖法幢。文殊師利！若得如是法忍，得大善利，應得一切世間天、人、阿修羅而為供養。文殊師利！是故得一切國土無空過者，悉受清淨飲食供養，為離輪迴、得涅盤岸，脫諸苦輪，乃至一切正遍知正等菩提，起此心法所求皆得。」

爾時世尊說是法時，三萬二千天子皆得此法，彼諸天眾於如來、世尊、應、正等覺，并文殊師利菩薩摩訶薩，散曼陀羅花、摩訶曼陀羅花而以供養，作如是言：「彼等於如來佛法中，當得出家受清淨戒。若說此法，一心聽受，得菩提道。」復有八千一百比丘眾，心得漏盡無生解脫；復有四萬二千菩薩，得無生法忍。于時三千大千世界，一切魔王宮殿、山林曠野、大地，六種振動，於虛空中雨眾天花，讚言：「善哉，善哉！善說此法，甚為希有！」出是音聲，十方普聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是法時，三萬二千天子皆得此法，彼諸天眾於如來、世尊、應、正等覺，并文殊師利菩薩摩訶薩，散曼陀羅花、摩訶曼陀羅花而以供養，作如是言：「彼等於如來佛法中，當得出家受清淨戒。若說此法，一心聽受，得菩提道。」復有八千一百比丘眾，心得漏盡無生解脫；復有四萬二千菩薩，得無生法忍。于時三千大千世界，一切魔王宮殿、山林曠野、大地，六種振動，於虛空中雨眾天花，讚言：「善哉，善哉！善說此法，甚為希有！」出是音聲，十方普聞。

佛說此經已，文殊師利法王子及大菩薩、諸比丘眾，一切世間諸天、人民、阿修羅、乾達婆等，聞佛所說，各各歡喜，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，文殊師利法王子及大菩薩、諸比丘眾，一切世間諸天、人民、阿修羅、乾達婆等，聞佛所說，各各歡喜，禮佛而退。